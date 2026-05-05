13 najlepszych gier na konsolę Switch z serii SNES: klasyczne hity, do których warto wrócić w 2026 roku

Najlepsze gry z serii SNES na Switch przywracają magię 16-bitów, która zdefiniowała całą epokę, a teraz wszystko to zmieściło się w nowoczesnej konsoli Nintendo. Możesz poczuć nostalgię bez konieczności wyciągania starych kartridżów czy szukania zakurzonego sprzętu.

Ponownie zagrałem w te klasyki na Switchu, a przejście od telewizorów z rozmyłym obrazem do wyraźnej rozgrywki na konsoli przenośnej lub w stacji dokującej sprawia, że gry te ożywają na nowo.

W tym przewodniku omówię najlepsze tytuły, wyjaśnię, dlaczego wciąż mają znaczenie, oraz wskażę, w które z nich warto zainwestować swój czas już dziś.

Nasze najlepsze propozycje gier SNES na Switch

Nie wybrałem tych gier tylko dlatego, że są klasykami – takich tytułów na SNES jest mnóstwo. To, co je wyróżnia, to fakt, jak dobrze sprawdzają się one dzisiaj. Nadal są zabawne, pomysłowe i potrafią wciągnąć na wiele godzin. Dlatego właśnie ta piątka zasługuje na czołowe miejsca.

The Legend of Zelda: A Łącze z przeszłością (1991) – Przygoda, która zdefiniowała serię Zelda. Dwa światy do odkrycia, lochy pełne zagadek oraz wyposażenie, które nieustannie zmienia sposób rozgrywki. To idealne połączenie akcji, eksploracji i odkrywania. Super Metroid (1994) – To właśnie ta gra jest powodem, dla którego istnieje gatunek „Metroidvania”. Zostajesz zrzucony na planetę Zebes, nie mając prawie żadnych wskazówek, i musisz samodzielnie eksplorować labirynt korytarzy oraz obcych legowisk, które otwierają się dopiero w miarę zdobywania nowych umiejętności. Każde ulepszenie wydaje się zasłużone, każda walka z bossem stanowi wyzwanie, a atmosfera jest niezrównana. Donkey Kong Country (1994) – Ta przygoda w dżungli autorstwa Rare wciąż robi ogromne wrażenie. Zmiana postaci między Donkeyem a Diddy’m zapewnia dynamikę platformówki, a poziomy takie jak szaleństwo w wózkach kopalnianych czy wybuchy beczek nigdy się nie nudzą. Już sama ścieżka dźwiękowa jest warta powrotu do tej gry.

Te pięć gier stanowi serce oferty SNES na Switchu. W następnej części omówię każdą z nich, pokazując, dlaczego nadal są niezbędne i jak wypadają na tle reszty biblioteki.

13 najlepszych gier SNES na Switchu: najlepsze propozycje dla fanów retro

Oferta gier SNES na Switchu jest pełna tytułów, które nawet po dziesięcioleciach nie straciły na atrakcyjności. Precyzyjne platformówki, rozbudowane przygody i czysta retro zabawa, która ani trochę nie zestarzała się. W ile z tych klasycznych gier faktycznie grałeś?

1. The Legend of Zelda: A Łącze z przeszłością [Najlepsza gra SNES na Switchu]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja i przygoda Platformy SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Rok wydania 1991 (Japonia), 1992 (Ameryka Północna/Europa) Twórcy Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla Fanów łamigłówek, eksploracji i klasycznej akcji w stylu Zelda Mocne strony Konstrukcja oparta na dwóch światach, różnorodność lochów, sprytny system rozwoju przedmiotów, niezapomniana walka z bossem

„A Łącze z przeszłością” nie marnuje czasu. Chwytasz miecz w deszczu, zakradasz się do zamku Hyrule, a fabuła nabiera tempa, przeradzając się w walkę o ocalenie dwóch światów. Ta prosta fabuła dała nam w jakiś sposób jedną z najlepszych gier na SNES w historii.

Każde lochy to nowy test. Hak zamienia przepaści w skróty. Ognista różdżka rozjaśnia ciemne pomieszczenia i smaży bossów. Moldorm zrzuca cię w otchłań, jeśli się poślizgniesz. Blind uwięzi cię w ciasnym pomieszczeniu pełnym kul ognia. Każda walka zapada w pamięć, ponieważ opiera się na narzędziach, które zdobyłeś.

Porada od profesjonalisty Sprawdź ściany pod kątem pęknięć. Poza nimi kryje się połowa najlepszego ekwipunku i fragmentów serca. Najpierw rzuć bombę, potem zadawaj pytania.

System Świata Światła i Świata Ciemności nadaje grze dynamiczne tempo. Ślepy zaułek w jednym świecie staje się ścieżką w drugim. Nieustannie sprawdzasz i przeszukujesz mapę w poszukiwaniu ukrytych zakamarków. Moja eksploracja stała się jednak o wiele przyjemniejsza, gdy zacząłem korzystać z solidnego kontrolera Switch.

Poza główną fabułą jest mnóstwo rzeczy do odkrycia. Fragmenty serca schowane w jaskiniach, Zagubiony Las skrywający tajemnice, a także ekscentryczne postacie drugoplanowe, które dają dziwne nagrody. Gra jest pełna tych małych sukcesów, które motywują cię do dalszej przygody.

Nasza ocena: „A Łącze z przeszłością”” doskonale wykorzystuje mechanikę dwóch światów, oferuje lochy, w których musisz wykorzystać swoje narzędzia do granic możliwości, a wszystko to zwieńczone jest walkami z bossami, których nie zapomnisz. To gra na SNES, do której wciąż wracam, a na Switchu gra się w nią równie płynnie jak zawsze.

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2. Super Metroid [Doskonała formuła Metroidvania]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, Metroidvania Platformy SNES, Nintendo Switch Online Rok wydania 1994 Twórcy Nintendo (Gunpei Yokoi, Yoshio Sakamoto) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią eksplorację, klimat i trudnych bossów Mocne strony Nieliniowa mapa, ulepszenia zmieniające rozgrywkę, nastrojowa oprawa świata, niezapomniane spotkania

„Super Metroid” nie traktuje cię jak dziecko. Lądujesz na Zebes, drzwi zatrzaskują się za tobą i musisz sam sobie poradzić. Żadnych świecących punktów orientacyjnych. Żadnych wyskakujących okienek z samouczkiem. Tylko ty, pistolet na groszek i obcy labirynt, który nieustannie się zawiła. Ta gra wywarła ogromny wpływ na wiele bestsellerowych tytułów na Switchu i jest dla mnie miłym wspomnieniem z dzieciństwa. Na szczęście, w przeciwieństwie do oryginału, ta wersja ma mapę.

Każde ulepszenie zmienia zasady gry. Morph Ball pozwala przecisnąć się przez ciasne przestrzenie. Grapple Beam zamienia bezdenne przepaście w place zabaw. Screw Attack sprawia, że czujesz się niepokonany. Ta chwila, kiedy ślepa uliczka z przed kilku godzin nagle się otwiera? To sedno tej gry i nigdy nie przestaje zachwycać.

Porada od profesjonalisty Strzelaj do wszystkiego. Ukryte ścieżki są wszędzie, a im szybciej nauczysz się podejrzewać każdą ścianę i podłogę, tym mniej będziesz się czuł zagubiony.

Bossowie też nie żartują. Crocomire topi podłogę, gdy cofasz go cal po calu. Ridley to czysty chaos – przemierza ekran w mgnieniu oka i zmusza cię do agresywnej gry. A Mother Brain? Ta walka to prawdziwe widowisko. Druga faza zwaliła mnie z nóg w ’94 i do dziś robi ogromne wrażenie.

Sama planeta Zebes wykonuje połowę ciężkiej roboty. Oprawa dźwiękowa buduje napięcie i strach – syczące, zamykające się drzwi, niesamowite buczenie wypełniające puste korytarze, muzyka, która sprawia, że czujesz się uwięziony. To nie tylko tło; sprawia, że każdy krok naprzód wydaje się ryzykowny.

Nasza ocena: „Super Metroid” to jeden z powodów, dla których Metroidvania stała się gatunkiem. Przemyślane ulepszenia, niezapomniani bossowie i świat, który motywuje cię do ciągłego odkrywania jego granic. Gra przejęła oryginalną formułę Metroidvanii i ukształtowała ją tak, jak znamy ją dzisiaj.

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3. Donkey Kong Country [Najlepsza grafika na SNES]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma, side-scroller Platformy SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Rok wydania 1994 Twórcy Rare, Nintendo Średni czas rozgrywki 6–10 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają wymagające platformówki z charakterem Mocne strony Zróżnicowane poziomy, precyzyjne sterowanie, kultowa muzyka, mechanika gry w parach

Gra „Donkey Kong Country” przyciągała uwagę od samej premiery. Wstępnie renderowane modele 3D w niczym nie przypominały płaskich sprite’ów, do których wszyscy byli przyzwyczajeni, a na konsoli SNES wydawało się to czarną magią. Jednak to znacznie więcej niż tylko ładna oprawa graficzna, ponieważ rozgrywka platformowa nadal nie traci na atrakcyjności. Jeśli wolisz Mario, rozumiem to, ale dla mnie jest to najlepsza gra platformowa na tę konsolę.

Sterujesz Donkeyem i Diddy’em, przełączając się między nimi, by wykorzystać ich różne atuty. Donkey uderza mocniej, Diddy porusza się szybciej, a utrata jednego z nich zmienia sposób, w jaki musisz podejść do każdego poziomu. Gra nieustannie wprowadza urozmaicenia – huśtanie się na pnączach, wysadzanie beczek, podwodne poziomy z miecznikiem Enguarde oraz te niesławne przejazdy wózkami kopalnianymi, które karzą za nieprecyzyjne wyczucie czasu.

Porada od profesjonalisty Zawsze włączaj Diddy’ego, aby zyskać na szybkości. Jego łuk skoku sprawia, że trudne fragmenty platformowe są o wiele łatwiejsze do pokonania niż ciężkie tupnięcia Donkey’ego.

O ostatecznym sukcesie decyduje tempo rozgrywki. Poziomy są krótkie, ale pełne sekretów. Pomieszczenia z b onus ami , ukryte banany i zwierzęcy kumple czekają na odkrycie. A ta ścieżka dźwiękowa? Muzyka Davida Wise’a wciąż daje czadu, a utwory takie jak „Aquatic Ambience” i „Stickerbush Symphony” to legendy konsoli SNES.

Nie jest jednak idealna. Skoki trudności bywają dotkliwe, a etapy w końcowej fazie gry nie są dla gracza łaskawe. Ale to wyzwanie stanowi część jej uroku. Ukończenie trudnego etapu daje poczucie prawdziwego osiągnięcia.

Nasza opinia: „Donkey Kong Country” ma niesamowitą grafikę, ale to właśnie różnorodność poziomów, mechanika gry w parach oraz muzyka sprawiają, że gra ta pozostaje ponadczasowa. Nadal jest to jedna z najlepszych gier platformowych na SNES i pozycja obowiązkowa na Switchu. Bez trylogii Donkey Kong Country konsola SNES nie byłaby taką, jaką wszyscy znamy i kochamy.

4. Kirby Super Star [Osiem gier w jednej]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma akcji, zbieranie przedmiotów Platformy SNES, Nintendo DS, Nintendo Switch Online Rok wydania 1996 Twórcy HAL Laboratory, Nintendo Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie różnorodność i szybkie sesje rozgrywki Mocne strony Osiem trybów gry, możliwość kopiowania umiejętności, tryb kooperacji idealny do grania na jednej kanapie, prosta, ale pomysłowa rozgrywka

„Kirby Super Star” to prawdziwy bufet gier. Otrzymujesz osiem trybów, od krótkich wyzwań w stylu „przekąski” po pełnoprawne przygody. W jednym z nich szukasz skarbów w „Great Cave Offensive”, w innym zmierzasz z serią bossów. Jest też tryb „Życzenia z Drogi Mlecznej”, który przypomina pełnoprawną kampanię Kirby’ego.

Największym atutem jest zdolność Kirby’ego do kopiowania. Wystarczy połknąć wroga, by nagle rzucać bombami, wymachiwać mieczami lub przemieszczać się z prędkością odrzutowca. Każdy tryb wykorzystuje te zdolności w inny sposób, dzięki czemu żadna z nich nie nudzi się zbyt szybko. A jeśli chcesz jeszcze bardziej urozmaicić rozgrywkę, możesz wezwać pomocnika sterowanego przez komputer lub przekazać kontroler, by zagrać w trybie kooperacji dla dwóch graczy. To świetna gra kooperacyjna i pamiętam, jak spędzałem godziny, grając z moją młodszą siostrą.

Porada od profesjonalisty Wypróbuj każdą zdolność kopiowania. Niektóre z nich są wyjątkowo skuteczne w odpowiednim trybie, a odkrywanie tych kombinacji to połowa zabawy.

Gra jest przystępna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Możesz rozegrać szybką partię w kilka minut lub spędzić całe dni na różnych trybach. Kolorowa grafika i swobodne tempo sprawiają, że łatwo jest się w nią wciągnąć i z niej wyjść, co właśnie sprawia, że tak pięknie się zestarzała – i dlaczego fani do dziś zaliczają ją do najlepszych gier z serii Kirby.

Nasza ocena: „Kirby Super Star” to różnorodność w najlepszym wydaniu. Osiem trybów, mnóstwo umiejętności kopiowania oraz prosta opcja trybu kooperacyjnego sprawiają, że gra zapewnia niekończącą się zabawę. Na Switchu nadal jest to jedna z najfajniejszych i najbardziej elastycznych gier na SNES, w które można zagrać.

5. Yoshi's Island [Najlepsza kolorowanka, w jaką kiedykolwiek grałem]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma, side-scroller Platformy SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Rok wydania 1995 Twórcy Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają kreatywnej i wymagającej gry platformowej Mocne strony Ręcznie rysowana grafika, mechanika rzucania jajkami, pomysłowe poziomy, różnorodność bossów

„Wyspa Yoshi’ego” nie przypomina żadnej innej gry na SNES. Grafika wykonana kredkami i akwarelami była w 1995 roku niezwykle odważna i do dziś przyciąga wzrok. Gra jest oczywiście ładna, ale ta grafika zmienia też jej klimat. Wygląda na to, że twórcy ręcznie zaprojektowali każdy poziom i wypełnili go unikalnymi sztuczkami. To wciąż niesamowita gra na Switch dla dzieci, przeniesiona z dawnych czasów.

Zamiast Mario gracz steruje Yoshiem, który niesie na plecach małego Mario. Jeśli zostaniesz trafiony, dziecko unosi się w bańce, a zegar odlicza czas. To sprytny zabieg, który dodaje napięcia bez tanich śmierci. Arsenał Yoshi’ego jest równie pomysłowy. Połykaj wrogów, zamieniaj ich w jaja i wykorzystuj te jaja do rozwiązywania zagadek, uruchamiania przełączników lub ostrzeliwania bossów z daleka.

Porada od profesjonalisty Nie panikuj, gdy mały Mario odleci. Szybko go złap, ale miej oczy szeroko otwarte. Pośpiech często sprawia, że tracisz więcej czasu.

Projekt poziomów nieustannie wprowadza nowe pomysły. Fabryki Shy Guyów, stoki narciarskie, obracające się platformy i gigantyczni bossowie wypełniający ekran – każdy świat oferuje coś nowego. To nigdy nie jest po prostu „kolejny poziom”. A krzywa trudności podkrada się niepostrzeżenie. Późniejsze światy oferują jedne z najtrudniejszych sekwencji platformowych na SNES, w tym ukryte przedmioty do zebrania. Muszę przyznać, że jest to jedna z niewielu gier, które sprawiły, że w gniewie rzuciłem kontrolerem i wybiegłem, by złapać oddech.

Nasza ocena: „Wyspa Yoshi’ego” wygląda jak książka dla dzieci, ale pod pastelową grafiką kryje się jedna z najsprytniejszych i najbardziej wymagających platformówek ery 16-bitowej. Na Switchu gra jest nadal tak samo pomysłowa i satysfakcjonująca, jak w 1995 roku.

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6. Super Mario World [Pierwsza przygoda Yoshi]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma, side-scroller Platformy SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Rok wydania 1990 (Japonia), 1991 (Ameryka Północna), 1992 (Europa) Twórcy Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają dopracowanej platformówki i mnóstwa sekretów Mocne strony Debiut Yoshi, rozgałęzione ścieżki, ulepszenie w postaci peleryny, mnóstwo ukrytych wyjść

„Super Mario World”” było grą premierową na konsolę SNES i nadało ton całej konsoli. Fabuła jest klasyczna: uratuj Peach z rąk Bowsera, pokonaj światy o określonej tematyce i po drodze rozdeptuj Goomby. Jednak skala tej gry znacznie przewyższa tytuły z czasów NES.

Mapa świata jest pełna rozgałęzionych tras, nawiedzonych domów i sekretnych wyjść, które odblokowują całe ukryte obszary. Star Road i Special World zamieniają grę w ogromny plac zabaw, a odkrywanie tych ścieżek przypominało łamanie kodów przy każdym ponownym przejściu poziomu.

Porada od profesjonalisty Opanuj pelerynę. Opanowanie jej szybowania i nurkowania otwiera skróty w różnych miejscach mapy.

Yoshi debiutuje właśnie tutaj i jest kimś więcej niż tylko pomocnikiem. Oferuje ci nowe ruchy, takie jak chwytanie językiem, połykanie wrogów oraz skok z trzepotaniem skrzydeł, który zmienia sposób pokonywania trudnych poziomów. Pióro peleryny to kolejny element, który całkowicie zmienia rozgrywkę, pozwalając ci wzbić się w powietrze, jeśli opanujesz jego skomplikowaną mechanikę lotu.

Same poziomy mają idealny rytm – są to krótkie, dynamiczne wyzwania pełne niespodzianek. W jednej chwili unikasz ostrzy piły w fortecy, a w następnej suniesz po latających blokach lub ścigasz się z prędkością aparatu Lakitu. Każdy świat ma co najmniej jeden poziom, który zapadnie ci w pamięć. Rywalizacja o miano najlepszej gry z serii Mario na Switch jest zacięta, ale ta zdecydowanie plasuje się w czołówce.

Nasza ocena: „Super Mario World”” to szczytowe osiągnięcie Mario w 2D. Sterowanie jest precyzyjne jak brzytwa, sekretów nie brakuje, a połączenie Yoshi, bonusów i rozgałęzionych tras sprawia, że można w nią grać w nieskończoność. To gra na SNES, którą umieściłbym na każdej liście pozycji obowiązkowych na Switchu.

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7. Chrono Trigger [Jedna gra JRPG, która rządzi wszystkimi]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG, turowa Platformy SNES, PS, Nintendo DS, PC, iOS, Android Rok wydania 1995 Twórcy Square Średni czas rozgrywki 20–35 godzin Dla Graczy, którzy cenią sobie klasyczną fabułę JRPG i głębię gry Mocne strony Fabuła oparta na podróży w czasie, wiele zakończeń, kombinacje ciosów, niesamowita ścieżka dźwiękowa

Gra „Chrono Trigger” rozpoczyna się na jarmarku, gdzie awaria teleportu przenosi bohaterów prosto w przeszłość. Od tego momentu gracz jest przenoszony przez różne epoki – prehistoryczne polowania, średniowieczne wojny, zrujnowaną przyszłość i ostateczną rozgrywkę z samą apokalipsą. To jedna z najlepszych gier JRPG na rynku.

To właśnie obsada sprawia, że gra działa. Frog włada mieczem i klątwą, Robo próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, który poszedł naprzód, a Magus to ten rodzaj zwrotu akcji w stylu „wróg, który stał się sojusznikiem”, który wciąż robi wrażenie. Każda postać wnosi coś wyjątkowego zarówno do fabuły, jak i do walki.

Porada od profesjonalisty Często zmieniaj skład drużyny. Ataki podwójne i potrójne mogą rozstrzygać walki, ale najlepsze kombinacje odkryjesz tylko poprzez eksperymentowanie.

System walki zapewnia szybką rozgrywkę. Wrogowie są na polu bitwy, nie ma losowych spotkań, a pasek Active Time Battle motywuje do szybkiego działania. Prawdziwym atutem są ataki zespołowe. Podwójne i potrójne techniki zamieniają standardowe walki w prawdziwy pokaz fajerwerków, a zmiana składu drużyny zmienia sposób gry.

Warto też zbadać każdy zakątek. Dzięki 13 zakończeniom, zadaniami pobocznym, które wzbogacają twoją drużynę, oraz opcjonalnym bossom, którzy wystawiają cię na próbę, jest to gra, do której chce się wracać. Ścieżka dźwiękowa spaja to wszystko w całość – jest nastrojowa, triumfalna i niezapomniana.

Nasza ocena: „Chrono Trigger” świetnie radzi sobie z motywem podróży w czasie, oferuje ciekawe postacie i opiera się na systemie walki, który wciąż wydaje się nowoczesny. Niezależnie od tego, czy grasz na SNES, czy na Switchu, to właśnie tę grę z gatunku JRPG zawsze polecam jako pierwszą.

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8. Super Mario Kart [Początek wyścigów kartingowych]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wyścigi gokartowe, tryb wieloosobowy Platformy SNES, Nintendo Switch Online Rok wydania 1992 Twórcy Nintendo (Shigeru Miyamoto, Tadashi Sugiyama) Średni czas gry Bez końca Najlepsze dla Graczy, którzy chcą rywalizacyjnych wyścigów z domieszką chaosu Mocne strony Bitwy na podzielonym ekranie, różnorodność trybów, proste, ale wciągające tory

Gra „Super Mario Kart” zapoczątkowała całe imperium dzięki technice Mode 7, która sprawiała, że płaskie tory wyglądały jak trójwymiarowe. Według dzisiejszych standardów gra jest nieco niezgrabna, ale w 1992 roku wydawała się być przyszłością. Nadal jest to jedna z najlepszych gier wieloosobowychna Switchu, która wywodzi się z konsoli SNES.

Tryb Grand Prix oferuje 20 torów w ramach czterech pucharów, a każdy z nich zawiera ostre zakręty, rampy i przeszkody, które mogą zniweczyć twój przejazd. To właśnie tutaj zadebiutowała Rainbow Road, która już wtedy była koszmarem bez barier ochronnych i z morderczymi zakrętami. Skład postaci jest również zróżnicowany – ośmiu kierowców o różnej masie i charakterystyce prowadzenia, dzięki czemu Bowser pędzi jak burza, podczas gdy Toad i Koopa zwinnie pokonują zakręty.

Porada od profesjonalisty Skoki z piórkiem są niesamowite – poćwicz je. Pozwalają skracać zakręty, omijać przeszkody i wyprzedzać tam, gdzie inni nie mają szans.

Ale zawsze najbardziej podobał mi się tryb Battle. Dwóch graczy, cztery areny, po trzy balony dla każdego. Żadnych okrążeń, żadnej linii mety, tylko polowanie na kumpla za pomocą muszli, aż jego balony pękną. To wzór dla każdej nocnej rywalizacji w Mario Kart.

Przedmioty sprawiają, że wyścigi są nieprzewidywalne. Idealnie rzucona zielona skorupa, błyskawica, która zmniejsza wszystkich, piórko pozwalające przeskoczyć przeszkody. To drobne akcenty, które sprawiają, że każdy wyścig jest inny.

Nasza opinia: „Super Mario Kart” wyznaczyło kierunek dla 30 lat szaleństwa. Ciasne tory, brutalne przedmioty i tryb bitewny sprawiły, że stała się klasyką. W porównaniu z późniejszymi częściami gra jest nieco surowa, ale nadal warto ją uruchomić na Switchu, żeby zobaczyć, gdzie zaczęła się historia wyścigów gokartowych.

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9. EarthBound [Najdziwniejsza gra RPG na SNES]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG, turowa Platformy SNES, Wii U, 3DS, Nintendo Switch Online Rok wydania 1994 (Japonia), 1995 (Ameryka Północna) Twórcy Ape, HAL Laboratory Średni czas rozgrywki 25–35 godzin Dla Graczy, którzy cenią sobie niecodzienny humor i RPG innego rodzaju Mocne strony Współczesna sceneria, niecodzienny humor, dziwni przeciwnicy, wyjątkowa walka

EarthBound wywraca do góry nogami schematy gier RPG. Nie ma tu rycerzy ani zamków – walczysz kijami baseballowymi, rzucasz jojo i wykorzystujesz moce parapsychiczne. Świat wygląda jak połączenie małego amerykańskiego miasteczka z nonsensem rodem z gorączkowego snu i właśnie za to go uwielbiam. Jeśli chcesz odpocząć od najlepszych gier RPG na Switchu, które wpisują się w normę, to jest to idealne, dziwaczne miejsce dla ciebie.

Wcielasz się w postać Nessa, chłopca, który przypadkowo zostaje wplątany w walkę z obcym Giygasem. Grupa, którą zbierasz po drodze, jest równie dziwna: dziewczyna z nadprzyrodzonymi zdolnościami, maniak gadżetów i książę znający sztuki walki. Są potężni, to prawda, ale wciąż borykają się z typowymi problemami, takimi jak łobuzy, pech, a nawet tęsknota za domem.

Rada od profesjonalisty Zaopatrz się w przedmioty lecznicze, bo efekty statusowe są brutalne. I często dzwoń do domu. Tęsknota za domem cię zniszczy, jeśli będziesz ją ignorować.

Walka na pierwszy rzut oka wygląda standardowo, ale pasek zdrowia, który stopniowo się zmniejsza, to ogromny zwrot akcji. Otrzymaj potężny cios, a twoje zdrowie będzie się stopniowo zmniejszać, zamiast spaść natychmiast. Jeśli zdążysz szybko się wyleczyć, możesz uratować się przed nokautem. Ta jedna zmiana sprawia, że bitwy są pełne napięcia i dają satysfakcję.

Do tego dochodzi humor. Gadające grzyby, hipisowscy przeciwnicy, dziwaczne postacie niezależne wygłaszające bzdury. Jest zabawnie, ale nigdy nie jest to humor bez sensu. Cała gra sprawia wrażenie satyry ubranej w formę RPG.

Nasza ocena: „EarthBound” jest dziwaczne, zabawne i potajemnie genialne. Stopniowo malejący pasek zdrowia, nowoczesna sceneria i niecodzienny klimat sprawiają, że nie przypomina niczego innego na SNES. Nie bez powodu jest to kultowy klasyk, a na Switchu w końcu łatwo zrozumieć, dlaczego.

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10. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars [Pierwsza gra RPG z Mario]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG, turowa Platformy SNES, Wii Virtual Console, Wii U, Nintendo Switch Online Rok wydania 1996 Twórcy Square, Nintendo Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają mechaniki RPG połączonej z humorem i urokiem Mario Mocne strony Walka oparta na wyczuciu czasu, mieszana obsada, barwny świat, świetne tempo

W grze „Super Mario RPG” Królestwo Grzybów zostało przekształcone w pełnoprawną grę JRPG. Pojawiają się tu Peach i Bowser, ale tym razem są po twojej stronie. Poznasz też nowe postacie, takie jak Mallow – płacząca chmura – oraz Geno – marionetka z laserowymi ramionami. Na początku wydaje się to dziwne, ale potem zdajesz sobie sprawę, jak świetnie to działa.

Walka łączy tradycyjne bitwy turowe z elementami akcji. Jeśli dobrze wyczujesz moment naciśnięcia przycisku, zablokujesz ataki lub zadasz ciosy krytyczne. Ten dodatkowy wymiar umiejętności sprawia, że walki są wciągające, zwłaszcza w trudniejszych starciach z bossami.

Porada od profesjonalisty Zwróć uwagę na odpowiedni moment ataku i blokowania. Opanowanie tej mechaniki sprawia, że nawet najtrudniejsi bossowie stają się do pokonania.

Eksploracja również jest pełna życia. Mapy izometryczne są pełne sekretów, zabawnych postaci niezależnych i minigier, które urozmaicają przebieg misji. W jednej chwili skaczesz po ruchomych blokach, a w następnej gonicie złodzieja lub wskakujesz do wagonika kopalnianego.

Humor jest obecny na każdym kroku. Pantomimiczne przerywniki filmowe z Mario nadal są przezabawne, a scenariusz zrównoważony jest między beztroskimi żartami a bardziej epickimi momentami związanymi z poszukiwaniem siedmiu fragmentów gwiazdy.

Nasza ocena: „Super Mario RPG” łączy umiejętności Square w tworzeniu gier RPG z zabawnym światem Mario i robi to znakomicie. Fajna walka, zapadające w pamięć postacie i mnóstwo dziwnych niespodzianek sprawiają, że jest to jeden z najlepszych eksperymentów na SNES. I taki, który wciąż wydaje się świeży na Switchu.

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11. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting [Najszybszy Street Fighter na SNES]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Bijatyka Platformy Arcade, SNES, Nintendo Switch Online Rok wydania 1993 Twórcy Capcom Średni czas gry Bez końca Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają rywalizacyjne walki i szybkie pojedynki Mocne strony Szybkie tempo, zrównoważona lista postaci, kultowe areny, czysty klimat gier zręcznościowych

W grze „Street Fighter II” Turbo” wszystko zostało dopracowane, a tempo znacznie przyspieszone. Kombinacje ciosów zadawały większe obrażenia, pojedynki toczyły się szybciej i nagle otrzymaliśmy jedną z najlepszych gier walki na konsolę SNES. Szybko stała się ona ulubioną areną rozgrywek wieloosobowych dla wszystkich, którzy chcieli się pochwalić swoimi osiągnięciami.

Skład postaci do dziś wyznacza standardy w grach walki. Kule ognia i ciosy smocze Ryu i Kena, pułapki z hukiem sonicznym Guile’a, seria kopnięć Chun-Li, niszczycielskie chwytania Zangiefa – każda postać jest wyjątkowa. Poznawanie ich specyfiki to połowa zabawy, a wymyślanie kontrataków przeciwko znajomym to druga połowa.

Porada od profesjonalisty Wybierz jedną postać i poćwicz ją do perfekcji. Doskonała znajomość zestawu ruchów jednej postaci jest lepsza niż przeciętna znajomość całej listy.

Równie kultowe są poziomy. Walki przed odrzutowcem Guile’a, na tętniącym życiem targu Chun-Li czy w dojo Ryu na zawsze zapadły mi w pamięć. Dodajmy do tego legendarną muzykę (motyw Guile’a pasuje najwyraźniej do wszystkiego), a całość emanuje energią salonów gier.

To, co wyróżniało Turbo, to szybkość. Szybsze tempo nie tylko wyglądało lepiej, ale także podniosło poprzeczkę umiejętności. Czas stał się kluczowy, a pojedynki wymagały precyzji. Dlatego właśnie ta wersja przez lata była standardem w rozgrywkach turniejowych.

Nasza ocena: Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting to czysta perfekcja w gatunku bijatyk. dopracowana mechanika, legendarna obsada postaci oraz tempo, które nagradza umiejętności, sprawiają, że gra pozostaje ponadczasowa. Na Switchu nadal jest to jedna z najlepszych gier do rozgrywek w trybie „kanapa kontra kanapa”, w jakie można zagrać.

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12. Star Fox [Poligony w locie]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka typu rail shooter, gra akcji 3D Platformy SNES, Nintendo Switch Online Rok wydania 1993 Twórcy Nintendo, Argonaut Software Średni czas rozgrywki 3–5 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają klasycznej strzelanki zręcznościowej z elementami 3D Mocne strony Grafika oparta na układzie Super FX, rozgałęzione trasy, kultowe przekomarzania się członków drużyny

Star Fox to gra, w której Nintendo popisało się możliwościami technicznymi konsoli SNES. Dzięki układowi Super FX gra wykorzystywała wielokąty tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał, i zamieniła 16-bitową konsolę w maszynę do pseudo-trójwymiarowych walk powietrznych. Latanie statkiem Arwing nad Cornerią w 1993 roku wydawało się czymś magicznym.

Rozgrywka jest prosta, ale skuteczna. Poruszasz się po ustalonych torach, niszcząc fale wrogów, omijając przeszkody i ścigając bossów. Sterowanie Arwingiem jest precyzyjne, a beczki i namierzanie celów sprawiają, że walki są satysfakcjonujące nawet dzisiaj. Andross, gigantyczna latająca głowa złoczyńcy, nadal pozostaje jednym z najdziwniejszych bossów końcowych na SNES.

Rada od profesjonalisty Dbaj o bezpieczeństwo swoich kolegów z drużyny. Ratowanie ich podczas misji oznacza, że później będą cię osłaniać dodatkową siłą ognia.

Rozgałęzione ścieżki zapewniają różnorodność rozgrywki. Wybierz jedną trasę, a czeka cię prosta kampania; wybierz inną, a będziesz musiał unikać min kosmicznych lub toczyć pojedynki w polach asteroid. Krótki czas rozgrywki sprawia, że łatwo jest zagrać ponownie, a o to właśnie chodziło. W gruncie rzeczy jest to gra w stylu arcade.

Obsada dodaje uroku. Fox, Falco, Peppy i Slippy nie tylko się dołączają; gadają w trakcie lotu, nadając grze osobowość wykraczającą poza samą strzelaninę. Te przekomarzania stały się znakiem rozpoznawczym serii.

Nasza ocena: „Star Fox” ma swoje niedociągnięcia, ale pokazał, na co stać konsolę SNES przy odrobinie dodatkowej mocy obliczeniowej. Połączenie grafiki 3D, żartów zespołu i zręcznościowego tempa sprawiło, że gra wyróżniała się w tamtych czasach – i nadal warto w nią zagrać na Switchu.

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13. F-Zero [Najszybsza gra wyścigowa na SNES]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Futurystyczne wyścigi Platformy SNES, Nintendo Switch Online Rok wydania 1990 (JP), 1991 (NA/EU) Twórcy Nintendo Średni czas rozgrywki 3–6 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią szybkie wyścigi i trudne trasy Mocne strony Grafika w trybie Mode 7, szalona prędkość, kultowe tory, precyzyjne sterowanie

Gra „F-Zero” pojawiła się w dniu premiery konsoli SNES i od razu pokazała, na co ją stać. Grafika w trybie Mode 7 zamieniła płaskie tory w kręte autostrady i nagle nowoczesne gry wyścigowe przestały wydawać się 8-bitowe. Poczucie prędkości nadal robi ogromne wrażenie. Jak na grę z 1990 roku jest ona niesamowicie szybka.

Do wyboru masz cztery poduszkowce, z których każdy ma inne parametry. Blue Falcon jest zrównoważony, Golden Fox jest szybki, ale delikatny, Fire Stingray uderza jak czołg, a Wild Goose plasuje się gdzieś pośrodku. Kluczem do sukcesu jest opanowanie prowadzenia każdego z nich, ponieważ jedno nieostrożne uderzenie może wyrzucić cię z toru.

Porada od profesjonalisty Nie używaj dopalacza lekkomyślnie. Twój pasek zdrowia to wskaźnik dopalacza, a zużycie go w całości zazwyczaj oznacza, że nie przetrwasz okrążenia.

Tory to tylko wisienka na torcie. Mute City, Big Blue, Port Town – wszystkie zapisały się w historii SNES. Każdy tor ma ostre zakręty, skocznie, platformy przyspieszające i przeszkody, które karzą za nieostrożną jazdę. W późniejszych ligach gra wymaga precyzji, a zwycięstwo daje poczucie wykonania idealnego przejazdu.

W porównaniu z nowoczesnymi grami wyścigowymi ma niewiele trybów (brak trybu wieloosobowego w oryginalnej wersji to spory minus), ale próby czasowe i skoki trudności sprawiają, że gra ma w sobie coś, co sprawia, że chce się do niej wracać. Pobijanie własnego najlepszego czasu okrążenia to prawdziwe uzależnienie.

Nasza ocena: F-Zero to prędkość, czysta i prosta. Tory są kultowe, sterowanie precyzyjne, a poczucie pędu nie ma sobie równych na SNES. Na Switchu nadal warto w nią zagrać, aby zobaczyć, gdzie zaczęła się era futurystycznych wyścigów.

Moja ogólna ocena

W ofercie gier z SNES na Switchu nie brakuje klasyków, ale wybór odpowiedniego punktu wyjścia zależy od tego, czego szukasz. Niektóre gry są stworzone z myślą o szybkiej zabawie, inne o długotrwałym graniu, a kilka z nich nadal definiuje całe gatunki. Oto, co poleciłbym różnym graczom:

Dla poszukiwaczy przygód: „The Legend of Zelda: A Łącze z przeszłością””. Eksploracja, łamigłówki i lochy, które nigdy się nie nudzą, sprawiają, że jest to mój numer jeden wśród gier przygodowych.

„The Legend of Zelda: A Łącze z przeszłością””. Eksploracja, łamigłówki i lochy, które nigdy się nie nudzą, sprawiają, że jest to mój numer jeden wśród gier przygodowych. Dla rodzin: „Kirby Super Star”. Lekka, kolorowa i pełna krótkich przygód. Dodajmy do tego tryb kooperacji, a otrzymamy grę, która najłatwiej zadowoli wszystkich na tej liście.

„Kirby Super Star”. Lekka, kolorowa i pełna krótkich przygód. Dodajmy do tego tryb kooperacji, a otrzymamy grę, która najłatwiej zadowoli wszystkich na tej liście. Dla fanów gier RPG: Chrono Trigger. Podróże w czasie, rozgałęzione zakończenia i walka, która nagradza eksperymentowanie. To gra z gatunku JRPG, którą poleciłbym jako pierwszą.

Chrono Trigger. Podróże w czasie, rozgałęzione zakończenia i walka, która nagradza eksperymentowanie. To gra z gatunku JRPG, którą poleciłbym jako pierwszą. Dla graczy okazjonalnych: „Super Mario World””. Krótkie poziomy, precyzyjne sterowanie i mnóstwo sekretów. Idealna gra do grania od czasu do czasu bez utraty postępów.

„Super Mario World””. Krótkie poziomy, precyzyjne sterowanie i mnóstwo sekretów. Idealna gra do grania od czasu do czasu bez utraty postępów. Dla fanów platformówek: Donkey Kong Country. Precyzyjne sterowanie, ogromna różnorodność i ścieżka dźwiękowa, która wciąż robi wrażenie. Platformówka w najfajniejszym wydaniu.

Donkey Kong Country. Precyzyjne sterowanie, ogromna różnorodność i ścieżka dźwiękowa, która wciąż robi wrażenie. Platformówka w najfajniejszym wydaniu. Dla fanów science fiction: Super Metroid. Mapa, która odkrywa się kawałek po kawałku, ulepszenia, które zmieniają oblicze gry, oraz bossowie, którzy wystawiają twoje umiejętności na próbę.

Super Metroid. Mapa, która odkrywa się kawałek po kawałku, ulepszenia, które zmieniają oblicze gry, oraz bossowie, którzy wystawiają twoje umiejętności na próbę. Dla kreatywnych graczy: Yoshi’s Island. Wygląda jak kolorowanka, a gra się w nią jak w mistrzowską lekcję projektowania platformówek. Każdy poziom ma w sobie coś nowego.

Yoshi’s Island. Wygląda jak kolorowanka, a gra się w nią jak w mistrzowską lekcję projektowania platformówek. Każdy poziom ma w sobie coś nowego. Dla fanów retro wyścigów : F-Zero. Oszałamiająca prędkość, magia trybu Mode 7 i tory, które wciąż sprawdzają twój refleks.

F-Zero. Oszałamiająca prędkość, magia trybu Mode 7 i tory, które wciąż sprawdzają twój refleks. Dla graczy lubiących rywalizację: Street Fighter II Turbo. Zrównoważona lista postaci, brutalne tempo i najlepsza gra typu „kanapa kontra kanapa”, w której można zdobyć prawo do przechwałek.

Gdy zechcesz odejść od stylu retro, nasza lista najlepszych gier na Nintendo Switch pokaże Ci, co ta konsola ma dziś do zaoferowania.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra na Switch z katalogu SNES?

„The Legend of Zelda: A Łącze z przeszłością”” to najlepsza gra na Switch z serii SNES. Doskonale łączy eksplorację, łamigłówki i walkę, a wszystko to w systemie dwóch światów, który nawet dzisiaj wydaje się przemyślany. Gra nie zestarzała się ani trochę i działa idealnie na Switchu.

Czym jest SNES?

SNES, czyli Super Nintendo Entertainment System, to 16-bitowa konsola Nintendo wydana na początku lat 90. Była następcą NES i dostarczyła jedne z najbardziej kultowych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Tytuły takie jak „Zelda”, „Mario”, „Metroid” i „Donkey Kong” ugruntowały jej pozycję jako jednej z najbardziej legendarnych konsol. Wiele gier na NES i SNES to dziś kultowe klasyki.

Kiedy pojawiło się SNES?

Konsola SNES zadebiutowała w Japonii w 1990 roku pod nazwą Super Famicom, a następnie trafiła do Ameryki Północnej w 1991 roku i do Europy w 1992 roku. Szybko odniosła światowy sukces, przyczyniając się do rozwoju ery gier 16-bitowych i wprowadzając na rynek takie klasyki jak „Super Mario World””, „A Łącze z przeszłością”” oraz „Street Fighter II””.

Ile jest gier na SNES?

Nintendo oficjalnie wydało na całym świecie około 1 750 gier na SNES, choć liczba ta różni się w zależności od regionu. W Ameryce Północnej i Europie pojawiło się mniej tytułów niż w Japonii, która otrzymała największą bibliotekę gier. Na konsoli Switch dostępna jest wyselekcjonowana kolekcja w ramach usługi Nintendo Switch Online, zawierająca dziesiątki najlepszych i najbardziej kultowych tytułów na tę konsolę.

Czy nadal można kupić nowe gry na SNES?

Nie, Nintendo nie produkuje już nowych kartridżów na SNES. Oryginalne gry są obecnie przedmiotami kolekcjonerskimi, często kosztownymi, w zależności od ich rzadkości. Najlepszym rozwiązaniem jest granie w wersji cyfrowej za pośrednictwem usługi Nintendo Switch Online, gdzie znaczna część biblioteki gier na SNES została ponownie wydana i zachowana dla współczesnych graczy.

Jak grać w gry na SNES na Switchu?

W gry na SNES na Switchu można grać dzięki subskrypcji Nintendo Switch Online. Usługa obejmuje dedykowaną aplikację SNES, która pozwala przeglądać i natychmiast grać w dziesiątki tytułów. Wystarczy pobrać aplikację, zalogować się i już można zanurzyć się w retro klasykach na swojej konsoli.