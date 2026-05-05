Sekiro kontra Ghost of Tsushima: epicka rozgrywka między grami akcji o samurajach

Sekiro kontra Duch Tsusimy to temat, który budzi emocje u każdego miłośnika samurajów, jakiego znam. Obie gry osadzone są w pięknej, ogarniętej wojną Japonii… ale na tym kończą się podobieństwa. Jedna z nich to brutalny sprawdzian cierpliwości i precyzji. Druga to kinowa przygoda w otwartym świecie, pełna emocji, skradania się i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Którą z nich warto zagrać jako pierwszą? Właśnie po to tu jesteśmy – żeby to ustalić.

Może uwielbiasz dreszczyk emocji związany z wymagającymi walkami z bossami i walką opartą na umiejętnościach (witajcie, fani Sekiro), a może wolisz odkrywać świat oparty na fabule we własnym tempie (zwracam się do was, fani Ghost). Tak czy inaczej, obie gry oferują zupełnie odmienne podejście do honoru, walki i drogi wojownika.

W tym porównaniu przeanalizujemy wszystkie aspekty, w tym walkę, projekt świata, skradanie się, fabułę i ogólne wrażenia z gry, abyście mogli zdecydować, która przygoda najlepiej pasuje do waszego stylu.

Sekiro kontra Duch Tsusimy: system walki

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie Duch Tsusimy Styl walki Pojedynki oparte na precyzji, przełamywanie postawy i perfekcyjne parady. Dynamiczna walka mieczem oparta na pozycjach, z kombinacjami ciosów i efektownymi ciosami kończącymi. Poziom trudności Niezwykle wymagająca, co sprawia, że Sekiro wyróżnia się wśród najlepszych gier typu Soulslike. Zrównoważona i elastyczna rozgrywka, dzięki czemu gra często zajmuje czołowe miejsca na listach najbardziej wciągających gier, takich jak „Duch Tsusimy””. Swoboda gracza Liniowa, ale niezwykle satysfakcjonująca po opanowaniu. Otwarty świat z elementami skradania się, gadżetami i elastycznymi stylami rozgrywki. Umiejętności i narzędzia Protezy Shinobi, mechanika skradania się i hak dodają grze wyjątkowej głębi walki. Broń duchów, zmiany pozycji oraz techniki zabójstw z ukrycia poszerzają możliwości taktyczne.

Co mówią gracze

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I love sword-fighting mechanics and this was hands down the best combat I have ever played in any game. The whole combat system... felt so responsive.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 When Sekiro came out last year, it featured the best melee combat system of any game I’ve ever played. It’s fast and brutal... you’re wearing down your opponents or maneuvering to break through their defense.

Duch Tsusimy

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 It flowed like a dance… the combat had a large emphasis on timing of attacks and parries. Standoffs were particularly praised for evoking the feelings of Japanese samurai movies.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sword fights feel smooth and weighty—you glide over to your enemies... gracefully violent.

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation, Xbox, PC Rok wydania 2019 Producent FromSoftware

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie to gra nie dla osób o słabych nerwach. Walka w tej grze to pojedynek o wysoką stawkę, a od śmierci dzieli cię zawsze tylko jeden błąd.

Oto, co charakteryzuje rozgrywkę:

Parowanie to podstawa – odpowiednie wyczucie czasu przy odbijaniu ciosów ma kluczowe znaczenie dla przetrwania.

– odpowiednie wyczucie czasu przy odbijaniu ciosów ma kluczowe znaczenie dla przetrwania. Postawa ważniejsza od HP – złam pozycję przeciwnika, by zadać śmiertelny cios.

– złam pozycję przeciwnika, by zadać śmiertelny cios. Agresja się opłaca – obrona jest ważna, ale nacisk na przeciwnika często jest kluczem do zwycięstwa.

– obrona jest ważna, ale nacisk na przeciwnika często jest kluczem do zwycięstwa. Pojedynki jeden na jednego – większość starć przypomina intensywne, osobiste bitwy.

– większość starć przypomina intensywne, osobiste bitwy. Minimalna różnorodność konfiguracji postaci – nie ma statystyk RPG ani klas postaci do dostosowywania; to ty sam tworzysz swoją postać.

To bardziej gra akcji niż tradycyjne RPG, z ogromnym naciskiem na precyzyjną, reaktywną walkę mieczem. Jeśli szukasz tytułów z dużą dawką akcji i głębią RPG, ale chcesz czegoś, co mocno opiera się na walce opartej na umiejętnościach, Sekiro wyróżnia się na tle innych.

Gracze, którzy czerpią radość z precyzji, dyscypliny i wymagającego poziomu trudności, uznają Sekiro za niezapomniane doświadczenie.

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Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, PC Rok wydania 2020 (wersja Director’s Cut: 2021) Producent Sucker Punch Productions

Niewiele gier osiąga taką równowagę między stylem, fabułą i swobodą jak „Duch Tsusimy””. Akcja rozgrywa się w czasie mongolskiej inwazji na wyspę Tsushima, a gracz wciela się w postać Jina Sakai, samuraja rozdartego między przestrzeganiem tradycyjnych zasad honoru a stosowaniem niekonwencjonalnych metod w celu ocalenia swojej ojczyzny.

Porada od profesjonalisty Użyj umiejętności „Guiding Wind”, aby zaznaczyć na mapie ukryte przedmioty do zebrania, takie jak gorące źródła i miejsca z haiku. To subtelny sposób na poprawę statystyk i odblokowanie wciągającej zawartości pobocznej bez zakłócania przebiegu fabuły.

Walka jest szybka, płynna i satysfakcjonująca:

Opanuj cztery różne pozycje bojowe, z których każda jest dostosowana do przeciwdziałania innemu rodzajowi broni

Mechanika oparta na wyczuciu czasu, taka jak parowanie i uniki, nadaje walkom dynamiczny i responsywny charakter

Taktyka „Ducha” wprowadza mechanikę skradania się, taką jak ciche zabójstwa, rzuty kunai i bomby dymne

Przełączanie się między walką otwartą a skradaniem się jest płynne i intuicyjne

System rozwoju postaci Jina obejmuje drzewka umiejętności, zestawy zbroi i amulety, które wzmacniają konkretne style gry

Gra naprawdę wyróżnia się tym, jak szanuje twoje wybory. Możesz przejść przez główne bramy, rzucić wyzwanie wrogom i stoczyć honorową walkę. Możesz też wykorzystać cień, uderzyć z ukrycia i po cichu wyeliminować przeciwników. Nie ma narzuconej ścieżki, więc gra dostosowuje się do twojego preferowanego stylu rozgrywki.

Pod względem wizualnym gra zapiera dech w piersiach. Pola trawy pampasowej falują na wietrze, lisy prowadzą cię do ukrytych świątyń, a otoczenie wydaje się żywe. Jeśli grasz na komputerze, jeden z najlepszych laptopów do gier jeszcze bardziej wzbogaci to doświadczenie. Gracze konsolowi przekonają się, że pozostaje to jedną z najlepszych gier na PS5, jakie warto mieć.

Idealna dla graczy, którzy cenią sobie kinowe pojedynki na miecze oraz swobodę podejścia do każdej bitwy na swój własny sposób – czy to jako tradycyjny samuraj, czy jako strategiczny Duch.

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Sekiro kontra Duch Tsusimy: Projekt świata i eksploracja

Jeśli chodzi o projekt świata, zarówno Sekiro, jak i Duch Tsusimy osadzone są w feudalnej Japonii, ale sposób, w jaki zapraszają gracza do swoich światów, nie mógłby być bardziej odmienny.

Sekiro: zwarty, taktyczny i wielowarstwowy

Sekiro nie stawia na tradycyjny otwarty świat. Zamiast tego oferuje starannie dopracowaną, spójną mapę, która zachęca do eksploracji poprzez:

Wspinanie się na dachy za pomocą haka lub pokonywanie murów świątyń zapewnia prawdziwe wrażenia shinobi

zapewnia prawdziwe wrażenia shinobi FromSoftware wypełnia swoje mapy ukrytymi przedmiotami , minibossami i alternatywnymi trasami

, minibossami i alternatywnymi trasami Zamiast niekończącego się terenu, każdy obszar płynnie przechodzi w następny, nagradzając ciekawość i pamięć

To mistrzowska lekcja projektowania poziomów, w której otoczenie stanowi równie wielką zagadkę, co przeciwnicy, z którymi się zmierzasz.

Ponadto, jeśli szukasz bardziej wciągających i wymagających tytułów, takich jak „Sekiro”, zapoznaj się z naszą listą najlepszych gier typu „soulslike”, które nagradzają odważnych i spostrzegawczych graczy.

Duch Tsusimy: żywy, tętniący życiem otwarty świat

Duch Tsusimy wywraca schematy dzięki rozległemu otwartemu światu przepełnionemu kolorami, wiatrem i emocjami. Jest sprytnie zaprojektowany:

Wiodący wiatr i zwierzęta zastępują tradycyjne punkty orientacyjne, zachęcając cię do obserwowania otoczenia, a nie mapy

zastępują tradycyjne punkty orientacyjne, zachęcając cię do obserwowania otoczenia, a nie mapy Dynamiczne zadania poboczne, takie jak miejsca haiku, ataki na bambus, nory lisów i gorące źródła, nadają znaczenie każdemu centymetrowi wyspy

takie jak miejsca haiku, ataki na bambus, nory lisów i gorące źródła, nadają znaczenie każdemu centymetrowi wyspy Różnorodne biomy na wyspie Tsushima oferują zmieniającą się oprawę wizualną i nastrój, od złotych lasów po zamarznięte szczyty górskie

Nic dziwnego, że ta gra pojawia się na listach największych map gier wideo, których eksploracja sprawia tyle samo satysfakcji, co sam ich widok.

W przeciwieństwie do ciasnych korytarzy w „Sekiro”, otwarty świat „Ghost” pozwala grać we własnym tempie. Chcesz wjechać konno do obozów Mongołów? Śmiało. Wolisz skradać się przez wysoką trawę i atakować z cienia? To też działa. To właśnie ta swoboda podejścia sprawia, że eksploracja wydaje się tak osobista.

A jeśli chcesz wraz z przyjaciółmi wyruszyć na wyprawę w sieci, zapoznaj się z naszymi propozycjami najlepszych gier wieloosobowych, dzięki którym jeszcze bardziej poszerzysz swój świat.

Zwycięzca: Duch Tsusimy

Sekiro oferuje zwarty, świetnie zaprojektowany świat pełen sprytnych ścieżek i ukrytych wyzwań, co jest idealne dla ostrożnych graczy. Jednak Duch Tsusimy oferuje ogromny, otwarty świat, w którym możesz swobodnie eksplorować, jeździć konno, odkrywać sekrety i wykonywać zadania poboczne. Świat ten wydaje się żywy i pozwala grać tak, jak chcesz, dlatego wygrywa w kategorii projektowania świata i eksploracji.

Sekiro kontra Duch Tsusimy: fabuła

Chociaż zarówno w Sekiro, jak i w Duch Tsusimy głównymi bohaterami są samurajowie, a fabuła opiera się na głębokich osobistych podróżach, podejścia do opowiadania historii nie mogłyby być bardziej odmienne. Jedna gra opiera się w dużej mierze na tajemniczej mitologii i indywidualnym odkupieniu, podczas gdy druga oferuje rozległą, emocjonującą opowieść o kinowej jakości. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie

W grze „Sekiro” zastosowano bardziej minimalistyczne podejście do opowiadania historii, charakterystyczne dla FromSoftware. Fabuła skupia się na postaci Wolfa , lojalnego shinobi, którego misją jest uratowanie porwanego pana i wypełnienie złożonej przysięgi.

, lojalnego shinobi, którego misją jest uratowanie porwanego pana i wypełnienie złożonej przysięgi. Fabuła jest linearna i skoncentrowana , ale większość głębszych elementów fabularnych ukryta jest w wskazówkach w otoczeniu, enigmatycznych dialogach postaci niezależnych oraz opisach przedmiotów, podobnie jak w serii Dark Souls. (Jeśli jesteś fanem wielowarstwowego, pośredniego sposobu opowiadania historii, sprawdź nasze propozycje najlepszych gier z serii Dark Souls.)

, ale większość głębszych elementów fabularnych ukryta jest w wskazówkach w otoczeniu, enigmatycznych dialogach postaci niezależnych oraz opisach przedmiotów, podobnie jak w serii Dark Souls. (Jeśli jesteś fanem wielowarstwowego, pośredniego sposobu opowiadania historii, sprawdź nasze propozycje najlepszych gier z serii Dark Souls.) Nie chodzi tu o efektowne przerywniki filmowe, ale o odkrywanie świata. Bogatą mitologię układasz w całość samodzielnie, często w spokojnych chwilach pomiędzy brutalnymi walkami z bossami.

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Duch Tsusimy

Z drugiej strony, gra „Duch Tsusimy”” oferuje bardziej kinowe, fabularne doświadczenie, które śledzi przemianę Jina Sakai z szlachetnego samuraja w skradającego się „Ducha”.

które śledzi z szlachetnego samuraja w skradającego się „Ducha”. Gra prezentuje tradycyjny wątek fabularny , uzupełniony o świetnie zagrane przerywniki filmowe, zadania poboczne pogłębiające charakter postaci oraz motywy kulturowe zakorzenione w honorze, poświęceniu i tożsamości.

, uzupełniony o świetnie zagrane przerywniki filmowe, zadania poboczne pogłębiające charakter postaci oraz motywy kulturowe zakorzenione w honorze, poświęceniu i tożsamości. Gracz jest prowadzony przez jasno ustrukturyzowane zadania, a każda z imiennych postaci niezależnych ma udźwiękowione dialogi, co nadaje światu gry wrażenie, że jest on żywy i tętni życiem. Dla tych, którzy kochają wciągające przygody dla jednego gracza, gra ta z łatwością zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier jednoosobowych.

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W obu grach pojawiają się również kultowe bronie – protezy w „Sekiro” oraz kombinacje ciosów kataną w „Duch Tsusimy”” – które wzmacniają motywy fabularne. (Aby dowiedzieć się więcej o niezapomnianym ekwipunku, nie przegap artykułu o najbardziej kultowych broniach w grach wideo).

Zwycięzca: Duch Tsusimy

W grze „Sekiro” fabuła jest ukryta w świecie gry i drobnych wskazówkach, co jest fajne, jeśli lubisz samodzielnie odkrywać tajemnice. „Duch Tsusimy”” opowiada wielką, emocjonującą historię za pomocą przerywników filmowych, zadań pobocznych i wyrazistych postaci. Jest łatwiejsza do śledzenia i bardziej dramatyczna, więc wygrywa pod względem fabuły.

Sekiro kontra Duch Tsusimy: mechanika skradania się

Skradanie się odgrywa ważną rolę zarówno w grze Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie, jak i w Duch Tsusimy, jednak podejście do tej kwestii w obu tytułach nie mogłoby być bardziej odmienne.

Sekiro: przewaga taktyczna, a nie styl gry

W Sekiro skradanie się jest raczej narzędziem niż stylem gry. Pozwala kontrolować początek walki lub całkowicie ją pominąć.

Możesz usiąść nad wrogami, podsłuchać ich rozmowy, a następnie zeskoczyć w dół, by zadać natychmiastowy cios śmiertelny.

Słabszych przeciwników można eliminować jednego po drugim, co daje przewagę, zanim pojawią się trudniejsi przeciwnicy.

Jednak skradanie się nie zawsze jest niezawodne. W końcu zostaniesz zmuszony do bezpośredniej walki, zwłaszcza podczas starć z bossami, które wymagają szybkiego refleksu i perfekcyjnych parowań.

To wpisuje się w DNA „Sekiro” jako tytułu od FromSoftware: surowe, wymagające i bezlitosne, podobnie jak inne produkcje tego studia przedstawione w naszym zestawieniu najlepszych gier z serii „Dark Souls”.

Duch Tsusimy: Skrytość jako wybór moralny i strategiczny

W grze Duch Tsusimy skradanie się stanowi podstawowy filar rozgrywki i odzwierciedla wewnętrzny konflikt twojej postaci. Wcielając się w postać Jina Sakai, jesteś samurajem wyszkolonym do honorowej walki, ale mongolska inwazja zmusza cię do przyjęcia tajemniczych taktyk Ducha.

Zachęca się cię do wkradania się do obozów wroga, używania narzędzi odwracających uwagę, takich jak dzwonki wietrzne, oraz cichego eliminowania celów za pomocą kunai, bomb dymnych i seryjnych zabójstw.

Gra nagradza graczy stosujących skradanie się płynnymi animacjami i pełnymi napięcia sekwencjami, które wydają się prosto z filmu o samurajach.

A dzięki wspaniałej grafice i płynnej mechanice gry skradanie się jest satysfakcjonujące, a nie nużące. Jeśli chcesz w pełni doświadczyć tej gry, rozważ grę na monitorze z listy najlepszych monitorów do gier, aby dostrzec każdy liść, cień i błysk miecza. Jeśli jesteś fanem hybrydowych gier akcji i skradanki, takich jak te przedstawione w naszym przewodniku po najlepszych grach na Xbox One, „Tsushima” idealnie wpasuje się w twoją kolekcję.

Zwycięzca: Duch Tsusimy

Sekiro pozwala czasami na skradanie się, ale większość walk zmusza cię do bezpośredniej konfrontacji. Duch Tsusimy czyni skradanie się istotną częścią rozgrywki, pozwalając ci się przemieszczać w ukryciu, korzystać z gadżetów i planować ataki na swój własny sposób. Jest łatwiejszy w obsłudze i sprawia więcej radości, więc wygrywa w kategorii skradania się.

Sekiro kontra Duch Tsusimy: Rozwój postaci i personalizacja

Chociaż obie gry oferują satysfakcjonujący system postępów, ich podejście do rozwoju postaci i personalizacji jest zupełnie inne.

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie opiera się na ukierunkowanym i zdyscyplinowanym systemie. Zamiast konfiguracji postaci opartych na statystykach czy zmiany wyposażenia, Sekiro kładzie nacisk na opanowanie umiejętności i ulepszenia taktyczne.

Postęp w grze jest powiązany z pokonaniem bossów, co zwiększa twoją siłę ataku i wytrzymałość

Umiejętności odblokowuje się za pomocą pięciu drzewek umiejętności:

Sztuki Shinobi – skupiają się na podstawowych ruchach bojowych i technikach skradania się. Sztuka protez – ulepszenia i specjalne ruchy związane z protezą shinobi. Sztuki Ashina – potężne techniki w stylu samurajskim. Sztuki Senpou – ruchy inspirowane tradycją mnichów, kładące nacisk na równowagę i obronę. Sztuki Mushin – odblokowywane w późniejszej fazie gry, rozszerzają niektóre umiejętności do wersji zaawansowanych.



Bardzo ograniczone możliwości personalizacji, brak zestawów zbroi i możliwości dostosowywania statystyk

Idealna dla fanów czystej akcji i wyzwań, podobnie jak tytuły zaliczane do najlepszych gier walki

Natomiast Duch Tsusimy stawia na swobodę gracza i rozwój postaci w stylu RPG. Gracz jest zachęcany do kształtowania drogi Jina poprzez wybór umiejętności i ekwipunku.

Drzewka umiejętności są podzielone według stylu gry:

Samuraj – do walki bezpośredniej Duch – taktyka skradania się Eksploracja – atuty

w otwartym świecie

Różne zestawy zbroi zapewniają unikalne wzmocnienia i można je zmieniać w zależności od wybranego podejścia

Opcje kosmetyczne pozwalają farbować stroje, zmieniać maski i personalizować wyposażenie bez wpływu na statystyki

Jeśli jesteś fanem elastyczności i rozgrywki opartej na skradaniu się, ta gra doskonale wpisuje się w grono najlepszych tytułów tego gatunku. Aby w pełni docenić piękno grafiki i płynność działania obu tytułów, warto rozważyć grę na jednym z najlepszych komputerów do gier.

Zwycięzca: Duch Tsusimy

W Sekiro liczą się przede wszystkim umiejętności i praktyka, ale nie można zbytnio zmienić swojej postaci. Duch Tsusimy pozwala wybierać umiejętności, zmieniać zbroję i dostosować postać Jina do własnych upodobań, dzięki czemu jest lepszy pod względem rozwoju postaci i personalizacji.

Ocena końcowa

Po spędzeniu wielu godzin przy obu grach mogę szczerze stwierdzić: zarówno Sekiro, jak i Duch Tsusimy to arcydzieła, ale zaspokajają zupełnie różne potrzeby.

Dlaczego Sekiro wygrywa, jeśli szukasz prawdziwego wyzwania i głębi

Każda walka jest sprawdzianem umiejętności, a nie statystyk

Wymaga cierpliwości, precyzji i absolutnego opanowania

Nie ma tu żadnego prowadzenia za rękę – jesteś tylko ty, twój miecz i nieustępliwi wrogowie

Najlepszy wybór dla graczy, którzy pokochali Dark Souls lub Bloodborne i pragną czegoś jeszcze bardziej skoncentrowanego

Dlaczego „Duch Tsusimy”” jest najlepszym wyborem, jeśli szukasz swobody i kinowej narracji

Ogromny otwarty świat pełen poruszających zadań pobocznych i wizualnej poezji

Możliwości personalizacji pozwalają walczyć tak, jak chcesz

Łatwiejsza nauka i bardziej wyrozumiały poziom trudności

Idealna dla graczy, którzy lubią Assassin’s Creed lub The Witcher 3

Więc co jest lepsze?

Moim zdaniem Sekiro nieznacznie wygrywa. Intensywność walki, satysfakcja z pokonania bossa po 15 próbach oraz dopracowana, pozbawiona zbędnych elementów konstrukcja sprawiają, że gra pozostaje w pamięci. Nie tylko poprawia szybkość reakcji, ale także zmienia sposób, w jaki grasz w gry akcji.

Jeśli jednak masz ochotę na coś bardziej relaksującego, pięknie wykonanego i pełnego emocjonalnego ciężaru, lepszym wyborem będzie Duch Tsusimy.

Ostatecznie obie gry na swój sposób podnoszą poprzeczkę gatunku gier akcji i przygodowych.

Często zadawane pytania

Która gra jest lepsza: Sekiro czy Duch Tsusimy?

To zależy od tego, co jest dla ciebie ważne. Sekiro oferuje dopracowaną mechanikę walki i intensywne pojedynki jeden na jednego z bossami, podczas gdy Duch Tsusimy to bardziej kinowa gra akcji z otwartym światem, ciekawymi postaciami, zadaniami pobocznymi i bogatą fabułą.

Obie są świetnymi grami na swój sposób.

Czy Duch Tsusimy jest trudniejsze niż Sekiro?

Nie, „Duch Tsusimy”” jest bardziej wyrozumiała. Chociaż oferuje satysfakcjonującą walkę, „Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie” wymaga niemal idealnych reakcji, aby przetrwać nieustanne ataki wrogów i trudne walki z bossami.

Aby przetrwać każde wyzwanie w Sekiro, potrzebna jest cierpliwość i umiejętności.

Czy „Sekiro” to najtrudniejsza gra wszech czasów?

Sekiro nie jest najtrudniejszą grą wszech czasów, ale niewiele jej do tego brakuje. Wielu twórców gier twierdzi, że Sekiro jest trudniejsze niż Dark Souls czy Elden Ring ze względu na surową mechanikę walki opartą na precyzyjnym wyczuciu czasu, agresywnych przeciwników oraz brak możliwości „grindowania” w celu łatwiejszego postępu w grze.

Jeśli wolisz Sekiro, prawdopodobnie lubisz intensywne starcia z bossami.

Jaka gra zainspirowała Duch Tsusimy?

Gra „Duch Tsusimy”” czerpie inspirację z filmów o samurajach, gry „Red Dead Redemption” oraz klasycznych tytułów z otwartym światem.

Płynna rozgrywka, kinowa atmosfera i wciągające zadania poboczne sprawiają, że jest to piękna gra i ulubiona pozycja wielu osób, które wolą grać w „Ghost” od innych tytułów.

Do jakiej gry jest podobna gra „Sekiro”?

Sekiro najbardziej przypomina Dark Souls, ale jest bardziej skoncentrowane na konkretnych elementach. Kładzie większy nacisk na walkę, ataki przeciwników i pojedynki jeden na jednego niż na mechanikę RPG.

W przeciwieństwie do większości gier z otwartym światem, jest to gra liniowa i oparta na umiejętnościach. Niemniej jednak obie gry są warte uwagi dla fanów walki, którzy lubią wyzwania.