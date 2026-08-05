Como conseguir o V Rising de graça?
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«Como conseguir o V Rising de graça?» é a pergunta que os jogadores mais atentos ao orçamento não param de fazer sobre o sucesso de sobrevivência vampírica da Stunlock Studios. O V Rising leva-te a um mundo aberto gótico na pele de um vampiro recém-despertado, à caça de sangue, a fugir do sol e a construir um castelo entre lutas contra chefes que os jogadores comparam ao Elden Ring. É um RPG de ação e sobrevivência em mundo aberto, e o seu preço de 34,99 dólares no Steam é a única coisa que se interpõe entre ti e o jogo.
Existem duas formas legítimas de o conseguires. O Snakzy permite-te ganhar moedas de graça e trocá-las por uma chave do Steam, sem precisares de cartão de crédito. A Eneba vende uma chave do V Rising com desconto para os jogadores que preferem comprar logo, em vez de esperar para ganhar moedas. Ambos os caminhos resultam numa licença permanente e legítima associada à tua conta Steam. Este guia aborda o jogo, o seu custo, as plataformas, os requisitos técnicos, a mecânica, os dois caminhos, a legalidade e o meu veredicto.
|Informações sobre o jogo
|Detalhes
|Preço do jogo
|34,99 $ (Steam; frequentemente com descontos de 50 a 55%)
|Classificação no Metacritic
|83/100 dos críticos; Steam «Muito Positivo» (90% de 54 600 avaliações)
|Género
|RPG de ação e sobrevivência em mundo aberto (vampiros; construção de bases; PvE/PvP)
|Desenvolvedores
|Stunlock Studios
|Editora
|Stunlock Studios
|Tempo necessário para completar – História principal
|~30 horas
|Tempo de jogo – História principal + Conteúdo extra
|~55 horas
|Tempo necessário – 100% de conclusão
|~90+ horas (sem limite; servidores PvP infinitos)
Recebe o V Rising de graça com o Snakzy.
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Como conseguir o V Rising de graça: visão geral completa do jogo
Tenho acompanhado o V Rising desde a fase de acesso antecipado, e os números confirmam todo o entusiasmo. O jogo tem uma classificação «Muito Positiva» no Steam, com base em mais de 54 600 avaliações, e cerca de 90% dos jogadores recomendam-no. A Stunlock Studios vendeu mais de 1 milhão de cópias na primeira semana após o lançamento da versão 1.0, e o jogo é regularmente considerado um dos melhores títulos de sobrevivência do mercado. Os críticos continuam a destacar as lutas contra chefes, que recriam a tensão dos confrontos do Elden Ring, e um sistema de construção de castelos que recompensa a verdadeira criatividade.
Na sua essência, o V Rising é um RPG de ação e sobrevivência em mundo aberto. Jogas na pele de um vampiro recém-despertado que recolhe recursos, cria equipamento, constrói um castelo e caça chefes para obter novos poderes, tudo isto enquanto geres o teu stock de sangue e evitas a luz do sol. O que se destaca é a sensação do combate: lutas rápidas, baseadas em habilidades e com perspetiva de cima para baixo, que se assemelham mais a um jogo de ação do que a um típico título de sobrevivência.
A Stunlock Studios desenvolveu e publicou o V Rising na Unity. Chegou ao Acesso Antecipado do Steam a 17 de maio de 2022, seguido do lançamento completo da versão 1.0 a 8 de maio de 2024, e chegou à PS5 a 11 de junho de 2024. No início de 2026, o estúdio considera o jogo completo em termos de funcionalidades e já está a desenvolver um novo projeto no mesmo universo.
A profundidade do conteúdo é impressionante. O V Rising abrange sete biomas, dezenas de chefes «V Blood» e construção de castelos com vários níveis, com servidores para um jogador, cooperativo e PvP, além de opções de dificuldade que vão desde «Relaxado» a «Brutal». Os DLCs cosméticos pagos, incluindo um crossover com Castlevania, acrescentam ainda mais valor de rejogabilidade, e os servidores multijogador mantêm-te a jogar muito para além da tua primeira jogada.
Quanto custa o V Rising?
O preço do V Rising é de 34,99 dólares no Steam, embora raramente se mantenha assim por muito tempo. A Stunlock Studios faz descontos no jogo regularmente, normalmente entre 50 e 55 por cento, o que faz com que o preço desça para cerca de 16 dólares durante as grandes promoções, e o jogo também já teve, ocasionalmente, fins de semana de jogo gratuito. Neste momento, o desconto é de 55%, o que coloca o preço atual mais perto dos 15,74 dólares. Se preferires não esperar por uma promoção, há uma forma mais barata de o comprares já.
GAMES LIKE V RISING
Como o V Rising ainda é relativamente novo na sua fase pós-1.0, o preço mais baixo registado no Steam ronda os 16 dólares durante as grandes promoções. Podes contar com períodos de desconto semelhantes nas futuras promoções sazonais, com base na forma como a Stunlock Studios tem definido os preços até agora. No entanto, nada disso importa muito se optares pela opção da Snakzy. Adquirir a tua cópia através da Snakzy permite contornar completamente o preço atual no Steam, por isso não ficas à espera da próxima promoção para jogares.
Disponibilidade do V Rising por plataforma
|Plataforma
|Pontuação no Metacritic
|PC
|83 / 6,9
|PS5
|N/A
O V Rising está disponível para PC através da Steam e para PS5, que recebeu uma versão nativa a 11 de junho de 2024. Não há lançamento confirmado para a Xbox ou uma Nintendo Switch, por isso, o PC e a PlayStation são as tuas únicas opções neste momento. A versão para PC tem certificação Steam Deck e suporta servidores cooperativos online e PvP, além do modo a solo. Como as recompensas Snakzy são trocadas por um cartão-presente do Steam, o Steam é o local natural para comprares, se quiseres seguir o método gratuito explicado neste guia.
Requisitos de sistema do V Rising
O V Rising roda no Unity e tem requisitos de hardware reduzidos. As especificações mínimas exigem uma GTX 750 Ti ou R7 360, em conjunto com um Intel Core i5-6600 e 12 GB de RAM, enquanto a configuração recomendada vai até uma GTX 1070 e um i5-11600K.
|Especificações
|Mínimas
|Recomendadas
|SO
|Windows 10 (64 bits)
|Windows 10 (64 bits)
|CPU
|Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X
|Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Placa gráfica
|NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360 (2 GB)
|NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 (8 GB)
|Armazenamento
|19 GB de espaço disponível
|19 GB de espaço disponível
Mesmo as especificações recomendadas são modestas para os padrões atuais, por isso quase qualquer PC para jogos montado nos últimos cinco anos deve rodar o V Rising sem problemas. Os requisitos de armazenamento são de 19 GB, o que é pouco em comparação com a maioria dos lançamentos recentes.
Mecânica do V Rising
O ciclo principal do V Rising leva-te a explorar um mundo aberto com perspetiva de cima para baixo à noite, a recolher materiais, a criar e melhorar equipamento e a caçar chefes «V Blood», cujo sangue desbloqueia novos feitiços, receitas e habilidades. O que se destaca é o combate: rápido, baseado em esquivas e pontaria, e que se assemelha mais a um jogo de ação do que a um típico título de sobrevivência.
A progressão gira em torno da construção e defesa de um castelo com vários níveis, que impulsiona o crescimento da tua personagem, enquanto geres as necessidades dos vampiros, como o sangue e a necessidade de evitar o sol. Podes jogar sozinho, juntar-te a um clã cooperativo ou lutar pelo domínio em servidores PvP, e as opções de dificuldade vão desde «Relaxado» a «Brutal». O DLC com temática de Castlevania acrescenta mais uma camada de conteúdo para os jogadores que procuram um visual específico para o seu vampiro.
Há uma verdadeira profundidade estratégica assim que te aprofundares: bónus de tipo sanguíneo, domínio de cavalos, feitiços reforçados com joias e formas animais — tudo isto recompensa a experimentação. O jogo também está invulgarmente bem acabado, graças a cerca de dois anos de feedback dos jogadores durante o acesso antecipado. Para ser sincero, o ciclo de sobrevivência e a manutenção do castelo podem parecer um pouco repetitivos quando jogas sozinho, e os servidores PvP são altamente competitivos, por isso o V Rising brilha mais quando jogado com amigos.
Principais funcionalidades do V Rising
- Combate baseado em habilidades: Ação ágil, com esquivas e pontaria, contra os chefes do «V Blood», que os jogadores costumam comparar aos encontros do Elden Ring.
- Construção de castelos: Concebe e defende castelos enormes com vários andares que impulsionam a progressão do teu vampiro e te permitem exibir a tua construção.
- Sobrevivência vampírica: Procura sangue, evita a luz do sol e gere as necessidades vampíricas num mundo aberto e sombrio, dividido em sete biomas.
- Solo, Cooperação e PvP: Joga sozinho, junta-te a um clã ou luta pelo domínio em servidores PvP competitivos com várias opções de regras.
- Progressão Profunda: Desbloqueia feitiços, bónus de sangue, joias e formas animais ao derrotar chefes mundiais espalhados por Vardoran.
Recebe o V Rising de graça com o Snakzy.
Como obter o V Rising de graça com o Snakzy
O Snakzy é uma aplicação de recompensas gratuita que te paga por completares ofertas: descarregar aplicações, preencher inquéritos e jogar jogos de parceiros. Não é preciso cartão de crédito. Este é um método que envolve investir tempo, não dinheiro. Trocas o tempo que gastas a completar ofertas por moedas, e essas moedas convertem-se em valor real de cartões-presente que podes gastar no V Rising.
Eis como conseguir o V Rising de graça, passo a passo:
- Descarrega o Snakzy — disponível gratuitamente no iOS e no Android
- Explora as ofertas disponíveis – as ofertas variam consoante a região e mudam regularmente; escolhe aquelas com os pagamentos mais altos em moedas ou que correspondam aos teus interesses
- Conclui as ofertas para ganhar moedas – cada oferta concluída adiciona moedas ao teu saldo no Snakzy; acompanha o teu progresso até atingires os 34,99 $ dentro da aplicação
- Troca as moedas por um cartão-presente do Steam — assim que o teu saldo atingir o limite necessário, troca-o por um cartão-presente no valor de 34,99 $ ou mais
- Compra o V Rising no Steam — usa o cartão-presente para comprar o V Rising no Steam
Bónus de inscrição disponível ao registar-te: verifica a aplicação para veres a oferta atual.
Limite mínimo de levantamento: 35 $. Precisas de ter, pelo menos, este saldo para poder resgatar.
A maioria dos utilizadores atinge um excedente superior ao preço do jogo após os primeiros marcos.
As taxas de ganho variam consoante a região: vê as ofertas disponíveis no teu país.
Em média, os utilizadores recebem o seu primeiro pagamento de 27,70 dólares no prazo de 6,5 dias após a inscrição. Como o V Rising custa 34,99 dólares, a maioria dos jogadores precisa de um segundo ciclo de pagamentos para cobrir totalmente o custo do jogo. Lembra-te de que se aplica o limite mínimo de levantamento de 35 dólares e que as ofertas e a disponibilidade variam consoante a região, por isso verifica o que está disponível no teu país antes de começares.
Recebe o V Rising de graça com o Snakzy.
Compra o V Rising mais barato com a Eneba
Nem toda a gente quer passar uma ou duas semanas a ganhar moedas Snakzy, e isso é compreensível. Se preferires comprar logo, a Eneba é um mercado de confiança com proteção ao comprador que vende chaves do V Rising no Steam por um preço inferior ao oficial. O preço oficial no Steam é de 34,99 dólares, e o preço das chaves na Eneba varia de acordo com o mercado, por isso verifica a lista em tempo real para saberes o valor exato antes de comprares. Para quem procura uma chave do V Rising no Steam barata o suficiente para comprar hoje, essa lista em tempo real é o sítio certo para procurares. Seja como for, vais receber uma licença legítima e permanente que é ativada diretamente no Steam, tal e qual como numa compra normal. Não diria que a Eneba é melhor do que a Snakzy neste caso. É simplesmente a opção para jogadores que querem o jogo hoje, em vez de esperar que o saldo das moedas aumente.
GAMES LIKE V RISING
Se preferires adicionar fundos diretamente à tua conta Steam, a Eneba também tem cartões-presente com desconto. Aqui está o cartão mais próximo do preço do V Rising.
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Os preços da Eneba variam de acordo com o mercado, por isso vale a pena dar uma olhadela na lista em tempo real antes de avançares. O processo de compra é simples: escolhe um produto, paga e recebes a tua chave ou o código do cartão-presente por e-mail. Seja qual for a forma que escolheres, as três opções têm o mesmo resultado: o Snakzy (grátis, mas demora algum tempo), uma chave da Eneba (com desconto, imediata) ou um cartão-presente da Eneba (crédito na carteira para uma compra oficial no Steam). Qualquer uma delas dá-te uma cópia legítima do V Rising.
É legal obter o V Rising de graça com o Snakzy?
Sim, obter o V Rising de graça através do Snakzy é 100% legal. Os anunciantes pagam ao Snakzy pelas ofertas concluídas, o Snakzy devolve-te esse valor sob a forma de moedas e tu trocas essas moedas por um cartão-presente Steam verdadeiro. Depois, usas esse cartão-presente para fazer uma compra oficial na Steam, pelo que a Stunlock Studios recebe o pagamento na totalidade e tu ficas com uma licença permanente associada à tua conta, tal como se tivesses pago diretamente.
Cópias crackadas ou piratas do V Rising são outra história e são ilegais. Se chegaste aqui à procura de um download gratuito do V Rising num site de torrents, mantém-te longe disso. Essas fontes não conseguem ligar-se aos servidores oficiais que tornam a experiência multijogador a valer a pena e acarretam riscos reais: malware, banimentos permanentes da conta Steam e a ausência total de uma licença legítima. A Stunlock Studios é prejudicada sempre que alguém descarrega uma cópia crackeada em vez de pagar pelo jogo.
O Snakzy é uma forma legítima de apoiar a Stunlock Studios sem teres de abrir a carteira. Se estás a montar uma coleção de jogos de sobrevivência, vale a pena dar uma olhadela também a esta plataforma prática de cartões-presente do Steam na Eneba, para encheres o teu saldo e jogares o que quiseres a seguir.
O meu veredicto geral sobre como conseguir o V Rising de graça
O V Rising faz jus à sua reputação com números concretos: uma classificação «Muito Positiva» em mais de 54 600 avaliações no Steam, mais de 1 milhão de cópias vendidas na primeira semana após o lançamento da versão 1.0 e anos de apoio consistente por parte da Stunlock Studios após o lançamento. A sobrevivência a solo pode parecer um pouco repetitiva e os servidores PvP são competitivos, mas o combate e a construção de castelos são genuinamente fortes, especialmente com amigos. Se gostas deste tipo de mundo, vale a pena dar uma olhadela numa forma mais barata de arranjar o 7 Days to Die ou numa opção com desconto para o Project Zomboid.
Para lá chegares, basta descarregares o Snakzy, escolheres uma oferta vantajosa e deixares o teu saldo de moedas acumular-se. Assim que atingires o limite de levantamento, resgata o teu cartão-presente do Steam e faz a compra. Assim que o teu cartão-presente estiver pronto, a questão de como obter o V Rising de graça deixa de ser um problema e transforma-se num simples processo de pagamento.
Recebe o V Rising de graça com o Snakzy.
Perguntas frequentes
Não, o V Rising é um jogo pago que custa 34,99 $ no Steam. Se estás a pensar como conseguir o V Rising de graça, a resposta é o Snakzy, que te permite ganhar moedas para uma chave do Steam ou uma chave Eneba com desconto, se preferires comprar agora.
O V Rising está disponível para PC através do Steam e para PS5. Não há nenhuma versão confirmada para Xbox ou Nintendo Switch, e o método do Snakzy aplica-se à versão para PC no Steam.
A progressão principal demora cerca de 30 horas, sendo necessárias cerca de 55 horas para veres a maior parte do conteúdo. Os servidores PvP e as dificuldades mais elevadas podem prolongar o tempo de jogo muito para além disso, praticamente sem limites.
O V Rising tem uma pontuação de 83 em 100 na avaliação da crítica no Metacritic, e a classificação dos utilizadores no Steam é «Muito Positiva», com cerca de 90% de avaliações positivas em mais de 54 600 comentários de jogadores.
Sim, se o comprares no Steam, na PS5, com uma chave da Eneba ou se o resgatares através do Snakzy. Evita cópias crackadas ou piratas, que não conseguem ligar-se aos servidores online e que te expõem ao risco de malware ou de ser banido.