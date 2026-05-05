Death Stranding 2: Crítica de «On the Beach»: Uma sequela mais acessível, mas que divide opiniões

Esta análise fazer o Death Stranding 2 começa com um facto simples: o jogo tornou-se um dos lançamentos mais aclamados de 2025 . O «Death Stranding 2: Na Praia» foi lançado como exclusivo para a PS5 em junho de 2025 e chegou ao PC a 19 de março de 2026, com uma pontuação de 89 no Metacritic e uma classificação «Extremamente positivo» no Steam.

No entanto, uma nota de 7/10 da GameSpot e uma reação negativa por parte dos fãs mais dedicados complicam a história. Esta não vai ser apenas mais uma crítica elogiosa ao Death Stranding 2 de Kojima, mas sim uma análise de uma profunda divisão na comunidade. A questão não se resume apenas às pontuações; trata-se de saber se vale a pena dedicares o teu tempo a «Death Stranding 2: Na Praia».

Esta sequela representa uma mudança deliberada em relação ao aclamado original. Hideo Kojima afastou-se do atrito duro e isolante para criar uma experiência mais acessível e menos exigente. Os movimentos são mais fluidos, o combate tem mais destaque e o jogo disponibiliza ferramentas poderosas muito mais cedo. Embora isto abra as portas aos novatos, os puristas que adoravam o desafio do primeiro jogo podem ver isto como um retrocesso.

Esta tensão está no cerne da jornada. Nas secções abaixo, vou analisar as pontuações, as mecânicas de jogo e o desempenho no PC para te ajudar a decidir de que lado da barreira te situas.

Análise de Death Stranding 2: O que as pontuações realmente te dizem

O consenso das críticas ao Death Stranding 2 para a PS5 é fácil de perceber à primeira vista, mas torna-se mais complexo quando se olha com mais atenção. Com uma pontuação de 89 no Metacritic, o «Death Stranding 2: Na Praia»» é o quarto jogo mais bem avaliado de 2025. Fica atrás apenas do «Clair Obscur: Expedition 33» (93), do «Blue Prince» (92) e do «Split Fiction» (91).

Publicação Pontuação Veredicto Metacritic (Média dos críticos) 89/100 Entre os jogos para a PS5 mais bem classificados de 2025 OpenCritic 90/100 Um dos 3 melhores jogos de 2025, em geral VGC 5/5 «Sem dúvida um dos melhores de 2025» IGN 9/10 Altamente recomendado; melhorou em todos os aspetos GamesRadar+ 4/5 Mais coeso e refinado do que o primeiro Game Informer 88/100 Mudanças ambiciosas; ressonância emocional genuína GameSpot 7/10 Familiar, falta-lhe emoção e novidade Eurogamer 4/5 Excelente em quase todos os aspetos Pontuação dos utilizadores do Steam 95% de avaliações positivas Mais de 2 676 opiniões — Esmagadoramente positivas

Se analisares as críticas a Death Stranding 2 feitas por cada meio de comunicação, vais ver que os elogios são consistentes. A VGC atribuiu-lhe uma nota perfeita de 5/5, considerando-o um dos melhores jogos do ano, enquanto a IGN, com uma nota de 9/10, destacou melhorias em todos os aspetos. O GamesRadar+ e o Eurogamer deram-lhe ambos um 4/5, destacando uma experiência mais coesa e refinada em comparação com o original. A Game Informer atribuiu-lhe uma pontuação de 88, sublinhando a ambição do jogo e o seu impacto emocional.

Depois, há a nota atípica que está a alimentar o debate na comunidade. A nota de 7/10 da GameSpot não é «má», mas sublinha uma perspetiva específica: que a sequela parece demasiado familiar e carece da novidade e do atrito que caracterizaram o primeiro jogo.

É nesta discrepância que a conversa fica interessante. Os críticos que valorizam a liberdade de movimento, a narrativa cinematográfica e o Social Strand System expandido classificam o jogo como quase perfeito. Para eles, o Kojima aperfeiçoou as suas ideias, criando uma experiência mais fluida e jogável.

Por outro lado, os críticos que procuravam um grande salto na jogabilidade principal ou um final mais coeso ficaram menos impressionados. Ambos os lados estão a avaliar o mesmo jogo; simplesmente têm prioridades diferentes.

A reação dos jogadores no PC acrescenta uma camada crucial de dados à minha análise de Death Stranding 2. Uma pontuação de 95% «Esmagadoramente Positiva» no Steam é um feito notável para uma versão lançada no primeiro dia. Isso sugere que o desempenho técnico é sólido como uma rocha e que o jogo oferece exatamente o que o público esperava.

Comparado com a pontuação de 82 no Metacritic do primeiro jogo, este aumento de 7 pontos é significativo. Isso mostra que da Kojima Productions ouviu os comentários e resolveu os verdadeiros pontos fracos, mesmo que essas mudanças tenham dividido os puristas.

Esta evolução provavelmente contribuiu para o seu estatuto como um dos principais candidatos ao prémio de Jogo do Ano nos TGA 2025, onde também recebeu uma nomeação para Melhor Banda Sonora/Música, graças ao trabalho inesquecível de Woodkid e Ludvig Forssell.

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Que tipo de jogo é o Death Stranding 2?

Death Stranding 2: Na Praia é um jogo de ação e aventura para um jogador, em mundo aberto, da Kojima Productions e da Sony Interactive Entertainment. Não se encaixa perfeitamente em nenhum género específico. Não é um MMO nem um jogo de grind com serviço contínuo, mas com as suas novas árvores de competências e progressão baseada no equipamento, tenho de deixar claro nesta análise do Death Stranding 2 que este jogo merece um lugar entre os melhores RPG de ação de todos os tempos.

Embora a mecânica central continue centrada no movimento e nas entregas, o mundo à sua volta foi expandido para parecer menos restritivo e mais reativo. Passado 11 meses após o primeiro jogo, a história segue Sam Bridges (Norman Reedus, de The Walking Dead) e uma tripulação a bordo do DHV Magellan.

Esta base móvel — um navio com uma forma impressionante que lembra um Metal Gear — funciona como um ponto central enquanto a viagem atravessa versões ficcionais do México e da Austrália para restabelecer a Rede Chiral. Embora a sequela mantenha o ADN do original, apresenta um âmbito mais vasto e um ritmo significativamente mais fluido.

Algo que quero destacar na minha análise de Death Stranding 2 é que desta vez há muito mais dinamismo, com menos momentos em que o progresso parece ter sido intencionalmente abrandado. No fundo, continua a ser uma simulação de entregas, mas o combate foi levado muito mais longe.

Os encontros agora assemelham-se mais à ação de espionagem tática da série Metal Gear Solid. Abordar uma situação discretamente, como um Soldado Lendário, ou entrar totalmente equipado com material letal e não letal, são ambas opções válidas. A diferença é que o Death Stranding 2 apoia estes estilos de jogo de forma mais clara, em vez de te empurrar para um ou para o outro.

O Sistema Social Strand também regressa. As estruturas deixadas por outros jogadores preenchem o teu mundo, transformando terrenos vazios num esforço partilhado. Continua a ser uma das ideias mais distintas do design moderno, combinando a liberdade de movimentação de Ghost of Tsushima e o enfoque cinematográfico de The Last of Us com a ligação assíncrona de Dark Souls.

Há uma ressalva importante que tenho de destacar nesta análise de Death Stranding 2: não vais ter um ponto de partida totalmente novo. Embora o jogo inclua um códice para quem joga pela primeira vez, os momentos emocionais e as relações entre as personagens pressupõem que já jogaste o primeiro jogo. Sem esse conhecimento prévio, o peso da jornada do Sam não vai fazer todo o sentido.

No PC, a experiência abre-se ainda mais. Além de um novo modo de dificuldade «Brutal», a versão para PC oferece suporte a ecrãs ultra-largos (21:9 e 32:9), integração total com DLSS/FSR/XeSS e áudio 3D. Os jogadores de PC também têm a possibilidade de personalizar totalmente as teclas do rato e do teclado, além de suporte completo à tecnologia háptica do DualSense.

Prós e contras de Death Stranding 2

Prós Contras ✅Metacritic 89 / OpenCritic 90. Um dos jogos mais bem avaliados de 2025



✅Um mundo aberto enorme que abrange o México e a Austrália. Visualmente impressionante na PS5 e no PC



✅Conjunto de ferramentas bastante ampliado. Mais liberdade na forma de abordar as entregas



✅O combate aproxima-se mais do estilo clássico de «Metal Gear Solid»



✅O «Social Strand System» está mais rico e integrado



✅Direção cinematográfica forte, com uma ambição emocional clara



✅Nomeações para os TGA 2025



✅Avaliação «Esmagadoramente Positiva» no Steam ❌A sequela carece da novidade e do impacto de Death Stranding. Repetem-se esquemas já conhecidos



❌Significativamente mais fácil do que o original. Quem procura desafios pode sentir-se insatisfeito



❌Alguns momentos da história parecem bizarros só por serem bizarros. Nem todas as revelações funcionam



❌O ato final parece apressado. Demasiadas reviravoltas em muito pouco tempo



❌Requer conhecimento de Death Stranding. Quem não conhece o jogo vai sentir-se desligado

Enquanto organizava as minhas ideias para esta análise de Death Stranding 2, reparei que os pontos fortes desta sequela apontam para um jogo que se baseia com confiança no seu antecessor. Em termos de mecânica, o Death Stranding 2 supera o original em quase todas as dimensões técnicas. Os sistemas parecem mais flexíveis, a movimentação é menos restritiva e a experiência geral é mais fluida, sem perder a sua identidade central — algo que queres mesmo ver numa sequela.

O consenso geral é claro: joga-se melhor, tem melhor aspeto e elimina grande parte das dificuldades que antes tornavam o jogo difícil de abordar.

O conjunto de ferramentas alargado é um «ponto forte» que se destaca, dando aos jogadores total liberdade na forma como lidam com as missões nos ambientes incrivelmente bem recriados do México e da Austrália. O combate também evoluiu significativamente; é a experiência mais parecida com Metal Gear Solid que o Kojima já criou desde que saiu da Konami.

Quando juntas isto à banda sonora nomeada para os TGA, da autoria de Woodkid e Ludvig Forssell, o resultado é o trabalho mais ambicioso a nível emocional e mais polido cinematograficamente que Kojima já criou até hoje. No entanto, estas melhorias vêm acompanhadas de um conjunto específico de compromissos.

Esta não seria uma verdadeira crítica a Death Stranding 2 se eu não analisasse mais de perto os contras. E os «contras» não são verdadeiros motivos para descartar o jogo; são simplesmente as razões pelas quais o jogo fica mais perto de um 90 do que de uma pontuação perfeita.

Por exemplo, ao tornar o jogo mais acessível, algumas das arestas que definiam o original foram suavizadas. A sensação de isolamento é menos intensa e o nível de dificuldade geral é visivelmente mais baixo, o que pode deixar os puristas mais exigentes de Death Stranding 2 a sentir-se um pouco desiludidos.

Dica de profissional Se quiseres conhecer mais jogos de mundo aberto que se destacam na PlayStation, dá uma olhadela na nossa lista dos melhores jogos de mundo aberto para a PS5.

Fundamentalmente, o jogo carece da novidade crua e do impacto do primeiro título, repetindo, por vezes, momentos já conhecidos. Embora a narrativa seja ambiciosa, depende muito de explicações e siglas, o que faz com que algumas personagens pareçam meros veículos de informação.

O ato final também parece um pouco apressado, amontoando inúmeras reviravoltas num curto espaço de tempo, e a necessidade de um conhecimento profundo de «Death Stranding» faz com que os novatos se sintam perdidos quase de imediato.

Quem joga no PC deve preparar o seu hardware, já que a experiência de alta fidelidade exige uns impressionantes 110–150 GB de espaço no SSD. No fim de contas, estas falhas representam o pequeno preço a pagar por uma sequela mais refinada, jogável e abrangente.

Desempenho fazer o Death Stranding 2 na PS5 e no PC

Esta é a parte da minha análise fazer o Death Stranding 2 em que falo mais sobre como o jogo funciona em cada plataforma.

Na PS5, o «Death Stranding 2: Na Praia»» apresenta o alto nível de acabamento que esperarias de um título emblemático publicado pela Sony Interactive Entertainment. Os jogadores podem escolher entre dois modos principais: o «Fidelity», que visa 4K nativo a 30 fps, e o «Desempenho», com uns fluidos 60 fps utilizando resolução dinâmica.

Dica de profissional Na PS5, joga no modo Fidelity se tiveres um ecrã 4K – a sensação tátil do DualSense durante o Timefall e nas entregas em terrenos difíceis faz parte do design central do jogo, não é um pormenor secundário.

Embora ambos os modos sejam incrivelmente estáveis, o «Fidelity» realça os pontos fortes cinematográficos do jogo, fazendo com que a iluminação e os efeitos meteorológicos do Outback australiano pareçam verdadeiramente transformadores. Para quem tem a PS5 Pro, a experiência é ainda mais refinada, com relatos a apontar para uma clareza visual excecional que faz a ponte entre os dois modos padrão.

Se estás pronto para experimentar esta demonstração técnica na tua consola, opta pelo Death Stranding 2 na PS5 para começares a tua viagem.

Uma parte importante da experiência com a consola é a integração do DualSense. O feedback tátil e os gatilhos adaptativos estão longe de ser meros extras; são essenciais para a jogabilidade. Consegues sentir o som característico da chuva do Timefall, a resistência do terreno acidentado debaixo dos pés e o peso literal da carga do Sam a deslocar-se através do comando.

Dica de profissional No PC, configura logo o modo ultrawide se o teu monitor suportar (21:9 ou 32:9). O mundo aberto australiano é um dos ambientes visualmente mais impressionantes dos jogos e beneficia imenso com o campo de visão alargado.

A versão para PC, lançada a 19 de março de 2026, mantém este padrão graças aos especialistas da Nixxes Software. Conhecida pelo seu trabalho excecional nas adaptações do «Spider-Man» e do «Horizon», a Nixxes criou uma obra-prima técnica. A versão para PC inclui suporte completo para DLSS, FSR e XeSS, garantindo taxas de fotogramas elevadas em vários tipos de hardware.

Os fãs de ecrãs ultralargos também ficam bem servidos, com suporte para 21:9 e 32:9, tanto na jogabilidade como nas cenas cinematográficas. Até mesmo a tecnologia háptica do DualSense e o áudio 3D (via Dolby, DTS ou Windows Sonic) passam para o PC, desde que tenhas os periféricos certos. Lembra-te só de libertar espaço no teu SSD, pois o jogo ocupa uns consideráveis 110–150 GB.

Dica de profissional Se a dificuldade padrão te parecer demasiado fácil, muda para o modo Brutal; é a versão que muitos fãs joga o Death Stranding estavam à espera.

O lançamento para PC também trouxe o modo de dificuldade «Brutal», que foi adicionado simultaneamente à versão para PS5. Esta é a resposta definitiva à crítica mais comum ao Death Stranding 2 – que talvez fosse um pouco fácil demais em comparação com o primeiro jogo.

Ao aumentar a tensão e a gestão de recursos, o modo Brutal oferece o desafio extenuante e gratificante que os puristas da série procuravam.

★ O próximo capítulo da saga de Kojima que desafia os géneros, já no Steam Death Stranding 2: Na Praia para PC Compra na Eneba Death Stranding 2: Na Praia na PS5 Compra na Eneba

Quanto tempo dura o Death Stranding 2?

Uma coisa que quero mesmo destacar na minha análise fazer o Death Stranding 2 é que o jogo dá-te muito mais controlo sobre o ritmo do que o anterior. Se te concentrares só na história principal, demoras cerca de 30 horas, mas esse tempo aumenta rapidamente assim que te envolveres nas entregas secundárias.

Estilo de jogo Tempo estimado Apenas a história principal (jogada focada) ~30 horas História principal + missões secundárias 40–60 horas Exploração em mundo aberto / sandbox 60–80 horas Para quem quer completar tudo 80–100+ horas

A principal diferença desta vez é a rapidez com que o jogo se abre; as ferramentas e as melhorias de locomoção chegam muito mais cedo, o que significa que a exploração parece ser incentivada, em vez de obrigatória para avançares na história. A dimensão deste mundo, que abrange versões ficcionais do México e da Austrália, é impressionante.

Vais encontrar mais de 70 lutas contra chefes e centenas de contratos de entrega baseados em facções, tudo integrado no Sistema Social Strand. Como as infraestruturas construídas pelos jogadores evoluem constantemente, o jogo, tecnicamente, não tem fim. As estradas e pontes vão continuar a expandir-se enquanto a comunidade se mantiver ativa.

Dica de profissional No PC, evita uma reconstrução por raios, a menos que tenhas uma placa gráfica topo de gama com bastante margem de manobra. Atualmente, esta opção remove a chuva do jogo e pode fazer o teu FPS cair em 50%. Define a qualidade da iluminação para «Ultra», mantém o Ray Tracing ativado e opta pelo DLSS 4.0 em vez do 4.5 para evitar cintilações.

A relação qualidade-preço depende muito do teu estilo de jogo. Com um preço normal entre 69,99 $ e 79,99 $ (76,34 $ na Eneba) para a Edição Digital Deluxe no Steam, a relação custo-por-hora é excecional para os fãs de jogos sandbox que passam entre 60 e 100 horas a otimizar percursos.

Para quem joga só pela história, 30 horas por 70 dólares não é um valor tão óbvio, e vale a pena ser honesto quanto a essa troca. No entanto, é fácil subestimar a enorme escala do jogo; alguns críticos com mais de 100 horas de jogo relataram ter visto apenas 40–60 % do mapa. Este é um mundo gigantesco que não revela os seus segredos de ânimo leve.

Dica de profissional Na PS5 de série, ignora o modo «Performance» e joga no modo «Balanced». A diferença visual é notável, e a meta de 40 fps parece muito mais suave do que a variação instável entre 30 e 60 fps que se verifica no modo «Performance».

Dicas e truques para o Death Stranding 2: conselhos essenciais para novos jogadores

Esta parte da minha análise de Death Stranding 2 é para ti, jogador novo. Navegar pelas paisagens imensas deste jogo pode ser avassalador, mesmo para quem já conquistou o Death Stranding.

Para te ajudar a entrar na pele do Sam, reuni os conselhos essenciais de que precisas para sobreviver no México, na Austrália e em tudo o que há pelo meio.

Dá prioridade à prequela

Antes de mais nada: joga primeiro o Death Stranding original. Se não tiveres tempo, pelo menos vê um resumo completo da história. Embora o Death Stranding 2 inclua um códice para explicar a nova terminologia, não consegue reproduzir a história emocional entre as personagens.

Esta é uma sequela direta; sem esse contexto anterior, vais perceber o enredo, mas vais perder o peso temático que faz deste um dos melhores jogos da PS5 dos últimos tempos.

Aproveita o desvio

É tentador avançar a toda a velocidade pela história principal, mas o jogo foi concebido para recompensar os curiosos. Não te limites a correr do ponto A ao ponto B. Pára para construir estradas, explorar terrenos fora dos caminhos habituais e contribuir para a infraestrutura do jogo.

O Sistema Social Strand não é apenas uma «funcionalidade fixe»; é o próprio sentido do jogo. Ver uma ponte a surgir exatamente onde precisavas dela, construída por um desconhecido, transforma o mundo de um deserto solitário numa comunidade viva. Mantém o teu sistema online; jogar offline tira a alma ao jogo.

Experimenta o teu arsenal

O conjunto de ferramentas do Death Stranding 2 é o seu maior trunfo. Antes de descartares um novo gadget, experimenta-o pelo menos uma vez.

Veículos flutuantes, iscos holográficos, monocarris e melhorias do APAS oferecem todos soluções únicas para o mesmo problema de entrega. Uma ferramenta pode transformar uma escalada extenuante numa brisa, enquanto outra pode ajudar-te a contornar completamente um território perigoso.

Domina o DHV Magellan

Pensa no DHV Magellan como o teu centro de comando. Entre as grandes viagens, passa algum tempo na nave para gerir as atualizações, fabricar equipamento de ponta e planear meticulosamente a tua próxima rota.

Se ignorares estes sistemas básicos, acabarás por pagar as consequências; aumentar a tua eficiência é o que distingue um carregador lendário de um que se debate com dificuldades.

Furtividade em vez de força bruta

Embora o combate tenha sido expandido para se parecer mais com o Metal Gear Solid, a discrição continua a ser a tua melhor aliada. Os postos avançados da MULE e as zonas infestadas de BT são muito mais fáceis de percorrer se não fores detetado.

Jogar de forma agressiva é uma opção viável, mas sai incrivelmente caro em termos de recursos e custos de reparação. Sempre que possível, aproxima-te discretamente.

Otimização específica para cada plataforma

Na PS5 : Se tiveres um ecrã 4K, opta pelo modo Fidelity. A fidelidade visual é impressionante, mas, mais importante ainda, a integração háptica do DualSense — sentir a vibração do Timefall ou a dificuldade de percorrer terrenos acidentados — é uma parte essencial da experiência sensorial.

Se tiveres um ecrã 4K, opta pelo modo Fidelity. A fidelidade visual é impressionante, mas, mais importante ainda, a — sentir a vibração do Timefall ou a dificuldade de percorrer terrenos acidentados — é uma parte essencial da experiência sensorial. No PC: Dedica cinco minutos a reconfigurar os comandos da câmara e as teclas antes da tua primeira jogada. O jogo oferece opções avançadas de remapeamento que podem tornar a experiência com rato e teclado muito mais natural. Além disso, certifica-te de que o modo Ultrawide está ativado, se o teu monitor o suportar, para apreciares ao máximo as paisagens australianas.

Não tenhas medo do desafio brutal

Se estiveres a fazer as entregas com facilidade e sem grande tensão, não hesites em mudar para a dificuldade «Brutal». Este modo traz de volta a dificuldade que muitos fãs adoraram no primeiro jogo, fazendo com que cada entrega bem-sucedida pareça uma vitória conquistada com esforço.

Vale a pena jogar Death Stranding 2? O veredicto

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

No fim de contas, a questão de saber se vale a pena comprar o Death Stranding 2 resume-se ao que dás prioridade numa experiência de mundo aberto.

Nesta análise do Death Stranding 2, resumi que, embora as pontuações sejam altas, não é a melhor escolha para todos os tipos de jogadores – depende inteiramente do lado da «divisão Kojima» em que te situas.

Compra-o já se fores:

Um veterano de Death Stranding : queres uma versão maior e mais polida do original, com combate significativamente melhor e sistemas de deslocamento mais flexíveis.

queres uma versão maior e mais polida do original, com combate significativamente melhor e sistemas de deslocamento mais flexíveis. Um entusiasta do cinema: valorizas uma narrativa single-player com um conceito ambicioso e estás disposto a ir ao encontro de Kojima, mesmo quando a narrativa se torna densa ou exagerada.

valorizas uma narrativa single-player com um conceito ambicioso e estás disposto a ir ao encontro de Kojima, mesmo quando a narrativa se torna densa ou exagerada. Um jogador de PC que esperou: a versão da Nixxes Software é excecional. Entre a estabilidade técnica e a adição do modo Brutal, a versão para PC responde de frente às críticas originais sobre a dificuldade.

a versão da Nixxes Software é excecional. Entre a estabilidade técnica e a adição do modo Brutal, a versão para PC responde de frente às críticas originais sobre a dificuldade. Um explorador de mundos abertos: És o tipo de jogador que gosta de otimizar percursos e dedicar mais de 80 horas a um mundo que recompensa a paciência e a infraestrutura partilhada.

Espera ou passa à frente se fores:

Se és novo na série: se não tens interesse em jogar o primeiro jogo nem em ver um resumo detalhado, a densidade da história e o universo da série vão provavelmente deixar-te frustrado.

se não tens interesse em jogar o primeiro jogo nem em ver um resumo detalhado, a densidade da história e o universo da série vão provavelmente deixar-te frustrado. À procura de um desfecho narrativo: O ato final é conhecido por ser apressado e cheio de reviravoltas; quem procura um final bem amarrado e convencional pode ficar desapontado.

O ato final é conhecido por ser apressado e cheio de reviravoltas; quem procura um final bem amarrado e convencional pode ficar desapontado. À espera de uma revolução: Se estás à espera da mesma inovação revolucionária que o primeiro jogo trouxe em 2019, tem em conta que o Death Stranding 2 é uma obra-prima de aperfeiçoamento (tal como o Slay the Spire 2), não necessariamente de reinvenção.

Para terminar a minha análise de Death Stranding 2, tenho de dizer que este jogo não está a tentar agradar a toda a gente e que essa é a sua maior força. É uma sequela profundamente sincera, visualmente extraordinária e generosa em termos de mecânica.

Embora possa não ser uma obra-prima para toda a gente, é certamente para quem valoriza a visão intransigente de Kojima. O final pode dividir opiniões, mas a jornada em si raramente perde o seu encanto.

A forma mais económica de o adquirir é através de uma chave do «Death Stranding 2» da Eneba.

Perguntas frequentes