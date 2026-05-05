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Les 10 meilleurs jeux Devil May Cry de 2026 pour vous tenir en haleine

« C’est moi qui aurais dû remplir votre âme sombre de LUMIÈRE !!! » : cette phrase représente bien plus qu’une simple citation tirée de l’un des meilleurs jeux de la série Devil May Cry. Pour moi, personnellement, c’est quelque chose qui me ramène tout droit aux moments partagés dans le jeu. Et si vous êtes un nouveau joueur qui découvre la série, c’est sans aucun doute l’une de ces choses que vous avez désormais hâte de découvrir.

Le jeu vous captive grâce à ses effets sonores immersifs et à l’assurance des personnages, et lorsque vous commencez à débloquer des capacités incroyables avec Dante, Nero et Vergil, vous avez vraiment l’impression que tout est en jeu… C’est pourquoi j’ai passé au crible la série Devil May Cry et classé les titres par ordre de priorité, en fonction de ceux que vous devriez absolument jouer dès aujourd’hui.

Nos coups de cœur parmi les jeux Devil May Cry

Avec 12 opus dans la série (en comptant les éditions spéciales et définitives), il est difficile de choisir les meilleurs jeux Devil May Cry, car ils offrent tous une expérience unique, que ce soit au niveau de l’histoire ou grâce aux nouveaux personnages. Cependant, si je devais absolument faire un choix, voici les trois qui se démarquent le plus à mes yeux :

1 Devil May Cry 5 2019 Devil May Cry 5 : Special Edition est un jeu divertissant, mais la version originale se distingue par les marionnettes démoniaques de V et les Devil Breakers améliorés de Nero. Buy now 2 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening 2005 Devil May Cry 3 : Dante’s Awakening a redéfini la série grâce à un Dante plus affûté, des environnements détaillés, des combats stratégiques et des combats de boss inoubliables. Buy now 3 Devil May Cry 2001 Le premier Devil May Cry peut sembler dépassé aujourd’hui, mais il a ouvert la voie grâce à l’assurance de Dante, à son style gothique et à ses combats spectaculaires, qui ont inspiré tous les jeux qui ont suivi. Buy now

Bien que ces titres aient marqué de manière inoubliable la franchise Devil May Cry, ce qui en fait certains des meilleurs jeux de hack and slash de tous les temps, ils ne constituent en aucun cas une liste exhaustive des souvenirs que procure chaque victoire sur un boss. Restez avec nous pour découvrir le meilleur.

Les 10 meilleurs jeux Devil May Cry qui prouvent pourquoi la série est légendaire

La série Devil May Cry ne compte peut-être qu’une demi-douzaine de titres principaux, mais si l’on ajoute les éditions spéciales, ce chiffre s’élève à environ 12. Contrairement à d’autres séries qui se contentent parfois d’utiliser leurs éditions spéciales comme un simple moyen de gagner de l’argent, Devil May Cry nous offre véritablement des expériences uniques. Je les ai tous testés et j’ai classé pour vous les dix meilleurs jeux Devil May Cry de la franchise que vous devriez essayer.

1. Devil May Cry 5 [Meilleur reboot de la série]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/Series S, PC Windows Année de sortie 2019 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Caractéristiques uniques Des combats stylisés avec Nero, Dante et V. Des graphismes ultra-détaillés, des combats de boss cinématiques, un décor urbain moderne Note Metacritic 89

Quand on parle de perfection dans un jeu bourré d’action et d’aventures, Devil May Cry 5 vient immédiatement à l’esprit. L’alternance bien pensée entre Nero, Dante et V, tout en résolvant le mystère autour d’Urizen, élève encore un peu plus le niveau d’excellence.

Contrairement aux précédents opus de la série, Devil May Cry 5 propose des combos stylisés plus sophistiqués, des améliorations d’armes à l’aide d’Orbes rouges, et le combat final contre Vergil figure sans conteste parmi les meilleurs de toute la série.

Pourquoi nous l'avons choisi Devil May Cry 5 offre l’expérience la plus aboutie de la série, avec des combos sophistiqués, des graphismes époustouflants et une finale épique qui renforce son intérêt à y rejouer.

Si vous êtes sensible à l’esthétique visuelle, vous adorerez le mélange fantastique d’éclairages réalistes, d’environnements détaillés et de personnages plus expressifs dans cet opus. Devil May Cry 5 s’oriente clairement vers des décors plus réalistes, avec une évolution vers l’urbanisation par rapport aux précédents opus.

Pour ma part, le seul défi majeur de ce titre réside dans le fait que le mode normal semble beaucoup plus facile à jouer (en termes de difficulté) que les anciens jeux, surtout si ce n’est pas votre première expérience avec Devil May Cry.

Verdict définitif : Devil May Cry 5 est la meilleure expérience DMC pour les fans qui apprécient les personnages traditionnels, avec une urbanisation qui ne tombe pas dans le cliché, des graphismes réalistes et une grande rejouabilité.

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2. Devil May Cry 3 : Le réveil de Dante [Idéal pour un gameplay réaliste]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC Windows, Nintendo Switch Année de sortie 2005 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Caractéristiques uniques A introduit le changement de style et a exploré la rivalité entre Dante et Vergil. Un univers gothique et un niveau de difficulté élevé Note Metacritic 87

Devil May Cry 3 : Le réveil de Dante est une très belle réussite après les difficultés rencontrées avec le deuxième opus de la série. Il revient à ce qui avait fait le succès du premier opus, puis l’améliore encore davantage pour en faire l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch à ce jour.

Pourquoi nous l’avons choisi Devil May Cry 3 a redéfini la série grâce à ses combats exigeants, son style gothique et ses mécanismes de combat flexibles, ce qui en fait un classique gratifiant pour les joueurs expérimentés.

Contrairement à Devil May Cry 5, Le réveil de Dante reste fidèle à l’esthétique gothique originale de la série, en conservant même la personnalité arrogante de Dante. J’apprécie également que les grands boss aient été améliorés et soient encore plus imposants dans ce titre.

Autre point positif : vous n’êtes pas obligé de vous cantonner à un seul style de combat par personnage, contrairement aux anciens titres de la série. Vous bénéficiez ainsi de plus de sensations fortes, de profondeur et de créativité dans le système de combat, ce qui contribue à donner à ce jeu un attrait plus moderne.

Verdict définitif : Si vous êtes amateur de jeux d'aventure vraiment exigeants, vous ne pouvez pas vous tromper avec Devil May Cry 3 : Le réveil de Dante. C'est l'un des jeux les plus réputés pour leur difficulté dans la série, mais croyez-moi quand je vous dis que l'expérience en vaut vraiment la peine.

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3. Devil May Cry [Meilleure série originale]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2/3/4, Xbox 360/One, PC Windows, Nintendo Switch Année de sortie 2001 Créateur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Caractéristiques uniques Idéal pour découvrir les origines de la franchise : horreur gothique, caméra fixe, principes de base du Devil Trigger, combats bruts et rythmés Note Metacritic 94/100

Toute grande histoire a un début, et c’est le cas du premier opus de Devil May Cry, qui a commencé à imposer cette série comme l’un des meilleurs jeux inspirés d’animes. Il peut sembler un peu dépassé aujourd’hui, mais ce premier volet a défini le modèle des boss des opus suivants.

L'aventure de Dante sur l'île de Mallet vous plonge au cœur de châteaux et de salles traditionnels. La musique inquiétante reste encore gravée dans les mémoires, soulignant un gameplay qui s'oriente davantage vers l'horreur gothique, avec des angles de caméra fixes et des combats de boss pleins d'action.

Pourquoi nous l’avons choisi Le premier Devil May Cry a donné le ton à la franchise avec son horreur gothique, ses combats de boss intenses et ses combats stylisés qui ont défini les opus suivants.

Même si le gameplay pouvait parfois sembler simple (mais divertissant), la taille des ennemis face à un Dante relativement petit, ne disposant que d’armes de mêlée, d’armes à feu et du Devil Trigger, est un spectacle à ne pas manquer.

Verdict définitif : si vous avez besoin de faire une pause entre deux combats, Devil May Cry n’est peut-être pas fait pour vous. Le jeu regorge en effet de combats rapides et stylés à tout moment, ce qui le rend attrayant si vous appréciez ce genre d’action enchaînée.

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Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, Xbox 360, PC Windows, Android, iOS, Shield Android TV Année de sortie 2008 Créateur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 11 à 15 heures Caractéristiques uniques Introduction du Devil Bringer de Nero ; mode de jeu à deux personnages entre Dante et Nero Note Metacritic 84

Capcom a introduit un nouveau personnage jouable, Nero, qui a rencontré un tel succès qu’il a également fait son apparition dans Devil May Cry 5. Si vous trouvez que l’agressivité de Dante est audacieuse, attendez de découvrir la rapidité des combats et le tempérament de Nero.

Outre ce nouveau personnage, ce titre a également marqué l’entrée dans l’ère de la HD. Cela s’est traduit par une attention accrue portée aux graphismes, qu’il s’agisse des paysages enneigés, de l’aménagement d’espaces plus vastes ou encore des détails dans les arènes de boss. Rétrospectivement, la plupart des éléments qui ont fait le succès de Devil May Cry 5 ont été introduits dès Devil May Cry 4.

Pourquoi nous l’avons choisi Devil May Cry 4 a enrichi la série avec l’arrivée de Nero, des graphismes HD époustouflants et la capacité « Devil Bringer », qui a apporté une nouvelle dimension aux combats au rythme effréné.

Ce que j’apprécie le plus chez Nero, c’est sa compétence spéciale : le Devil Bringer. Celle-ci vous permet d’attirer les ennemis vers vous et de modifier le déroulement des combats par rapport à ce que proposait Dante, le vétéran.

Verdict définitif : L'enthousiasme suscité par ce nouveau personnage, la découverte de nouvelles compétences au fil du jeu et les graphismes soignés compensent largement les éventuels défauts de Devil May Cry 4, ce qui en fait un titre idéal pour les fans avides d'action.

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5. Devil May Cry : Devil May Cry [Meilleur titre pour les débutants]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3/4, PC Windows, Xbox 360/One Année de sortie 2013 Développeur(s) Ninja Theory/Capcom Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Caractéristiques uniques Cadre urbain moderne, combats simplifiés mais spectaculaires, Dante réinventé Note Metacritic 86/100

Devil May Cry a opté pour un reboot moderne en 2013 et a fait sortir Dante (ainsi que nous tous) des décors gothiques traditionnels pour nous plonger dans un paysage urbain. Et, contrairement à la série précédente, où Dante était un chasseur de démons résolument arrogant, il est devenu davantage un chasseur mi-ange, mi-démon qui combat secrètement les démons.

Outre la refonte de Dante, son jumeau maléfique (Vergil) a également fait l’objet d’un renouvellement en profondeur dans cette série, avec des dialogues moins agressifs cette fois-ci.

Pourquoi nous l'avons choisi DMC : Devil May Cry proposait un reboot audacieux avec un cadre urbain moderne, des personnages repensés et un système de combat simplifié qui a su séduire les nouveaux venus dans la franchise.

Enfin, le jeu a mis l’accent sur un système de combat simplifié, ce qui pourrait s’avérer idéal pour les nouveaux joueurs.

Verdict définitif : DMC : Devil May Cry est un véritable élan de créativité que vous adorerez en tant que nouveau venu dans la série, notamment grâce à des choix tels que ce nouvel univers. En revanche, les joueurs chevronnés pourraient le trouver trop « léger » par rapport à leur style de jeu s'ils viennent de titres comme DMC 4.

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6. Devil May Cry 5 : Édition spéciale [Meilleurs graphismes de la série Cry]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 10 à 17 heures Caractéristiques uniques Ajoute Vergil en tant que personnage jouable, les modes Turbo et Legendary Dark Knight, des temps de chargement plus courts et des graphismes améliorés. Note Metacritic 89

À l’instar d’autres éditions spéciales, Devil May Cry 5 : Édition spéciale ajoute Vergil en tant que personnage jouable. D’autres améliorations ont également été apportées, telles que les modes « Turbo » et « Legendary Dark Knight », qui contribuent au plaisir de jeu et à l’expérience ludique.

Si vous disposez d’un excellent écran de jeu, vous apprécierez les graphismes et les fréquences d’images plus élevées de ce titre, qui se traduisent par des chargements quasi instantanés et des effets de combat spectaculaires. C’est également l’une des raisons pour lesquelles ce titre figure parmi les meilleurs jeux PS5 et les meilleurs titres Xbox Series X permettant de profiter pleinement de la puissance de ces consoles.

Une présentation cinématographique de cette qualité illustre parfaitement pourquoi les jeux vidéo s’étendent souvent à d’autres formes de médias, reflétant ainsi les tendances observées dans la liste complète des nominés dans la catégorie « Meilleure adaptation » des Game Awards 2025.

Pourquoi nous l'avons choisi Devil May Cry 5 : Édition Spéciale améliore le jeu original en proposant Vergil comme personnage jouable, des performances accrues et des graphismes de nouvelle génération grâce au ray tracing.

Par exemple, c'est dans cette édition que vous pouvez choisir entre le mode « qualité » et le mode « performances » pour les reflets en ray tracing. Opter pour le mode « qualité » signifie que le jeu vise une résolution 4K à 30 images par seconde, tandis que le mode « performances » vise une résolution 1080p à 60 images par seconde.

Verdict définitif : si vous aimez les sensations fortes, la difficulté et l’attrait des jeux de nouvelle génération, alors Devil May Cry 5 : Édition spéciale est fait pour vous.

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7. Devil May Cry 4 : Édition spéciale [Idéal pour des combats créatifs]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC Windows Année de sortie 2015 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 11 heures Caractéristiques uniques Ajoute Vergil, Lady et Trish à la liste des personnages jouables. Graphismes améliorés et combat rééquilibré Note Metacritic 76

Devil May Cry 4 : Édition Spéciale a ajouté Vergil, Lady et Trish en tant que nouveaux personnages jouables. De plus, par rapport à Devil May Cry 4, Capcom a apporté des améliorations graphiques notables.

Pourquoi nous l'avons choisi Devil May Cry 4 : Édition spéciale a élargi son casting avec l’ajout de Vergil, Lady et Trish en tant que personnages jouables, le tout accompagné de graphismes améliorés et de nouvelles cinématiques.

Si vous avez déjà joué à Devil May Cry 3 : Édition spéciale avant celui-ci, vous connaissez sans doute déjà Vergil. En revanche, c’était la première fois que Lady et Trish faisaient leur apparition, avec leurs compétences uniques, leurs différentes armes et leurs combos.

Verdict définitif : Le gameplay a été amélioré grâce à davantage de cinématiques, mais cela ne changera peut-être pas grand-chose pour les joueurs qui ont déjà passé du temps sur Devil May Cry 4. Ce titre s’adresse donc davantage aux joueurs de longue date qui souhaitent profiter de Devil May Cry 4 avec de meilleurs graphismes et de nouveaux personnages jouables.

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8. Devil May Cry 2 [Idéal pour les passionnés de complétude]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2/3/4, Xbox One/360, PC Windows, Nintendo Switch Année de sortie 2003 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Caractéristiques uniques Idéal pour les collectionneurs de la série. A introduit une nouvelle mobilité, mais est souvent considéré comme l’épisode le plus faible en raison d’un design peu inspiré Note Metacritic 68/100

Devil May Cry 2 a introduit une nouvelle héroïne (Lucia), ce qui est toujours le bienvenu pour pimenter le gameplay, afin d’affronter le boss Arius. Cependant, ce deuxième opus n’avait pas grand-chose d’autre à offrir, à commencer par le choix d’une ambiance plus sombre et un manque d’attention aux détails concernant l’environnement et les personnages.

Pourquoi nous l’avons choisi Devil May Cry 2 a introduit le changement d’arme en temps réel, des mouvements d’esquive améliorés et Lucia en tant que nouvelle héroïne, apportant ainsi de la variété malgré un accueil mitigé.

Je pensais que le système de combat aurait au moins plus à offrir, mais il n’a pas non plus été à la hauteur. Cela dit, tout n’était pas négatif, d’autant plus que Dante disposait dans *Devil May Cry 2* d’un changement d’arme en temps réel et de meilleures mécaniques d’esquive.

Verdict définitif : Devil May Cry 2 peut être considéré comme le point le plus bas de la série DMC, car il n’y avait pas grand-chose à en attendre. Vous pouvez toutefois y jouer si vous souhaitez compléter la série.

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9. Devil May Cry : L’apogée du combat [Idéal pour les joueurs sur mobile]

Notre note 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Mobile (iOS/Android) Année de sortie 2024 Créateur(s) Capcom/NebulaJoy Durée moyenne de jeu Variable Caractéristiques uniques Idéal pour les joueurs sur mobile. Propose des raids multijoueurs, un système d’endurance et une collection de personnages. Note Metacritic 41/100

Devil May Cry : L’apogée du combat a été la première version mobile à se rapprocher, même de loin, du type d’action proposé sur console. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des graphismes comparables à ceux de la console, mais les cinématiques, les effets de particules et le système de combat étaient étonnamment réussis.

Pourquoi nous l'avons choisi Peak of Combat apporte sur mobile une action digne des consoles, avec des cinématiques, des combos stylés et des raids multijoueurs, offrant ainsi une expérience DMC captivante et portable.

De plus, cette version propose un mode raid multijoueur, apportant un plaisir collectif inédit sur mobile, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux coopératifs.

Contrairement à la version console, les personnages, les compétences et la progression s’acquièrent grâce à la monnaie du jeu. Vous ne pouvez pas incarner directement Dante, Nero ou Vergil, mais vous débloquez différentes versions des personnages ainsi que leurs compétences uniques. Le principal inconvénient de ce mécanisme d’acquisition est qu’il donne l’impression d’un modèle « pay-to-win ».

Verdict définitif : en termes de combat, de combos stylés et de difficulté lors des combats contre les boss, Devil May Cry : L’apogée du combat tient parfaitement ses promesses, ce qui en fait une excellente introduction à la version mobile pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus.

10. Devil May Cry HD Collection [Meilleure collection de jeux d’action]

Notre note 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, Xbox 360 (2012) ; PS4, Xbox One, PC (2018) Année de sortie 2012 et 2018 Créateur(s) Capcom/Pipeworks Durée moyenne de jeu Variable Caractéristiques uniques Idéal pour redécouvrir Devil May Cry 1 à 3 avec des graphismes améliorés, des trophées et des succès. Note Metacritic N/A

Devil May Cry HD Collection vous permet de profiter de l'histoire de la série Cry (Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 et Devil May Cry 3 : Le réveil de Dante) dans un format amélioré et visuellement attrayant sur vos consoles de dernière génération.

Pourquoi nous l'avons choisi Devil May Cry HD Collection préserve l’expérience classique de DMC grâce à des graphismes améliorés, permettant aux joueurs de profiter des trois premiers titres sur des consoles modernes tout en restant fidèles aux originaux.

Étonnamment, aucun autre raffinement n’a été apporté aux modèles et animations d’origine, hormis les graphismes. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour le jeu vidéo d’aujourd’hui, mais cela permet à la franchise de rester fidèle à ses origines pour les nouveaux joueurs qui souhaitent profiter de ces classiques sur des machines plus récentes.

Personnellement, je pense que le fait que cette collection comprenne le premier et le deuxième volet en fait l’un des meilleurs jeux Xbox de tous les temps, parmi les autres plateformes prises en charge.

Verdict définitif : si vous recherchez le meilleur moyen de découvrir les origines de la série Devil May Cry sans certaines des limitations techniques et de qualité telles que la résolution, la fréquence d’images, les bugs et la prise en charge du format grand écran, alors Devil May Cry HD Collection est un jeu que vous devriez essayer.

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Notre verdict sur le meilleur jeu Devil May Cry

D’après mon expérience, Devil May Cry 5, Devil May Cry 3 : Le réveil de Dante et le Devil May Cry original s’imposent comme les titres incontournables.

DMC 5 offre les combats les plus aboutis, des graphismes époustouflants et une grande rejouabilité, tandis que DMC 3 met les joueurs au défi avec des combats profonds et gratifiants ainsi qu’un charme gothique, et le titre original reste emblématique pour son action trépidante et ses combats de boss classiques.

Pour les nouveaux venus, je recommande de commencer par DMC 5 pour une expérience de jeu fluide, puis de découvrir DMC 3 pour une expérience plus difficile et empreinte de nostalgie. Si vous en avez le temps, le DMC original vous permettra de comprendre comment la franchise a défini l’action stylisée.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Devil May Cry ?

Le meilleur jeu Devil May Cry est Devil May Cry 5, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il s’agit du dernier opus de la série.

Quel est le genre de jeu de Devil May Cry ?

Devil May Cry est un jeu d'action mettant l'accent sur des combats rapides et basés sur l'habileté.

Sur quoi Devil May Cry est-il basé ?

Le jeu Devil May Cry s'inspire d'une célèbre œuvre de la littérature italienne, La Divine Comédie, dont sont tirés les noms des personnages. À l'origine, le jeu était un prototype avorté d'un titre Resident Evil, mais il est désormais devenu une franchise à part entière.

Combien d’heures faut-il pour terminer Devil May Cry ?

Il est impossible d’estimer avec précision le nombre d’heures nécessaires pour terminer un jeu Devil May Cry. Le nombre d’heures requis pour terminer l’un des titres dépend entièrement des compétences du joueur, du niveau de difficulté choisi et de ses objectifs de jeu.

Devil May Cry 3 est-il le jeu le plus difficile ?

Oui, Devil May Cry 3 est considéré comme le jeu le plus difficile à terminer de la série, étant donné que le mode normal est aussi difficile que les modes difficiles des opus suivants.

Puis-je passer Devil May Cry 1 et 2 ?

Oui, vous pouvez passer Devil May Cry 1 et 2, d'autant plus que Devil May Cry 2 est largement considéré comme le pire jeu de la série.