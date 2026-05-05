Death Stranding 2: Recenzja „On the Beach”: Bardziej przystępna, budząca kontrowersje kontynuacja

Niniejsza recenzja gry „Death Stranding 2” zaczyna się od prostego faktu: gra stała się jedną z najlepiej ocenianych premier 2025 roku . Gra „Death Stranding” 2: Na plaży” miała swoją premierę w czerwcu 2025 roku jako tytuł dostępny wyłącznie na PS5, a 19 marca 2026 roku trafiła na komputery PC, osiągając wynik 89 punktów w serwisie Metacritic oraz ocenę „Zdecydowanie pozytywne” na platformie Steam.

Jednak ocena 7/10 przyznana przez GameSpot oraz głośny sprzeciw ze strony zagorzałych fanów komplikują obraz sytuacji. Nie będzie to kolejna pochlebna recenzja „Death Stranding 2” autorstwa Kojimy, ale analiza głębokiego podziału w społeczności. Nie chodzi tu wyłącznie o oceny; chodzi o to, czy „Death Stranding” 2: Na plaży” jest warte poświęcenia mu czasu.

Ta kontynuacja stanowi celowe odejście od uznanej pierwszej części. Hideo Kojima odszedł od surowych, izolujących elementów, aby stworzyć bardziej przystępną i mniej wymagającą rozgrywkę. Poruszanie się jest płynniejsze, walka odgrywa większą rolę, a gra znacznie wcześniej udostępnia potężne narzędzia. Chociaż otwiera to drzwi dla nowych graczy, puryści, którzy uwielbiali trudności pierwszej części, mogą postrzegać to jako krok wstecz.

To napięcie stanowi sedno tej przygody. W poniższych sekcjach omówię oceny, mechanikę rozgrywki oraz wydajność na PC, aby pomóc wam zdecydować, po której stronie tej przepaści się opowiecie.

Recenzja Death Stranding 2: Co tak naprawdę mówią oceny

Ogólną ocenę gry „Death Stranding 2” na PS5 łatwo jest ocenić na pierwszy rzut oka, ale po bliższym przyjrzeniu się staje się ona bardziej złożona. Z wynikiem 89 punktów na Metacritic gra „Death Stranding” 2: Na plaży”” plasuje się na czwartym miejscu wśród najlepiej ocenianych gier 2025 roku. Wyprzedzają ją jedynie „Clair Obscur: Expedition 33” (93), „Blue Prince” (92) oraz „Split Fiction” (91).

Publikacja Ocena Werdykt Metacritic (średnia ocen krytyków) 89/100 Wśród najlepiej ocenianych gier na PS5 z 2025 roku OpenCritic 90/100 W pierwszej trójce najlepszych gier 2025 roku VGC 5/5 „Zdecydowanie jedna z najlepszych gier 2025 roku” IGN 9/10 Gorąco polecam; ulepszona pod każdym względem GamesRadar+ 4/5 Bardziej spójna i dopracowana niż pierwsza część Game Informer 88/100 Ambitne posunięcia; autentyczne emocje GameSpot 7/10 Znana rozgrywka, brak napięcia i nowości Eurogamer 4/5 Doskonała pod niemal każdym względem Ocena użytkowników Steam 95% pozytywnych Ponad 2 676 recenzji — w przeważającej większości pozytywnych

Jeśli przyjrzeć się bliżej recenzjom „Death Stranding 2” opublikowanym przez poszczególne serwisy, widać, że pochwały są spójne. VGC przyznało grze maksymalną ocenę 5/5, nazywając ją jedną z najlepszych gier roku, natomiast IGN przyznało jej 9/10, podkreślając ulepszenia we wszystkich aspektach. GamesRadar+ i Eurogamer przyznały grze po 4/5, zwracając uwagę na bardziej spójne i dopracowane wrażenia w porównaniu z pierwowzorem. Game Informer przyznał grze 88 punktów, podkreślając jej ambicję i emocjonalny wydźwięk.

Jest też jedna ocena odbiegająca od reszty, która podsyca debatę w społeczności. Ocena 7/10 przyznana przez GameSpot nie jest „zła”, ale podkreśla konkretny punkt widzenia: że sequel wydaje się zbyt znajomy i brakuje mu nowości oraz napięcia, które charakteryzowały pierwszą część.

To właśnie ta rozbieżność sprawia, że dyskusja staje się interesująca. Krytycy, którzy cenią sobie swobodę poruszania się, kinową narrację oraz rozbudowany system Social Strand, oceniają grę niemal idealnie. Dla nich Kojima dopracował swoje pomysły, tworząc płynniejsze i bardziej grywalne doświadczenie.

Z drugiej strony recenzenci oczekujący ogromnego skoku w podstawowej rozgrywce lub bardziej dopracowanego zakończenia byli mniej pod wrażeniem. Obie strony recenzują tę samą grę; po prostu mają różne priorytety.

Reakcje graczy na PC stanowią kluczowy element danych dla mojej recenzji Death Stranding 2. Wynik 95% „zdecydowanie pozytywnych” opinii na Steamie to niezwykłe osiągnięcie jak na port wydany w dniu premiery. Sugeruje to, że wydajność techniczna jest solidna jak skała, a gra dostarcza dokładnie to, czego oczekiwała publiczność.

W porównaniu z wynikiem 82 punktów na Metacritic, jaki uzyskała pierwsza część gry, ten 7-punktowy skok jest znaczący. Świadczy to o tym, że Kojima Productions uwzględniło opinie graczy i zajęło się prawdziwymi problemami, nawet jeśli zmiany te wywołały skrajne reakcje wśród purystów.

Ta ewolucja prawdopodobnie przyczyniła się do tego, że gra stała się jednym z głównych pretendentów do tytułu Gry Roku podczas gali TGA 2025, gdzie otrzymała również nominację w kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa/muzyka dzięki poruszającej kompozycji autorstwa Woodkida i Ludviga Forssella.

Jeśli dane, które przytoczyłem w tej recenzji Death Stranding 2, przekonały was, możecie kupić klucz do gry Death Stranding 2 na Steamie w serwisie Eneba w konkurencyjnej cenie.

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Czym jest gra Death Stranding 2?

Death Stranding 2: Na plaży to jednoosobowa gra akcji z gatunku przygodowego z otwartym światem, stworzona przez Kojima Productions i Sony Interactive Entertainment. Nie da się jej jednoznacznie zaklasyfikować do żadnej konkretnej kategorii. Nie jest to ani gra MMO, ani tytuł oparty na ciągłym grindowaniu w trybie live-service, ale biorąc pod uwagę nowe drzewka umiejętności i system rozwoju oparty na ekwipunku, muszę jasno stwierdzić w tej recenzji Death Stranding 2, że gra ta zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier RPG akcji wszech czasów.

Chociaż podstawowa mechanika gry nadal opiera się na przemieszczaniu się i dostarczaniu przesyłek, otaczający świat został rozbudowany, dzięki czemu wydaje się mniej ograniczający i bardziej dynamiczny. Akcja rozgrywa się 11 miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części i śledzi losy Sama Bridgesa (w tej roli Norman Reedus z serialu „The Walking Dead”) oraz załogi statku DHV Magellan.

Ta mobilna baza – statek o uderzającym kształcie przypominającym Metal Gear – pełni rolę centrum operacyjnego, podczas gdy podróż prowadzi przez fikcyjne wersje Meksyku i Australii w celu ponownego połączenia sieci Chiral. Chociaż sequel zachowuje DNA oryginału, charakteryzuje się szerszym zakresem i znacznie płynniejszym tempem.

W mojej recenzji Death Stranding 2 chcę podkreślić, że tym razem gra nabrała znacznie większego tempa, a jest mniej momentów, w których postęp wydaje się celowo spowolniony. W gruncie rzeczy pozostaje to symulacją dostaw, ale walka została znacznie rozbudowana.

Starcia przypominają teraz bardziej taktyczną akcję szpiegowską znaną z serii „Metal Gear Solid””. Zarówno ciche podejście do sytuacji, niczym „Legendarny żołnierz””, jak i wkroczenie na miejsce w pełnym rynsztunku, wyposażonym w broń śmiercionośną i nieśmiercionośną, to dwie równie dobre opcje. Różnica polega na tym, że Death Stranding 2 wyraźniej wspiera oba te style gry, zamiast nakłaniać cię do wyboru jednego z nich.

Powraca również system Social Strand. Struktury pozostawione przez innych graczy wypełniają świat, zamieniając pusty teren w wspólne przedsięwzięcie. Pozostaje to jednym z najbardziej charakterystycznych pomysłów we współczesnym projektowaniu gier, łączącym swobodę poruszania się znaną z Duch Tsusimy i kinowy charakter The Last of Us z asynchronicznym połączeniem z innymi graczami znanym z Dark Souls.

Jedno istotne zastrzeżenie, na które muszę zwrócić uwagę w tej recenzji Death Stranding 2 – nie otrzymasz zupełnie nowego punktu wyjścia. Chociaż gra zawiera kodeks dla nowicjuszy, emocjonalne momenty i relacje między postaciami zakładają, że grałeś w pierwszą część. Bez tej wcześniejszej wiedzy znaczenie podróży Sama nie zostanie w pełni odczute.

Na PC możliwości rozgrywki są jeszcze większe. Oprócz nowego trybu trudności „Brutal” port oferuje obsługę ekranów ultraszerokich (21:9 i 32:9), pełną integrację z technologiami DLSS/FSR/XeSS oraz dźwięk 3D. Gracze na PC zyskują również możliwość pełnego dostosowania przypisania klawiszy i myszy oraz pełną obsługę funkcji haptycznych kontrolera DualSense.

Zalety i wady Death Stranding 2

Zalety Wady ✅Metacritic 89 / OpenCritic 90. Jedna z najwyżej ocenianych gier 2025 roku



✅ Ogromny otwarty świat obejmujący Meksyk i Australię. Efektowna grafika na PS5 i PC



✅Znacznie rozbudowany zestaw narzędzi. Większa swoboda w podejściu do dostaw



✅Walka bardziej przypomina klasyczny styl z serii „Metal Gear Solid””



✅System więzi społecznych jest bogatszy i lepiej zintegrowany



✅Silna reżyseria filmowa z wyraźnymi ambicjami emocjonalnymi



✅Nominacje do nagród TGA 2025



✅Przeważająco pozytywne oceny na Steamie ❌W sequelu brakuje nowości i szoku charakterystycznego dla „Death Stranding””. Powtarzają się znane motywy



❌Znacznie łatwiejszy niż oryginał. Osoby poszukujące wyzwań mogą czuć się niedocenione



❌Niektóre momenty fabularne wydają się dziwaczne same w sobie. Nie każda niespodzianka trafia w sedno



❌Finałowy akt wydaje się pośpieszny. Zbyt wiele zwrotów akcji w zbyt krótkim czasie



❌Wymaga znajomości Death Stranding. Nowi gracze poczują się odcięci od fabuły

Kiedy zbierałem myśli do tej recenzji Death Stranding 2, zauważyłem, że mocne strony tej kontynuacji wskazują na grę, która pewnie opiera się na swojej poprzedniczce. Pod względem mechaniki „Death Stranding 2” przewyższa oryginał niemal w każdym aspekcie technicznym. Systemy wydają się bardziej elastyczne, poruszanie się jest mniej ograniczone, a ogólne wrażenia z gry są płynniejsze, przy czym gra nie traci swojej podstawowej tożsamości – a to jest coś, czego naprawdę oczekuje się od kontynuacji.

Ogólna opinia jest jednoznaczna – gra się w nią lepiej, wygląda lepiej i eliminuje wiele utrudnień, które kiedyś sprawiały, że gra była trudna do przyswojenia.

Rozbudowany zestaw narzędzi to zdecydowana zaleta, dająca graczom całkowitą swobodę w wyborze sposobu realizacji zadań w oszałamiająco oddanych środowiskach Meksyku i Australii. Znaczącej ewolucji uległa również walka; jest to najbardziej zbliżone do serii „Metal Gear Solid”” doświadczenie, jakie Kojima stworzył od czasu opuszczenia Konami.

Jeśli połączymy to z nominowaną do nagrody TGA ścieżką dźwiękową autorstwa Woodkida i Ludviga Forssella, otrzymamy najbardziej ambitne pod względem emocjonalnym i dopracowane pod względem kinematograficznym dzieło Kojimy do tej pory. Jednak te ulepszenia wiążą się z pewnymi kompromisami.

Nie byłaby to prawdziwa recenzja Death Stranding 2, gdybym nie przyjrzał się bliżej wadom. A te „wady” nie są prawdziwymi czynnikami dyskwalifikującymi; są po prostu powodami, dla których gra plasuje się bliżej oceny 90 niż oceny idealnej.

Na przykład, dzięki zwiększeniu dostępności gry, niektóre z cech, które definiowały oryginał, zostały złagodzone. Poczucie izolacji jest mniej intensywne, a ogólny poziom trudności jest zauważalnie niższy, co może sprawić, że zagorzali purystyczni fani „Death Stranding 2” poczują się niedocenieni.

Rada od profesjonalisty Jeśli szukasz innych znakomitych gier z otwartym światem na PlayStation, zapoznaj się z naszą listą najlepszych gier z otwartym światem na PS5.

Co najważniejsze, grze brakuje tej surowej nowości i efektu zaskoczenia, jakie charakteryzowały pierwszą część, a czasami powtarza się w niej znane motywy. Chociaż fabuła jest ambitna, opiera się w dużej mierze na ekspozycji i akronimach, przez co niektóre postacie sprawiają wrażenie, jakby służyły wyłącznie do przekazywania informacji.

Finałowa część wydaje się również nieco pośpieszna, upychając liczne zwroty akcji w krótkim czasie, a konieczność posiadania dogłębnej wiedzy o Death Stranding sprawia, że nowicjusze niemal natychmiast poczują się zagubieni.

Gracze na PC powinni przygotować swój sprzęt, ponieważ doświadczenie w wysokiej jakości wymaga aż 110–150 GB miejsca na dysku SSD. Ostatecznie te wady to niewielka cena za bardziej dopracowaną, grywalną i rozbudowaną kontynuację.

Wydajność Death Stranding 2 na PS5 i PC

W tej części mojej recenzji Death Stranding 2 omówię bardziej szczegółowo, jak gra działa na poszczególnych platformach.

Na PS5 gra „Death Stranding” 2: Na plaży”” działa z wysokim poziomem dopracowania, jakiego można oczekiwać od flagowego tytułu wydanego przez Sony Interactive Entertainment. Gracze mogą wybierać spośród dwóch głównych trybów – „Fidelity”, który zapewnia natywną rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę, oraz „Performance”, oferujący płynne 60 klatek na sekundę dzięki dynamicznej rozdzielczości.

Porada od profesjonalisty Na PS5 graj w trybie „Fidelity”, jeśli masz wyświetlacz 4K – wibracje kontrolera DualSense podczas „Timefall” i dostaw w trudnym terenie są integralną częścią projektu gry, a nie tylko dodatkiem.

Chociaż oba tryby są niezwykle stabilne, tryb „Fidelity” podkreśla kinowe atuty gry, sprawiając, że efekty świetlne i pogodowe australijskiego Outbacku wydają się naprawdę przełomowe. Dla użytkowników PS5 Pro wrażenia są jeszcze bardziej dopracowane, a doniesienia wskazują na wyjątkową klarowność obrazu, która wypełnia lukę między dwoma standardowymi trybami.

Jeśli jesteś gotowy, by doświadczyć tej technicznej popisy na swojej konsoli, wybierz grę „Death Stranding 2” na PS5 i rozpocznij swoją przygodę.

Istotnym elementem wrażeń z gry na konsoli jest integracja kontrolera DualSense. Sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty nie są bynajmniej dodatkiem; stanowią one kluczowy element rozgrywki. Dzięki kontrolerowi można poczuć charakterystyczny szum deszczu w trybie Timefall, opór nierównego terenu pod stopami oraz dosłowny ciężar ładunku Sama, który się przesuwa.

Porada od profesjonalisty Na PC od razu ustaw tryb ultrawide, jeśli Twój monitor to obsługuje (21:9 lub 32:9). Australijski świat otwarty to jedno z najbardziej imponujących wizualnie środowisk w grach, a rozszerzone pole widzenia znacznie poprawia wrażenia z gry.

Wersja na PC, wydana 19 marca 2026 r., utrzymuje ten standard dzięki ekspertom z Nixxes Software. Znana ze znakomitej pracy nad portami gier „Spider-Man” i „Horizon”, firma Nixxes stworzyła techniczne arcydzieło. Port oferuje pełną obsługę technologii DLSS, FSR i XeSS, zapewniając wysoką liczbę klatek na sekundę na różnym sprzęcie.

Miłośnicy monitorów ultraszerokich również znajdą tu coś dla siebie – obsługa formatów 21:9 i 32:9 obejmuje zarówno rozgrywkę, jak i przerywniki filmowe. Nawet funkcje haptyczne kontrolera DualSense oraz dźwięk 3D (poprzez Dolby, DTS lub Windows Sonic) zostały przeniesione na PC, pod warunkiem posiadania odpowiednich urządzeń peryferyjnych. Pamiętaj tylko, aby zwolnić miejsce na dysku SSD, ponieważ gra zajmuje aż 110–150 GB.

Rada od profesjonalisty Jeśli domyślny poziom trudności wydaje się zbyt łatwy, przełącz się na tryb Brutal – to wersja, na którą czekało wielu fanów Death Stranding.

Wraz z premierą na PC wprowadzono również tryb trudności „Brutal”, który jednocześnie został dodany do wersji na PS5. Jest to ostateczna odpowiedź na najczęstszą krytykę gry Death Stranding 2 – że była ona być może nieco zbyt łatwa w porównaniu z pierwszą częścią.

Dzięki zwiększeniu napięcia i wymaganiom w zakresie zarządzania zasobami tryb „Brutal” zapewnia wyczerpujące, ale satysfakcjonujące wyzwanie, którego oczekiwali zagorzali fani serii.

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Jak długo trwa Death Stranding 2?

Jedną z rzeczy, na którą naprawdę chcę zwrócić uwagę w mojej recenzji Death Stranding 2, jest to, że gra daje graczowi znacznie większą kontrolę nad tempem rozgrywki niż jej poprzedniczka. Przejście głównej fabuły bez zbaczania z trasy zajmuje około 30 godzin, ale liczba ta szybko rośnie, gdy gracz angażuje się w poboczne dostawy.

Styl gry Szacowany czas Tylko fabuła główna (przejście skupione na fabule) ~30 godzin Fabuła główna + zadania poboczne 40–60 godzin Eksploracja otwartego świata / tryb sandbox 60–80 godzin Dla graczy, którzy chcą ukończyć grę w 100% 80–100+ godzin

Tym razem zasadniczą różnicą jest to, jak wcześnie gra się otwiera; narzędzia i ulepszenia poruszania się pojawiają się znacznie szybciej, co oznacza, że eksploracja jest raczej zachęcana, a nie narzucana jako warunek postępów. Zakres tego świata, obejmującego fikcyjne wersje Meksyku i Australii, jest oszałamiający.

Czeka na ciebie ponad 70 walk z bossami i setki zleceń dostaw od frakcji, a wszystko to oparte na systemie Social Strand. Ponieważ infrastruktura budowana przez graczy nieustannie ewoluuje, gra technicznie nie ma końca. Drogi i mosty będą się rozbudowywać tak długo, jak długo społeczność pozostanie aktywna.

Rada od profesjonalisty Na PC unikaj funkcji Ray Reconstruction, chyba że masz wysokiej klasy kartę graficzną z dużym zapasem mocy. Obecnie usuwa ona deszcz z gry i może obniżyć liczbę klatek na sekundę nawet o 50%. Ustaw jakość oświetlenia na Ultra, pozostaw włączone Ray Tracing i trzymaj się DLSS 4.0 zamiast 4.5, aby uniknąć migotania.

Opłacalność zależy w dużej mierze od Twojego stylu gry. Przy standardowej cenie 69,99–79,99 USD (76,34 USD na Eneba) za edycję Digital Deluxe na Steamie stosunek kosztu do liczby godzin jest wyjątkowo korzystny dla miłośników gier typu sandbox, którzy spędzają od 60 do 100 godzin na optymalizowaniu tras.

Dla graczy skupiających się wyłącznie na fabule 30 godzin za 70 USD to mniej oczywista wartość i warto szczerze przyznać się do tego kompromisu. Jednak łatwo jest nie docenić ogromnej skali gry; niektórzy recenzenci, którzy spędzili w niej ponad 100 godzin, twierdzili, że zobaczyli zaledwie 40–60% mapy. To ogromny świat, który nie ujawnia swoich sekretów od razu.

Porada od profesjonalisty Na standardowej konsoli PS5 pomiń tryb „Wydajność” i graj w trybie „Zrównoważonym”. Różnica wizualna jest ogromna, a docelowa liczba 40 klatek na sekundę zapewnia znacznie płynniejszą rozgrywkę niż niestabilny zakres 30–60 klatek na sekundę występujący w trybie „Wydajność”.

Porady i triki dotyczące Death Stranding 2: niezbędne wskazówki dla nowych graczy

Ta część mojej recenzji Death Stranding 2 jest skierowana właśnie do Ciebie, nowy graczu. Poruszanie się po rozległych krajobrazach tej gry może być przytłaczające, nawet dla tych, którzy pokonali już Death Stranding.

Aby pomóc ci wczuć się w rolę Sama, zebrałem najważniejsze porady, których potrzebujesz, by przetrwać w Meksyku, Australii i wszędzie pomiędzy.

Najpierw zagraj w prequel

Przede wszystkim: najpierw zagraj w oryginalną grę „Death Stranding””. Jeśli nie masz czasu, obejrzyj przynajmniej obszerne podsumowanie fabuły. Chociaż „Death Stranding 2” zawiera kodeks wyjaśniający nową terminologię, nie jest w stanie oddać emocjonalnej historii relacji między postaciami.

To bezpośrednia kontynuacja; bez znajomości poprzedniej części zrozumiesz fabułę, ale umknie ci głębia tematyczna, która sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier na PS5 ostatnich lat.

Warto zboczyć z trasy

Kuszące jest pędzenie przez główną fabułę, ale gra została zaprojektowana tak, by nagradzać ciekawskich. Nie biegnij tylko z punktu A do punktu B. Zatrzymuj się, by budować drogi, eksplorować tereny poza wytyczonymi szlakami i przyczyniać się do rozwoju infrastruktury gry.

System Social Strand to nie tylko „fajna funkcja”; to sedno całej gry. Widok mostu pojawiającego się dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz, zbudowanego przez nieznajomego, zmienia świat z samotnego pustkowia w tętniącą życiem społeczność. Utrzymuj połączenie z internetem; gra w trybie offline pozbawia grę jej duszy.

Eksperymentuj ze swoim arsenałem

Zestaw narzędzi w Death Stranding 2 to jego największa zaleta. Zanim odrzucisz nowe urządzenie, wypróbuj je przynajmniej raz.

Pływające pojazdy transportowe, holograficzne wabiki, kolejki jednoszynowe i ulepszenia APAS – wszystkie one oferują unikalne rozwiązania tego samego problemu dostawy. Jedno narzędzie może sprawić, że wyczerpująca wspinaczka górska stanie się dziecinnie prosta, podczas gdy inne pomoże ci całkowicie ominąć niebezpieczny teren.

Opanuj statek DHV Magellan

Potraktuj DHV Magellan jako swoje centrum dowodzenia. Pomiędzy głównymi trasami spędzaj czas na statku, aby zarządzać ulepszeniami, wytwarzać sprzęt najwyższej klasy i skrupulatnie planować kolejną trasę.

Zaniedbanie tych podstawowych systemów w końcu ci się zemści; zwiększanie wydajności jest tym, co odróżnia legendarnego tragarza od tego, który ledwo sobie radzi.

Skradanie się zamiast siły

Chociaż system walki został rozbudowany, by bardziej przypominał ten z gry „Metal Gear Solid””, skradanie się pozostaje twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Poruszanie się po placówkach MULE i strefach opanowanych przez BT jest znacznie łatwiejsze, jeśli pozostaniesz niewykryty.

Agresywna gra jest realną opcją, ale jest niezwykle kosztowna pod względem zasobów i kosztów napraw. Gdy tylko to możliwe, zbliżaj się po cichu.

Optymalizacja pod kątem konkretnej platformy

Na PS5 : Jeśli masz monitor 4K, wybierz tryb „Fidelity”. Jakość grafiki jest oszałamiająca, ale co ważniejsze, integracja funkcji haptycznych kontrolera DualSense – odczuwanie wibracji podczas „Timefall” czy trudności związanych z poruszaniem się po nierównym terenie – stanowi kluczowy element wrażeń sensorycznych.

Jeśli masz monitor 4K, wybierz tryb „Fidelity”. Jakość grafiki jest oszałamiająca, ale co ważniejsze, funkcji – odczuwanie wibracji podczas „Timefall” czy trudności związanych z poruszaniem się po nierównym terenie – stanowi kluczowy element wrażeń sensorycznych. Na PC: Poświęć pięć minut na zmianę przypisania sterowania kamerą i klawiszy przed pierwszą rozgrywką. Gra oferuje rozbudowane opcje remapowania, dzięki którym sterowanie myszą i klawiaturą może wydawać się znacznie bardziej naturalne. Upewnij się też, że tryb Ultrawide jest włączony, jeśli Twój monitor go obsługuje, aby w pełni docenić australijskie krajobrazy.

Nie bój się brutalnego wyzwania

Jeśli zauważysz, że dostawy idą ci gładko i bez większego napięcia, nie wahaj się przełączyć na poziom trudności „Brutal”. Ten tryb przywraca trudności, które wielu fanów uwielbiało w pierwszej części, sprawiając, że każda udana dostawa będzie czuła się jak ciężko wywalczone zwycięstwo.

Czy Death Stranding 2 jest tego warte? Werdykt

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Ostatecznie odpowiedź na pytanie, czy warto kupić „Death Stranding 2”, zależy od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze w grach z otwartym światem.

W tej recenzji Death Stranding 2 podsumowałem, że choć oceny są wysokie, nie jest to najlepszy wybór dla każdego gracza – wszystko zależy od tego, po której stronie „podziału Kojimy” się znajdziesz.

Kup tę grę już teraz, jeśli:

Weteranem serii „Death Stranding” ”: chcesz większą, dopracowaną wersję oryginału z wyraźnie lepszą walką i bardziej elastycznymi systemami poruszania się.

chcesz większą, dopracowaną wersję oryginału z wyraźnie lepszą walką i bardziej elastycznymi systemami poruszania się. Miłośnikiem kinowej oprawy: cenisz sobie ambitną, fabularną rozgrywkę dla jednego gracza i jesteś gotów pójść Kojimie na rękę, nawet gdy narracja staje się zagmatwana lub przesadzona.

cenisz sobie ambitną, fabularną rozgrywkę dla jednego gracza i jesteś gotów pójść Kojimie na rękę, nawet gdy narracja staje się zagmatwana lub przesadzona. Graczem na PC, który czekał: port od Nixxes Software jest wyjątkowy. Dzięki stabilności technicznej i dodaniu trybu Brutal wersja na PC bezpośrednio odpowiada na pierwotną krytykę dotyczącą poziomu trudności.

port od Nixxes Software jest wyjątkowy. Dzięki stabilności technicznej i dodaniu trybu Brutal wersja na PC bezpośrednio odpowiada na pierwotną krytykę dotyczącą poziomu trudności. Odkrywca świata typu sandbox: Jesteś graczem, który lubi optymalizować trasy i poświęcać ponad 80 godzin na eksplorację świata, który nagradza cierpliwość i wspólną infrastrukturę.

Poczekaj lub pomiń, jeśli:

Nowicjusz w serii: Jeśli nie masz ochoty zagrać w pierwszą część ani obejrzeć szczegółowego podsumowania fabuły, gęstość fabuły i bogactwo świata przedstawionego prawdopodobnie sprawią, że poczujesz się sfrustrowany.

Jeśli nie masz ochoty zagrać w pierwszą część ani obejrzeć szczegółowego podsumowania fabuły, gęstość fabuły i bogactwo świata przedstawionego prawdopodobnie sprawią, że poczujesz się sfrustrowany. Szukający zamknięcia fabularnego: Ostatni akt jest znany z pośpiechu i mnóstwa zwrotów akcji; ci, którzy oczekują spójnego, konwencjonalnego zakończenia, mogą poczuć się rozczarowani.

Ostatni akt jest znany z pośpiechu i mnóstwa zwrotów akcji; ci, którzy oczekują spójnego, konwencjonalnego zakończenia, mogą poczuć się rozczarowani. Oczekujący rewolucji: Jeśli spodziewasz się tej samej przełomowej innowacji, jaką przyniosła pierwsza część w 2019 roku, pamiętaj, że Death Stranding 2 to mistrzowska lekcja dopracowania (podobnie jak Slay the Spire 2), a niekoniecznie całkowitej przemiany.

Na zakończenie mojej recenzji Death Stranding 2 muszę powiedzieć, że ta gra nie próbuje zadowolić wszystkich, a to jest jej największą zaletą. Jest to głęboko szczera, niezwykła wizualnie i bogata pod względem mechaniki kontynuacja.

Choć dla niektórych może nie być arcydziełem, z pewnością nim jest dla tych, którzy cenią bezkompromisową wizję Kojimy. Zakończenie może budzić skrajne opinie, ale sama podróż rzadko traci na atrakcyjności.

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