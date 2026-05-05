Death Stranding 2 : Critique de « On the Beach » : une suite plus accessible, mais qui divise

Cette critique de *Death Stranding* 2** part d’un constat simple : le jeu est devenu l’une des sorties les plus acclamées de 2025 . Death Stranding 2 : Sur la plage est sorti en exclusivité sur PS5 en juin 2025, puis sur PC le 19 mars 2026, avec une note de 89 sur Metacritic et une évaluation « extrêmement positive » sur Steam.

Cependant, une note de 7/10 attribuée par GameSpot et les vives critiques des fans inconditionnels viennent compliquer le tableau. Il ne s’agira pas ici d’une énième critique élogieuse de Death Stranding 2 signée Kojima, mais d’une analyse d’une profonde division au sein de la communauté. La question ne porte pas uniquement sur les notes ; il s’agit de savoir si *Death Stranding* 2* : Sur la plage* mérite que vous y consacriez votre temps.

Cette suite représente un changement délibéré par rapport à l’original acclamé. Hideo Kojima s’est éloigné de la dureté et de l’isolement du premier opus pour créer une expérience plus accessible et moins exigeante. Les déplacements sont plus fluides, les combats occupent une place plus importante et le jeu met à disposition des outils puissants bien plus tôt. Si cela ouvre la voie aux nouveaux venus, les puristes qui appréciaient la difficulté du premier opus pourraient y voir un pas en arrière.

Cette tension est au cœur même de l’aventure. Dans les sections ci-dessous, je vais analyser les notes, les mécanismes de jeu et les performances sur PC afin de vous aider à déterminer de quel côté de la barrière vous vous situez.

Critique de Death Stranding 2 : ce que les notes vous révèlent réellement

Le consensus des critiques concernant *Death Stranding* 2** sur PS5 est facile à cerner d’un seul coup d’œil, mais se révèle plus nuancé lorsqu’on y regarde de plus près. Avec une note de 89 sur Metacritic, *Death Stranding* 2* : Sur la plage* se classe au quatrième rang des jeux les mieux notés de 2025. Il n’est devancé que par *Clair Obscur : Expedition 33* (93), *Blue Prince* (92) et *Fiction fragmentée* (91).

Publication Note Verdict Metacritic (moyenne des critiques) 89/100 Parmi les jeux PS5 les mieux notés de 2025 OpenCritic 90/100 Dans le top 3 des meilleurs jeux de 2025 toutes catégories confondues VGC 5/5 « Sans conteste l'un des meilleurs jeux de 2025 » IGN 9/10 Vivement recommandé ; des améliorations à tous les niveaux GamesRadar+ 4/5 Plus cohérent et plus abouti que le premier opus Game Informer 88/100 Des choix audacieux ; une véritable résonance émotionnelle GameSpot 7/10 Un jeu familier, qui manque de dynamisme et de nouveauté Eurogamer 4/5 Réussie à presque tous les égards Note des utilisateurs de Steam 95 % d'avis positifs Plus de 2 676 avis — Extrêmement positifs

Si l’on examine de plus près les critiques de *Death Stranding* 2** publiées par différents médias, les éloges sont unanimes. VGC lui a attribué la note parfaite de 5/5, le qualifiant de l’un des meilleurs jeux de l’année, tandis qu’IGN lui a attribué une note de 9/10, soulignant les améliorations apportées à tous les niveaux. GamesRadar+ et Eurogamer lui ont tous deux attribué une note de 4/5, soulignant une expérience plus cohérente et plus aboutie par rapport au premier opus. Game Informer lui a attribué une note de 88, mettant l’accent sur l’ambition du jeu et sa résonance émotionnelle.

Il y a ensuite cette note atypique qui alimente le débat au sein de la communauté. La note de 7/10 attribuée par GameSpot n’est pas une « mauvaise » note, mais elle souligne un point de vue particulier : celui selon lequel cette suite semble trop familière et manque de la nouveauté et de la tension qui caractérisaient le premier opus.

C’est dans cet écart que la discussion devient intéressante. Les critiques qui privilégient la liberté de déplacement, la narration cinématographique et le système « Social Strand » enrichi attribuent au jeu une note proche de la perfection. Pour eux, Kojima a affiné ses idées pour offrir une expérience plus fluide et plus agréable à jouer.

En revanche, les critiques qui attendaient une avancée majeure dans le gameplay de base ou une fin plus aboutie se sont montrés moins impressionnés. Les deux camps évaluent le même jeu ; ils ont simplement des priorités différentes.

Les réactions des joueurs sur PC constituent une source d’informations cruciale pour mon analyse de *Death Stranding* 2**. Un score de 95 % « extrêmement positif » sur Steam est un exploit remarquable pour un portage disponible dès le premier jour. Cela suggère que les performances techniques sont irréprochables et que le jeu répond exactement aux attentes du public.

Comparé à la note de 82 obtenue par le premier opus sur Metacritic, ce bond de 7 points est significatif. Cela montre que Kojima Productions a tenu compte des retours et a remédié à de véritables points faibles, même si ces changements ont divisé les puristes.

Cette évolution a sans doute contribué à en faire l’un des principaux prétendants au titre de « Jeu de l’année » lors des TGA 2025, où il a également été nominé dans la catégorie « Meilleure bande originale/musique » grâce au travail envoûtant de Woodkid et Ludvig Forssell.

Si les chiffres que je partage dans cette critique de Death Stranding 2 vous ont convaincu, vous pouvez vous procurer une clé Steam pour Death Stranding 2 sur Eneba à un prix compétitif.

★ Un jeu épique en monde ouvert acclamé par la critique sur Steam Death Stranding 2 : Sur la plage sur PC Achetez sur Eneba Death Stranding 2 : Sur la plage sur PS5 Achetez sur Eneba

Quel genre de jeu est Death Stranding 2 ?

Death Stranding 2 : Sur la plage est un jeu d’action-aventure en monde ouvert et en solo, développé par Kojima Productions et Sony Interactive Entertainment. Il ne rentre dans aucune catégorie bien définie. Ce n’est ni un MMO ni un jeu de type « live-service » où l’on passe son temps à farmer, mais avec ses nouveaux arbres de compétences et son système de progression basé sur l’équipement, je tiens à préciser clairement dans cette critique de Death Stranding 2 que ce jeu mérite sa place parmi les meilleurs jeux de rôle d’action de tous les temps.

Si le mécanisme de base reste axé sur le déplacement et la livraison, l’univers qui l’entoure a été élargi pour paraître moins contraignant et plus réactif. Se déroulant 11 mois après le premier opus, l’histoire suit Sam Bridges (Norman Reedus, de la série The Walking Dead) et l’équipage à bord du DHV Magellan.

Cette base mobile – un vaisseau dont la forme rappelle étonnamment celle d’un Metal Gear – sert de plaque tournante tandis que le voyage traverse des versions fictives du Mexique et de l’Australie afin de reconnecter le Réseau Chiral. Si la suite conserve l’ADN de l’original, elle offre une portée plus large et un rythme nettement plus fluide.

Un point que je tiens à souligner dans ma critique de Death Stranding 2 est que le rythme est cette fois-ci beaucoup plus soutenu, avec moins de moments où la progression semble intentionnellement ralentie. Sous le couvercle, il s’agit toujours d’une simulation de livraison, mais le combat a été considérablement approfondi.

Les affrontements s'apparentent désormais davantage à l'action d'espionnage tactique de la série Metal Gear Solid. Aborder une situation en toute discrétion, à la manière d'un « soldat légendaire », ou intervenir en étant entièrement équipé d'armes létales et non létales, sont deux options tout à fait valables. La différence réside dans le fait que Death Stranding 2 prend davantage en charge ces styles de jeu, sans vous orienter vers l’un ou l’autre.

Le système Social Strand fait également son retour. Les structures laissées par d’autres joueurs peuplent votre monde, transformant un terrain désert en un effort collectif. Cela reste l’une des idées les plus originales du design moderne, alliant la liberté de déplacement de Ghost of Tsushima et l’approche cinématographique de The Last of Us à la connexion asynchrone de Dark Souls.

Une mise en garde essentielle que je me dois de souligner dans cette critique de Death Stranding 2 : vous ne bénéficierez pas d’un nouveau point de départ. Bien que le jeu propose un codex destiné aux nouveaux venus, les moments forts sur le plan émotionnel et les relations entre les personnages supposent que vous ayez joué au premier opus. Sans ces connaissances préalables, toute la portée du parcours de Sam ne vous apparaîtra pas pleinement.

Sur PC, l’expérience s’enrichit encore davantage. Outre un nouveau mode de difficulté « Brutal », le portage prend en charge les écrans ultra-larges (21:9 et 32:9), intègre pleinement les technologies DLSS, FSR et XeSS, et propose un son 3D. Les joueurs PC bénéficient également d’une personnalisation complète des commandes souris/clavier et d’une prise en charge haptique totale de la manette DualSense.

Death Stranding 2 : avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients ✅Metacritic 89 / OpenCritic 90. Parmi les jeux les mieux notés de 2025



✅ Vaste monde ouvert couvrant le Mexique et l’Australie. Visuellement saisissant sur PS5 et PC



✅Gamme d’outils considérablement élargie. Plus de liberté dans la manière d'aborder les livraisons



✅Les combats se rapprochent davantage du style classique de Metal Gear Solid



✅Le système « Social Strand » est plus riche et mieux intégré



✅Une mise en scène cinématographique solide, avec une ambition émotionnelle claire



✅Nominations aux TGA 2025



✅Note « extrêmement positive » sur Steam ❌La suite manque de la nouveauté et de l’effet de surprise de *Death Stranding**. Les schémas familiers se répètent



❌Nettement plus facile que l’original. Les amateurs de défis risquent d’être déçus



❌Certains moments de l’histoire semblent bizarres pour le simple plaisir de l’être. Toutes les révélations ne sont pas convaincantes



❌Le dernier acte donne l’impression d’avoir été précipité. Trop de rebondissements en trop peu de temps



❌Nécessite une connaissance de Death Stranding. Les nouveaux venus se sentiront déconnectés

Alors que je rassemblais mes idées pour cette critique de Death Stranding 2, j’ai remarqué que les points forts de cette suite indiquent un jeu qui s’appuie avec assurance sur son prédécesseur. Sur le plan mécanique, Death Stranding 2 surpasse l’original dans presque tous les aspects techniques. Les systèmes semblent plus souples, les déplacements sont moins contraignants et l’expérience globale est plus fluide sans pour autant perdre son identité fondamentale, ce que l’on attend vraiment d’une suite.

Le consensus général est clair : le jeu est plus agréable à jouer, plus beau, et élimine une grande partie des frictions qui rendaient autrefois le jeu difficile d’accès.

La gamme d’outils élargie constitue un « atout » majeur, offrant aux joueurs une liberté totale dans la manière dont ils s’attaquent aux missions au sein des environnements du Mexique et de l’Australie, magnifiquement mis en scène. Le combat a également considérablement évolué ; il s’agit de l’expérience la plus fidèle à l’esprit de Metal Gear Solid que Kojima ait proposée depuis son départ de Konami.

Si l’on ajoute à cela une bande originale nominée aux TGA, signée Woodkid et Ludvig Forssell, on obtient l’œuvre la plus ambitieuse sur le plan émotionnel et la plus aboutie sur le plan cinématographique que Kojima ait réalisée à ce jour. Cependant, ces améliorations s’accompagnent d’un certain nombre de compromis.

Cette critique de Death Stranding 2 ne serait pas complète si je ne m’attardais pas davantage sur les inconvénients. Et ces « inconvénients » ne sont pas de véritables éléments rédhibitoires ; ce sont simplement les raisons pour lesquelles le jeu se rapproche davantage d’une note de 90 que d’une note parfaite.

Par exemple, en rendant le jeu plus accessible, certains des aspects qui définissaient l’original ont été adoucis. Le sentiment d’isolement est moins intense, et la difficulté globale est nettement moindre, ce qui risque de laisser les puristes inconditionnels de Death Stranding 2 sur leur faim.

Conseil de pro Pour découvrir d’autres jeux en monde ouvert exceptionnels sur PlayStation, consultez notre liste des meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5.

Le jeu pèche surtout par son manque de nouveauté brute et d’effet de surprise par rapport au premier opus, reprenant parfois des schémas familiers. Bien que la narration soit ambitieuse, elle s’appuie fortement sur des explications et des acronymes, ce qui donne parfois l’impression que certains personnages ne servent qu’à délivrer des informations.

Le dernier acte semble également quelque peu précipité, entassant de nombreux rebondissements dans un laps de temps très court, et la nécessité de posséder une connaissance approfondie de Death Stranding signifie que les nouveaux venus se sentiront perdus presque immédiatement.

Les joueurs PC doivent préparer leur matériel, car cette expérience haute fidélité nécessite un espace de stockage SSD considérable, compris entre 110 et 150 Go. En fin de compte, ces défauts constituent un petit prix à payer pour une suite plus aboutie, plus jouable et plus vaste.

Performances de Death Stranding 2 sur PS5 et PC

C’est la partie de mon test de Death Stranding 2 où j’aborde plus en détail le fonctionnement du jeu sur chaque plateforme.

Sur PS5, *Death Stranding* 2* : Sur la plage* offre le niveau de finition élevé que l’on est en droit d’attendre d’un titre phare édité par Sony Interactive Entertainment. Les joueurs peuvent choisir entre deux modes principaux : « Fidelity », qui vise une résolution native en 4K à 30 images par seconde, et « Performance », qui offre une fluidité à 60 images par seconde grâce à la résolution dynamique.

Conseil de pro Sur PS5, jouez en mode « Fidelity » si vous disposez d’un écran 4K : les retours haptiques de la manette DualSense lors des « Timefall » et des livraisons sur des terrains difficiles font partie intégrante de la conception du jeu, et ne sont pas un simple ajout de dernière minute.

Bien que les deux modes soient incroyablement stables, le mode « Fidelity » met en avant les atouts cinématographiques du jeu, rendant les effets d’éclairage et météorologiques de l’Outback australien véritablement saisissants. Pour les possesseurs de PS5 Pro, l’expérience est encore plus raffinée, des témoignages faisant état d’une clarté visuelle exceptionnelle qui comble l’écart entre les deux modes standard.

Si vous êtes prêt à découvrir cette prouesse technique sur votre console, optez pour Death Stranding 2 sur PS5 pour commencer votre aventure.

L’intégration de la man ette DualSense constitue un élément majeur de l’expérience de jeu. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives sont loin d’être des ajouts de dernière minute ; ils sont essentiels au gameplay. Vous pouvez sentir le crépitement caractéristique de la pluie de « Timefall », la résistance d’un terrain accidenté sous vos pieds et le poids réel de la cargaison de Sam qui se déplace à travers la manette.

Conseil de pro Sur PC, configurez immédiatement le mode ultra-large si votre écran le prend en charge (21:9 ou 32:9). Le monde ouvert australien est l’un des environnements les plus impressionnants visuellement dans l’univers du jeu vidéo et tire énormément profit de ce champ de vision élargi.

La version PC, sortie le 19 mars 2026, maintient ce niveau d’excellence grâce aux experts de Nixxes Software. Réputé pour son travail exceptionnel sur les portages de Spider-Man et Horizon, Nixxes a réalisé un chef-d’œuvre technique. Ce portage offre une prise en charge complète des technologies DLSS, FSR et XeSS, garantissant des fréquences d’images élevées sur divers matériels.

Les adeptes des écrans ultra-larges ne sont pas en reste, puisque la prise en charge des formats 21:9 et 32:9 s’étend aussi bien au gameplay qu’aux cinématiques. Même les vibrations de la manette DualSense et l’audio 3D (via Dolby, DTS ou Windows Sonic) sont disponibles sur PC, à condition de disposer des périphériques adaptés. Veillez simplement à libérer de l’espace sur votre SSD, car le jeu nécessite un espace considérable, compris entre 110 et 150 Go.

Conseil de pro Si le niveau de difficulté par défaut vous semble trop facile, passez en mode Brutal : c’est la version que de nombreux fans de Death Stranding attendaient.

La sortie sur PC a également introduit un mode de difficulté « Brutal », qui a été intégré simultanément à la version PS5 via une mise à jour. C’est la réponse définitive à la critique la plus courante adressée à Death Stranding 2 : le fait qu’il était peut-être un peu trop facile par rapport au premier opus.

En intensifiant la tension et la gestion des ressources, le mode « Brutal » offre le défi éprouvant et gratifiant que les puristes de la franchise attendaient.

★ Le prochain chapitre de la saga de Kojima, qui défie les genres, sur Steam Death Stranding 2 : Sur la plage sur PC Achetez sur Eneba Death Stranding 2 : Sur la plage sur PS5 Achetez sur Eneba

Quelle est la durée de Death Stranding 2 ?

Un point que je tiens vraiment à souligner dans mon test de Death Stranding 2, c’est que le jeu vous offre un contrôle nettement plus important sur le rythme que son prédécesseur. Une partie axée sur l’histoire principale dure environ 30 heures, mais ce chiffre grimpe rapidement dès que vous vous lancez dans des missions secondaires.

Style de jeu Durée estimée Histoires principale uniquement (partie ciblée) ~30 heures Histoire principale + quêtes secondaires 40 à 60 heures Exploration en monde ouvert / mode bac à sable 60 à 80 heures Pour les passionnés de complétion 80 à 100 heures et plus

La principale différence cette fois-ci réside dans la rapidité avec laquelle le jeu s’ouvre : les outils et les améliorations de déplacement sont disponibles bien plus tôt, ce qui signifie que l’exploration est encouragée plutôt qu’imposée pour progresser. L’étendue de ce monde, qui s’étend sur des versions fictives du Mexique et de l’Australie, est stupéfiante.

Vous affronterez plus de 70 combats de boss et devrez remplir des centaines de contrats de livraison liés à différentes factions, le tout s’inscrivant dans le cadre du « Social Strand System ». Les infrastructures construites par les joueurs évoluant constamment, le jeu n’a techniquement pas de fin. Les routes et les ponts continueront de s’étendre tant que la communauté restera active.

Conseil de pro Sur PC, évitez la reconstruction par rayons (Ray Reconstruction) à moins de disposer d’une carte graphique haut de gamme offrant une marge de manœuvre importante. Cette option supprime actuellement la pluie du jeu et peut faire chuter votre FPS de 50 %. Réglez la qualité de l’éclairage sur « Ultra », laissez le ray tracing activé et privilégiez le DLSS 4.0 plutôt que la version 4.5 pour éviter les scintillements.

Le rapport qualité-prix dépend fortement de votre style de jeu. Au prix standard de 69,99 $ à 79,99 $ (76,34 $ sur Eneba) pour l’édition Digital Deluxe sur Steam, le rapport coût/heure est exceptionnel pour les amateurs de jeux en monde ouvert qui passent entre 60 et 100 heures à optimiser leurs itinéraires.

Pour les joueurs qui ne s’intéressent qu’à l’histoire, 30 heures pour 70 $ représentent un rapport qualité-prix moins évident, et il convient d’être honnête quant à ce compromis. Cependant, l’ampleur du jeu est facile à sous-estimer ; certains critiques ayant joué plus de 100 heures ont déclaré n’avoir exploré que 40 à 60 % de la carte. Il s’agit d’un monde gigantesque qui ne dévoile pas ses secrets à la première vue.

Conseil de pro Sur la PS5 de base, évitez le mode « Performance » et jouez en mode « Équilibré ». La différence visuelle est spectaculaire, et la cible de 40 images par seconde offre une fluidité bien supérieure à la fourchette instable de 30 à 60 images par seconde que l'on retrouve en mode « Performance ».

Astuces et conseils pour Death Stranding 2 : conseils essentiels pour les nouveaux joueurs

Cette partie de mon test de Death Stranding 2 s’adresse à vous, nouveaux joueurs. Se repérer dans les vastes paysages de ce jeu peut s’avérer intimidant, même pour ceux qui ont déjà vaincu Death Stranding.

Pour vous aider à vous glisser dans la peau de Sam, j’ai rassemblé les conseils essentiels dont vous aurez besoin pour survivre au Mexique, en Australie et partout ailleurs.

Privilégiez la préquelle

Avant toute chose : jouez d’abord au Death Stranding original. Si vous n’avez pas le temps, regardez au moins un résumé complet de l’histoire. Bien que Death Stranding 2 comprenne un codex expliquant la nouvelle terminologie, il ne peut pas restituer l’histoire émotionnelle qui lie les personnages.

Il s'agit d'une suite directe ; sans ce contexte préalable, vous comprendrez certes l'intrigue, mais vous passerez à côté de la profondeur thématique qui en fait l'un des meilleurs jeux PS5 de ces dernières années.

Laissez-vous séduire par les détours

Il est tentant de parcourir l’histoire principale à toute vitesse, mais le jeu est conçu pour récompenser les plus curieux. Ne vous contentez pas de sprinter du point A au point B. Arrêtez-vous pour construire des routes, explorer des terrains hors des sentiers battus et contribuer à l’infrastructure du jeu.

Le système Social Strand n’est pas seulement une « fonctionnalité sympa » ; c’est l’essence même du jeu. Voir un pont apparaître exactement là où vous en aviez besoin, construit par un inconnu, transforme le monde d’un désert solitaire en une communauté vivante. Gardez votre console connectée à Internet ; jouer hors ligne prive le jeu de son âme.

Testez votre arsenal

La panoplie d’outils de Death Stranding 2 constitue sa plus grande force. Avant d’écarter un nouveau gadget, essayez-le au moins une fois.

Les transporteurs flottants, les leurres holographiques, les monorails et les améliorations APAS offrent tous des solutions uniques à un même problème de livraison. Un outil peut transformer une ascension épuisante en un jeu d’enfant, tandis qu’un autre peut vous aider à contourner entièrement un territoire dangereux.

Maîtrisez le DHV Magellan

Considérez le DHV Magellan comme votre centre névralgique. Entre deux descentes importantes, passez du temps à bord pour gérer vos améliorations, fabriquer du matériel haut de gamme et planifier méticuleusement votre prochain itinéraire.

Négliger ces systèmes de base finira par vous jouer des tours ; c’est votre capacité à optimiser votre efficacité qui distingue un porteur légendaire d’un porteur en difficulté.

La discrétion plutôt que la force brute

Bien que le combat ait été enrichi pour se rapprocher davantage de Metal Gear Solid, la discrétion reste votre meilleure alliée. Il est bien plus facile de traverser les avant-postes MULE et les zones infestées de BT si vous passez inaperçu.

Une approche agressive est une option viable, mais elle s’avère extrêmement coûteuse en termes de ressources et de frais de réparation. Dans la mesure du possible, approchez-vous discrètement.

Optimisation spécifique à chaque plateforme

Sur PS5 : si vous disposez d’un écran 4K, optez pour le mode « Fidelity ». La fidélité visuelle est époustouflante, mais surtout, l’ intégration haptique de la manette DualSense – qui vous permet de ressentir les vibrations de Timefall ou les difficultés liées aux terrains accidentés – constitue un élément central de l’expérience sensorielle.

si vous disposez d’un écran 4K, optez pour le mode « Fidelity ». La fidélité visuelle est époustouflante, mais surtout, l’ – qui vous permet de ressentir les vibrations de Timefall ou les difficultés liées aux terrains accidentés – constitue un élément central de l’expérience sensorielle. Sur PC : prenez cinq minutes pour reconfigurer les commandes de la caméra et les touches avant votre première partie. Le jeu propose des options de reconfiguration avancées qui peuvent rendre l’expérience à la souris et au clavier bien plus naturelle. Veillez également à activer le mode « Ultrawide » si votre écran le prend en charge afin d’apprécier pleinement les paysages australiens.

Ne craignez pas le défi « Brutal »

Si vous constatez que vous effectuez vos livraisons sans grande difficulté, n’hésitez pas à passer au niveau de difficulté « Brutal ». Ce mode réintroduit la difficulté que de nombreux fans ont appréciée dans le premier opus, faisant de chaque livraison réussie une victoire durement acquise.

Death Stranding 2 en vaut-il la peine ? Le verdict

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

En fin de compte, la question de savoir si « Death Stranding 2 » vaut la peine d’être acheté dépend de ce que vous privilégiez dans une expérience en monde ouvert.

Dans cette critique de Death Stranding 2, j’ai résumé qu’en dépit de ses notes élevées, ce jeu n’est pas le meilleur choix pour tous les types de joueurs : tout dépend entièrement du camp dans lequel vous vous situez face à Kojima.

Achetez-le dès maintenant si vous êtes :

Un vétéran de Death Stranding : vous souhaitez une version plus ambitieuse et plus aboutie du jeu original, avec des combats nettement améliorés et des systèmes de déplacement plus flexibles.

vous souhaitez une version plus ambitieuse et plus aboutie du jeu original, avec des combats nettement améliorés et des systèmes de déplacement plus flexibles. Un passionné de cinéma : vous appréciez les récits solo au concept ambitieux et êtes prêt à faire la part des choses avec Kojima, même lorsque le récit devient dense ou surchargé.

vous appréciez les récits solo au concept ambitieux et êtes prêt à faire la part des choses avec Kojima, même lorsque le récit devient dense ou surchargé. Un joueur PC qui a patienté : le portage réalisé par Nixxes Software est exceptionnel. Grâce à sa stabilité technique et à l’ajout du mode Brutal, la version PC répond de front aux critiques initiales concernant la difficulté.

le portage réalisé par Nixxes Software est exceptionnel. Grâce à sa stabilité technique et à l’ajout du mode Brutal, la version PC répond de front aux critiques initiales concernant la difficulté. Un explorateur de monde ouvert : Vous êtes le genre de joueur qui aime optimiser ses itinéraires et passer plus de 80 heures dans un univers qui récompense la patience et le partage des ressources.

Attendez ou passez votre chemin si vous êtes :

Pour les nouveaux venus dans la série : si vous n’avez aucune envie de jouer au premier opus ou de regarder un récapitulatif détaillé, la densité narrative et l’univers de l’histoire risquent de vous frustrer.

si vous n’avez aucune envie de jouer au premier opus ou de regarder un récapitulatif détaillé, la densité narrative et l’univers de l’histoire risquent de vous frustrer. À la recherche d’une conclusion narrative : le dernier acte a été qualifié de précipité et riche en rebondissements ; ceux qui recherchent une fin bien ficelée et conventionnelle risquent d’être déçus.

le dernier acte a été qualifié de précipité et riche en rebondissements ; ceux qui recherchent une fin bien ficelée et conventionnelle risquent d’être déçus. Si vous vous attendez à une révolution : si vous espérez retrouver la même innovation révolutionnaire que le premier opus avait apportée en 2019, gardez à l’esprit que Death Stranding 2 est un véritable modèle de perfectionnement (tout comme Slay the Spire 2), et non pas nécessairement de réinvention.

Pour conclure ma critique de Death Stranding 2, je tiens à préciser que ce jeu ne cherche pas à plaire à tout le monde, et c’est là sa plus grande force. Il s’agit d’une suite profondément sincère, visuellement extraordinaire et généreuse sur le plan mécanique.

Même s’il ne s’agit peut-être pas d’un chef-d’œuvre pour tout le monde, il l’est assurément pour ceux qui apprécient la vision sans compromis de Kojima. La fin peut diviser, mais le voyage en lui-même ne perd que rarement de son intensité.

Le moyen le plus économique de vous procurer le jeu est d’acheter une clé de Death Stranding 2 sur Eneba.

FAQ