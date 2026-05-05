I 10 migliori giochi di Devil May Cry del 2026 che ti terranno incollato allo schermo

“Avrei dovuto essere io a riempire la tua anima oscura di LUCE!!!” è molto più di una semplice citazione tratta da uno dei migliori giochi della serie Devil May Cry. Per me, personalmente, è qualcosa che mi riporta indietro nel tempo, ai momenti vissuti nel gioco. E se sei un nuovo giocatore che si avvicina alla serie, è sicuramente una di quelle cose che ora non vedi l’ora di scoprire.

Il gioco ti trascina con i suoi suoni coinvolgenti e la spavalderia dei personaggi, e quando inizi a sbloccare abilità pazzesche con Dante, Nero e Vergil, ti sembra davvero che ci sia in gioco tutto… Ecco perché ho setacciato la serie da Devil May Cry e l’ho classificata in ordine di quelli che dovresti assolutamente giocare oggi.

Le nostre scelte migliori per la serie Devil May Cry

Con 12 titoli nella serie (contando le edizioni speciali e definitive), è difficile scegliere i migliori giochi da Devil May Cry perché ognuno offre un’esperienza unica, sia per la trama che per i nuovi personaggi. Tuttavia, se dovessi proprio scegliere, questi sono i tre che per me spiccano di più:

1 Devil May Cry 5 2019 Devil May Cry 5: Special Edition è divertente, ma l’originale spicca grazie ai burattini demoniaci di V e ai Devil Breaker potenziati di Nero. Buy now 2 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening 2005 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening ha ridefinito la serie con un Dante più incisivo, ambientazioni ricche di dettagli, combattimenti strategici e battaglie contro i boss indimenticabili. Buy now 3 Devil May Cry 2001 L'originale Devil May Cry oggi può sembrare un po' datato, ma ha aperto la strada con l'aria spavalda di Dante, lo stile gotico e i combattimenti spettacolari che hanno ispirato tutti i giochi successivi. Buy now

Sebbene queste scelte abbiano lasciato un segno indimenticabile nella serie di Devil May Cry, rendendoli alcuni dei migliori giochi hack and slash di sempre, non rappresentano affatto un elenco esaustivo dei ricordi che ogni vittoria su un boss ti regala. Resta con noi per la parte migliore.

I 10 migliori giochi da Devil May Cry che dimostrano perché la serie è leggendaria

Devil May Cry avrà anche solo una mezza dozzina di titoli principali, ma se conti le edizioni speciali il numero sale a circa 12. A differenza di altri giochi che usano le edizioni speciali solo per fare soldi, Devil May Cry ti offre davvero esperienze uniche. Li ho provati tutti e ho stilato una classifica dei dieci migliori giochi della serie Devil May Cry che ti consiglio di provare.

1. Devil May Cry 5 [Il miglior reboot in assoluto della serie]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/Series S, PC Windows Anno di uscita 2019 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 12-15 ore Caratteristiche uniche Combattimenti spettacolari con Nero, Dante e V. Grafica iperdettagliata, scontri con i boss in stile cinematografico, ambientazioni urbane moderne Punteggio Metacritic 89

Quando si parla di perfezione in un gioco d’azione ricco di avventure, viene subito in mente Devil May Cry 5. Il passaggio ben studiato tra Nero, Dante e V mentre si svela il mistero che circonda Urizen porta il livello di eccellenza ancora un po’ più in alto.

A differenza dei giochi precedenti della serie, Devil May Cry 5 ha introdotto combo stilose più avanzate, potenziamenti delle armi tramite le Sfere Rosse e lo scontro finale con Vergil si classifica sicuramente tra i migliori di tutta la serie.

Perché l'abbiamo scelto Devil May Cry 5 offre l’esperienza più curata della serie, con combo avanzate, una grafica mozzafiato e un finale epico che ne garantisce la rigiocabilità.

Se ti interessa l’estetica visiva, adorerai il fantastico mix di illuminazione realistica, ambientazioni dettagliate e personaggi più espressivi di questo capitolo. Devil May Cry 5 punta decisamente su scenari più realistici, con una svolta verso l’urbanizzazione rispetto ai titoli precedenti.

Per me, l’unica vera sfida in questo titolo è che la modalità normale sembra molto più facile da giocare (in termini di difficoltà) rispetto ai giochi precedenti, soprattutto se non è la tua prima esperienza con Devil May Cry.

Verdetto finale: Devil May Cry 5 è la migliore esperienza DMC per i fan che amano i personaggi tradizionali, con un'ambientazione urbana che non risulta banale, una grafica realistica e un'elevata rigiocabilità.

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2. Devil May Cry 3: Il risveglio di Dante [Il migliore per un gameplay realistico]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC Windows, Nintendo Switch Anno di uscita 2005 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 15-20 ore Caratteristiche uniche Ha introdotto il cambio di stile e ha approfondito la rivalità tra Dante e Vergil. Design gotico e difficoltà elevata Punteggio Metacritic 87

Devil May Cry 3: Il risveglio di Dante è una bella svolta dopo le difficoltà del secondo titolo della serie: torna a ciò che ha reso grande il primo capitolo, migliorandolo ulteriormente fino a renderlo uno dei migliori giochi per Nintendo Switch usciti finora.

Perché l’abbiamo scelto Devil May Cry 3 ha ridefinito la serie con i suoi combattimenti impegnativi, lo stile gotico e le meccaniche di combattimento flessibili, rendendolo un classico appagante per i giocatori esperti.

A differenza di Devil May Cry 5, Il risveglio di Dante rimane fedele all’estetica gotica originale della serie, conservando anche la personalità spavalda di Dante. Inoltre, mi piace che i boss più imponenti siano diventati ancora più grandi e potenti in questo titolo.

Un altro aspetto è che non devi limitarti a un solo stile di combattimento per ogni personaggio, a differenza dei titoli precedenti della serie. In questo modo, il sistema di combattimento offre più emozioni, profondità e creatività, il che contribuisce a conferire al gioco un fascino più moderno.

Verdetto finale: Se sei un fan dei giochi d’avventura davvero impegnativi, con Devil May Cry 3: Il risveglio di Dante vai sul sicuro. È uno dei titoli più difficili da portare a termine della serie, ma credimi quando ti dico che l’esperienza è davvero gratificante.

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3. Devil May Cry [Migliore serie originale]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC Windows, Nintendo Switch Anno di uscita 2001 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 6-8 ore Caratteristiche uniche Ideale per scoprire le origini della serie: horror gotico, telecamera fissa, le basi del Devil Trigger, combattimenti crudi e frenetici Punteggio Metacritic 94/100

Ogni grande storia ha un inizio, e questo vale anche per il titolo originale da Devil May Cry, che ha iniziato a consolidare questa serie come uno dei migliori giochi ispirati agli anime in circolazione. Oggi può sembrare un po’ datato, ma questo primo capitolo ha finito per definire lo stile dei boss nei capitoli successivi.

L'avventura di Dante a Mallet Island ti porta in castelli e sale in stile tradizionale. La musica inquietante risuona ancora nitida nella mente, sottolineando un gameplay che tende più verso l'horror gotico, con angolazioni fisse della telecamera e combattimenti contro i boss ricchi di azione.

Perché l’abbiamo scelto Il primo Devil May Cry ha dato il tono alla serie con l’horror gotico, i combattimenti contro i boss intensi e lo stile di combattimento che ha caratterizzato i titoli successivi.

Anche se il gameplay a volte può sembrare semplice (ma comunque divertente), la stazza dei nemici contrapposta a un Dante relativamente piccolo, armato solo di armi da mischia, armi da fuoco e il Devil Trigger, è uno spettacolo da non perdere.

Verdetto finale: se hai bisogno di prenderti una pausa tra un combattimento e l’altro, allora Devil May Cry potrebbe non fare al caso tuo. Il gioco è costellato di combattimenti frenetici ed eleganti in ogni momento, il che lo rende perfetto se ti piacciono le azioni senza sosta.

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Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, Xbox 360, PC Windows, Android, iOS, Shield Android TV Anno di uscita 2008 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 11-15 ore Caratteristiche uniche Introduzione del Devil Bringer di Nero; modalità di gioco a due personaggi tra Dante e Nero Punteggio Metacritic 84

Capcom ha introdotto un nuovo personaggio giocabile, Nero, che è stato così amato da comparire anche in Devil May Cry 5. Ora, se pensi che l’aggressività di Dante sia audace, aspetta di provare il combattimento veloce e il temperamento di Nero.

Oltre a un nuovo personaggio, questo titolo ha segnato l’inizio dell’era HD. Ciò significa maggiore attenzione alla grafica, dai paesaggi innevati allo sviluppo di spazi più ampi, fino ai dettagli nelle arene dei boss. Col senno di poi, la maggior parte degli elementi che hanno reso grande Devil May Cry 5 sono stati introdotti proprio in Devil May Cry 4.

Perché l’abbiamo scelto Devil May Cry 4 ha ampliato la serie con il debutto di Nero, una grafica HD mozzafiato e l’abilità Devil Bringer, che ha aggiunto una nuova profondità ai combattimenti frenetici.

Una delle cose che adoro di più di Nero è la sua abilità speciale: il Devil Bringer. Ti permette di avvicinare i nemici e di cambiare il ritmo del combattimento rispetto a quello offerto dal vecchio Dante.

Verdetto finale: L’entusiasmo per il nuovo personaggio, la scoperta di nuove abilità man mano che giochi e la grafica accattivante compensano sicuramente qualsiasi difetto che Devil May Cry 4 potesse avere, rendendolo perfetto per i fan che amano l’azione a tutto campo.

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5. Devil May Cry: Devil May Cry [Il titolo migliore per chi gioca per la prima volta]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3/4, PC Windows, Xbox 360/One Anno di uscita 2013 Sviluppatori Ninja Theory/Capcom Durata media di gioco 8-10 ore Caratteristiche uniche Ambientazione in una città moderna, combattimenti semplificati ma spettacolari, un Dante rivisitato Punteggio Metacritic 86/100

Nel 2013 Devil May Cry ha optato per un reboot moderno, portando Dante (e tutti noi) lontano dalle tradizionali ambientazioni gotiche per catapultarci in un paesaggio urbano. E, a differenza della serie precedente, dove Dante era un cacciatore di demoni spavaldo al 100%, qui è diventato più un cacciatore per metà angelo e per metà demone che combatte segretamente i demoni.

Oltre al restyling di Dante, anche il suo gemello malvagio (Vergil) ha subito un profondo rinnovamento in questa serie, accompagnato questa volta da dialoghi meno aggressivi.

Perché l'abbiamo scelto DMC: Devil May Cry ha offerto un rilancio audace con un'ambientazione urbana moderna, personaggi ridisegnati e un sistema di combattimento semplificato che ha accolto a braccia aperte i nuovi giocatori della serie.

Infine, il gioco ha puntato su un sistema di combattimento semplificato, che potrebbe rivelarsi l'ideale per chi si avvicina alla serie per la prima volta.

Verdetto finale: DMC: Devil May Cry è stata una sfida alla creatività che adorerai se sei nuovo alla serie, soprattutto grazie a scelte come la nuova ambientazione. Tuttavia, i giocatori più esperti potrebbero trovarlo troppo leggero per i loro gusti, soprattutto se provengono da titoli come DMC 4.

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6. Devil May Cry 5: Edizione Speciale [La migliore grafica della serie Cry]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 10-17 ore Caratteristiche uniche Aggiunge Vergil come personaggio giocabile, le modalità Turbo e Legendary Dark Knight, tempi di caricamento più rapidi e una grafica migliorata. Punteggio Metacritic 89

Proprio come altre edizioni speciali, Devil May Cry 5: Edizione Speciale aggiunge Vergil come personaggio giocabile. Inoltre, ci sono stati altri miglioramenti come la modalità Turbo e la modalità Legendary Dark Knight, che rendono il gioco ancora più divertente e coinvolgente.

Se hai un ottimo monitor da gaming, apprezzerai la grafica e i frame rate più elevati di questo titolo, che garantiscono caricamenti quasi istantanei ed effetti di combattimento mozzafiato. Anche questo contribuisce a rendere questo titolo uno dei migliori giochi per PS5 e Xbox Series X, in grado di sfruttare appieno la potenza di queste console.

Una presentazione cinematografica di questa qualità dimostra esattamente perché i videogiochi si intrecciano spesso con altre forme di media, riflettendo le tendenze che si vedono nell’elenco completo dei candidati al premio “Miglior Adattamento” dei Game Awards 2025.

Perché l'abbiamo scelto Devil May Cry 5: Edizione Speciale migliora la versione originale con Vergil come personaggio giocabile, prestazioni più veloci e una grafica di nuova generazione grazie al ray tracing.

Ad esempio, in questa edizione puoi scegliere se attivare i riflessi con ray tracing in modalità "qualità" o "prestazioni". Scegliendo la modalità "qualità", il gioco punta a una risoluzione 4K a 30 fps, mentre la modalità "prestazioni" punta a una risoluzione 1080p a 60 fps.

Verdetto finale: se ami l’adrenalina, la difficoltà e il fascino dei giochi di nuova generazione, allora Devil May Cry 5: Edizione Speciale fa proprio al caso tuo.

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7. Devil May Cry 4: Edizione Speciale [Il migliore per combattimenti creativi]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC Windows Anno di uscita 2015 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 11 ore Caratteristiche uniche Aggiunge Vergil, Lady e Trish come personaggi giocabili. Grafica migliorata e combattimenti ribilanciati Punteggio Metacritic 76

Devil May Cry 4: Edizione Speciale ha aggiunto Vergil, Lady e Trish come nuovi personaggi giocabili. Inoltre, rispetto a Devil May Cry 4, Capcom ha apportato miglioramenti grafici significativi.

Perché l'abbiamo scelto Devil May Cry 4: Edizione Speciale ha ampliato il roster con Vergil, Lady e Trish come personaggi giocabili, oltre a una grafica migliorata e nuove scene animate.

Se hai già giocato a Devil May Cry 3: Edizione Speciale prima di questo titolo, allora conosci già Vergil. Tuttavia, questa è stata la prima volta in cui Lady e Trish sono state introdotte con le loro abilità uniche, le diverse armi e le combo.

Verdetto finale: Il gameplay è stato migliorato con più filmati, ma potrebbe non sembrare molto diverso per chi ha già giocato a Devil May Cry 4. Quindi, è l’ideale per i giocatori più esperti che vogliono Devil May Cry 4 con una grafica migliore e nuovi personaggi giocabili.

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8. Devil May Cry 2 [Il migliore per chi ama completare tutto]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2/3/4, Xbox One/360, PC Windows, Nintendo Switch Anno di uscita 2003 Sviluppatore(i) Capcom Durata media di gioco 6-8 ore Caratteristiche uniche Ideale per chi vuole completare la serie. Ha introdotto una nuova mobilità, ma spesso è considerato il capitolo più debole a causa di un design poco originale Punteggio Metacritic 68/100

Devil May Cry 2 ha introdotto una nuova eroina (Lucia), che è sempre benvenuta per ravvivare il gameplay, per affrontare il boss Arius. Tuttavia, questo secondo capitolo non aveva molto altro da offrire, a partire dalla scelta di un tema più cupo e da una minore attenzione ai dettagli nell’ambiente e nei personaggi.

Perché l’abbiamo scelto Devil May Cry 2 ha introdotto il cambio di arma in tempo reale, mosse evasive migliorate e Lucia come nuova eroina, aggiungendo varietà nonostante l’accoglienza meno entusiasta.

Pensavo che il sistema di combattimento avrebbe offerto almeno qualcosa in più, ma non è stato all’altezza delle aspettative. Tuttavia, non è stato tutto negativo, soprattutto perché in Devil May Cry 2 Dante ha ottenuto il cambio di arma in tempo reale e meccaniche di schivata migliorate.

Verdetto finale: Devil May Cry 2 può essere considerato il punto più basso della serie DMC, dato che c’era ben poco da aspettarsi. Comunque, puoi comunque giocarci se vuoi completare la serie.

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9. Devil May Cry: Il culmine del combattimento [Ideale per chi gioca su dispositivi mobili]

Il nostro punteggio 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Mobile (iOS/Android) Anno di uscita 2024 Sviluppatori Capcom/NebulaJoy Durata media di gioco Varia Caratteristiche uniche Ideale per chi gioca su dispositivi mobili. Offre raid multigiocatore, un sistema di resistenza e la raccolta di personaggi. Punteggio Metacritic 41/100

Devil May Cry: Il culmine del combattimento è stata la prima versione per dispositivi mobili che si avvicinava anche solo lontanamente al tipo di azione che trovi sulla console. Ovviamente, non devi aspettarti una grafica simile a quella della console, ma i filmati, gli effetti particellari e il sistema di combattimento erano sorprendentemente buoni.

Perché l'abbiamo scelto Peak of Combat porta l'azione in stile console sui dispositivi mobili con scene cinematografiche, combo spettacolari e raid multigiocatore, offrendo un'esperienza DMC avvincente e portatile.

Inoltre, questa versione include una modalità raid multiplayer, che porta un divertimento collettivo mai visto prima sui dispositivi mobili, rendendolo uno dei migliori giochi cooperativi.

A differenza della versione per console, i personaggi, le abilità e i progressi si ottengono tramite la valuta di gioco. Non puoi giocare direttamente nei panni di Dante, Nero o Vergil, ma sblocchi diverse versioni dei personaggi e le loro abilità uniche. Il principale svantaggio di questo sistema di acquisizione è che sembra un modello “pay-to-win”.

Verdetto finale: in termini di combattimento, combo stilose e difficoltà nei combattimenti contro i boss, Devil May Cry: Il culmine del combattimento offre un’esperienza eccellente, rendendolo un’ottima introduzione alla versione mobile sia per i fan di vecchia data che per i nuovi giocatori.

10. Devil May Cry HD Collection [La migliore raccolta di giochi d’azione]

Il nostro punteggio 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, Xbox 360 (2012); PS4, Xbox One, PC (2018) Anno di uscita 2012 e 2018 Sviluppatori Capcom/Pipeworks Durata media di gioco Varia Caratteristiche uniche Ideale per rigiocare Devil May Cry 1-3 con una grafica aggiornata e trofei/obiettivi. Punteggio Metacritic N/A

Devil May Cry HD Collection ti permette di goderti la storia della serie Cry (Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Il risveglio di Dante) in un formato migliore e visivamente accattivante sulle tue console di nuova generazione.

Perché l'abbiamo scelto Devil May Cry HD Collection conserva la classica esperienza DMC con una grafica migliorata, permettendo ai giocatori di godersi i primi tre titoli sulle console moderne rimanendo fedeli agli originali.

Sorprendentemente, a parte la grafica, non ci sono stati ulteriori miglioramenti ai modelli e alle animazioni originali. Questa scelta potrebbe non essere la migliore per i giochi di oggi, ma aiuta la serie a rimanere fedele alle sue origini per i nuovi giocatori che vogliono godersi i classici su console più recenti.

Personalmente, penso che l’inclusione del primo e del secondo capitolo in questa raccolta la renda uno dei migliori giochi per Xbox di tutti i tempi, tra le altre piattaforme supportate.

Verdetto finale: se stai cercando il modo migliore per scoprire le origini della serie Devil May Cry senza alcune delle limitazioni tecniche e di qualità come risoluzione, framerate, bug e supporto widescreen, allora Devil May Cry HD Collection è un gioco che vale la pena provare.

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Il nostro verdetto sul miglior gioco da Devil May Cry

In base alla mia esperienza, Devil May Cry 5, Devil May Cry 3: Il risveglio di Dante e il Devil May Cry originale si distinguono come titoli imperdibili.

DMC 5 offre il sistema di combattimento più rifinito, una grafica mozzafiato e un’elevata rigiocabilità, mentre DMC 3 mette alla prova i giocatori con combattimenti profondi e appaganti e un fascino gotico; il titolo originale rimane invece un’icona per la sua azione frenetica e i classici scontri con i boss.

Per chi è alle prime armi, consiglio di iniziare con DMC 5 per un’esperienza di gioco fluida, per poi passare a DMC 3 se cerchi un’esperienza più impegnativa e nostalgica. Se hai tempo, il DMC originale ti fa capire come questa serie abbia definito il concetto di azione elegante.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco della serie Devil May Cry?

Il miglior gioco della serie Devil May Cry è Devil May Cry 5, il che non è una sorpresa visto che è l'ultimo e il più recente della serie.

Che tipo di gioco è Devil May Cry?

Devil May Cry è un gioco d’azione incentrato sui personaggi che punta su combattimenti frenetici e basati sull’abilità.

Su cosa è basato Devil May Cry?

Il gioco Devil May Cry si ispira a un’opera famosa della letteratura italiana, La Divina Commedia, da cui derivano i nomi dei personaggi. Il gioco è nato come prototipo fallito di un titolo della serie Resident Evil, ma ora si è evoluto in un vero e proprio fenomeno a sé stante.

Quante ore ci vogliono per finire Devil May Cry?

Non c’è modo di stimare con precisione quante ore ti servono per finire un gioco della serie Devil May Cry. Il numero specifico di ore necessarie per completare uno qualsiasi dei titoli dipende interamente dalle abilità del giocatore, dal livello di difficoltà e dagli obiettivi che ti sei prefissato.

Devil May Cry 3 è il gioco più difficile?

Sì, Devil May Cry 3 è considerato il gioco più difficile da completare della serie, visto che la modalità normale è difficile quanto le modalità difficili dei titoli successivi.

Posso saltare Devil May Cry 1 e 2?

Sì, puoi saltare Devil May Cry 1 e 2, soprattutto considerando che Devil May Cry 2 è ampiamente considerato il peggior gioco della serie.