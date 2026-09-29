14 gier podobnych do „Age of Empires” dla miłośników gier strategicznych w 2026 roku
Gry takie jak „Age of Empires” wyróżniają się w gatunku RTS, ponieważ łączą w sobie historię, sprytną taktykę oraz emocje związane z budowaniem imperiów od podstaw. Jeśli spędziłeś wiele godzin na zbieraniu surowców, tworzeniu armii i toczeniu bitew, to już wiesz, jak bardzo wciągająca potrafi być strategia czasu rzeczywistego.
Dobra wiadomość? Istnieje mnóstwo gier wojennych, które oddają tę samą magię, wprowadzając jednocześnie własne, oryginalne elementy. W tym przewodniku odkryjesz 14 wyjątkowych tytułów obejmujących walkę w czasie rzeczywistym, turową budowę imperium, rozległe mapy kampanii, rozbudowane systemy gospodarcze i wiele więcej.
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Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Age of Empires
Kiedy gra strategiczna naprawdę wciąga, czujesz wyjątkowy przypływ adrenaliny. Zasoby zaczynają napływać, ekspansja w końcu się opłaca, a armia, którą budowałeś przez wieki, nagle ma gdzieś ważne zadanie do wykonania.
Trzy poniższe propozycje oddają różne aspekty tego uroku, jednocześnie wprowadzając własne podejście do rozwoju imperium, planowania i podbojów.
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Manor Lords 2024Rozwijaj ekologiczną średniowieczną osadę, zarządzaj szczegółowymi łańcuchami produkcyjnymi i przekształć swoją ludność w armię, gdy rywalizujący z tobą lordowie zagrożą twoim ziemiom.
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Civilization VI 2016Zbuduj cywilizację na przestrzeni wieków, wykorzystując dzielnice, dyplomację, badania i działania wojenne, a każda tura przybliża twoje imperium do innego rodzaju zwycięstwa.
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Age of Mythology 2002Klasyczna rozgrywka polegająca na budowaniu imperium zyskuje mitologiczny charakter dzięki boskim mocom, legendarnym stworzeniom oraz kulturom, które różnią się od siebie sposobem gry.
Całkiem niezły początek, prawda? A to dopiero rozgrzewka. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę gier podobnych do Age of Empires, które każdy fan gier RTS powinien mieć na uwadze.
14 gier podobnych do Age of Empires dla fanów strategii
Te propozycje oddają różne aspekty formuły Age of Empires, niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie osad, zarządzanie gospodarką, rozszerzanie terytorium czy dowodzenie armiami. Oto 14 gier podobnych do Age of Empires, które warto sprawdzić.
1. Manor Lords [Najlepsza gra o budowaniu średniowiecznych miast i bitwach]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok premiery
|2024 (wczesny dostęp)
|Twórca/twórcy
|Slavic Magic (twórca), Hooded Horse (wydawca)
|Średni czas rozgrywki
|20–50 godz.
|Ocena na Metacritic
|81 (PC)
Manor Lords to połączenie najlepszych gier o budowaniu miast nowej generacji z taktyką czasu rzeczywistego. Ta gra pozwala grać w wolniejszym tempie, starannie planując rozmieszczenie wiosek, dróg i łańcuchów produkcyjnych, aż twoje małe miasteczko stanie się sercem rozwijającego się imperium.
Gra doskonale łączy spokojne planowanie z intensywną walką. Przejście od spokojnego zarządzania miastem do dowodzenia żołnierzami w surowych średniowiecznych starciach jest płynne i satysfakcjonujące.
Gdy pojawiają się wrogowie, atmosfera zmienia się natychmiast: milicja ustawia się w szyku, łucznicy zajmują pozycje, a każde wyzwanie staje się sprawą osobistą. Realistyczne tempo i dbałość o szczegóły sprawiają, że świat gry wydaje się żywy i przypomina niemal realistyczną Śródziemię – to idealna propozycja dla wszystkich miłośników solidnych gier strategicznych o większej głębi.
Nasza ocena: Jeśli kochasz Age of Empires, ale zawsze marzyłeś o większym nacisku na układ miast i autentyczne rozgrywki, Manor Lords stanie się twoją kolejną obsesją.
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2. Cywilizacja VI [Najlepsza gra turowa o podboju świata]
|Nasz wynik
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iOS
|Rok wydania
|2016
|Twórca/twórcy
|Firaxis Games (twórca), 2K (wydawca)
|Średni czas gry
|ponad 100 godzin
|Ocena na Metacritic
|88 (PC)
Cywilizacja VI zamienia każdą sesję w epicką opowieść. Będziesz grać od zarania dziejów aż po wyścig kosmiczny, kierując takimi przywódcami jak Kleopatra czy Gandhi, jednocześnie rozszerzając swoje imperium na całej mapie. Każda decyzja (dyplomacja, badania naukowe czy kampanie wojskowe) może całkowicie zmienić twoją drogę do sukcesu.
Połączenie tempa rozgrywki turowanej z ogromną powtarzalnością pozwala podejść do każdej rozgrywki inaczej – to pozycja obowiązkowa dla fanów dobrych gier strategicznych turowych i wysokiej jakości gier typu 4X.
Kolorowa, nieco kreskówkowa grafika sprawia, że każda mapa wygląda zachęcająco, a nie przytłaczająco, a przemyślane rozwiązania, takie jak okręgi i gubernatorzy, nadają grze głębi, nie komplikując jej.
Nasza opinia: Jeśli lubisz spokojnie planować każdy ruch, „Cywilizacja VI” zapewni ci satysfakcję z budowania trwałego dziedzictwa, krok po kroku. A jeśli szukasz innych gier w tym stylu, sprawdź nasze propozycje najlepszych gier podobnych do „Civilization”, dzięki którym nie zabraknie ci nowych kampanii.
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3. Wiek mitologii [Najlepsza gra strategiczna inspirowana mitologią]
|Nasza ocena
Enebameter 9.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2002
|Twórca/twórcy
|Ensemble Studios (twórca), Microsoft Game Studios (wydawca)
|Średni czas gry
|30–50 godz.
|Ocena na Metacritic
|89 (PC)
Podczas gdy seria „Age of Empires” opiera się na faktach historycznych, „Wiek mitologii”” odważnie wkracza w świat legend. Ta gra strategiczna czasu rzeczywistego pozwala wcielić się w cywilizacje inspirowane mitami greckimi, egipskimi i nordyckimi, z których każda ma własnych bogów, moce i mityczne jednostki. Nadal będziesz zarządzać robotnikami i szkolić armie, ale tutaj możesz również przywoływać błyskawice, sprowadzać deszcz meteorów i wysyłać Minotaura, by rzucił się prosto na linie wroga.
Rozgrywki są urozmaicone dzięki temu, jak bardzo różni się styl gry poszczególnych kultur. Egipcjanie skupiają się na potężnych monumentach, Skandynawowie stawiają na agresywną ekspansję, a Grecy polegają na boskim wsparciu swoich bogów. Fani często podkreślają, jak motyw mitologiczny sprawia, że cała fascynująca scena gier fantasy wydaje się jeszcze bardziej żywa, zwłaszcza podczas wielkich bitew, w których bogowie i potwory walczą ramię w ramię z ludzkimi oddziałami.
Połączenie mitów, bogów i legendarnych stworzeń nadaje gatunkowi RTS charakter, jakiego nie udało się osiągnąć żadnej innej grze z tamtej epoki.
Styl graficzny jest kolorowy i żywy, nadając światu ponadczasowy urok, nawet jeśli grafika zdradza swój wiek. To doskonały przykład tego, jak seria może się rozwijać, zachowując jednocześnie wciągający rytm klasycznych gier RTS – niemal jakbyś wkraczał do własnej Śródziemia, gdzie o przebiegu walki decydują bogowie i potwory.
Nasza ocena: Gra zachowuje strategiczny rdzeń, ale dodaje do niego tyle magii, by stała się niezapomnianym przeżyciem dla fanów, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko historii. A jeśli ten mityczny klimat cię wciągnął, przejrzyj nasze propozycje najlepszych gier RPG, by kontynuować przygodę.
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4. Empire Earth [Najlepsza gra z pełną progresją historyczną]
|Nasza ocena
Enebameter 9.4/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2001
|Twórca/twórcy
|Stainless Steel Studios (twórca), Sierra Studios (wydawca)
|Średni czas gry
|50–80 godz.
|Ocena na Metacritic
|82 (PC)
„Empire Earth” to gigant wśród gier RTS, który posunął się w historycznej ewolucji dalej niż większość gier strategicznych kiedykolwiek się odważyła. Jest to gra, w której zaczynasz od prymitywnych plemion, by ostatecznie grać przy użyciu futurystycznej broni i samolotów. Obejmując 500 000 lat w 14 epokach, oferuje skalę, która wciąż wydaje się nie mieć sobie równych.
Mechanika rozgrywki będzie znana każdemu, kto lubił serię Age of Empires: budujesz bazy, rozszerzasz swoje imperium i dowodzisz armiami w zaciętych bitwach. Jednak tutaj oś czasu nie kończy się na średniowiecznych rycerzach. Będziesz posuwać się naprzód, korzystając z czołgów, samolotów i zaawansowanych technologicznie żołnierzy, tworząc ewoluujące pole bitwy, które nie pozwoli ci się nudzić.
Empire Earth rozszerza klasyczną formułę na 14 epok, pozwalając, by jedna rozgrywka ewoluowała od prymitywnych armii do futurystycznej wojny.
Pod względem wizualnym widać, że gra ma już swoje lata, ale w momencie premiery była to jedna z najbardziej ambitnych gier strategicznych czasu rzeczywistego na PC. Gracze wciąż komentują, jak ambitna wydawała się ta gra, łącząca walkę lądową, morską i powietrzną, a jednocześnie zapewniająca wciągające rozgrywki. Nie jest idealna, ale pozostaje ekscytującym fragmentem historii gier RTS, który fani serii wspominają z sentymentem.
Nasza ocena: Empire Earth doprowadza formułę strategii czasu rzeczywistego do skrajności, obejmując wszystkie epoki historii ludzkości i oferując różnorodność, która wyróżnia tę grę na tle innych.
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5. Gwiezdne Wojny: Imperium w stanie wojny [Najlepsza gra o wojnie galaktycznej]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2006
|Twórca/twórcy
|Petroglyph (twórca), LucasArts (wydawca)
|Średni czas gry
|23–55 godz.
|Ocena na Metacritic
|79 (PC)
Większość gier podobnych do Age of Empires osadza działania wojenne stosunkowo blisko domu. W grze „Gwiezdne wojny: Imperium w stanie wojny” otrzymujesz mapę galaktyki, flotę gwiezdnych niszczycieli oraz wystarczająco dużo planet, by decyzja o „jeszcze jednej turze” stała się bardzo wątpliwym wyborem przed snem. W trybie „Galactic Conquest” zarządzasz terytorium i siłami, zanim rzucisz się w wir lądowych lub kosmicznych bitew rozgrywających się w czasie rzeczywistym.
Gra „Gwiezdne wojny: Imperium w stanie wojny” łączy podboje galaktyczne z bitwami lądowymi i kosmicznymi rozgrywanymi w czasie rzeczywistym, zapewniając imperium znacznie szersze pole bitwy.
System ekonomiczny jest tu mniej rozbudowany niż w Age of Empires. Gracz zarządza planetami, produkcją i flotami, zamiast wysyłać wieśniaków po drewno i złoto. Walkom lądowym brakuje też nieco głębi w porównaniu z bitwami kosmicznymi. Niemniej jednak wśród gier podobnych do Age of Empires niewiele jest takich, które rozszerzają podstawową fantazję o budowaniu i podbojach tak daleko poza granice pojedynczego pola bitwy. Ogromna społeczność tworzących mody dodatkowo zwiększa trwałość popularności wersji na PC.
Nasza ocena: Wybrałbym „Gwiezdne wojny: Imperium w stanie wojny”, jeśli chcesz poczuć emocje związane z budowaniem imperium znane z „Age of Empires”, ale na znacznie szerszym polu bitwy. Rozgrywka lądowa nieco się zestarzała, ale dowodzenie flotami w rozległej galaktyce nadal zapewnia pętlę strategiczną, która wydaje się niezwykle ambitna.
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6. Stronghold: Edycja Definitywna [Najlepsza gra RTS o budowaniu zamków i oblężeniach]
|Nasz wynik
Enebameter 9.2/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2023
|Twórca/twórcy
|Firefly Studios (twórca i wydawca)
|Średni czas gry
|25–40 godz.
|Ocena na Metacritic
|78 (PC)
Stronghold: Edycja Definitywna wyróżnia się na tle innych gier, ponieważ skupia się wyłącznie na średniowiecznych fortecach. Wcielisz się w rolę lorda, który nieustannie zarządza zapasami żywności, podatkami i oddziałami, dbając jednocześnie o to, by mieszkańcy wsi nie stracili wiary w życie w zamku. Utrzymaj odpowiednią równowagę między systemem produkcji a obroną, bo inaczej wrogowie zburzą twoje mury.
W Stronghold: Edycja ostateczna na pierwszy plan wysuwa się zarządzanie zamkiem i wojna oblężnicza, dzięki czemu każda ściana, pułapka i zasób mają znaczenie.
Sercem gry jest wojna oblężnicza. Katapulty, ogniste strzały i wrzący olej zamieniają każdą potyczkę w brutalne średniowieczne pole bitwy. To, co wyróżnia tę grę w serii, to fakt, że bardziej przypomina symulację życia w zamku niż tradycyjną strategię czasu rzeczywistego (RTS), co zapewnia jej wyjątkową pozycję w tym gatunku. Naprawdę zaspokaja inne potrzeby niż podobne gry, takie jak Total War czy Red Alert.
Nasza opinia: Gra „Stronghold: Edycja Definitywna” jest idealna dla tych, którzy cenią sobie taktyczny aspekt serii „Age of Empires”, ale wolą bardziej realistyczne podejście do życia w zamku i wojen oblężniczych.
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7. Total War: Shogun 2 [Najlepsza gra dla fanów hybrydy gier turowych i RTS]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC, macOS, Linux
|Rok wydania
|2011
|Twórca/twórcy
|Creative Assembly (twórca), SEGA (wydawca)
|Średni czas gry
|ponad 80 godzin
|Ocena na Metacritic
|90 (PC)
Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by w grze „Age of Empires” móc planować działania na rozległej mapie kampanii, a następnie przechodzić do epickich bitew, to „Total War: Shogun 2” jest spełnieniem tej fantazji. Zarządzasz prowincjami, dyplomacją i armiami na mapie turowej, a następnie przechodzisz do intensywnych starć w czasie rzeczywistym z udziałem tysięcy żołnierzy.
Total War: Shogun 2 łączy turowane planowanie kampanii z bitwami w czasie rzeczywistym, nagradzając strategię zarówno przed walką, jak i w jej trakcie.
Piękne tło z epoki Sengoku oraz inteligentna sztuczna inteligencja sprawiają, że każda kampania przypomina prawdziwą rywalizację, w której sojusze powstają i rozpadają się w miarę twojego rozwoju. Gra jest często wymieniana jako ulubiona pozycja z gatunku RTS wśród najlepszych gier z serii Total War dzięki temu, jak dopracowana i kinowa jest jej oprawa.
Nasza ocena: Shogun 2 pozostaje jedną z najlepszych gier z serii Total War i pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy kochają długoterminowe planowanie tak samo jak dowodzenie armiami.
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8. Total War: Średniowiecze II [Najlepsza wielka kampania osadzona w średniowieczu]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC, macOS, Linux
|Rok wydania
|2006
|Twórca/twórcy
|Creative Assembly (twórca), SEGA (wydawca)
|Średni czas gry
|30–166 godz.
|Ocena na Metacritic
|88 (PC)
Wśród gier takich jak Age of Empires, Total War: Średniowiecze II zaspokaja znane pragnienia na znacznie większą skalę. Mapa kampanii pozwala ci rozwijać osady, rekrutować armie, zajmować się dyplomacją i religią, zanim rzucisz się w wir bitew w czasie rzeczywistym z udziałem nawet 10 000 żołnierzy. W jednej chwili martwisz się o papieża, a w następnej wroga kawaleria psuje ci popołudnie.
„Total War: Średniowiecze II” łączy zarządzanie królestwem, dyplomację, kwestie religijne i wielkie bitwy w jedną długą średniowieczną kampanię.
W porównaniu z większością gier podobnych do „Age of Empires” zarządzanie gospodarką wymaga mniejszego zaangażowania. Osadami zarządza się za pośrednictwem warstwy kampanii, a więcej uwagi poświęca się armiom, terytorium i polityce. Takie podejście sprawdza się, ponieważ bitwy są ogromne, a edycja „Definitive Edition” zawiera również dodatek „Kingdoms” wraz z czterema dodatkowymi kampaniami.
Nasza ocena: „Total War: Średniowiecze II” to oczywisty wybór, jeśli chcesz, by średniowieczne podboje wykraczały poza granice jednej mapy. Interfejs gry zdradza jej wiek, ale niewiele gier strategicznych tak naturalnie łączy zarządzanie królestwem z osobistym dowodzeniem w wojnach.
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9. Powstanie narodów [Najlepsza historyczna gra RTS na wielką skalę]
|Nasz wynik
Enebameter 8.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2003
|Twórca/twórcy
|Big Huge Games (twórca), Microsoft Game Studios (wydawca)
|Średni czas gry
|40–60 godz.
|Ocena na Metacritic
|89 (PC)
Powstanie narodów często nazywana jest pomostem między klasycznymi grami RTS a grami wielkiej strategii. Zasada jest prosta: przejmujesz kontrolę nad narodem od jego najwcześniejszych dni w epoce kamienia łupanego i prowadzisz go przez kolejne epoki, technologie i granice, aż do momentu, gdy dysponujesz nowoczesnymi armiami.
To, co wyróżnia tę grę, to połączenie znanego rytmu budowania, zbierania surowców i walki z mechanikami, które zazwyczaj spotyka się w większych grach strategicznych. Granice naprawdę mają znaczenie, wyczerpanie powoli osłabia siły najeźdźcze, a wybór między ekspansją a konsolidacją może całkowicie zmienić wynik rozgrywki.
Gra doskonale oddaje klasyczną pętlę rozgrywki RTS, dodając jednocześnie granice, wyczerpanie sił oraz płynniejszy postęp, które sprawiają, że fani strategii nie mogą się od niej oderwać.
Tempo rozgrywki wydaje się płynniejsze niż w innych grach z tej samej epoki. Rozgrywka przebiega naturalnie – od wieśniaków rąbiących drewno po czołgi i bombowce szturmujące mapę – a wszystko to bez utraty napięcia. Grafika oddaje klimat początku XXI wieku, a dzięki przejrzystym projektom jednostek i kolorowym miastom nawet ogromne bitwy są łatwe do śledzenia. To rodzaj gry RTS, która do dziś wydaje się świeża, zwłaszcza jeśli lubisz dbać o każdy szczegół podczas rozbudowywania swojego imperium.
Nasza ocena: „Powstanie narodów”” to gra RTS, w której jeden mecz zamienia się w całonocną sesję. Niewiele gier sprawia, że przejście od epoki kamienia łupanego do współczesnej wojny przebiega tak płynnie.
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10. Anno 1800 [Najlepsza gra pod względem złożonego zarządzania gospodarką]
|Nasz wynik
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2019
|Twórca/twórcy
|Ubisoft Blue Byte (twórca), Ubisoft (wydawca)
|Średni czas gry
|50+ godzin
|Ocena na Metacritic
|81 (PC)
Anno 1800 przenosi cię do początków ery przemysłowej, gdzie każda decyzja kształtuje twoje rozrastające się imperium. Będziesz projektować linie produkcyjne, wytyczać szlaki handlowe i zarządzać pracownikami w miarę rozbudowy miast i rozkwitu przemysłu. Połączenie logistyki i atrakcyjnej oprawy wizualnej sprawia, że każda sesja gry dostarcza satysfakcji, gdy z kominów unosi się dym, a statki płyną po morzu.
W Anno 1800 głównym wyzwaniem jest planowanie gospodarcze, a ekspansję napędzają szlaki handlowe, łańcuchy produkcyjne i zarządzanie siłą roboczą.
W późniejszej fazie gry poziom trudności wzrasta, gdy rywalizujesz z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, odkrywasz nowe regiony i wykorzystujesz możliwości handlowe. To idealny wybór, jeśli lubisz obserwować, jak twoje imperium ewoluuje krok po kroku, aż zaczyna przypominać żywą maszynę.
Nasza ocena: Anno 1800 to jedna z tych rzadkich gier, w których planowanie łańcuchów produkcyjnych jest równie ekscytujące, jak wielkie bitwy w Age of Empires.
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11. Cossacks 3 [Najlepsza gra RTS z wielkimi bitwami wojskowymi]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2016
|Twórca/twórcy
|GSC Game World (twórca i wydawca)
|Średni czas gry
|40–70 godz.
|Ocena na Metacritic
|73 (PC)
Niektóre gry skupiają się na miastach i drzewkach technologicznych, ale Cossacks 3 żyje i oddycha polem bitwy. Akcja tej gry toczy się w XVII i XVIII wieku i zmusza cię do dowodzenia armiami tak ogromnymi, że wydają się nie mieć końca. Dzięki nawet 32 000 żołnierzy na ekranie każda potyczka wygląda jak wojna totalna, a chaos to połowa zabawy.
Będziesz grać, dbając o zaopatrzenie swoich imperiów i próbując pokonać wrogów sprytnymi formacjami. Muszkieterzy strzelają zabójczymi salwami, kawaleria pędzi po mapie, a armaty przedzierają się przez szeregi jak nic innego. Naprawdę czujesz się, jakbyś został wrzucony do żywego świata podbojów.
Niewiele gier RTS może się równać z emocjami, jakie wywołuje widok tysięcy żołnierzy walczących jednocześnie, co sprawia, że Cossacks 3 jest wyjątkowym wyborem dla fanów, którzy uwielbiają podboje na wielką skalę.
Połączenie rozmachu i autentyczności sprawia, że gra wyróżnia się na tle całej serii, i choć nie redefiniuje ona gatunku, to sama skala bitew sprawia, że pozostaje niezapomniana. Żadna inna gra RTS nie oddaje tej intensywności, ale wciąż pozostaje nadzieja, że przyszłe części serii będą miały w sobie tę samą energię.
Nasza ocena: „Cossacks 3” błyszczy, gdy ekran zalewają muszkieterzy, kawaleria i armaty, poruszające się wszystkie jednocześnie. Jeśli lubisz gry strategiczne, które stawiają na widowiskowość w równym stopniu co na taktykę, ta gra jest warta twojego czasu. A jeśli grasz na komputerze, zakup jednego z najlepszych monitorów do gier sprawi, że te ogromne bitwy będą przebiegać znacznie płynniej.
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12. Company of Heroes 2 [Najlepsza gra dla fanów taktycznych gier RTS]
|Nasz wynik
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2013
|Twórca/twórcy
|Relic Entertainment (twórca), SEGA (wydawca)
|Średni czas gry
|20–50 godz.
|Ocena na Metacritic
|80 (PC)
To właśnie tutaj taktyka czasu rzeczywistego nabiera prawdziwego realizmu. W grze Company of Heroes 2 dowodzisz niewielkimi oddziałami zamiast rozległymi imperiami, a każdy ruch ma znaczenie. Będziesz wykorzystywać osłony, manewry oskrzydlające i umiejętności związane z wyczuciem czasu, aby przedrzeć się przez linie wroga. Dynamiczna pogoda i zniszczalne otoczenie sprawiają, że każdy mecz jest nieprzewidywalny.
Unikalne funkcje, takie jak TrueSight i mechanika działania w niskich temperaturach, zmuszają cię do przemyślenia każdego ruchu przed wysłaniem żołnierzy, dzięki czemu każda decyzja wydaje się mieć ogromne znaczenie.
Tryby kampanii i potyczek oferują mnóstwo sposobów na ciągłe doskonalenie taktyki. W pewnym momencie gra może wydawać się wymagająca, ale to właśnie to wyzwanie sprawia, że zwycięstwo jest tak satysfakcjonujące.
Nasza ocena: Jeśli lubisz planowanie i precyzję z serii Age of Empires, ale szukasz gry bardziej skupionej na taktyce na małą skalę, Company of Heroes 2 jest dla Ciebie idealna.
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13. StarCraft II [Najlepsza turniejowa gra RTS z gatunku science fiction]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2010
|Twórca/twórcy
|Blizzard Entertainment (twórca i wydawca)
|Średni czas gry
|Nieograniczona liczba godzin
|Ocena na Metacritic
|93 (PC)
Jeśli „Age of Empires” to lekcja historii, to „StarCraft II” to jedna z najlepszych gier science fiction na sterydach. Ta gra stała się złotym standardem wśród turniejowych gier RTS, opartych na trzech obcych frakcjach o zupełnie odmiennych stylach rozgrywki, a także jedną z najbardziej kultowych gier wieloosobowych, w których warto się doskonalić. Będziesz grać w szybkim tempie, łącząc handel, zwiad i precyzyjne mikrozarządzanie, próbując dowodzić armiami marines, rojami zergów lub protosami wyposażonymi w futurystyczną broń.
StarCraft II nagradza szybkość, zwiad i precyzyjne sterowanie, a trzy frakcje wymagają zupełnie różnych podejść do każdego meczu.
Mecze są szalone, ale nigdy niesprawiedliwe, a zwycięstwa wynikają z umiejętności, wyczucia czasu i mądrych decyzji. Scena e-sportowa uczyniła tę grę jedną z najbardziej kultowych pozycji w tym gatunku, a do dziś jest ona chwalona za swoją niesamowitą głębię. Nawet fani sag science fiction, takich jak seria „Halo”, mają nadzieję na kolejne dodatki, ponieważ żadna inna gra RTS nie osiągnęła tak doskonałego połączenia tempa i strategii.
Nasza ocena: Jeśli szukasz gry RTS, która jest równie intensywna, co satysfakcjonująca, StarCraft II to czysta przyjemność i wciąż jedna z najlepszych gier RTS dla graczy rywalizujących na wysokim poziomie.
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14. The Settlers [Najlepsza gra strategiczna typu „budowanie miasta” na relaks]
|Nasza ocena
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2006 (edycja z okazji 10. rocznicy)
|Twórca/twórcy
|Blue Byte (twórca), Ubisoft (wydawca)
|Średni czas gry
|20–40 godz.
|Ocena na Metacritic
|74 (PC)
Podczas gdy większość gier podobnych do Age of Empires polega na szybkim przemieszczaniu armii, The Settlers spowalnia tempo. W tej grze chodzi przede wszystkim o tworzenie łańcuchów produkcyjnych, wytyczanie dróg i obserwowanie, jak towary przemieszczają się między budynkami jak w zegarku. Przypomina to bardziej rozwiązywanie łamigłówki niż prowadzenie wojny, co stanowi jej największy urok.
W grze „The Settlers” tempo jest spokojniejsze, a wyzwaniem staje się logistyka – o sukcesie decydują drogi, łańcuchy produkcyjne i wydajność osady.
Dostępne są tryby do swobodnej rozgrywki lub dłuższych kampanii, jeśli chcesz obserwować, jak twoja osada rozwija się w tętniące życiem centrum. Prosta grafika sprawia, że cała era ekspansji wydaje się przytulna, a nacisk na logistykę zamiast na podboje sprawia, że gra jest wyjątkowa. Dla graczy, którzy czerpią satysfakcję z perfekcyjnego planowania, ta gra jest strzałem w dziesiątkę.
Nasza ocena: Jeśli kochasz Age of Empires, ale chciałbyś nieco zwolnić tempo i cieszyć się procesem budowania, The Settlers zapewnia relaksującą, a jednocześnie strategiczną rozgrywkę.
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Nasza opinia na temat najlepszych gier podobnych do Age of Empires
Najlepsze gry podobne do Age of Empires zachowują ten satysfakcjonujący cykl budowania, rozszerzania terytorium i obserwowania, jak plan albo działa znakomicie, albo upada w ciągu pięciu bardzo kosztownych minut. Najciekawsze z nich rozwijają tę podstawę w wyraźnie odmiennych kierunkach.
- Jeśli chodzi o klasyczny rozwój imperium → „Powstanie narodów””. Gra ta najbardziej przypomina znany rytm rozgrywki z serii „Age of Empires”, a dodatkowo wprowadza granice, wyczerpanie sił oraz oś czasu sięgającą aż do współczesnych konfliktów zbrojnych.
- Jeśli chodzi o wojny mitologiczne → „Wiek mitologii””. Bogowie, boskie moce i jednostki mitologiczne nadają typowej formule opartej na zasobach i armii znacznie bardziej szalony charakter.
- Jeśli chodzi o podboje galaktyczne → „Gwiezdne wojny: Imperium w stanie wojny””. Trwała mapa galaktyki łączy zarządzanie terytorium z bitwami lądowymi i kosmicznymi rozgrywanymi w czasie rzeczywistym, nadając każdej kampanii znacznie większe poczucie skali.
- Jeśli chodzi o bardziej rozbudowane średniowieczne budownictwo → „Manor Lords”. Osady rozwijają się w niej bardziej organicznie, a łańcuchy produkcyjne i układ miast mają większe znaczenie jeszcze przed rozpoczęciem walk.
Gdybym szukał najbardziej zbliżonego zamiennika, zacząłbym od Powstanie narodów. Pozostałe trzy gry są lepsze, gdy chcesz zaspokoić tę samą strategiczną potrzebę z mocniejszym akcentem – czy to w postaci mitologii, myśliwców kosmicznych, czy obsesji na punkcie przebiegu średniowiecznej drogi.
Najczęściej zadawane pytania
Powstanie narodów to jedna z gier najbardziej podobnych do Age of Empires. Zachowuje ona zbieranie surowców, postęp w epokach i wielkie bitwy, dodając jednocześnie granice, wyczerpanie sił oraz dłuższą oś czasu rozwoju technologicznego.
„Age of Empires” to gra strategiczna czasu rzeczywistego, której rozgrywka opiera się na zbieraniu zasobów, rozwijaniu cywilizacji, przechodzeniu przez kolejne epoki oraz dowodzeniu armiami w czasie rzeczywistym.
Gry podobne do Age of Empires, w których budowanie miast odgrywa większą rolę, to między innymi Manor Lords, Anno 1800 i The Settlers. Każda z nich kładzie większy nacisk na rozwój osad, produkcję lub logistykę.
Gry podobne do Age of Empires, w których toczą się wielkie bitwy, to między innymi Cossacks 3, Total War: Średniowiecze II oraz Total War: Shogun 2. Kładą one większy nacisk na skalę armii i taktykę na polu bitwy.
Różnica między Age of Empires a Wiek mitologii polega na warstwie fantasy. Wiek mitologii wprowadza bogów, jednostki mityczne, boskie moce oraz kultury oparte na różnych nadprzyrodzonych zdolnościach.
Tak. Gry podobne do Age of Empires również mogą wykorzystywać systemy turowego rozgrywania. Cywilizacja VI skupia się na rozwoju imperium, badaniach, dyplomacji i działaniach wojennych, krok po kroku, tura po turze.
Do gier podobnych do Age of Empires, które są łatwiejsze w opanowaniu, należą Cywilizacja VI oraz Stronghold: Edycja Definitywna. Obie mają jasno określone cele, dając jednocześnie graczowi czas na zapoznanie się z ich podstawowymi mechanizmami.