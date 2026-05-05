Najlepsze gry typu hack-and-slash, które zaspokoją Twoją żądzę akcji w 2026 roku

Najlepsze gry typu hack-and-slash zaspokajają pragnienie poczucia, że nic nie jest w stanie powstrzymać gracza w walce z przytłaczającymi hordami niebezpiecznych przeciwników. Gry te występują w różnych odmianach i przyciągają graczy dzięki pełnej akcji rozgrywce, możliwości dostosowania stylu gry, wymagającym walkom z bossami, epickiej grafice, wciągającym fabułom i wielu innym atutom. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiej akcji, która sprawdzi Twój refleks, czy też czegoś bardziej taktycznego, co pozwoli Ci rozwinąć umysł strategiczny, gry typu hack-and-slash zaspokoją Twoje oczekiwania.

W tym artykule przedstawię wam kilka najlepszych, wykraczających poza ramy gatunku gier typu hack-and-slash, w które powinien zagrać każdy szanujący się gracz. Omówię również kilka ukrytych perełek, które mogły umknąć Twojej uwadze. Na koniec podzielę się kilkoma moimi ulubionymi grami typu hack-and-slash, do których wracam wielokrotnie, aby wypróbować nowe i interesujące strategie lub style gry.

Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, ten artykuł zapozna Cię z kilkoma ekscytującymi grami typu hack-and-slash, które wzbudzą Twoje zainteresowanie. Czytaj więc dalej, aby dowiedzieć się więcej o swoim kolejnym epickim polu bitwy.

Najlepsze propozycje: Najlepsze gry typu hack-and-slash

Niezależnie od tego, czy walczysz z falami wrogów, wyruszasz na epickie misje, czy też pokazujesz swoje mistrzostwo w walce, te gry oferują czystą, napędzaną adrenaliną zabawę. Oto nasza lista najlepszych gier typu hack-and-slash, które sprawią, że Twoje palce będą w ciągłym ruchu, a serce zabije szybciej!

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Chcesz dowiedzieć się więcej o każdym z tych epickich tytułów i zapoznać się z pełną listą najlepszych gier typu hack-and-slash? Przewiń dalej, a przedstawimy Ci krótki przegląd.

Co decyduje o tym, że gra typu „hack-and-slash” jest świetna?

Jak sama nazwa wskazuje, gry typu hack-and-slash charakteryzują się rozgrywką skupioną na pokonywaniu armii przeciwników w dynamicznej walce.

Na początku postać gracza jest stosunkowo słaba i dysponuje jedynie kilkoma umiejętnościami oraz rodzajami broni, by stawić czoła wyzwaniom gry. Jednak w miarę postępów w grze staje się coraz potężniejsza i mierzy się z coraz trudniejszymi wyzwaniami, których pokonanie wymaga dopracowanych umiejętności. Oznacza to, że gracz musi również doskonalić się w mechanice gry, aby posuwać się naprzód.

Niektóre gry typu hack-and-slash pozwalają graczowi stworzyć całkowicie spersonalizowaną postać poprzez wybór klasy, rozbudowę drzewka umiejętności, dostosowanie wyglądu postaci itp. Jednak inne gry, takie jak serie „The Witcher” i „Devil May Cry”, dają graczowi kontrolę nad już ustaloną postacią, która odgrywa kluczową rolę w ogólnej fabule. Na szczęście takie gry nadal pozwalają na spory stopień personalizacji w zakresie wyglądu, wyborów fabularnych i, co najważniejsze, rozgrywki.

Moim zdaniem doskonała gra typu hack-and-slash powinna zapewniać graczowi ogromną różnorodność przy tworzeniu arsenału zniszczenia. Gra powinna oferować atrakcyjne opcje walki wręcz i na odległość, zdolności magiczne oraz wszystko, co znajduje się pomiędzy. W końcu, skoro w grach typu hack-and-slash chodzi o nieustanną akcję, powinna ona dostarczać satysfakcji na twój własny, osobisty sposób.

Najlepsze gry typu hack-and-slash

Poniższa lista 20 gier typu hack-and-slash obejmuje tytuły z różnych gatunków, które można zaklasyfikować do jednej lub kilku z poniższych kategorii:

Akcja

Przygoda

RPG

Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby

Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby

Otwarty świat

Platforma

Gra survivalowa

Jak można sobie wyobrazić, na wybór gier wpływają przede wszystkim moje osobiste preferencje. Wziąłem jednak pod uwagę również inne czynniki, takie jak oceny recenzentów, opinie graczy oraz to, co wydawało mi się najfajniejsze. W każdym razie jestem pewien, że na liście znajdą się pozycje dla graczy o różnych gustach i preferencjach.

Należy pamiętać, że niektóre z tych gier mają wiele części w ramach swoich serii. W związku z tym starałem się wybrać tytuły, które są zarówno doskonałe, jak i przystępne dla nowicjuszy. Jednak pozostałe części również są warte uwagi, jeśli pierwsza z przedstawionych tutaj rekomendacji przykuła waszą uwagę.

1. Warhammer 40 000: Space Marine 2

Rok premiery Platformy Inne części serii 2024 Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Warhammer 40 000: Space Marine

To jedna z najbardziej ekscytujących i pełnych akcji gier wydanych w tym roku. Gra zbiera doskonałe recenzje zarówno od zagorzałych fanów Warhammera, jak i osób, które ledwo znają tę serię. Dla mnie to znak, że mamy do czynienia z grą naprawdę wysokiej jakości.

Gracze chwalą nieustanną, krwawą akcję, satysfakcjonującą broń (do walki wręcz i na odległość) oraz znakomite budowanie świata. Możesz dostosować broń, umiejętności i wygląd swojego kosmicznego żołnierza, aby znaleźć idealną równowagę w międzygwiezdnej walce. I choć główna fabuła jest stosunkowo krótka (około 10 godzin), kampania charakteryzuje się minimalnymi przestojami, ponieważ nieustannie walczysz z ogromnymi hordami Tyranidów.

Ponieważ gra została niedawno wydana, scena wieloosobowa PvP jest bardzo aktywna i zapewnia świetną rozrywkę po ukończeniu fabuły dla jednego gracza.

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2. Sifu

Rok premiery Platformy Inne części serii 2022 Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S brak

To gra typu beat 'em up z perspektywy trzeciej osoby, charakteryzująca się wciągającą fabułą i doskonałą walką. Wcielasz się w rolę ucznia sztuk walki, który wyrusza na misję zemsty za śmierć mistrza swojej szkoły, znanego jako sifu. Za każdym razem, gdy zginiesz, magiczny talizman przywraca cię do życia, ale kosztem znacznego zwiększenia twojego wieku. Jeśli chodzi o rozgrywkę, starszy wiek oznacza zadawanie większych obrażeń, ale mniej punktów zdrowia. W pewnym wieku możesz zginąć na stałe, co oznacza, że będziesz musiał zacząć od samego początku.

Walka jest zdecydowanie największą atrakcją tej gry, ponieważ pozwala graczom wykorzystywać niemal nieograniczoną gamę ataków, kombinacji ciosów i zagrożeń środowiskowych, by radzić sobie z nieustannym naporem przeciwników. I choć walka wydaje się prosta, musisz ją opanować do perfekcji, aby dotrzeć do finału gry.

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3. Devil May Cry 5

Rok wydania Platformy Inne części serii 2019 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Devil May Cry 1–4

To bez wątpienia jedna z najbardziej kultowych serii gier typu hack-and-slash. W piątej części serii możesz wcielić się w tytułowego łowcę demonów, Dantego, a także w Nero i V. Każda z postaci ma unikalny styl gry, broń i umiejętności, między którymi można przełączać się, co pozwala graczom znaleźć idealną kombinację do pokonania hord demonów.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech serii „Devil May Cry” jest stylowa mechanika akcji. W trakcie walki oraz po każdej misji gracz otrzymuje ocenę w czasie rzeczywistym, opartą na jego wynikach. Zależy ona od takich czynników, jak różnorodność ataków, długość kombinacji oraz uniki, co sprawia, że gra jest bardziej ekscytująca, stanowiąc wyzwanie, które zapobiega monotonii rozgrywki.

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4. Diablo 2

Rok wydania Platformy Inne części serii 2000 Windows, macOS Diablo, Diablo 3, Diablo 4

Diablo 2 to bez wątpienia jedna z najlepszych i najbardziej kultowych gier RPG akcji wszech czasów. Możesz wybierać spośród pięciu (lub siedmiu wraz z dodatkiem Lord of Destruction) różnych klas postaci i dostosowywać je do własnych preferencji, korzystając z drzewek umiejętności oraz przedmiotów znalezionych podczas epickich przygód.

Gra poprowadzi cię przez różnorodne krajobrazy i lochy, gdzie zmierzysz się z przytłaczającymi armiami demonów i mitycznych stworzeń, zanim dotrzesz do Piekła, by pokonać Diablo, Władcę Terroru. Aby ukończyć tę żmudną podróż, musisz zadbać o odpowiednią synergię swoich umiejętności i przedmiotów.

Jeśli nie masz ochoty grać w tak starą grę, w 2021 roku ukazała się zremasterowana wersja „Diablo 2”, w której zaktualizowano grafikę i udostępniono grę na konsolach takich jak PlayStation 4, Switch i Xbox One.

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5. Dark Souls

Rok wydania Platformy Inne części 2018 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dark Souls 2, Dark Souls 3

Słynny gatunek „souls-like” wywodzi się z gry Dark Souls, stanowiącej wymagającą, ale satysfakcjonującą odmianę gatunku hack-and-slash. Pierwsza gra z tej serii to klimatyczna, powolna gra RPG akcji, która wymaga od gracza większej ostrożności i strategicznego myślenia, ponieważ przeciwnicy zadają potężne ciosy, a możliwości obrony i regeneracji są ograniczone. Co więcej, śmierć oznacza utratę wszystkich dusz – podstawowej waluty niezbędnej do rozwoju postaci. Odrodzisz się przy pobliskim ognisku, podobnie jak wszyscy pokonani przez ciebie przeciwnicy.

W grze „Dark Souls” wcielasz się w rolę przeklętego nieumarłego, którego misją jest odkrycie losów swojej rasy. Możesz dostosować swój styl gry, wybierając spośród różnych klas, ulepszając różne parametry oraz wyposażając się w różnorodne magiczne przedmioty, które znajdziesz w rozległym otwartym świecie.

Polecam wersję zremasterowaną, ponieważ oferuje ona doskonałe ulepszenia w zakresie komfortu gry w porównaniu z oryginałem, który borykał się z problemami technicznymi. Jest ona lepiej zoptymalizowana pod kątem współczesnych platform, co przekłada się na lepszą liczbę klatek na sekundę i wydajność – a to ma kluczowe znaczenie, gdy każda sekunda decyduje o życiu lub śmierci.

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6. Elden Ring

Rok wydania Platformy Inne części serii 2022 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Dodatek „Cień Drzewa Erdtree”

Od twórców kultowej serii Dark Souls pochodzi Elden Ring – gra RPG typu „souls-like” z otwartym światem, której akcja toczy się w świecie częściowo stworzonym przez George'a R. R. Martina. Ta doceniona przez krytyków gra jest bardzo podobna do Dark Souls pod względem rozgrywki, oferując wymagające starcia oraz system personalizacji oparty na klasach, w którym można podnosić poziom poszczególnych statystyk.

Co najważniejsze, gra oferuje znacznie większy świat do odkrycia, co wymaga wierzchowca i punktów szybkiej podróży, by sprawnie się po nim poruszać. Znajdziesz tu ukryte lochy z potężnymi potworami, które upuszczają wyjątkowe zaklęcia i przedmioty niezbędne do pokonania znanych z trudności głównych bossów w grze. A jeśli rozległa rozgrywka podstawowa to za mało, gra „Elden Ring” została niedawno zaktualizowana o dodatek „Shadow of the Erdtree”.

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7. Hades

Rok wydania Platformy Inne części serii 2020 Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S Hades 2

Hades to gra typu rogue-lite z gatunku hack-and-slash, oparta na mitologii greckiej, oferująca niemal nieograniczoną wartość powtórkową. Wcielasz się w Zagreusa, syna Hadesa, który musi uciec z Podziemia, by spotkać się z bogami Olimpu. Bogowie obdarzą cię potężnymi błogosławieństwami, które w unikalny sposób wzmocnią twoje umiejętności bojowe. Do dyspozycji masz również imponujący arsenał legendarnej broni, dzięki czemu możesz tworzyć tysiące różnych kombinacji, aby znaleźć swój ulubiony styl gry.

W trakcie licznych prób ucieczki będziesz stopniowo stawał się coraz potężniejszy, by w końcu pokonać bossów Podziemia i pokonywać generowane proceduralnie poziomy. Szybko przekonasz się, że jedna udana ucieczka to zdecydowanie za mało, by ukończyć grę. Ponadto barwne i fascynujące postacie z fabuły będą często komentować twoje liczne zgony podczas prób ucieczki.

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8. The Witcher 3: Dziki Gon

Rok wydania Platformy Inne części serii 2015 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Witcher, The Witcher 2: Zabójca królów

Seria „The Witcher” ewoluowała od kultowej serii książek do fenomenalnej gry RPG z otwartym światem, a następnie została zaadaptowana jako serial telewizyjny na platformie Netflix. Moim zdaniem „The Witcher 3: Dziki Gon” jest najlepszą częścią serii i stanowi dobry punkt wyjścia dla fanów gier jednoosobowych opartych na fabule.

Wcielasz się w Geralta, najemnego łowcę potworów, który wyrusza na poszukiwanie Ciri, zaginionej córki cesarza. Umiejętności The Witcher obejmują mistrzowską sztukę walki mieczem, tropienie potworów, podstawy magii oraz alchemię. Będziesz mógł dostosować te elementy do własnych upodobań podczas polowania na mityczne potwory, a także innych przeciwników, którzy staną ci na drodze. Fabuła jest również znakomita i zmusi cię do podejmowania trudnych, ale mających ogromny wpływ na przebieg gry decyzji.

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9. Hollow Knight

Rok premiery Platformy Inne części serii 2017 Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight stał się natychmiastowym klasykiem po premierze w 2017 roku. Jest to platformówka w stylu Metroidvania z klimatem przypominającym serię Souls, osadzona w pięknym, ręcznie malowanym świecie 2D.

Wcielasz się w postać Knighta, milczącego wojownika o wyglądzie owada, który musi eksplorować Hallownest wraz z jego oszałamiającymi podziemnymi krajobrazami. Pokonani przeciwnicy upuszczają Geo, co pozwala graczowi odblokowywać nowe ataki, zaklęcia i umiejętności ruchowe, aby lepiej poruszać się po tym ogromnym świecie.

Jako gra w stylu Metroidvania, Hollow Knight ma nieliniową strukturę i pozwala na swobodne odkrywanie połączonego świata w dowolny sposób. Należy jednak pamiętać, że niektóre obszary będą zablokowane przez przeszkody, które można pokonać jedynie za pomocą określonych umiejętności.

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10. Monster Hunter: World

Rok wydania Platformy Inne części serii 2018 Windows, Xbox One, PS4 Monster Hunter Rise, Monster Hunter Wilds

W odróżnieniu od wielu innych gier typu hack-and-slash z tej listy, „Monster Hunter: World”” skupia się na długich starciach z pojedynczymi, potężnymi przeciwnikami, a nie na przytłaczających hordach. Jak sugeruje nazwa, gracz poluje przede wszystkim na potwory, z których każdy ma unikalne schematy ataku, mocne strony i słabości.

Polowania odbywają się w określonych biomach, po których przemierzają konkretne potwory, a gracz musi samodzielnie je wytropić. Potwory te nie poddają się łatwo i mogą uciec, jeśli gracz nie będzie wystarczająco szybki. Pokonanie potworów zapewnia cenne zasoby, które można wykorzystać do wytworzenia potężniejszego ekwipunku, w tym broni i zbroi.

Skoro mowa o broni, możesz wyposażyć się w 14 różnych archetypów broni o unikalnych stylach walki i mechanikach rozgrywki. Dodatkowo możesz posiadać zwierzęta towarzyszące i wytwarzać dla nich wyposażenie, aby dotrzymywały ci towarzystwa w walce.

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11. Grim Dawn

Rok wydania Platformy Inne części serii 2016 Windows, Xbox One Dodatek „Ashes of Malmouth”, dodatek „Forgotten Gods”

Grim Dawn to jedna z moich ulubionych gier RPG akcji ze względu na wyjątkowy system personalizacji postaci. Oferuje dziewięć różnych klas, z których każda ma unikalny styl gry, zaklęcia i drzewka umiejętności. Zamiast wybierać tylko jedną klasę, gracze mogą jednak wybrać dwie, aby stworzyć zupełnie nową klasę (lub „Mastery”, jak nazywa się to w grze). Umożliwia to imponujący poziom personalizacji rozgrywki już na samym poziomie umiejętności i zdolności.

Kolejnym aspektem gry, który można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, jest ekwipunek. Podczas przygód przeciwnicy będą upuszczać łupy o różnych parametrach i mocach żywiołów. Można je dodatkowo połączyć z wybranymi przez ciebie mocami, aby szybko rozprawić się z hordami wrogów, którzy będą cię ścigać. Podoba mi się również nastrojowa atmosfera gry i klimat steampunkowy, zwłaszcza że jako broń główną można wyposażyć się nawet w pistolety, co jest rzadkością wśród RPG akcji.

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12. Samurai Warriors 5

Rok wydania Platformy Inne części serii 2021 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Samurai Warriors 1–4

Wybierz Samurai Warriors 5, jeśli chcesz stać się niezwykle potężnym generałem na intensywnym polu bitwy z tysiącami przeciwników. Akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii w okresie Sengoku. Jest to gra typu hack-and-slash w stylu Musou, w której wcielisz się w postacie historyczne, takie jak Nobunaga Oda i Hanzo Hattori, walcząc na epickich polach bitewnych przeciwko hordom słabych żołnierzy, a czasami także potężnym generałom, takim jak ty.

Chociaż jest to piąta odsłona serii S amurai Warriors, stanowi ona raczej łagodny restart, a nie kontynuację poprzednich tytułów. Wprowadzono w niej kilka zmian w stylistyce graficznej i rozgrywce, ale ogólne wrażenia z gry pozostają wierne wcześniejszym tytułom. Dzięki temu jest to świetny punkt wyjścia dla nowicjuszy w tej serii. Dla mnie jedną z najbardziej atrakcyjnych cech gier z serii „Samurai Warriors” jest tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie.

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13. For Honor

Rok wydania Platformy Inne części serii 2017 Windows, PS4, Xbox One brak

For Honor to gra typu hack-and-slash skupiająca się na trybie PVP, która przeniesie cię w sam środek chaotycznego pola bitwy, gdzie obok postaci kontrolowanych przez innych graczy walczą setki postaci niezależnych (NPC). Możesz wybierać spośród bohaterów inspirowanych postaciami historycznymi, należących do pięciu frakcji, podzielonych dalej na cztery unikalne klasy, z których każda ma swoje mocne i słabe strony.

Największą atrakcją gry jest unikalna mechanika walki podczas starć z innymi graczami. Wejdziesz do trybu pojedynków o nazwie Art of Battle, w którym musisz obserwować przeciwnika i decydować, z której strony zaatakować lub zablokować atak. Będziesz też dysponować specjalnymi umiejętnościami klasowymi, dzięki którym zaskoczysz przeciwników, a siłę ataków możesz dostosować do sytuacji. Dostępne są również kinowe tryby dla jednego gracza i tryb kooperacji, jeśli chcesz poćwiczyć lub odpocząć od intensywnej akcji PVP.

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14. Darksiders

Rok premiery Platformy Inne części serii 2016 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Darksiders 2, Darksiders 3, Darksiders Genesis

Darksiders to gra typu hack-and-slash z perspektywą trzeciej osoby, w której gracz wciela się w postać Wojny, jednego z Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Zostajesz wysłany na postapokaliptyczną Ziemię, aby odkryć, dlaczego anioły i demony toczą walkę na ojczystej planecie ludzkości. Barwna oprawa graficzna gry, stworzona przez rysownika komiksowego Joe Madureirę, nadaje jej kultowy i ponadczasowy wygląd.

Gra czerpie inspirację z innych gier akcji i przygodowych oraz oferuje rozbudowany świat, którego przemierzanie wymaga odblokowywania specjalnych umiejętności i rozwiązywania zagadek. Jeśli chodzi o walkę, masz do dyspozycji swój niezawodny miecz Chaoseater z unikalnym zestawem ruchów i mocy, które możesz z czasem ulepszać. Do swojego arsenału dodasz również inne bronie, pokonując demonicznych i anielskich bossów występujących w fabule lub eksplorując poboczne obszary mapy.

Gra została pierwotnie wydana w 2010 roku, ale polecam wersję zremasterowaną, która poprawia grafikę i rozwiązuje problemy techniczne.

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15. Warhammer: Vermintide 2

Rok premiery Platformy Inne części serii 2018 Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2 to kooperacyjna gra survivalowa z perspektywy pierwszej osoby, osadzona w fantastycznej erze uniwersum Warhammer 40K. Pod względem rozgrywki gra jest mocno inspirowana Left 4 Dead, ale Vermintide kładzie większy nacisk na walkę wręcz, co czyni ją doskonałą grą typu hack-and-slash. Podoba mi się, że mogę dołączyć do rozgrywki, kiedy tylko mam ochotę, by cieszyć się emocjonującą walką.

Wraz z grupą przyjaciół lub botów zmierzysz się z przytłaczającymi armiami Skavenów w różnych, imponujących wizualnie lokacjach. Do wyboru masz pięć różnych klas postaci, które są dalej podzielone na specjalizacje o różnych umiejętnościach i zdolnościach. Każdą postać możesz dostosować za pomocą różnych broni i przedmiotów, które odkryjesz podczas wykonywania misji, a które oferują różne zestawy ruchów i atuty w walce z konkretnymi przeciwnikami.

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16. Chivalry 2

Rok wydania Platformy Inne części serii 2021 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rycerskość: Wojna w średniowieczu

To idealna propozycja dla graczy, którzy chcą wziąć udział w epickich, a jednocześnie chaotycznych średniowiecznych bitwach PVP z udziałem nawet 64 graczy. Gra oferuje tryby drużynowe, w których gracze mają za zadanie szturmować lub bronić zamku, realizując różne cele. Alternatywnie możesz wybrać deathmatche typu „każdy na każdego”, aby sprawdzić swoje umiejętności w starciu z każdym, kto stanie ci na drodze.

Walka jest prostsza niż w For Honor, ponieważ można atakować cięciami, ciosami z góry i pchnięciami, korzystając z szerokiej gamy średniowiecznej broni. Jak można się spodziewać, można się bronić za pomocą tarcz, bloków i parowania, co ma tę zaletę, że pozwala oszołomić przeciwnika. Jednak tym, co wyróżnia Chivalry 2, jest wprowadzenie walki konnej. Ponadto możesz współpracować z kolegami z drużyny i wykorzystywać na polu bitwy różne machiny oblężnicze, aby uzyskać przewagę. Ogólnie rzecz biorąc, gracze cenią sobie chaotyczną, ale i zabawną atmosferę tej gry.

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17. Bayonetta

Rok wydania Platformy Inne części serii 2009 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Bayonetta 2, Bayonetta 3

Wypróbuj Bayonettę, jeśli szukasz przesadzonej gry akcji podobnej do Devil May Cry, w której główną bohaterką jest czarownica typu femme fatale. Do dyspozycji będziesz mieć ogromną różnorodność broni białej, broni palnej i umiejętności specjalnych, dzięki którym będziesz mógł przedzierać się przez hordy demonicznych wrogów. Po zakończeniu każdej potyczki otrzymasz ocenę walki opartą na Twoich wynikach, która zostanie zsumowana na końcu rozdziału, aby uzyskać wynik końcowy.

Jedną z najbardziej imponujących wizualnie umiejętności w grze są „Ataki tortur”, w ramach których Bayonetta przywołuje różne narzędzia tortur, takie jak żelazne dziewice i gilotyny, by wyeliminować przeciwników. Ponadto dobrze wyczute uniki aktywują tryb „Witch Time”, który spowalnia wrogów, pozwalając ci zadać im ogromne obrażenia, zanim zdążą zareagować.

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18. Titan Quest: Edycja rocznicowa

Rok wydania Platformy Inne części serii 2016 Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Dodatki „Ragnarok”, „Atlantis” i „Eternal Embers”

Titan Quest to gra RPG akcji od twórców Grim Dawn, która ma wiele z jej świetnych cech. Akcja gry toczy się w czasach przedrzymskich, a gracz podróżuje po starożytnej Grecji, Egipcie i Jedwabnym Szlaku, by polować na tytanów zagrażających światu.

Gra oferuje osiem różnych ścieżek rozwoju postaci z unikalnymi umiejętnościami i zdolnościami. Podobnie jak w Grim Dawn, gracze mogą wybrać dwie ścieżki, aby stworzyć unikalną kombinację dostosowaną do swojego stylu gry. Podczas swoich przygód gracze spotkają mityczne bestie i odwiedzą historyczne miejsca, takie jak Wielkie Piramidy i Partenon. Jak można się spodziewać, podczas przygód znajdziesz również epicki ekwipunek, który uzupełni twój arsenał.

Wersja rocznicowa zawiera szereg ulepszeń zwiększających komfort rozgrywki zarówno w grze podstawowej, jak i w dodatku „Immortal Throne”, zapewniając w ten sposób wszechstronną rozgrywkę typu hack-and-slash.

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19. Dead Rising 3: Edycja Apokalipsy

Rok wydania Platformy Inne części serii 2013 Windows, Xbox One Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 4

To szczytowe osiągnięcie serii pod względem skali, różnorodności walki i ogólnej zabawy. Jest to gra typu survival z zombie w otwartym świecie, w której wcielasz się w Nicka Ramosa, który musi zbierać zapasy, aby przetrwać w mieście opanowanym przez nieumarłych. Po drodze spotkasz przyjazne postacie niezależne, a także niezapomnianych bossów, którzy będą próbowali cię powstrzymać.

Największą zaletą gry jest to, że z zombie możesz walczyć praktycznie każdym znalezionym przedmiotem. Jeśli jeden przedmiot to za mało, możesz połączyć go z innym, aby uzyskać jeszcze potężniejszą broń o absurdalnych zdolnościach specjalnych. Nic dziwnego, że pojazdy również są traktowane jako broń, którą możesz łączyć, by w wielkim stylu przedzierać się przez opanowane przez zombie miasto.

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20. God Eater 3

Rok premiery Platformy Inne części serii 2018 Windows, PS4, Nintendo Switch God Eater, God Eater 2

Jest to gra typu hack-and-slash w stylu anime, której akcja toczy się w postapokaliptycznym świecie, gdzie musisz polować na potwory podobne do bogów, znane jako Aragami. Niektórzy gracze uważają God Eater za szybszą i bardziej intensywną alternatywę dla Monster Hunter, co moim zdaniem jest trafną oceną.

Możesz wybierać spośród szerokiej gamy broni God Arc, której moc wzrasta dzięki pochłanianiu pokonanych wrogów, co odblokowuje specjalne umiejętności zwane Burst Arts. Jeśli personalizacja postaci to dla ciebie za mało, możesz również zabrać ze sobą towarzyszy na swoje przygody – niektórych z nich rozpoznasz, jeśli oglądałeś anime oparte na tej grze.

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Wybór odpowiedniej gry typu hack-and-slash

Nie ma potrzeby zbytnio się nad tym zastanawiać, ponieważ preferencje graczy są różne. Najważniejsze jest sprawdzenie, czy gra jest obsługiwana na Twoim urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to komputer, czy konsola.

Po drugie, przeczytaj najnowsze recenzje gry, zarówno od graczy, jak i krytyków. Niektóre tytuły, takie jak „No Man’s Sky”, są dość rozczarowujące w momencie premiery, ale później są poprawiane za pomocą aktualizacji. Najnowsze recenzje dadzą ci wskazówkę, czy gra jest w dobrym stanie.

I na koniec obejrzyj fragmenty rozgrywki lub zwiastuny, aby wyczuć ogólny klimat gry. Niektóre gry są atrakcyjne po prostu ze względu na swoją oprawę graficzną i nie ma nic złego w wybieraniu gier typu hack-and-slash właśnie w ten sposób. W końcu celem tych gier akcji jest poczucie, że jest się prawdziwym twardzielem, a to uczucie u każdego wywołuje coś innego.

Często zadawane pytania

Czym gry typu hack-and-slash różnią się od innych gatunków gier akcji?

Gry typu hack-and-slash można rozpoznać po tym, że kładą nacisk na walkę oraz oferują możliwość dostosowania stylu gry na niezliczone sposoby.

Która gra typu hack-and-slash ma najlepszą fabułę?

Moim zdaniem „The Witcher 3: Dziki Gon” ma najlepszą fabułę spośród wszystkich gier typu hack-and-slash, w które grałem. Jednak największe wrażenie wywrze ona na tych, którzy grali w poprzednie części serii.

Czy w gry typu hack-and-slash można grać ze znajomymi?

Tak, istnieje wiele gier typu hack-and-slash, które obsługują tryb wieloosobowy. Moje ulubione gry do grania ze znajomymi to „Grim Dawn”, „Diablo 2” oraz „Monster Hunter: World””.

Czy są jakieś niedoceniane gry typu hack-and-slash, w które warto zagrać?

Moim zdaniem „Hades” to jedna z najbardziej niedocenianych gier typu hack-and-slash, w którą warto zagrać. Charakteryzuje się doskonałą wartością powtórkową oraz interesującą fabułą, która nieustannie się rozwija.