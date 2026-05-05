Os melhores jogos de infiltrar-se para a PS5 em 2026: 10 títulos imperdíveis para quem gosta de emoções fortes

Se adoras jogos de furtividade, esta lista dos melhores jogos de furtividade para a PS5 é mesmo para ti. Reuni jogos que são mesmo fantásticos de jogar na PS5, com momentos em que te escondes dos inimigos, eliminações silenciosas e momentos realmente intensos.

Aqui vais encontrar tanto histórias envolventes como verdadeiros desafios táticos. E aquela sensação imbatível quando passas despercebido pelos inimigos, que nem sequer suspeitam que estás lá.

Se estás pronto para mergulhar connosco no mundo da furtividade, começa pelas nossas principais escolhas dos melhores títulos deste género.

As nossas melhores escolhas de jogos de furtividade para a PS5

Quando penso nos melhores jogos de furtividade, três deles vêm-me imediatamente à cabeça. Cada um destes jogos traz algo único e proporciona uma experiência fantástica de furtividade.

1 Assassin’s Creed Shadows 2025 Este jogo destaca-se pela sua mecânica de furtividade complexa e pela história rica, ao mesmo tempo que te faz sentir como um verdadeiro assassino num mundo vivo. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Conhecido pelo seu tiro de precisão e jogabilidade tática, o jogo recompensa a paciência e o planeamento cuidadoso de cada movimento. Buy now 3 The Last of Us Part II Remastered 2025 Combina uma história emocionalmente poderosa com secções intensas, dignas dos melhores jogos de furtividade da PS5, o que faz com que cada encontro pareça significativo e cheio de tensão. Buy now

Estas são as minhas escolhas para quem quer mergulhar nos melhores jogos de furtividade para a PS5 em 2025.

Os 10 melhores jogos de furtividade para a PS5 que não podes perder

Se adoras andar às escondidas e ser mais esperto que os teus inimigos, os melhores jogos de furtividade são perfeitos para ti. Desde missões táticas intensas a histórias envolventes, esta lista tem tudo.

Então, chega de conversa fiada, vamos direto à lista!

1. Assassin’s Creed Shadows [O melhor jogo de furtividade histórica com dois protagonistas e condições meteorológicas dinâmicas]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iPadOS, Steam Deck Ano de lançamento 2025 Criador Ubisoft Quebec Características únicas Dois protagonistas, clima dinâmico, Japão histórico

No Assassin’s Creed Shadows, podes jogar com duas personagens diferentes. Naoe, a ninja, é rápida, furtiva e ágil. Yasuke, o samurai, é um lutador poderoso, feito para ataques diretos. Tal como nos melhores jogos da série Assassin’s Creed, a jogabilidade gira em torno da furtividade. Podes agachar-te, esconder-te nas sombras e apagar lanternas. Também vais poder usar a água e o ambiente a teu favor. O objetivo principal é passares despercebido.

Cada assassino tem o seu próprio conjunto de ferramentas: kunai, bombas de fumo, shuriken e lâminas ocultas. Estas podem ser usadas para mortes furtivas ou para criar distrações. Podes até marcar inimigos através das paredes. Vais recolher Intel e acompanhar as rotas de patrulha para ações mais bem-sucedidas.

A ação decorre no Japão feudal, no final do período Sengoku. Com estações do ano dinâmicas, arquitetura detalhada, templos, florestas e aldeias. O jogo tem uma atmosfera forte e, quer estejas a saltar pelos telhados dos templos, pelas florestas de bambu, pela neve ou pelo calor do verão, tudo isso faz com que o mundo pareça vivo.

Se gostas de temas de furtividade e definições japonesas, recomendo-te o jogo da Mimimi Games chamado Shadow Tactics. Os mesmos criadores também fizeram outro título envolvente, o Shadow Gambit: A Tripulação Amaldiçoada. Este jogo tem um navio fantasma e imensas mecânicas de furtividade.

O jogo reinventa completamente as mecânicas de furtividade da série Assassin’s Creed. Sistemas de luz e sombra, modo deitado, manipulação do ambiente e mudanças sazonais. Além disso, dois protagonistas diferentes com estilos de jogo completamente distintos . É um regresso às raízes do género, depois de várias gerações de jogos AC orientados para RPG.

Porque deves jogar: Como fã de jogos de furtividade, fiquei completamente viciado no Assassin’s Creed Shadows. Sentes-te mesmo como um predador escondido a perseguir a sua presa. Cada movimento é calculado; escondes-te atrás de cantos, usas a luz e a sombra. Este é um dos melhores jogos de furtividade, com o clássico conflito entre o bem e o mal da série Assassin’s Creed e escolhas complexas.

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2. Sniper Elite 5 [O melhor para furtividade tática de atirador com balística realista]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Desenvolvimentos da Rebelião Características únicas Balística realista, mapas abertos, câmara de morte com raios X

Um dos jogos TPS mais marcantes, onde a jogabilidade gira em torno da precisão e das táticas. Vais explorar a área, marcar alvos com binóculos ou uma mira telescópica, esconder-te na relva alta e usar coberturas e o ambiente a teu favor.

A série inclui agora armas com silenciador para eliminações silenciosas. Também podes interagir com o ambiente, por exemplo, ligando um gerador para abafar o som de um tiro. Os mapas são enormes e podes escalar saliências, usar tirolesas, coberturas e o terreno para evitar patrulhas. Foi um dos melhores representantes da era de ouro dos jogos de furtividade, mantendo a excelência das suas mecânicas nesta sequela.

Além disso, é um dos melhores jogos multijogador. Podes juntar-te a amigos ou a outros jogadores para provar quem é o melhor atirador de elite.

O jogo passa-se em França, em 1944, e os níveis são baseados em locais reais, recorrendo à fotogrametria, à história e à análise de especialistas. O terreno varia entre zonas costeiras, fábricas e castelos. A iluminação e os efeitos criam a atmosfera da Segunda Guerra Mundial. Noites enevoadas, amanheceres escaldantes e luzes tremeluzentes contribuem para aumentar a tensão durante as missões furtivas.

Os jogadores comparam o SE5 ao Splinter Cell: elogiam as suas opções não letais, a mecânica de camuflagem corporal e o uso de distrações e mascaramento de sons. Oferece a melhor experiência de atirador de elite com mapas fotorrealistas. E a Kill Cam de raios X acrescenta ainda mais intensidade. O que mais gostei foi a liberdade: escolhes os teus pontos de entrada e saída, o disfarce e o equipamento.

Porque deves jogar: Se gostas de furtividade tática e de ótimas mecânicas de tiro, o Sniper Elite 5 é a escolha perfeita. É um dos melhores jogos de furtividade para a PS5. Qualquer tiro pode ser decisivo, cada mapa parece um quebra-cabeças e a Kill Cam de raios X dá uma sensação incrível.

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3. The Last of Us Part II Remastered [O melhor para uma experiência emocional de sobrevivência furtiva com combate intenso e narrativa envolvente]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Naughty Dog Características únicas História comovente, sobrevivência furtiva, combate brutal

Em *The Last of Us Part II Remastered*, tudo gira em torno da sobrevivência e da discrição. O sistema «Modo de Escuta», o rastejar, as mecânicas de cobertura e a relva alta ajudam-te a evitar ou a eliminar silenciosamente os inimigos.

Podes criar iscos, molotovs e silenciadores mesmo no meio do combate, graças às bancadas de trabalho melhoradas e a um sistema de habilidades. Para tirares o máximo partido da remasterização, recomendo que jogues num monitor de jogos de alta qualidade.

A remasterização adiciona o modo «No Return», uma série de desafios aleatórios ao estilo roguelike com morte permanente, modificadores, ramificações ao estilo RPG e mecânicas de sobrevivência hardcore.

O mundo é sombrio, realista e emocionalmente intenso. Os detalhes do ambiente — edifícios em ruínas, luzes a arder lentamente, ruas escuras e florestas densas — criam uma sensação de perigo e desesperança. Na PS5, tudo fica perfeito, especialmente em 4K. O suporte ao DualSense aumenta a imersão: o recuo das armas, o feedback tátil e os gatilhos adaptativos levam-te ainda mais para dentro da história.

Os jogadores no Reddit destacam a singularidade dos encontros furtivos, os NPCs chamam-se uns aos outros pelo nome e reagem aos cadáveres. Além disso, este projeto implementou uma mecânica interessante, em que ouves e sentes a presença do inimigo para te orientares melhor em ambientes complexos.

Por que deves jogar: Para os fãs de sobrevivência furtiva, isto é ouro puro. E, claro, para quem adorou o primeiro jogo. Esta é uma das remasterizações mais bem acabadas da PS5 e, se gostas de mais do que apenas mortes silenciosas, se valorizas mecânicas profundas e uma narrativa emotiva, não percas isto.

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4. Horizon: Forbidden West [O melhor para caça furtiva em mundo aberto contra feras mecânicas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Guerrilla Games Características únicas Mundo aberto, furtividade contra máquinas, armadilhas táticas

No Horizon: Forbidden West, a furtividade é importante, mas não é o foco principal. Mesmo assim, encaixa-se facilmente na lista de jogos de sobrevivência emocionantes para a PS5. O mundo hostil, cheio de máquinas, está constantemente a tentar matar-te.

Para jogares com discrição, podes esconder-te na erva alta e usar o Focus para marcar inimigos e pontos fracos das máquinas. As eliminações furtivas só funcionam com inimigos mais fracos. Os inimigos armados e blindados exigem tiros precisos na cabeça ou o uso de armadilhas e bombas de fumo. O sistema Valor Surge permite-te tornares-te invisível e aumenta o dano, perfeito para uma infiltração silenciosa.

A combinação de armadilhas, elementos ambientais e a capacidade de controlar as máquinas abre uma vasta gama de abordagens táticas.

O mundo aberto é incrivelmente vivo e vibrante: desde planícies verdes a montanhas nevadas e às ruínas de São Francisco, os detalhes são impressionantes. A iluminação, o nevoeiro e os efeitos meteorológicos conferem profundidade à paisagem. Na PS5, o jogo suporta 4K, 60 FPS, DualSense e áudio 3D, tudo para uma imersão total.

Porque deves jogar: Se gostas de ação furtiva num vasto mundo aberto onde tens de pensar e planear, o Horizon: Forbidden West é perfeito. Podes esgueirar-te por entre os inimigos e enganar as máquinas, ou mudar de repente para um estilo de jogo agressivo. Este é um daqueles jogos em que a ação furtiva aumenta a liberdade de exploração e os combates épicos.

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5. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [O melhor para espionagem tática em mundo aberto com IA adaptativa]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows Ano de lançamento 2015 Desenvolvedora Kojima Productions Características únicas Jogo de stealth em mundo aberto, IA adaptativa, ciclo dia-noite

A jogabilidade principal do Phantom Pain gira em torno de um sistema de furtividade livre e flexível, e este é um dos melhores jogos para um jogador. Podes rastejar, esconder-te na relva alta, disfarçar-te em caixas de cartão, desligar as luzes, distrair os inimigos ou usar sinais de alerta para os atrair.

O que mais adorei nesta edição do Metal Gear foi o conjunto de ferramentas: dardos tranquilizantes, granadas de fumo, câmaras isca e armadilhas com GPS. Os mapas são enormes e cheios de opções; podes dar o alarme em toda uma base, destruir geradores, escalar penhascos ou até mesmo descer de helicóptero. Também gostei do Modo Reflex, que abranda o tempo e dá-te a oportunidade de reagir às ameaças. A hora do dia e o tempo afetam o comportamento dos inimigos e a visibilidade.

O Metal Gear passa-se em locais reais do Afeganistão e de África de 1984: desertos, selvas, aldeias nas montanhas, postos avançados em ruínas e bases militares. Os visuais são ao mesmo tempo austeros e cinematográficos: tempestades de areia, nascer do sol, sombras longas, além de um design de som e gráficos realistas. Os utilizadores do Reddit elogiam frequentemente o detalhe e a adaptabilidade do mundo.

Porque deves jogar: Se curtes jogos de furtividade tática com final aberto, o Metal Gear é o teu jogo. És tu que constróis a tua própria história: reconhecimento, eliminações silenciosas, fugas de emergência, gestão de bases. E o mundo reage mesmo. Cada missão parece um quebra-cabeças vivo. A liberdade de escolha torna cada jogada única. Uma obra-prima de Kojima: ação furtiva flexível, poderosa e profunda na PS5.

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6. Hitman 3 [Ideal para assassinatos furtivos criativos em níveis tipo quebra-cabeças]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor IO Interactive Malmö Características únicas Mortes criativas, sistema de disfarces, níveis tipo quebra-cabeças

Um dos melhores jogos de furtividade. No Hitman 3, todo o processo gira em torno do planeamento e da furtividade. Estuda o nível, marca as patrulhas, escolhe disfarces e usa objetos do ambiente para eliminar alvos de formas criativas.

E há mesmo imensas maneiras de o fazer, desde veneno e estrangulamento até atirar um objeto pesado. Os níveis estão repletos de elementos interativos: podes encenar um «acidente», distrair guardas ou armar uma armadilha usando alarmes e itens.

A IA reage às tuas ações: se continuares a dar tiros na cabeça, os inimigos vão começar a usar capacetes; se atacares à noite, eles ativam a visão noturna. Cada nova jogada desbloqueia novos percursos, dispositivos e pontos de partida, o que mantém a jogabilidade variada.

Cada missão decorre num local altamente detalhado: um arranha-céus luxuoso no Dubai, uma vinha argentina, uma mansão rural inglesa ou as ruas de Berlim. No Reddit, as pessoas elogiam frequentemente a profundidade do sistema e a liberdade de abordagem. O Hitman 3 é o jogo sandbox de furtividade definitivo: níveis complexos e ricos que parecem quebra-cabeças que tens de resolver.

Por que deves jogar: Se adoras jogos de furtividade e quebra-cabeças com espaço infinito para experimentares, o Hitman 3 é um jogo imperdível. Combina na perfeição locais complexos, liberdade de escolha e recompensas pela criatividade. É um jogo em que te sentes mesmo como o realizador do teu próprio assassinato. Para quem aprecia liberdade, observação e soluções inteligentes.

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7. Elden Ring Nightreign [O melhor em mecânicas de furtividade num mundo de fantasia ao estilo Souls]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor FromSoftware Características únicas Furtividade ao estilo Souls, fantasia sombria, caminhos secretos

O Nightreign é um jogo roguelike emocionante para a PS5, um spin-off do Elden Ring original. As sessões jogam-se em equipas de três: escolhes um dos oito Nightfarers, cada um com habilidades e passivas únicas, e aventuras-te no mundo gerado proceduralmente de Limweld.

Os níveis estão divididos em dias de jogo; o mapa vai encolhendo aos poucos e cada dia termina numa batalha contra o Senhor da Noite. Há agilidade e discrição; podes esconder-te, mover-te rapidamente pelos telhados e saltar por cima de saliências. Só para ficar claro, aqui não há aquela furtividade clássica de «esconder-se nas sombras». Mas os fãs de RPGs de ação intensa vão adorar, sem dúvida.

O mundo é escuro, enevoado e está em constante mudança. Limweld transforma-se a cada raid com tempestades de meteoros, erupções vulcânicas e tempestades de relâmpagos. Muitos elementos do Elden Ring original são reutilizados, mas novos efeitos meteorológicos e visuais conferem frescura e tensão.

Porque deves jogar: Se gostas de sessões rápidas, intensas e variadas, baseadas em corridas, no universo do Elden Ring, o Nightreign vai certamente surpreender-te. É o formato perfeito para quem adora modo cooperativo, desafios cronometrados, ciclos de dia/noite e mecânicas inesperadas num mundo familiar. Aqui não há um RPG clássico de longa duração, mas há tomada de decisões instantâneas, estratégia de equipa e a natureza dinâmica de um roguelike.

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8. Dishonored 2 [Ideal para ação furtiva sobrenatural com habilidades mágicas únicas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Arkane Studios Características únicas Poderes sobrenaturais, dois protagonistas, exploração vertical

Dishonored 2 é uma verdadeira obra-prima de ação furtiva com elementos de aventura. Para os fãs de jogos de aventura cativantes para a PS5, é uma verdadeira joia. Ao contrário do primeiro jogo, este dá-te a opção de escolher entre duas personagens, Corvo Attano ou Emily Kaldwin, cada uma com os seus próprios poderes sobrenaturais únicos.

A mecânica principal inclui infiltrar-te em zonas vigiadas, andar às escondidas, usar coberturas e eliminar inimigos em silêncio. Podes usar várias táticas: contornar os adversários, aproveitar o ambiente, armar armadilhas ou até transformar-te num corvo para explorar o terreno.

O jogo apresenta um estilo steampunk vitoriano com visuais sombrios e atmosféricos e locais ricamente detalhados. As cidades e as mansões estão repletas de detalhes vivos, recantos escondidos e quebra-cabeças mecânicos, que criam um mundo cheio de perigo e mistério.

No Reddit e no Metacritic, os jogadores elogiam frequentemente o Dishonored 2 pela sua incrível liberdade criativa. Alguns até o incluem entre os jogos de luta mais interessantes para a PS5, graças ao sistema de combate, caso optes por uma abordagem sem furtividade.

Porque deves jogar: Se és fã de jogos furtivos e gostas de ter opções e criatividade, o Dishonored 2 é um verdadeiro deleite. O jogo mergulha-te totalmente num mundo de aventura e assassinatos silenciosos, onde cada missão é um novo quebra-cabeças com dezenas de soluções possíveis.

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9. A Plague Tale: Requiem [O melhor jogo de terror furtivo com uma atmosfera envolvente e uma narrativa comovente]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Asobo Studio Características únicas Horror furtivo, enxames de ratos, narrativa comovente

A Plague Tale: Requiem combina horror furtivo e de sobrevivência com um forte enfoque narrativo. No fundo, o jogo gira à volta de te esgueirares, evitando o combate direto com inimigos e enormes enxames de ratos. Podes jogá-lo na consola, mas recomendo vivamente um bom portátil para jogos para manter o desempenho estável.

Os jogadores têm de usar a luz e a escuridão para distrair e evitar ameaças, e recorrer a ferramentas alquímicas para resolver quebra-cabeças e defender-se. Há uma grande ênfase na interação com o ambiente; podes esconder-te na relva alta, bloquear fontes de luz e eliminar inimigos silenciosamente.

O jogo passa-se numa versão sombria e opressiva da Europa medieval, com cenários detalhados que refletem o medo e o desespero da época da peste. Os utilizadores do Reddit elogiam frequentemente a combinação de uma história comovente com uma jogabilidade de furtividade inovadora.

Porque deves jogar: Se procuras mais do que apenas um jogo de ação furtiva, algo com profundidade emocional e alma, o «A Plague Tale: Requiem» vale absolutamente a pena. Vais precisar de perspicácia e paciência para sobreviver num mundo sombrio, cheio de perigos e surpresas.

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10. Mark of the Ninja [O melhor para ação furtiva em 2D com feedback perfeito e acrobacias ninja]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360, Windows, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2012 Desenvolvedor Klei Entertainment Características únicas Ação furtiva em 2D, ferramentas de ninja, resposta perfeita

O Mark of the Ninja é um jogo de furtividade em 2D que está entre os melhores jogos indie para a PS5, com grande ênfase em movimentos furtivos, táticas de sombra, mortes silenciosas e uso inteligente do ambiente.

Os jogadores podem usar coberturas, eliminar inimigos silenciosamente, lançar distrações e explorar cada nível ao pormenor. É fundamental prestares atenção aos sinais sonoros e visuais; o jogo dá-te um feedback claro para que possas manter o controlo.

O estilo visual é brilhante, com um toque de desenho animado, mas ao mesmo tempo sombrio, com um forte contraste entre luz e sombra que realça a atmosfera de mistério e tensão. A animação é fluida e detalhada, o que também cria um mundo vivo e realista.

No Metacritic e no Reddit, os jogadores elogiam o jogo por equilibrar na perfeição controlos simples com mecânicas de furtividade profundas.

Porque deves jogar: Se és fã de jogos de furtividade e gostas de uma jogabilidade precisa e bem pensada com elementos de plataforma, o Mark of the Ninja é a escolha perfeita. Faz-te sentir como um verdadeiro ninja, onde cada sombra e cada som contam.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de furtividade para a PS5?

O melhor jogo de furtividade para a PS5 é o Hitman 3, devido ao seu design de níveis profundo, à liberdade de abordagem e às mecânicas de furtividade gratificantes que te permitem planear e executar missões de forma criativa.

Mas também podes explorar títulos como Deus Ex, Shadow Gambit: The Cursed ou os jogos da série Assassin’s Creed.

Qual é o jogo de furtividade mais realista da PS5?

O jogo de furtividade mais realista da PS5 é o Sniper Elite 5, graças à sua balística autêntica, aos ambientes detalhados e à jogabilidade tática que valoriza a paciência e a precisão, mas que também permite uma abordagem mais agressiva.