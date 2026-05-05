Najlepsze gry typu „stealth” na PS5 w 2026 roku: 10 tytułów, w które koniecznie trzeba zagrać, jeśli szukasz mocnych wrażeń

Jeśli lubisz gry typu stealth, ta lista najlepszych gier tego gatunku na PS5 jest zdecydowanie dla Ciebie. Zebrałem tu tytuły , w które gra się naprawdę świetnie na PS5 – z ukrywaniem się przed wrogami, cichymi likwidacjami i naprawdę intensywnymi momentami.

Znajdziesz tu zarówno klimatyczne historie, jak i prawdziwe wyzwania taktyczne. A także to niezrównane uczucie, gdy przemykasz obok wrogów, a oni nawet nie podejrzewają, że tam jesteś.

Jeśli jesteś gotowy, by wspólnie zanurzyć się w świecie skradanki, zacznij od naszych najlepszych propozycji w tym gatunku.

Nasze najlepsze propozycje gier typu stealth na PS5

Kiedy myślę o najlepszych grach typu stealth, od razu przychodzą mi do głowy trzy tytuły. Każda z tych gier wnosi coś wyjątkowego i zapewnia fantastyczne wrażenia z rozgrywki w stylu stealth.

1 Assassin’s Creed Shadows 2025 Gra ta wyróżnia się rozbudowaną mechaniką skradania się i bogatą fabułą, a jednocześnie pozwala graczowi poczuć się jak prawdziwy zabójca w tętniącym życiem świecie. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Gra ta, znana z precyzyjnego strzelania snajperskiego i taktycznej rozgrywki, nagradza cierpliwość i staranne planowanie każdego ruchu. Buy now 3 The Last of Us Part II Remastered 2025 Łączy w sobie poruszającą historię z intensywnymi sekcjami typowymi dla najlepszych gier typu stealth na PS5, dzięki czemu każde spotkanie jest znaczące i pełne napięcia. Buy now

Oto moje najlepsze propozycje dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w najlepszych grach typu stealth na PS5 w 2025 roku.

10 najlepszych gier typu stealth na PS5, których nie możesz przegapić

Jeśli uwielbiasz skradać się i przechytrzać wrogów, najlepsze gry typu stealth będą dla Ciebie idealne. Od intensywnych misji taktycznych po wciągające historie – na tej liście znajdziesz wszystko.

Więc dość gadania, przejdźmy od razu do listy!

1. Assassin’s Creed: Shadows [Najlepsza gra z gatunku skradanki historycznej z dwoma bohaterami i dynamiczną pogodą]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iPadOS, Steam Deck Rok premiery 2025 Twórca Ubisoft Quebec Unikalne cechy Dwóch bohaterów, dynamiczna pogoda, historyczna Japonia

W grze Assassin’s Creed: Shadows możesz wcielić się w dwie różne postacie. Ninja Naoe jest szybki, niepozorny i zwinny. Samuraj Yasuke to potężny wojownik stworzony do bezpośrednich ataków. Podobnie jak w najlepszych grach z serii Assassin’s Creed, rozgrywka skupia się na skradaniu się. Możesz kucać, chować się w cieniu i gasić latarnie. Będziesz też mógł wykorzystać wodę i otoczenie na swoją korzyść. Głównym celem jest pozostanie niezauważonym.

Każdy zabójca ma swój własny zestaw narzędzi: kunai, bomby dymne, shurikeny i ukryte ostrza. Można ich używać do cichych zabójstw lub odwracania uwagi wrogów. Możesz nawet namierzać wrogów przez ściany. Będziesz zbierać Intel i śledzić trasy patroli, aby Twoje akcje były bardziej skuteczne.

Akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii pod koniec okresu Sengoku. Znajdziemy tu dynamicznie zmieniające się pory roku, szczegółową architekturę, świątynie, lasy i wioski. Gra charakteryzuje się wyjątkową atmosferą, a skakanie po dachach świątyń, bambusowych lasach, śniegu czy w letnim upale sprawia, że świat wydaje się naprawdę żywy.

Jeśli lubisz motywy skradanki i japońskie scenerie, polecam grę studia Mimimi Games zatytułowaną „Shadow Tactics””. Ci sami twórcy stworzyli również inną wciągającą grę, „Shadow Gambit: Przeklęta załoga””. Znajdziesz w niej statek-widmo i mnóstwo mechanik skradanki.

Gra całkowicie na nowo definiuje mechanikę skradania się znaną z serii „Assassin’s Creed””. Systemy światła i cienia, tryb leżenia, manipulowanie otoczeniem oraz zmiany pór roku. Do tego dwaj różni bohaterowie o zupełnie odmiennych stylach gry. To powrót do korzeni gatunku po wielu generacjach gier z serii „Assassin’s Creed” zorientowanych na RPG.

Dlaczego warto zagrać: Jako fan gier skradankowych całkowicie wciągnąłem się w „Assassin’s Creed: Shadows””. Naprawdę czujesz się jak ukryty drapieżnik śledzący swoją ofiarę. Każdy ruch jest przemyślany; chowasz się za narożnikami, wykorzystujesz światło i cień. To jedna z najlepszych gier skradankowych, z klasycznym dla serii AC konfliktem dobra i zła oraz złożonymi wyborami.

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2. Sniper Elite 5 [Najlepsza gra o taktycznym skradaniu się snajpera z realistyczną balistyką]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Producent Rozwój wydarzeń związanych z rebelią Unikalne cechy Realistyczna balistyka, otwarte mapy, kamera zabójstwa z widokiem rentgenowskim

Jedna z najlepszych gier TPS, w której rozgrywka opiera się na precyzji i taktyce. Będziesz rozpoznawać teren, zaznaczać cele za pomocą lornetki lub lunety, chować się w wysokiej trawie oraz wykorzystywać osłony i otoczenie.

W serii pojawiła się teraz broń z tłumikami, umożliwiająca ciche likwidowanie przeciwników. Możesz również wchodzić w interakcję z otoczeniem, na przykład uruchamiając generator, aby stłumić odgłos strzału. Mapy są ogromne, a ty możesz wspinać się na półki skalne, korzystać z lin zjazdowych, osłon i ukształtowania terenu, aby uniknąć patroli. Była to jedna z najlepszych gier z „złotej ery” gier typu stealth, a jej kontynuacja nie ustępuje poprzedniczce pod względem świetnej mechaniki rozgrywki.

Co więcej, jest to jedna z najlepszych gier w trybie wieloosobowym. Możesz połączyć siły z przyjaciółmi lub innymi graczami, aby udowodnić, kto jest najlepszym snajperem.

Akcja gry toczy się we Francji w 1944 roku, a poziomy oparte są na prawdziwych lokalizacjach, odtworzonych przy użyciu fotogrametrii, danych historycznych i analiz ekspertów. Teren obejmuje zarówno obszary przybrzeżne, jak i fabryki oraz zamki. Oświetlenie i efekty wizualne tworzą atmosferę II wojny światowej. Mgliste noce, gorące wschody słońca i migoczące światła potęgują napięcie podczas misji skradankowych.

Gracze porównują SE5 do Splinter Cell: chwalą opcje nieśmiercionośne, mechanikę ukrywania się oraz wykorzystanie odwracania uwagi i maskowania dźwięków. Gra zapewnia najlepsze wrażenia ze strzelania snajperskiego dzięki fotorealistycznym mapom. A funkcja „X-ray Kill Cam” dodaje jeszcze więcej emocji. Najbardziej podobała mi się swoboda – sam wybierasz punkty wejścia i wyjścia, przebranie oraz wyposażenie.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli lubisz taktyczną rozgrywkę skradankową i świetną mechanikę strzelania, Sniper Elite 5 to idealny wybór. To jedna z najlepszych gier skradankowych na PS5. Każdy strzał może być decydujący, każda mapa przypomina łamigłówkę, a funkcja X-ray Kill Cam zapewnia niesamowite wrażenia.

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3. The Last of Us Part II – wersja zremasterowana [Najlepsza gra łącząca emocjonującą rozgrywkę typu „skradanka-przetrwanie” z intensywną walką i fabułą]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Rok wydania 2020 Producent Naughty Dog Cechy charakterystyczne Wzruszająca fabuła, przetrwanie w trybie skradanki, brutalna walka

W grze „The Last of Us Part II – wersja zremasterowana” wszystko kręci się wokół przetrwania i skradania się. System trybu nasłuchu, czołganie się, mechanika korzystania z osłon oraz wysoka trawa pomagają unikać wrogów lub po cichu ich eliminować.

Dzięki ulepszonym stołom warsztatowym i systemowi umiejętności możesz wytwarzać przynęty, koktajle Mołotowa i tłumiki nawet w samym środku walki. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej zremasterowanej wersji, polecam grać na wysokiej jakości monitorze gamingowym.

Wersja remasterowana zawiera tryb „No Return” – serię losowych wyzwań w stylu roguelike z permadeath, modyfikatorami, rozgałęzieniami fabularnymi w stylu gier RPG oraz hardkorową mechaniką przetrwania.

Świat jest mroczny, realistyczny i pełen emocji. Otaczające detale – zawalone budynki, tlące się światła, ciemne ulice i gęste lasy – tworzą atmosferę niebezpieczeństwa i beznadziejności. Na PS5 wszystko wygląda idealnie, zwłaszcza w rozdzielczości 4K. Obsługa kontrolera DualSense zwiększa immersję: odrzut broni, haptyczne sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty jeszcze bardziej wciągają cię w fabułę.

Gracze na Reddicie podkreślają wyjątkowość potyczek w trybie skradania się – postacie niezależne zwracają się do siebie po imieniu i reagują na zwłoki. Ponadto w projekcie tym zaimplementowano ciekawą mechanikę, dzięki której słyszysz i wyczuwasz obecność wroga, co pozwala lepiej orientować się w skomplikowanych środowiskach.

Dlaczego warto zagrać: Dla fanów gatunku „skradanka-survival” to prawdziwa perełka. I oczywiście dla wszystkich, którzy pokochali pierwszą część. To jedna z najlepiej dopracowanych reedycji na PS5, a jeśli interesuje cię coś więcej niż tylko ciche zabójstwa, jeśli zależy ci na głębokiej mechanice rozgrywki i emocjonującej fabule, nie przegap tej gry.

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4. Horizon: Zakazany Zachód [Najlepsza gra z otwartym światem, w której można polować w ukryciu na mechaniczne bestie]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Rok wydania 2022 Twórca Guerrilla Games Unikalne cechy Otwarty świat, skradanie się wśród maszyn, pułapki taktyczne

W grze Horizon: Zakazany Zachód skradanie się jest ważne, ale nie stanowi głównego elementu rozgrywki. Mimo to gra z łatwością wpisuje się w listę wciągających gier survivalowych na PS5. Wrogi, pełen maszyn świat nieustannie próbuje cię zabić.

Aby grać w trybie skradania się, możesz ukrywać się w wysokiej trawie i używać umiejętności „Focus”, by oznaczyć wrogów oraz słabe punkty maszyn. Ciche eliminacje działają tylko na słabszych przeciwników. Uzbrojeni i opancerzeni wrogowie wymagają precyzyjnych strzałów w głowę lub użycia pułapek i bomb dymnych. System „Valor Surge” pozwala stać się niewidzialnym i zwiększa zadawane obrażenia, co idealnie sprawdza się podczas cichej infiltracji.

Połączenie pułapek, elementów otoczenia i przejęcia kontroli nad maszynami otwiera szeroki wachlarz taktycznych możliwości.

Otwarty świat jest niesamowicie żywy i pełen energii: od zielonych równin po ośnieżone góry i ruiny San Francisco – poziom szczegółowości jest oszałamiający. Oświetlenie, mgła i efekty pogodowe nadają krajobrazowi głębi. Na PS5 gra obsługuje rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę, kontroler DualSense oraz dźwięk 3D – wszystko to zapewnia całkowite zanurzenie się w świecie gry.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli lubisz skradanie się w rozległym otwartym świecie, w którym musisz myśleć i planować, „Horizon: Zakazany Zachód” jest idealnym wyborem. Możesz skradać się wokół wrogów i oszukiwać maszyny, albo nagle przejść do agresywnego stylu gry. To jedna z tych gier, w których skradanie się zwiększa swobodę eksploracji i epickich walk.

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5. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [Najlepsza gra z gatunku taktycznego szpiegostwa typu sandbox z adaptacyjną sztuczną inteligencją]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows Rok wydania 2015 Producent Kojima Productions Unikalne cechy Gra typu „sandbox” z elementami skradanki, adaptacyjna sztuczna inteligencja, cykl dnia i nocy

Podstawowa rozgrywka w „Phantom Pain” opiera się na swobodnym i elastycznym systemie skradania się, co czyni tę grę jedną z najlepszych pozycji dla jednego gracza. Możesz czołgać się, chować w wysokiej trawie, przebierać się w kartonowe pudła, wyłączać światła, odwracać uwagę wrogów lub wykorzystywać sygnały alarmowe, by ich zwabić.

W tej odsłonie serii Metal Gear najbardziej podobał mi się zestaw narzędzi: strzałki usypiające, granaty dymne, kamery-przynęty i pułapki GPS. Mapy są ogromne i pełne możliwości; możesz wzbudzić alarm w całej bazie, zniszczyć generatory, wspinać się po klifach, a nawet wylądować helikopterem. Doceniam również tryb Reflex, który spowalnia czas i daje szansę na reakcję na zagrożenia. Pora dnia i pogoda wpływają na zachowanie wrogów oraz widoczność.

Akcja Metal Gear rozgrywa się w rzeczywistych lokalizacjach w Afganistanie i Afryce z 1984 roku – na pustyniach, w dżunglach, górskich wioskach, zrujnowanych posterunkach i bazach wojskowych. Grafika jest surowa i jednocześnie kinowa: burze piaskowe, wschody słońca, długie cienie oraz realistyczna oprawa dźwiękowa i graficzna. Użytkownicy Reddita często chwalą szczegółowość i elastyczność tego świata.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli lubisz taktyczne gry skradankowe z otwartym zakończeniem, Metal Gear to gra dla Ciebie. Sam tworzysz swoją historię: rozpoznanie, ciche likwidacje, awaryjne ucieczki, zarządzanie bazą. A świat naprawdę na to reaguje. Każda misja przypomina żywą łamigłówkę. Swoboda wyboru sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa. Mistrzowska lekcja od Kojimy: elastyczna, potężna i głęboka akcja skradankowa na PS5.

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6. Hitman 3 [Najlepsza gra do kreatywnych zabójstw z wykorzystaniem skradania się na poziomach przypominających łamigłówki]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2021 Producent IO Interactive w Malmö Unikalne cechy Kreatywne zabójstwa, system przebrań, poziomy w stylu łamigłówek

Jedna z najlepszych gier typu stealth. W Hitman 3 cała rozgrywka opiera się na planowaniu i skradaniu się. Analizujesz poziom, zaznaczasz trasy patroli, wybierasz przebrania i wykorzystujesz elementy otoczenia, by eliminować cele w kreatywny sposób.

A sposobów jest naprawdę wiele – od trucizny i uduszenia po zrzucenie ciężkiego przedmiotu. Poziomy są pełne interaktywnych elementów: możesz zainscenizować „wypadek”, odwrócić uwagę strażników lub zastawić pułapkę, wykorzystując alarmy i przedmioty.

Sztuczna inteligencja reaguje na twoje działania: jeśli będziesz ciągle celować w głowę, wrogowie zaczną nosić hełmy; jeśli zaatakujesz w nocy, włączą noktowizory. Każde ponowne przejście odblokowuje nowe trasy, gadżety i punkty startowe, co zapewnia różnorodność rozgrywki.

Każde zadanie rozgrywa się w niezwykle szczegółowej lokacji: luksusowym wieżowcu w Dubaju, argentyńskiej winnicy, angielskiej wiejskiej rezydencji czy na ulicach Berlina. Na Reddicie gracze często chwalą głębię systemu i swobodę podejścia. Hitman 3 to najlepsza gra typu „stealth sandbox”: złożone, bogate poziomy, które przypominają łamigłówki do rozwiązania.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli lubisz rozgrywkę opartą na skradaniu się i łamigłówkach, dającą nieograniczone możliwości eksperymentowania, „Hitman 3” to pozycja obowiązkowa. Gra doskonale łączy w sobie skomplikowane lokacje, swobodę wyboru i nagrody za kreatywność. To tytuł, w którym naprawdę czujesz się jak reżyser własnego zamachu. Dla tych, którzy cenią sobie swobodę, obserwację i sprytne rozwiązania.

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7. Elden Ring Nightreign [Najlepsza gra pod względem mechaniki skradania się w świecie fantasy w stylu Soulslike]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 Twórca FromSoftware Unikalne cechy Skradanka w stylu Soulslike, mroczna fantastyka, ukryte ścieżki

Nightreign to ekscytująca gra typu roguelike na PS5, będąca spin-offem oryginalnej gry Elden Ring. Rozgrywka toczy się w trzyosobowych drużynach: wybierasz jedną z ośmiu postaci Nightfarers, z których każda posiada unikalne umiejętności i cechy pasywne, a następnie wyruszasz w podróż do generowanego proceduralnie świata Limweld.

Poziomy są podzielone na dni rozgrywki; mapa stopniowo się kurczy, a każdy dzień kończy się walką z Władcą Nocy. W grze nie brakuje zwinności i skradania się; możesz się ukrywać, szybko poruszać po dachach i przeskakiwać nad krawędziami. Żeby było jasne – nie ma tu klasycznego skradania się typu „ukryj się w cieniu”. Jednak fani intensywnych RPG akcji z pewnością będą się dobrze bawić.

Świat jest mroczny, zamglony i nieustannie się zmienia. Limweld przekształca się podczas każdej wyprawy pod wpływem burz meteorytowych, wybuchów wulkanów i burz z piorunami. Wykorzystano wiele elementów z oryginalnej gry Elden Ring, ale nowe efekty pogodowe i wizualne dodają świeżości i napięcia.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli cenisz sobie szybkie, intensywne i urozmaicone sesje oparte na przebiegach, osadzone w uniwersum Elden Ring, Nightreign z pewnością cię zaskoczy. To idealny format dla miłośników trybu kooperacyjnego, wyzwań na czas, cykli dnia i nocy oraz nieoczekiwanych mechanik w znanym świecie. Nie ma tu klasycznej, długiej gry RPG, ale za to znajdziesz błyskawiczne podejmowanie decyzji, strategię zespołową i dynamikę charakterystyczną dla gier typu roguelike.

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8. Dishonored 2 [Najlepsza gra z elementami skradania się o charakterze nadprzyrodzonym i unikalnymi zdolnościami magicznymi]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca Arkane Studios Unikalne cechy Nadprzyrodzone moce, dwójka bohaterów, eksploracja w pionie

Dishonored 2 to prawdziwe arcydzieło z gatunku gier akcji typu stealth z elementami przygodowymi. Dla fanów wciągających gier przygodowych na PS5 to prawdziwa perełka. W przeciwieństwie do pierwszej części, ta oferuje wybór między dwiema postaciami – Corvo Attano lub Emily Kaldwin – z których każda posiada własne, unikalne nadprzyrodzone moce.

Podstawowe mechaniki obejmują infiltrację strzeżonych stref, skradanie się, korzystanie z osłon oraz ciche eliminowanie wrogów. Możesz stosować różne taktyki: omijać przeciwników, wykorzystywać otoczenie, zastawiać pułapki, a nawet przemieniać się w kruka w celu zwiadu.

Gra charakteryzuje się wiktoriańskim stylem steampunkowym z mroczną, klimatyczną oprawą wizualną i niezwykle szczegółowymi lokacjami. Miasta i dwory są pełne żywych detali, ukrytych zakamarków i mechanicznych zagadek, które tworzą świat pełen niebezpieczeństw i tajemnic.

Na Reddicie i Metacritic gracze często chwalą „Dishonored 2” za niesamowitą swobodę twórczą. Niektórzy zaliczają ją nawet do najciekawszych gier walki na PS5, dzięki systemowi walki – o ile zdecydujesz się na podejście inne niż skradanie się.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli jesteś fanem skradania się, który ceni sobie swobodę wyboru i kreatywność, Dishonored 2 to prawdziwa gratka. Gra w pełni zanurza cię w świecie przygód i cichych zabójstw, gdzie każda misja to nowa zagadka z dziesiątkami możliwych rozwiązań.

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9. A Plague Tale: Requiem [Najlepsza gra z gatunku klimatycznego horroru skradankowego z poruszającą fabułą]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca Asobo Studio Cechy charakterystyczne Horror skradankowy, roje szczurów, poruszająca fabuła

A Plague Tale: Requiem łączy elementy horroru skradankowego i survival horroru z silnym naciskiem na fabułę. W grze chodzi przede wszystkim o skradanie się, unikanie bezpośredniej walki z przeciwnikami i ogromnymi rojami szczurów. Można w nią grać na konsoli, ale zdecydowanie polecam dobry laptop do gier, aby zapewnić stabilną wydajność.

Gracze muszą wykorzystywać światło i ciemność, by odwracać uwagę i unikać zagrożeń, a także polegać na alchemicznych narzędziach, by rozwiązywać zagadki i bronić się. Duży nacisk kładziony jest na interakcję z otoczeniem – można ukrywać się w wysokiej trawie, zasłaniać źródła światła i po cichu eliminować wrogów.

Akcja gry toczy się w mrocznej, przytłaczającej wersji średniowiecznej Europy, a szczegółowo dopracowane otoczenie odzwierciedla strach i rozpacz panujące w czasach epidemii dżumy. Użytkownicy Reddita często chwalą połączenie poruszającej fabuły z nowatorską rozgrywką opartą na skradaniu się.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko gry akcji z elementami skradania się – czegoś z emocjonalną głębią i duszą – to „A Plague Tale: Requiem” jest zdecydowanie warte poświęcenia czasu. Aby przetrwać w ponurym świecie pełnym niebezpieczeństw i niespodzianek, będziesz potrzebować sprytu i cierpliwości.

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10. Znak ninja [Najlepsza gra skradankowa 2D z doskonałą reakcją i akrobacjami ninja]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360, Windows, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2012 Twórca Klei Entertainment Unikalne cechy Stealth 2D, narzędzia ninja, doskonała reakcja

Znak ninja to gra skradankowa 2D należąca do czołówki niezależnych gier na PS5, w której duży nacisk położono na skradanie się, taktykę cienia, ciche zabójstwa oraz sprytne wykorzystanie otoczenia.

Gracze mogą korzystać z osłon, po cichu eliminować wrogów, rzucać przedmiotami odwracającymi uwagę oraz w pełni eksplorować każdy poziom. Kluczowe znaczenie ma zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i wizualne; gra zapewnia wyraźną informację zwrotną, dzięki czemu gracz zachowuje kontrolę nad sytuacją.

Styl graficzny jest jasny, kreskówkowy, a jednocześnie mroczny, z silnym kontrastem między światłem a cieniem, co potęguje atmosferę tajemnicy i napięcia. Animacja jest płynna i szczegółowa, co dodatkowo tworzy świat pełen życia.

Na Metacritic i Reddicie gracze chwalą grę za idealne wyważenie prostego sterowania z rozbudowaną mechaniką skradania się.

Dlaczego warto zagrać: Jeśli jesteś fanem gier skradankowych, który ceni sobie precyzyjną, przemyślaną rozgrywkę z elementami platformówki, „Znak ninja” to idealny wybór. Dzięki niej poczujesz się jak prawdziwy ninja, dla którego liczy się każdy cień i każdy dźwięk.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra skradankowa na PS5?

Najlepszą grą typu stealth na PS5 jest Hitman 3 ze względu na rozbudowany projekt poziomów, swobodę podejścia oraz satysfakcjonującą mechanikę skradania się, która pozwala kreatywnie planować i realizować misje.

Możesz jednak również zapoznać się z takimi tytułami jak „Deus Ex”, „Shadow Gambit: Przeklęci”” czy gry z serii „Assassin’s Creed””.

Jaka jest najbardziej realistyczna gra typu stealth na PS5?

Najbardziej realistyczną grą typu stealth na PS5 jest „Sniper Elite 5”, dzięki autentycznej balistyce, szczegółowym środowiskom oraz taktycznej rozgrywce, która kładzie nacisk na cierpliwość i precyzję, ale pozwala również na podejście polegające na strzelaniu na oślep.