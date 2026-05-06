9 najlepszych gier firmy Paradox w 2026 roku: głębokie i niesamowite tytuły strategiczne

Jeśli szukasz najlepszych gier studia Paradox, to trafiłeś w idealne miejsce. Jako zagorzały fan głębokich, wciągających gier strategicznych, które stanowią wyzwanie dla umysłu i nagradzają kreatywne rozwiązania, mogę śmiało powiedzieć, że nikt nie robi tego lepiej niż Paradox.

Mają fantastyczną kolekcję gier strategicznych, ale może ona onieśmielać zarówno nowicjuszy w tym gatunku, jak i weteranów strategii, którzy szukają ich najlepszych dotychczasowych tytułów. I tu właśnie wkraczam ja!

Dokładnie przeanalizowałem obszerną bibliotekę Paradoxu i zebrałem kilka ich najlepszych gier, w tym zarówno tytuły opracowane, jak i wydane przez tę firmę. Chociaż niektóre z nich mogą być w dużej mierze podobne pod względem scenerii, każda oferuje niezwykle zróżnicowane style rozgrywki, motywy i mechanikę, które zadowolą każdego gracza strategicznego.

Gotowi, by odkryć swoją kolejną świetną grę od Paradox? Zaczynamy!

Nasze najlepsze propozycje gier firmy Paradox

Gotowi, by zanurzyć się w najlepszych z najlepszych? Sprawdźcie te wyjątkowe gry Paradox, które podbiły serca fanów strategii na całym świecie – i dowiedzcie się, która z nich będzie waszą kolejną epicką przygodą:

1 Stellaris 2016 Jest to kosmiczna gra strategiczna, w której gracz eksploruje wszechświat i buduje galaktyczne imperium. Przypomina nieco „Gwiezdne Wojny” – polega na podbojach, eksploracji nowych planet, odkrywaniu tajemnic oraz prowadzeniu galaktycznej dyplomacji z napotkanymi cywilizacjami. Buy now 2 Europa Universalis IV 2013 Poprowadź swój naród przez wieki dyplomacji i podbojów, kształtując historię świata od średniowiecza po czasy współczesne. Każda decyzja ma wpływ na rozkwit lub upadek twojego imperium. Buy now 3 Hearts of Iron IV 2016 Wkrocz do świata II wojny światowej i przejmij kontrolę nad dowolnym państwem, dowodząc armiami, zarządzając produkcją i zawierając sojusze. Losy wojny zależą od twoich strategii. Buy now

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest jeszcze mnóstwo gier do sprawdzenia, a każda z nich ma inną tematykę, rozgrywkę i poziom złożoności. Zapoznaj się z moimi szczegółowymi recenzjami poszczególnych tytułów, aby znaleźć najlepsze gry Paradox!

9 najlepszych gier Paradox: rozgrywka strategiczna na każdy gust

Niezależnie od tego, czy interesują Cię głębokie epopeje historyczne, intensywne symulacje II wojny światowej, czy rozległe kosmiczne przygody, Paradox ma coś, co Cię wciągnie.

A jeśli nie interesują Cię gry wojenne ani te z elementami wielkiej strategii, nie martw się – dodałem też kilka świetnych tytułów bez elementów przemocy. Każdy znajdzie tu idealną grę od Paradoxu, więc znajdźmy tę właśnie dla Ciebie!

1. Stellaris [Najlepsza gra dla fanów strategii kosmicznych]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Mac, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Paradox Development Studio Średni czas gry 30–100 godzin

Stellaris to jedna z najlepszych gier typu 4X w gatunku gier kosmicznych i nie bez powodu. Żadna inna gra nie oddaje tak dobrze emocji związanych ze strategiczną eksploracją kosmosu. Odkrywając oszałamiające, różnorodne planety i rozległe galaktyki, budujesz i zarządzasz własnym międzygalaktycznym imperium.

To, co naprawdę wyróżnia Stellaris, to wykorzystanie generowania proceduralnego. Od planet i galaktyk po zadania i obce gatunki – gra tworzy unikalny i nieustannie zmieniający się wszechświat za każdym razem, gdy w nią grasz. Oznacza to, że masz niemal nieograniczoną swobodę w odkrywaniu szlaków gwiezdnych, kolonizowaniu nowych światów i tworzeniu własnej kosmicznej sagi.

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o dowodzeniu potężną flotą kosmiczną, Stellaris zapewni ci tę satysfakcjonującą przygodę – a dla fanów kosmosu, takich jak ja, jest to pozycja obowiązkowa.

Nasza ocena: „Stellaris” nie ma sobie równych wśród graczy, którzy marzą o eksploracji galaktyk i kierowaniu kosmicznymi imperiami. Jego nieskończona różnorodność i generowanie proceduralne sprawiają, że każda rozgrywka jest świeża i wciągająca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STELLARIS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Europa Universalis IV [Najlepsza gra dla miłośników historii i budowniczych imperiów]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Paradox Development Studio Średni czas gry 80–110 godzin

Europa Universalis IV to jedna z najlepszych gier strategicznych i nie bez powodu. Posiada jedne z najbardziej rozbudowanych systemów i dogłębnych mechanizmów pozwalających zarządzać własnym państwem w dążeniu do dominacji nad światem.

Gra pozwala graczom stanąć na czele dowolnego, wiernie odzwierciedlonego historycznie państwa, począwszy od późnego średniowiecza aż po epokę napoleońską, a celem graczy jest zbudowanie imperium, które przetrwa próbę czasu. Gra jest bardzo wierna historycznie, ale zapewnia jednocześnie elastyczność, pozwalającą graczom doświadczać kultowych wydarzeń i poruszać się po nich według własnego uznania.

Poza tym gra jest dostępna już od ponad 10 lat i oferuje mnóstwo dodatków DLC, z których można skorzystać. Kolejna odsłona serii, „Europa Universalis V”, ukaże się wkrótce, więc teraz jest idealny moment, by opanować złożoną mechanikę gry przed premierą nowej generacji!

Nasza ocena: Europa Universalis IV to najlepszy wybór dla fanów głębokich, opartych na faktach historycznych gier strategicznych. Dzięki złożonej mechanice i niekończącym się dodatkom DLC jest idealna dla graczy, którzy chcą opanować sztukę budowania imperium.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE EUROPA UNIVERSALIS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Hearts of Iron IV [Najlepsza gra dla miłośników strategii z czasów II wojny światowej]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Paradox Development Studios Średni czas gry 50–110 godzin

Dla fanów nowszej historii i wojen, a zwłaszcza gier osadzonych w realiach II wojny światowej, Hearts of Iron IV jest jedną z najlepszych gier studia Paradox Interactive.

W grze „Hearts of Iron IV”” gracze wcielają się w dowolny kraj na świecie i mogą podążać jego dotychczasową ścieżką lub wybrać nieznaną dotąd drogę, by wytyczyć nową przyszłość.

Decyduj, na jakich frontach będziesz walczyć, wybierz ideologię, którą będzie wyznawać twój kraj, oraz opracowuj technologie lub broń masowego rażenia, aby przeprowadzić swój naród przez te mroczne czasy.

Hearts of Iron IV znacznie różni się od innych gier studia Paradox, więc jeśli jesteś fanem historii II wojny światowej i gier z gatunku wielkiej strategii, wypróbuj Hearts of Iron IV.

Nasza ocena: Hearts of Iron IV to strzał w dziesiątkę dla graczy zafascynowanych alternatywnymi scenariuszami II wojny światowej. Nacisk na taktykę wojskową, produkcję i ideologię sprawia, że gra ta wyróżnia się wśród miłośników historii i weteranów gier strategicznych.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HEARTS OF IRON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Crusader Kings II [Najlepsza gra pod względem fabuły i budowania dynastii]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Paradox Interactive Średni czas gry 60–100 godzin

Gra „Crusader Kings II”” jest powszechnie uznawana za bardziej przystępną grę strategyczną na komputery PC w porównaniu z bardziej złożoną mechaniką serii „Europa Universalis”. Zamiast przejmować kontrolę nad „narodem”, w „Crusader Kings II”” graczem jest stworzenie dynastii, która przetrwa wieki.

Wcielasz się w rolę chrześcijańskiego władcy pod koniec okresu ciemnych wieków. Będziesz musiał umiejętnie zarządzać swoimi relacjami, w których niezłomni sojusznicy mogą szybko stać się krwiożerczymi rywalami, rozwikłać spiski przeciwko swojej rodzinie, zmagać się z polityką i intrygami, a wszystko to podczas rozszerzania swoich włości i angażowania się w walki o władzę z Kościołem i papieżem, odpierania dzikich hord mongolskich oraz zabijania heretyków.

W porównaniu z innymi grami strategicznymi firmy Paradox, Crusader Kings 2 kładzie większy nacisk na fabułę i odgrywanie ról, a mimo swojej złożoności nie zawiera tak wielu mylących mechanizmów jak Europa Universalis, co czyni ją idealną dla nowych graczy.

Nasza ocena: Crusader Kings II to pozycja obowiązkowa dla miłośników odgrywania ról i spontanicznej narracji. Rozgrywka skupiona na dynastii łączy politykę i średniowieczne intrygi jak żadna inna gra studia Paradox.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Europa Universalis V [Najlepsza gra dla zagorzałych fanów strategii]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Paradox Interactive Średni czas rozgrywki 50–80 godzin

Po kilku kampaniach w Europa Universalis V mogę śmiało stwierdzić, że Paradox dokonał ogromnego skoku jakościowego. Gra nadal przypomina Europę, w którą poświęciłem setki godzin, ale tym razem wszystko jest wyraźniejsze, płynniejsze i znacznie bardziej dynamiczne.

Nowa sieć dyplomatyczna zmienia całą równowagę sił; sojusze wydają się teraz żywe, a zdrady uderzają mocniej niż kiedykolwiek. Przerobiono również systemy handlu i kolonizacji, co jest idealne dla graczy, którzy planują długoterminowo, zamiast pędzić z ekspansją.

Tempo rozgrywki również wydaje się bardziej zwarta. Zarządzanie imperium polega mniej na klikaniu w menu, a bardziej na podejmowaniu znaczących decyzji, których skutki odczuwalne są przez dziesięciolecia. Każda wojna, reforma czy małżeństwo faktycznie kształtuje dziedzictwo twojego imperium. To właśnie tego rodzaju szczegóły są tym, czego pragną fani Paradoxu, i wreszcie wydają się one dostępne bez upraszczania rozgrywki.

Znacznie poprawiono również wydajność i dopracowanie gry. Mapa jest wspaniała: miasta ewoluują wizualnie, granice płynnie się zmieniają wraz z każdym traktatem, a nowy silnik oświetlenia sprawia, że świat wydaje się żywy. Paradox wyraźnie wyciągnął wnioski z g ier „Victoria 3” i „Crusader Kings II” „I””, usprawniając interfejs użytkownika i sprawiając, że systemy działają szybciej niż kiedykolwiek.

Nasza ocena: „Europa Universalis V” to ewolucja, na którą czekali fani. Gra jest inteligentniejsza, płynniejsza i w pewien sposób jeszcze bardziej wciągająca; to rodzaj gry, która sprawi, że do trzeciej nad ranem będziesz powtarzać: „jeszcze tylko jeden rok”.

6. Cities: Skylines [Najlepsza gra dla kreatywnych urbanistów]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Paradox Interactive Średni czas rozgrywki 30–50 godzin

Jeśli wojny i podboje nie są w twoim guście, być może wolisz techniczne aspekty i rozwiązywanie rzeczywistych problemów w grach o budowaniu miast. W takim razie Cities: Skylines będzie dla ciebie idealna!

W Cities: Skylines Twoim zadaniem jest rozwój i zarządzanie miastem. Planuj autostrady i drogi, buduj dzielnice szkolne i obszary przemysłowe oraz dbaj o czystość ulic i bezpieczeństwo.

Wśród bogatej oferty gier strategicznych firmy Paradox Interactive tytuł „Cities: Skylines” jest „najłatwiejszy” do opanowania, dzięki czemu idealnie nadaje się dla graczy, którzy traktują strategie jako rozrywkę.

Nasza ocena: Cities: Skylines to idealna gra dla graczy, którzy uwielbiają projektować, zarządzać i eksperymentować z życiem miejskim. Przystępna, a jednocześnie głęboka – to pozycja obowiązkowa zarówno dla okazjonalnych, jak i zapalonych budowniczych.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CITIES: SKYLINES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Age of Wonders 4 [Najlepsza gra dla fanów strategii fantasy]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Triumph Studios Średni czas rozgrywki 20–75 godzin

Age of Wonders 4 to turowa gra strategiczna typu 4X z ciekawym akcentem fantasy. Zasady działania są tu nieco inne i gra najlepiej sprawdzi się dla graczy, którzy cenią sobie rozbudowaną walkę i interesują się klasycznymi motywami fantasy, takimi jak orki, elfy, magia i smoki.

No wiecie, motywy i zasady w stylu Śródziemia z „Władcy Pierścieni”. Rozgrywka jest wymagająca, ale nie przytłaczająca, a największy nacisk kładziony jest na doskonałą walkę turową.

Osobiście jestem wielkim fanem światów fantasy, a zabawa i historie, w które można się wczuć w „Age of Wonders 4”, są naprawdę na wysokim poziomie. Gra jest zazwyczaj krótsza niż inne tytuły studia Paradox, więc stanowi również świetną propozycję dla nowych graczy, którzy chcą zapoznać się z gatunkiem strategii 4X.

Nasza ocena: „Age of Wonders 4” jest idealna dla graczy, którzy kochają klasyczne światy fantasy z strategiczną walką. Łączy orki, elfy i magię w dopracowaną grę typu 4X, która jest zarówno zabawna, jak i przystępna.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF WONDERS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Empire of Sin [Najlepsza gra dla fanów kryminałów i gangsterów]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Romero Games Średni czas rozgrywki 15–30 godzin

Jeśli nie jesteś fanem gier osadzonych w realiach średniowiecza, takich jak Crusader Kings, ani w realiach II wojny światowej, takich jak Hearts of Iron IV, istnieją alternatywy, takie jak Empire of Sin.

Akcja gry toczy się w Chicago w latach 20. XX wieku, w czasach prohibicji, gdzie ulice roi się od bossów gangów, a gracz musi wywalczyć sobie miejsce w przestępczym półświatku u boku najbardziej znanych bossów w historii, takich jak Al Capone, Stephanie St. Claire i Joseph Saltis.

Będziesz walczył o terytorium, rozbudowując swoją organizację i broniąc się przed innymi gangami w taktycznych, pełnych napięcia walkach turowych. Atmosfera i fabuła to tutaj główne atrakcje, więc jeśli interesuje Cię historia gangów z lat 20., „Empire of Sin” jest grą, w którą warto zagrać.

Nasza ocena: Empire of Sin oddaje klimat Chicago z czasów prohibicji dzięki połączeniu strategii i gry fabularnej. Idealna pozycja dla fanów opowieści gangsterskich, którzy chcą dowodzić własnym imperium przestępczym.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE EMPIRE OF SIN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Architekt więzienia [Najlepsza gra dla graczy lubiących kreatywne zarządzanie]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Introversion Software Średni czas rozgrywki 20–50 godzin

Ostatnią grą, którą przyglądamy się, jest tytuł wyjątkowy, a być może nawet najlepszy w swoim gatunku – „Architekt więzienia””. W grze „Architekt więzienia”” wcielasz się w rolę naczelnika więzienia, w którym przebywają najokrutniejsi więźniowie, jakich można sobie wyobrazić.

Jedną z wyjątkowych cech, które uwielbiam w „Architekt więzienia””, jest możliwość gry w „trybie ucieczki”. Po zaprojektowaniu więzienia, z którego nie da się uciec, możesz spróbować z niego uciec, aby sprawdzić jego granice.

Możliwości jest tu mnóstwo, nawet w późniejszej fazie gry, więc gra jest warta swojej ceny, jeśli szukasz wyjątkowej gry typu menedżerskiego, która zapewni ci wiele godzin rozrywki.

Nasza ocena: „Architekt więzienia”” to wyjątkowa gra menedżerska, która dzięki trybom takim jak „Tryb ucieczki” nie traci na atrakcyjności. To pozycja obowiązkowa dla graczy, którzy lubią tworzyć, testować i doprowadzać systemy do granic możliwości.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PRISON ARCHITECT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Moja ogólna opinia o grach Paradox

Gry firmy Paradox mogą na początku wydawać się nieco onieśmielające, ale każdy tytuł oferuje wyjątkowe wprowadzenie do świata wielkiej strategii i symulacji. W zależności od tego, jakim jesteś graczem, oto moje rekomendacje:

Dla miłośników historii → Europa Universalis IV . Złożona, bogata historycznie gra, która pozwala kierować losami narodów na przestrzeni wieków i zapewnia nieograniczoną powtarzalność rozgrywki.

. Złożona, bogata historycznie gra, która pozwala kierować losami narodów na przestrzeni wieków i zapewnia nieograniczoną powtarzalność rozgrywki. Dla fanów II wojny światowej → Hearts of Iron IV . Najlepsza gra wojenna z gatunku wielkiej strategii, idealna dla graczy, którzy chcą zagłębić się w alternatywne scenariusze najbardziej przełomowego konfliktu w historii świata.

. Najlepsza gra wojenna z gatunku wielkiej strategii, idealna dla graczy, którzy chcą zagłębić się w alternatywne scenariusze najbardziej przełomowego konfliktu w historii świata. Dla miłośników gier fabularnych → Crusader Kings II . Skupiająca się na dynastiach, polityce i osobistych dramatach gra jest idealna, jeśli kochasz spontanicznie rozwijającą się fabułę i intrygi.

. Skupiająca się na dynastiach, polityce i osobistych dramatach gra jest idealna, jeśli kochasz spontanicznie rozwijającą się fabułę i intrygi. Dla graczy rekreacyjnych → Cities: Skylines . Łatwa do opanowania, a jednocześnie pełna głębi – idealna, jeśli wolisz budować i zarządzać kwitnącymi miastami niż dowodzić armiami.

. Łatwa do opanowania, a jednocześnie pełna głębi – idealna, jeśli wolisz budować i zarządzać kwitnącymi miastami niż dowodzić armiami. Dla fanów fantastyki → Age of Wonders 4. Łączy klasyczną strategię z magicznym akcentem, dając ci orki, elfy i smoki do dowodzenia w bitwach taktycznych.

Niezależnie od Twojego stylu, na pewno znajdziesz grę od Paradox, która do niego pasuje. Jedynym wyzwaniem jest podjęcie decyzji, w który świat chcesz się najpierw zanurzyć.

Najczęściej zadawane pytania