Os 13 melhores jogos de SNES para a Switch: sucessos retro que vale a pena revisitar em 2026

Os melhores jogos do SNES para a Switch trazem de volta a magia dos 16 bits que marcou uma era, mas agora tudo isso está reunido na consola moderna da Nintendo. Podes curtir a nostalgia sem teres de ir buscar cartuchos antigos nem procurar por hardware empoeirado.

Voltei a jogar os clássicos no Switch, e a mudança das televisões com imagem granulada para uma experiência nítida, seja no modo portátil ou acoplado à base, faz com que estes jogos ganhem vida de uma forma nova.

Neste guia, vou falar das melhores escolhas, porque é que ainda são importantes e em quais vale a pena investires o teu tempo hoje em dia.

As nossas melhores escolhas de jogos SNES para a Switch

Não escolhi estes jogos só porque são clássicos; há imensos títulos do SNES que o são. O que os distingue é o quão bem se mantêm até hoje. Continuam a ser divertidos, engenhosos e capazes de te cativar durante horas a fio. É por isso que estes cinco merecem os primeiros lugares.

The Legend of Zelda: A Ligação ao Passado (1991) – A aventura que marcou a série Zelda. Dois mundos para explorar, masmorras repletas de quebra-cabeças e equipamentos que mudam constantemente a forma como jogas. É a combinação perfeita de ação, exploração e descoberta. Super Metroid (1994) – É por isto que o género «Metroidvania» existe. És largado em Zebes sem quase nenhuma pista, tendo de explorar um labirinto de corredores e covis alienígenas que só se abrem à medida que ganhas novas habilidades. Cada melhoria parece merecida, cada luta contra um chefe desafia-te e a atmosfera é inigualável. Donkey Kong Country (1994) – A aventura na selva da Rare continua a ser fantástica. A troca entre o Donkey e o Diddy mantém a dinâmica das plataformas, e níveis como o caos dos carrinhos de mina e as explosões de barris nunca se tornam enfadonhos. Só a banda sonora já vale a viagem de volta.

Estes cinco jogos são o coração do catálogo do SNES na Switch. A seguir, vou analisar cada um deles, mostrando porque é que continuam a ser essenciais e como se comparam com o resto da biblioteca.

Os 13 melhores jogos SNES para a Switch: as melhores escolhas para os fãs de retro

O catálogo do SNES na Switch está repleto de jogos que continuam a aguentar-se décadas depois. Jogos de plataformas bem trabalhados, aventuras profundas e pura diversão retro que não envelheceu nem um pouco. Quantos destes jogos clássicos já jogaste mesmo?

1. The Legend of Zelda: A Ligação ao Passado [Melhor jogo SNES para a Switch em geral]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1991 (JP), 1992 (NA/EU) Criadores Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Duração média do jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de quebra-cabeças, exploração e da ação clássica de Zelda O que gostei O design de dois mundos, a variedade de masmorras, a progressão inteligente dos itens e as lutas contra chefes inesquecíveis

A Ligação ao Passado não perde tempo. Pegas numa espada debaixo de chuva, entrás às escondidas no Castelo de Hyrule e a história ganha força até se tornar uma luta para salvar dois mundos. Esta premissa simples deu-nos, de alguma forma, um dos melhores jogos de sempre para a SNES.

Cada masmorra é um novo desafio. O Hookshot transforma fossos em atalhos. A Vara de Fogo ilumina salas escuras e incinera chefes. O Moldorm atira-te para o abismo se escorregares. O Blind prende-te numa sala apertada cheia de bolas de fogo. Cada luta fica-te na memória porque é construída em torno das ferramentas que conquistaste.

Dica de profissional Procura fissuras nas paredes. Metade do melhor equipamento e das peças de coração estão escondidos atrás delas. Lança a bomba primeiro, faz perguntas depois.

O sistema do Mundo da Luz e do Mundo das Trevas mantém o ritmo acelerado. Um beco sem saída num mundo torna-se um caminho no outro. Estás sempre a dar uma olhadela e a vasculhar o mapa à procura de recantos escondidos. No entanto, a minha exploração ficou muito melhor assim que comecei a usar um comando do Switch que funciona bem.

E fora da missão principal, há imenso para descobrir. Pedaços de coração escondidos em cavernas, a Floresta Perdida cheia de segredos, personagens secundárias excêntricas que te dão recompensas estranhas. Está repleto dessas pequenas vitórias que te fazem continuar a avançar.

O meu veredicto: «Uma Ligação ao Passado» acerta em cheio na mecânica dos dois mundos, oferece masmorras que levam as tuas ferramentas ao limite e ainda por cima tem lutas contra chefes que não vais esquecer. É o jogo da SNES ao qual ainda volto sempre, e na Switch, continua tão bom como sempre.

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2. Super Metroid [A fórmula Metroidvania aperfeiçoada]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura, Metroidvania Plataformas SNES, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1994 Criadores Nintendo (Gunpei Yokoi, Yoshio Sakamoto) Duração média do jogo 10-15 horas Ideal para Jogadores que gostam de exploração, ambiente e chefes difíceis O que eu gostei Mapa não linear, melhorias que mudam a forma de jogar, um mundo com um ambiente único, encontros inesquecíveis

O Super Metroid não te trata como uma criança. Aterrás em Zebes, as portas fecham-se atrás de ti e ficas por tua conta para descobrir como funciona. Sem pontos de referência luminosos. Sem pop-ups de tutoriais. Só tu, uma pistola de ervilhas e um labirinto alienígena que não para de dar voltas sobre si próprio. Este jogo teve uma enorme influência em tantos jogos de sucesso para a Switch e é uma memória tão querida da minha própria infância. Felizmente, este tem um mapa, ao contrário do original.

Cada melhoria muda completamente o jogo. A Morph Ball permite-te esgueirar-te por espaços apertados. O Grapple Beam transforma abismos sem fundo em parques de diversões. O Screw Attack faz-te sentir intocável. Aquele momento em que um beco sem saída de há horas atrás se abre de repente? É essa a essência do jogo, e nunca deixa de te surpreender.

Dica de profissional Dispara em tudo. Há caminhos escondidos por todo o lado e, quanto mais cedo aprenderes a suspeitar de todas as paredes e pisos, menos perdido te vais sentir.

Os chefes também não brincam em serviço. O Crocomire derrete o chão à medida que o vais empurrando para trás, polegada a polegada. O Ridley é o caos puro, a ziguezaguear pelo ecrã e a obrigar-te a manter-te agressivo. E a Mother Brain? Essa luta é um verdadeiro espetáculo. A segunda fase deixou-me de boca aberta em ’94 e ainda hoje impressiona.

O próprio Zebes faz metade do trabalho pesado. O design de som é todo pressão e pavor – portas a fechar com um silvo, zumbidos sinistros a encher os corredores vazios, música que te faz sentir preso. Não é só decoração; faz com que cada passo em frente pareça arriscado.

O meu veredicto: O Super Metroid é uma das razões pelas quais o Metroidvania se tornou um género. Melhorias inteligentes, chefes inesquecíveis e um mundo que te empurra a continuar a explorar os seus limites. Pegou na fórmula original do Metroidvania e moldou-a para o que é hoje.

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3. Donkey Kong Country [Melhores gráficos na SNES]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas, side-scroller Plataformas SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online (UE) Ano de lançamento 1994 Criadores Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 6-10 horas Ideal para Jogadores que adoram jogos de plataformas difíceis com estilo O que gostei Níveis variados, controlos precisos, música icónica, mecânica de equipa

O Donkey Kong Country começou a chamar a atenção assim que saiu. Os modelos 3D pré-renderizados não se pareciam nada com os sprites planos a que toda a gente estava habituada e, na SNES, parecia magia negra. Mas é muito mais do que só uma aparência bonita, porque a jogabilidade de plataformas continua a aguentar-se bem. Se preferes o Mario, eu entendo, mas, para mim, este é o melhor jogo de plataformas da consola.

Controlas o Donkey e o Diddy, alternando entre eles para aproveitar os diferentes pontos fortes. O Donkey bate mais forte, o Diddy move-se mais depressa, e perder um deles muda a forma como abordas cada nível. O jogo varia constantemente as coisas – balançar em cipós, explodir barris, fases subaquáticas com o Enguarde, o peixe-espada, e aquelas famosas corridas de carrinhos de mina que castigam quem não tem bom timing.

Dica de profissional Passa sempre o comando ao Diddy para ganhar velocidade. O arco do salto dele torna as secções de plataformas difíceis muito mais fáceis do que o pisão pesado do Donkey.

O que faz a diferença é o ritmo. Os níveis são curtos , mas repletos de segredos. Salas de bónus , bananas escondidas e amigos animais à espera de serem descobertos. E aquela banda sonora? A música de David Wise continua a arrasar, com faixas como «Aquatic Ambience» e «Stickerbush Symphony» que são lendas da SNES.

Mas não é perfeito. Os picos de dificuldade podem ser difíceis, e as fases no final do jogo não te poupam. Mas esse desafio faz parte do encanto. Vencer uma fase difícil dá a sensação de uma verdadeira conquista.

O meu veredicto: O Donkey Kong Country tem gráficos fantásticos, mas é a variedade de níveis, a mecânica de jogo em equipa e a música que o tornam intemporal. Continua a ser um dos melhores jogos de plataformas da SNES e é um jogo imperdível na Switch. Sem a trilogia Donkey Kong Country, a SNES não seria a consola que todos conhecemos e adoramos.

4. Kirby Super Star [Oito jogos num só]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de ação e plataformas, de recolha Plataformas SNES, Nintendo DS, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1996 Criadores HAL Laboratory, Nintendo Tempo médio de jogo 8-12 horas Ideal para Jogadores que procuram variedade e sessões rápidas de jogo O que gostei Oito modos de jogo, habilidades de cópia, modo cooperativo ideal para jogar em família, design simples mas inteligente

O Kirby Super Star é um verdadeiro bufê de jogos. Tens oito modos que vão desde desafios rápidos, do tamanho de um petisco, até aventuras completas. Numa das jogadas, vais à caça de tesouros pela «Great Cave Offensive»; noutra, és lançado numa série de combates contra chefes. E depois há o «Desejos da Via Láctea», que se joga como uma campanha completa do Kirby.

O grande trunfo é a habilidade de cópia do Kirby. Engole um inimigo e, de repente, estás a atirar bombas, a brandir espadas ou a voar por aí com propulsão a jato. Cada modo explora estas habilidades de formas diferentes, por isso nada se torna enfadonho. E se quiseres variar ainda mais, podes chamar um ajudante controlado pelo computador ou passar o comando para um modo cooperativo a dois jogadores. É um jogo cooperativo fantástico, e lembro-me de passar horas a jogar com a minha irmãzinha.

Dica de profissional Experimenta todas as habilidades de cópia. Algumas são imbatíveis no modo certo, e descobrir esses combos é metade da diversão.

É acessível da melhor maneira possível. Podes fazer uma partida rápida em poucos minutos ou passar dias a jogar nos diferentes modos. Os gráficos coloridos e o ritmo descontraído facilitam entrar e sair do jogo, e é exatamente por isso que envelheceu tão bem – e que os fãs ainda o consideram um dos melhores jogos do Kirby até hoje.

O meu veredicto: O «Kirby Super Star» é a variedade no seu melhor. Oito modos, imensas habilidades de cópia e uma opção de cooperação fácil tornam-no infinitamente rejogável. Na Switch, continua a ser um dos jogos de SNES mais divertidos e flexíveis que podes jogar.

5. Yoshi's Island [O melhor livro para colorir que já joguei]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas, side-scroller Plataformas SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1995 Criadores Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Tempo médio de jogo 12-15 horas Ideal para Jogadores que procuram jogos de plataformas com criatividade e desafio O que gostei Arte desenhada à mão, mecânica de atirar ovos, níveis criativos, variedade de chefes

O Yoshi’s Island não se parece com nenhum outro jogo da SNES. A arte em lápis de cera e aguarela era tão ousada em 1995 e ainda hoje se destaca. É bonito, claro, mas também muda a sensação do jogo. Parece que os criadores fizeram cada fase à mão e encheram-na de truques únicos. Continua a ser um jogo incrível para a Switch, mesmo para miúdos, como se tivesse vindo de outros tempos.

Em vez do Mario, controlas o Yoshi, que leva o Bebé Mario às costas. Se levares um golpe, o bebé flutua para longe numa bolha enquanto um temporizador vai a contar. É uma reviravolta inteligente que aumenta a tensão sem mortes injustas. O arsenal do Yoshi é igualmente criativo. Engole inimigos, transforma-os em ovos e usa esses ovos para resolver quebra-cabeças, acionar interruptores ou atirar nos chefes à distância.

Dica de profissional Não entres em pânico quando o Bebé Mario flutuar para longe. Agarra-o depressa, mas mantém-te atento. Apressar-te muitas vezes faz-te perder mais tempo.

O design dos níveis não para de apresentar novas ideias. Fábricas de Shy Guys, pistas de esqui, plataformas giratórias e chefes gigantes que ocupam todo o ecrã – cada mundo traz algo de novo. Nunca é apenas «mais um nível». E a curva de dificuldade vai-te apanhando de surpresa. Os mundos finais apresentam algumas das plataformas mais difíceis da SNES, incluindo itens colecionáveis escondidos. Tenho de admitir que este é um dos poucos jogos que me fez atirar o comando com raiva e sair a correr para respirar um pouco.

O meu veredicto: O «Yoshi’s Island» parece um livro infantil, mas por baixo da arte em tons pastel está um dos jogos de plataformas mais inteligentes e exigentes da era dos 16 bits. Na Switch, continua a ser tão criativo e gratificante como era em 1995.

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6. Super Mario World [A Primeira Aventura do Yoshi]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas, side-scroller Plataformas SNES, Game Boy Advance, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1990 (JP), 1991 (NA), 1992 (EU) Criadores Nintendo (Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka) Duração média do jogo 10-15 horas Ideal para Jogadores que procuram um jogo de plataformas bem trabalhado e imensos segredos O que gostei A estreia do Yoshi, percursos alternativos, o power-up da capa, saídas secretas em abundância

O Super Mario World foi um dos jogos de lançamento da SNES e definiu o tom de toda a consola. A premissa é clássica: salvar a Peach do Bowser, completar mundos temáticos e esmagar Goombas pelo caminho. Mas a escala aqui ultrapassa em muito os jogos da NES.

O mapa do mundo está repleto de percursos ramificados, casas assombradas e saídas secretas que desbloqueiam áreas inteiras escondidas. A Star Road e o Special World transformam o jogo num enorme parque de diversões, e descobrir esses percursos parecia que estava a decifrar códigos cada vez que revisitei um nível.

Dica de profissional Aprende a usar a capa. Dominar o planeio e o mergulho com ela abre atalhos por todo o mapa.

O Yoshi faz aqui a sua estreia, e é mais do que um simples ajudante. Ele dá-te novos movimentos, como agarrar com a língua, engolir inimigos e o salto flutuante, que muda a forma como abordas os níveis mais difíceis. A pena da capa é outra grande novidade, permitindo-te voar pelos céus se dominares a sua complicada mecânica de voo.

Os próprios níveis mantêm um ritmo perfeito – desafios curtos e intensos, repletos de surpresas. Num momento estás a esquivar-te de lâminas de serra numa fortaleza, no momento seguinte estás a deslizar em blocos voadores ou a competir com a velocidade da câmara do Lakitu. Cada mundo tem pelo menos uma fase de que te vais lembrar. A concorrência pelos melhores jogos do Mario para a Switch é forte, mas este está definitivamente no topo.

O meu veredicto: o Super Mario World é o auge do Mario em 2D. Os controlos são precisos, os segredos não acabam nunca e a mistura de Yoshi, power-ups e percursos alternativos torna-o infinitamente rejogável. É o jogo da SNES que eu colocaria em qualquer lista de jogos imperdíveis para a Switch.

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7. Chrono Trigger [Um JRPG para os dominar a todos]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG, por turnos Plataformas SNES, PS, Nintendo DS, PC, iOS, Android Ano de lançamento 1995 Criadores Square Duração média do jogo 20-35 horas Ideal para Jogadores que procuram uma narrativa clássica de JRPG e profundidade O que gostei Enredo com viagens no tempo, finais múltiplos, combinações de ataques e uma banda sonora incrível

O Chrono Trigger começa com uma feira, uma máquina de teletransporte que dá para o torto e uma viagem direta para o passado. A partir daí, vai levando-te por diferentes épocas – caçadas pré-históricas, guerras medievais, futuros em ruínas e um confronto com o próprio apocalipse. É um dos melhores jogos JRPG que há.

É o elenco que faz tudo funcionar. O Frog empunha uma espada e carrega uma maldição, o Robo tenta encontrar o seu lugar num mundo que seguiu em frente e o Magus é aquele tipo de reviravolta do «inimigo que se torna aliado» que ainda hoje impressiona. Cada personagem traz algo único tanto para a história como para o combate.

Dica de profissional Mistura frequentemente os membros do grupo. As técnicas duplas e triplas podem decidir as lutas, mas só vais descobrir as melhores combinações experimentando.

O sistema de batalha mantém tudo rápido. Os inimigos estão no campo, sem encontros aleatórios, e o medidor de Batalha em Tempo Ativo (ATB) pressiona-te a agir rapidamente. O verdadeiro destaque são os ataques em equipa. As técnicas duplas e triplas transformam lutas normais em verdadeiros espetáculos, e trocar os membros do grupo muda a forma como jogas.

Explorar todos os recantos também compensa. Com 13 finais, missões secundárias que dão profundidade à tua equipa e chefes opcionais que te levam ao limite, é um jogo que dá vontade de jogar de novo. A banda sonora une tudo isto – melancólica, triunfante e inesquecível.

O meu veredicto: O Chrono Trigger acerta em cheio na viagem no tempo, oferece-te personagens interessantes e apoia tudo isso com um sistema de combate que ainda parece moderno. Seja na SNES ou na Switch, é o JRPG que recomendo sempre às pessoas para jogarem primeiro.

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8. Super Mario Kart [O início das corridas de kart]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corridas de kart, multijogador Plataformas SNES, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1992 Criadores Nintendo (Shigeru Miyamoto, Tadashi Sugiyama) Tempo médio de jogo Sem fim Ideal para Jogadores que querem corridas competitivas com um toque de caos O que gostei Batalhas em ecrã dividido, variedade de modos, pistas simples mas viciantes

O Super Mario Kart deu início a um império com os truques do Mode 7, que transformavam pistas planas em algo que parecia 3D. É um pouco rudimentar para os padrões atuais, mas em 1992 parecia o futuro. Continua a ser um dos melhores jogos multijogadorpara a Switch que vieram da SNES.

O modo Grand Prix oferece-te 20 pistas distribuídas por quatro taças, cada uma com curvas fechadas, rampas e obstáculos para te estragar a corrida. A Rainbow Road estreou-se aqui e já era um pesadelo, sem guardas de proteção e com curvas implacáveis. O elenco também é variado – oito pilotos com pesos e manobrabilidade diferentes, por isso o Bowser avança a toda a velocidade enquanto o Toad e o Koopa ziguezagueiam nas curvas.

Dica de profissional Os saltos com penas estão de fora – treina-os. Permitem-te cortar curvas, desviar-te de perigos e passar à frente onde os outros não conseguem.

Mas o que eu sempre gostei mais foi o Modo Batalha. Dois jogadores, quatro arenas, três balões para cada um. Sem voltas, sem linha de chegada, só a caçar o teu amigo com conchas até os balões dele rebentarem. É o modelo para todas as rivalidades de Mario Kart a altas horas da noite.

Os itens mantêm as corridas imprevisíveis. Uma concha verde lançada na hora certa, um raio que encolhe toda a gente, uma pena que te permite saltar por cima de obstáculos. São pequenos detalhes que tornam cada corrida diferente.

O meu veredicto: O Super Mario Kart marcou o início de 30 anos de caos. Pistas apertadas, itens brutais e o Modo Batalha fizeram dele um clássico. É um pouco rudimentar em comparação com os jogos posteriores, mas ainda assim vale a pena jogá-lo na Switch para ver onde tudo começou nas corridas de kart.

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9. EarthBound [O RPG mais estranho da SNES]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG, por turnos Plataformas SNES, Wii U, 3DS, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1994 (JP), 1995 (NA) Criadores Ape, HAL Laboratory Tempo médio de jogo 25-35 horas Ideal para Jogadores que procuram humor excêntrico e um RPG diferente O que gostei Cenário contemporâneo, humor excêntrico, inimigos estranhos, combate único

O EarthBound vira o guião dos RPG de cabeça para baixo. Aqui não há cavaleiros nem castelos – vais brandir tacos de basebol, atirar ioiôs e disparar poderes psíquicos. O mundo parece uma pequena cidade americana misturada com um delírio alucinante, e é por isso que adoro-o. Se queres dar um tempo dos jogos de RPG de topo para a Switch que seguem o padrão, este é o teu parque de diversões bizarro.

Jogas na pele do Ness, um miúdo que acaba por se ver envolvido numa luta contra o alienígena Giygas. O grupo que vais formando ao longo do jogo é igualmente estranho: uma miúda com poderes psíquicos, um nerd obcecado por gadgets e um príncipe especialista em artes marciais. São poderosos, claro, mas continuam a lidar com problemas normais, como valentões, azar e até saudades de casa.

Dica de profissional Faz um stock de itens de cura, porque os efeitos de estado são brutais. E liga para casa com frequência. A saudade de casa vai acabar contigo se a ignorares.

O combate parece normal à primeira vista, mas a barra de HP que vai descendo gradualmente é uma grande reviravolta. Se levares um golpe forte, a tua saúde vai diminuindo aos poucos em vez de cair de uma vez. Se fores rápido o suficiente com a cura, podes evitar ser nocauteado. Essa única alteração faz com que as batalhas sejam tensas e gratificantes.

Depois, há o humor. Cogumelos falantes, inimigos hippies, NPCs bizarros a dizer disparates. É engraçado, mas nunca aleatório só por ser. O jogo todo parece uma sátira envolta num RPG.

O meu veredicto: o EarthBound é bizarro, engraçado e, secretamente, brilhante. A barra de HP que vai descendo gradualmente, o cenário moderno e a atmosfera excêntrica tornam-no diferente de tudo o resto na SNES. É um clássico de culto por uma razão e, na Switch, finalmente é fácil perceber porquê.

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10. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars [O primeiro RPG do Mario]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG, por turnos Plataformas SNES, Consola Virtual da Wii, Wii U, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1996 Criadores Square, Nintendo Tempo médio de jogo 15-20 horas Ideal para Jogadores que procuram mecânicas de RPG com o humor e o charme do Mario O que gostei Combate baseado no timing, elenco de personagens de outras séries, mundo colorido, ritmo excelente

O Super Mario RPG pega no Reino dos Cogumelos e transforma-o num JRPG completo. A Peach e o Bowser estão aqui, mas, pela primeira vez, estão do teu lado. Também tens novas personagens , como a Mallow, a nuvem chorona, e o Geno, um boneco com braços de laser. No início parece estranho, mas depois percebes como funciona bem.

O combate mistura batalhas tradicionais por turnos com ação. Se premires os botões na altura certa, consegues bloquear ataques ou desferir golpes críticos. Essa camada extra de habilidade mantém as lutas envolventes, especialmente nas batalhas contra chefes mais difíceis.

Dica de profissional Acertar no timing dos ataques e bloqueios. Dominar essa mecânica torna até os chefes mais difíceis mais fáceis de vencer.

A exploração também é super animada. Os mapas isométricos estão repletos de segredos, NPCs engraçadinhos e minijogos que dão um toque especial à missão. Num momento estás a saltar de bloco em bloco, no outro estás a perseguir um ladrão ou a entrar num carrinho de mina.

O humor está presente por todo o lado. As cenas de pantomima do Mario continuam a ser hilariante, e o guião equilibra piadas descontraídas com os momentos mais épicos da busca pelas sete estrelas.

O meu veredicto: O Super Mario RPG combina a mestria da Square em RPG com o mundo divertido do Mario e acerta em cheio. Combates divertidos, personagens memoráveis e muitas surpresas estranhas fazem dele uma das melhores experiências da SNES. E uma que ainda parece atual na Switch.

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11. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting [O Street Fighter mais rápido da SNES]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de luta Plataformas Arcade, SNES, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1993 Criadores Capcom Tempo médio de jogo Infinito Ideal para Jogadores que adoram lutas competitivas e partidas a alta velocidade O que gostei Ritmo acelerado, elenco equilibrado, cenários icónicos, sensação pura de arcade

O Street Fighter II Turbo aperfeiçoou tudo e acelerou o ritmo. Os combos causavam mais danos, as partidas eram mais rápidas e, de repente, tens um dos melhores jogos de luta da SNES. Rapidamente se tornou a arena multijogador de eleição para quem queria ter motivos para se gabar.

O elenco continua a definir os jogos de luta. As bolas de fogo e os «dragon punches» do Ryu e do Ken, as armadilhas «sonic boom» do Guile, a enxurrada de pontapés da Chun-Li, os agarramentos devastadores do Zangief – cada personagem tem a sua personalidade própria. Aprender as suas peculiaridades é metade da diversão, e descobrir contra-ataques contra os amigos é a outra metade.

Dica de profissional Escolhe uma personagem e treina-a até à exaustão. Conhecer um conjunto de movimentos de cor e salteado é melhor do que ser mediano com todo o elenco.

Os cenários são igualmente icónicos. Lutar em frente ao jato do Guile, no mercado agitado da Chun-Li ou no dojo do Ryu gravou-me esses cenários na memória. Acrescenta a música lendária (o tema do Guile combina com tudo, aparentemente) e o pacote completo transpira energia de arcada.

O que fez o Turbo destacar-se foi a sua velocidade. O ritmo mais acelerado não só ficava melhor, como elevou o nível de exigência. O timing tornou-se fundamental e as partidas exigiam precisão. É por isso que esta versão se tornou o padrão competitivo durante anos.

O meu veredicto: Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting é a perfeição pura dos jogos de luta. Mecânicas bem trabalhadas, um elenco lendário e um ritmo que recompensa a habilidade mantêm-no intemporal. Na Switch, continua a ser uma das melhores experiências de jogo frente a frente que podes experimentar.

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12. Star Fox [Os polígonos levantam voo]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro em trilhos, ação 3D Plataformas SNES, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1993 Criadores Nintendo, Argonaut Software Tempo médio de jogo 3-5 horas Ideal para Jogadores que procuram um jogo clássico de tiro arcade com um toque 3D O que gostei Gráficos do chip Super FX, percursos ramificados, conversas icónicas entre a equipa

O Star Fox foi a forma da Nintendo mostrar o que valia em termos de tecnologia na SNES. Graças ao chip Super FX, levou os polígonos a onde ninguém esperava e transformou uma consola de 16 bits numa máquina de combates aéreos pseudo-3D. Pilotar um Arwing por Corneria em 1993 parecia magia.

A jogabilidade é simples, mas eficaz. Estás preso a percursos fixos, a destruir ondas de inimigos, a desviar-te de obstáculos e a perseguir chefes. O Arwing tem um controlo preciso, com piruetas e sistemas de mira automática que tornam as lutas gratificantes até hoje. Andross, a cabeça gigante flutuante de um vilão, continua a ser um dos chefes finais mais estranhos da SNES.

Dica de profissional Mantém os teus colegas de equipa vivos. Salvá-los nas missões significa que eles vão dar-te cobertura mais tarde com poder de fogo extra.

Os caminhos ramificados mantêm as jogadas sempre novas. Escolhe um percurso e vais ter uma campanha direta; escolhe outro e vais ter de desviar de minas espaciais ou lutar em campos de asteróides. As jogadas curtas fazem com que seja fácil jogar de novo, e era mesmo essa a ideia. No fundo, é um jogo ao estilo arcade.

O elenco acrescenta charme. O Fox, o Falco, o Peppy e o Slippy não se limitam a acompanhar-te; eles conversam durante o voo, dando ao jogo uma personalidade que vai além dos tiroteios. Essas brincadeiras tornaram-se a marca registada da série.

O meu veredicto: O Star Fox tem algumas arestas, mas mostrou do que a SNES era capaz com um pouco mais de potência. A mistura de gráficos 3D, conversas da equipa e ritmo de arcada fez com que se destacasse na altura – e ainda vale a pena dar uma volta nele na Switch.

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13. F-Zero [O jogo de corridas mais rápido da SNES]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corridas futuristas Plataformas SNES, Nintendo Switch Online Ano de lançamento 1990 (JP), 1991 (NA/EU) Criadores Nintendo Tempo médio de jogo 3-6 horas Ideal para Jogadores que procuram corridas a alta velocidade e pistas difíceis O que gostei Gráficos em Mode 7, velocidade de loucos, pistas icónicas, controlos precisos

O F-Zero chegou no dia do lançamento da SNES e mostrou logo do que a consola era capaz. Os gráficos em Mode 7 transformaram pistas planas em autoestradas sinuosas e, de repente, os jogos de corrida modernos já não pareciam de 8 bits. A sensação de velocidade continua a destacar-se. É alucinante para um jogo de 1990.

Podes escolher entre quatro hovercrafts, cada um com características diferentes. O Blue Falcon é equilibrado, o Golden Fox é rápido mas frágil, o Fire Stingray bate como um tanque e o Wild Goose fica no meio. Dominar a condução deles é fundamental, porque um único solavanco pode fazer-te sair da pista.

Dica de profissional Não uses o turbo de forma imprudente. A tua barra de saúde é o teu medidor de turbo, e gastá-la toda normalmente significa que não vais sobreviver à volta.

As pistas são o ponto alto. Mute City, Big Blue, Port Town – todas ficaram gravadas na história da SNES. Cada pista tem curvas fechadas, saltos, plataformas de impulso e obstáculos que castigam uma condução descuidada. À medida que avanças nas ligas, o jogo exige precisão, e ganhar dá a sensação de teres feito uma volta perfeita.

Tem poucos modos em comparação com os jogos de corridas modernos (a falta de multijogador no original é uma pena), mas as provas contra o relógio e os picos de dificuldade dão-lhe vida. Bater o teu melhor tempo de volta é viciante por si só.

O meu veredicto: O F-Zero é velocidade, pura e simples. As pistas são icónicas, os controlos são precisos e a sensação de impulso é inigualável na SNES. Na Switch, ainda vale a pena jogá-lo para ver onde os jogos de corridas futuristas começaram.

O meu veredicto geral

O catálogo do SNES na Switch não tem falta de clássicos, mas o ponto de partida certo depende do que procuras. Alguns jogos são feitos para diversão rápida, outros para jogadas longas e intensas, e alguns ainda definem géneros inteiros. Eis o que eu recomendaria a diferentes jogadores:

Para os aventureiros: The Legend of Zelda: A Ligação ao Passado. Exploração, quebra-cabeças e masmorras que nunca se tornam enfadonhas fazem deste o meu jogo de aventura preferido.

The Legend of Zelda: A Ligação ao Passado. Exploração, quebra-cabeças e masmorras que nunca se tornam enfadonhas fazem deste o meu jogo de aventura preferido. Para famílias: Kirby Super Star. Leve, colorido e cheio de pequenas aventuras. Acrescenta o modo cooperativo e tens o jogo que mais agrada a toda a gente nesta lista.

Kirby Super Star. Leve, colorido e cheio de pequenas aventuras. Acrescenta o modo cooperativo e tens o jogo que mais agrada a toda a gente nesta lista. Para fãs de RPG: Chrono Trigger. Viagens no tempo, finais ramificados e combate que recompensa a experimentação. É o JRPG que eu recomendaria em primeiro lugar.

Chrono Trigger. Viagens no tempo, finais ramificados e combate que recompensa a experimentação. É o JRPG que eu recomendaria em primeiro lugar. Para jogadores casuais: Super Mario World. Níveis curtos, controlos precisos e imensos segredos. Perfeito para jogares um pouco de vez em quando sem perderes o progresso.

Super Mario World. Níveis curtos, controlos precisos e imensos segredos. Perfeito para jogares um pouco de vez em quando sem perderes o progresso. Para fãs de jogos de plataformas: Donkey Kong Country. Controlos precisos, variedade incrível e uma banda sonora que ainda hoje arrasa. Jogos de plataformas no seu melhor.

Donkey Kong Country. Controlos precisos, variedade incrível e uma banda sonora que ainda hoje arrasa. Jogos de plataformas no seu melhor. Para fãs de ficção científica: Super Metroid. Um mapa que se vai revelando aos poucos, melhorias que transformam o jogo e chefes que te levam ao limite.

Super Metroid. Um mapa que se vai revelando aos poucos, melhorias que transformam o jogo e chefes que te levam ao limite. Para jogadores criativos: Yoshi’s Island. Parece um livro para colorir, mas joga-se como uma aula magistral de design de jogos de plataformas. Cada nível tem uma nova reviravolta.

Yoshi’s Island. Parece um livro para colorir, mas joga-se como uma aula magistral de design de jogos de plataformas. Cada nível tem uma nova reviravolta. Para os fãs de jogos de corrida retro : F-Zero. Velocidade alucinante, magia do Mode 7 e pistas que ainda hoje põem à prova os teus reflexos.

F-Zero. Velocidade alucinante, magia do Mode 7 e pistas que ainda hoje põem à prova os teus reflexos. Para jogadores competitivos: Street Fighter II Turbo. Um elenco equilibrado, um ritmo brutal e o jogo definitivo para disputas no sofá, onde quem ganhar pode gabar-se.

Quando estiveres pronto para deixar o estilo retro para trás, a nossa lista dos melhores jogos para a Nintendo Switch vai mostrar-te o que a consola tem de melhor hoje em dia.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo do Switch baseado na SNES?

«The Legend of Zelda: A Ligação ao Passado» é o melhor jogo do SNES para a Switch. É perfeito em termos de exploração, quebra-cabeças e combate, tudo num sistema de dois mundos que ainda hoje parece genial. Não envelheceu nada e funciona na perfeição na Switch.

O que é o SNES?

O SNES, ou Super Nintendo Entertainment System, é a consola de 16 bits da Nintendo lançada no início dos anos 90. Seguiu-se à NES e trouxe alguns dos jogos mais icónicos de sempre. Títulos como Zelda, Mario, Metroid e Donkey Kong consolidaram-na como uma das consolas mais lendárias. Muitos jogos da NES e da SNES são hoje clássicos de culto.

Quando é que o SNES foi lançado?

A SNES foi lançada no Japão em 1990 com o nome de Super Famicom, tendo chegado à América do Norte em 1991 e à Europa em 1992. Rapidamente se tornou um sucesso mundial, impulsionando a era dos 16 bits e trazendo clássicos como o Super Mario World, o Uma Ligação ao Passado e o Street Fighter II.

Quantos jogos de SNES existem?

A Nintendo lançou oficialmente cerca de 1 750 jogos para a SNES em todo o mundo, embora o número varie consoante a região. A América do Norte e a Europa tiveram menos títulos do que o Japão, que ficou com o maior catálogo. Na Switch, tens acesso a uma coleção selecionada através do Nintendo Switch Online, que inclui dezenas dos melhores e mais icónicos lançamentos da consola.

Ainda posso comprar jogos novos para a SNES?

Não, a Nintendo já não produz novas cartuchos para a SNES. Os jogos originais são agora peças de coleção, muitas vezes caras, dependendo da raridade. A tua melhor opção é jogares digitalmente através do Nintendo Switch Online, onde grande parte do catálogo da SNES foi relançado e preservado para os jogadores de hoje.

Como jogar jogos do SNES na Switch?

Podes jogar jogos do SNES na Switch com uma subscrição Assina o Nintendo Switch Online. O serviço inclui uma aplicação dedicada ao SNES que te permite explorar e jogar dezenas de títulos instantaneamente. Basta descarregares a aplicação, iniciares sessão e estás pronto para mergulhar nos clássicos retro na tua consola.