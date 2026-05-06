I 8 migliori giochi di Monster Hunter in classifica: i titoli migliori del 2026

Trovare il miglior gioco di Monster Hunter non è facile, visto che la serie continua a sfornare capolavori, ma ho passato abbastanza ore ad affilare lame e a sbagliare i contrattacchi da sapere quali titoli meritano davvero il tuo tempo.

Dalle caotiche battute di caccia su PSP ai moderni scontri cinematografici, Monster Hunter si è evoluto in un mix selvaggio di strategia, grinding e pura dopamina . Li ho giocati su console portatili, fisse e PC, facendomi strada tra ogni grado, arma e disastro SOS a tarda notte.

Ecco quindi la vera lista dei migliori. Che tu sia un novellino o che tu stia inseguendo i livelli più alti come un maniaco, questi sono i giochi di Monster Hunter che vale la pena andare a caccia (gioco di parole assolutamente voluto).

Le nostre scelte migliori per i giochi di Monster Hunter

Sei curioso di sapere quali giochi di Monster Hunter si distinguono davvero dagli altri? Ecco le scelte migliori del nostro team: tre titoli di punta che figurano tra i giochi di ruolo d’azione più acclamati mai realizzati. Ottimi per i neofiti, perfetti per i veterani e garantiti per soddisfare la tua voglia di caccia ai mostri.

1 Monster Hunter Wilds 2025 Probabilmente il miglior titolo della serie Monster Hunter mai realizzato, che offre una grafica, meccaniche di combattimento, IA dei mostri e una trama incentrata sui personaggi migliori rispetto ai suoi predecessori. Buy now 2 Monster Hunter: World 2018 Il primo grande successo della serie Monster Hunter che l’ha resa popolare al grande pubblico, presentando ai fan meccaniche di caccia semplificate, una personalizzazione dei personaggi migliorata, una narrazione più coinvolgente e un’enorme espansione che potrebbe essere considerata un gioco completamente diverso. Buy now 3 Monster Hunter Rise 2021 Offre battute di caccia più veloci e ricche di azione, grazie anche a un'ottimizzazione superiore su tutte le piattaforme rispetto a tutti gli altri titoli moderni. Buy now

Non sei d’accordo? Scorri più in basso e scopri altri cinque giochi di Monster Hunter che hanno reso la serie così amata come lo è oggi, con ogni titolo che offre ottime ragioni per spiegare perché dovrebbe essere al primo posto.

Gli 8 migliori giochi di Monster Hunter per la tua prossima grande caccia

Quello che vedrai qui sotto è il meglio che la serie Monster Hunter ha da offrire: otto giochi fantastici classificati in base al feedback della community, al valore di gioco e alla mia esperienza personale con la serie, oltre ai motivi per cui meritano il loro posto in qualsiasi classifica dei migliori giochi di Monster Hunter.

1. Monster Hunter Wilds [Il miglior gioco di Monster Hunter in assoluto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, GeForce Now, Windows Anno di uscita 2025 Durata media di gioco 40 ore Caratteristiche principali Grafica di nuova generazione, IA dei mostri più intelligente, modalità cooperativa cross-play senza interruzioni, miglioramenti alla qualità di vita ottimizzati

Monster Hunter Wilds, nonostante sia l’ultimo arrivato, si è rivelato il miglior titolo di tutta la serie fino ad ora.

È senza dubbio un miglioramento a tutto tondo per l’intera serie in termini di grafica, trama, dimensioni delle mappe, multiplayer online e funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco. È uno dei migliori giochi del 2025 e ha praticamente la certezza di ottenere almeno qualche nomination ai Game Awards di quest’anno.

Questo gioco è al primo posto nella mia classifica grazie alla sua grafica stupenda e moderna, degna di Resident Evil (grazie RE Engine!), a una trama principale relativamente breve ma ben scritta e a un mondo aperto più interattivo rispetto ai titoli precedenti.

Capcom sarà anche più famosa per i suoi giochi horror e per i suoi fantastici picchiaduro, ma con questo titolo ha davvero reso giustizia alla serie Monster Hunter!

Il mio verdetto: con Monster Hunter Wilds sembra che Capcom abbia finalmente trovato la formula giusta. Le zone aperte sembrano vive, i mostri colpiscono più forte e l’intera caccia scorre senza quei vecchi intoppi da “stop-and-start”. Le armi sembrano pesanti, gli spostamenti sono più fluidi e il mondo reagisce a te invece di limitarsi a ospitarti. Se vuoi vivere l’esperienza di Monster Hunter nella sua versione più grande, audace e flessibile, Wilds è il titolo che ti consiglio senza esitare.

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2. Monster Hunter: World [Il miglior gioco di Monster Hunter per i giocatori di oggi]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Durata media di gioco 144 ore Caratteristiche principali Enormi ecosistemi viventi, armi con un ottimo feeling, una modalità cooperativa che funziona davvero, una curva di difficoltà graduale che coinvolge i nuovi giocatori

Il primo gioco di Monster Hunter che ha riscosso un successo strepitoso tra il pubblico di tutto il mondo non è altro che Monster Hunter: World – il titolo che, si può dire, ha portato la serie alla ribalta, ed è uno dei migliori RPG d’azione per tutti voi amanti dell’avventura.

È il primo gioco della serie MH a offrire più slot per i dati di salvataggio e schermate di caricamento ridotte al minimo, garantendo un’esperienza di gioco più ricca di azione e senza interruzioni. Qui potrai ritrovare mostri già apparsi in alcuni dei giochi precedenti, come Kushala Daora e Teostra, un bel omaggio anche ai fan di lunga data della serie.

Lo considero anche il miglior gioco di MH con cui iniziare per i principianti. Se vuoi iniziare la tua avventura di caccia senza dover accontentarti di un calo significativo nella qualità grafica e di gioco rispetto a Wilds o Rise, allora prova prima a iniziare una nuova partita su Monster Hunter: World, poi vedi se ti piace il gameplay caratteristico di Monster Hunter.

Il mio verdetto: Monster Hunter: World ha trasformato la serie da un gioco di nicchia basato sul grinding in un fenomeno globale. Le mappe sembrano vive, i mostri si comportano come veri predatori e ogni arma ha uno stile pazzesco una volta che hai capito i tempi giusti. Il ritmo di gioco lo rende il punto di ingresso più facile per chiunque voglia iniziare oggi. È rifinito, ricco di contenuti e, anche a distanza di anni, è ancora incredibile.

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3. Monster Hunter Rise [Il miglior gioco di Monster Hunter dal ritmo serrato]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Durata media di gioco 80 ore Caratteristiche principali Mobilità grazie al Wirebug, mappe verticali ben progettate, comportamento aggressivo dei mostri, battute di caccia online fluide, sistema di creazione e personalizzazione approfondito

Mentre Monster Hunter: World ha portato la serie Monster Hunter alla ribalta mondiale, Monster Hunter Rise le ha dato la spinta necessaria per mantenere vivo l’entusiasmo, portando infine al successo da record di Monster Hunter Wilds. Dopotutto, c’è un motivo se è nella nostra lista dei migliori giochi multiplayer.

La meccanica del Wirebug presente in questo titolo ha offerto ai giocatori una maggiore mobilità e più opzioni per affrontare i mostri, permettendoti di concatenare combo d’attacco in modo più fluido e di concludere le battute di caccia più velocemente rispetto ai giochi precedenti. Questo è un punto controverso per gli amanti dei combattimenti dal ritmo più lento tipici dei Monster Hunter della vecchia scuola. Comunque, a me è piaciuto, e lo stesso vale per altri fan che preferiscono questo approccio rispetto alle solite battaglie all’ultimo sangue di MH.

È considerato da molti il gioco di Monster Hunter più facile (almeno per quanto riguarda le meccaniche di combattimento). Anche se consiglio comunque di iniziare con Monster Hunter: World se sei nuovo alla serie, Monster Hunter Rise è un punto di partenza migliore se trovi le battute di caccia di World troppo noiose.

Il mio verdetto: Rise è un Monster Hunter con una dose extra di caffeina. Il Wirebug trasforma ogni scontro in una rissa in stile parkour e, una volta capito il tempismo, inizi a volare intorno ai mostri come se avessi un posto migliore dove andare. Le mappe sono pensate per la velocità, i mostri non se ne stanno lì ad aspettare e l’intero ciclo di gioco sembra fatto apposta per chi vuole azione immediata. Se cerchi un Monster Hunter più veloce e spettacolare che non si trascini mai, Rise è il tuo parco giochi.

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4. Monster Hunter World: Iceborne [La migliore espansione di Monster Hunter di tutti i tempi]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Durata media di gioco 167 ore Caratteristiche principali Mostri di livello Master, picchi di difficoltà brutali, meccaniche di artigli decisive, un'enorme ripetibilità nel finale di gioco, biomi innevati e fitti

Monster Hunter World: Iceborne è la versione ampliata di Monster Hunter: World, ma la maggior parte dei fan della serie lo considera un gioco completamente a sé stante grazie all’enorme quantità di contenuti narrativi a cui ti dà accesso, per non parlare dei miglioramenti alla giocabilità e delle funzionalità aggiuntive incluse, come l’introduzione di Endemic Life (praticamente il sistema di animali da compagnia di MH) e il famigerato Clutch Claw. Nonostante sia un’espansione, continuo a considerarlo uno dei migliori giochi d’avventura in assoluto.

Ora, so che alcuni fan più accaniti potrebbero massacrarmi solo per aver menzionato la parola che inizia per “C” come una delle migliori caratteristiche di questa espansione. Comunque, l’aggiunta del Claw non mi ha dato fastidio e l’ho vista come una caratteristica apprezzabile per i contenuti di fine gioco. Inoltre, ha dimostrato che Capcom era almeno disposta a sperimentare cose nuove con il combattimento di MH invece di andare sul sicuro, cosa che, come abbiamo visto nei titoli successivi a Iceborne, ha chiaramente dato i suoi frutti.

Il mio verdetto: Iceborne è Monster Hunter: World in modalità difficile. Il salto al Master Rank ti colpisce subito, e i mostri sembrano più cattivi, più veloci e decisamente più imprevedibili. L’artiglio di presa aggiunge una dimensione completamente nuova a ogni arma e, una volta che ci prendi la mano, le cacce diventano tatticamente avvincenti. Questa espansione trasforma World da “ottima introduzione” a “impegno serio”, e la routine di fine gioco è incredibilmente soddisfacente. Se sei pronto per la vera sfida, Iceborne te la offre senza scuse.

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5. Monster Hunter 4 Ultimate [La migliore esperienza classica di Monster Hunter]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Anno di uscita 2014 Durata media di gioco 154 ore Caratteristiche principali Combattimento in verticale, sistema di cavalcata, vastissimo roster di mostri, missioni impegnative di alto livello, equilibrio iconico delle armi

Prima di Monster Hunter 4 Ultimate, i movimenti verticali e il combattimento sembravano quasi un ripensamento, dato che è il primo gioco a introdurre il combattimento aereo e la cavalcata sui mostri. Questo titolo ci ha anche fatto conoscere due nuovi tipi di armi: l’Insect Glaive, che eccelle negli attacchi aerei, e la Charge Blade, “perfettamente bilanciata”, entrambe diventate presenze fisse in tutti i giochi successivi.

Mi piace molto come la trama incentrata sulla carovana si integri perfettamente nel mondo di Monster Hunter. Qui puoi giocare nei panni di un cacciatore itinerante che esplora vari luoghi con alcuni dei personaggi non giocanti più memorabili della serie nella tua comitiva e, ovviamente, combattere i mostri man mano che vai avanti.

Nonostante sia un titolo un po’ datato, Monster Hunter 4 Ultimate offre un’esperienza di Monster Hunter davvero solida, che ti dà un’idea di dove sta andando la serie in termini di combattimento, pur rimanendo fedele per la maggior parte al classico ritmo di combattimento di MH: lento, ma ben ponderato.

Il mio verdetto: MH4U rappresenta il momento in cui la formula old-school ha raggiunto il suo apice. Le mappe verticali hanno cambiato tutto, permettendoti di arrampicarti, lanciarti e cavalcare i mostri come un pazzo. Il roster è ricchissimo, le missioni diventano subito toste e le armi sono precise senza perdere quella classica "consistenza" di MH. È più tosto, più incisivo e più tecnico rispetto ai titoli più recenti, ed è proprio per questo che i fan continuano a preferirlo. Se cerchi l’identità pura di Monster Hunter, quella pre-World, 4U è il titolo da battere.

6. Monster Hunter Rise: Sunbreak [La migliore espansione di Monster Hunter per giocatori esperti]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Durata media di gioco 102 ore Caratteristiche principali Cacce impegnative al Master Rank, cambio di abilità, riprogettazione aggressiva dei mostri, fluidità migliorata del Wirebug, enorme grind di fine gioco

Proprio come Iceborne, Monster Hunter Rise: Sunbreak è stato realizzato come espansione della versione originale e si è rivelato un degno successore del famoso DLC che l’ha preceduto. Questa espansione offre una trama che potrebbe costituire un gioco a sé stante, tantissimi boss nuovi e già noti, oltre al sistema di cambio abilità istantaneo, che ha reso i combattimenti frenetici di Rise ancora più fluidi e adatti alle combo.

L’espansione Sunbreak ha anche reso Rise uno dei migliori giochi per giocatore singolo della serie (se non il migliore in assoluto), dato che ora puoi portare a termine le battute di caccia ancora più facilmente da solo grazie al combattimento semplificato, al sistema Buddy migliorato e alle missioni dei seguaci. Qui, la modalità cooperativa, anche nei contenuti più impegnativi del Master Rank, è davvero facoltativa, almeno rispetto a qualsiasi altro titolo della serie.

Il mio verdetto: Sunbreak prende la formula (già) veloce di Rise e la porta alla massima potenza in modalità esperta. Il Master Rank è più tosto, i mostri ti stanno addosso senza sosta e il sistema di cambio abilità con il Switch trasforma ogni arma in una cassetta degli attrezzi piena di combo pazzesche. Sunbreak premia i giocatori che amano spingere al limite le loro configurazioni e il tempismo, e il suo ciclo di gioco finale è una vera e propria montagna russa. Se Rise ti ha conquistato, Sunbreak ti terrà incollato allo schermo per mesi.

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7. Monster Hunter Freedom Unite [Il miglior Monster Hunter old-school in cui macinare punti]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Portable, Android, PlayStation Vita, iOS Anno di uscita 2008 Durata media di gioco 197 ore Caratteristiche principali Un numero enorme di missioni, una curva di difficoltà classica, le iconiche battute di caccia dell’era PSP, una padronanza approfondita delle armi, mostri brutali nella fase avanzata del gioco

Se vuoi sapere com’erano le battute di caccia nei titoli precedenti, allora Monster Hunter Freedom Unit e ti servirà da ottimo promemoria, e anche piuttosto BRUTALE. Questo è stato il mio primo gioco della serie MH e devo dire che è sicuramente uno dei titoli di Monster Hunter più difficili da portare a termine, non solo per l’enorme quantità di contenuti e le missioni più impegnative che offre, ma, ammettiamolo, anche per la mancanza di funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco e di ottimizzazioni nel combattimento.

A parte i comandi un po’ goffi e gli hitbox un po’ instabili, rimane comunque uno dei giochi più iconici della serie, con cacce divertentissime ma impegnative, senza contare che oggi puoi giocarci anche sui dispositivi mobili. È sicuramente un must-have per i nuovi giocatori che hanno completato la maggior parte dei titoli moderni e sono alla ricerca della loro prossima dose di MH, così come per i fan di lunga data in cerca di un po’ di nostalgia e, magari, per ricordarsi di quanto lontano sia arrivata la serie.

Il mio verdetto: Freedom Unite è Monster Hunter allo stato puro, senza filtri – quel tipo di grind che ha costruito la reputazione di questa serie molto prima che iniziasse l’era del QoL. Le missioni sembrano infinite, i mostri colpiscono come camion e ogni potenziamento sembra meritato perché l’hai conquistato a denti stretti. È più lento, più duro e assolutamente implacabile. Se vuoi vivere la serie nella sua forma più cruda ed esigente, Freedom Unite ti regala una dose di nostalgia che fa davvero male.

8. Monster Hunter Generations Ultimate [Il miglior gioco di Monster Hunter per i maestri delle armi]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo 3DS Anno di uscita 2017 Durata media di gioco 170 ore Caratteristiche principali Tecniche e stili di caccia, vastissimo roster di mostri, cacce Deviant, grande varietà di configurazioni, massima flessibilità nel gioco di fine gioco

Se ti piacciono i giochi con una varietà quasi travolgente di mostri da cacciare, il roster incredibilmente variegato di Monster Hunter Generations Ultimate ti lascerà sicuramente a bocca aperta. Con 129 mostri unici da cacciare e quattro villaggi dei giochi precedenti da visitare, questo titolo rende omaggio ai capitoli precedenti più di qualsiasi altro gioco della serie.

Oltre a cacciare mostri di varie specie e dimensioni, questa versione ampliata dell’originale Monster Hunter G ti permette anche di provare per la prima volta lo Stile Coraggioso e lo Stile Alchemico, oltre alla trasmogrificazione dell’equipaggiamento tramite il sistema di Fusione delle Armature.

Anche l’aggiunta delle “Hunter Arts” in MHG e MHGU ha rappresentato una svolta epocale, poiché ha offerto ai cacciatori più modi per affrontare le battute di caccia grazie a mosse speciali spettacolari e combo più aggressive. Questa caratteristica era esclusiva di entrambi i giochi, il che li rende due dei migliori titoli della serie MH da rigiocare una volta che avrai completato i titoli più recenti.

Il mio verdetto: Generations Ultimate è il paradiso per i giocatori che adorano spremere fino all’ultima goccia di potenza dalle loro armi. Il sistema di Stili e Arti ti permette di reinventare completamente il tuo repertorio di mosse. Il roster dei mostri è pazzesco, i combattimenti contro i Deviant sono davvero intensi e la varietà di configurazioni diventa presto fuori controllo. Se ti piace armeggiare, perfezionare e ottimizzare, GU è una vera e propria delizia.

Il mio verdetto finale sul miglior gioco di Monster Hunter

Monster Hunter ti coinvolge in modi diversi, a seconda di cosa cerchi: sfida pura, mobilità agile, grinding vecchio stile o grandi scontri cinematografici. Ecco da dove inizierei, in base al tipo di cacciatore che sei:

Per i cacciatori moderni → Monster Hunter Wilds . Zone aperte, mostri più intelligenti, condizioni meteorologiche dinamiche. È la serie al massimo della sua potenza. Se vuoi provare l’esperienza più raffinata di Monster Hunter per la “generazione attuale”, inizia da qui.

→ . Zone aperte, mostri più intelligenti, condizioni meteorologiche dinamiche. È la serie al massimo della sua potenza. Se vuoi provare l’esperienza più raffinata di Monster Hunter per la “generazione attuale”, inizia da qui. Per i cacciatori alle prime armi → Monster Hunter: World . Un’introduzione fluida, ecosistemi enormi e un sistema di equipaggiamento che ti cattura all’istante. World rimane ancora il punto di partenza più facile per i nuovi cacciatori che vogliono grandi battute di caccia senza intoppi.

→ . Un’introduzione fluida, ecosistemi enormi e un sistema di equipaggiamento che ti cattura all’istante. World rimane ancora il punto di partenza più facile per i nuovi cacciatori che vogliono grandi battute di caccia senza intoppi. Per i fanatici della mobilità → Monster Hunter Rise . I Wirebug stravolgono completamente la caccia. Veloce, verticale, elegante: Rise è per i giocatori che vogliono azione immediata e zero tempi morti tra un combattimento e l’altro.

→ . I Wirebug stravolgono completamente la caccia. Veloce, verticale, elegante: Rise è per i giocatori che vogliono azione immediata e zero tempi morti tra un combattimento e l’altro. Per chi cerca sfide → Monster Hunter World: Iceborne. Il Master Rank è tosto, i mostri restano aggressivi e il grinding di fine gioco è intenso. Iceborne è l’evoluzione brutale di World – perfetto per i cacciatori che vogliono sudare.

Non importa che tipo di cacciatore sei (moderno, mobile, strategico o ostinatamente nostalgico), questa selezione ti offre il punto di partenza perfetto. La serie Monster Hunter è vastissima, ma questi quattro titoli sono la strada più chiara verso la tua prossima grande caccia.

Domande frequenti