Os 10 melhores jogos de dinossauros para os fãs do mundo pré-histórico em 2026

Os melhores jogos de dinossauros são mesmo algo de especial. Claro, este género pode muitas vezes ser pouco explorado e subvalorizado, mas quando os criadores acertam em cheio, o resultado é simplesmente magnífico.

Há algo nestas criaturas que as torna perfeitas para os videojogos. Os dinossauros são enormes, misteriosos, assustadores e infinitamente fascinantes. Junta isso às possibilidades do mundo dos videojogos e tens a receita para algumas das experiências mais emocionantes que se possa imaginar.

Quer sejas jovem ou mais velho, que queiras sobreviver num mundo mortal com amigos, construir o teu próprio parque de dinossauros sozinho ou andar por aí a pisar tudo como um T. rex num mundo com temática LEGO, há um jogo para ti. Claro que encontrar o melhor título por ti próprio nesta imensidão de videojogos pode revelar-se um desafio. Mas não te preocupes, porque eu trato disso por ti.

Dediquei o meu tempo a explorar estes mundos, tudo para te trazer o melhor do melhor. Fica comigo e prometo que vais encontrar exatamente o que procuras num instante.

As nossas melhores escolhas de jogos de dinossauros

Quando se trata de jogos de dinossauros, a maioria das pessoas costuma pensar primeiro nos jogos de construção de mundos de dinossauros. E embora alguns destes títulos mereçam, sem dúvida, um lugar na lista, há muito mais diversidade do que alguns possam pensar. Por exemplo, eis os melhores títulos da nossa lista:

1 Jurassic World Evolution 2 2021 Constrói e cuida do teu parque de dinossauros definitivo no sempre fascinante universo do Jurassic World. Buy now 2 ARK: Survival Evolved 2017 Luta pela tua sobrevivência num mundo simulado repleto de dinossauros, criaturas míticas e perigo puro. Buy now 3 Carnivores: Dinosaur Hunt 2021 Persegue, caça e sobrevive enquanto equilibras o teu papel de caçador e de presa num mundo repleto de dinossauros realistas. Buy now

Lembra-te de que isto é apenas uma amostra da lista completa que preparei para ti. Tenho 10 títulos no total e muitos mais detalhes que quero partilhar contigo. Desliza para baixo, porque é provável que o teu jogo de dinossauros perfeito esteja mesmo ao virar da esquina.

Os 10 melhores jogos de dinossauros – Explora o mundo dos dinossauros

Provavelmente podia ficar a falar destes jogos e do que os torna tão fantásticos sem sequer chegar a jogá-los durante muito tempo. Mas não é por isso que estamos aqui, pois não? Então, sem mais delongas, vamos dar uma vista de olhos à lista completa e descobrir do que se tratam estes jogos!

1. Jurassic World Evolution 2

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Frontier Developments

Já viste os filmes faz o Jurassic World e te perguntaste como seria gerir o teu próprio parque de dinossauros? Então dá uma olhadela no Jurassic World Evolution 2, porque tem tudo o que podes desejar num jogo de construção de parques de dinossauros.

É simplesmente incrível. Os dinossauros parecem vivos, com mais de 75 espécies que vagueiam, caçam e até caçam em grupo. E com o modo «Teoria do Caos», recém-introduzido, agora podes reescrever a história, corrigindo (ou cometendo) os mesmos erros dos filmes.

Com cerca de 6 horas, a campanha é um pouco curta e, por vezes, a IA pode ser um pouco desajeitada, mas a pura alegria de gerir o teu próprio jardim zoológico pré-histórico compensa isso e multiplica por dez toda a experiência. O jogo tem 89% de críticas positivas no Steam, o que é um sinal claro de que, se adoras dinossauros e jogos de estratégia épicos, este é um jogo que não podes perder.

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2. ARK: Survival Evolved

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Studio Wildcard

Se o que procuras é um jogo de sobrevivência caótico, não há nada melhor do que o ARK: Survival Evolved. Acordas abandonado e sem saber o que fazer numa ilha enorme cheia de dinossauros. É brutal, mas é isso que o torna tão viciante.

Domar dinossauros é o que realmente te prende. O jogo tem mais de 100 criaturas para domar, cada uma com habilidades únicas. O mundo é enorme, o sistema de criação é complexo e o modo multijogador é uma loucura total.

Dito isto, o ARK não é para quem tem o coração fraco. Pode ter alguns bugs, é definitivamente repetitivo e as mecânicas de sobrevivência são muitas vezes exigentes. No entanto, com 84% de críticas positivas de mais de 540 000 jogadores do Steam, é claro que há sempre algo que te faz voltar.

E, como alguém que já dedicou bem mais de cem horas ao jogo, concordo plenamente. Vai dar uma vista de olhos!

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3. Carnívoros: Caça aos dinossauros

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2021 Desenvolvedores Digital Dreams Entertainment, Tatem Games

Carnívoros: Caça aos dinossauros é um jogo que sabe exatamente o que é – um simulador de caça aos dinossauros puro e sem complicações. Sem ação exagerada, sem criação de itens, só tu, a tua espingarda e um mundo pré-histórico onde nem sempre és o predador de topo.

Pode parecer um jogo normal, mas não te deixes enganar – este incrível jogo de perspetiva em primeira pessoa gira à volta de rastrear, caçar e sobreviver. Os dinossauros parecem mesmo animais selvagens. Reagem ao som, ao movimento e até à direção do vento. Não podes simplesmente entrar a disparar – a discrição é fundamental.

Perseguir um Triceratops por uma selva densa vai certamente fazer o teu coração bater mais forte, e a sensação é absolutamente incrível.

Claro que o jogo não é perfeito. Há várias coisas que podiam ser melhores, como os gráficos, a IA e a variedade. No entanto, se o que te interessa é a emoção da caça aos dinossauros, este jogo oferece-te umas boas 10 a 15 horas de diversão garantida. Dá-lhe uma oportunidade – pode ser que te surpreenda.

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4. Reino Pré-histórico

Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Blue Meridian

Para os fãs de dinossauros que gostam de jogos de construção de parques, mas acham que os títulos da série Jurassic World Evolution não oferecem liberdade suficiente, apresento-te o Reino Pré-histórico.

Os dinossauros e outras criaturas pré-históricas deste fantástico jogo indie são absolutamente deslumbrantes. O nível de detalhe nas suas penas e escamas é de outro nível. No entanto, o que realmente distingue este jogo é o controlo que tens. Podes personalizar tudo, desde o traçado dos caminhos até à colocação da mais pequena pedra. É, essencialmente, um jogo de construção de parques para perfeccionistas.

Dito isto, ainda está em Acesso Antecipado, por isso o conteúdo é um pouco escasso e algumas mecânicas parecem inacabadas. Ainda assim, tem uma classificação positiva de 86% no Steam, o que é um ótimo indicador do rumo que está a tomar.

Se um jogo sandbox de construção de parques de dinossauros te parece divertido, vale mesmo a pena dar uma vista de olhos. Mas lembra-te que ainda está em desenvolvimento.

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5. A Ilha

Plataformas PC Ano de lançamento 2015 Desenvolvedores Afterthought LLC, Equipa de Desenvolvimento de The Isle

Mais uma pérola do Acesso Antecipado nesta lista, The Isle, é um jogo de sobrevivência e simulação de dinossauros único em todos os aspetos positivos. Não há mesmo nada parecido com isto.

O mundo é vasto, envolvente e parece vivo, com outros jogadores a criarem uma sensação real de perigo e emoção. Começas como um pequeno dinossauro na Terra pré-histórica e tens de fazer tudo o que for preciso para sobreviver.

Dependendo da espécie que escolheres, há muitas formas diferentes de tentares atingir este objetivo, o que torna cada jogada diferente.

Apesar de o jogo ainda estar em desenvolvimento, já tem uma classificação positiva de 81% com mais de 80 000 avaliações no Steam. A atenção aos detalhes e as mecânicas de sobrevivência brutais fazem-te sentir como se fizesses realmente parte da cadeia alimentar pré-histórica. É hardcore, sem dúvida, mas se é o teu género, tens de experimentar.

6. Primal Carnage: Extinction

Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2015 Desenvolvedores Circle 5 Studios, Pub Games, Panic Button

O Primal Carnage: Extinction é uma versão muito original e interessante dos jogos de tiro multijogador modernos e de ritmo acelerado. Aqui, em vez de equipas normais compostas por soldados ou operadores, os humanos enfrentam dinossauros.

Sinceramente, a emoção de caçar sobreviventes na pele de um Tiranossauro Rex ou de um raptor é inigualável. É assustadoramente divertido comandar os dinossauros. Cada um tem o seu próprio estilo de jogo, desde a agilidade do raptor até à força bruta do Espinossauro.

Por outro lado, jogar como humano não se resume a disparar – tem a ver com trabalho de equipa e estratégia. Vão ter de se proteger uns aos outros enquanto tentam escapar ou derrotar a ameaça dos dinossauros.

A base de jogadores pode ser um pouco pequena, por isso encontrar uma partida pode demorar algum tempo, mas o jogo tem 84% de críticas positivas no Steam e oferece mapas incríveis e uma atmosfera perfeita. Se gostas de batalhas caóticas com dinossauros, é uma loucura. Vale mesmo a pena experimentares.

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7. Lego Jurassic World

Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, 3DS, Wii U, dispositivos móveis Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor TT Fusion

Para diversão pura com o tema dos dinossauros, não há melhor jogo do que o Lego Jurassic World. Está cheio de caos, humor e alguns quebra-cabeças não muito complicados, por isso, independentemente da tua idade, é uma diversão garantida, especialmente quando jogas em modo cooperativo.

O jogo permite-te viver a trilogia completa do Jurassic Park, além do filme Jurassic World, reimaginados com o charme icónico da LEGO. O que é fantástico é que podes jogar na pele dos dinossauros, e não só dos humanos. Podes destruir tudo como um T. rex ou ser mais esperto que os sistemas de segurança do parque como um velociraptor astuto.

O jogo é adorado pelos jogadores, com 91% de críticas positivas no Steam. Pode não ser o título mais sério ou cheio de ação que existe, mas isso não é algo que deves esperar de um jogo LEGO de qualquer forma. Se queres uma aventura divertida e descontraída com dinossauros e muito charme, o LEGO Jurassic World é exatamente o que procuras.

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8. Turok

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch, Nintendo 64 Ano de lançamento 1997 Desenvolvedor Iguana Entertainment

O clássico de 1997, Turok, é uma daquelas joias únicas que mistura dinossauros com ação intensa. Assumes o papel de um guerreiro que viaja no tempo num mundo cheio de dinossauros, criaturas mutantes e, claro, montes de armas. O que poderia ser mais emocionante do que isso?

O jogo combina tiroteios na primeira pessoa com exploração numa selva pré-histórica cheia de surpresas, e é maravilhosamente imprevisível. A dinâmica entre sentires-te caçador e presa pode mudar num piscar de olhos, e é exatamente isso que o torna tão divertido.

Apesar dos gráficos desatualizados e dos controlos um pouco rígidos, o jogo ainda se mantém muito bem hoje em dia, e a classificação positiva de 94% no Steam está aí para o confirmar. Com cerca de 8 a 10 horas de jogo, não é o título mais longo, mas a ação implacável e os encontros brutais com dinossauros compensam facilmente isso. Se queres loucura com dinossauros pura e sem filtros, o Turok é a escolha certa.

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9. Super Mario World 2: A Ilha do Yoshi

Plataformas Super NES, Game Boy Advance Ano de lançamento 1995 Desenvolvedor Nintendo

Mais um grande título para jogadores de todas as idades – Super Mario World 2: A Ilha do Yoshi. Não é só um dos melhores jogos de dinossauros, mas também um dos melhores jogos de plataformas de sempre, e é exatamente por isso que vale a pena jogares.

Jogas na pele do fiel amigo dinossauro do Mario, o Yoshi, numa missão para reunir o Bebé Mario com o seu irmão raptado, o Bebé Luigi. Cada nível está repleto de quebra-cabeças engenhosos, plataformas emocionantes e segredos escondidos, dando-te imenso para fazer.

O estilo artístico desenhado à mão do jogo continua a ser deslumbrante, e a banda sonora é uma verdadeira obra-prima. A pontuação de 91/100 no Metacritic é a prova de que, durante as 10 a 12 horas que demoras a terminar o Yoshi’s Island, vais divertir-te imenso o tempo todo.

Originalmente, o jogo só estava disponível para as consolas Super NES e Game Boy Advance, o que tornava o acesso bastante limitado. Felizmente, hoje em dia, também faz parte da subscrição do Nintendo Switch Online, à qual podes aceder através de uma consola Switch. Por isso, se tiveres essa oportunidade, tens mesmo de lhe dar uma (ovo) oportunidade [Ele apunhala-o.]

10. Peter Jackson’s King Kong: O Jogo Oficial do Filme

Plataformas PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Ubisoft

O «King Kong de Peter Jackson: O Jogo Oficial do Filme» é mais uma pérola escondida que muita gente ignora. No entanto, vale mesmo a pena dares uma olhadela.

O jogo tem duas formas de jogar: como Jack Driscoll, um humano a lutar pela sobrevivência contra raptores, Venatossauros e os aterradores T. rex, e como King Kong, a destruir tudo o que te aparece pelo caminho. A atmosfera é intensa, sem HUD para quebrar a imersão, o que faz com que cada confronto pareça cinematográfico.

O combate na primeira pessoa é cru e desesperado, dependendo muitas vezes de lanças e armas de fogo com munições limitadas. No entanto, quando jogas como o Kong, transforma-se numa verdadeira demonstração de poder – a escalar, a lutar e até a enfrentar vários dinossauros ao mesmo tempo.

Com cerca de 6 a 8 horas, o jogo não é dos mais longos, mas a experiência vale absolutamente a pena. A principal desvantagem é que nunca teve um relançamento digital a sério, por isso, encontrar uma forma de o jogar pode ser um pouco complicado. Ainda assim, é um jogo lendário e, se tiveres oportunidade, tens mesmo de o experimentar.

Perguntas frequentes

Qual é o videojogo em que te transformas num dinossauro?

Se quiseres andar por aí a pisar tudo como um dinossauro, dá uma olhadela no The Isle, não, Primal Carnage: Extinction ou no Lego Jurassic World. Cada um deles permite-te dar asas ao teu dinossauro interior de formas diferentes – desde jogos de sobrevivência a batalhas caóticas.

Quais são os jogos de dinossauros mais populares para crianças?

O Lego Jurassic World e o Super Mario World 2: A Ilha do Yoshi são aventuras com dinossauros ideais para crianças, repletas de diversão, quebra-cabeças e personagens inesquecíveis. Escolhas perfeitas para os jogadores mais novos!

O «Jurassic World» existe para telemóvel?

Sim, os fãs de dinossauros que usam telemóveis podem mergulhar no Lego Jurassic World, no Jurassic World Alive e no Jurassic World: O Jogo. Cada um oferece uma abordagem única à franquia, desde a gestão de parques até encontros com dinossauros baseados em RA.