I 13 migliori giochi SNES per Switch: grandi classici del passato da riscoprire nel 2026

I migliori giochi SNES per Switch ti riportano alla magia dei 16 bit che ha segnato un’epoca, ma ora è tutta racchiusa nella moderna console di Nintendo. Puoi goderti la nostalgia senza dover tirare fuori vecchie cartucce o andare a caccia di hardware impolverato.

Ho rigiocato i classici su Switch, e il passaggio dai televisori con immagini sgranate a una grafica nitida sia in modalità portatile che collegata alla base fa sì che questi giochi prendano vita in un modo tutto nuovo.

In questa guida ti parlerò delle migliori scelte, del perché sono ancora importanti e di quali vale la pena provare oggi.

Le nostre scelte migliori per i giochi SNES su Switch

Non ho scelto questi giochi solo perché sono dei classici; ce ne sono tantissimi di titoli SNES che lo sono. Ciò che li distingue è quanto siano ancora validi oggi. Sono ancora divertenti, ingegnosi e capaci di tenerti incollato allo schermo per ore e ore. Ecco perché questi cinque meritano i primi posti.

The Legend of Zelda: Un legame con il passato (1991) – L’avventura che ha definito la serie di Zelda. Due mondi da esplorare, dungeon pieni zeppi di enigmi e equipaggiamento che cambia continuamente il tuo modo di giocare. È il mix perfetto di azione, esplorazione e scoperta. Super Metroid (1994) – Ecco perché esiste il genere “Metroidvania”. Ti ritrovi catapultato su Zebes senza quasi nessun indizio, costretto a esplorare un labirinto di corridoi e covi alieni che si aprono solo man mano che acquisisci nuove abilità. Ogni potenziamento sembra meritato, ogni scontro con un boss ti mette alla prova e l’atmosfera è impareggiabile. Donkey Kong Country (1994) – L’avventura nella giungla di Rare è ancora avvincente. Il cambio a coppie tra Donkey e Diddy mantiene dinamico il platform, e livelli come il caos dei carrelli da miniera e le esplosioni dei barili non stancano mai. La colonna sonora da sola vale il viaggio nel passato.

Questi cinque giochi sono il cuore della selezione SNES su Switch. Nella prossima puntata, li analizzerò uno per uno, spiegandoti perché sono ancora imperdibili e come si posizionano rispetto al resto della libreria.

I 13 migliori giochi SNES per Switch: le scelte migliori per gli appassionati di retro

La line-up SNES su Switch è ricca di giochi che reggono ancora il confronto a distanza di decenni. Platform ben strutturati, avventure profonde e puro divertimento retrò che non ha perso nulla del suo fascino. Quanti di questi giochi classici hai effettivamente giocato?

1. The Legend of Zelda: Un legame con il passato [Il miglior gioco SNES per Switch in assoluto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura Piattaforme SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1991 (Giappone), 1992 (Nord America/Europa) Autori Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Durata media di gioco 15-20 ore Ideale per Gli appassionati di enigmi, esplorazione e l’azione classica di Zelda Cosa mi è piaciuto Il design a due mondi, la varietà dei dungeon, la progressione intelligente degli oggetti, i combattimenti contro i boss indimenticabili

A Un legame con il passato non perde tempo. Afferri una spada sotto la pioggia, ti intrufoli nel Castello di Hyrule e la storia si trasforma in una lotta per salvare due mondi. Questa semplice premessa ci ha regalato in qualche modo uno dei migliori giochi per SNES di sempre.

Ogni dungeon è una nuova sfida. Il rampino trasforma le fosse in scorciatoie. La bacchetta di fuoco illumina le stanze buie e arrostisce i boss. Moldorm ti scaraventa nell’abisso se scivoli. Blind ti intrappola in una stanza angusta piena di palle di fuoco. Ogni combattimento ti rimane impresso perché è costruito attorno agli strumenti che ti sei guadagnato.

Consiglio dell’esperto Controlla se ci sono crepe nei muri. Metà dell’equipaggiamento migliore e dei frammenti di cuore si nascondono proprio lì dietro. Prima lancia una bomba, poi fai domande.

Il sistema dei Mondi della Luce e dell’Oscurità mantiene il ritmo serrato. Un vicolo cieco in un mondo diventa un percorso nell’altro. Ti ritrovi sempre a controllare e sondare la mappa alla ricerca di angoli nascosti. La mia esplorazione è migliorata di gran lunga da quando ho iniziato a usare un controller Switch che funziona bene, però.

E al di fuori della missione principale, c’è tantissimo da scoprire. Frammenti di cuore nascosti nelle caverne, il Bosco Perduto che ti aspetta con i suoi segreti, personaggi secondari stravaganti che ti regalano ricompense bizzarre. È pieno di quelle piccole soddisfazioni che ti spingono ad andare avanti.

Il mio verdetto: *Un legame con il passato* azzecca in pieno la meccanica dei due mondi, offre dungeon che mettono alla prova i tuoi strumenti fino al limite e corona il tutto con scontri contro i boss che non dimenticherai. È il gioco per SNES a cui torno ancora oggi e, su Switch, è perfetto come sempre.

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2. Super Metroid [La formula Metroidvania perfezionata]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura, Metroidvania Piattaforme SNES, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1994 Autori Nintendo (Gunpei Yokoi, Yoshio Sakamoto) Durata media di gioco 10-15 ore Ideale per Chi ama l’esplorazione, l’atmosfera e i boss tosti Cosa mi è piaciuto Mappa non lineare, potenziamenti che cambiano il modo di giocare, un mondo dal design suggestivo, incontri indimenticabili

Super Metroid non ti tiene per mano. Atterri su Zebes, le porte si chiudono dietro di te e devi cavartela da solo. Niente indicatori luminosi. Niente pop-up tutorial. Solo tu, una pistola spara-piselli e un labirinto alieno che continua a snodarsi su se stesso. Questo titolo ha influenzato tantissimo molti dei giochi per Switch più venduti ed è un ricordo davvero caro della mia infanzia. Per fortuna, a differenza dell’originale, questo ha una mappa.

Ogni potenziamento ribalta la situazione. La Morph Ball ti permette di intrufolarti in spazi angusti. Il Grapple Beam trasforma i pozzi senza fondo in parchi giochi. Lo Screw Attack ti fa sentire intoccabile. Quel momento in cui un vicolo cieco di ore fa si spalanca improvvisamente? È il cuore del gioco, e non smette mai di stupirti.

Consiglio dell’esperto Spara a tutto. I percorsi nascosti sono ovunque, e prima impari a sospettare di ogni muro e pavimento, meno ti sentirai perso.

Anche i boss non scherzano affatto. Crocomire scioglie il pavimento mentre lo respingi pollice dopo pollice. Ridley è il caos allo stato puro, sfreccia per lo schermo e ti costringe a rimanere aggressivo. E Mother Brain? Quel combattimento è un vero e proprio spettacolo. La seconda fase mi ha lasciato a bocca aperta nel ’94 e ancora oggi fa la stessa impressione.

Zebes di per sé fa già metà del lavoro. Il sound design è tutto pressione e terrore: porte che si chiudono sibilando, ronzii inquietanti che riempiono i corridoi vuoti, musica che ti fa sentire in trappola. Non è solo scenografia; fa sì che ogni passo in avanti sembri rischioso.

Il mio verdetto: Super Metroid è uno dei motivi per cui il Metroidvania è diventato un genere a sé stante. Potenziamenti intelligenti, boss indimenticabili e un mondo che ti spinge a esplorarne sempre i confini. Ha preso la formula originale del Metroidvania e l’ha plasmata in quello che è oggi.

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3. Donkey Kong Country [Migliore grafica su SNES]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma, a scorrimento laterale Piattaforme SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1994 Autori Rare, Nintendo Durata media di gioco 6-10 ore Ideale per Chi ama i platform impegnativi e di classe Cosa mi è piaciuto Livelli vari, comandi precisi, musica iconica, meccaniche di gioco in coppia

Donkey Kong Country ha fatto scalpore fin dal momento in cui è uscito. I modelli 3D pre-renderizzati non assomigliavano per niente agli sprite piatti a cui tutti erano abituati e, sul SNES, sembrava quasi magia nera. Ma è molto più di una bella facciata, perché il gameplay platform regge ancora oggi. Se preferisci Mario, ti capisco, ma, per me, questo è il miglior platform per quella console.

Controlli Donkey e Diddy, passando dall’uno all’altro per sfruttare i loro diversi punti di forza. Donkey colpisce più forte, Diddy si muove più velocemente, e perdere uno dei due cambia il modo in cui affronti ogni livello. Il gioco varia continuamente: dondolarsi sulle liane, far esplodere i barili, livelli subacquei con Enguarde il pesce spada e quelle famigerate corse sui carrelli da miniera che puniscono i tempi sbagliati.

Consiglio dell’esperto Fai sempre entrare Diddy per la velocità. La traiettoria del suo salto rende le sezioni di platform più difficili molto più semplici rispetto al pesante calpestio di Donkey.

Ma è il ritmo di gioco a fare la differenza. I livelli sono brevi ma pieni zeppi di segreti: stanze b onus, banane nascoste e amici animali che aspettano solo di essere scoperti. E che dire della colonna sonora? Le musiche di David Wise sono ancora fantastiche, con brani come “Aquatic Ambience” e “Stickerbush Symphony” che sono ormai leggende del SNES.

Non è perfetto, però. I picchi di difficoltà possono essere tosti, e i livelli verso la fine del gioco non ti danno tregua. Ma proprio quella sfida fa parte del fascino. Superare un livello difficile ti fa sentire davvero soddisfatto.

Il mio verdetto: Donkey Kong Country ha una grafica incredibile, ma sono la varietà dei livelli, le meccaniche di gioco in coppia e la colonna sonora a renderlo un classico intramontabile. È ancora uno dei migliori platform per SNES e un titolo imperdibile su Switch. Senza la trilogia di Donkey Kong Country, lo SNES non sarebbe la console che tutti conosciamo e amiamo.

4. Kirby Super Star [Otto giochi in uno]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma d'azione, raccolta Piattaforme SNES, Nintendo DS, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1996 Sviluppatori HAL Laboratory, Nintendo Durata media di gioco 8-12 ore Ideale per Giocatori che cercano varietà e sessioni veloci e immediate Cosa mi è piaciuto Otto modalità di gioco, abilità di copia, modalità cooperativa perfetta per giocare in compagnia, design semplice ma ingegnoso

Kirby Super Star è un vero e proprio buffet di giochi. Hai a disposizione otto modalità che spaziano da sfide veloci, tipo spuntini, a vere e proprie avventure. In una modalità vai alla ricerca di tesori nella “Great Cave Offensive”, in un’altra ti ritrovi in una sfida contro una serie di boss. E poi c’è “Desideri della Via Lattea”, che si gioca come una vera e propria campagna di Kirby.

Il punto forte è l’abilità di copia di Kirby. Inghiotti un nemico e all’improvviso ti ritrovi a lanciare bombe, brandire spade o sfrecciare in giro con la spinta a reazione. Ogni modalità sfrutta queste abilità in modi diversi, quindi nessuna diventa mai noiosa. E se vuoi variare ancora di più, puoi chiamare in aiuto un personaggio controllato dal computer o passare il controller per giocare in cooperativa a due giocatori. È un gioco cooperativo fantastico, e ricordo di aver passato ore a giocarci con la mia sorellina.

Consiglio dell’esperto Prova tutte le abilità di copia. Alcune sono davvero potenti nella modalità giusta, e scoprire quelle combo è metà del divertimento.

È accessibile nel senso migliore del termine. Puoi fare una partita veloce in pochi minuti o passarci giorni interi nelle diverse modalità. La grafica colorata e il ritmo spensierato rendono facile entrarci e uscirci quando vuoi, ed è proprio per questo che è invecchiato così bene – e perché i fan lo considerano ancora oggi uno dei migliori giochi di Kirby.

Il mio verdetto: Kirby Super Star è la varietà fatta bene. Otto modalità, tantissime abilità di copia e una semplice opzione cooperativa lo rendono rigiocabile all’infinito. Su Switch, è ancora uno dei giochi per SNES più divertenti e versatili che puoi provare.

5. Yoshi's Island [Il miglior libro da colorare a cui abbia mai giocato]

Il nostro voto 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma, a scorrimento laterale Piattaforme SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1995 Autori Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Durata media di gioco 12-15 ore Ideale per Giocatori che cercano un platform creativo e stimolante Cosa mi è piaciuto Grafica disegnata a mano, meccanica del lancio delle uova, livelli ingegnosi, varietà dei boss

Yoshi’s Island non assomiglia a nessun altro gioco per SNES. La grafica a pastello e acquerello era davvero audace nel 1995, e ancora oggi salta all’occhio. È bello, certo, ma cambia anche l’atmosfera del gioco. Sembra che gli sviluppatori abbiano creato a mano ogni livello e lo abbiano riempito di trucchi unici. È ancora un gioco per Switch fantastico per i bambini, teletrasportato da un’altra epoca.

Al posto di Mario, controlli Yoshi che porta Baby Mario sulla schiena. Se prendi un colpo, il bambino fluttua via in una bolla mentre un timer scatta. È una svolta ingegnosa che aggiunge tensione senza morti gratuite. Anche l’arsenale di Yoshi è altrettanto creativo. Inghioti i nemici, li trasformi in uova e usi quelle uova per risolvere enigmi, attivare interruttori o colpire i boss da lontano.

Consiglio dell’esperto Non farti prendere dal panico quando il piccolo Mario vola via. Afferralo in fretta, ma tieni gli occhi aperti. Andare di fretta spesso ti fa perdere più tempo.

Il design dei livelli continua a proporre idee sempre nuove. Fabbriche di Shy Guy, piste da sci, piattaforme rotanti e boss giganti che riempiono lo schermo: ogni mondo offre qualcosa di nuovo. Non è mai semplicemente “un altro livello”. E la curva di difficoltà ti coglie di sorpresa. I mondi più avanzati presentano alcune delle sezioni platform più impegnative su SNES, oggetti collezionabili nascosti inclusi. Devo ammetterlo, questo è uno dei pochi giochi che mi ha fatto lanciare il controller per la rabbia e uscire di corsa a prendere una boccata d’aria.

Il mio verdetto: Yoshi’s Island sembra un libro per bambini, ma sotto la grafica dai colori pastello si nasconde uno dei platform più intelligenti e impegnativi dell’era a 16 bit. Su Switch, è ancora creativo e appagante come lo era nel ’95.

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6. Super Mario World [La prima avventura di Yoshi]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma, a scorrimento laterale Piattaforme SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1990 (Giappone), 1991 (Nord America), 1992 (Europa) Autori Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Durata media di gioco 10-15 ore Ideale per Giocatori che cercano un platform ben strutturato e tantissimi segreti Cosa mi è piaciuto Il debutto di Yoshi, i percorsi alternativi, il potenziamento del mantello, un'infinità di uscite segrete

Super Mario World è stato uno dei giochi di lancio per il SNES e ha dato il tono a tutta la console. La trama è classica: salva Peach da Bowser, completa i mondi a tema e schiaccia i Goomba lungo il percorso. Ma la portata di questo gioco supera di gran lunga quella dei titoli per NES.

La mappa del mondo è piena zeppa di percorsi ramificati, case fantasma e uscite segrete che sbloccano intere aree nascoste. La Star Road e lo Special World trasformano il gioco in un enorme parco giochi, e scoprire quei percorsi era come decifrare codici ogni volta che rivisitando un livello.

Consiglio dell’esperto Impara a usare il mantello. Padroneggiarne la planata e la picchiata ti aprirà scorciatoie in tutta la mappa.

Yoshi fa il suo debutto qui, ed è ben più di un semplice compagno di avventure. Ti offre nuove mosse come afferrare con la lingua, inghiottire i nemici e il salto fluttuante, che cambia il modo in cui affronti i livelli più difficili. La piuma del mantello è un’altra novità rivoluzionaria, che ti permette di spiccare il volo se riesci a padroneggiare la sua complicata meccanica di volo.

I livelli mantengono un ritmo perfetto: sfide brevi e incisive, piene di sorprese. Un attimo prima stai schivando le lame di una sega in una fortezza, quello dopo stai scivolando su blocchi volanti o gareggiando contro la velocità della telecamera di Lakitu. Ogni mondo ha almeno un livello che ti rimarrà impresso. La concorrenza per i migliori giochi di Mario su Switch è agguerrita, ma questo è sicuramente tra i migliori.

Il mio verdetto: Super Mario World è il Mario 2D per eccellenza. I comandi sono precisissimi, i segreti non finiscono mai e il mix di Yoshi, potenziamenti e percorsi alternativi lo rende rigiocabile all’infinito. È il gioco per SNES che metterei in qualsiasi lista dei titoli imperdibili per Switch.

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7. Chrono Trigger [L’unico JRPG che li domina tutti]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG, a turni Piattaforme SNES, PS, Nintendo DS, PC, iOS, Android Anno di uscita 1995 Autori Square Durata media di gioco 20-35 ore Ideale per Giocatori che cercano la narrazione classica dei JRPG e la profondità Cosa mi è piaciuto La trama sui viaggi nel tempo, i finali multipli, le combo e la colonna sonora fantastica

Chrono Trigger inizia con una fiera, una macchina del teletrasporto che va in tilt e un viaggio dritto nel passato. Da lì, ti catapulta in continue epoche diverse: cacce preistoriche, guerre medievali, futuri in rovina e uno scontro finale con l’apocalisse stessa. È uno dei migliori JRPG in circolazione.

È il cast a renderlo speciale. Frog brandisce una spada e una maledizione, Robo cerca di trovare il suo posto in un mondo che è andato avanti, e Magus è quel classico colpo di scena del “nemico diventato alleato” che funziona ancora alla grande. Ogni personaggio apporta qualcosa di unico sia alla storia che al combattimento.

Consiglio dell’esperto Cambia spesso la composizione del gruppo. Le mosse doppie e triple possono decidere le battaglie, ma troverai le combo migliori solo sperimentando.

Il sistema di combattimento è veloce. I nemici sono già sul campo, non ci sono incontri casuali e l’indicatore Active Time Battle ti spinge ad agire in fretta. Il vero punto forte sono gli attacchi di squadra. Le mosse doppie e triple trasformano i combattimenti standard in veri e propri fuochi d’artificio, e cambiare i membri del gruppo modifica il tuo modo di giocare.

Anche esplorare ogni angolo ripaga. Con 13 finali, missioni secondarie che arricchiscono la tua squadra e boss opzionali che mettono alla prova i tuoi limiti, è un gioco che ti fa venire voglia di rigiocarlo. La colonna sonora lega tutto insieme: suggestiva, trionfante e indimenticabile.

Il mio verdetto: Chrono Trigger gestisce alla grande il tema del viaggio nel tempo, ti offre personaggi interessanti e il tutto è supportato da un sistema di combattimento che sembra ancora attuale. Su SNES o Switch, è il JRPG che consiglio sempre a tutti di provare per primo.

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8. Super Mario Kart [L’inizio delle corse di kart]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gare di kart, multiplayer Piattaforme SNES, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1992 Autori Nintendo (Shigeru Miyamoto, Tadashi Sugiyama) Durata media di gioco Infinita Ideale per Giocatori che cercano gare competitive con un tocco di caos Cosa mi è piaciuto Le battaglie a schermo diviso, la varietà delle modalità, i tracciati semplici ma avvincenti

Super Mario Kart ha dato il via a un vero e proprio impero grazie alla tecnica del Mode 7, che trasformava i circuiti piatti in qualcosa che sembrava in 3D. Per gli standard odierni è un po’ goffo, ma nel 1992 sembrava proprio il futuro. È ancora uno dei migliori giochi multiplayer per Switch tratti dal SNES.

La modalità Grand Prix ti offre 20 piste distribuite in quattro coppe, ognuna con curve strette, rampe e ostacoli pronti a rovinarti la corsa. Rainbow Road ha fatto il suo debutto proprio qui ed era già un incubo, senza guardrail e con curve micidiali. Anche il roster è ben assortito: otto piloti con pesi e maneggevolezza diversi, così Bowser sfreccia a tutta velocità mentre Toad e Koopa sfrecciano nelle curve.

Consiglio dell’esperto I salti con le piume sono pazzeschi: allenati a farli. Ti permettono di tagliare le curve, schivare gli ostacoli e portarti in testa dove gli altri non riescono.

Ma la modalità Battaglia mi è sempre piaciuta di più. Due giocatori, quattro arene, tre palloncini a testa. Niente giri, niente traguardo, solo dare la caccia al tuo amico con i gusci finché i suoi palloncini non scoppiano. È il modello di riferimento per ogni rivalità notturna in Mario Kart.

Gli oggetti rendono le gare imprevedibili. Un guscio verde lanciato al momento giusto, un fulmine che rimpicciolisce tutti, una piuma che ti fa saltare oltre gli ostacoli. Sono piccoli dettagli che rendono ogni gara diversa.

Il mio verdetto: Super Mario Kart ha dato il via a 30 anni di caos. Piste strette, oggetti devastanti e la modalità Battaglia l’hanno reso un classico. È un po’ rudimentale rispetto ai titoli successivi, ma vale comunque la pena giocarci su Switch per vedere dove sono nate le corse di kart.

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9. EarthBound [Il gioco di ruolo più strano per SNES]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG, a turni Piattaforme SNES, Wii U, 3DS, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1994 (Giappone), 1995 (Nord America) Autori Ape, HAL Laboratory Durata media di gioco 25-35 ore Ideale per Giocatori che cercano un umorismo eccentrico e un RPG diverso dal solito Cosa mi è piaciuto Ambientazione moderna, umorismo anticonformista, nemici bizzarri, combattimenti unici

EarthBound stravolge i canoni dei giochi di ruolo. Qui niente cavalieri né castelli: brandisci mazze da baseball, lanci yo-yo e scateni poteri psichici. Il mondo sembra un mix tra una piccola città americana e le assurdità di un sogno febbrile, ed è proprio per questo che lo adoro. Se vuoi prenderti una pausa dai giochi di ruolo per Switch di alto livello che seguono gli schemi tradizionali, questo è il tuo bizzarro parco giochi.

Vesti i panni di Ness, un ragazzino che si ritrova per caso a combattere contro l’alieno Giygas. Il gruppo che metterai insieme lungo il percorso è altrettanto bizzarro: una ragazza con poteri psichici, un nerd ossessionato dai gadget e un principe esperto di arti marziali. Sono potenti, certo, ma devono comunque affrontare problemi normali come i bulli, la sfortuna e persino la nostalgia di casa.

Consiglio dell’esperto Fai scorta di oggetti curativi, perché gli effetti di stato sono brutali. E chiama spesso a casa. La nostalgia di casa ti distruggerà se la ignori.

All’inizio il combattimento sembra standard, ma l’indicatore di HP a scorrimento è una svolta enorme. Se prendi un colpo pesante, la tua salute diminuisce gradualmente invece di azzerarsi all’istante. Se sei abbastanza veloce con le cure, puoi salvarti dal knockout. Questa piccola modifica rende le battaglie tese e gratificanti.

Poi c’è l’umorismo. Funghi parlanti, nemici hippie, bizzarri NPC che sputano sciocchezze. È divertente, ma mai casuale solo per il gusto di esserlo. L’intero gioco sembra una satira avvolta in un RPG.

Il mio verdetto: EarthBound è bizzarro, divertente e segretamente geniale. La barra della salute che scende gradualmente, l’ambientazione moderna e l’atmosfera fuori dagli schemi lo rendono diverso da qualsiasi altro titolo su SNES. È un classico di culto per un motivo, e su Switch è finalmente facile capire perché.

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10. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars [Il primo RPG di Mario]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG, a turni Piattaforme SNES, Virtual Console per Wii, Wii U, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1996 Autori Square, Nintendo Durata media di gioco 15-20 ore Ideale per Giocatori che cercano meccaniche da RPG con l’umorismo e il fascino di Mario Cosa mi è piaciuto Combattimenti basati sul tempismo, cast crossover, mondo colorato, ottimo ritmo

Super Mario RPG prende il Regno dei Funghi e lo trasforma in un vero e proprio JRPG. Ci sono Peach e Bowser, ma per una volta sono dalla tua parte. Troverai anche volti nuovi come Mallow, la nuvola piangente, e Geno, un pupazzo con le braccia laser. All’inizio sembra strano, poi ti rendi conto di quanto funzioni bene.

Il combattimento mescola le tradizionali battaglie a turni con l’azione. Se premi i pulsanti al momento giusto, potrai parare gli attacchi o sferrare colpi critici. Questo ulteriore livello di abilità rende gli scontri avvincenti, specialmente nelle battaglie contro i boss più tosti.

Consiglio dell’esperto Calcola bene i tempi per gli attacchi e le parate. Padroneggiare questa meccanica rende gestibili anche i boss più tosti.

Anche l’esplorazione è vivace. Le mappe isometriche sono piene di segreti, NPC buffi e minigiochi che spezzano il ritmo della missione. Un attimo prima stai saltando su blocchi in movimento, quello dopo stai inseguendo un ladro o ti lanci su un carrello da miniera.

L’umorismo è sempre azzeccato. Le scene animate in cui Mario recita in pantomima sono ancora esilaranti, e la sceneggiatura bilancia battute spensierate con i momenti più epici della caccia ai sette frammenti di stella.

Il mio verdetto: Super Mario RPG unisce la maestria di Square nei giochi di ruolo al mondo giocoso di Mario, e ci riesce alla grande. Combattimenti divertenti, personaggi memorabili e un sacco di strane sorprese lo rendono uno dei migliori esperimenti per SNES. E uno che su Switch sembra ancora fresco.

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11. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting [Il Street Fighter più veloce su SNES]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Pugilistico Piattaforme Arcade, SNES, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1993 Sviluppatori Capcom Durata media di gioco Infinito Ideale per Chi ama i combattimenti competitivi e le partite ad alta velocità Cosa mi è piaciuto Ritmo serrato, roster equilibrato, livelli iconici, atmosfera da arcade pura

Street Fighter II Turbo ha perfezionato ogni aspetto e ha alzato il ritmo. Le combo sono più potenti, gli incontri più veloci e, all’improvviso, ti ritrovi con uno dei migliori picchiaduro per SNES. È diventato subito l’arena multiplayer di riferimento per chiunque volesse vantarsi.

Il roster è ancora oggi un punto di riferimento per i giochi di combattimento. Le palle di fuoco e i pugni del drago di Ryu e Ken, le trappole del Sonic Boom di Guile, la raffica di calci di Chun-Li, le prese devastanti di Zangief: ogni personaggio ha una sua identità ben definita. Imparare le loro peculiarità è metà del divertimento, mentre capire come contrastarle quando giochi con gli amici è l’altra metà.

Consiglio dell’esperto Scegli un personaggio e allenati con quello. Conoscere alla perfezione le mosse di un solo personaggio è meglio che essere nella media con tutto il roster.

Anche gli scenari sono altrettanto iconici. Combattere davanti al jet di Guile, nel vivace mercato di Chun-Li o nel dojo di Ryu mi ha impresso questi sfondi nella mente. Aggiungici la musica leggendaria (a quanto pare il tema di Guile si abbina a tutto) e l’intero pacchetto trasuda energia da sala giochi.

Ciò che ha contraddistinto Turbo è stata la sua velocità. Il ritmo più serrato non solo era visivamente più accattivante, ma ha anche alzato il livello di abilità richiesto. Il tempismo è diventato fondamentale e gli incontri richiedevano precisione. È per questo che questa versione è diventata lo standard competitivo per anni.

Il mio verdetto: Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting è la perfezione assoluta nel genere picchiaduro. Meccaniche ben calibrate, un cast leggendario e un ritmo che premia l’abilità lo rendono intramontabile. Su Switch, è ancora una delle migliori esperienze di gioco in locale che puoi provare.

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12. Star Fox [I poligoni prendono il volo]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto su binari, azione 3D Piattaforme SNES, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1993 Sviluppatori Nintendo, Argonaut Software Durata media di gioco 3-5 ore Ideale per Chi cerca un classico sparatutto arcade con un tocco 3D Cosa mi è piaciuto Grafica del chip Super FX, percorsi ramificati, battute iconiche tra i membri della squadra

Star Fox è stato il modo in cui Nintendo ha dato sfoggio della tecnologia del SNES. Grazie al chip Super FX, ha spinto i poligoni dove nessuno se lo aspettava e ha trasformato una console a 16 bit in una macchina da combattimento aereo pseudo-3D. Pilotare un Arwing su Corneria nel ’93 sembrava quasi magia.

Il gameplay è semplice ma efficace. Sei su binari prestabiliti, spari a ondate di nemici, schivi ostacoli e dai la caccia ai boss. L’Arwing si controlla alla grande, con le virate a barilotto e il sistema di aggancio che rendono i combattimenti appaganti anche oggi. Andross, la gigantesca testa fluttuante del cattivo, è ancora uno dei boss finali più strani del SNES.

Consiglio dell’esperto Tieni in vita i tuoi compagni di squadra. Salvarli durante le missioni significa che poi ti copriranno le spalle con potenza di fuoco extra.

I percorsi ramificati rendono ogni partita sempre diversa. Scegli una strada e ti ritroverai in una campagna lineare; scegline un’altra e dovrai schivare mine spaziali o duellare nei campi di asteroidi. Le partite brevi rendono facile rigiocare il gioco, ed era proprio questo l’obiettivo. In fondo, è un gioco in stile arcade.

Il cast aggiunge fascino. Fox, Falco, Peppy e Slippy non si limitano a seguirti; chiacchierano durante il volo, dando al gioco una personalità che va oltre lo sparatutto. Quelle battute sono diventate il marchio di fabbrica della serie.

Il mio verdetto: Star Fox è un po’ grezzo, ma ha dimostrato cosa potesse fare il SNES con un po’ di potenza in più. Il mix di grafica 3D, battute della squadra e ritmo da arcade lo ha reso un gioco eccezionale all’epoca – e vale ancora la pena provarlo su Switch.

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13. F-Zero [Il gioco di corse più veloce su SNES]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Corsa futuristica Piattaforme SNES, Nintendo Switch Online Anno di uscita 1990 (Giappone), 1991 (Nord America/Europa) Autori Nintendo Durata media di gioco 3-6 ore Ideale per Chi ama le corse ad alta velocità e i tracciati impegnativi Cosa mi è piaciuto Grafica Mode 7, velocità pazzesca, circuiti iconici, comandi precisi

F-Zero è uscito il giorno stesso del lancio del SNES e ha subito mostrato di cosa fosse capace la console. La grafica Mode 7 ha trasformato i tracciati piatti in autostrade tortuose e, all’improvviso, i giochi di corse moderni non sembravano più a 8 bit. La sensazione di velocità è ancora incredibile. È pazzesca per un gioco del 1990.

Puoi scegliere tra quattro hovercraft, ognuno con caratteristiche diverse. Il Blue Falcon è equilibrato, il Golden Fox è veloce ma fragile, il Fire Stingray è robusto come un carro armato e il Wild Goose si colloca a metà strada. Padroneggiare la loro manovrabilità è fondamentale, perché un solo urto sbagliato può farti volare fuori pista.

Consiglio dell’esperto Non usare il boost in modo sconsiderato. La tua barra della salute è il tuo indicatore di boost, e consumarla tutta di solito significa che non sopravviverai al giro.

I tracciati sono solo la ciliegina sulla torta. Mute City, Big Blue, Port Town: sono tutti impressi nella storia del SNES. Ogni tracciato presenta curve strette, salti, piattaforme di potenziamento e ostacoli che puniscono una guida approssimativa. Man mano che si avanza nei campionati, il gioco richiede precisione, e vincere è come portare a termine una corsa perfetta.

Rispetto ai giochi di corse moderni, le modalità sono poche (la mancanza del multiplayer nell’originale si fa sentire), ma le prove a tempo e i picchi di difficoltà gli danno una marcia in più. Battere il tuo miglior tempo sul giro è di per sé una vera e propria dipendenza.

Il mio verdetto: F-Zero è velocità, pura e semplice. I tracciati sono iconici, i comandi precisi e la sensazione di slancio non ha eguali su SNES. Su Switch, vale ancora la pena avviarlo per vedere da dove hanno avuto inizio i giochi di corse futuristici.

Il mio verdetto complessivo

La selezione di giochi SNES su Switch non manca certo di classici, ma il punto di partenza giusto dipende da cosa stai cercando. Alcuni giochi sono pensati per un divertimento veloce, altri per lunghe sessioni di gioco, e alcuni definiscono ancora interi generi. Ecco cosa consiglierei ai diversi tipi di giocatori:

Per gli avventurieri: The Legend of Zelda: Un legame con il passato. Esplorazione, enigmi e dungeon che non stancano mai lo rendono la mia prima scelta in fatto di avventure.

The Legend of Zelda: Un legame con il passato. Esplorazione, enigmi e dungeon che non stancano mai lo rendono la mia prima scelta in fatto di avventure. Per le famiglie: Kirby Super Star. Leggero, colorato e pieno di avventure brevi e divertenti. Aggiungici la modalità cooperativa, ed ecco il gioco che piace a tutti più facilmente di tutta la lista.

Kirby Super Star. Leggero, colorato e pieno di avventure brevi e divertenti. Aggiungici la modalità cooperativa, ed ecco il gioco che piace a tutti più facilmente di tutta la lista. Per gli appassionati di giochi di ruolo: Chrono Trigger. Viaggi nel tempo, finali ramificati e combattimenti che premiano la sperimentazione. È il JRPG che consiglierei per primo.

Chrono Trigger. Viaggi nel tempo, finali ramificati e combattimenti che premiano la sperimentazione. È il JRPG che consiglierei per primo. Per i giocatori occasionali: Super Mario World. Livelli brevi, comandi precisi e tantissimi segreti. Perfetto per giocarci un po’ alla volta senza perdere i progressi.

Super Mario World. Livelli brevi, comandi precisi e tantissimi segreti. Perfetto per giocarci un po’ alla volta senza perdere i progressi. Per gli appassionati di platform: Donkey Kong Country. Comandi precisi, varietà pazzesca e una colonna sonora che fa ancora impazzire. Il platform nella sua forma più raffinata.

Donkey Kong Country. Comandi precisi, varietà pazzesca e una colonna sonora che fa ancora impazzire. Il platform nella sua forma più raffinata. Per gli appassionati di fantascienza: Super Metroid. Una mappa che si svela pezzo per pezzo, potenziamenti che rivoluzionano il gioco e boss che mettono alla prova le tue abilità.

Super Metroid. Una mappa che si svela pezzo per pezzo, potenziamenti che rivoluzionano il gioco e boss che mettono alla prova le tue abilità. Per i giocatori creativi: Yoshi’s Island. Sembra un libro da colorare, ma è una vera e propria lezione di design dei platform. Ogni livello ha una svolta inaspettata.

Yoshi’s Island. Sembra un libro da colorare, ma è una vera e propria lezione di design dei platform. Ogni livello ha una svolta inaspettata. Per gli appassionati di corse retrò : F-Zero. Velocità da capogiro, la magia della Mode 7 e tracciati che mettono ancora alla prova i tuoi riflessi.

F-Zero. Velocità da capogiro, la magia della Mode 7 e tracciati che mettono ancora alla prova i tuoi riflessi. Per i giocatori competitivi: Street Fighter II Turbo. Roster equilibrato, ritmo frenetico e il gioco perfetto per sfidarti sul divano e vantarti della vittoria.

Quando sarai pronto a lasciarti alle spalle lo stile retrò, la nostra lista dei migliori giochi per Nintendo Switch ti mostrerà cosa offre di meglio la console oggi.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco SNES per Switch?

The Legend of Zelda: Un legame con il passato è il miglior gioco SNES per Switch. È perfetto per l’esplorazione, gli enigmi e i combattimenti, il tutto racchiuso in un sistema a due mondi che ancora oggi sembra geniale. Non ha perso nulla del suo fascino e funziona alla grande su Switch.

Cos’è lo SNES?

Lo SNES, o Super Nintendo Entertainment System, è la console a 16 bit di Nintendo uscita nei primi anni ’90. Ha preso il posto del NES e ha regalato alcuni dei giochi più iconici mai realizzati. Titoli come Zelda, Mario, Metroid e Donkey Kong l’hanno consacrata come una delle console più leggendarie di sempre. Molti giochi per NES e SNES sono oggi dei classici di culto.

Quando è uscito lo SNES?

Il SNES è uscito in Giappone nel 1990 con il nome di Super Famicom, per poi arrivare in Nord America nel 1991 e in Europa nel 1992. È diventato subito un successo mondiale, dando una spinta all’era dei 16 bit e regalando classici come Super Mario World, Un legame con il passato e Street Fighter II.

Quanti giochi per SNES ci sono?

Nintendo ha pubblicato ufficialmente circa 1.750 giochi per SNES in tutto il mondo, anche se il numero varia a seconda della regione. In Nord America e in Europa sono usciti meno titoli rispetto al Giappone, che vanta il catalogo più ampio. Su Switch, puoi accedere a una raccolta selezionata tramite Nintendo Switch Online, che include decine dei titoli migliori e più iconici della console.

Posso ancora comprare giochi SNES nuovi?

No, Nintendo non produce più nuove cartucce per SNES. I giochi originali sono ormai oggetti da collezione, spesso costosi a seconda della rarità. L’opzione migliore è giocare in formato digitale tramite Nintendo Switch Online, dove gran parte del catalogo SNES è stato ripubblicato e conservato per i giocatori di oggi.

Come si giocano i giochi SNES su Switch?

Puoi giocare ai giochi SNES su Switch con un abbonamento Nintendo Switch Online. Il servizio include un’app dedicata allo SNES che ti permette di sfogliare e giocare a decine di titoli all’istante. Basta scaricare l’app, effettuare l’accesso e sei pronto per tuffarti nei classici retrò sulla tua console.