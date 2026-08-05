«Como conseguir o V Rising de graça?» é a pergunta que os jogadores mais atentos ao orçamento não param de fazer sobre o sucesso de sobrevivência vampírica da Stunlock Studios. O V Rising leva-te a um mundo aberto gótico na pele de um vampiro recém-despertado, à caça de sangue, a fugir do sol e a construir um castelo entre lutas contra chefes que os jogadores comparam ao Elden Ring. É um RPG de ação e sobrevivência em mundo aberto, e o seu preço de 34,99 dólares no Steam é a única coisa que se interpõe entre ti e o jogo.

Existem duas formas legítimas de o conseguires. O Snakzy permite-te ganhar moedas de graça e trocá-las por uma chave do Steam, sem precisares de cartão de crédito. A Eneba vende uma chave do V Rising com desconto para os jogadores que preferem comprar logo, em vez de esperar para ganhar moedas. Ambos os caminhos resultam numa licença permanente e legítima associada à tua conta Steam. Este guia aborda o jogo, o seu custo, as plataformas, os requisitos técnicos, a mecânica, os dois caminhos, a legalidade e o meu veredicto.

Informações sobre o jogo Detalhes Preço do jogo 34,99 $ (Steam; frequentemente com descontos de 50 a 55%) Classificação no Metacritic 83/100 dos críticos; Steam «Muito Positivo» (90% de 54 600 avaliações) Género RPG de ação e sobrevivência em mundo aberto (vampiros; construção de bases; PvE/PvP) Desenvolvedores Stunlock Studios Editora Stunlock Studios Tempo necessário para completar – História principal ~30 horas Tempo de jogo – História principal + Conteúdo extra ~55 horas Tempo necessário – 100% de conclusão ~90+ horas (sem limite; servidores PvP infinitos)

JOGAR PARA GANHAR Obtém o V Rising de graça Recebe o V Rising de graça com o Snakzy. $5 FREE Bónus de até 5 dólares Ganha até 15,29 $ por dia Descarrega já o Snakzy Levantamento imediato • Mais de 1 milhão de jogadores que ganham dinheiro

Como conseguir o V Rising de graça: visão geral completa do jogo

Tenho acompanhado o V Rising desde a fase de acesso antecipado, e os números confirmam todo o entusiasmo. O jogo tem uma classificação «Muito Positiva» no Steam, com base em mais de 54 600 avaliações, e cerca de 90% dos jogadores recomendam-no. A Stunlock Studios vendeu mais de 1 milhão de cópias na primeira semana após o lançamento da versão 1.0, e o jogo é regularmente considerado um dos melhores títulos de sobrevivência do mercado. Os críticos continuam a destacar as lutas contra chefes, que recriam a tensão dos confrontos do Elden Ring, e um sistema de construção de castelos que recompensa a verdadeira criatividade.

Na sua essência, o V Rising é um RPG de ação e sobrevivência em mundo aberto. Jogas na pele de um vampiro recém-despertado que recolhe recursos, cria equipamento, constrói um castelo e caça chefes para obter novos poderes, tudo isto enquanto geres o teu stock de sangue e evitas a luz do sol. O que se destaca é a sensação do combate: lutas rápidas, baseadas em habilidades e com perspetiva de cima para baixo, que se assemelham mais a um jogo de ação do que a um típico título de sobrevivência.

A Stunlock Studios desenvolveu e publicou o V Rising na Unity. Chegou ao Acesso Antecipado do Steam a 17 de maio de 2022, seguido do lançamento completo da versão 1.0 a 8 de maio de 2024, e chegou à PS5 a 11 de junho de 2024. No início de 2026, o estúdio considera o jogo completo em termos de funcionalidades e já está a desenvolver um novo projeto no mesmo universo.

A profundidade do conteúdo é impressionante. O V Rising abrange sete biomas, dezenas de chefes «V Blood» e construção de castelos com vários níveis, com servidores para um jogador, cooperativo e PvP, além de opções de dificuldade que vão desde «Relaxado» a «Brutal». Os DLCs cosméticos pagos, incluindo um crossover com Castlevania, acrescentam ainda mais valor de rejogabilidade, e os servidores multijogador mantêm-te a jogar muito para além da tua primeira jogada.

Quanto custa o V Rising?

O preço do V Rising é de 34,99 dólares no Steam, embora raramente se mantenha assim por muito tempo. A Stunlock Studios faz descontos no jogo regularmente, normalmente entre 50 e 55 por cento, o que faz com que o preço desça para cerca de 16 dólares durante as grandes promoções, e o jogo também já teve, ocasionalmente, fins de semana de jogo gratuito. Neste momento, o desconto é de 55%, o que coloca o preço atual mais perto dos 15,74 dólares. Se preferires não esperar por uma promoção, há uma forma mais barata de o comprares já.

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Como o V Rising ainda é relativamente novo na sua fase pós-1.0, o preço mais baixo registado no Steam ronda os 16 dólares durante as grandes promoções. Podes contar com períodos de desconto semelhantes nas futuras promoções sazonais, com base na forma como a Stunlock Studios tem definido os preços até agora. No entanto, nada disso importa muito se optares pela opção da Snakzy. Adquirir a tua cópia através da Snakzy permite contornar completamente o preço atual no Steam, por isso não ficas à espera da próxima promoção para jogares.

Disponibilidade do V Rising por plataforma

Plataforma Pontuação no Metacritic PC 83 / 6,9 PS5 N/A

O V Rising está disponível para PC através da Steam e para PS5, que recebeu uma versão nativa a 11 de junho de 2024. Não há lançamento confirmado para a Xbox ou uma Nintendo Switch, por isso, o PC e a PlayStation são as tuas únicas opções neste momento. A versão para PC tem certificação Steam Deck e suporta servidores cooperativos online e PvP, além do modo a solo. Como as recompensas Snakzy são trocadas por um cartão-presente do Steam, o Steam é o local natural para comprares, se quiseres seguir o método gratuito explicado neste guia.

Requisitos de sistema do V Rising

O V Rising roda no Unity e tem requisitos de hardware reduzidos. As especificações mínimas exigem uma GTX 750 Ti ou R7 360, em conjunto com um Intel Core i5-6600 e 12 GB de RAM, enquanto a configuração recomendada vai até uma GTX 1070 e um i5-11600K.

Especificações Mínimas Recomendadas SO Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) CPU Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X RAM 12 GB 12 GB Placa gráfica NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360 (2 GB) NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 (8 GB) Armazenamento 19 GB de espaço disponível 19 GB de espaço disponível

Mesmo as especificações recomendadas são modestas para os padrões atuais, por isso quase qualquer PC para jogos montado nos últimos cinco anos deve rodar o V Rising sem problemas. Os requisitos de armazenamento são de 19 GB, o que é pouco em comparação com a maioria dos lançamentos recentes.

Mecânica do V Rising

O ciclo principal do V Rising leva-te a explorar um mundo aberto com perspetiva de cima para baixo à noite, a recolher materiais, a criar e melhorar equipamento e a caçar chefes «V Blood», cujo sangue desbloqueia novos feitiços, receitas e habilidades. O que se destaca é o combate: rápido, baseado em esquivas e pontaria, e que se assemelha mais a um jogo de ação do que a um típico título de sobrevivência.

A progressão gira em torno da construção e defesa de um castelo com vários níveis, que impulsiona o crescimento da tua personagem, enquanto geres as necessidades dos vampiros, como o sangue e a necessidade de evitar o sol. Podes jogar sozinho, juntar-te a um clã cooperativo ou lutar pelo domínio em servidores PvP, e as opções de dificuldade vão desde «Relaxado» a «Brutal». O DLC com temática de Castlevania acrescenta mais uma camada de conteúdo para os jogadores que procuram um visual específico para o seu vampiro.

Há uma verdadeira profundidade estratégica assim que te aprofundares: bónus de tipo sanguíneo, domínio de cavalos, feitiços reforçados com joias e formas animais — tudo isto recompensa a experimentação. O jogo também está invulgarmente bem acabado, graças a cerca de dois anos de feedback dos jogadores durante o acesso antecipado. Para ser sincero, o ciclo de sobrevivência e a manutenção do castelo podem parecer um pouco repetitivos quando jogas sozinho, e os servidores PvP são altamente competitivos, por isso o V Rising brilha mais quando jogado com amigos.

Principais funcionalidades do V Rising

Combate baseado em habilidades: Ação ágil, com esquivas e pontaria, contra os chefes do «V Blood», que os jogadores costumam comparar aos encontros do Elden Ring. Construção de castelos: Concebe e defende castelos enormes com vários andares que impulsionam a progressão do teu vampiro e te permitem exibir a tua construção. Sobrevivência vampírica: Procura sangue, evita a luz do sol e gere as necessidades vampíricas num mundo aberto e sombrio, dividido em sete biomas. Solo, Cooperação e PvP: Joga sozinho, junta-te a um clã ou luta pelo domínio em servidores PvP competitivos com várias opções de regras. Progressão Profunda: Desbloqueia feitiços, bónus de sangue, joias e formas animais ao derrotar chefes mundiais espalhados por Vardoran.

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Como obter o V Rising de graça com o Snakzy

O Snakzy é uma aplicação de recompensas gratuita que te paga por completares ofertas: descarregar aplicações, preencher inquéritos e jogar jogos de parceiros. Não é preciso cartão de crédito. Este é um método que envolve investir tempo, não dinheiro. Trocas o tempo que gastas a completar ofertas por moedas, e essas moedas convertem-se em valor real de cartões-presente que podes gastar no V Rising.

Eis como conseguir o V Rising de graça, passo a passo:

Descarrega o Snakzy — disponível gratuitamente no iOS e no Android Explora as ofertas disponíveis – as ofertas variam consoante a região e mudam regularmente; escolhe aquelas com os pagamentos mais altos em moedas ou que correspondam aos teus interesses Conclui as ofertas para ganhar moedas – cada oferta concluída adiciona moedas ao teu saldo no Snakzy; acompanha o teu progresso até atingires os 34,99 $ dentro da aplicação Troca as moedas por um cartão-presente do Steam — assim que o teu saldo atingir o limite necessário, troca-o por um cartão-presente no valor de 34,99 $ ou mais Compra o V Rising no Steam — usa o cartão-presente para comprar o V Rising no Steam

Dica de profissional Bónus de inscrição disponível ao registar-te: verifica a aplicação para veres a oferta atual. Limite mínimo de levantamento: 35 $. Precisas de ter, pelo menos, este saldo para poder resgatar. A maioria dos utilizadores atinge um excedente superior ao preço do jogo após os primeiros marcos. As taxas de ganho variam consoante a região: vê as ofertas disponíveis no teu país.

Em média, os utilizadores recebem o seu primeiro pagamento de 27,70 dólares no prazo de 6,5 dias após a inscrição. Como o V Rising custa 34,99 dólares, a maioria dos jogadores precisa de um segundo ciclo de pagamentos para cobrir totalmente o custo do jogo. Lembra-te de que se aplica o limite mínimo de levantamento de 35 dólares e que as ofertas e a disponibilidade variam consoante a região, por isso verifica o que está disponível no teu país antes de começares.

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Compra o V Rising mais barato com a Eneba

Nem toda a gente quer passar uma ou duas semanas a ganhar moedas Snakzy, e isso é compreensível. Se preferires comprar logo, a Eneba é um mercado de confiança com proteção ao comprador que vende chaves do V Rising no Steam por um preço inferior ao oficial. O preço oficial no Steam é de 34,99 dólares, e o preço das chaves na Eneba varia de acordo com o mercado, por isso verifica a lista em tempo real para saberes o valor exato antes de comprares. Para quem procura uma chave do V Rising no Steam barata o suficiente para comprar hoje, essa lista em tempo real é o sítio certo para procurares. Seja como for, vais receber uma licença legítima e permanente que é ativada diretamente no Steam, tal e qual como numa compra normal. Não diria que a Eneba é melhor do que a Snakzy neste caso. É simplesmente a opção para jogadores que querem o jogo hoje, em vez de esperar que o saldo das moedas aumente.

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Se preferires adicionar fundos diretamente à tua conta Steam, a Eneba também tem cartões-presente com desconto. Aqui está o cartão mais próximo do preço do V Rising.

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Os preços da Eneba variam de acordo com o mercado, por isso vale a pena dar uma olhadela na lista em tempo real antes de avançares. O processo de compra é simples: escolhe um produto, paga e recebes a tua chave ou o código do cartão-presente por e-mail. Seja qual for a forma que escolheres, as três opções têm o mesmo resultado: o Snakzy (grátis, mas demora algum tempo), uma chave da Eneba (com desconto, imediata) ou um cartão-presente da Eneba (crédito na carteira para uma compra oficial no Steam). Qualquer uma delas dá-te uma cópia legítima do V Rising.

É legal obter o V Rising de graça com o Snakzy?

Sim, obter o V Rising de graça através do Snakzy é 100% legal. Os anunciantes pagam ao Snakzy pelas ofertas concluídas, o Snakzy devolve-te esse valor sob a forma de moedas e tu trocas essas moedas por um cartão-presente Steam verdadeiro. Depois, usas esse cartão-presente para fazer uma compra oficial na Steam, pelo que a Stunlock Studios recebe o pagamento na totalidade e tu ficas com uma licença permanente associada à tua conta, tal como se tivesses pago diretamente.

Cópias crackadas ou piratas do V Rising são outra história e são ilegais. Se chegaste aqui à procura de um download gratuito do V Rising num site de torrents, mantém-te longe disso. Essas fontes não conseguem ligar-se aos servidores oficiais que tornam a experiência multijogador a valer a pena e acarretam riscos reais: malware, banimentos permanentes da conta Steam e a ausência total de uma licença legítima. A Stunlock Studios é prejudicada sempre que alguém descarrega uma cópia crackeada em vez de pagar pelo jogo.

O Snakzy é uma forma legítima de apoiar a Stunlock Studios sem teres de abrir a carteira. Se estás a montar uma coleção de jogos de sobrevivência, vale a pena dar uma olhadela também a esta plataforma prática de cartões-presente do Steam na Eneba, para encheres o teu saldo e jogares o que quiseres a seguir.

O meu veredicto geral sobre como conseguir o V Rising de graça

O V Rising faz jus à sua reputação com números concretos: uma classificação «Muito Positiva» em mais de 54 600 avaliações no Steam, mais de 1 milhão de cópias vendidas na primeira semana após o lançamento da versão 1.0 e anos de apoio consistente por parte da Stunlock Studios após o lançamento. A sobrevivência a solo pode parecer um pouco repetitiva e os servidores PvP são competitivos, mas o combate e a construção de castelos são genuinamente fortes, especialmente com amigos. Se gostas deste tipo de mundo, vale a pena dar uma olhadela numa forma mais barata de arranjar o 7 Days to Die ou numa opção com desconto para o Project Zomboid.

Para lá chegares, basta descarregares o Snakzy, escolheres uma oferta vantajosa e deixares o teu saldo de moedas acumular-se. Assim que atingires o limite de levantamento, resgata o teu cartão-presente do Steam e faz a compra. Assim que o teu cartão-presente estiver pronto, a questão de como obter o V Rising de graça deixa de ser um problema e transforma-se num simples processo de pagamento.

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Perguntas frequentes