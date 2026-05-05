Les 13 meilleurs jeux SNES sur Switch : des classiques rétro à redécouvrir en 2026

Les meilleurs jeux SNES sur Switch vous font redécouvrir la magie du 16 bits qui a marqué toute une époque, mais désormais intégrée à la console moderne de Nintendo. Vous profitez ainsi de cette nostalgie sans avoir à ressortir vos vieilles cartouches ni à partir à la recherche de matériel poussiéreux.

J’ai rejoué à ces classiques sur Switch, et le passage des téléviseurs aux images floues à un jeu net, que ce soit en mode portable ou sur la station d’accueil, donne à ces jeux un nouveau souffle.

Dans ce guide, je vais vous présenter les meilleurs titres, vous expliquer pourquoi ils restent d’actualité et vous indiquer ceux qui méritent que vous y consacriez du temps aujourd’hui.

Nos meilleurs choix de jeux SNES sur Switch

Je n’ai pas choisi ces jeux simplement parce qu’ils sont des classiques ; de nombreux titres SNES le sont. Ce qui les distingue, c’est leur capacité à rester d’actualité aujourd’hui. Ils sont toujours aussi amusants, ingénieux et capables de vous captiver pendant des heures. C’est pourquoi ces cinq-là méritent les premières places.

The Legend of Zelda : Un lien avec le passé (1991) – L’aventure qui a défini la série Zelda. Deux mondes à explorer, des donjons regorgeant d’énigmes et un équipement qui modifie sans cesse votre façon de jouer. C’est le mélange parfait entre action, exploration et découverte. Super Metroid (1994) – C’est la raison d’être du genre « Metroidvania ». Vous êtes largué sur Zebes sans le moindre indice, livré à vous-même pour explorer un labyrinthe de couloirs et de repaires extraterrestres qui ne s’ouvrent qu’à mesure que vous acquérez de nouvelles capacités. Chaque amélioration semble méritée, chaque combat de boss vous pousse à vous dépasser, et l’atmosphère est incomparable. Donkey Kong Country (1994) – L’aventure dans la jungle signée Rare reste toujours aussi captivante. L’alternance entre Donkey et Diddy confère une dynamique constante au jeu de plateforme, et des niveaux comme « Mine Cart Mayhem » ou « Barrel Blasts » ne vieillissent jamais. La bande originale à elle seule vaut le détour.

Ces cinq jeux constituent le cœur de la sélection SNES sur Switch. Dans la suite, je vais les passer en revue un par un, en vous expliquant pourquoi ils restent incontournables et comment ils se positionnent par rapport au reste du catalogue.

Les 13 meilleurs jeux SNES sur Switch : les incontournables pour les fans de rétro

Le catalogue SNES sur Switch regorge de jeux qui tiennent toujours la route plusieurs décennies plus tard. Des jeux de plateforme bien ficelés, des aventures riches en rebondissements et un pur plaisir rétro qui n’a pas pris une ride. Combien de ces jeux classiques avez-vous réellement joués ?

1. The Legend of Zelda : Un lien avec le passé [Meilleur jeu SNES sur Switch toutes catégories confondues]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure Plateformes SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Année de sortie 1991 (Japon), 1992 (Amérique du Nord/Europe) Créateurs Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Idéal pour Les amateurs de casse-têtes, d’exploration et de l’action classique de Zelda Ce que j’ai apprécié La conception à deux mondes, la variété des donjons, la progression astucieuse des objets, un combat de boss inoubliable

A Un lien avec le passé ne perd pas de temps. Vous vous emparez d’une épée sous la pluie, vous vous faufilez dans le château d’Hyrule, et l’histoire prend rapidement de l’ampleur pour devenir un combat visant à sauver deux mondes. Ce principe simple nous a, d’une manière ou d’une autre, offert l’un des meilleurs jeux SNES de tous les temps.

Chaque donjon est une nouvelle épreuve. Le grappin transforme les fossés en raccourcis. La baguette de feu éclaire les pièces sombres et carbonise les boss. Moldorm vous précipite dans l’abîme si vous glissez. Blind vous piège dans une pièce exiguë remplie de boules de feu. Chaque combat reste gravé dans votre mémoire, car il s’articule autour des outils que vous avez acquis.

Conseil de pro Vérifiez si les murs présentent des fissures. La moitié des meilleurs équipements et des fragments de cœur se cache derrière elles. Lancez d’abord une bombe, posez les questions ensuite.

Le système des mondes de la Lumière et des Ténèbres maintient un rythme soutenu. Une impasse dans un monde devient un chemin dans l’autre. Vous passez votre temps à scruter et à explorer la carte à la recherche d’angles cachés. Mon expérience d’exploration s’est toutefois nettement améliorée dès que j’ai commencé à utiliser une manette Switch de bonne qualité.

Et en dehors de la quête principale, il y a de quoi s’occuper. Des fragments de cœur dissimulés dans des grottes, la Forêt Perdue qui recèle des secrets, des personnages secondaires excentriques qui vous offrent des récompenses insolites. Le jeu regorge de ces petites victoires qui vous poussent à aller de l’avant.

Mon verdict : *Un lien vers le passé* maîtrise parfaitement le mécanisme des deux mondes, propose des donjons qui poussent vos outils à leurs limites et couronne le tout par des combats de boss que vous n’oublierez pas. C’est le jeu SNES vers lequel je reviens sans cesse, et sur Switch, il est toujours aussi abouti.

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2. Super Metroid [La formule Metroidvania à son apogée]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, Metroidvania Plateformes SNES, Nintendo Switch Online Année de sortie 1994 Créateurs Nintendo (Gunpei Yokoi, Yoshio Sakamoto) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment l'exploration, l'ambiance et les boss coriaces Ce que j’ai apprécié Une carte non linéaire, des améliorations qui transforment le gameplay, un univers à l’ambiance envoûtante, des rencontres inoubliables

Super Metroid ne vous prend pas par la main. Vous atterrissez sur Zebes, les portes se referment derrière vous, et vous devez vous débrouiller seul. Pas de balises lumineuses. Pas de fenêtres de tutoriel. Juste vous, un pistolet à pois et un labyrinthe extraterrestre qui ne cesse de se replier sur lui-même. Ce titre a eu une influence considérable sur de nombreux jeux à succès de la Switch et reste un souvenir très cher de ma propre enfance. Heureusement, contrairement à l’original, celui-ci dispose d’une carte.

Chaque amélioration change la donne. La Morph Ball vous permet de vous faufiler dans des recoins exigus. Le Grapple Beam transforme les gouffres sans fond en terrains de jeu. La Screw Attack vous donne l’impression d’être intouchable. Ce moment où une impasse rencontrée il y a des heures s’ouvre soudainement en grand ? C’est là l’essence même du jeu, et cela ne cesse jamais de vous surprendre.

Conseil de pro Tirez sur tout ce qui bouge. Les passages secrets sont partout, et plus tôt vous apprendrez à vous méfier de chaque mur et de chaque sol, moins vous vous sentirez perdu.

Les boss ne font pas non plus dans la demi-mesure. Crocomire fait fondre le sol tandis que vous le repoussez pouce par pouce. Ridley incarne le chaos à l’état pur, filant à toute allure à travers l’écran et vous obligeant à rester agressif. Et Mother Brain ? Ce combat est un véritable spectacle. La deuxième phase m’avait époustouflé en 1994 et fait toujours autant d’effet aujourd’hui.

Zebes lui-même fait la moitié du travail. La conception sonore est tout en pression et en terreur : des portes qui se referment dans un sifflement, des bourdonnements inquiétants qui emplissent les couloirs vides, une musique qui vous donne l’impression d’être piégé. Ce n’est pas seulement de la décoration ; cela rend chaque pas en avant risqué.

Mon verdict : Super Metroid est l’une des raisons pour lesquelles le genre Metroidvania a vu le jour. Des améliorations intelligentes, des boss inoubliables et un monde qui vous pousse à sans cesse explorer ses confins. Il a repris la formule originale du Metroidvania et l’a façonnée pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui.

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3. Donkey Kong Country [Meilleurs graphismes sur la SNES]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme, à défilement horizontal Plates-formes SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Année de sortie 1994 Créateurs Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux de plateforme exigeants et stylés Ce que j’ai apprécié Des niveaux variés, des commandes précises, une musique emblématique, un système de jeu en duo

« Donkey Kong Country » a fait sensation dès sa sortie. Les modèles 3D pré-rendus n'avaient rien à voir avec les sprites plats auxquels tout le monde était habitué, et sur la SNES, cela tenait vraiment de la magie noire. Mais ce jeu est bien plus qu'une simple belle apparence, car son gameplay de plateforme n'a rien perdu de son attrait. Si vous préférez Mario, je comprends, mais pour moi, c’est le meilleur jeu de plateforme sur cette console.

Vous incarnez Donkey et Diddy, que vous alternez pour tirer parti de leurs atouts respectifs. Donkey frappe plus fort, Diddy se déplace plus vite, et la perte de l’un d’entre eux modifie votre approche de chaque niveau. Le jeu varie constamment les plaisirs : balancements sur des lianes, explosions de tonneaux, niveaux sous-marins avec Enguarde l’espadon, et ces fameuses courses de wagonnets de mine qui punissent le moindre manque de précision.

Conseil de pro Faites toujours appel à Diddy pour gagner en vitesse. La trajectoire de son saut rend les passages de plateforme difficiles bien plus faciles que le piétinement lourd de Donkey.

Ce qui fait toute la différence, c’est le rythme. Les niveaux sont courts mais regorgent de secrets : des salles b onus, des bananes cachées et des amis animaux qui n’attendent qu’à être découverts. Et cette bande originale ? La musique de David Wise est toujours aussi géniale, avec des morceaux comme « Aquatic Ambience » et « Stickerbush Symphony » qui sont devenus des légendes de la SNES.

Tout n’est toutefois pas parfait. Les pics de difficulté peuvent être redoutables, et les niveaux de fin de jeu ne vous font pas de cadeau. Mais ce défi fait partie de l’attrait du jeu. Vaincre un niveau difficile procure un véritable sentiment d’accomplissement.

Mon avis : Donkey Kong Country offre des graphismes époustouflants, mais ce sont la variété des niveaux, le système de jeu en duo et la musique qui en font un jeu intemporel. C'est toujours l'un des meilleurs jeux de plateforme sur SNES, et un incontournable sur Switch. Sans la la trilogie Donkey Kong Country, la SNES ne serait pas la console que nous connaissons et apprécions tous.

4. Kirby Super Star [Huit jeux en un]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme et d'action, jeu de collecte Plateformes SNES, Nintendo DS, Nintendo Switch Online Année de sortie 1996 Créateurs HAL Laboratory, Nintendo Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent de la variété et des parties rapides et accessibles Ce que j’ai apprécié Huit modes de jeu, des capacités à copier, un mode coop idéal pour jouer entre amis, un gameplay simple mais astucieux

Kirby Super Star est un véritable buffet vidéoludique. Vous disposez de huit modes allant de défis rapides, de la taille d’un en-cas, à des aventures complètes. L’une des parties vous emmène à la chasse au trésor dans « Great Cave Offensive », une autre vous plonge dans une succession de combats contre des boss. Et puis il y a « Souhaits de la Voie lactée », qui se joue comme une campagne Kirby à part entière.

Le point fort du jeu réside dans la capacité de copie de Kirby. Avalez un ennemi et, d’un coup, vous lancez des bombes, maniez l’épée ou filez à toute allure grâce à la propulsion à réaction. Chaque mode exploite ces capacités de manière différente, ce qui évite toute lassitude. Et si vous souhaitez varier encore davantage les plaisirs, vous pouvez faire appel à un allié contrôlé par l’ordinateur ou passer la manette pour jouer en mode coopératif à deux. C’est un excellent jeu en coop, et je me souviens avoir passé des heures à y jouer avec ma petite sœur.

Conseil de pro Testez toutes les capacités de copie. Certaines sont particulièrement puissantes dans certains modes, et découvrir ces combos représente la moitié du plaisir.

Il est accessible comme on aime. Vous pouvez boucler une partie rapide en quelques minutes ou y passer des journées entières à explorer les différents modes. Les graphismes colorés et le rythme léger permettent de s’y plonger et d’en sortir facilement, ce qui explique précisément pourquoi il a si bien vieilli – et pourquoi les fans le considèrent encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs jeux Kirby.

Mon verdict : *Kirby Super Star* est la quintessence de la variété. Huit modes, une multitude de capacités de copie et une option coopérative simple en font un jeu rejouable à l’infini. Sur Switch, il reste l’un des jeux SNES les plus amusants et les plus polyvalents que vous puissiez lancer.

5. Yoshi's Island [Le meilleur livre de coloriage auquel j'ai jamais joué]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme, à défilement horizontal Plateformes SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Année de sortie 1995 Créateurs Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de plateforme créatif et exigeant Ce que j’ai apprécié Les graphismes dessinés à la main, le mécanisme de lancer d’œufs, les niveaux inventifs, la variété des boss

Yoshi’s Island ne ressemble à aucun autre jeu SNES. Le style graphique au crayon et à l’aquarelle était très audacieux en 1995, et il reste toujours aussi saisissant aujourd’hui. C’est joli, bien sûr, mais cela modifie également l’ambiance du jeu. On dirait que les développeurs ont conçu chaque niveau à la main et l’ont rempli d’astuces uniques. C’est toujours un jeu Switch incroyable pour les enfants, venu tout droit d’une autre époque.

Au lieu de Mario, vous incarnez Yoshi, qui porte Bébé Mario sur son dos. Si vous prenez un coup, le bébé s'envole dans une bulle tandis qu'un compte à rebours s'écoule. C'est une idée astucieuse qui ajoute du suspense sans recourir à des morts faciles. L'arsenal de Yoshi est tout aussi inventif. Avalez des ennemis, transformez-les en œufs, puis utilisez ces œufs pour résoudre des énigmes, actionner des interrupteurs ou bombarder les boss à distance.

Conseil de pro Ne paniquez pas lorsque le petit Mario s’envole. Attrapez-le rapidement, mais restez vigilant. Se précipiter vous fait souvent perdre plus de temps.

La conception des niveaux ne cesse d’apporter de nouvelles idées. Des usines de Shy Guys, des pistes de ski, des plates-formes tournantes et des boss géants qui occupent tout l’écran : chaque monde apporte quelque chose de nouveau. Ce n’est jamais simplement « un niveau de plus ». Et la courbe de difficulté vous prend par surprise. Les derniers mondes proposent certaines des séquences de plateforme les plus difficiles de la SNES, objets à collectionner cachés compris. Je dois l’admettre, c’est l’un des rares jeux qui m’ait poussé à jeter ma manette de rage et à sortir en trombe pour reprendre mon souffle.

Mon verdict : Yoshi’s Island ressemble à un livre pour enfants, mais derrière ce graphisme aux couleurs pastel se cache l’un des jeux de plateforme les plus intelligents et les plus exigeants de l’ère 16 bits. Sur Switch, il est toujours aussi inventif et gratifiant qu’en 1995.

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6. Super Mario World [La première aventure de Yoshi]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme, à défilement horizontal Plateformes SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Année de sortie 1990 (Japon), 1991 (Amérique du Nord), 1992 (Europe) Créateurs Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d'un jeu de plateforme précis et regorgeant de secrets Ce que j’ai apprécié Les débuts de Yoshi, les chemins qui se divisent, le bonus « cape », les sorties cachées à profusion

Super Mario World était l’un des jeux de lancement de la SNES, et il a donné le ton à toute la console. Le principe est classique : sauver Peach des griffes de Bowser, venir à bout de mondes thématiques et écraser des Goombas en chemin. Mais l’ampleur du jeu dépasse largement celle des titres sur NES.

La carte du monde regorge d’itinéraires ramifiés, de maisons hantées et de sorties secrètes qui débloquent des zones entières cachées. La Route des Étoiles et le Monde Spécial transforment le jeu en un immense terrain de jeu, et découvrir ces chemins donnait l’impression de déchiffrer des codes à chaque niveau que je revisitais.

Conseil de pro Apprenez à utiliser la cape. Maîtriser ses mouvements de glisse et de piqué vous ouvrira des raccourcis partout sur la carte.

C'est ici que Yoshi fait son apparition, et il est bien plus qu'un simple acolyte. Il vous offre de nouveaux mouvements, tels que la saisie avec la langue, l'ingestion d'ennemis et le « saut virevoltant », qui changent votre façon d'aborder les niveaux difficiles. La plume de cape est un autre élément qui change la donne, vous permettant de vous envoler si vous maîtrisez sa mécanique de vol délicate.

Les niveaux eux-mêmes gardent un rythme parfait : des défis courts et percutants, regorgeant de surprises. Une minute, vous esquivez des lames de scie dans une forteresse ; la suivante, vous glissez sur des blocs volants ou faites la course contre la vitesse de l’appareil photo de Lakitu. Chaque monde comporte au moins un niveau dont vous vous souviendrez. La concurrence est rude parmi les meilleurs jeux Mario sur Switch, mais celui-ci figure sans aucun doute parmi les meilleurs.

Mon verdict : Super Mario World est le summum de Mario en 2D. Les commandes sont d’une précision redoutable, les secrets ne s’arrêtent jamais, et le mélange entre Yoshi, les bonus et les itinéraires alternatifs rend le jeu rejouable à l’infini. C’est le jeu SNES que j’inscrirais sur n’importe quelle liste des incontournables de la Switch.

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7. Chrono Trigger [Le JRPG qui les surpasse tous]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG, au tour par tour Plateformes SNES, PS, Nintendo DS, PC, iOS, Android Année de sortie 1995 Créateurs Square Durée moyenne de jeu 20 à 35 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent une narration classique de type JRPG et une grande profondeur Ce que j’ai apprécié L’intrigue autour du voyage dans le temps, les multiples fins, les enchaînements de coups, la bande originale exceptionnelle

Chrono Trigger s’ouvre sur une fête foraine, une machine à téléportation qui déraille et un voyage direct vers le passé. À partir de là, le jeu ne cesse de vous propulser à travers différentes époques : chasses préhistoriques, guerres médiévales, futurs en ruines et affrontement avec l’apocalypse elle-même. C’est l’un des meilleurs JRPG qui soient.

C’est grâce à ses personnages que le jeu fonctionne. Frog manie l’épée et porte une malédiction, Robo tente de trouver sa place dans un monde qui a évolué, et Magus incarne ce revirement classique de l’« ennemi devenu allié » qui fait toujours son effet. Chaque personnage apporte quelque chose d’unique tant à l’histoire qu’aux combats.

Conseil de pro Variez souvent la composition de votre équipe. Les « dual techs » et « triple techs » peuvent faire la différence, mais ce n’est qu’en expérimentant que vous découvrirez les meilleurs combos.

Le système de combat garantit un rythme soutenu. Les ennemis sont déjà sur le terrain, il n’y a pas de rencontres aléatoires, et la jauge « Active Time Battle » vous pousse à agir rapidement. Le véritable atout réside dans les attaques en équipe. Les « dual techs » et les « triple techs » transforment les combats classiques en véritable feu d’artifice, et changer les membres de votre équipe modifie votre façon de jouer.

Explorer chaque recoin en vaut également la peine. Avec 13 fins différentes, des quêtes secondaires qui enrichissent votre équipe et des boss optionnels qui vous poussent à repousser vos limites, c’est un jeu qui invite à être rejoué. La bande originale vient parachever le tout : atmosphérique, triomphante et inoubliable.

Mon verdict : Chrono Trigger maîtrise parfaitement le voyage dans le temps, vous propose des personnages intéressants et s'appuie sur un système de combat qui reste d'actualité. Que ce soit sur SNES ou sur Switch, c'est le JRPG que je recommande toujours en premier aux joueurs.

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8. Super Mario Kart [Les débuts des courses de kart]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Course de kart, multijoueur Plateformes SNES, Nintendo Switch Online Année de sortie 1992 Créateurs Nintendo (Shigeru Miyamoto, Tadashi Sugiyama) Durée moyenne de jeu Illimité Idéal pour Les joueurs qui recherchent des courses compétitives teintées d’un brin de chaos Ce que j’ai apprécié Les courses en écran partagé, la variété des modes, des circuits simples mais addictifs

Super Mario Kart a donné naissance à tout un empire grâce à la technique du « Mode 7 », qui transformait des circuits plats en images donnant l’impression d’être en 3D. Le jeu peut paraître rudimentaire selon les critères actuels, mais en 1992, il incarnait véritablement l’avenir. Il reste l’un des meilleurs jeux multijoueurssur Switch issus de la SNES.

Le mode Grand Prix vous propose 20 circuits répartis en quatre coupes, chacun comportant des virages serrés, des rampes et des obstacles susceptibles de gâcher votre course. Rainbow Road a fait ses débuts dans ce jeu et était déjà un véritable cauchemar, sans glissières de sécurité et avec des virages impitoyables. La sélection de personnages est également bien équilibrée : huit pilotes aux poids et à la maniabilité différents, si bien que Bowser fonce tête baissée tandis que Toad et Koopa filent à toute allure dans les virages.

Conseil de pro Les sauts avec une plume sont redoutables : entraînez-vous à les maîtriser. Ils vous permettent de couper les virages, d’esquiver les obstacles et de prendre de l’avance là où les autres n’y parviennent pas.

Mais c’est toujours le mode Bataille que j’ai le plus apprécié. Deux joueurs, quatre arènes, trois ballons chacun. Pas de tours, pas de ligne d’arrivée, juste la chasse à votre ami à coups de carapaces jusqu’à ce que ses ballons éclatent. C’est le modèle de référence pour toutes les rivalités de Mario Kart en fin de soirée.

Les objets rendent les courses imprévisibles. Une carapace verte lancée au bon moment, un éclair qui rétrécit tout le monde, une plume qui vous permet de sauter par-dessus les obstacles. Ce sont ces petites touches qui rendent chaque course unique.

Mon avis : *Super Mario Kart* a donné le ton à 30 ans de folie. Des circuits serrés, des objets redoutables et le mode Bataille en ont fait un grand classique. Il est un peu rudimentaire par rapport aux opus suivants, mais cela vaut tout de même la peine de le lancer sur Switch pour découvrir les origines des jeux de course de karting.

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9. EarthBound [Le RPG le plus étrange de la SNES]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG, au tour par tour Plateformes SNES, Wii U, 3DS, Nintendo Switch Online Année de sortie 1994 (Japon), 1995 (Amérique du Nord) Créateurs Ape, HAL Laboratory Durée moyenne de jeu 25 à 35 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent un humour décalé et un RPG d’un genre différent Ce que j’ai apprécié Un cadre contemporain, un humour décalé, des ennemis insolites, des combats uniques

EarthBound bouleverse les codes du jeu de rôle. Ici, pas de chevaliers ni de châteaux : vous maniez des battes de baseball, lancez des yo-yos et déchaînez des pouvoirs psychiques. L’univers ressemble à une petite ville américaine mêlée à un délire onirique, et c’est précisément pour cela que je l’adore. Si vous souhaitez vous éloigner des grands jeux de rôle sur Switch qui respectent les codes établis, voici votre terrain de jeu insolite.

Vous incarnez Ness, un enfant qui se retrouve par hasard mêlé à un combat contre l’extraterrestre Giygas. Le groupe que vous constituez au fil de l’aventure est tout aussi insolite : une jeune fille dotée de pouvoirs psychiques, un geek passionné de gadgets et un prince adepte des arts martiaux. Ils sont certes puissants, mais ils sont tout de même confrontés à des problèmes courants tels que les brutes, la malchance et même le mal du pays.

Conseil de pro Faites le plein d’objets de soin, car les effets de statut sont redoutables. Et appelez souvent chez vous. Le mal du pays vous anéantira si vous l’ignorez.

Au premier abord, les combats semblent classiques, mais la jauge de PV qui diminue progressivement constitue un rebondissement majeur. Si vous encaissez un coup violent, votre santé diminue petit à petit au lieu de chuter instantanément. Si vous êtes assez rapide pour vous soigner, vous pouvez éviter d’être mis K.O. Cette seule modification rend les combats tendus et gratifiants.

Et puis, il y a l’humour. Des champignons qui parlent, des ennemis hippies, des PNJ bizarres qui débite des absurdités. C’est drôle, mais jamais aléatoire pour le simple plaisir de l’être. Le jeu tout entier donne l’impression d’être une satire déguisée en RPG.

Mon verdict : EarthBound est bizarre, drôle et secrètement génial. La jauge de PV qui diminue progressivement, le cadre moderne et l’ambiance décalée en font un jeu unique en son genre sur SNES. Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit d’un classique culte, et sur Switch, on comprend enfin facilement pourquoi.

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10. Super Mario RPG : La Légende des sept étoiles [Le premier RPG de Mario]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG, au tour par tour Plateformes SNES, Console virtuelle Wii, Wii U, Nintendo Switch Online Année de sortie 1996 Créateurs Square, Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des mécanismes de RPG associés à l’humour et au charme de Mario Ce que j’ai apprécié Des combats basés sur le timing, un casting crossover, un univers haut en couleur, un excellent rythme

Super Mario RPG transpose le Royaume Champignon dans un JRPG à part entière. Peach et Bowser sont bien là, mais pour une fois, ils sont de votre côté. Vous découvrirez également de nouveaux personnages comme Mallow, le nuage qui pleure, et Geno, une marionnette dotée de bras laser. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais vous vous rendez vite compte à quel point cela fonctionne bien.

Le système de combat mêle les combats traditionnels au tour par tour à l’action. Si vous appuyez sur les boutons au bon moment, vous parerez les attaques ou infligerez des coups critiques. Cette dimension supplémentaire liée à la maîtrise du jeu rend les combats captivants, en particulier lors des affrontements contre les boss les plus coriaces.

Conseil de pro Choisissez le bon moment pour attaquer et parer. Maîtriser cette mécanique permet de venir à bout même des boss les plus coriaces.

L'exploration est également très dynamique. Les cartes isométriques regorgent de secrets, de PNJ loufoques et de mini-jeux qui viennent ponctuer la quête. Un instant, vous évoluez sur des blocs en mouvement, l'instant d'après, vous poursuivez un voleur ou vous vous lancez dans une course en wagonnet de mine.

L’humour est omniprésent. Les cinématiques pantomimes de Mario sont toujours aussi hilarantes, et le scénario trouve le juste équilibre entre des blagues légères et les moments plus épiques de la quête des sept fragments d’étoile.

Mon verdict : Super Mario RPG allie le savoir-faire de Square en matière de RPG à l’univers ludique de Mario, et c’est une véritable réussite. Des combats amusants, des personnages mémorables et de nombreuses surprises insolites en font l’une des meilleures expériences sur SNES. Et un titre qui reste toujours aussi frais sur Switch.

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11. Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting [Le Street Fighter le plus rapide sur SNES]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de combat Plateformes Arcade, SNES, Nintendo Switch Online Année de sortie 1993 Développeurs Capcom Durée moyenne de jeu Infini Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats compétitifs et les parties à un rythme effréné Ce que j’ai apprécié Rythme effréné, sélection de personnages équilibrée, niveaux emblématiques, ambiance purement arcade

Street Fighter II Turbo a peaufiné tous les aspects du jeu et en a accéléré le rythme. Les combos sont plus puissants, les combats se déroulent plus vite, et vous vous retrouvez soudain face à l’un des meilleurs jeux de combat sur SNES. Il est rapidement devenu la référence en matière de jeu multijoueur pour tous ceux qui voulaient pouvoir se vanter de leurs exploits.

La liste des personnages fait encore aujourd’hui référence dans le monde des jeux de combat. Les boules de feu et les « dragon punches » de Ryu et Ken, les pièges « sonic boom » de Guile, la rafale de coups de pied de Chun-Li, les prises dévastatrices de Zangief : chaque personnage a sa propre identité. Apprendre à connaître leurs particularités représente la moitié du plaisir, et trouver les contre-attaques face à vos amis en constitue l’autre moitié.

Conseil de pro Choisissez un personnage et entraînez-vous sans relâche avec lui. Maîtriser parfaitement les combos d’un seul personnage vaut bien mieux que d’être moyen avec l’ensemble de la liste.

Les arènes sont tout aussi emblématiques. Combattre devant le jet de Guile, sur le marché animé de Chun-Li ou dans le dojo de Ryu a gravé ces décors dans ma mémoire. Ajoutez à cela la musique légendaire (le thème de Guile va apparemment avec tout), et l’ensemble respire l’énergie des salles d’arcade.

Ce qui a fait la particularité de Turbo, c’est sa vitesse. Ce rythme plus soutenu n’était pas seulement plus esthétique, il a également relevé le niveau d’exigence. Le timing est devenu crucial, et les combats exigeaient une grande précision. C’est pourquoi cette version est restée la référence en matière de compétition pendant des années.

Mon verdict : Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting est la perfection absolue en matière de jeu de combat. Des mécanismes au point, un casting légendaire et un rythme qui récompense le talent en font un titre intemporel. Sur Switch, c’est toujours l’une des meilleures expériences de combat en face à face que vous puissiez vivre.

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12. Star Fox [Les polygones prennent leur envol]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir sur rails, action en 3D Plateformes SNES, Nintendo Switch Online Année de sortie 1993 Créateurs Nintendo, Argonaut Software Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d'un jeu de tir d'arcade classique avec une touche de 3D Ce que j’ai apprécié Les graphismes de la puce Super FX, les parcours à embranchements, les échanges emblématiques entre les membres de l’équipe

Avec Star Fox, Nintendo a fait étalage de ses capacités techniques sur la SNES. Grâce à la puce Super FX, le jeu a repoussé les limites des polygones là où personne ne s’y attendait et a transformé une console 16 bits en une machine de combats aériens en pseudo-3D. Piloter un Arwing à travers Corneria en 1993 relevait de la magie.

Le gameplay est simple mais efficace. Vous suivez des parcours prédéfinis, vous éliminez des vagues d’ennemis, vous esquivez des obstacles et vous traquez des boss. Les commandes de l’Arwing sont précises, avec des tonneaux et des verrouillages de cibles qui rendent les combats toujours aussi satisfaisants aujourd’hui. Andross, la tête géante et flottante d’un méchant, reste l’un des boss finaux les plus étranges de la SNES.

Conseil de pro Veillez à ce que vos coéquipiers restent en vie. En les sauvant au cours des missions, ils vous couvriront plus tard grâce à leur puissance de feu supplémentaire.

Les chemins qui se ramifient apportent de la variété aux parties. Empruntez un itinéraire et vous suivrez une campagne linéaire ; choisissez-en un autre et vous devrez esquiver des mines spatiales ou vous livrer à des duels dans des champs d’astéroïdes. La courte durée des parties facilite les rejouabilités, ce qui était d’ailleurs le but recherché. Il s’agit avant tout d’un jeu de style arcade.

La distribution ajoute du charme. Fox, Falco, Peppy et Slippy ne se contentent pas de vous suivre ; ils bavardent en plein vol, donnant au jeu une personnalité qui va au-delà des simples tirs. Ces échanges sont devenus la marque de fabrique de la série.

Mon verdict : Star Fox présente certes quelques imperfections, mais il a démontré ce dont la SNES était capable avec un peu plus de puissance. Le mélange entre graphismes en 3D, plaisanteries de l’équipe et rythme arcade en a fait un titre hors du commun à l’époque – et il vaut toujours le détour sur Switch.

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13. F-Zero [Le jeu de course le plus rapide sur SNES]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Course futuriste Plateformes SNES, Nintendo Switch Online Année de sortie 1990 (Japon), 1991 (Amérique du Nord/Europe) Créateurs Nintendo Durée moyenne de jeu 3 à 6 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des courses à grande vitesse et des circuits difficiles Ce que j’ai apprécié Les graphismes Mode 7, la vitesse vertigineuse, les circuits emblématiques, les commandes précises

F-Zero est sorti le jour même du lancement de la SNES et a immédiatement démontré tout le potentiel de la console. Les graphismes en Mode 7 ont transformé les circuits plats en autoroutes sinueuses, et du jour au lendemain, les jeux de course modernes ne donnaient plus l’impression d’être en 8 bits. La sensation de vitesse reste encore aujourd’hui exceptionnelle. C’est fulgurant pour un jeu de 1990.

Vous avez le choix entre quatre aéroglisseurs, chacun doté de caractéristiques différentes. Le Blue Falcon est équilibré, le Golden Fox est rapide mais fragile, le Fire Stingray frappe comme un char d’assaut, et le Wild Goose se situe entre les deux. Maîtriser leur maniabilité est essentiel, car un seul mauvais choc peut vous faire sortir de piste.

Conseil de pro N’utilisez pas le boost de manière imprudente. Votre barre de santé fait office de jauge de boost, et la vider entièrement signifie généralement que vous ne survivrez pas au tour.

Les circuits ne sont qu’un bonus. Mute City, Big Blue, Port Town… Tous ces noms sont gravés dans l’histoire de la SNES. Chaque circuit comporte des virages serrés, des sauts, des plates-formes de boost et des obstacles qui sanctionnent toute conduite imprudente. À mesure que l’on progresse dans les ligues, le jeu exige de la précision, et remporter la victoire donne l’impression d’avoir réalisé un parcours parfait.

Il propose peu de modes par rapport aux jeux de course modernes (l’absence de mode multijoueur dans la version originale est regrettable), mais les contre-la-montre et les pics de difficulté lui assurent une longue durée de vie. Battre son meilleur temps au tour est une addiction en soi.

Mon verdict : F-Zero, c’est la vitesse, pure et simple. Les circuits sont emblématiques, les commandes précises et la sensation d’élan inégalée sur la SNES. Sur Switch, cela vaut toujours la peine de le lancer pour découvrir les origines des jeux de course futuristes.

Mon verdict global

La sélection de jeux SNES sur Switch ne manque pas de classiques, mais le bon point de départ dépend de ce que vous recherchez. Certains jeux sont conçus pour un plaisir rapide, d’autres pour une expérience de longue haleine, et quelques-uns définissent encore aujourd’hui des genres entiers. Voici ce que je recommanderais à différents types de joueurs :

Pour les aventuriers : The Legend of Zelda : Un lien avec le passé. L’exploration, les énigmes et les donjons qui ne lassent jamais en font mon choix numéro un en matière d’aventure.

The Legend of Zelda : Un lien avec le passé. L’exploration, les énigmes et les donjons qui ne lassent jamais en font mon choix numéro un en matière d’aventure. Pour les familles : Kirby Super Star. Un jeu léger, coloré et regorgeant de petites aventures. Ajoutez-y le mode coopératif, et vous obtenez le titre qui plaira le plus facilement à tout le monde dans cette liste.

Kirby Super Star. Un jeu léger, coloré et regorgeant de petites aventures. Ajoutez-y le mode coopératif, et vous obtenez le titre qui plaira le plus facilement à tout le monde dans cette liste. Pour les fans de RPG : Chrono Trigger. Voyages dans le temps, fins multiples et combats qui récompensent l’expérimentation. C’est le JRPG que je recommanderais en premier.

Chrono Trigger. Voyages dans le temps, fins multiples et combats qui récompensent l’expérimentation. C’est le JRPG que je recommanderais en premier. Pour les joueurs occasionnels : Super Mario World. Des niveaux courts, des commandes précises et de nombreux secrets. Parfait pour y jouer de temps en temps sans perdre sa progression.

Super Mario World. Des niveaux courts, des commandes précises et de nombreux secrets. Parfait pour y jouer de temps en temps sans perdre sa progression. Pour les amateurs de jeux de plateforme : Donkey Kong Country. Des commandes précises, une grande variété et une bande-son qui fait toujours son effet. Le jeu de plateforme dans ce qu’il a de plus abouti.

Donkey Kong Country. Des commandes précises, une grande variété et une bande-son qui fait toujours son effet. Le jeu de plateforme dans ce qu’il a de plus abouti. Pour les fans de science-fiction : Super Metroid. Une carte qui se dévoile petit à petit, des améliorations qui transforment le jeu et des boss qui mettent vos compétences à rude épreuve.

Super Metroid. Une carte qui se dévoile petit à petit, des améliorations qui transforment le jeu et des boss qui mettent vos compétences à rude épreuve. Pour les joueurs créatifs : Yoshi’s Island. Il ressemble à un livre de coloriage, mais se joue comme un véritable cours de maître en matière de conception de jeux de plateforme. Chaque niveau réserve une nouvelle surprise.

Yoshi’s Island. Il ressemble à un livre de coloriage, mais se joue comme un véritable cours de maître en matière de conception de jeux de plateforme. Chaque niveau réserve une nouvelle surprise. Pour les amateurs de jeux de course rétro : F-Zero. Une vitesse vertigineuse, la magie du Mode 7 et des circuits qui mettent encore vos réflexes à l’épreuve.

F-Zero. Une vitesse vertigineuse, la magie du Mode 7 et des circuits qui mettent encore vos réflexes à l’épreuve. Pour les joueurs compétitifs : Street Fighter II Turbo. Une sélection de personnages équilibrée, un rythme effréné et le jeu ultime à disputer entre amis pour savoir qui aura le dernier mot.

Lorsque vous serez prêt à laisser de côté le style rétro, notre sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch vous montrera ce que la console a de mieux à offrir aujourd’hui.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu SNES sur Switch ?

The Legend of Zelda : Un lien avec le passé est le meilleur jeu SNES sur Switch. Il excelle dans l’exploration, les énigmes et le combat, le tout intégré dans un système à deux mondes qui reste ingénieux aujourd’hui encore. Il n’a pas pris une ride et fonctionne parfaitement sur Switch.

Qu'est-ce que la SNES ?

La SNES, ou Super Nintendo Entertainment System, est la console 16 bits de Nintendo sortie au début des années 90. Elle a succédé à la NES et a donné naissance à certains des jeux les plus emblématiques jamais créés. Des titres comme Zelda, Mario, Metroid et Donkey Kong ont fait d’elle l’une des consoles les plus légendaires. De nombreux jeux NES et SNES sont aujourd’hui des classiques cultes.

Quand la SNES est-elle sortie ?

La SNES a été lancée au Japon en 1990 sous le nom de Super Famicom, puis est arrivée en Amérique du Nord en 1991 et en Europe en 1992. Elle a rapidement connu un succès mondial, marquant le début de l'ère des consoles 16 bits et proposant des classiques tels que Super Mario World, Un lien avec le passé et Street Fighter II.

Combien y a-t-il de jeux SNES ?

Nintendo a officiellement commercialisé environ 1 750 jeux SNES à travers le monde, bien que ce nombre varie selon les régions. L'Amérique du Nord et l'Europe ont vu sortir moins de titres que le Japon, qui dispose du catalogue le plus fourni. Sur Switch, vous bénéficiez d'une sélection de jeux via Nintendo Switch Online, qui propose des dizaines des titres les meilleurs et les plus emblématiques de la console.

Puis-je encore acheter des jeux SNES neufs ?

Non, Nintendo ne produit plus de nouvelles cartouches SNES. Les jeux originaux sont désormais des objets de collection, souvent coûteux, selon leur rareté. La meilleure solution consiste à jouer en version numérique via Nintendo Switch Online, où une grande partie du catalogue SNES a été rééditée et préservée pour les joueurs d’aujourd’hui.

Comment jouer à des jeux SNES sur la Switch ?

Vous pouvez jouer à des jeux SNES sur la Switch grâce à un abonnement à Nintendo Switch Online. Ce service comprend une application SNES dédiée qui vous permet de parcourir et de jouer à des dizaines de titres instantanément. Il vous suffit de télécharger l’application, de vous connecter, et vous êtes prêt à vous plonger dans ces classiques rétro sur votre console.