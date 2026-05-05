Os 10 melhores jogos da série Devil May Cry de 2026 que te vão manter colado ao ecrã

«Devia ter sido eu a encher a tua alma sombria de LUZ!!!» é mais do que apenas uma frase de um dos melhores jogos da série Devil May Cry. Para mim, pessoalmente, é algo que me transporta de volta aos momentos que vivi no jogo. E se és um jogador novo a entrar na série, é certamente uma daquelas coisas que agora tens de ansiar.

O jogo prende-te com os seus sons envolventes e a atitude dos personagens, e quando começas a desbloquear habilidades incríveis com o Dante, o Nero e o Vergil, parece mesmo que está tudo em jogo… É por isso que vasculhei toda a série Devil May Cry e os classifiquei por ordem de quais deves jogar sem falta hoje mesmo.

As nossas melhores escolhas para a série Devil May Cry

Com 12 lançamentos na série (contando as edições especiais e definitivas), é difícil escolher os melhores jogos de Devil May Cry, já que todos oferecem uma experiência única, seja pela história ou pelos novos personagens. No entanto, se tivesse de escolher, estes são os três que mais se destacam para mim:

1 Devil May Cry 5 2019 O Devil May Cry 5: Special Edition é divertido, mas o original destaca-se com os fantoches demoníacos do V e os Devil Breakers melhorados do Nero. Buy now 2 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening 2005 O «Devil May Cry 3: Dante’s Awakening» redefiniu a série com um Dante mais afiado, ambientes detalhados, combate estratégico e batalhas contra chefes inesquecíveis. Buy now 3 Devil May Cry 2001 O «Devil May Cry» original pode parecer um pouco antiquado hoje em dia, mas foi ele que abriu caminho com a atitude do Dante, o estilo gótico e os combates espetaculares que inspiraram todos os jogos que se seguiram. Buy now

Embora estas escolhas tenham deixado uma marca inesquecível na franquia Devil May Cry, o que as torna alguns dos melhores jogos de hack and slash de sempre, não são de forma alguma uma lista exaustiva das memórias que cada vitória sobre um chefe proporciona. Fica por aqui para a melhor parte.

Os 10 melhores jogos da série Devil May Cry que provam porque é que a série é lendária

O Devil May Cry pode ter apenas cerca de seis títulos principais, mas as suas edições especiais elevam esse número para cerca de 12. Ao contrário de outros jogos que podem usar as edições especiais apenas para ganhar dinheiro, o Devil May Cry oferece-nos mesmo experiências únicas. Experimentei-os todos e fiz uma lista dos dez melhores jogos da série Devil May Cry para experimentares.

1. Devil May Cry 5 [Melhor reboot da série]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/Series S, PC com Windows Ano de lançamento 2019 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 12-15 horas Características únicas Combates cheios de estilo com o Nero, o Dante e o V. Gráficos hiperdetalhados, lutas contra chefes com um toque cinematográfico, design urbano moderno Pontuação no Metacritic 89

Quando se fala de perfeição num jogo repleto de ação e aventuras, o Devil May Cry 5 vem logo à cabeça. A alternância bem pensada entre o Nero, o Dante e o V enquanto se desvendam os mistérios em torno do Urizen eleva ainda mais o nível.

Ao contrário dos jogos anteriores da série, o Devil May Cry 5 introduziu combos elegantes mais avançados, melhorias nas armas usando Orbes Vermelhos, e a luta final contra o chefe Vergil é, sem dúvida, uma das melhores de toda a série.

Porque é que o escolhemos O Devil May Cry 5 oferece a experiência mais aperfeiçoada da série, com combos avançados, gráficos impressionantes e um final épico que reforça a sua vontade de voltar a jogar.

Se dás importância à estética visual, vais adorar a fantástica combinação de iluminação realista, ambientes detalhados e personagens mais expressivas nesta edição. O Devil May Cry 5 aposta definitivamente em cenários mais realistas, com uma tendência para a urbanização em comparação com os jogos anteriores.

Para mim, o único grande desafio neste jogo é que o modo normal parece muito mais fácil de jogar (em termos de dificuldade) do que os jogos anteriores, especialmente se esta não for a tua primeira experiência com Devil May Cry.

Veredicto final: Devil May Cry 5 é a melhor experiência DMC para os fãs que adoram as personagens tradicionais, com uma urbanização que não parece forçada, gráficos realistas e um elevado valor de rejogabilidade.

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2. Devil May Cry 3: O Despertar de Dante [Ideal para uma jogabilidade realista]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC com Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2005 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 15-20 horas Características únicas Introduziu a mudança de estilo e explorou a rivalidade entre Dante e Vergil. Design gótico e elevada dificuldade Pontuação no Metacritic 87

O Devil May Cry 3: O Despertar de Dante é um toque muito bom depois das dificuldades do segundo título da série, voltando ao que tornou o primeiro título fantástico e melhorando ainda mais isso para torná-lo um dos melhores jogos da Nintendo Switch até agora.

Porque é que escolhemos isto O Devil May Cry 3 redefiniu a série com o seu combate desafiante, estilo gótico e mecânicas de luta flexíveis, tornando-o um clássico gratificante para jogadores experientes.

Ao contrário do Devil May Cry 5, o O Despertar de Dante mantém-se fiel à estética gótica original da série, conservando até a personalidade arrogante do Dante. Além disso, gosto do facto de os grandes chefes terem ficado ainda melhores e maiores neste título.

Outra coisa é que não tens de te limitar a apenas um estilo de luta por personagem, ao contrário dos títulos mais antigos da série. Assim, tens mais emoção, profundidade e criatividade no sistema de combate, o que contribui para dar a este jogo um apelo mais moderno.

Veredicto final: Se és fã de jogos de aventura verdadeiramente desafiantes, não te vais arrepender de escolher o Devil May Cry 3: O Despertar de Dante. É um dos jogos da série que é notoriamente difícil de terminar, mas acredita em mim quando te digo que a experiência é verdadeiramente gratificante.

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3. Devil May Cry [Melhor Série Original]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC com Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2001 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 6-8 horas Características únicas Ideal para conhecer as origens da série: terror gótico, câmara fixa, noções básicas do Devil Trigger, combate cru e acelerado Pontuação no Metacritic 94/100

Toda grande história tem um começo, e é o que acontece com o título original de Devil May Cry, que começou a consolidar esta série como um dos melhores jogos de anime que existem. Pode parecer um pouco antiquado hoje em dia, mas este primeiro jogo acabou por definir os chefes das futuras entregas.

A aventura do Dante na Ilha de Mallet leva-te a castelos e salões tradicionais. A música sinistra ainda ressoa na tua cabeça, a realçar uma jogabilidade que se inclina mais para o terror gótico, com ângulos de câmara fixos e lutas contra chefes cheias de ação.

Por que é que o escolhemos O Devil May Cry original definiu o tom da série com horror gótico, lutas intensas contra chefes e um combate elegante que marcou os jogos seguintes.

Embora a jogabilidade possa ser simples (mas divertida) por vezes, o tamanho dos inimigos em comparação com um Dante relativamente pequeno, que conta apenas com armas brancas, armas de fogo e o Devil Trigger, é um espetáculo a não perder.

Veredicto final: Se precisas de dar uma pausa entre as lutas, então o Devil May Cry pode não ser para ti. O jogo está repleto de combates elegantes e em ritmo acelerado a toda a hora, o que o torna apelativo se gostares desse tipo de ação sem pausas.

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A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, PC com Windows, Android, iOS, Shield Android TV Ano de lançamento 2008 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 11-15 horas Características únicas Introduziu o Devil Bringer do Nero; modo de jogo a dois entre o Dante e o Nero Pontuação no Metacritic 84

A Capcom apresentou uma nova personagem jogável, o Nero, que foi tão apreciado que também apareceu no Devil May Cry 5. Agora, se achas que a agressividade do Dante é ousada, espera até experimentares o combate rápido e o temperamento do Nero.

Para além de uma nova personagem, este título marcou também o início da era HD. Isso significa mais atenção aos gráficos, desde as paisagens nevadas até ao desenvolvimento de espaços mais amplos e aos detalhes nas arenas dos chefes. Olhando para trás, a maioria das coisas que tornaram o Devil May Cry 5 fantástico foram introduzidas no Devil May Cry 4.

Por que é que o escolhemos O Devil May Cry 4 expandiu a série com a estreia do Nero, visuais HD impressionantes e a habilidade Devil Bringer, que adicionou uma nova profundidade ao combate acelerado.

Uma das coisas que mais adoro no Nero é a sua habilidade especial: o Devil Bringer. Isto permite-te puxar os inimigos para mais perto e mudar o ritmo do combate em comparação com o que o Dante mais velho oferecia.

Veredicto final: A emoção que a nova personagem traz, a descoberta de novas habilidades à medida que jogas e os gráficos fantásticos compensam, sem dúvida, quaisquer falhas que o Devil May Cry 4 possa ter tido, o que o torna perfeito para os fãs que adoram toda esta ação.

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5. Devil May Cry: Devil May Cry [Melhor título para principiantes]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3/4, PC com Windows, Xbox 360/One Ano de lançamento 2013 Criador(es) Ninja Theory/Capcom Duração média do jogo 8-10 horas Características únicas Cenário urbano moderno, combate simplificado mas espetacular, Dante reinventado Pontuação no Metacritic 86/100

O Devil May Cry ganhou um reboot moderno em 2013 e levou o Dante (e a todos nós) para longe das definições góticas tradicionais, para uma paisagem urbana. E, ao contrário da série anterior, onde o Dante era um caçador de demónios totalmente arrogante, ele tornou-se mais um caçador meio anjo, meio demónio, que luta secretamente contra os demónios.

Para além do novo design do Dante, o seu gémeo maléfico (Vergil) também recebeu uma grande renovação nesta série, juntamente com diálogos menos agressivos desta vez.

Porque é que escolhemos isto O DMC: Devil May Cry ofereceu um reboot arrojado com um cenário urbano moderno, personagens redesenhadas e um combate simplificado que deu as boas-vindas aos novatos na franquia.

Por último, o jogo apostou num sistema de combate simplificado, o que pode ser uma boa opção para quem está a começar a jogar.

Veredicto final: O DMC: Devil May Cry foi uma aposta na criatividade que vais adorar como novato na série, especialmente graças a escolhas como o novo cenário. No entanto, os jogadores mais experientes podem achá-lo demasiado leve para o seu estilo, vindo de títulos como o DMC 4.

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6. Devil May Cry 5: Edição Especial [Os melhores gráficos da série Cry]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 10-17 horas Características únicas Adiciona o Vergil como personagem jogável, os modos Turbo e Legendary Dark Knight, tempos de carregamento mais rápidos e gráficos melhorados. Pontuação no Metacritic 89

Tal como noutras edições especiais, o Devil May Cry 5: Edição Especial adiciona o Vergil como personagem jogável. Além disso, há outras melhorias, como o modo Turbo e o modo Legendary Dark Knight, que contribuem para a diversão e a jogabilidade.

Se tiveres um bom monitor de jogos, vais apreciar os gráficos e as taxas de fotogramas mais elevadas deste título, o que resulta num carregamento quase instantâneo e em efeitos de combate mágicos. Isso também faz parte do que torna este título um dos melhores jogos para a PS5 e um dos melhores títulos para uma Xbox Series X, permitindo aproveitar todo o potencial destas consolas.

Uma apresentação cinematográfica desta qualidade mostra exatamente porque é que os videojogos cruzam frequentemente com outras formas de media, refletindo as tendências observadas na lista completa dos nomeados para Melhor Adaptação nos Game Awards 2025.

Porque é que o escolhemos O Devil May Cry 5: Edição Especial melhora a versão original com o Vergil como personagem jogável, um desempenho mais rápido e gráficos de última geração com ray tracing.

Por exemplo, nesta edição podes escolher entre o modo de qualidade e o modo de desempenho para os reflexos com ray tracing. Se escolheres o modo de qualidade, o jogo roda a uma resolução de 4K a 30 fps, enquanto o modo de desempenho roda a uma resolução de 1080p a 60 fps.

Veredicto final: Se adoras emoção, dificuldade e o encanto dos jogos da nova geração, então o Devil May Cry 5: Edição Especial é para ti.

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7. Devil May Cry 4: Edição Especial [Ideal para combate criativo]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC com Windows Ano de lançamento 2015 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 11 horas Características únicas Adiciona o Vergil, a Lady e a Trish como personagens jogáveis. Gráficos melhorados e combate reequilibrado Pontuação no Metacritic 76

O Devil May Cry 4: Edição Especial adicionou o Vergil, a Lady e a Trish como novas personagens jogáveis. Além disso, em comparação com o Devil May Cry 4, a Capcom introduziu melhorias visuais significativas.

Porque é que escolhemos isto? O Devil May Cry 4: Edição Especial ampliou o elenco com o Vergil, a Lady e a Trish como personagens jogáveis, juntamente com gráficos melhorados e novas cenas cinematográficas.

Se já jogaste o Devil May Cry 3: Edição Especial antes deste, então já deves estar familiarizado com o Vergil. No entanto, esta foi a primeira vez que a Lady e a Trish foram apresentadas, juntamente com as suas habilidades únicas, variedade de armas e combos.

Veredicto final: A jogabilidade foi melhorada com mais cenas cinematográficas, mas pode não parecer muito diferente para quem já jogou o Devil May Cry 4. Por isso, é ideal para jogadores mais experientes que querem o Devil May Cry 4 com gráficos melhores e novas personagens jogáveis.

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8. Devil May Cry 2 [Ideal para quem gosta de completar tudo]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2/3/4, Xbox One/360, PC com Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2003 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 6-8 horas Características únicas Ideal para quem quer ter a coleção completa da série. Introduziu uma nova mobilidade, mas é muitas vezes visto como o título mais fraco devido a um design pouco inspirador Pontuação no Metacritic 68/100

O Devil May Cry 2 trouxe uma nova heroína (Lucia), o que é sempre bem-vindo para dar mais vida à jogabilidade, para enfrentar o chefe Arius. No entanto, não havia muito mais a destacar neste segundo título, a começar pela escolha de um tema mais sombrio e por menos atenção aos detalhes no ambiente e nas personagens.

Porque é que o escolhemos? O Devil May Cry 2 introduziu a troca de armas em tempo real, movimentos evasivos melhorados e a Lucia como nova heroína, trazendo mais variedade apesar de ter sido menos bem recebido.

Pensei que, pelo menos, o sistema de combate fosse oferecer mais, mas também não correspondeu às expectativas. No entanto, nem tudo foi mau, especialmente porque o Dante ganhou a possibilidade de trocar de arma em tempo real e melhores mecânicas de evasão no Devil May Cry 2.

Veredicto final: O Devil May Cry 2 pode ser considerado o ponto mais baixo da série DMC, já que havia pouco por que ficar entusiasmado. No entanto, ainda podes jogar este se quiseres completar a série.

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9. Devil May Cry: O Pico do Combate [Ideal para jogadores móveis]

A nossa pontuação 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Móvel (iOS/Android) Ano de lançamento 2024 Criador(es) Capcom/NebulaJoy Tempo médio de jogo Varia Características únicas Ideal para quem joga no telemóvel. Tem raids multijogador, um sistema de resistência e coleção de personagens. Pontuação no Metacritic 41/100

O Devil May Cry: O Pico do Combate foi a primeira versão para telemóvel que chegou a aproximar-se, nem que fosse um pouco, do tipo de ação que se vê na consola. Claro que não deves esperar gráficos ao nível dos da consola, mas as cenas cinematográficas, os efeitos de partículas e o sistema de combate eram surpreendentemente bons.

Porque é que o escolhemos O Pico do Combate traz ação ao estilo das consolas para os telemóveis, com cenas cinematográficas, combos cheios de estilo e raids multijogador, oferecendo uma experiência DMC envolvente e portátil.

Além disso, esta versão inclui uma modalidade multijogador, proporcionando uma diversão coletiva nunca antes vista em dispositivos móveis, o que o torna um dos melhores jogos cooperativos.

Ao contrário do que acontece na consola, as personagens, as habilidades e a progressão são adquiridas através da moeda do jogo. Não podes jogar diretamente com o Dante, o Nero ou o Vergil, mas desbloqueias diferentes versões das personagens e os seus conjuntos de habilidades únicos. A principal desvantagem deste mecanismo de aquisição é que parece um modelo «pagar para ganhar».

Veredicto final: Em termos de combate, combos elegantes e dificuldade nas lutas contra chefes, o Devil May Cry: O Pico do Combate cumpre na perfeição, tornando-se uma boa introdução à versão para telemóvel, tanto para fãs de longa data como para novos fãs.

10. Devil May Cry HD Collection [A melhor coleção de jogos de ação]

A nossa pontuação 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, Xbox 360 (2012); PS4, Xbox One, PC (2018) informar Ano de lançamento 2012 e 2018 Criador(es) Capcom/Pipeworks Duração média do jogo Varia Características únicas Ideal para revisitar os Devil May Cry 1-3 com gráficos atualizados e troféus/conquistas. Pontuação no Metacritic N/A

A Coleção Devil May Cry HD permite-te desfrutar da história da série Cry (Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: O Despertar de Dante) num formato melhor e visualmente mais apelativo nas tuas consolas de última geração.

Por que é que o escolhemos A Coleção Devil May Cry HD preserva a experiência clássica do DMC com gráficos melhorados, permitindo aos jogadores desfrutar dos três primeiros títulos em consolas modernas, mantendo-se fiel aos originais.

Surpreendentemente, não houve mais aperfeiçoamentos nos modelos e animações originais para além dos gráficos. Isto pode não ser a melhor escolha para os jogos da era moderna, mas ajuda a franquia a manter-se fiel às suas origens para os novos jogadores que querem desfrutar dos clássicos em consolas mais recentes.

Pessoalmente, acho que a inclusão do jogo original e da segunda parte nesta coleção faz dela um dos melhores jogos da Xbox de sempre, entre outras plataformas compatíveis.

Veredicto final: Se estás à procura da melhor forma de conhecer as origens da série Devil May Cry sem algumas das limitações técnicas e de qualidade, como resolução, taxa de fotogramas, bugs e suporte para ecrã panorâmico, então a Devil May Cry HD Collection é um bom jogo para experimentares.

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O nosso veredicto sobre o melhor jogo da série Devil May Cry

Pela minha experiência, o Devil May Cry 5, o Devil May Cry 3: O Despertar de Dante e o Devil May Cry original destacam-se como os títulos imperdíveis.

O DMC 5 oferece o combate mais aperfeiçoado, visuais impressionantes e um elevado valor de rejogabilidade, enquanto o DMC 3 desafia os jogadores com um combate profundo e gratificante e um charme gótico, e o título original continua a ser icónico pela sua ação acelerada e pelos clássicos combates contra chefes.

Para quem está a começar, recomendo que comeces pelo DMC 5 para uma jogabilidade suave e, depois, explores o DMC 3 para uma experiência mais difícil e nostálgica. Se o tempo permitir, o DMC original dá-te uma ideia de como a série definiu a ação com estilo.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Devil May Cry?

O melhor jogo da série Devil May Cry é o Devil May Cry 5, o que não é surpresa, já que é o mais recente e o mais novo da série.

Que tipo de jogo é o Devil May Cry?

O Devil May Cry é um jogo de ação centrado nas personagens, que dá ênfase a combates rápidos e baseados na habilidade.

Em que é que o Devil May Cry se baseia?

O jogo Devil May Cry é baseado numa famosa obra da literatura italiana, A Divina Comédia, de onde vêm os nomes das personagens. O jogo começou por ser um protótipo falhado de um jogo Resident Evil, mas agora evoluiu para se tornar um sucesso por direito próprio.

Quantas horas demoras a terminar o Devil May Cry?

Não há forma de estimar com precisão quantas horas precisas para terminares um jogo Devil May Cry. O número específico de horas necessárias para terminares qualquer um dos títulos depende inteiramente das tuas habilidades, do nível de dificuldade e dos teus objetivos ao jogar.

O Devil May Cry 3 é o jogo mais difícil?

Sim, o Devil May Cry 3 é considerado o jogo mais difícil de terminar da série, já que o modo normal é tão difícil quanto os modos difíceis dos jogos seguintes.

Posso saltar o Devil May Cry 1 e o 2?

Sim, podes saltar o Devil May Cry 1 e o 2, especialmente porque o Devil May Cry 2 é amplamente considerado o pior jogo da série.