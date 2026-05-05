Les 10 meilleurs jeux sur les dinosaures pour les passionnés du monde préhistorique en 2026

Les meilleurs jeux de dinosaures sont vraiment exceptionnels. Certes, ce genre est souvent sous-exploité et sous-estimé, mais lorsque les développeurs trouvent la bonne formule, le résultat est tout simplement magnifique.

Ces créatures ont quelque chose qui les rend parfaites pour les jeux vidéo. Les dinosaures sont gigantesques, mystérieux, terrifiants et infiniment fascinants. Ajoutez à cela les possibilités offertes par l’univers du jeu vidéo, et vous obtenez la recette idéale pour vivre certaines des expériences les plus passionnantes qui soient.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous souhaitiez survivre dans un monde mortel avec des amis, construire votre propre parc de dinosaures en solo ou piétiner tout sur votre passage en tant que T. rex dans un univers sur le thème des LEGO, il y a un jeu fait pour vous. Bien sûr, trouver par vous-même le meilleur titre parmi cette abondance de jeux vidéo peut s’avérer difficile. Mais n’ayez crainte, je m’en charge.

J’ai consacré mon temps à explorer ces univers, tout cela pour vous proposer la crème de la crème. Restez avec moi, et je vous promets que vous trouverez exactement ce que vous cherchez d’ici un instant.

Nos meilleurs choix de jeux de dinosaures

En matière de jeux de dinosaures, la plupart des gens pensent généralement en premier lieu aux jeux de construction d’univers de dinosaures. Et bien que certains de ces titres méritent indéniablement leur place dans cette liste, l’offre est bien plus variée que certains pourraient le croire. Voici, par exemple, les meilleurs titres de notre sélection :

1 Jurassic World Evolution 2 2021 Construisez et gérez votre parc de dinosaures ultime dans l'univers toujours aussi fascinant de Jurassic World. Buy now 2 ARK: Survival Evolved 2017 Luttez pour votre survie dans un monde simulé peuplé de dinosaures, de créatures mythiques et de dangers réels. Buy now 3 Carnivores: Dinosaur Hunt 2021 Traquez, chassez et survivez en jonglant entre le rôle de chasseur et celui de proie dans un univers peuplé de dinosaures plus vrais que nature. Buy now

Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'un petit aperçu de la liste complète que j'ai préparée pour vous. J'ai sélectionné 10 titres au total et j'ai encore beaucoup d'autres détails à vous dévoiler. Faites défiler la page vers le bas, car il y a de fortes chances que le jeu de dinosaures idéal pour vous se trouve juste au détour de la page.

Les 10 meilleurs jeux de dinosaures – Explorez le monde des dinosaures

Je pourrais sans doute parler de ces jeux et de ce qui les rend si géniaux sans pour autant les aborder en détail pendant un bon moment. Mais ce n’est pas pour cela que nous sommes ici, n’est-ce pas ? Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans la liste complète et découvrons ce que ces jeux ont à offrir !

1. Jurassic World Evolution 2

Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Frontier Developments

Avez-vous déjà regardé les films Jurassic World et vous êtes-vous demandé ce que cela ferait de gérer votre propre parc de dinosaures ? Alors découvrez Jurassic World Evolution 2, car ce jeu offre tout ce que vous pouvez attendre d’un jeu de gestion de parc de dinosaures.

C’est tout simplement incroyable. Les dinosaures semblent vivants, avec plus de 75 espèces qui se déplacent, chassent et vont même jusqu’à chasser en meute. Et grâce au nouveau mode « Théorie du chaos », vous pouvez désormais réécrire l’histoire, en corrigeant (ou en reproduisant) les mêmes erreurs que dans les films.

Avec une durée d’environ 6 heures, la campagne est un peu courte, et l’IA peut parfois manquer de finesse, mais le pur plaisir de diriger votre propre zoo préhistorique compense largement ces défauts et décuple l’expérience globale. Le jeu affiche 89 % d’avis positifs sur Steam, ce qui montre clairement que si vous aimez les dinosaures et les jeux de stratégie épiques, celui-ci est un incontournable.

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2. ARK : Survival Evolved

Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2017 Développeur Studio Wildcard

Si vous recherchez un jeu de survie chaotique, rien ne vaut ARK : Survival Evolved. Vous vous réveillez, perdu et désemparé, sur une île gigantesque peuplée de dinosaures. C’est brutal, mais c’est justement ce qui rend ce jeu si addictif.

Apprivoiser des dinosaures, c’est là tout l’intérêt. Le jeu propose plus de 100 créatures à apprivoiser, chacune dotée de capacités uniques. L’univers est immense, le système d’artisanat est très complet et le mode multijoueur est une véritable folie.

Cela dit, ARK n’est pas pour les âmes sensibles. Il peut comporter des bugs, il est sans aucun doute répétitif, et les mécanismes de survie sont souvent impitoyables. Pourtant, avec 84 % d’avis positifs de la part de plus de 540 000 joueurs sur Steam, il est clair qu’il y a toujours une raison d’y revenir.

Et pour avoir moi-même passé bien plus d’une centaine d’heures sur ce jeu, je suis tout à fait d’accord. Allez-y jeter un œil !

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3. Carnivores : Chasse aux dinosaures

Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2021 Développeurs Digital Dreams Entertainment, Tatem Games

Carnivores : À la chasse aux dinosaures est un jeu qui sait exactement ce qu’il est : une simulation de chasse aux dinosaures pure et sans fioritures. Pas d’action exagérée, pas d’artisanat, juste vous, votre fusil et un monde préhistorique où vous n’êtes pas toujours le prédateur suprême.

Il peut ressembler à un titre ordinaire, mais ne vous y trompez pas : ce FPS incroyable repose entièrement sur la traque, la chasse et la survie. Les dinosaures donnent véritablement l’impression d’être des animaux sauvages. Ils réagissent au bruit, aux mouvements et même à la direction du vent. Vous ne pouvez pas vous contenter de foncer en tirant à tout va : la discrétion est essentielle.

Traquer un tricératops à travers une jungle dense ne manquera pas de faire battre votre cœur à tout rompre, et c’est une sensation absolument incroyable.

Bien sûr, le jeu n’est pas parfait. Il y a de nombreux aspects qui pourraient être améliorés, comme les graphismes, l’IA et la variété. Cependant, si c’est le frisson de la chasse aux dinosaures qui vous intéresse, ce jeu vous offre entre 10 et 15 heures de pur plaisir. Essayez-le : il pourrait bien vous surprendre.

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4. Le royaume préhistorique

Plateformes PC Année de sortie 2022 Développeur Blue Meridian

Pour les passionnés de dinosaures qui aiment les jeux de gestion de parcs mais trouvent que les titres de la série Jurassic World Evolution n’offrent pas suffisamment de liberté, je vous présente Royaume préhistorique.

Les dinosaures et autres créatures préhistoriques de ce remarquable jeu indépendant sont absolument époustouflants. Le niveau de détail de leurs plumes et de leurs écailles est d’une qualité exceptionnelle. Cependant, ce qui distingue vraiment ce jeu, c’est le contrôle qu’il vous offre. Vous pouvez tout personnaliser, de l’agencement des sentiers au placement du moindre caillou. Il s’agit en substance d’un jeu de gestion de parc destiné aux perfectionnistes.

Cela dit, le jeu est encore en accès anticipé ; son contenu est donc un peu limité et certains mécanismes semblent inachevés. Il affiche néanmoins un taux d’évaluation positif de 86 % sur Steam, ce qui est de bon augure pour son avenir.

Si l’idée d’un jeu de construction de parc de dinosaures en mode « bac à sable » vous semble amusante, cela vaut vraiment le coup d’y jeter un œil. Gardez simplement à l’esprit qu’il s’agit encore d’un projet en cours de développement.

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5. L'Île

Plateformes PC Année de sortie 2015 Développeurs Afterthought LLC, l'équipe de développement de The Isle

Autre petit bijou en accès anticipé de cette liste, The Isle est un jeu de survie et de simulation de dinosaures unique en son genre, dans le meilleur sens du terme. Il n’existe vraiment rien de comparable.

L'univers est vaste, immersif et semble vivant, les autres joueurs créant un véritable sentiment de danger et d'excitation. Vous commencez en incarnant un petit dinosaure sur la Terre préhistorique et devez tout mettre en œuvre pour survivre.

Selon l’espèce que vous choisissez, vous devrez adopter de nombreuses stratégies différentes pour atteindre cet objectif, ce qui rend chaque partie unique.

Même si le jeu est encore en cours de développement, il affiche déjà un taux d’évaluation positive de 81 % sur plus de 80 000 avis sur Steam. Le souci du détail et les mécanismes de survie impitoyables vous donnent l’impression de faire véritablement partie de la chaîne alimentaire préhistorique. C’est un jeu hardcore, certes, mais si c’est votre genre, vous devez absolument l’essayer.

6. Primal Carnage : Extinction

Plateformes PC, PS4 Année de sortie 2015 Développeurs Circle 5 Studios, Pub Games, Panic Button

Primal Carnage : Extinction apporte une touche très originale et intéressante au genre des jeux de tir multijoueurs modernes au rythme effréné. Ici, au lieu d’équipes classiques composées de soldats ou d’opérateurs, ce sont les humains qui affrontent des dinosaures.

Honnêtement, le frisson que procure la chasse aux survivants dans la peau d’un tyrannosaure rex ou d’un raptor est sans égal. Les dinosaures sont incroyablement amusants à contrôler. Chacun possède son propre style de jeu, de l’agilité du raptor à la force brute du spinosaure.

D’un autre côté, jouer le rôle d’un humain ne se résume pas à tirer : il s’agit avant tout de travail d’équipe et de stratégie. Vous devrez veiller les uns sur les autres tout en essayant de vous échapper ou d’éliminer la menace que représentent les dinosaures.

La communauté de joueurs est peut-être un peu restreinte, ce qui peut rallonger le temps d’attente pour trouver une partie, mais le jeu affiche 84 % d’avis positifs sur Steam et propose des cartes incroyables ainsi qu’une ambiance parfaite. Si vous aimez les combats chaotiques contre des dinosaures, vous allez vous régaler. Ça vaut vraiment le coup d’essayer.

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7. Lego Jurassic World

Plateformes PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, 3DS, Wii U, mobile Année de sortie 2015 Développeur TT Fusion

Pour s’amuser pleinement sur le thème des dinosaures, il n’y a pas de meilleur titre que Lego Jurassic World. Ce jeu regorge de chaos, d’humour et d’énigmes pas trop compliquées ; quel que soit votre âge, c’est donc un véritable régal, particulièrement amusant à jouer en mode coopératif.

Le jeu vous permet de revivre l’intégralité de la trilogie Jurassic Park ainsi que le film Jurassic World, réinventés avec le charme emblématique des LEGO. Ce qui est génial, c’est que vous pouvez incarner les dinosaures, et pas seulement les humains. Vous pouvez tout casser en tant que T. rex ou déjouer les systèmes de sécurité du parc en tant que vélociraptor rusé.

Le jeu est très apprécié des joueurs, avec 91 % d’avis positifs sur Steam. Ce n’est peut-être pas le titre le plus sérieux ni le plus riche en action qui soit, mais ce n’est de toute façon pas ce que l’on attend d’un jeu LEGO. Si vous recherchez une aventure amusante et légère avec des dinosaures, pleine de charme, LEGO Jurassic World est exactement ce qu’il vous faut.

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8. Turok

Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Nintendo 64 Année de sortie 1997 Développeur Iguana Entertainment

Turok, ce classique de 1997, est l’un de ces joyaux uniques qui mêlent dinosaures et action intense. Vous incarnez un guerrier capable de voyager dans le temps, dans un monde peuplé de dinosaures, de créatures mutantes et, bien sûr, d’une multitude d’armes à feu. Quoi de plus passionnant ?

Le jeu allie le tir à la première personne à l’exploration dans une jungle préhistorique pleine de surprises, et il est merveilleusement imprévisible. La dynamique entre le sentiment d’être chasseur et celui d’être proie peut basculer en un clin d’œil, et c’est précisément ce qui rend le jeu si divertissant.

Malgré des graphismes dépassés et des commandes un peu rigides, le jeu tient toujours très bien la route aujourd’hui, comme en témoigne sa note positive de 94 % sur Steam. Avec une durée de jeu d’environ 8 à 10 heures, ce n’est pas le titre le plus long, mais l’action effrénée et les affrontements brutaux avec les dinosaures compensent largement ce petit bémol. Si vous recherchez la folie des dinosaures à l’état pur, Turok est fait pour vous.

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9. Super Mario World 2 : L’île de Yoshi

Plateformes Super NES, Game Boy Advance Année de sortie 1995 Développeur Nintendo

Encore un excellent titre pour les joueurs de tous âges : Super Mario World 2 : L’Île de Yoshi. Ce n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux mettant en scène des dinosaures, mais aussi l’un des meilleurs jeux de plates-formes jamais créés, et c’est précisément pour cela qu’il mérite que vous y consacriez du temps.

Vous incarnez Yoshi, le fidèle ami dinosaure de Mario, dans une quête visant à réunir Bébé Mario et son frère kidnappé, Bébé Luigi. Chaque niveau regorge d’énigmes astucieuses, de séquences de plate-forme palpitantes et de secrets cachés, vous offrant ainsi de quoi vous occuper longuement.

Le style graphique dessiné à la main du jeu reste époustouflant, et la bande-son est un véritable chef-d’œuvre. La note de 91/100 sur Metacritic prouve que pendant les 10 à 12 heures qu’il faut pour terminer Yoshi’s Island, vous vous amuserez comme des fous du début à la fin.

À l’origine, le jeu n’était disponible que sur les consoles Super NES et Game Boy Advance, ce qui rendait son accès assez limité. Heureusement, il fait désormais partie de l’abonnement Nintendo Switch Online, auquel vous pouvez accéder via une console Switch. Ainsi, si vous en avez l’occasion, vous devriez absolument tenter votre chance (avec un œuf) [Il le poignarde.]

10. Peter Jackson’s King Kong : Le jeu officiel du film

Plateformes PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube Année de sortie 2005 Développeur Ubisoft

« Peter Jackson’s King Kong : Le jeu officiel du film » est un autre petit bijou méconnu que beaucoup de gens négligent. Pourtant, il mérite vraiment votre attention.

Le jeu propose deux modes de jeu : vous incarnez soit Jack Driscoll, un humain luttant pour sa survie face à des raptors, des Venatosaurus et de terrifiants T. rex, soit King Kong, qui détruit tout sur son passage. L’atmosphère est intense, sans interface utilisateur (HUD) pour ne pas briser l’immersion, ce qui confère à chaque affrontement un caractère cinématographique.

Les combats à la première personne sont bruts et désespérés, reposant souvent sur des lances et des armes à feu aux munitions limitées. En revanche, lorsque vous incarnez Kong, cela se transforme en une véritable démonstration de puissance : escalader, combattre et même affronter plusieurs dinosaures à la fois.

Avec une durée d’environ 6 à 8 heures, le jeu n’est pas des plus longs, mais l’expérience en vaut absolument la peine. Le principal inconvénient est qu’il n’a jamais fait l’objet d’une réédition numérique digne de ce nom ; il peut donc s’avérer un peu difficile de trouver un moyen d’y jouer. Il n’en reste pas moins un jeu légendaire, et si vous en avez l’occasion, vous devez absolument l’essayer.

Foire aux questions

Quel est le jeu vidéo dans lequel vous incarnez un dinosaure ?

Si vous souhaitez vous promener en piétinant tout sur votre passage sous les traits d’un dinosaure, découvrez The Isle, Primal Carnage : Extinction ou Lego Jurassic World. Chacun de ces jeux vous permet de laisser s’exprimer le dinosaure qui sommeille en vous de différentes manières, qu’il s’agisse d’un gameplay axé sur la survie ou de batailles chaotiques.

Quels sont les jeux de dinosaures les plus populaires auprès des enfants ?

Lego Jurassic World et Super Mario World 2 : L’Île de Yoshi sont des aventures de dinosaures adaptées aux enfants, pleines de divertissement, d’énigmes et de personnages mémorables. Des choix parfaits pour les jeunes joueurs !

Existe-t-il un jeu Jurassic World sur mobile ?

Oui, les fans de dinosaures sur mobile peuvent se plonger dans « Lego Jurassic World », « Jurassic World Alive » et « Jurassic World : Le Jeu ». Chacun propose une approche unique de la franchise, allant de la gestion d’un parc à des rencontres avec des dinosaures en réalité augmentée.