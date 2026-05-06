8 najlepszych gier z serii „Monster Hunter” – ranking: najlepsze tytuły w 2026 roku

Wybór najlepszej gry z serii „Monster Hunter” nie jest łatwy, zwłaszcza że twórcy nieustannie wypuszczają na rynek prawdziwe hity, ale spędziłem wystarczająco dużo czasu na ostrzeniu ostrzy i nieudanych kontratakach, by wiedzieć, które tytuły naprawdę są warte poświęcenia czasu.

Od chaotycznych polowań na PSP po nowoczesne, kinowe pojedynki – seria „Monster Hunter” ewoluowała w szaloną mieszankę strategii, grindowania i czystej dopaminy . Grałem w te tytuły na urządzeniach przenośnych, konsolach i komputerach PC, pokonując po drodze wszystkie rangi, broń i nocne katastrofy SOS.

Oto więc prawdziwa lista najlepszych tytułów. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jak szaleniec pędzisz po kolejne korony, oto gry z serii „Monster Hunter”, na które warto zapolować (gra słów zdecydowanie zamierzona).

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Monster Hunter

Ciekawi Cię, które gry z serii Monster Hunter faktycznie wyróżniają się na tle reszty? Oto najlepsze propozycje naszego zespołu – trzy prawdziwe hity, które plasują się wśród najbardziej cenionych gier RPG akcji, jakie kiedykolwiek powstały. Świetne dla nowicjuszy, idealne dla weteranów i gwarantujące zaspokojenie pragnienia polowania na potwory.

1 Monster Hunter Wilds 2025 Jest to prawdopodobnie najlepsza jak dotąd gra z serii Monster Hunter, oferująca lepszą grafikę, mechanikę walki, sztuczną inteligencję potworów oraz fabułę skupioną na postaciach niż jej poprzedniczki. Buy now 2 Monster Hunter: World 2018 Pierwszy wielki hit serii Monster Hunter, który zapewnił jej popularność wśród szerokiej publiczności, oferując fanom usprawnioną mechanikę polowań, lepsze możliwości personalizacji postaci, bardziej wciągającą fabułę oraz ogromne rozszerzenie, które można uznać za zupełnie odrębną grę. Buy now 3 Monster Hunter Rise 2021 Charakteryzuje się szybszym tempem i bardziej dynamicznymi polowaniami, a wszystko to uzupełnia doskonała optymalizacja na wszystkich platformach w porównaniu z innymi współczesnymi tytułami. Buy now

Nie zgadzasz się? Po prostu przewiń dalej i zobacz pięć innych gier z serii „Monster Hunter”, dzięki którym seria ta jest dziś tak uwielbiana – każda z nich ma bardzo dobre argumenty przemawiające za tym, dlaczego to właśnie ona powinna znaleźć się na pierwszym miejscu.

8 najlepszych gier z serii „Monster Hunter” na Twoje następne wielkie polowanie

Poniżej znajdziesz to, co najlepsze w serii „Monster Hunter” – osiem niesamowitych gier, które zostały sklasyfikowane na podstawie opinii społeczności, wartości rozgrywki oraz moich osobistych doświadczeń z tą serią, a także powody, dla których zasługują na swoje miejsce na każdej liście najlepszych gier z serii „Monster Hunter”.

1. Monster Hunter Wilds [Najlepsza gra z serii Monster Hunter]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series X i Series S, GeForce Now, Windows Rok wydania 2025 Średni czas gry 40 godzin Najważniejsze cechy Grafika nowej generacji, inteligentniejsza sztuczna inteligencja potworów, płynna rozgrywka kooperacyjna międzyplatformowa, usprawnione ulepszenia jakości życia

Monster Hunter Wilds, mimo że jest nowością na rynku, okazał się jak dotąd najlepszym tytułem w całej serii.

Bez wątpienia jest to wszechstronny krok naprzód dla całej serii pod względem grafiki, fabuły, rozmiarów map, trybu wieloosobowego online oraz ulepszeń zwiększających komfort gry. To jedna z najlepszych gier 2025 roku, która praktycznie na pewno otrzyma co najmniej kilka nominacji do tegorocznych nagród Game Awards.

Ta gra zajmuje pierwsze miejsce na mojej liście dzięki wspaniałej, nowoczesnej grafice na poziomie serii „Resident Evil” (dzięki silnikowi RE Engine!), stosunkowo krótkiej, ale dobrze napisanej głównej fabule oraz bardziej interaktywnemu otwartemu światu w porównaniu z poprzednimi tytułami.

Capcom może być bardziej znany ze swoich horrorów i niesamowitych gier walki, ale tym tytułem z pewnością oddał sprawiedliwość serii Monster Hunter!

Nasza ocena: „Monster Hunter Wilds” sprawia wrażenie, jakby Capcom w końcu znalazł idealną formułę. Otwarte strefy tchną życiem, potwory uderzają mocniej, a całe polowanie toczy się płynnie, bez dawnych zakłóceń w postaci ciągłego zatrzymywania się i ruszania z miejsca. Broń wydaje się ciężka, poruszanie się jest płynniejsze, a świat reaguje na gracza, zamiast tylko go gościć. Jeśli chcesz doświadczyć serii „Monster Hunter” w jej największym, najodważniejszym i najbardziej elastycznym wydaniu, bez wahania polecam właśnie „Wilds”.

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2. Monster Hunter: World [Najlepsza gra z serii Monster Hunter dla współczesnych graczy]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Średni czas gry 144 godziny Najlepsze cechy Ogromne, żywe ekosystemy, płynne działanie broni, tryb kooperacji, który naprawdę działa, oraz stopniowo rosnący poziom trudności, który przyciąga nowych graczy

Pierwszą grą z serii Monster Hunter, która odniosła ogromny sukces wśród graczy na całym świecie, jest właśnie „Monster Hunter: World” – tytuł, który bez wątpienia wyniósł tę serię do rangi mainstreamowej i jest jedną z najlepszych gier RPG akcji dla wszystkich poszukiwaczy przygód.

Jest to pierwsza gra z serii MH, która oferuje wiele miejsc na zapisy stanu gry oraz zminimalizowane ekrany ładowania, co pozwala na bardziej dynamiczną i płynną rozgrywkę. Znajdziesz tu potwory powracające z poprzednich gier, takie jak Kushala Daora i Teostra, co jest również świetnym ukłonem w stronę wieloletnich fanów serii.

Uważam też , że jest to najlepsza gra z serii MH dla początkujących. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z polowaniami bez konieczności godzenia się na znaczne obniżenie jakości grafiki i rozgrywki w porównaniu z „Wilds” czy „Rise”, rozważ najpierw rozpoczęcie nowej gry w „Monster Hunter: World””, a następnie sprawdź, czy spodoba ci się charakterystyczny dla serii Monster Hunter styl rozgrywki.

Nasza ocena: „Monster Hunter: World”” zmieniło tę serię z niszowej gry opartej na grindowaniu w globalną obsesję. Mapy wydają się żywe, potwory zachowują się jak prawdziwe drapieżniki, a każda broń wymachuje się z niesamowitym stylem, gdy tylko opanujesz odpowiednie wyczucie czasu. Tempo rozgrywki sprawia, że jest to najłatwiejszy punkt wejścia dla każdego, kto chce zacząć przygodę z serią dzisiaj. Gra jest dopracowana, bogata w zawartość i nawet po latach nadal dostarcza niesamowitych wrażeń.

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3. Monster Hunter Rise [Najlepsza dynamiczna gra z serii Monster Hunter]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Średni czas gry 80 godzin Najlepsze cechy Mobilność dzięki Wirebug, zgrabne mapy pionowe, agresywne zachowanie potworów, płynne polowania online, rozbudowany system tworzenia ekwipunku

Podczas gdy Monster Hunter: World sprawiło, że seria Monster Hunter stała się znana na całym świecie, to Monster Hunter Rise zapewniło jej wystarczającą siłę napędową, by podtrzymać ten entuzjazm, co ostatecznie doprowadziło do rekordowego sukcesu Monster Hunter Wilds. Nie bez powodu znalazła się ona na naszej liście najlepszych gier wieloosobowych.

Zastosowana w tej grze mechanika Wirebug zapewniła graczom większą mobilność i więcej opcji walki z potworami, umożliwiając płynniejsze łączenie kombinacji ataków i szybsze kończenie polowań niż w starszych grach. Jest to punkt sporny dla miłośników wolniejszej walki, charakterystycznej dla oldschoolowego Monster Huntera. Mimo to mi się to podobało, podobnie jak innym fanom, którzy wolą takie podejście od typowych dla serii MH zaciętych potyczek.

Gra ta jest powszechnie uważana za najłatwiejszą z serii Monster Hunter (przynajmniej pod względem mechaniki walki). Chociaż nadal polecam zacząć od Monster Hunter: World, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, to Monster Hunter Rise jest lepszym punktem wyjścia, jeśli polowania w World wydają ci się nużące.

Nasza opinia: „Rise” to „Monster Hunter” z zastrzykiem kofeiny. Wirebug zamienia każdą walkę w parkourową potyczkę, a kiedy już opanujesz odpowiednie wyczucie czasu, zaczniesz latać wokół potworów, jakbyś miał gdzieś ważniejsze sprawy do załatwienia. Mapy są zaprojektowane z myślą o szybkości, potwory nie czekają w miejscu, a cała rozgrywka wydaje się dostosowana do graczy, którzy chcą akcji tu i teraz. Jeśli szukasz szybszego, bardziej efektownego „Monster Huntera”, który nigdy się nie dłuży, „Rise” to idealna gra dla ciebie.

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4. Monster Hunter World: Iceborne [Najlepsze rozszerzenie Monster Hunter wszech czasów]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Średni czas gry 167 godzin Najlepsze cechy Potwory rangi Master, brutalne skoki trudności, mechanika „clutch claw”, ogromna pętla endgame’owa, gęste, zaśnieżone biomy

Monster Hunter World: Iceborne to rozszerzona wersja gry Monster Hunter: World, jednak większość fanów serii uważa ją za zupełnie odrębną grę ze względu na ogromną ilość treści fabularnej, do której zapewnia dostęp, nie wspominając już o ulepszeniach jakości życia i dodatkowych funkcjach, takich jak wprowadzenie Endemic Life (w zasadzie system zwierzaków w MH) oraz słynnego Clutch Claw. Pomimo tego, że jest to rozszerzenie, nadal uważam tę grę za jedną z najlepszych gier przygodowych samą w sobie.

Wiem, że niektórzy zagorzali fani mogą mnie ukrzyżować za samo wspomnienie słowa na „C” jako jednej z najlepszych cech tego rozszerzenia. Mimo to nie miałem nic przeciwko dodaniu „Claw” i uznałem to za godną pochwały funkcję w treściach z końcowej fazy gry. Co więcej, pokazało to, że Capcom był przynajmniej skłonny wypróbować nowe rozwiązania w walce w MH, zamiast grać bezpiecznie, co – jak widzieliśmy w tytułach wydanych po „Iceborne” – wyraźnie się opłaciło.

Nasza ocena: „Iceborne” to „Monster Hunter: World”” w trybie trudnym. Skok do rangi mistrzowskiej uderza od razu, a potwory wydają się bardziej złośliwe, szybsze i o wiele bardziej nieprzewidywalne. Pazur Clutch nadaje każdej broni zupełnie nowy wymiar, a gdy już się w to wciągniesz, polowania stają się wciągająco taktyczne. To rozszerzenie zmienia World z „świetnego wprowadzenia” w „poważne wyzwanie”, a grind w końcowej fazie gry jest absurdalnie satysfakcjonujący. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwe wyzwanie, Iceborne dostarcza je bez żadnych kompromisów.

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5. Monster Hunter 4 Ultimate [Najlepsza klasyczna gra z serii Monster Hunter]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Rok wydania 2014 Średni czas gry 154 godziny Najlepsze cechy Walka w pionie, system dosiadania potworów, ogromna lista potworów, trudne zadania wysokiego poziomu, kultowa równowaga broni

Przed pojawieniem się Monster Hunter 4 Ultimate ruchy w pionie i walka w tej pozycji wydawały się czymś drugorzędnym, ponieważ jest to pierwsza gra, w której wprowadzono walkę w powietrzu i dosiadanie potworów. Tytuł ten zaprezentował nam również dwa nowe rodzaje broni – Insect Glaive, który doskonale sprawdza się w atakach powietrznych, oraz „idealnie wyważony” Charge Blade. Oba stały się stałym elementem wszystkich kolejnych gier z serii.

Bardzo podoba mi się to, jak fabuła skupiona na karawanie płynnie wkomponowuje się w świat Monster Hunter. Gracz wciela się tu w rolę podróżującego łowcy, który eksploruje różne lokacje wraz z jednymi z najbardziej zapadających w pamięć postaci niezależnych z serii w swojej drużynie i, oczywiście, walczy z potworami po drodze.

Mimo że jest to starszy tytuł, Monster Hunter 4 Ultimate oferuje bardzo solidną rozgrywkę , która pozwala dostrzec kierunek, w jakim zmierza seria pod względem walki, jednocześnie w większości pozostając wiernym klasycznemu dla MH powolnemu, ale przemyślanemu rytmowi walki.

Nasza ocena: MH4U to moment, w którym oldschoolowa formuła osiągnęła swój szczyt. Pionowe mapy zmieniły wszystko, pozwalając ci wspinać się, zeskakiwać i dosiadać potworów jak szaleniec. Lista potworów jest imponująca, zadania szybko stają się wymagające, a broń działa precyzyjnie, nie tracąc przy tym klasycznego dla MH charakteru. Gra jest trudniejsza, bardziej dynamiczna i wymaga większych umiejętności niż współczesne odsłony serii – i właśnie dlatego fani wciąż ją uwielbiają. Jeśli szukasz czystej, sprzed „World” tożsamości Monster Hunter, to 4U jest grą, której nic nie przebije.

6. Monster Hunter Rise: Sunbreak [Najlepsze rozszerzenie do Monster Hunter dla zaawansowanych graczy]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Średni czas gry 102 godziny Najlepsze cechy Trudne polowania na poziomie Master Rank, możliwość zmiany umiejętności, agresywne przeprojektowanie potworów, dopracowana mechanika Wirebug, ogromna ilość grindowania w końcowej fazie gry

Podobnie jak „Iceborne”, „Monster Hunter Rise: Sunbreak” powstał jako rozszerzenie do pierwotnej wersji gry i okazał się godnym następcą słynnego dodatku DLC, który pojawił się przed nim. Zawiera ono fabułę o objętości dorównującej zupełnie osobnej grze, mnóstwo nowych i powracających potworów-bossów, a także system błyskawicznej zmiany umiejętności, który sprawił, że dynamiczna walka w Rise stała się jeszcze bardziej płynna i sprzyjająca wykonywaniu kombinacji.

Dodatek „Sunbreak” sprawił również, że „Rise” stało się jedną z najlepszych gier dla jednego gracza w całej serii (jeśli nie najlepszą), ponieważ dzięki usprawnionej walce, ulepszonemu systemowi partnerów oraz zadaniom dla towarzyszy można jeszcze łatwiej wykonywać polowania, grając w pojedynkę. W tej części gra kooperacyjna, nawet w przypadku trudnych treści rangi mistrzowskiej, jest naprawdę opcjonalna – przynajmniej w większym stopniu niż w jakiejkolwiek innej grze z tej serii.

Nasza ocena: „Sunbreak” bierze (i tak już) szybką formułę „Rise” i podkręca ją do pełnego trybu eksperckiego. Ranga Mistrzowska uderza mocniej, potwory nieustannie cię atakują, a system zmiany umiejętności zamienia każdą broń w zestaw narzędzi do szalonych kombinacji. Sunbreak nagradza graczy, którzy uwielbiają doprowadzać swoje konfiguracje i wyczucie czasu do granic możliwości, a jego endgame to prawdziwa jazda. Jeśli Rise cię wciągnęło, Sunbreak sprawi, że będziesz grać przez miesiące.

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7. Monster Hunter Freedom Unite [Najlepsza oldschoolowa gra z serii Monster Hunter wymagająca wytrwałej gry]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Portable, Android, PlayStation Vita, iOS Rok wydania 2008 Średni czas gry 197 godzin Najlepsze cechy Ogromna liczba zadań, klasyczna krzywa trudności, kultowe polowania z ery PSP, dogłębne opanowanie broni, brutalne potwory w późnej fazie gry

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wyglądały polowania w poprzednich częściach serii, to „Monster Hunter Freedom Unit” e ” będzie dla ciebie całkiem dobrym przypomnieniem – i to BRUTALNYM. Była to moja pierwsza gra z serii MH i muszę przyznać, że jest to zdecydowanie jedna z najtrudniejszych gier z serii Monster Hunter, nie tylko ze względu na ogromną ilość treści i trudniejsze misje, ale – trzeba to przyznać – również z powodu braku funkcji poprawiających komfort gry oraz optymalizacji walki.

Pomijając niezgrabne sterowanie i nieprawidłowo działające hitboxy, nadal jest to jedna z najbardziej kultowych gier z serii, oferująca mnóstwo zabawy, a jednocześnie wymagające polowania, nie wspominając już o tym, że obecnie można w nią grać na urządzeniach mobilnych. To zdecydowanie pozycja obowiązkowa zarówno dla nowicjuszy, którzy ukończyli większość współczesnych tytułów i szukają kolejnej dawki MH, jak i dla weteranów serii, którzy pragną poczuć atmosferę nostalgii, a być może także przypomnieć sobie, jak daleko zaszła ta seria.

Nasza ocena: „Freedom Unite” to czysty, nieprzefiltrowany „Monster Hunter” – ten rodzaj grindowania, który zbudował reputację tej serii na długo przed nadejściem ery QoL. Zadania wydają się nie mieć końca, potwory uderzają z siłą ciężarówek, a każde ulepszenie wydaje się zasłużone, ponieważ walczyłeś o nie z całych sił. Gra jest wolniejsza, trudniejsza i absolutnie bezlitosna. Jeśli chcesz doświadczyć serii w jej najbardziej surowej i wymagającej postaci, „Freedom Unite” zapewni ci porządną dawkę nostalgii z prawdziwym zacięciem.

8. Monster Hunter Generations Ultimate [Najlepsza gra z serii Monster Hunter dla mistrzów broni]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Nintendo 3DS Rok wydania 2017 Średni czas gry 170 godzin Najlepsze cechy Umiejętności i style łowców, ogromna lista potworów, polowania na Deviantów, duża różnorodność konfiguracji postaci, niesamowita elastyczność w końcowej fazie gry

Jeśli lubisz gry z niemal przytłaczającą różnorodnością potworów, na które możesz polować, niesamowicie zróżnicowana lista potworów w Monster Hunter Generations Ultimate z pewnością Cię zachwyci. Dzięki 129 unikalnym potworom do upolowania i czterem wioskom z poprzednich gier, które możesz odwiedzić, ta część serii oddaje największy hołd poprzednim tytułom w porównaniu z innymi grami z serii.

Oprócz polowań na potwory różnych gatunków i rozmiarów ta rozszerzona wersja oryginalnego Monster Hunter G pozwala również po raz pierwszy doświadczyć stylu „Brave” i stylu „Alchemy”, a także zmienić wygląd wyposażenia dzięki systemowi „Armor Fusion”.

Dodanie „Hunter Arts” w MHG i MHGU również stanowiło ogromną zmianę, ponieważ dało łowcom więcej sposobów na radzenie sobie z polowaniami dzięki efektownym ruchom specjalnym i bardziej agresywnym kombinacjom. Ta funkcja była unikalna dla obu gier, co sprawia, że są to dwie z najlepszych gier z serii MH, do których warto wrócić po pokonaniu najnowszych tytułów.

Nasza ocena: „Generations Ultimate” to raj dla graczy, którzy uwielbiają wycisnąć z broni każdą kroplę zaawansowanych technologii. System stylów i sztuk walki pozwala całkowicie przekształcić swój zestaw ruchów. Lista potworów jest oszałamiająca, walki z Deviantami są naprawdę mocne, a różnorodność konfiguracji postaci szybko wymyka się spod kontroli. Jeśli uwielbiasz majsterkować, doskonalić się i optymalizować, GU to prawdziwa uczta.

Moja ogólna ocena najlepszej gry z serii Monster Hunter

Seria „Monster Hunter” robi na graczach różne wrażenie w zależności od tego, czego szukasz – surowego wyzwania, płynnej mobilności, oldschoolowego grindowania czy wielkich, kinowych pojedynków. Oto od czego bym zaczął, w zależności od tego, jakim typem łowcy jesteś:

Dla współczesnych łowców → Monster Hunter Wilds . Otwarte strefy, sprytniejsze potwory, dynamiczna pogoda. To seria w pełnej krasie. Jeśli chcesz poczuć najbardziej dopracowaną atmosferę Monster Huntera „obecnej generacji”, zacznij właśnie od tej gry.

→ . Otwarte strefy, sprytniejsze potwory, dynamiczna pogoda. To seria w pełnej krasie. Jeśli chcesz poczuć najbardziej dopracowaną atmosferę Monster Huntera „obecnej generacji”, zacznij właśnie od tej gry. Dla początkujących łowców → Monster Hunter: World . Płynne wprowadzenie do gry, ogromne ekosystemy i system wyposażenia, który natychmiast wciąga. World nadal jest najłatwiejszym punktem startowym dla nowych łowców, którzy chcą wielkich polowań bez zbędnych utrudnień.

→ . Płynne wprowadzenie do gry, ogromne ekosystemy i system wyposażenia, który natychmiast wciąga. World nadal jest najłatwiejszym punktem startowym dla nowych łowców, którzy chcą wielkich polowań bez zbędnych utrudnień. Dla miłośników mobilności → Monster Hunter Rise . Wirebugs całkowicie zmieniają oblicze polowania. Szybko, w pionie, stylowo – Rise jest dla graczy, którzy chcą akcji tu i teraz oraz zerowych przerw między walkami.

→ . Wirebugs całkowicie zmieniają oblicze polowania. Szybko, w pionie, stylowo – Rise jest dla graczy, którzy chcą akcji tu i teraz oraz zerowych przerw między walkami. Dla poszukiwaczy wyzwań → Monster Hunter World: Iceborne. Poziom Mistrzowski daje w kość, potwory pozostają agresywne, a grind w końcowej fazie gry jest naprawdę intensywny. Iceborne to brutalna ewolucja World – idealna dla łowców, którzy chcą się porządnie spocić.

Niezależnie od tego, jakim typem łowcy jesteś (nowoczesnym, mobilnym, strategicznym czy uparcie nostalgicznym), ta oferta zapewnia idealne miejsce na rozpoczęcie przygody. Seria Monster Hunter jest ogromna, ale te cztery tytuły to najprostsze drogi do twojego kolejnego wielkiego polowania.

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