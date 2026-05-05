I migliori giochi stealth per PS5 del 2026: 10 titoli imperdibili per chi ama il brivido

Se ti piacciono i giochi stealth, questa lista dei migliori giochi stealth per PS5 fa proprio al caso tuo. Ho selezionato titoli davvero fantastici da giocare su PS5, con scene in cui devi nasconderti dai nemici, eliminazioni silenziose e momenti davvero intensi.

Qui troverai sia storie ricche di atmosfera che vere e proprie sfide tattiche. E quella sensazione impareggiabile quando sfuggi ai nemici senza che si accorgano minimamente della tua presenza.

Se sei pronto a tuffarti insieme a noi nel mondo dello stealth, inizia con la nostra selezione dei migliori titoli di questo genere.

La nostra selezione dei migliori giochi stealth per PS5

Quando penso ai migliori giochi stealth, me ne vengono subito in mente tre. Ognuno di questi giochi offre qualcosa di unico e regala una fantastica esperienza stealth.

1 Assassin’s Creed Shadows 2025 Questo gioco si distingue per le sue meccaniche di furtività approfondite e la trama ricca, permettendoti al contempo di sentirti un vero assassino in un mondo vivo. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Noto per il tiro da cecchino di precisione e il gameplay tattico, premia la pazienza e l’attenta pianificazione di ogni mossa. Buy now 3 The Last of Us Part II Remastered 2025 Unisce una storia emozionante e coinvolgente a sezioni intense, tra le migliori dei giochi stealth per PS5, il che rende ogni incontro significativo e carico di tensione. Buy now

Ecco la mia selezione per chiunque voglia immergersi nei migliori giochi stealth per PS5 del 2025.

I 10 migliori giochi stealth per PS5 da non perdere

Se ti piace muoverti di soppiatto e superare in astuzia i tuoi nemici, i migliori giochi stealth sono perfetti per te. Dalle intense missioni tattiche alle storie coinvolgenti, questa lista ha proprio tutto.

Allora, basta chiacchiere, passiamo subito alla lista!

1. Assassin’s Creed Shadows [Il migliore per l’azione stealth in ambientazione storica con due protagonisti e condizioni meteorologiche dinamiche]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iPadOS, Steam Deck Anno di uscita 2025 Sviluppatore Ubisoft Quebec Caratteristiche uniche Due protagonisti, condizioni meteorologiche dinamiche, il Giappone storico

In Assassin’s Creed Shadows puoi giocare nei panni di due personaggi diversi. Naoe, il ninja, è veloce, furtivo e agile. Yasuke, il samurai, è un potente combattente fatto apposta per gli attacchi diretti. Come in tutti i migliori giochi di Assassin’s Creed, il gameplay ruota attorno alla furtività. Puoi accovacciarti, nasconderti nell’ombra e spegnere le lanterne. Potrai anche sfruttare l’acqua e l’ambiente a tuo vantaggio. L’obiettivo principale è passare inosservato.

Ogni assassino ha il proprio set di strumenti: kunai, bombe fumogene, shuriken e lame nascoste. Questi possono essere usati per uccisioni furtive o per creare distrazioni. Puoi persino colpire i nemici attraverso i muri. Raccoglierai Intel e seguirai i percorsi delle pattuglie per azioni più efficaci.

L’ambientazione è il Giappone feudale alla fine del periodo Sengoku. Con stagioni dinamiche, architettura dettagliata, templi, foreste e villaggi. Il gioco ha un’atmosfera molto coinvolgente e ti fa saltare tra i tetti dei templi, le foreste di bambù, la neve o il caldo estivo: tutto questo rende il mondo davvero vivo.

Se ti piacciono i giochi stealth e le ambientazioni giapponesi, ti consiglio il gioco di Mimimi Games chiamato Shadow Tactics. Gli stessi sviluppatori hanno realizzato anche un altro titolo avvincente, ovvero Shadow Gambit: L’equipaggio maledetto. È incentrato su una nave fantasma e presenta tantissime meccaniche stealth.

Il gioco reinventa completamente le meccaniche stealth della serie Assassin’s Creed. Sistemi di luci e ombre, modalità prono, manipolazione dell’ambiente e cambiamenti stagionali. Inoltre, due protagonisti diversi con stili di gioco completamente distinti. È un ritorno alle origini del genere dopo generazioni di giochi AC orientati ai giochi di ruolo.

Perché dovresti giocarci: da appassionato di giochi stealth, mi sono completamente appassionato ad Assassin’s Creed Shadows. Ti senti davvero come un predatore nascosto che insegue la sua preda. Ogni mossa è calcolata; ti nascondi dietro gli angoli, usi luci e ombre. Questo è uno dei migliori giochi stealth, con il classico conflitto tra bene e male di Assassin’s Creed e scelte complesse.

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2. Sniper Elite 5 [Il migliore per il gioco tattico da cecchino con balistica realistica]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Rebellion Developments Caratteristiche uniche Balistica realistica, mappe aperte, kill cam a raggi X

Uno dei migliori giochi TPS in circolazione, dove il gameplay ruota tutto intorno alla precisione e alla tattica. Esplorerai l’area, segnerai i bersagli con il binocolo o il mirino, ti nasconderai nell’erba alta e userai le coperture e l’ambiente a tuo vantaggio.

La serie ora include armi con silenziatore per eliminazioni silenziose. Puoi anche interagire con l’ambiente, ad esempio avviando un generatore per attutire il rumore di uno sparo. Le mappe sono enormi e puoi arrampicarti sulle sporgenze, usare le zipline, le coperture e il terreno per evitare le pattuglie. È stato uno dei migliori rappresentanti dell’epoca d’oro dei giochi stealth, e in questo sequel mantiene le stesse ottime meccaniche.

In più, è uno dei migliori giochi multiplayer in circolazione. Puoi allearti con gli amici o con altri giocatori per dimostrare chi è il miglior cecchino.

Il gioco è ambientato in Francia nel 1944 e i livelli sono basati su luoghi reali, ricreati grazie alla fotogrammetria, alla storia e all’analisi di esperti. Il terreno spazia dalle zone costiere alle fabbriche e ai castelli. L’illuminazione e gli effetti creano l’atmosfera della Seconda Guerra Mondiale. Notti nebbiose, albe roventi e luci tremolanti contribuiscono ad aumentare la tensione durante le missioni stealth.

I giocatori paragonano SE5 a Splinter Cell: ne lodano le opzioni non letali, le meccaniche per nascondersi e l’uso di distrazioni e mascheramento sonoro. Offre la migliore esperienza da cecchino con mappe fotorealistiche. E la Kill Cam a raggi X aggiunge ancora più intensità. Quello che mi è piaciuto di più è stata la libertà: sei tu a scegliere i punti di ingresso e di uscita, il travestimento e l’equipaggiamento.

Perché dovresti giocarci: se ti piacciono la furtività tattica e le ottime meccaniche di tiro, Sniper Elite 5 è la scelta perfetta. È uno dei migliori giochi stealth su PS5. Ogni colpo può essere decisivo, ogni mappa sembra un rompicapo e la Kill Cam a raggi X offre un feedback incredibile.

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3. The Last of Us Part II Remastered [Il migliore per un'esperienza di sopravvivenza stealth ricca di emozioni, con combattimenti intensi e una trama avvincente]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Anno di uscita 2020 Sviluppatore Naughty Dog Caratteristiche uniche Storia emozionante, sopravvivenza furtiva, combattimenti brutali

In The Last of Us Part II Remastered, tutto ruota intorno alla sopravvivenza e alla furtività. Il sistema "Listen Mode", il strisciare, le meccaniche di copertura e l’erba alta ti aiutano a evitare o a neutralizzare silenziosamente i nemici.

Puoi creare esche, molotov e silenziatori proprio nel bel mezzo del combattimento grazie ai banchi da lavoro potenziati e a un sistema di abilità. Per goderti al massimo questa versione rimasterizzata, ti consiglio di giocarci su un monitor da gaming di alta qualità.

La versione rimasterizzata aggiunge la modalità “Senza ritorno”", una serie di sfide casuali in stile roguelike con permadeath, modificatori, ramificazioni in stile RPG e meccaniche di sopravvivenza hardcore.

Il mondo è cupo, realistico ed emotivamente intenso. I dettagli dell’ambiente circostante, gli edifici crollati, le luci che bruciano a fuoco lento, le strade buie e le fitte foreste creano un senso di pericolo e disperazione. Su PS5, tutto appare perfetto, specialmente in 4K. Il supporto DualSense migliora l’immersione: il rinculo delle armi, il feedback tattile e i grilletti adattivi ti trascinano ancora più a fondo nella storia.

I giocatori su Reddit sottolineano l’unicità degli scontri furtivi: gli NPC si chiamano per nome e reagiscono alla vista dei cadaveri. Inoltre, questo progetto ha implementato una meccanica interessante, grazie alla quale puoi sentire e percepire la presenza dei nemici per orientarti meglio in ambienti complessi.

Perché dovresti giocarci: per gli appassionati di survival stealth, questo è oro colato. E, ovviamente, per chiunque abbia amato il primo gioco. È uno dei remaster più curati su PS5 e, se ti piacciono le uccisioni silenziose ma non solo, se ti interessano meccaniche profonde e una narrazione emozionante, non perdertelo.

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4. Horizon: Forbidden West [Il migliore per la caccia furtiva in un mondo aperto contro bestie meccaniche]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Anno di uscita 2022 Sviluppatore Guerrilla Games Caratteristiche uniche Mondo aperto, furtività tra le macchine, trappole tattiche

In Horizon: Forbidden West, la furtività è importante, ma non è l’elemento centrale. Tuttavia, rientra facilmente nella lista dei giochi di sopravvivenza più avvincenti per PS5. Il mondo ostile e pieno di macchine cerca costantemente di ucciderti.

Per giocare in modalità furtiva, puoi nasconderti nell’erba alta e usare Focus per contrassegnare i nemici e i punti deboli delle macchine. Le eliminazioni furtive funzionano solo sui nemici più deboli. I nemici armati e corazzati richiedono colpi precisi alla testa o l’uso di trappole e bombe fumogene. Il sistema Valor Surge ti permette di diventare invisibile e aumenta il danno, perfetto per un’infiltrazione silenziosa.

La combinazione di trappole, elementi ambientali e manomissioni delle macchine apre la strada a una vasta gamma di approcci tattici.

Il mondo aperto è incredibilmente vivo e vibrante: dalle pianure verdi alle montagne innevate, passando per le rovine di San Francisco, i dettagli sono mozzafiato. L’illuminazione, la nebbia e gli effetti meteorologici conferiscono profondità al paesaggio. Su PS5, il gioco supporta 4K, 60 FPS, DualSense e audio 3D: tutto ciò che serve per un’immersione totale.

Perché dovresti giocarci: se ti piacciono le missioni stealth in un vasto mondo aperto dove devi pensare e pianificare, Horizon: Forbidden West è perfetto. Puoi muoverti di soppiatto tra i nemici e ingannare le macchine, oppure passare all’improvviso a uno stile di gioco aggressivo. Questo è uno di quei giochi in cui la furtività esalta la libertà di esplorazione e i combattimenti epici.

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5. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [Il migliore per lo spionaggio tattico in un mondo aperto con IA adattiva]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows Anno di uscita 2015 Sviluppatore Kojima Productions Caratteristiche uniche Stealth in modalità sandbox, IA adattiva, ciclo giorno-notte

Il gameplay principale di Phantom Pain ruota attorno a un sistema di furtività libero e flessibile, ed è uno dei migliori giochi per giocatore singolo in assoluto. Puoi strisciare, nasconderti nell’erba alta, travestirti con scatole di cartone, spegnere le luci, distrarre i nemici o usare segnali di allarme per attirarli verso di te.

Quello che mi è piaciuto di più in questo capitolo di Metal Gear è stato l’arsenale di strumenti: dardi tranquillanti, granate fumogene, telecamere esca e trappole GPS. Le mappe sono enormi e ricche di possibilità: puoi far scattare l’allarme in un’intera base, distruggere i generatori, scalare scogliere o persino atterrare con l’elicottero. Ho apprezzato molto anche la modalità Reflex, che rallenta il tempo e ti dà la possibilità di reagire alle minacce. L’ora del giorno e le condizioni meteorologiche influenzano il comportamento dei nemici e la visibilità.

Metal Gear è ambientato in luoghi reali dell’Afghanistan e dell’Africa del 1984: deserti, giungle, villaggi di montagna, avamposti in rovina e basi militari. La grafica è al tempo stesso cruda e cinematografica: tempeste di sabbia, albe, ombre lunghe, oltre a un sound design e una grafica realistici. Gli utenti di Reddit lodano spesso i dettagli e l’adattabilità del mondo di gioco.

Perché dovresti giocarci: se ti piacciono i giochi di furtività tattica a finale aperto, Metal Gear fa proprio al caso tuo. Sei tu a costruire la tua storia: ricognizioni, eliminazioni silenziose, fughe d’emergenza, gestione delle basi. E il mondo reagisce davvero. Ogni missione sembra un puzzle vivente. La libertà di scelta rende ogni partita unica. Un capolavoro di Kojima: azione stealth flessibile, potente e profonda su PS5.

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6. Hitman 3 [Il migliore per omicidi furtivi creativi in livelli simili a puzzle]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2021 Sviluppatore IO Interactive Malmö Caratteristiche uniche Uccisioni creative, sistema di travestimenti, livelli in stile puzzle

Uno dei migliori giochi stealth. In Hitman 3, tutto ruota intorno alla pianificazione e alla furtività. Studi il livello, segni le pattuglie, scegli i travestimenti e usi gli oggetti dell’ambiente per eliminare i bersagli in modi creativi.

E i modi sono davvero tanti, dal veleno allo strangolamento, fino a far cadere un oggetto pesante. I livelli sono pieni di elementi interattivi: puoi inscenare un “incidente”, distrarre le guardie o tendere una trappola usando allarmi e oggetti.

L’IA reagisce alle tue azioni: se continui a mirare alla testa, i nemici inizieranno a indossare elmetti; se attacchi di notte, attiveranno la visione notturna. Ogni partita sblocca nuovi percorsi, gadget e punti di partenza, il che mantiene il gameplay sempre vario.

Ogni missione si svolge in un’ambientazione super dettagliata: un lussuoso grattacielo a Dubai, un vigneto argentino, una tenuta di campagna inglese o le strade di Berlino. Su Reddit, la gente elogia spesso la profondità del sistema e la libertà di approccio. Hitman 3 è il sandbox stealth per eccellenza: livelli complessi e ricchi che sembrano veri e propri enigmi da risolvere.

Perché dovresti giocarci: se ami i giochi di stealth e puzzle con infinite possibilità di sperimentazione, Hitman 3 è un titolo imperdibile. Unisce perfettamente ambientazioni complesse, libertà di scelta e ricompense per la creatività. È un gioco in cui ti senti davvero il regista del tuo stesso omicidio. Per chi apprezza la libertà, l’osservazione e le soluzioni ingegnose.

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7. Elden Ring Nightreign [Il migliore per le meccaniche stealth in un mondo fantasy in stile Soulslike]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore FromSoftware Caratteristiche uniche Stealth in stile Souls, dark fantasy, percorsi nascosti

Nightreign è un emozionante gioco roguelike per PS5, uno spin-off dell’originale Elden Ring. Le sessioni si giocano in squadre di tre: scegli uno degli otto Nightfarers, ognuno con abilità e passivi unici, e ti avventuri nel mondo generato proceduralmente di Limweld.

I livelli sono suddivisi in giorni di gioco; la mappa si restringe gradualmente e ogni giorno si conclude con una battaglia contro il Signore della Notte. Ci sono agilità e furtività: puoi nasconderti, muoverti velocemente sui tetti e saltare oltre i cornicioni. Giusto per chiarire, qui non c’è la classica furtività del tipo “nascondersi nell’ombra”. Ma chi ama i giochi di ruolo d’azione intensi lo apprezzerà sicuramente.

Il mondo è buio, nebbioso e in continuo mutamento. Limweld si trasforma ad ogni raid con tempeste di meteoriti, eruzioni vulcaniche e tempeste di fulmini. Molti elementi dell’originale Elden Ring vengono riutilizzati, ma nuovi effetti atmosferici e visivi aggiungono freschezza e tensione.

Perché dovresti giocarci: se apprezzi le sessioni veloci, intense e variegate ambientate nell’universo di Elden Ring, Nightreign ti sorprenderà di sicuro. È il formato perfetto per chi ama la modalità cooperativa, le sfide a tempo, i cicli giorno/notte e le meccaniche inaspettate in un mondo familiare. Qui non troverai il classico RPG di lunga durata, ma dovrai prendere decisioni immediate, elaborare strategie di squadra e affrontare la natura dinamica di un roguelike.

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8. Dishonored 2 [Il migliore per la furtività soprannaturale con abilità magiche uniche]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore Arkane Studios Caratteristiche uniche Poteri soprannaturali, due protagonisti, esplorazione verticale

Dishonored 2 è un vero capolavoro di azione stealth con elementi di avventura. Per gli appassionati di avvincenti giochi di avventura per PS5, è un vero gioiellino. A differenza del primo capitolo, questo ti permette di scegliere tra due personaggi, Corvo Attano o Emily Kaldwin, ognuno con i propri poteri soprannaturali unici.

Le meccaniche principali includono l’infiltrazione in zone sorvegliate, muoversi furtivamente, usare le coperture ed eliminare silenziosamente i nemici. Puoi usare varie tattiche: aggirare gli avversari, sfruttare l’ambiente, piazzare trappole o persino trasformarti in un corvo per esplorare il terreno.

Il gioco presenta uno stile steampunk vittoriano con una grafica cupa e suggestiva e ambientazioni ricche di dettagli. Le città e le dimore sono piene di dettagli realistici, angoli nascosti e enigmi meccanici, che creano un mondo pieno di pericoli e mistero.

Su Reddit e Metacritic, i giocatori lodano spesso Dishonored 2 per la sua incredibile libertà creativa. Alcuni lo inseriscono addirittura tra i giochi di combattimento più interessanti per PS5, grazie al sistema di combattimento, se scegli un approccio non basato sulla furtività.

Perché dovresti giocarci: se sei un appassionato di stealth che ama la libertà di scelta e la creatività, Dishonored 2 è una vera chicca. Il gioco ti immerge completamente in un mondo di avventure e omicidi silenziosi, dove ogni missione è un nuovo enigma con decine di possibili soluzioni.

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9. A Plague Tale: Requiem [Il migliore per l’atmosfera da horror stealth con una narrazione emozionante]

Il nostro voto 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore Asobo Studio Caratteristiche uniche Horror stealth, sciami di ratti, trama emozionante

A Plague Tale: Requiem unisce l’horror stealth e di sopravvivenza a una trama molto coinvolgente. Il gioco ruota tutto intorno al muoversi di soppiatto, evitando il combattimento diretto con i nemici e gli enormi sciami di ratti. Puoi giocarci su console, ma ti consiglio vivamente un buon portatile da gaming per garantire prestazioni stabili.

I giocatori devono usare la luce e l’oscurità per distrarre ed eludere le minacce, e affidarsi a strumenti alchemici per risolvere enigmi e difendersi. C’è una grande enfasi sull’interazione con l’ambiente: puoi nasconderti nell’erba alta, bloccare le fonti di luce ed eliminare i nemici in silenzio.

Il gioco è ambientato in una versione cupa e opprimente dell’Europa medievale, con ambientazioni dettagliate che riflettono la paura e la disperazione dell’epoca della peste. Gli utenti di Reddit lodano spesso la combinazione tra una storia commovente e un gameplay stealth innovativo.

Perché dovresti giocarci: se cerchi qualcosa di più di un semplice gioco d’azione stealth, qualcosa con profondità emotiva e anima, A Plague Tale: Requiem merita assolutamente il tuo tempo. Avrai bisogno di astuzia e pazienza per sopravvivere in un mondo cupo, pieno di pericoli e sorprese.

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10. Mark of the Ninja [Il migliore per lo stealth in 2D con feedback perfetto e acrobazie da ninja]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360, Windows, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2012 Sviluppatore Klei Entertainment Caratteristiche uniche Stealth in 2D, strumenti da ninja, feedback perfetto

Mark of the Ninja è un gioco stealth in 2D che si colloca tra i migliori titoli indie per PS5, con un'attenzione particolare ai movimenti furtivi, alle tattiche nell'ombra, alle uccisioni silenziose e all'uso intelligente dell'ambiente circostante.

I giocatori possono nascondersi dietro ripari, eliminare i nemici in silenzio, lanciare distrazioni ed esplorare a fondo ogni livello. È fondamentale prestare attenzione agli indizi sonori e visivi; il gioco ti dà un feedback chiaro per permetterti di mantenere il controllo.

Lo stile grafico è luminoso, in stile cartone animato ma al tempo stesso cupo, con un forte contrasto tra luce e ombra che esalta l’atmosfera di mistero e tensione. L’animazione è fluida e dettagliata, il che contribuisce a creare un mondo vivo e realistico.

Su Metacritic e Reddit, i giocatori lodano il gioco per il perfetto equilibrio tra comandi semplici e meccaniche di furtività approfondite.

Perché dovresti giocarci: se sei un appassionato di giochi stealth e ti piace un gameplay preciso e ben congegnato con elementi platform, Mark of the Ninja è la scelta perfetta. Ti fa sentire come un vero ninja, dove ogni ombra e ogni suono contano.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco stealth per PS5?

Il miglior gioco stealth per PS5 è Hitman 3 grazie al suo design dei livelli approfondito, alla libertà di approccio e alle meccaniche stealth appaganti che ti permettono di pianificare ed eseguire le missioni in modo creativo.

Ma puoi anche dare un’occhiata a titoli come Deus Ex, Shadow Gambit: The Cursed o i vari capitoli di Assassin’s Creed.

Qual è il gioco stealth più realistico su PS5?

Il gioco stealth più realistico su PS5 è Sniper Elite 5, grazie alla sua balistica realistica, agli ambienti dettagliati e al gameplay tattico che privilegia la pazienza e la precisione, ma permette anche un approccio più aggressivo.