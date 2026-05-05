Death Stranding 2: Recensione di “On the Beach”: un sequel più accessibile, ma che divide

Questa recensione da Death Stranding 2 parte da un dato di fatto: il gioco è diventato una delle uscite più acclamate del 2025 . Death Stranding 2: Sulla spiaggia è uscito in esclusiva per PS5 nel giugno 2025 ed è arrivato su PC il 19 marzo 2026, vantando un punteggio di 89 su Metacritic e una valutazione “Estremamente positivo” su Steam.

Tuttavia, un 7/10 da GameSpot e le critiche accese da parte dei fan più accaniti complicano il quadro. Questa non sarà solo l’ennesima recensione entusiasta di Death Stranding 2 di Kojima, ma un’analisi di una profonda divisione all’interno della community. La questione non riguarda solo i punteggi; si tratta di capire se Death Stranding 2: Sulla spiaggia valga il tuo tempo.

Questo sequel rappresenta un cambiamento intenzionale rispetto all’acclamato originale. Hideo Kojima si è allontanato dall’atmosfera dura e isolante per creare un’esperienza più accessibile e meno impegnativa. I movimenti sono più fluidi, il combattimento ha un ruolo più centrale e il gioco mette a disposizione strumenti potenti molto prima. Anche se questo apre le porte ai nuovi giocatori, i puristi che amavano la sfida del primo gioco potrebbero vederlo come un passo indietro.

Questa tensione è al centro del viaggio. Nelle sezioni seguenti analizzerò i punteggi, le meccaniche di gioco e le prestazioni su PC per aiutarti a decidere da quale parte della barricata schierarti.

Recensione da Death Stranding 2: cosa ti dicono davvero i punteggi

Il consenso delle recensioni di Death Stranding 2 per PS5 è facile da capire a prima vista, ma diventa più sfumato se lo guardi più da vicino. Con un punteggio di 89 su Metacritic, Death Stranding 2: Sulla spiaggia si colloca al quarto posto tra i giochi più apprezzati del 2025. È superato solo da Clair Obscur: Expedition 33 (93), Blue Prince (92) e Split Fiction (91).

Pubblicazione Punteggio Verdetto Metacritic (Media dei critici) 89/100 Tra i giochi per PS5 più apprezzati del 2025 OpenCritic 90/100 Tra i primi 3 giochi del 2025 in assoluto VGC 5/5 "Senza dubbio uno dei migliori del 2025" IGN 9/10 Consigliatissimo; migliorato sotto ogni aspetto GamesRadar+ 4/5 Più coerente e raffinato del primo Game Informer 88/100 Scelte ambiziose; una vera risonanza emotiva GameSpot 7/10 Troppo familiare, manca di tensione e novità Eurogamer 4/5 Eccellente sotto quasi tutti gli aspetti Punteggio degli utenti di Steam 95% positivo Oltre 2.676 recensioni — Prevalentemente positive

Se dai un’occhiata alle recensioni di Death Stranding 2 pubblicate dai singoli siti, vedrai che gli elogi sono unanimi. VGC gli ha dato un 5/5 pieno, definendolo uno dei migliori giochi dell’anno, mentre il 9/10 di IGN ha sottolineato i miglioramenti su tutti i fronti. GamesRadar+ ed Eurogamer gli hanno dato entrambi un 4/5, sottolineando un’esperienza più coesa e raffinata rispetto all’originale. Game Informer gli ha dato un punteggio di 88, mettendo in risalto l’ambizione del gioco e la sua risonanza emotiva.

Poi c’è quel voto fuori dal coro che sta alimentando il dibattito nella community. Il 7/10 di GameSpot non è un punteggio “cattivo”, ma sottolinea una prospettiva specifica: quella secondo cui il sequel sembra fin troppo familiare e manca della novità e dell’attrito che caratterizzavano il primo gioco.

È proprio in questo divario che la discussione si fa interessante. I critici che apprezzano la libertà di movimento, la narrazione cinematografica e il Social Strand System ampliato danno al gioco un punteggio quasi perfetto. Per loro, Kojima ha perfezionato le sue idee trasformandole in un’esperienza più fluida e giocabile.

D’altra parte, i recensori che cercavano un salto di qualità enorme nel gameplay di base o un finale più avvincente ne sono rimasti meno colpiti. Entrambe le fazioni stanno recensendo lo stesso gioco; hanno semplicemente priorità diverse.

La reazione dei giocatori su PC aggiunge un elemento fondamentale alla mia recensione di Death Stranding 2. Un punteggio del 95% “Estremamente positivo” su Steam è un risultato straordinario per un porting del day-one. Indica che le prestazioni tecniche sono solide come una roccia e che il gioco offre esattamente ciò che il pubblico si aspettava.

Rispetto al punteggio di 82 su Metacritic del primo gioco, questo balzo di 7 punti è significativo. Dimostra che Kojima Productions ha ascoltato i feedback e ha risolto i veri punti critici, anche se questi cambiamenti hanno diviso i puristi.

Probabilmente questa evoluzione ha contribuito a renderlo uno dei principali candidati al titolo di Gioco dell’Anno ai TGA 2025, dove ha ottenuto anche una nomination per la Migliore Colonna Sonora grazie al lavoro suggestivo di Woodkid e Ludvig Forssell.

Se i numeri che ti ho mostrato in questa recensione da Death Stranding 2 ti hanno convinto, puoi procurarti una chiave da Death Stranding 2 per Steam su Eneba a un prezzo davvero conveniente.

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Che tipo di gioco è Death Stranding 2?

Death Stranding 2: Sulla spiaggia è un gioco d’azione-avventura in mondo aperto per giocatore singolo, realizzato da Kojima Productions e Sony Interactive Entertainment. Non rientra perfettamente in nessuna categoria specifica. Non è un MMO né un gioco live-service in cui si macina per salire di livello, ma con i suoi nuovi alberi delle abilità e la progressione basata sull’equipaggiamento, devo chiarire in questa recensione da Death Stranding 2 che questo gioco si guadagna un posto tra i migliori giochi di ruolo d’azione di tutti i tempi.

Sebbene il gameplay di base rimanga incentrato sul movimento e sulle consegne, il mondo circostante è stato ampliato per risultare meno restrittivo e più reattivo. Ambientata 11 mesi dopo il primo gioco, la storia segue Sam Bridges (Norman Reedus di The Walking Dead) e l’equipaggio a bordo della DHV Magellan.

Questa base mobile – una nave dalla forma che ricorda incredibilmente un Metal Gear – funge da hub mentre il viaggio attraversa versioni romanzate del Messico e dell’Australia per ricollegare la Rete Chiral. Pur conservando il DNA dell’originale, il sequel presenta una portata più ampia e un ritmo decisamente più fluido.

Una cosa che voglio sottolineare nella mia recensione da Death Stranding 2 è che questa volta c’è molto più slancio, con meno momenti in cui l’avanzamento sembra rallentato di proposito. Sotto sotto, rimane una simulazione di consegna, ma il combattimento è stato portato a un livello molto più alto.

Gli scontri ora si avvicinano di più all’azione di spionaggio tattico della serie Metal Gear Solid. Affrontare una situazione con discrezione, come un Soldato Leggendario, oppure entrare in azione con l’equipaggiamento completo, sia letale che non letale, sono entrambe opzioni valide. La differenza è che Death Stranding 2 supporta questi stili di gioco in modo più chiaro, invece di spingerti verso l’uno o l’altro.

Torna anche il Social Strand System. Le strutture lasciate da altri giocatori riempiono il tuo mondo, trasformando il terreno vuoto in uno sforzo condiviso. Rimane una delle idee più distintive del design moderno, che combina la libertà di movimento di Ghost of Tsushima e l’attenzione cinematografica di The Last of Us con la connessione asincrona di Dark Souls.

C’è un avvertimento fondamentale che devo sottolineare in questa recensione da Death Stranding 2: non avrai un punto di partenza da zero. Anche se il gioco include un codice per i nuovi giocatori, i momenti emotivi e le relazioni tra i personaggi presuppongono che tu abbia giocato al primo capitolo. Senza quella conoscenza preliminare, il peso del viaggio di Sam non ti colpirà appieno.

Su PC, l’esperienza si arricchisce ulteriormente. Oltre a una nuova modalità di difficoltà “Brutal”, il porting offre il supporto per schermi ultrawide (21:9 e 32:9), l’integrazione completa di DLSS/FSR/XeSS e l’audio 3D. I giocatori su PC hanno anche la possibilità di personalizzare completamente i tasti di mouse e tastiera e il supporto completo per le vibrazioni del DualSense.

Pro e contro da Death Stranding 2

Pro Contro ✅Metacritic 89 / OpenCritic 90. Tra i giochi più apprezzati del 2025



✅Vasto mondo aperto che spazia dal Messico all’Australia. Grafica mozzafiato su PS5 e PC



✅Set di strumenti notevolmente ampliato. Maggiore libertà nel modo di affrontare le consegne



✅ Il combattimento si avvicina di più al design classico di Metal Gear Solid



✅Il sistema Social Strand è più ricco e integrato



✅Ottima regia cinematografica con una chiara ambizione emotiva



✅Nomination ai TGA 2025



✅Valutazione “Estremamente positivo” su Steam ❌Il sequel manca della novità e dell’effetto sorpresa di Death Stranding. Si ripetono schemi già visti



❌Molto più facile rispetto all’originale. Chi cerca una sfida potrebbe rimanere deluso



❌Alcuni momenti della trama sembrano bizzarri solo per il gusto di esserlo. Non tutte le rivelazioni funzionano



❌L’atto finale sembra affrettato. Troppi colpi di scena in troppo poco tempo



❌Richiede di conoscere Death Stranding. I nuovi giocatori si sentiranno spaesati

Mentre mettevo insieme le idee per questa recensione da Death Stranding 2, ho notato che i punti di forza di questo sequel indicano un gioco che si basa con sicurezza sul suo predecessore. Dal punto di vista meccanico, Death Stranding 2 migliora l’originale praticamente sotto ogni aspetto tecnico. I sistemi sembrano più flessibili, gli spostamenti sono meno limitati e l’esperienza complessiva è più fluida senza perdere la sua identità di base, che è proprio quello che vorresti vedere in un sequel.

Il giudizio generale è chiaro: si gioca meglio, è più bello da vedere ed elimina gran parte delle difficoltà che un tempo rendevano il gioco difficile da affrontare.

La gamma di strumenti ampliata è un punto di forza eccezionale, che offre ai giocatori totale libertà nel modo in cui affrontano le missioni negli ambienti straordinariamente realizzati del Messico e dell’Australia. Anche il combattimento si è evoluto in modo significativo; è l’esperienza più simile a Metal Gear Solid che Kojima abbia offerto da quando ha lasciato Konami.

Se a questo aggiungi la colonna sonora di Woodkid e Ludvig Forssell, nominata ai TGA, il risultato è l’opera di Kojima più ambiziosa dal punto di vista emotivo e più raffinata dal punto di vista cinematografico fino ad oggi. Tuttavia, questi miglioramenti comportano una serie specifica di compromessi.

Questa non sarebbe una vera recensione da Death Stranding 2 se non esaminassi più da vicino gli aspetti negativi. E questi “aspetti negativi” non sono veri e propri motivi per non comprare il gioco; sono semplicemente le ragioni per cui il gioco si avvicina più a un 90 che a un punteggio perfetto.

Ad esempio, rendendo il gioco più accessibile, alcuni degli aspetti più spigolosi che caratterizzavano l’originale sono stati smussati. Il senso di isolamento è meno intenso e la difficoltà complessiva è notevolmente inferiore, il che potrebbe lasciare un po’ delusi i puristi più accaniti di Death Stranding 2.

Consiglio dell’esperto Se cerchi altri giochi open-world da non perdere su PlayStation, dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi open-world per PS5.

Fondamentalmente, al gioco mancano la novità pura e l’effetto sorpresa del primo capitolo, e a volte si ripetono schemi già visti. Anche se la narrazione è ambiziosa, si basa molto sull’esposizione e sugli acronimi, facendo sembrare alcuni personaggi dei veri e propri “contenitori di informazioni”.

Anche l’atto finale sembra un po’ affrettato, con tanti colpi di scena stipati in un breve lasso di tempo, e la necessità di conoscere a fondo Death Stranding fa sì che i nuovi giocatori si sentano persi quasi subito.

I giocatori su PC dovrebbero preparare il proprio hardware, poiché l’esperienza ad alta fedeltà richiede ben 110–150 GB di spazio su SSD. In definitiva, questi difetti rappresentano il piccolo prezzo da pagare per un sequel più raffinato, giocabile e vasto.

Prestazioni da Death Stranding 2 su PS5 e PC

Questa è la parte della mia recensione da Death Stranding 2 in cui parlo più nel dettaglio di come si gioca su ciascuna piattaforma.

Su PS5, Death Stranding 2: Sulla spiaggia offre quell’elevato livello di rifinitura che ti aspetteresti da un titolo di punta pubblicato da Sony Interactive Entertainment. I giocatori possono scegliere tra due modalità principali: “Fidelity”, che punta al 4K nativo a 30 fps, e “Performance”, con fluidi 60 fps grazie alla risoluzione dinamica.

Consiglio dell’esperto Su PS5, gioca in modalità Fidelity se hai uno schermo 4K: le vibrazioni del DualSense durante il Timefall e le consegne su terreni difficili sono parte integrante del design del gioco, non un semplice extra.

Sebbene entrambe le modalità siano incredibilmente stabili, “Fidelity” valorizza al massimo i punti di forza cinematografici del gioco, rendendo gli effetti di luce e meteorologici dell’Outback australiano davvero mozzafiato. Per chi possiede la PS5 Pro, l’esperienza è ancora più raffinata, con recensioni che sottolineano un’eccezionale nitidezza visiva che colma il divario tra le due modalità standard.

Se sei pronto a provare questa dimostrazione tecnica sulla tua console, scegli Death Stranding 2 su PS5 per iniziare il tuo viaggio.

Una parte fondamentale dell’esperienza con la console è l’integrazione del DualSense. Il feedback tattile e i grilletti adattivi non sono affatto un’aggiunta secondaria; sono essenziali per il gameplay. Puoi sentire il caratteristico picchiettare della pioggia di Timefall, la resistenza del terreno accidentato sotto i piedi e il peso reale del carico di Sam che si sposta attraverso il controller.

Consiglio dell’esperto Su PC, imposta subito la modalità ultrawide se il tuo monitor lo supporta (21:9 o 32:9). Il mondo aperto australiano è uno degli ambienti più spettacolari dal punto di vista visivo nel mondo dei videogiochi e trae enorme vantaggio dal campo visivo ampliato.

La versione per PC, uscita il 19 marzo 2026, mantiene questo standard grazie agli esperti di Nixxes Software. Nota per il suo lavoro eccezionale sui porting di Spider-Man e Horizon, Nixxes ha realizzato un capolavoro tecnico. Il porting offre pieno supporto per DLSS, FSR e XeSS, garantendo frame rate elevati su vari tipi di hardware.

Anche gli appassionati di schermi ultrawide sono ben accontentati, con il supporto per i formati 21:9 e 32:9 che si estende sia al gameplay che ai filmati. Persino la tecnologia aptica del DualSense e l’audio 3D (tramite Dolby, DTS o Windows Sonic) sono disponibili su PC, a patto di avere le periferiche giuste. Assicurati solo di fare spazio sul tuo SSD, dato che il gioco richiede ben 110–150 GB.

Consiglio dell’esperto Se la difficoltà predefinita ti sembra troppo facile, passa alla modalità Brutale: è la versione che tanti fan da Death Stranding stavano aspettando.

Il lancio su PC ha introdotto anche la modalità di difficoltà "Brutal", che è stata aggiunta contemporaneamente anche alla versione per PS5 tramite una patch. Questa è la risposta definitiva alla critica più comune mossa a Death Stranding 2: che fosse forse un po’ troppo facile rispetto al primo gioco.

Aumentando la tensione e rendendo più impegnativa la gestione delle risorse, la modalità Brutal offre quella sfida estenuante ma appagante che i puristi della serie stavano cercando.

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Quanto dura Death Stranding 2?

Una cosa che voglio davvero sottolineare nella mia recensione da Death Stranding 2 è che il gioco ti dà un controllo molto maggiore sul ritmo rispetto al suo predecessore. Una partita incentrata solo sulla storia principale dura circa 30 ore, ma questo numero sale rapidamente una volta che ti dedichi alle consegne secondarie.

Stile di gioco Tempo stimato Solo storia principale (partita mirata) ~30 ore Trama principale + missioni secondarie 40–60 ore Esplorazione del mondo aperto / sandbox 60–80 ore Per chi vuole completare tutto 80–100+ ore

La differenza principale questa volta è quanto presto il gioco si apre: gli strumenti e i potenziamenti per gli spostamenti arrivano molto più in fretta, il che significa che l’esplorazione sembra incoraggiata piuttosto che obbligatoria per andare avanti. La vastità di questo mondo, che abbraccia versioni romanzate del Messico e dell’Australia, è sbalorditiva.

Ti aspettano oltre 70 scontri con i boss e centinaia di contratti di consegna legati alle fazioni, il tutto integrato nel Social Strand System. Dato che le infrastrutture costruite dai giocatori si evolvono costantemente, il gioco tecnicamente non ha un punto di arrivo. Strade e ponti continueranno ad espandersi finché la community rimarrà attiva.

Consiglio dell’esperto Su PC, evita la Ray Reconstruction a meno che tu non abbia una GPU di fascia alta con un margine di potenza notevole. Al momento elimina la pioggia dal gioco e può far crollare il tuo FPS del 50%. Imposta la qualità dell’illuminazione su Ultra, tieni attivo il Ray Tracing e usa il DLSS 4.0 invece del 4.5 per evitare lo sfarfallio.

Il rapporto qualità-prezzo dipende molto dal tuo stile di gioco. Con un prezzo standard che va dai 69,99 ai 79,99 dollari (76,34 dollari su Eneba) per la Edizione Deluxe Digitale su Steam, il rapporto costo-ore è eccezionale per gli appassionati di giochi sandbox che passano dalle 60 alle 100 ore a ottimizzare i percorsi.

Per chi gioca solo per la trama, 30 ore a 70 $ rappresentano un rapporto qualità-prezzo meno evidente, e vale la pena essere onesti su questo compromesso. Tuttavia, è facile sottovalutare la vastità del gioco; alcuni recensori con oltre 100 ore di gioco hanno riferito di aver visto solo il 40-60% della mappa. Si tratta di un mondo enorme che non svela i suoi segreti in fretta.

Consiglio dell’esperto Sulla PS5 standard, salta la modalità Performance e gioca in modalità Bilanciata. La differenza visiva è notevole e il target di 40 fps risulta molto più fluido rispetto all’instabile intervallo tra 30 e 60 fps che si riscontra in modalità Performance.

Consigli e trucchi per Death Stranding 2: consigli essenziali per i nuovi giocatori

Questa parte della mia recensione da Death Stranding 2 è pensata proprio per te, nuovo giocatore. Muoversi nei vasti paesaggi di questo gioco può essere travolgente, anche per chi ha già superato Death Stranding.

Per aiutarti a calarti nei panni di Sam, ho raccolto i consigli essenziali di cui hai bisogno per sopravvivere in Messico, in Australia e in tutto ciò che c’è in mezzo.

Dai la priorità al prequel

Prima di tutto: gioca prima all’originale Death Stranding. Se non hai tempo, almeno guarda un riassunto completo della trama. Anche se Death Stranding 2 include un codice che spiega la nuova terminologia, non può riprodurre la storia emotiva tra i personaggi.

Questo è un sequel diretto; senza quel contesto precedente, capirai la trama, ma ti perderai il peso tematico che lo rende uno dei migliori giochi per PS5 degli ultimi tempi.

Goditi la deviazione

La tentazione di sbrigarti a finire la storia principale è forte, ma il gioco è pensato per premiare chi è curioso. Non limitarti a correre dal punto A al punto B. Fermati a costruire strade, esplora i terreni fuori dai sentieri battuti e contribuisci alle infrastrutture del gioco.

Il Social Strand System non è solo una “funzionalità interessante”; è il vero senso del gioco. Vedere un ponte apparire esattamente dove ne avevi bisogno, costruito da uno sconosciuto, trasforma il mondo da una landa desolata e solitaria in una comunità viva. Tieni la tua console online; giocare offline priva il gioco della sua anima.

Sperimenta con il tuo arsenale

Il set di strumenti di Death Stranding 2 è il suo punto di forza. Prima di scartare un nuovo gadget, provalo almeno una volta.

Veicoli volanti, esche olografiche, monorotaie e potenziamenti APAS offrono tutti soluzioni uniche allo stesso problema di consegna. Uno strumento potrebbe trasformare una faticosa scalata in montagna in una passeggiata, mentre un altro potrebbe aiutarti a aggirare completamente un territorio pericoloso.

Diventa un asso con la DHV Magellan

Pensa al DHV Magellan come al tuo centro nevralgico. Tra una discesa e l’altra, passa un po’ di tempo sulla nave per gestire i potenziamenti, creare equipaggiamento di alta gamma e pianificare meticolosamente il tuo prossimo percorso.

Trascurare questi sistemi di base prima o poi ti si ritorcerà contro; aumentare la tua efficienza è ciò che distingue un portatore leggendario da uno in difficoltà.

Furtività anziché forza bruta

Sebbene il combattimento sia stato ampliato per assomigliare di più a Metal Gear Solid, la furtività rimane la tua migliore alleata. Gli avamposti MULE e le zone infestate dai BT sono molto più facili da attraversare se non vieni individuato.

Lo stile di gioco aggressivo è un’opzione valida, ma è incredibilmente costoso in termini di risorse e spese di riparazione. Quando possibile, avvicinati in silenzio.

Ottimizzazione specifica per piattaforma

Su PS5 : se hai uno schermo 4K, resta in modalità Fidelity. La fedeltà visiva è sbalorditiva, ma soprattutto l’ integrazione aptica del DualSense – sentire le vibrazioni di Timefall o la difficoltà dei terreni accidentati – è una parte fondamentale dell’esperienza sensoriale.

se hai uno schermo 4K, resta in modalità Fidelity. La fedeltà visiva è sbalorditiva, ma soprattutto l’ – sentire le vibrazioni di Timefall o la difficoltà dei terreni accidentati – è una parte fondamentale dell’esperienza sensoriale. Su PC: prenditi cinque minuti per rimappare i comandi della telecamera e i tasti prima della tua prima partita. Il gioco offre opzioni di rimappatura avanzate che possono rendere l’esperienza con mouse e tastiera molto più naturale. Inoltre, assicurati che la modalità Ultrawide sia abilitata se il tuo monitor la supporta, per apprezzare appieno i panorami australiani.

Non temere la sfida brutale

Se ti accorgi che stai portando a termine le consegne senza troppa tensione, non esitare a passare alla difficoltà “Brutale”. Questa modalità ripristina quella difficoltà che molti fan hanno amato nel primo gioco, facendo sì che ogni consegna riuscita sembri una vittoria conquistata a fatica.

Death Stranding 2 vale la pena? Il verdetto

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

In definitiva, la domanda se valga la pena comprare Death Stranding 2 dipende da cosa cerchi in un’esperienza open-world.

In questa recensione da Death Stranding 2 ho sintetizzato che, nonostante i punteggi siano alti, non è la scelta migliore per tutti i tipi di giocatori: dipende interamente da quale parte della “divisione Kojima” ti trovi.

Compralo subito se sei:

Un veterano di Death Stranding : vuoi una versione più grande e rifinita dell’originale, con combattimenti decisamente migliori e sistemi di spostamento più flessibili.

vuoi una versione più grande e rifinita dell’originale, con combattimenti decisamente migliori e sistemi di spostamento più flessibili. Un appassionato di cinema: apprezzi le trame single-player di alto livello e sei disposto a venire incontro a Kojima, anche quando la narrazione diventa densa o un po’ troppo elaborata.

apprezzi le trame single-player di alto livello e sei disposto a venire incontro a Kojima, anche quando la narrazione diventa densa o un po’ troppo elaborata. Un giocatore su PC che ha aspettato: il porting di Nixxes Software è eccezionale. Tra la stabilità tecnica e l’aggiunta della modalità Brutal, la versione per PC affronta di petto le critiche sulla difficoltà dell’originale.

il porting di Nixxes Software è eccezionale. Tra la stabilità tecnica e l’aggiunta della modalità Brutal, la versione per PC affronta di petto le critiche sulla difficoltà dell’originale. Un esploratore di mondi sandbox: sei il tipo di giocatore a cui piace ottimizzare i percorsi e dedicare più di 80 ore a un mondo che premia la pazienza e le infrastrutture condivise.

Aspetta o salta se sei:

Se sei nuovo alla serie: se non hai voglia di giocare al primo titolo o di guardare un riassunto approfondito, la densità della trama e l’universo narrativo potrebbero lasciarti un po’ deluso.

se non hai voglia di giocare al primo titolo o di guardare un riassunto approfondito, la densità della trama e l’universo narrativo potrebbero lasciarti un po’ deluso. Se cerchi una conclusione narrativa: l’atto finale è stato descritto come affrettato e ricco di colpi di scena; chi cerca un finale ben confezionato e convenzionale potrebbe rimanere deluso.

l’atto finale è stato descritto come affrettato e ricco di colpi di scena; chi cerca un finale ben confezionato e convenzionale potrebbe rimanere deluso. Ti aspetti una rivoluzione: se ti aspetti la stessa innovazione rivoluzionaria che il primo gioco ha portato nel 2019, tieni presente che Death Stranding 2 è un capolavoro di raffinatezza (proprio come Slay the Spire 2), non necessariamente di reinvenzione.

Per concludere la mia recensione da Death Stranding 2, devo dire che questo gioco non cerca di conquistare tutti, e proprio questo è il suo punto di forza. È un sequel profondamente sincero, visivamente straordinario e generoso dal punto di vista meccanico.

Anche se potrebbe non essere un capolavoro per tutti, lo è sicuramente per chi apprezza la visione senza compromessi di Kojima. Il finale può dividere, ma il viaggio in sé non perde quasi mai il suo fascino.

Il modo più conveniente per giocarci è una chiave da Death Stranding 2 da Eneba.

Domande frequenti