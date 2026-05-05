10 najlepszych gier podobnych do „Pokémon Pokopia” w 2026 roku, w które musisz zagrać

Gry takie jak „Pokémon Pokopia” cieszą się obecnie ogromną popularnością i doskonale to rozumiem. Ten przełomowy hit na Switch 2 łączy w sobie zbieranie stworzeń, budowanie w trybie sandbox oraz symulację życia w tak wciągającą pętlę, że w ciągu czterech dni zagrało w nią 2,2 miliona graczy.

Spędziłem tygodnie, podlewając każdy skrawek ziemi, aż Slowpoke zepsuł mi zabawę (dosłownie).

Kiedy ukończyłem grę, zacząłem szukać tego samego przytulnego klimatu – uroczych stworzeń, swobody twórczej i radości z budowania czegoś pięknego z niczego.

Oto więc moja lista najlepszych gier podobnych do Pokémon Pokopia, jakie udało mi się znaleźć.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Pokémon Pokopia

Pokopia czerpie z wielu gatunków jednocześnie, więc to, które gry są jej najbliższe, zależy od tego, która część tej rozgrywki najbardziej cię wciągnęła. Symulacja życia społecznego, gra typu sandbox, kolekcjonowanie stworzeń – niektóre świetnie radzą sobie z tym pierwszym, inne skupiają się na tym drugim.

Poniżej wybrałem trzy gry podobne do Pokémon Pokopia, ponieważ każda z nich odzwierciedla inny filar tego, co sprawia, że tak trudno jest odłożyć Pokopię na bok.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Gra najbardziej zbliżona do Pokopii pod względem tworzenia świata w czasie rzeczywistym i atmosfery społeczności. Wraz z uroczymi zwierzęcymi mieszkańcami przekształcasz bezludną wyspę w tętniącą życiem wioskę, korzystając z takiej samej swobody w kształtowaniu terenu i dekorowaniu, jaką oferuje Pokopia. Buy now 2 Stardew Valley 2016 To wzorcowa gra z gatunku przytulnych gier rolniczych, takich jak „Pokopia”, łącząca głębokie relacje z postaciami niezależnymi z satysfakcjonującym postępem w uprawie i rzemiośle. Wciągnęła wielu graczy na setki godzin, oferując różnorodne, unikalne przebiegi rozgrywki. Buy now 3 Viva Piñata 2006 Oryginalna gra polegająca na tworzeniu ogrodu pełnego stworzeń. Projektujesz siedliska, aby przyciągnąć kolorowe zwierzęta piñata, uwzględniając ich konkretne potrzeby – to właśnie ten schemat Pokopia zapożyczyła i rozwinęła 20 lat później. Buy now

Te trzy tytuły wyróżniają się na tle innych, ale pełna lista kryje w sobie kilka niespodzianek. Przewiń dalej, aby zapoznać się ze szczegółowym zestawieniem wszystkich gier podobnych do Pokémon Pokopia.

10 najlepszych gier podobnych do Pokémon Pokopia – od przytulnych symulacji życia po kolekcjonowanie stworzeń

Pokopia udowodniła, że Pokémon może odnieść sukces również poza walkami turowymi. Gry z tej listy, takie jak Pokémon Pokopia, oddają tę samą magię poprzez zbieranie stworzeń, budowanie siedlisk, uprawę roli oraz swobodę rozgrywki typu „sandbox”.

Wszystkie te wspaniałe tytuły uszeregowałem i oceniłem pod kątem tego, jak wiernie odzwierciedlają one główny urok Pokopii.

1. Animal Crossing: Nowe Horyzonty [Najlepsza symulacja przytulnego życia w stylu Pokopii]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja życia, gra typu sandbox Platformy Nintendo Switch, Switch 2 Rok wydania 2020 / 2026 Twórca/twórcy Nintendo EPD / Nintendo Średni czas gry ponad 200 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pokochali budowanie świata i dekorowanie w czasie rzeczywistym w grze Pokopia

Animal Crossing: Nowe Horyzonty to jedna z najlepszych gier podobnych do Pokémon Pokopia, w którą można zagrać na konsolach Nintendo Switch i Switch 2. Obie gry przenoszą cię na puste płótno i rzucają ci wyzwanie, byś przekształcił je w raj. W Pokopii odbudowujesz postapokaliptyczne Kanto jako przebrany Ditto. W New Horizons przekształcasz bezludną wyspę w tętniącą życiem wioskę pełną zwierzęcych mieszkańców o wyrazistych osobowościach.

W sieci ciągle pojawiają się porównania między gry „Pokémon Pokopia” i „Animal Crossing” i łatwo zrozumieć, dlaczego. Obie gry skupiają się na kształtowaniu terenu, dekorowaniu oraz nawiązywaniu więzi z uroczymi mieszkańcami.

Zbierasz surowce, tworzysz meble, sadzisz drzewa i kwiaty oraz aranżujesz otoczenie, aby podnieść ocenę swojej wyspy. Zegar działający w czasie rzeczywistym steruje wydarzeniami sezonowymi, obchodami świąt oraz zmianami pogody.

Dlaczego to wybraliśmy „Animal Crossing: Nowe Horyzonty”” oddaje istotę budowania wyspy w czasie rzeczywistym, charakterystyczną dla „Pokémon Pokopia”. Żadna inna gra z serii „Animal Crossing” nie oferuje takiego poziomu swobody w kształtowaniu terenu, dekorowaniu i nawiązywaniu więzi ze społecznością we własnym tempie.

Podczas gdy w Pokopii budujesz siedliska, by przyciągnąć konkretne pokemony, New Horizons pozwala projektować tematyczne dzielnice, które zapewniają szczęście mieszkańcom. Po odblokowaniu funkcji kształtowania terenu możliwości twórcze sięgają nieba – rzeźbienie rzek, wznoszenie klifów i układanie ścieżek stają się możliwe.

Nasza ocena: Zacząłem grać, spodziewając się lżejszej wersji Pokopii, a skończyłem z ponad 300 godzinami na koncie. Animal Crossing: Nowe Horyzonty to na tej liście gra, która najbardziej przypomina drugi dom.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ANIMAL CROSSING GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Stardew Valley [Najlepsza gra o farmie podobna do Pokopii]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja gospodarstwa rolnego, RPG Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Rok wydania 2016 Twórca/twórcy ConcernedApe (Eric Barone) Średni czas gry ponad 120 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy oprócz uprawiania roli i rzemiosła chcą też głębszych systemów społecznościowych

Stardew Valley to niekwestionowany lider wśród przytulnych gier o rolnictwie, takich jak Pokopia, a ogromna aktualizacja 1.6 sprawiła, że stała się jeszcze lepsza. Odziedziczasz zaniedbaną farmę w małym miasteczku i spędzasz dni na uprawie roślin, hodowli zwierząt, wydobywaniu rud oraz poznawaniu sąsiadów.

Każda postać niezależna ma swoją historię, harmonogram zajęć oraz osobiste zadania, które odblokowujesz dzięki przyjaźni (lub romansowi). Jeśli wciągające budowanie świata w Pokopii Cię urzekło, Stardew Valley oferuje podobną rozgrywkę z dużo głębszą warstwą społecznościową.

Swoje gospodarstwo możesz zaprojektować tak, jak tylko chcesz. Rzędy nieskazitelnych borówek, chaotyczna dżungla przypadkowych upraw czy skrupulatnie zaplanowane imperium winiarskie – wszystko to jest możliwe.

Dlaczego to wybraliśmy Stardew Valley łączy przyjemną pętlę budowania znaną z Pokopii z najbogatszym systemem społecznościowym na tej liście. Uprawa roli, rzemiosło i rozwój społeczności mogą pochłonąć setki godzin.

Cykle sezonowe zapewniają świeżość rozgrywki, a kopalnie wprowadzają element niebezpieczeństwa dzięki walkom, łupom i starciom z bossami. To właśnie ta mieszanka sprawia, że Stardew Valley jest jedną z najbardziej wszechstronnych gier podobnych do Pokémon Pokopia na dowolnej platformie.

To, co odróżnia Stardew Valley od większości gier podobnych do Pokémon Pokopia, to emocjonalna głębia. Bohaterowie zmagają się z depresją, niezadowoleniem z kariery i presją rodzinną. Pomaganie im dodaje grze stawkę, której brakuje w czystych grach typu sandbox. Potwierdza to ponad 300 000 recenzji z oceną „przytłaczająco pozytywna” na Steamie.

Nasza ocena: Nawet po dwóch przejściach gry wciąż będziesz odkrywać sekrety. Stardew Valley to gra o farmie, podobna do Pokopii, która wciąż ma coś do zaoferowania.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STARDEW VALLEY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Viva Piñata [klasyczna gra z postaciami podobna do Pokopii]

Nasz wynik Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja życia, kolekcjonowanie stworzeń Platformy Xbox 360, Xbox One (kompatybilność wsteczna), PC Rok wydania 2006 Twórca/twórcy Rare / Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają mechanikę budowania siedlisk i przyciągania stworzeń znaną z Pokopii

Viva Piñata to gra, której Pokopia zawdzięcza najwięcej, a jeśli jeszcze w nią nie grałeś, to jest to dla ciebie znak. Koncepcja jest niemal identyczna: dbaj o ogród, kształtuj otoczenie i obserwuj, jak pojawiają się kolorowe stworzenia w zależności od warunków, które stworzysz.

Posadź odpowiednie kwiaty, zbuduj odpowiednie stawy, a wkrótce pojawi się Quackberry. Zaspokój jego potrzeby, a stanie się stałym mieszkańcem. To oryginalna gra o stworzeniach w stylu „zbuduj, a one przyjdą”, podobna do Pokopii.

Każdy gatunek piñaty ma specyficzne wymagania dotyczące odwiedzin, zamieszkania i nawiązywania relacji. Co więcej, relacje drapieżnik–ofiara dodają prawdziwego napięcia. Na przykład Syrupent (wąż) zje twoje Mousemallows (myszy), jeśli nie odgrodzisz ich od siebie.

Dlaczego to wybraliśmy Viva Piñata była pionierem formuły polegającej na budowaniu siedlisk w celu przyciągnięcia stworzeń, na której opiera się Pokémon Pokopia. Głębia i urok jej ekosystemu pozostają nie do pobicia.

Ta delikatna równowaga polegająca na zarządzaniu dziesiątkami stworzeń o sprzecznych potrzebach nadaje grze strategiczny charakter, którego żadna inna gra, nawet taka jak „Pokémon Pokopia”, nie dorównała – nawet po prawie 20 latach.

Każda piñata ma zabawne animacje, unikalne dźwięki i wnętrze wypełnione słodyczami. Kontynuacja, „Viva Piñata: Kłopoty w raju””, rozszerzyła świat gry o nowe biomy i ponad 100 gatunków. Jedynym minusem jest to, że gra jest dostępna wyłącznie na Xbox i PC. Mimo to gry takie jak „Pokémon Pokopia” zawdzięczają tej serii owację na stojąco.

Nasza ocena: Jeśli dostosowywanie siedlisk w celu przyciągnięcia nowych pokemonów było twoją ulubioną częścią Pokopii, to Viva Piñata jako pierwsza wymyśliła tę radość i nadal robi to znakomicie.

★ Xbox – top up Xbox Gift Cards Zrób zakupy w serwisie Eneba

4. Ooblets [gra polegająca na zbieraniu uroczych stworzeń, podobna do Pokopii]

Nasza ocena Enebameter 8.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja farmy, zbieranie stworzeń Platformy PC, Xbox One/Series X Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Glumberland Średni czas gry 40–55 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą kolekcjonować stworzenia bez stresu związanego z walką

Ooblets łączy zbieranie stworzeń z prowadzeniem gospodarstwa i życiem w miasteczku w pakiecie tak niezwykle pozytywnym, że mógłby wyleczyć zły nastrój.

Jeśli przeczytałeś naszą recenzję gry Pokopia i spodobała ci się jej przytulna atmosfera bez walki, to Ooblets posuwa tę filozofię jeszcze dalej. Nowe stworzenia zdobywasz poprzez taneczne pojedynki oparte na kartach. Rzucaj wyzwania dzikim Oobletom, zagrywaj karty umiejętności i wygraj nasiono, aby wyhodować zupełnie nowego Oobleta na swojej farmie.

Ponad 50 gatunków wraz z wariantami zwykłymi, nietypowymi i ultra-rzadkimi „Gleamy” sprawia, że zbieranie stworzeń naprawdę się opłaca. Uprawa roli działa podobnie jak w Stardew Valley, ale twoje Ooblety też się angażują, obsługując „Oobcoops”, by zautomatyzować zadania.

Dlaczego to wybraliśmy Ooblets łączy zbieranie stworzeń, uprawę roli i taneczne pojedynki w jedną z najbardziej ekscentrycznych gier podobnych do Pokopii na dowolnej platformie.

91% pozytywnych ocen na Steamie (ponad 1300 recenzji) mówi samo za siebie. Postęp w grze może wydawać się powolny w jej środkowej fazie, a bitwy taneczne mogą nie być wystarczająco trudne. Jednak dla gier takich jak Pokémon Pokopia, które przedkładają atmosferę nad wyzwania, Ooblets jest idealnym wyborem.

Nasza opinia: Już same pojedynki taneczne sprawiają, że warto wypróbować Ooblets. To gra pełna charakteru od początku do końca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Dragon Quest Builders 2 [gra typu sandbox o budowaniu, podobna do Pokopia]

Nasza ocena Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji, budowanie w trybie sandbox Platformy PC, Nintendo Switch, PS4 Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Omega Force / Square Enix Średni czas gry 60–100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają budowanie w stylu sandbox z fabularną fabułą w Pokopii

Ciekawostka: zespół Omega Force, który współtworzył Pokopię, stworzył również Dragon Quest Builders 2. Jeśli chcesz zrozumieć, skąd bierze się DNA gry typu sandbox w Pokopii, ta uznana gra z serii Dragon Quest stanowi jej wzór.

Wcielasz się w rolę młodego budowniczego w świecie, w którym sekta zakazała budowania, odbudowując cywilizację blok po bloku wraz z uroczą grupą postaci niezależnych, które wprowadzają się do tworzonych przez ciebie miast.

Budujesz kuchnię, a mieszkańcy zaczynają gotować. Budujesz sypialnię, a oni w niej śpią. Ta pętla interakcji ściśle odzwierciedla system siedlisk w Pokopii i sprawia, że Dragon Quest Builders 2 jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących pod względem fabularnym gier podobnych do Pokémon Pokopia.

Dlaczego to wybraliśmy Dragon Quest Builders 2 jest bezpośrednim prekursorem mechaniki budowania w grze Pokémon Pokopia, stworzonej przez ten sam zespół. To doskonałe połączenie budowania z klocków i fabuły w stylu RPG.

Ponad 50-godzinna fabuła zawiera naprawdę wzruszającą historię Malrotha, a po ukończeniu gry gracz zyskuje dostęp do wyspy w trybie sandbox bez żadnych ograniczeń.

Nasza ocena: Dla wszystkich, którzy szukają gier podobnych do Pokémon Pokopia, ale z większym naciskiem na fabułę, Dragon Quest Builders 2 wyznaczył standardy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DRAGON QUEST BUILDERS 2 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Slime Rancher 2 [gra o hodowli stworzeń podobna do Pokopii]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja życia, przygodowa Platformy PC, Xbox Series X Rok wydania 2022 (wczesny dostęp), 2024 (wersja 1.0) Twórca/twórcy Monomi Park Średni czas rozgrywki 25–40 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pokochali opiekę nad stworzeniami i eksplorację w grze Pokopia

W grze Slime Rancher 2 trafiasz na Rainbow Island z plecakiem-odkurzaczem i jednym celem: zbierać urocze slime'y, trzymać je w zagrodach i sprzedawać ich plorty, by zarabiać. Zarówno ta gra, jak i Pokopia skupiają się na opiece nad uroczymi stworzeniami w środowisku, które sam kształtujesz i rozbudowujesz.

Podczas gdy w Pokopii budujesz siedliska dla pokemonów, w Slime Rancher 2 musisz zarządzać gatunkami o unikalnych dietach, nastrojach i zachowaniach na rozległym, dostosowanym do własnych potrzeb ranczu.

Jeśli nakarmisz innego slima innym rodzajem plortu, stworzysz hybrydę o imieniu Largo, łączącą cechy obu gatunków. Jeśli posuniesz się za daleko, stworzysz Tarra – wrogiego slima, który pożera wszystko. To napięcie między ryzykiem a nagrodą sprawia, że rozgrywka w tej czołowej grze o hodowli pozostaje wciągająca i daje „Slime Rancher 2” przewagę konkurencyjną nad innymi grami, takimi jak „Pokémon Pokopia”, które grają bezpiecznie.

Dlaczego to wybraliśmy „Slime Rancher 2” doskonale łączy opiekę nad stworzeniami z zarządzaniem ranczem, podobnie jak „Pokémon Pokopia”. Jego kolorowy świat i kombinacje śluzaków oparte na ryzyku i nagrodach promieniują radością.

Gra jest krótsza niż „Pokopia” (około 30 godzin), ale każda godzina jest pełna barw i uroku. Gry takie jak „Pokémon Pokopia” rzadko dorównują temu poziomowi czystej radości.

Nasza ocena: Jeśli podoba ci się pomysł obserwowania uroczych stworzeń skaczących po twoim własnym ranczu, to „Slime Rancher 2” to czysta radość w formie gry.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SLIME RANCHER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Mój czas w Sandrocku [Symulacja życia z elementami rzemiosła, podobna do Pokopii]

Nasza ocena Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja życia, RPG, rzemiosło Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Pathea Games / PM Studios Średni czas gry 80–120 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą poczuć klimat odbudowy miasta znany z Pokopii, ale z bardziej rozbudowanym systemem rzemiosła

W grze „Mój czas w Sandrocku” wcielasz się w rolę budowniczego, który przybywa do borykającego się z trudnościami pustynnego miasteczka. Zbieraj złom, przetapiaj surowce i buduj obiekty użyteczności publicznej, które pomogą społeczności wyjść z kryzysu.

Jeśli brzmi to jak fabuła gry „Pokopia”, tylko że z elektronarzędziami zamiast pokemonów, to jesteś na dobrej drodze. Ta gra nagradza cię namacalnymi postępami w miarę jak powstają budynki i powracają mieszkańcy.

System rzemiosła w tej grze jest również bardziej rozbudowany niż w niemal każdej innej pozycji z tej listy. Wydobywaj rudy, przetwarzaj surowce na wielu stanowiskach i montuj skomplikowane maszyny. Możesz zaprzyjaźnić się, nawiązać romans i ożenić się z ponad 30 postaciami niezależnymi, z których każda ma własny harmonogram dnia i wieloetapową osobistą historię – to właśnie ta głębia relacji społecznych wyróżnia tę grę spośród większości podobnych tytułów, takich jak „Pokémon Pokopia”, dostępnych na rynku.

Dlaczego to wybraliśmy Mój czas w Sandrocku odzwierciedla mechanikę odbudowy miasta znaną z Pokopii, wzbogacając ją o elementy rzemiosła przemysłowego i głębokie relacje z postaciami niezależnymi.

Osobiście spędziłem ponad 90 godzin na pierwszym przejściu i wciąż miałem niedokończone zlecenia. Wśród gier takich jak Pokémon Pokopia ta wyjątkowa pozycja stawia wszystko na fantazję o budowaniu osady.

Nasza ocena: Jeśli odbudowa osady w Pokopii sprawiła, że nie mogłeś zasnąć do północy, to Mój czas w Sandrocku przedłuża to uczucie w ponad 80- god zinnej RPG z elementami rzemiosła.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MY TIME AT SANDROCK GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Disney Dreamlight Valley [przytulna gra o budowaniu wioski, podobna do Pokopii]

Nasz wynik Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Symulacja życia, przygodowa Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Rok wydania 2022 (wczesny dostęp), 2024 (gra darmowa) Twórca/twórcy Gameloft Montreal / Gameloft Średni czas gry 50–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą budować świat w stylu Pokopii z dobrze znanymi postaciami

Disney Dreamlight Valley wciąga gracza nostalgią wykorzystaną jako broń – i mówię to jako komplement. Jeśli Pokopia podbiła twoje serce, pozwalając ci w nowy sposób wchodzić w interakcje z ukochanymi pokemonami, ta przytulna gra robi to samo z ikonami Disneya i Pixara.

Trafiasz do wioski nękanej przez mroczne ciernie, a Twoim zadaniem jest przywrócenie biotopów, zaprzyjaźnienie się z postaciami Disneya oraz odnowienie doliny, by znów zyskała dawną świetność. Podobieństwo do założenia Pokopii, polegającego na „odbudowie zrujnowanego Kanto”, jest tutaj dość oczywiste.

Każda postać (Moana, WALL-E, Scar) ma własną skalę przyjaźni, zadania do wykonania i przypisane role. Możliwości personalizacji są ogromne – od kształtowania terenu i przenoszenia budynków po setki tematycznych zestawów mebli. To właśnie ten urok oparty na znanych markach sprawia, że gra wyróżnia się na tle takich tytułów jak Pokémon Pokopia, nawet pomimo prostszej mechaniki.

Dlaczego to wybraliśmy Disney Dreamlight Valley łączy formułę budowania wioski znaną z Pokémon Pokopia z magią Disneya. Nawiązywanie przyjaźni z kultowymi postaciami podczas odbudowy doliny dostarcza równie wielkich wrażeń.

Systemy uprawy i rzemiosła są dość powierzchowne w porównaniu z innymi grami, takimi jak Pokémon Pokopia, ale pod względem uroku i nostalgii Disney Dreamlight Valley wypełnia bardzo specyficzną niszę.

Nasza ocena: Pomijając powierzchowne rzemiosło, sam urok odbudowywania wioski u boku Moany i WALL-E sprawi, że będziesz do niej wracać. Disney Dreamlight Valley zamienia głębię na nostalgię, i to się opłaca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DISNEY DREAMLIGHT VALLEY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Minecraft [gra typu sandbox o budowaniu, podobna do Pokopii]

Nasza ocena Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Sandbox, przetrwanie, przygoda Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Mojang Studios / Microsoft Średni czas gry Ponad 100 godzin (bez rzeczywistego limitu) Najlepsze dla Graczy, którzy pragną nieograniczonej swobody twórczej i możliwości budowania

Minecraft może wydawać się dziwnym wyborem na liście gier podobnych do Pokémon Pokopia, ale związek między nimi jest głęboki. Twórcy Pokopii z Omega Force wyraźnie wskazali Minecraft jako główne źródło inspiracji, a krytycy określili Pokopię jako połączenie Animal Crossing i Minecrafta w stylu Pokémon.

Ta popularna gra typu sandbox charakteryzuje się tym samym rytmem „zbieraj-buduj-ulepszaj”, który napędza Pokopię, a jedynym ograniczeniem jest tu Twoja wyobraźnia. Tryb kreatywny zapewnia nieskończoną liczbę bloków i całkowitą swobodę budowania wszystkiego, co tylko sobie wyobrazisz – od zamków i farm po całe miasta.

Dlaczego to wybraliśmy Minecraft to fundament typu „sandbox”, na którym zbudowano Pokémon Pokopia. Nieograniczona swoboda twórcza oraz mod Pixelmon sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa.

Tryb przetrwania wprowadza zbieranie zasobów i wrogie moby dla graczy, którzy szukają wyzwań. Z kolei mod Pixelmon dosłownie dodaje Pokémony do Minecrafta – łapanie, walki, hodowla – wszystko to. Gry takie jak „Pokémon Pokopia”, które sprzedały się w ponad 300 milionach egzemplarzy, wiele zawdzięczają Minecraftowi.

Nasza opinia: Jeśli w Pokopii najbardziej spodobała ci się część poświęcona budowaniu, to Minecraft daje ci tę swobodę pomnożoną przez nieskończoność.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINECRAFT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Palworld [gra o przetrwaniu z potworami, podobna do Pokopii]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przetrwanie w otwartym świecie, zbieranie stworzeń Platformy PC, Xbox One/Series X Rok wydania 2024 (wczesny dostęp) Twórca/twórcy Pocketpair Średni czas gry 50–100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą połączyć towarzystwo stworzeń z Pokopii z walką o przetrwanie

Palworld bierze relacje z towarzyszącymi stworzeniami, które w Pokopii są traktowane z delikatnością, i wrzuca je do sandboxowej gry o przetrwaniu z bronią palną, budowaniem baz i automatyzacją fabryk. To ten ekscentryczny kuzyn na rodzinnym spotkaniu – głośny, budzący kontrowersje i niemożliwy do zignorowania.

W ciągu pierwszego miesiąca do gry dołączyło ponad 25 milionów graczy, a rozmowy na temat gier takich jak „Palworld” zawsze wracają do „Pokopii”. Łapiesz Palsów, przydzielasz ich do stanowisk pracy, hodujesz w celu poprawy statystyk i walczysz z bossami.

Klimat tej gry jest całkowitym przeciwieństwem Pokémon Pokopia. Jest chaotyczna, wymaga żmudnego grindowania i bywa absurdalna. Budowanie bazy jest zaskakująco rozbudowane – wielopoziomowe konstrukcje i zautomatyzowane linie produkcyjne posuwają formułę zbierania stworzeń dalej, niż odważyłaby się większość gier podobnych do Pokémon Pokopia.

Dlaczego to wybraliśmy Palworld zamienia łagodną opiekę nad stworzeniami z Pokémon Pokopia w szaloną grę typu survival sandbox. Ogromna liczba graczy dowodzi, że ta formuła sprawdza się w zupełnie innym klimacie.

Gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, więc pojawiają się w niej błędy. Jednak dla fanów gier takich jak Pokémon Pokopia, którzy pragną zbierania stworzeń z bardziej surowym akcentem, Palworld wypełnia lukę, której nie jest w stanie wypełnić żadna inna pozycja z tej listy.

Nasza ocena: Jeśli szukasz (nieco) mroczniejszej i bardziej dzikiej strony kolekcjonowania stworzeń, Palworld przekształca przytulną koncepcję Pokémon Pokopia w pełnoprawną przygodę survivalową.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Moja ogólna ocena najlepszych gier podobnych do Pokémon Pokopia

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad wyborem między „Pokémon Pokopia” a „Animal Crossing”, czy po prostu szukasz czegoś nowego, pamiętaj, że każda gra z tej listy oddaje część tego, co sprawia, że tytuły takie jak „Pokémon Pokopia” są wyjątkowe.

Wybór odpowiedniej gry zależy od tego, która część tej rozgrywki najbardziej Cię urzekła.

Jaki jest obecnie najlepszy punkt wyjścia dla gier podobnych do „Pokémon Pokopia”?

Za tworzenie świata i dekorowanie w czasie rzeczywistym → „Animal Crossing: Nowe Horyzonty” ”. To najwyżej oceniana gra z serii „Animal Crossing”, która lepiej niż jakakolwiek inna dostępna na rynku oddaje ducha budowania społeczności, charakterystycznego dla „Pokémon Pokopia”.

→ ”. To najwyżej oceniana gra z serii „Animal Crossing”, która lepiej niż jakakolwiek inna dostępna na rynku oddaje ducha budowania społeczności, charakterystycznego dla „Pokémon Pokopia”. Za uprawę roli i głębokie więzi społeczne → Stardew Valley . Wielowarstwowe historie postaci niezależnych i satysfakcjonujące cykle upraw pochłoną cię na najbliższe kilka miesięcy. Tryb współpracy dla maksymalnie czterech graczy dodaje nowy wymiar, a biorąc pod uwagę potwierdzoną premierę portu na Switch 2, moment nie mógłby być lepszy.

→ . Wielowarstwowe historie postaci niezależnych i satysfakcjonujące cykle upraw pochłoną cię na najbliższe kilka miesięcy. Tryb współpracy dla maksymalnie czterech graczy dodaje nowy wymiar, a biorąc pod uwagę potwierdzoną premierę portu na Switch 2, moment nie mógłby być lepszy. Dla pętli „stworzenie–siedlisko” → „Viva Piñata ”. Ta gra wynalazła tę formułę i nadal realizuje ją znakomicie, prawie 20 lat później.

→ ”. Ta gra wynalazła tę formułę i nadal realizuje ją znakomicie, prawie 20 lat później. Jeśli chodzi o swobodę w trybie sandbox → Dragon Quest Builders 2 . Gra ta ma dosłownie wspólne DNA z Pokémon Pokopia dzięki zespołowi Omega Force.

→ . Gra ta ma dosłownie wspólne DNA z Pokémon Pokopia dzięki zespołowi Omega Force. Jeśli szukasz czegoś bardziej szalonego → Palworld. Przenosi zbieranie stworzeń w chaotyczny świat walki o przetrwanie.

Od czasu ukończenia Pokopii spędziłem na tych grach łącznie ponad 100 godzin, a każda z nich wywoływała we mnie to znajome uczucie: „jeszcze tylko jedno zadanie”. To właśnie cecha charakterystyczna najlepszych gier takich jak Pokémon Pokopia i nie sądzę, żebym miał zamiar przestać grać w najbliższym czasie.

Często zadawane pytania