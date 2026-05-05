Les meilleurs jeux d’infiltration sur PS5 en 2026 : 10 titres incontournables pour les amateurs de sensations fortes

Si vous adorez les jeux d’infiltration, cette liste des meilleurs jeux d’infiltration sur PS5 est sans aucun doute faite pour vous. J’ai sélectionné des jeux vraiment géniaux à jouer sur PS5, où vous devrez vous cacher de vos ennemis, les neutraliser en silence et vivre des moments particulièrement intenses.

Vous y trouverez à la fois des histoires immersives et de véritables défis tactiques. Sans oublier cette sensation incomparable lorsque vous vous faufilez entre les ennemis sans qu’ils ne se doutent le moins du monde de votre présence.

Si vous êtes prêt à plonger ensemble dans l’univers de l’infiltration, commencez par découvrir notre sélection des meilleurs titres de ce genre.

Notre sélection des meilleurs jeux d’infiltration sur PS5

Quand je pense aux meilleurs jeux d’infiltration, trois d’entre eux me viennent immédiatement à l’esprit. Chacun de ces jeux apporte quelque chose d’unique et offre une expérience d’infiltration fantastique.

1 Assassin’s Creed Shadows 2025 Ce jeu se distingue par ses mécanismes de furtivité très travaillés et son scénario riche, tout en vous permettant de vous glisser dans la peau d’un véritable assassin au cœur d’un univers vivant. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Réputé pour ses tirs de précision et son gameplay tactique, il récompense la patience et une planification minutieuse de chaque action. Buy now 3 The Last of Us Part II Remastered 2025 Il allie une histoire forte en émotions à des séquences intenses, dignes des meilleurs jeux d'infiltration sur PS5, ce qui confère à chaque rencontre un caractère significatif et tendu. Buy now

Voici ma sélection pour tous ceux qui souhaitent découvrir les meilleurs jeux d’infiltration sur PS5 en 2025.

Les 10 meilleurs jeux d’infiltration sur PS5 à ne pas manquer

Si vous adorez vous faufiler et déjouer vos ennemis, les meilleurs jeux d’infiltration sont faits pour vous. Des missions tactiques intenses aux histoires immersives, cette liste a tout pour plaire.

Alors, trêve de bavardages, passons directement à la liste !

1. Assassin’s Creed Shadows [Le meilleur jeu d’infiltration historique avec deux protagonistes et une météo dynamique]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iPadOS, Steam Deck Année de sortie 2025 Développeur Ubisoft Québec Caractéristiques uniques Deux protagonistes, une météo dynamique, le Japon historique

Dans Assassin’s Creed Shadows, vous pouvez incarner deux personnages différents. Naoe, le ninja, est rapide, discret et agile. Yasuke, le samouraï, est un combattant puissant, taillé pour les attaques frontales. Comme dans tous les meilleurs jeux Assassin’s Creed, le gameplay est axé sur la furtivité. Vous pouvez vous accroupir, vous cacher dans l’ombre et éteindre les lanternes. Vous pourrez également tirer parti de l’eau et de l’environnement. L’objectif principal est de passer inaperçu.

Chaque assassin dispose de ses propres outils : kunai, bombes fumigènes, shurikens et lames cachées. Ceux-ci peuvent servir à effectuer des éliminations furtives ou à créer des diversions. Vous pouvez même marquer des ennemis à travers les murs. Vous recueillerez de l’Intel et suivrez les itinéraires de patrouille pour mener à bien vos missions.

L'action se déroule dans le Japon féodal, à la fin de la période Sengoku. Avec des saisons dynamiques, une architecture détaillée, des temples, des forêts et des villages. Le jeu dégage une atmosphère très forte et vous permet de passer des toits des temples aux forêts de bambous, en passant par la neige ou la chaleur estivale, ce qui donne vie à cet univers.

Si vous appréciez les thèmes liés à la furtivité et les univers japonais, je vous recommande le jeu de Mimimi Games intitulé Shadow Tactics. Les mêmes développeurs ont également créé un autre titre captivant, Shadow Gambit : L’équipage maudit. Il met en scène un navire fantôme et propose de nombreuses mécaniques de furtivité.

Le jeu réinvente complètement les mécanismes de furtivité de la série Assassin’s Creed. Systèmes d’ombres et de lumières, mode « couché », manipulation de l’environnement et changements saisonniers. Sans oublier deux protagonistes distincts aux styles de jeu radicalement différents. C’est un retour aux sources du genre après des générations de jeux AC orientés RPG.

Pourquoi vous devriez y jouer : en tant que fan de jeux d’infiltration, je suis totalement accro à Assassin’s Creed Shadows. On a vraiment l’impression d’être un prédateur caché traquant sa proie. Chaque mouvement est calculé ; on se cache derrière les angles, on utilise la lumière et l’ombre. C’est l’un des meilleurs jeux d’infiltration, avec le conflit classique entre le bien et le mal propre à la série AC et des choix complexes.

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2. Sniper Elite 5 [Idéal pour le jeu de sniper tactique et furtif avec une balistique réaliste]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Évolutions de la rébellion Caractéristiques uniques Balistique réaliste, cartes ouvertes, « kill cam » aux rayons X

L’un des jeux TPS les plus remarquables, où le gameplay repose entièrement sur la précision et la tactique. Vous explorerez les lieux, repérerez vos cibles à l’aide de jumelles ou d’une lunette de visée, vous vous cacherez dans les hautes herbes et tirerez parti des abris et de l’environnement.

La série propose désormais des armes silencieuses pour des éliminations discrètes. Vous pouvez également interagir avec l’environnement, par exemple en démarrant un générateur pour étouffer le bruit d’un tir. Les cartes sont immenses, et vous pouvez escalader des rebords, utiliser des tyroliennes, vous mettre à couvert et tirer parti du terrain pour éviter les patrouilles. Ce titre était l’un des meilleurs représentants de l’âge d’or des jeux d’infiltration, et cette suite conserve d’excellentes mécaniques de jeu.

De plus, c’est l’un des meilleurs jeux multijoueurs. Vous pouvez faire équipe avec des amis ou d’autres joueurs pour prouver qui est le meilleur tireur d’élite.

Le jeu se déroule en France en 1944, et les niveaux s’inspirent de lieux réels grâce à la photogrammétrie, à l’histoire et à l’analyse d’experts. Le terrain varie des zones côtières aux usines en passant par les châteaux. L’éclairage et les effets spéciaux recréent l’atmosphère de la Seconde Guerre mondiale. Les nuits brumeuses, les levers de soleil éblouissants et les lumières vacillantes contribuent tous à renforcer la tension lors des missions d’infiltration.

Les joueurs comparent SE5 à Splinter Cell : ils saluent ses options non létales, ses mécanismes de dissimulation du corps, ainsi que l'utilisation de diversions et de masquage sonore. Le jeu offre la meilleure expérience de tir de précision grâce à des cartes photoréalistes. Et la « Kill Cam » à rayons X ajoute encore plus d'intensité. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est la liberté : vous choisissez vos points d’entrée et de sortie, votre déguisement et votre équipement.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous appréciez la furtivité tactique et les excellentes mécaniques de tir, Sniper Elite 5 est le choix idéal. C’est l’un des meilleurs jeux de furtivité sur PS5. Chaque tir peut être décisif, chaque carte s’apparente à un casse-tête, et la « Kill Cam » à rayons X procure des sensations incroyables.

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3. The Last of Us Part II Remastered [Idéal pour une expérience de survie furtive riche en émotions, avec des combats intenses et une narration captivante]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Année de sortie 2020 Développeur Naughty Dog Caractéristiques uniques Une histoire émouvante, une survie furtive, des combats brutaux

Dans *The Last of Us Part II Remastered*, tout tourne autour de la survie et de la discrétion. Le système « Mode Écoute », le rampement, les mécanismes de couverture et les hautes herbes vous aident tous à éviter vos ennemis ou à les neutraliser en silence.

Vous pouvez fabriquer des leurres, des cocktails Molotov et des silencieux en plein combat grâce à des établis améliorés et à un système de compétences. Pour profiter pleinement de cette version remasterisée, je vous recommande de jouer sur un écran de jeu haut de gamme.

La version remasterisée ajoute le mode « No Return », une série de défis aléatoires de type roguelike avec mort permanente, des modificateurs, des embranchements à la manière d’un RPG et des mécanismes de survie extrêmes.

L’univers est sombre, réaliste et chargé d’émotions. Les détails de l’environnement — bâtiments effondrés, lumières vacillantes, rues sombres et forêts denses — créent un sentiment de danger et de désespoir. Sur PS5, tout est parfait, notamment en 4K. La prise en charge de la DualSense renforce l’immersion : le recul des armes, le retour haptique et les gâchettes adaptatives vous plongent encore plus profondément dans l’histoire.

Les joueurs sur Reddit soulignent le caractère unique des rencontres furtives : les PNJ s’appellent par leur nom et réagissent à la présence de cadavres. De plus, ce projet a mis en place un mécanisme intéressant qui vous permet d’entendre et de sentir la présence des ennemis afin de mieux vous orienter dans des environnements complexes.

Pourquoi vous devriez y jouer : pour les fans de survival-stealth, c’est une véritable mine d’or. Et, bien sûr, pour tous ceux qui ont adoré le premier opus. Il s’agit de l’une des remasterisations les plus abouties sur PS5, et si vous ne vous contentez pas de simples éliminations silencieuses, si vous appréciez les mécanismes approfondis et une narration riche en émotions, ne manquez pas ce titre.

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4. Horizon : Forbidden West [Le meilleur jeu pour la chasse furtive en monde ouvert contre des bêtes mécaniques]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Année de sortie 2022 Développeur Guerrilla Games Caractéristiques uniques Monde ouvert, furtivité face aux machines, pièges tactiques

Dans Horizon : Forbidden West, la furtivité est importante, mais ne constitue pas l’élément central du jeu. Il trouve néanmoins tout naturellement sa place parmi les jeux de survie captivants sur PS5. Ce monde hostile, envahi par les machines, cherche sans cesse à vous tuer.

Pour jouer en mode furtif, vous pouvez vous cacher dans les hautes herbes et utiliser Focus pour repérer les ennemis et les points faibles des machines. Les éliminations furtives ne fonctionnent que sur les adversaires les plus faibles. Les ennemis armés et blindés nécessitent des tirs précis à la tête ou l’utilisation de pièges et de bombes fumigènes. Le système Valor Surge vous permet de devenir invisible et augmente vos dégâts, ce qui est parfait pour une infiltration silencieuse.

La combinaison de pièges, d’éléments environnementaux et de piratages de machines ouvre la voie à un large éventail d’approches tactiques.

Le monde ouvert est incroyablement vivant et dynamique : des plaines verdoyantes aux montagnes enneigées en passant par les ruines de San Francisco, le niveau de détail est époustouflant. Les effets d’éclairage, de brouillard et météorologiques confèrent de la profondeur au paysage. Sur PS5, le jeu prend en charge la 4K, 60 images par seconde, la manette DualSense et l’audio 3D, autant d’éléments qui garantissent une immersion totale.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous appréciez la furtivité dans un vaste monde ouvert où vous devez réfléchir et planifier vos actions, Horizon : Forbidden West est le jeu idéal. Vous pouvez vous faufiler parmi les ennemis et tromper les machines, ou passer soudainement à un style de jeu agressif. C’est l’un de ces jeux où la furtivité renforce la liberté d’exploration et les combats épiques.

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5. Metal Gear Solid V : The Phantom Pain [Idéal pour l’espionnage tactique en monde ouvert avec une IA adaptative]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows Année de sortie 2015 Développeur Kojima Productions Caractéristiques uniques Jeu de type « bac à sable » axé sur la furtivité, IA adaptative, cycle jour-nuit

Le gameplay principal de Phantom Pain s’articule autour d’un système de furtivité libre et flexible, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux solo du genre. Vous pouvez ramper, vous cacher dans les hautes herbes, vous déguiser dans des cartons, couper l’électricité, détourner l’attention des ennemis ou utiliser des signaux d’alerte pour les attirer vers vous.

Ce que j’ai le plus apprécié dans cet opus de Metal Gear, c’est l’arsenal d’outils : fléchettes tranquillisantes, grenades fumigènes, caméras leurres et pièges GPS. Les cartes sont immenses et regorgent de possibilités ; vous pouvez déclencher l’alerte dans toute une base, détruire des générateurs, escalader des falaises ou même vous poser en hélicoptère. J’ai également apprécié le mode « Reflex », qui ralentit le temps et vous donne une chance de réagir face aux menaces. L’heure de la journée et les conditions météorologiques influencent le comportement des ennemis et la visibilité.

Metal Gear se déroule dans des lieux réels de l’Afghanistan et de l’Afrique de 1984 : déserts, jungles, villages de montagne, avant-postes en ruines et bases militaires. Les graphismes sont à la fois austères et cinématographiques : tempêtes de sable, levers de soleil, longues ombres, ainsi qu’une conception sonore et des graphismes réalistes. Les utilisateurs de Reddit saluent souvent le niveau de détail et la flexibilité de cet univers.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous aimez les jeux d’infiltration tactiques à déroulement libre, Metal Gear est fait pour vous. Vous construisez votre propre histoire : reconnaissance, éliminations silencieuses, évasions d’urgence, gestion de base. Et l’univers réagit véritablement. Chaque mission s’apparente à un casse-tête vivant. La liberté de choix rend chaque partie unique. Une véritable leçon de maître signée Kojima : une action furtive flexible, puissante et profonde sur PS5.

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6. Hitman 3 [Idéal pour des assassinats furtifs créatifs dans des niveaux aux allures de casse-tête]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2021 Développeur IO Interactive Malmö Caractéristiques uniques Éliminations créatives, système de déguisements, niveaux de type casse-tête

L’un des meilleurs jeux d’infiltration. Dans Hitman 3, tout le gameplay s’articule autour de la planification et de la discrétion. Vous étudiez le niveau, repérez les patrouilles, choisissez vos déguisements et utilisez des objets de l’environnement pour éliminer vos cibles de manière créative.

Et les possibilités sont vraiment nombreuses, allant du poison à l’étranglement en passant par le fait de laisser tomber un objet lourd. Les niveaux regorgent d’éléments interactifs : vous pouvez mettre en scène un « accident », détourner l’attention des gardes ou tendre un piège à l’aide d’alarmes et d’objets.

L’IA réagit à vos actions : si vous visez systématiquement la tête, les ennemis commenceront à porter des casques ; si vous attaquez de nuit, ils activeront la vision nocturne. Chaque nouvelle partie débloque de nouveaux itinéraires, gadgets et points de départ, ce qui assure une grande variété dans le gameplay.

Chaque mission se déroule dans un lieu extrêmement détaillé : un gratte-ciel luxueux à Dubaï, un vignoble argentin, un manoir de campagne anglais ou les rues de Berlin. Sur Reddit, les utilisateurs saluent souvent la profondeur du système et la liberté d’approche. Hitman 3 est le jeu de monde ouvert furtif par excellence : des niveaux complexes et riches qui s’apparentent à des énigmes que vous devez résoudre.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous aimez les jeux mêlant furtivité et casse-tête, offrant une liberté d’expérimentation sans limite, Hitman 3 est un incontournable. Il allie à la perfection des lieux complexes, une grande liberté de choix et des récompenses pour la créativité. C’est un jeu dans lequel vous avez vraiment l’impression d’être le metteur en scène de votre propre assassinat. Pour ceux qui apprécient la liberté, l’observation et les solutions astucieuses.

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7. Elden Ring Nightreign [Le meilleur pour ses mécanismes de furtivité dans un univers fantastique de type « Soulslike »]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur FromSoftware Caractéristiques uniques Action furtive de type « Soulslike », fantasy sombre, chemins secrets

Nightreign est un jeu roguelike palpitant sur PS5, dérivé du jeu original Elden Ring. Les parties se jouent en équipes de trois : vous choisissez l’un des huit Nightfarers, chacun doté de capacités et de passifs uniques, et vous vous aventurez dans le monde généré de manière procédurale de Limweld.

Les niveaux sont divisés en journées de jeu ; la carte rétrécit progressivement, et chaque journée se termine par un combat contre le Seigneur de la Nuit. L’agilité et la discrétion sont au rendez-vous : vous pouvez vous cacher, vous déplacer rapidement sur les toits et sauter par-dessus des rebords. Précisons tout de suite qu’il ne s’agit pas ici d’une furtivité classique consistant à « se cacher dans l’ombre ». Mais les amateurs de jeux de rôle d’action intenses y trouveront sans aucun doute leur compte.

L’univers est sombre, brumeux et en constante évolution. Limweld se transforme à chaque raid sous l’effet de tempêtes de météores, d’éruptions volcaniques et d’orages électriques. De nombreux éléments graphiques issus du jeu original Elden Ring sont réutilisés, mais de nouveaux effets météorologiques et visuels apportent de la fraîcheur et du suspense.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous appréciez les sessions rapides, intenses et variées, basées sur des parties courtes et se déroulant dans l’univers d’Elden Ring, Nightreign saura sans aucun doute vous surprendre. C’est le format idéal pour les amateurs de coopération, de défis chronométrés, de cycles jour/nuit et de mécanismes inattendus dans un univers familier. Il ne s’agit pas ici d’un RPG classique de longue durée, mais d’un jeu où les décisions s’imposent à la seconde, où la stratégie d’équipe est essentielle et où règne la nature dynamique d’un roguelike.

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8. Dishonored 2 [Idéal pour la furtivité surnaturelle avec des capacités magiques uniques]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur Arkane Studios Caractéristiques uniques Pouvoirs surnaturels, deux protagonistes, exploration verticale

Dishonored 2 est un véritable chef-d’œuvre d’action furtive mêlé à des éléments d’aventure. Pour les amateurs de jeux d’aventure captivants sur PS5, c’est un véritable petit bijou. Contrairement au premier opus, celui-ci vous offre le choix entre deux personnages, Corvo Attano ou Emily Kaldwin, chacun doté de pouvoirs surnaturels qui lui sont propres.

Les mécanismes de base comprennent l’infiltration de zones gardées, la furtivité, l’utilisation de couvertures et l’élimination silencieuse des ennemis. Vous pouvez recourir à diverses tactiques : contourner les adversaires, tirer parti de l’environnement, poser des pièges, voire vous transformer en corbeau pour effectuer des missions de reconnaissance.

Le jeu se distingue par un style steampunk victorien, avec des graphismes sombres et évocateurs ainsi que des lieux extrêmement détaillés. Les villes et les manoirs regorgent de détails vivants, de recoins cachés et d’énigmes mécaniques, créant ainsi un univers plein de dangers et de mystères.

Sur Reddit et Metacritic, les joueurs saluent souvent Dishonored 2 pour son incroyable liberté créative. Certains le classent même parmi les jeux de combat les plus intéressants sur PS5, grâce à son système de combat, si vous optez pour une approche non furtive.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous êtes un amateur de furtivité qui apprécie le choix et la créativité, Dishonored 2 est un véritable régal. Le jeu vous plonge pleinement dans un univers d’aventure et d’assassinats silencieux, où chaque mission est une nouvelle énigme offrant des dizaines de solutions possibles.

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9. A Plague Tale : Requiem [Le meilleur jeu d'horreur furtive à l'ambiance envoûtante et à l'histoire émouvante]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur Asobo Studio Caractéristiques uniques Horreur furtive, essaims de rats, récit émouvant

A Plague Tale : Requiem allie l’horreur furtive et l’horreur de survie à un récit très travaillé. Le jeu repose essentiellement sur la furtivité, en évitant tout combat direct avec les ennemis et les immenses essaims de rats. Vous pouvez y jouer sur console, mais je vous recommande vivement d’utiliser un bon ordinateur portable de jeu pour garantir des performances stables.

Les joueurs doivent utiliser la lumière et l’obscurité pour détourner l’attention et éviter les menaces, et s’appuyer sur des outils alchimiques pour résoudre des énigmes et se défendre. L’interaction avec l’environnement occupe une place centrale : vous pouvez vous cacher dans les hautes herbes, bloquer les sources de lumière et éliminer vos ennemis en silence.

Le jeu se déroule dans une version sombre et oppressante de l’Europe médiévale, avec des environnements détaillés qui reflètent la peur et le désespoir de l’époque de la peste. Les utilisateurs de Reddit saluent souvent l’association d’une histoire émouvante et d’un gameplay d’infiltration innovant.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous recherchez plus qu’un simple jeu d’action furtive, quelque chose qui ait une profondeur émotionnelle et une âme, A Plague Tale : Requiem vaut vraiment le détour. Il vous faudra de l’ingéniosité et de la patience pour survivre dans un monde sinistre, plein de dangers et de surprises.

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10. Mark of the Ninja [Le meilleur jeu d’infiltration en 2D avec un retour d’information parfait et des acrobaties de ninja]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360, Windows, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2012 Développeur Klei Entertainment Caractéristiques uniques Jeu d'infiltration en 2D, outils de ninja, réactivité parfaite

Mark of the Ninja est un jeu d'infiltration en 2D figurant parmi les meilleurs jeux indépendants sur PS5, qui met fortement l'accent sur les déplacements furtifs, les tactiques d'ombre, les éliminations silencieuses et l'utilisation intelligente de l'environnement.

Les joueurs peuvent se mettre à couvert, éliminer silencieusement leurs ennemis, lancer des leurres et explorer chaque niveau dans ses moindres recoins. Il est essentiel d’être attentif aux indices sonores et visuels ; le jeu fournit des retours clairs afin que vous gardiez le contrôle.

Le style visuel est lumineux, à la fois caricatural et sombre, avec un fort contraste entre la lumière et l’ombre qui renforce l’atmosphère de secret et de tension. L’animation est fluide et détaillée, ce qui contribue également à créer un univers vivant et réaliste.

Sur Metacritic et Reddit, les joueurs saluent le jeu pour son équilibre parfait entre des commandes simples et des mécanismes de furtivité approfondis.

Pourquoi vous devriez y jouer : si vous êtes un amateur de jeux d’infiltration et que vous appréciez un gameplay précis et réfléchi mêlé à des éléments de jeu de plateforme, Mark of the Ninja est le choix idéal. Il vous donne l’impression d’être un véritable ninja, où chaque ombre et chaque bruit comptent.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu d’infiltration sur PS5 ?

Le meilleur jeu d’infiltration sur PS5 est Hitman 3 en raison de la richesse de la conception de ses niveaux, de la liberté d’approche qu’il offre et de ses mécanismes d’infiltration très satisfaisants qui vous permettent de planifier et d’exécuter vos missions de manière créative.

Mais vous pouvez également découvrir des titres tels que Deus Ex, Shadow Gambit : The Cursed ou les opus de la série Assassin’s Creed.

Quel est le jeu d'infiltration le plus réaliste sur PS5 ?

Le jeu d'infiltration le plus réaliste sur PS5 est Sniper Elite 5, grâce à sa balistique réaliste, à ses environnements détaillés et à son gameplay tactique qui met l'accent sur la patience et la précision, tout en permettant une approche plus offensive.