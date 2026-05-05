10 najlepszych gier z serii „Devil May Cry” w 2026 roku, które sprawią, że nie będziesz mógł się od nich oderwać

„To ja powinienem był wypełnić twoją mroczną duszę ŚWIATŁEM!!!” to coś więcej niż tylko cytat z jednej z najlepszych gier z serii Devil May Cry. Dla mnie osobiście to coś, co przenosi mnie z powrotem do chwil przeżytych w grze. A jeśli jesteś nowym graczem, który dopiero zaczyna przygodę z serią, to z pewnością jest to jedna z tych rzeczy, na które teraz musisz czekać z niecierpliwością.

Gra wciąga dzięki wciągającym dźwiękom i pewności siebie bohaterów, a kiedy zaczynasz odblokowywać niesamowite umiejętności Dantego, Nero i Vergila, naprawdę czujesz, że stawką jest wszystko… Dlatego przejrzałem całą serię Devil May Cry i uszeregowałem gry według tego, w które zdecydowanie powinieneś zagrać już dziś.

Nasze najlepsze propozycje z serii Devil May Cry

Biorąc pod uwagę 12 tytułów w serii (wliczając edycje specjalne i definitywne), wybór najlepszych gier z serii „Devil May Cry”” stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ każda z nich zapewnia wyjątkowe wrażenia, czy to pod względem fabuły, czy nowych postaci. Gdybym jednak musiał dokonać wyboru, oto trzy tytuły, które najbardziej mi się wyróżniają:

1 Devil May Cry 5 2019 Devil May Cry 5: Special Edition jest fajna, ale oryginalna wersja wyróżnia się demonicznymi marionetkami V oraz ulepszonymi Devil Breakerami Nero. Buy now 2 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening 2005 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening nadało serii nowy wymiar dzięki bardziej wyrazistej postaci Dantego, szczegółowym lokacjom, strategicznej walce oraz niezapomnianym starciom z bossami. Buy now 3 Devil May Cry 2001 Oryginalna gra „Devil May Cry” może dziś wydawać się nieco przestarzała, ale to właśnie ona wyznaczyła standardy dzięki pewności siebie Dantego, gotyckiemu stylowi i efektownej walce, które stały się inspiracją dla wszystkich późniejszych gier. Buy now

Chociaż te tytuły pozostawiły niezatarty ślad w serii „Devil May Cry””, co czyni je jednymi z najlepszych gier typu hack and slash w historii, nie stanowią one bynajmniej wyczerpującej listy wspomnień związanych z każdym zwycięstwem nad bossem. Zostańcie z nami, aby poznać najlepszą część.

10 najlepszych gier z serii „Devil May Cry””, które dowodzą, dlaczego ta seria jest legendarna

Seria „Devil May Cry” może liczyć zaledwie około sześciu tytułów z głównej linii, ale dzięki wydaniom specjalnym liczba ta wzrasta do około 12. W przeciwieństwie do niektórych innych serii, które wykorzystują swoje edycje specjalne wyłącznie w celu zarobku, „Devil May Cry”” naprawdę oferuje nam wyjątkowe wrażenia. Sprawdziłem je wszystkie i stworzyłem ranking dziesięciu najlepszych gier z serii Devil May Cry, które warto wypróbować.

1. Devil May Cry 5 [Najlepszy reboot serii]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/Series S, komputer z systemem Windows Rok wydania 2019 Twórca(y) Capcom Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Unikalne cechy Stylowa walka z Nero, Dante i V. Niezwykle szczegółowa grafika, kinowe walki z bossami, nowoczesna miejska sceneria Ocena na Metacritic 89

Jeśli mowa o perfekcji w pełnej akcji grze przygodowej, na myśl przychodzi Devil May Cry 5. Przemyślane przełączanie się między Nero, Dante i V podczas rozwiązywania tajemnicy związanej z Urizenem podnosi poprzeczkę jeszcze nieco wyżej.

W odróżnieniu od poprzednich gier z serii, Devil May Cry 5 wprowadziło bardziej zaawansowane, stylowe kombinacje ciosów, ulepszenia broni za pomocą Czerwonych Kul, a finałowa walka z bossem – Vergilem – zdecydowanie plasuje się wśród najlepszych w całej serii.

Dlaczego to wybraliśmy Devil May Cry 5 zapewnia najbardziej dopracowaną rozgrywkę w całej serii, oferując zaawansowane kombinacje ciosów, oszałamiającą grafikę oraz epicki finał, który sprawia, że warto do tej gry wracać.

Jeśli zależy Ci na estetyce wizualnej, z pewnością pokochasz fantastyczne połączenie realistycznego oświetlenia, szczegółowych lokacji i bardziej wyrazistych postaci w tej odsłonie. Devil May Cry 5 zdecydowanie skłania się ku bardziej realistycznej scenerii, z naciskiem na miejskie otoczenie, w porównaniu z wcześniejszymi częściami.

Dla mnie jedynym poważnym wyzwaniem w tej grze jest to, że tryb normalny wydaje się znacznie łatwiejszy (pod względem trudności) niż w starszych częściach serii, zwłaszcza jeśli nie jest to twoja pierwsza przygoda z serią Devil May Cry.

Ocena końcowa: Devil May Cry 5 to najlepsza gra z serii DMC dla fanów, którzy cenią sobie tradycyjne postacie, miejską scenerię, która nie wydaje się tandetna, realistyczną grafikę oraz wysoką wartość powtórnego grania.

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2. Devil May Cry 3: Przebudzenie Dantego [Najlepsza gra pod względem realistycznej rozgrywki]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, komputery z systemem Windows, Nintendo Switch Rok wydania 2005 Twórca(y) Capcom Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Unikalne cechy Wprowadzono możliwość zmiany stylu walki oraz zgłębiono rywalizację między Dante'em a Vergilem. Gotycka oprawa graficzna i wysoki poziom trudności Ocena na Metacritic 87

Devil May Cry 3: Przebudzenie Dantego to bardzo miła odmiana po trudnościach związanych z drugą częścią serii – gra powraca do tego, co sprawiło, że pierwsza część była świetna, a następnie jeszcze bardziej to ulepsza, stając się jedną z najlepszych gier na Nintendo Switch do tej pory.

Dlaczego to wybraliśmy Devil May Cry 3 na nowo zdefiniowało serię dzięki wymagającej walce, gotyckiemu stylowi i elastycznej mechanice walki, co czyni ją satysfakcjonującym klasykiem dla doświadczonych graczy.

W przeciwieństwie do Devil May Cry 5, Przebudzenie Dantego pozostaje wierny oryginalnej gotyckiej estetyce serii, zachowując nawet zarozumiałą osobowość Dantego. Podoba mi się również to, że w tej części wielcy bossowie są jeszcze lepsi i potężniejsi.

Kolejną zaletą jest to, że w przeciwieństwie do starszych tytułów z serii nie musisz ograniczać się do jednego stylu walki dla danej postaci. Dzięki temu system walki zapewnia więcej emocji, głębi i kreatywności, co razem nadaje tej grze bardziej nowoczesny charakter.

Ocena końcowa: Jeśli jesteś fanem naprawdę wymagających gier przygodowych, „Devil May Cry” 3: Przebudzenie Dantego”” to strzał w dziesiątkę. To jedna z tych gier z serii, które słyną z tego, że trudno je ukończyć, ale uwierz mi na słowo – to doświadczenie jest naprawdę satysfakcjonujące.

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3. Devil May Cry [Najlepsza oryginalna seria]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC z systemem Windows, Nintendo Switch Rok wydania 2001 Twórca(y) Capcom Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Unikalne cechy Najlepszy sposób na poznanie korzeni serii: gotycki horror, stała kamera, podstawy Devil Trigger, surowa, dynamiczna walka Ocena na Metacritic 94/100

Każda wielka opowieść ma swój początek – tak samo jest w przypadku oryginalnej gry z serii „Devil May Cry””, która ugruntowała pozycję tej serii jako jednej z najlepszych gier inspirowanych anime. Choć dziś może wydawać się nieco przestarzała, to właśnie ta pierwsza część wyznaczyła standardy dla bossów w kolejnych odsłonach serii.

Przygoda Dantego na Wyspie Mallet zabierze cię do tradycyjnych zamków i komnat. W pamięci wciąż żywo wybrzmiewa ta złowieszcza muzyka, podkreślająca rozgrywkę, która skłania się raczej ku gotyckiemu horrorowi dzięki stałym ujęciom kamery i pełnym akcji walkom z bossami.

Dlaczego to wybraliśmy Oryginalna gra „Devil May Cry”” nadała ton całej serii dzięki gotyckiemu horrorowi, intensywnym walkom z bossami oraz stylowej walce, które zdefiniowały kolejne części serii.

Chociaż rozgrywka mogła być momentami prosta (ale wciągająca), to kontrast między rozmiarem przeciwników a stosunkowo niewielkim Dante, dysponującym jedynie bronią białą, palną i Devil Trigger, stanowi niezapomniany widok.

Ocena końcowa: Jeśli potrzebujesz chwili wytchnienia między walkami, to „Devil May Cry”” może nie być dla ciebie. Gra przez cały czas obfituje w szybką, stylową walkę, co czyni ją atrakcyjną, jeśli lubisz taką nieprzerwaną akcję.

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Nasz wynik 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, Xbox 360, komputery PC z systemem Windows, Android, iOS, Shield Android TV Rok wydania 2008 Twórca(y) Capcom Średni czas rozgrywki 11–15 godzin Unikalne cechy Wprowadzono Devil Bringer Nero; rozgrywka dwuosobowa z Dante i Nero Ocena na Metacritic 84

Capcom wprowadził nową grywalną postać, Nero, który zyskał tak dużą popularność, że pojawił się również w Devil May Cry 5. Jeśli uważasz, że agresywność Dantego jest brawurowa, poczekaj, aż spróbujesz szybkiej walki i temperamentu Nero.

Oprócz nowej postaci tytuł ten zapoczątkował również erę HD. Oznacza to większy nacisk na oprawę wizualną – od zaśnieżonych krajobrazów po rozbudowane przestrzenie i detale na arenach bossów. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że większość elementów, które sprawiły, że Devil May Cry 5 był tak świetny, pojawiła się już w Devil May Cry 4.

Dlaczego to wybraliśmy Devil May Cry 4 wzbogaciło serię o debiut Nero, oszałamiającą grafikę HD oraz umiejętność Devil Bringer, która dodała nowej głębi do dynamicznej walki.

Jedną z rzeczy, które najbardziej podziwiam w Nero, jest jego specjalna umiejętność: Devil Bringer. Pozwala ona przyciągać wrogów bliżej i zmieniać przebieg walki w porównaniu z tym, co oferował starszy już Dante.

Ocena końcowa: Emocje związane z pojawieniem się nowej postaci, odkrywanie nowych umiejętności w trakcie rozgrywki oraz przyjemna oprawa graficzna zdecydowanie rekompensują wszelkie niedociągnięcia, jakie mogła mieć gra „Devil May Cry 4”, co sprawia, że jest to świetna pozycja dla fanów lubujących się w akcji.

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5. Devil May Cry: Devil May Cry [Najlepsza gra dla początkujących]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3/4, komputery z systemem Windows, Xbox 360/One Rok wydania 2013 Twórcy Ninja Theory/Capcom Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Cechy charakterystyczne Akcja rozgrywa się w nowoczesnym mieście, uproszczona, ale efektowna walka, nowa odsłona postaci Dantego Ocena na Metacritic 86/100

W 2013 roku seria „Devil May Cry”” doczekała się nowoczesnego restartu, przenosząc Dantego (i nas wszystkich) z tradycyjnych gotyckich scenerii do miejskiego krajobrazu. W odróżnieniu od poprzednich części, w których Dante był typowym, zarozumiałym łowcą demonów, w tej odsłonie stał się raczej pół-aniołem, pół-łowcą demonów, który potajemnie walczy z demonami.

Oprócz zmiany wyglądu Dantego, w tej odsłonie serii gruntownie odświeżono również postać jego złego bliźniaka (Vergila), a jego dialogi stały się tym razem mniej agresywne.

Dlaczego to wybraliśmy DMC: Devil May Cry to odważny restart serii, charakteryzujący się nowoczesną, miejską scenerią, przeprojektowanymi postaciami oraz uproszczoną walką, która zachęcała nowych graczy do zapoznania się z serią.

Co więcej, gra postawiła na uproszczony system walki, co może być dobrym rozwiązaniem dla osób dopiero zaczynających przygodę z tą serią.

Ocena końcowa: DMC: Devil May Cry to zastrzyk kreatywności, który z pewnością spodoba się nowym graczom serii, zwłaszcza dzięki takim elementom jak nowa sceneria. Jednak doświadczeni gracze, przyzwyczajeni do tytułów takich jak DMC 4, mogą uznać tę grę za zbyt „lekką” jak na ich gust.

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6. Devil May Cry 5: Edycja specjalna [Najlepsza grafika w serii Cry]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca(y) Capcom Średni czas rozgrywki 10–17 godzin Unikalne cechy Dodano postać Vergila do gry, tryby Turbo i Legendary Dark Knight, skrócono czas ładowania oraz ulepszono grafikę. Ocena na Metacritic 89

Podobnie jak inne edycje specjalne, Devil May Cry 5: Edycja specjalna dodaje Vergila jako postać grywalną. Ponadto wprowadzono inne ulepszenia, takie jak tryb Turbo i tryb Legendary Dark Knight, które zwiększają przyjemność z gry i poprawiają rozgrywkę.

Jeśli masz świetny monitor do gier, z pewnością docenisz grafikę i wyższą liczbę klatek na sekundę w tej grze, co przekłada się na niemal natychmiastowe ładowanie i magiczne efekty walki. To właśnie między innymi sprawia, że tytuł ten jest jedną z najlepszych gier na PS5 i Xbox Series X, pozwalającą w pełni wykorzystać moc tych konsol.

Tak wysokiej jakości kinowa oprawa wizualna doskonale pokazuje, dlaczego gry wideo często przenikają do innych form mediów, co odzwierciedlają trendy widoczne na pełnej liście nominowanych do nagrody za najlepszą adaptację podczas Game Awards 2025.

Dlaczego to wybraliśmy Devil May Cry 5: Edycja specjalna wzbogaca oryginalną wersję o postać Vergila jako grywalnego bohatera, szybsze działanie oraz grafikę nowej generacji opartą na ray tracingu.

Na przykład w tej edycji można wybierać między trybem jakości a trybem wydajności w zakresie odbić opartych na ray tracingu. Wybór trybu jakości oznacza, że gra dąży do rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, natomiast tryb wydajności dąży do rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę.

Ocena końcowa: Jeśli kochasz emocje, wyzwania i urok gier nowej generacji, to Devil May Cry 5: Edycja specjalna jest właśnie dla Ciebie.

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7. Devil May Cry 4: Edycja specjalna [Najlepsza gra pod względem kreatywnej walki]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, komputery z systemem Windows Rok wydania 2015 Twórca(y) Capcom Średni czas gry 11 godzin Unikalne cechy Dodaje Vergila, Lady i Trish jako postacie grywalne. Ulepszona grafika i zbalansowana walka Ocena na Metacritic 76

W grze Devil May Cry 4: Edycja specjalna dodano Vergila, Lady i Trish jako nowe postacie grywalne. Ponadto, w porównaniu z Devil May Cry 4, firma Capcom wprowadziła ulepszenia graficzne.

Dlaczego to wybraliśmy W grze Devil May Cry 4: Edycja specjalna rozszerzono listę postaci o Vergila, Lady i Trish jako postacie grywalne, a także ulepszono grafikę i dodano nowe scenki przerywnikowe.

Jeśli grałeś wcześniej w Devil May Cry 3: Edycja specjalna, to postać Vergila nie jest ci już obca. Jednak po raz pierwszy pojawiły się tu Lady i Trish wraz ze swoimi unikalnymi umiejętnościami, różnorodną bronią i kombinacjami ciosów.

Ocena końcowa: Rozgrywka została ulepszona dzięki większej liczbie scenek filmowych, ale dla graczy, którzy spędzili już czas przy Devil May Cry 4, różnica może nie być zbyt duża. Dlatego gra jest najlepszym wyborem dla starszych graczy, którzy pragną Devil May Cry 4 z lepszą grafiką i nowymi postaciami do gry.

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8. Devil May Cry 2 [Najlepsza gra dla graczy, którzy lubią przejść grę w całości]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2/3/4, Xbox One/360, komputery PC z systemem Windows, Nintendo Switch Rok wydania 2003 Twórca(y) Capcom Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Cechy charakterystyczne Najlepsza propozycja dla kolekcjonerów całej serii. Wprowadzono nową mobilność, ale gra często postrzegana jest jako najsłabsza część serii ze względu na mało inspirujący projekt Ocena na Metacritic 68/100

W grze „Devil May Cry 2” pojawiła się nowa bohaterka (Lucia), co zawsze jest mile widziane, bo urozmaica rozgrywkę, a jej zadaniem jest zmierzenie się z bossem Ariusem. Jednak poza tym ta druga część nie miała zbyt wiele do zaoferowania, począwszy od wyboru mroczniejszej tematyki, a skończywszy na mniejszej dbałości o szczegóły w otoczeniu i postaciach.

Dlaczego to wybraliśmy Devil May Cry 2 wprowadziło zmianę broni w czasie rzeczywistym, ulepszone ruchy unikowe oraz Lucię jako nową bohaterkę, co dodało różnorodności pomimo słabszego odbioru.

Myślałem, że przynajmniej system walki będzie bardziej rozbudowany, a ten również nie spełnił moich oczekiwań. Nie wszystko jednak było takie złe, zwłaszcza że w „Devil May Cry 2” Dante zyskał możliwość zmiany broni w czasie rzeczywistym oraz ulepszoną mechanikę uników.

Ocena końcowa: „Devil May Cry 2” można uznać za najsłabszy punkt serii DMC, ponieważ nie było w nim zbyt wiele, na co można by czekać z niecierpliwością. Niemniej jednak nadal warto w tę grę zagrać, jeśli chcesz uzupełnić swoją kolekcję z całej serii.

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9. Devil May Cry: Szczyt walki [Najlepsza gra dla graczy mobilnych]

Nasza ocena 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Urządzenia mobilne (iOS/Android) Rok wydania 2024 Twórca(y) Capcom/NebulaJoy Średni czas gry Różna Unikalne cechy Idealna dla graczy mobilnych. Oferuje rajdy wieloosobowe, system wytrzymałości oraz kolekcję postaci. Ocena na Metacritic 41/100

Devil May Cry: Szczyt walki była pierwszą wersją mobilną, która choćby w niewielkim stopniu dorównywała akcji znanej z konsoli. Oczywiście nie należy oczekiwać grafiki zbliżonej do tej z konsoli, ale filmowe przerywniki, efekty cząsteczkowe i system walki były zaskakująco dobre.

Dlaczego to wybraliśmy Peak of Combat przenosi akcję rodem z konsoli na urządzenia mobilne, oferując kinowe przerywniki filmowe, stylowe kombinacje ciosów oraz rajdy w trybie wieloosobowym, zapewniając wciągającą rozgrywkę DMC w wersji mobilnej.

Ponadto ta wersja umożliwia rozgrywkę w trybie rajdów wieloosobowych, zapewniając wspólną zabawę niespotykaną dotąd na urządzeniach mobilnych, co czyni ją jedną z najlepszych gier kooperacyjnych.

W przeciwieństwie do wersji konsolowej postacie, umiejętności i postępy w grze zdobywa się za pomocą waluty w grze. Nie można od razu wcielić się w Dantego, Nero czy Vergila, ale odblokowuje się różne wersje tych postaci wraz z ich unikalnymi zestawami umiejętności. Główną wadą tego mechanizmu zdobywania elementów jest to, że sprawia on wrażenie modelu typu „pay-to-win”.

Ocena końcowa: Pod względem walki, stylowych kombinacji ciosów i poziomu trudności w starciach z bossami gra „Devil May Cry”: Szczyt walki”” sprawdza się znakomicie, stanowiąc świetne wprowadzenie do wersji mobilnej zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych fanów.

10. Devil May Cry HD Collection [Najlepsza kolekcja gier akcji]

Nasz wynik 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3, Xbox 360 (2012); PS4, Xbox One, PC (2018) Rok wydania 2012 i 2018 Twórca(y) Capcom/Pipeworks Średni czas rozgrywki Różny Unikalne cechy Najlepsza opcja dla tych, którzy chcą ponownie zagrać w Devil May Cry 1–3 z ulepszoną grafiką oraz trofeami i osiągnięciami. Ocena na Metacritic brak

Devil May Cry HD Collection pozwala cieszyć się historią serii Cry (Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 i Devil May Cry 3: Przebudzenie Dantego) w lepszym, atrakcyjniejszym wizualnie formacie na konsolach nowej generacji.

Dlaczego to wybraliśmy Devil May Cry HD Collection zachowuje klasyczne wrażenia z gry w DMC dzięki ulepszonej grafice, pozwalając graczom cieszyć się trzema pierwszymi tytułami na nowoczesnych konsolach, pozostając jednocześnie wiernym oryginałom.

Co zaskakujące, poza grafiką nie wprowadzono żadnych dodatkowych udoskonaleń w oryginalnych modelach i animacjach. Być może nie jest to najlepsze posunięcie w kontekście współczesnych gier, ale pomaga serii pozostać wierną swoim korzeniom dla nowych graczy, którzy chcą cieszyć się klasykami na nowszych urządzeniach.

Osobiście uważam, że dzięki uwzględnieniu w tej kolekcji zarówno pierwszej, jak i drugiej części serii, jest to jedna z najlepszych gier na Xbox wszech czasów, biorąc pod uwagę również inne obsługiwane platformy.

Ocena końcowa: Jeśli szukasz najlepszego sposobu na poznanie początków serii „Devil May Cry”” bez pewnych ograniczeń technicznych i jakościowych, takich jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, błędy i obsługa ekranów panoramicznych, to „Devil May Cry” HD Collection” jest grą, którą warto wypróbować.

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Nasza ocena najlepszej gry z serii „Devil May Cry””

Z mojego doświadczenia wynika, że Devil May Cry 5, Devil May Cry 3: Przebudzenie Dantego oraz oryginalna gra Devil May Cry wyróżniają się jako pozycje, w które koniecznie trzeba zagrać.

DMC 5 oferuje najbardziej dopracowaną walkę, oszałamiającą grafikę i wysoką wartość powtórnego grania, podczas gdy DMC 3 rzuca graczom wyzwanie dzięki głębokiej, satysfakcjonującej walce i gotyckiemu urokowi, a oryginalna część pozostaje kultowa dzięki szybkiej akcji i klasycznym starciom z bossami.

Nowicjuszom polecam zacząć od DMC 5, aby cieszyć się płynną rozgrywką, a następnie zapoznać się z DMC 3, które oferuje trudniejsze, nostalgiczne doświadczenie. Jeśli czas na to pozwala, oryginalne DMC pozwala zrozumieć, w jaki sposób ta seria zdefiniowała stylową akcję.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Devil May Cry?

Najlepszą grą z serii Devil May Cry jest Devil May Cry 5, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że jest to najnowsza odsłona serii.

Jaki styl ma gra „Devil May Cry””?

„Devil May Cry”” to gra akcji oparta na postaciach, w której nacisk kładziony jest na dynamiczną walkę wymagającą umiejętności.

Na czym opiera się gra „Devil May Cry””?

Gra „Devil May Cry”” opiera się na słynnym dziele literatury włoskiej, „Boskiej komedii”, z której pochodzą imiona bohaterów. Gra powstała również jako nieudany prototyp gry z serii „Resident Evil”, ale obecnie stała się potęgą samą w sobie.

Ile godzin zajmuje ukończenie Devil May Cry?

Nie da się precyzyjnie oszacować, ile godzin potrzeba, aby ukończyć grę Devil May Cry. Konkretna liczba godzin wymagana do całkowitego ukończenia dowolnej części serii zależy wyłącznie od umiejętności gracza, poziomu trudności oraz celów, jakie stawia sobie podczas rozgrywki.

Czy „Devil May Cry 3” to najtrudniejsza gra?

Tak, „Devil May Cry 3” jest uważana za najtrudniejszą do ukończenia grę z tej serii, biorąc pod uwagę, że tryb normalny jest równie trudny jak tryby trudne w kolejnych częściach serii.

Czy mogę pominąć Devil May Cry 1 i 2?

Tak, możesz pominąć „Devil May Cry” 1” i „Devil May Cry 2”, zwłaszcza że „Devil May Cry 2” jest powszechnie uważana za najgorszą grę z tej serii.