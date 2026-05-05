I 10 migliori giochi horror per Nintendo Switch del 2026

Hai voglia dei migliori giochi horror per Switch che ti facciano sobbalzare e ti facciano venire i brividi lungo la schiena? Sei nel posto giusto. Se ti piace aggirarti negli angoli bui, i jump scare o risolvere misteri oscuri e psicologici , questa lista di giochi horror per Switch ha qualcosa per ogni appassionato del genere.

Ecco la mia lista dei migliori giochi horror per Nintendo Switch che ti regaleranno brividi e emozioni forti, così non ti sentirai mai troppo a tuo agio mentre giochi.

C’è di tutto: dalle case infestate agli spiriti, dai puzzle inquietanti ai momenti di sopravvivenza adrenalinici. Ti prometto che questi giochi horror ti terranno il cuore in gola per tutto il tempo.

Vuoi scoprire alcuni dei giochi horror più spaventosi, avvincenti e migliori per Nintendo Switch? Allora partiamo subito.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi horror per Nintendo Switch

Con così tanti giochi horror per Nintendo Switch, restringere la scelta a sole tre proposte non è facile. Ogni gioco della nostra lista offre un tipo unico di paura, ma questi tre si distinguono per come riescono a trascinarti completamente nei loro mondi e a tenerti lì anche molto tempo dopo che hai posato la console.



Ecco le nostre scelte migliori per i giochi horror su Switch:

1 Fatal Frame: Maiden of Black Water 2021 Un survival horror da brividi in cui userai la mistica Camera Obscura per catturare ed esorcizzare spiriti vendicativi, in un mix di terrore e tensione cinematografica. Buy now 2 Little Nightmares II 2021 Un'avventura cupa e suggestiva in cui vesti i panni di Mono al fianco di Six, esplorando un mondo contorto e sovradimensionato, pieno di pericoli inquietanti e immagini narrative da brivido. Buy now 3 Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club 2024 Una visual novel in stile retrò che mescola il classico giallo con l’horror psicologico, dove indagare su indizi e sospettati porta alla luce una verità sinistra. Buy now

Questi tre giochi horror per Switch si distinguono dalla vasta gamma di titoli horror disponibili per questa console. In breve, potrai affrontare entità soprannaturali, incubi da brivido e persino inquietanti indagini investigative.

E questi sono solo l’inizio. Continua a scorrere per scoprire la nostra lista completa dei migliori giochi horror per Nintendo Switch e vedi quanti ne hai affrontati tu stesso.

I 10 migliori giochi horror per Nintendo Switch per un divertimento da brivido

Nintendo Switch è pieno zeppo dei migliori giochi horror in grado di regalarti brividi di ogni tipo, con enigmi inquietanti, inseguimenti da cardiopalma e storie che ti rimangono in testa anche molto tempo dopo aver smesso di giocare.

In questa lista abbiamo selezionato i migliori giochi horror per Nintendo Switch, ognuno con il proprio stile di paura. Che ti piacciano le storie di fantasmi, i misteri contorti o il terrore puro, qui troverai qualcosa che ti terrà con il fiato sospeso.

1. Fatal Frame: La fanciulla delle acque nere

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror, azione-avventura Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Koei Tecmo, Nintendo Durata media di gioco 12-15 ore

Fatal Frame: La fanciulla delle acque nere è uno dei migliori giochi per Nintendo Switch nel genere horror che ci siano in giro. Ti entra sotto pelle e non te ne va più. Non ci sono fucili a pompa né lanciafiamme.

In questo gioco hai a disposizione la Camera Obscura, la tua arma per catturare e rivelare gli spiriti. Ogni volta che la usi, sei costretto a guardare ciò che si trova davanti all’obiettivo, e questa situazione rende l’intera esperienza stressante e realistica.

Gli appassionati di horror vagheranno per foreste nebbiose, edifici abbandonati e luoghi inquietanti che sembrano usciti direttamente dal folklore giapponese. A volte vedrai ombre muoversi o sentirai dei passi proprio quando sei già spaventato, e grazie al modo in cui è progettato il sistema audio di questo gioco, ti ritroverai a guardarti alle spalle ogni volta che li sentirai.

Ogni area che visiterai conterrà indizi ed enigmi che ti introdurranno a una storia inquietante di perdita e spiriti inquieti.

Perché l’abbiamo scelto La Camera Obscura non è solo un espediente, ma una meccanica di combattimento ed esplorazione ingegnosa che ti costringe a confrontarti da vicino proprio con le cose di cui hai paura.

Molti giocatori su Reddit hanno definito questo gioco uno dei titoli horror per Switch più suggestivi a cui abbiano mai giocato. È apprezzato per il modo in cui la paura soprannaturale si fonde con una narrazione ricca di emozioni. Secondo i critici, a differenza della maggior parte dei giochi, la sua narrativa folcloristica lo distingue dall’horror in stile occidentale.

Se cerchi giochi horror per Switch che puntino tanto sull’atmosfera e sul mistero quanto sulle paure, Fatal Frame: La fanciulla delle Acque Nere è un titolo imperdibile su Switch. È perfetto per giocare in portatile, ma ti avverto: quegli spiriti sono terrificanti anche su uno schermo piccolo.

2. Little Nightmares II

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Puzzle-platform, horror, avventura Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Tarsier Studios, Bandai Namco Durata media di gioco 8-10 ore

Little Nightmares II è un po' come un remake in stile horror di Silent Hill per Nintendo Switch. Ti immerge in un mondo inquietante e onirico dal quale non puoi scappare.

Vesti i panni di Mono, un ragazzino silenzioso con un sacchetto di carta in testa, che si muove in un mondo davvero strano. Al tuo fianco c’è Six, l’enigmatica ragazza con l’impermeabile del primo gioco, e insieme attraverserete città in rovina, scuole spettrali e foreste avvolte dalla nebbia, oltre ad altri paesaggi dove il pericolo è in agguato ad ogni passo.

Ogni ambientazione crea un’atmosfera grazie al silenzio. Il cigolio delle assi del pavimento, i passi in lontananza e le lampadine tremolanti si fondono per tenerti con il fiato sospeso. Le mostruosità che affronti non sono terrificanti solo per il gusto di esserlo, ma sono creature così bizzarre e inquietanti da perseguitare la tua immaginazione anche molto tempo dopo che il gioco è finito.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco avvincente combina perfettamente atmosfera, narrazione e gameplay cooperativo, facendoti sentire allo stesso tempo vulnerabile e in sintonia con il tuo compagno.

A differenza di molti altri epici puzzle game per Switch, l’unicità di questo titolo sta proprio nell’interazione tra Mono e Six. Come la maggior parte dei giochi, è un’esperienza per un solo giocatore, ma la loro collaborazione è perfetta: li vedrai azionare interruttori, aiutarsi a vicenda a scalare punti difficili e, a volte, salvarsi a vicenda da un destino ineluttabile. Non è solo una questione di resistenza; si tratta di resistere insieme, come coppia.

Little Nightmares II è un gioco di cui si parla molto perché tiene i giocatori incollati allo schermo e bilancia la tensione con la curiosità. Ogni enigma risolto ti porta in un posto nuovo, ancora più strano, che non puoi fare a meno di esplorare.

Se ami l’horror inquietante con enigmi come Silent Hill, Dark Souls, Resident Evil: Dark Descent e altri ancora, qualcosa che ti fa riflettere e immaginare cose che non dimenticherai mai, Little Nightmares II è una delle esperienze horror più indimenticabili su Nintendo Switch.

3. Emio – L’uomo sorridente: Famicom Detective Club

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Visual novel, mistero, horror Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Autori Nintendo, Mages Inc. Durata media di gioco 6-8 ore

Emio è una visual novel in stile retrò che offre a tutti gli appassionati di horror un classico giallo con un tocco da brivido. Non c’è da stupirsi che sia tra i migliori giochi horror per Switch.

I giocatori vestono i panni di un detective incaricato di indagare su casi inquietanti attraverso indizi testuali, interrogatori dei sospettati ed esplorazione di ambientazioni spettrali realizzate in un nostalgico stile pixel art.

Essendo uno dei migliori giochi retrò, il gameplay ruota attorno alla raccolta di informazioni e al prendere decisioni cruciali che influenzano l’esito della storia.

Perché l’abbiamo scelto Ciò che distingue questo gioco è quanto sia coinvolgente la sua storia e come riesca a trasmettere le immagini e la narrazione d’atmosfera agli appassionati dei classici racconti horror e polizieschi

Il ritmo narrativo e la colonna sonora d’atmosfera trascinano i giocatori in un mistero ricco di suspense che mantiene alta la tensione dall’inizio alla fine. Le discussioni su Reddit sottolineano come la grafica nostalgica e la trama complessa creino un’esperienza horror unica, diversa dai tipici giochi basati sugli “spaventi improvvisi”.

Se sei un appassionato di giochi horror per Nintendo Switch e ti piacciono quelli che ti tengono sulle spine con una trama interessante, Emio – L’uomo sorridente ti regalerà un’esperienza coinvolgente e che ti toccherà nel profondo.

4. Little Nightmares 1

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Puzzle-platform, horror Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Tarsier Studios, Bandai Namco Durata media di gioco 6-8 ore

Il primo capitolo di Little Nightmares è un gioco platform epico che fonde magistralmente l’horror d’atmosfera con semplici enigmi da risolvere, creando un’esperienza davvero surreale.

I giocatori guidano Six, una ragazzina che si ritrova imprigionata in una grottesca nave sottomarina chiamata The Maw, piena zeppa di creature davvero mostruose. I filmati e la grafica del gioco ritraggono un mondo cupo e inquietante, caratterizzato da una tavolozza dai toni cupi e da uno stile dei personaggi esagerato, che esalta la tensione di fondo del gioco.

Perché l'abbiamo scelto Il suo mondo opprimente e inquietante, unito a meccaniche stealth e nemici grotteschi, crea un'avventura horror davvero coinvolgente.

Il gioco propone un mix unico di furtività ed esplorazione ambientato nelle viscere sadiche di un mondo che racchiude un sistema di risoluzione di enigmi basato sul ritmo e una narrazione ambientale sottile. Come hanno notato gli utenti di Reddit, la paura costante di essere braccati e l’atmosfera terrificante che il gioco riesce a creare rendono questo titolo un vero capolavoro.

Se sei un fan di Nintendo alla ricerca di un platform-puzzle inquietante e ben realizzato, ricco di suspense, adorerai Little Nightmares 1.

5. Detention

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Horror psicologico, punta e clicca Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Red Candle Games Durata media di gioco 5-6 ore

Detention è un'intensa avventura psicologica punta e clicca ambientata nella Taiwan degli anni '60 sotto la legge marziale. Il gioco intreccia il folklore taiwanese con i traumi storici,

Detention è uno dei giochi horror psicologici più intensi, ambientato nella Taiwan degli anni '60 sotto la legge marziale. Mescola il folklore taiwanese con i traumi storici, il tutto racchiuso in un'inquietante avventura 2D a scorrimento laterale in stile "point-and-click" dello stesso universo. La grafica cupa e minimalista e il sound design inquietante creano un'atmosfera opprimente.

Perché l’abbiamo scelto Il suo mix di contesto storico e horror psicologico offre un’esperienza narrativa unica e ricca dal punto di vista culturale.

Il gameplay prevede la risoluzione di enigmi, l’esplorazione e la fuga da minacce soprannaturali, mentre si svela la storia di oppressione e sopravvivenza. Gli utenti di Reddit sottolineano la narrazione emotivamente coinvolgente e l’atmosfera da brividi del gioco.

Se sei un appassionato di horror su Switch e ti piacciono i giochi con una trama avvincente e temi significativi, troverai Detention davvero coinvolgente.

6. Alien: Isolation

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror, stealth Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Creative Assembly, Sega Durata media di gioco 15-20 ore

Alien: Isolation offre un'esperienza di gioco da brivido incentrata sulla furtività e sull'evasione. I giocatori vengono braccati da uno Xenomorfo adattivo dotato di un'IA estremamente intelligente, che crea una tensione incessante. Il gioco ricrea fedelmente l'atmosfera fantascientifica e claustrofobica del film Alien originale, con ambientazioni e suoni curati nei minimi dettagli.

Perché l’abbiamo scelto L'intelligente IA dello Xenomorfo, che insegue dinamicamente i giocatori, stabilisce un nuovo standard per l'intensità dei survival horror.

Adattandosi ai classici giochi horror per Switch, il gameplay richiede di nascondersi, costruire strumenti e pensare in modo strategico per sopravvivere sia agli alieni che agli umani ostili. I commenti su Reddit lodano la suspense, la grafica migliorata e l’imprevedibilità dell’IA.

Se ti piacciono gli horror stealth intensi e da brivido, Alien: Isolation è un gioco imperdibile su Switch.

7. Resident Evil 7: Biohazard

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror, in prima persona Piattaforme Nintendo Switch (Cloud), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iPad Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Capcom Durata media di gioco 9–12 ore

Resident Evil 7: Biohazard ha rivoluzionato il genere survival horror, integrandolo magistralmente in un gioco FPS immersivo e creando una delle ambientazioni più spaventose mai viste nei videogiochi.

I giocatori vestono i panni di Ethan Winters, alla ricerca della moglie scomparsa nella raccapricciante tenuta della famiglia Baker. Quella che inizia come una semplice missione di salvataggio si trasforma in un incubo pieno di mostri, stanze buie e incontri terrificanti con i Baker.

Perché l’abbiamo scelto La visuale in prima persona rende l’orrore ancora più vicino e personale, trascinandoti dritto nel cuore della paura.

Il gioco mescola esplorazione, risoluzione di enigmi e gestione di risorse limitate, mentre i nemici ti danno la caccia. La grafica realistica e gli effetti sonori da brivido rendono ogni corridoio un luogo pericoloso. I fan su Reddit e Metacritic lodano il modo in cui il gioco riporta in auge il survival horror classico, aggiungendo al contempo nuove idee per i giocatori di oggi.

Gli appassionati di horror che cercano un gioco ricco di tensione, con una grafica moderna e spaventi in stile old-school, troveranno Resident Evil 7: Biohazard indimenticabile.

8. Outlast 2

Il nostro punteggio

7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Anno di uscita 2017 Autore/i Red Barrels Durata media di gioco 8–10 ore

Outlast 2 porta i giocatori nel deserto dell’Arizona, dove seguirai il giornalista Blake Langermann mentre indaga sull’omicidio di una donna incinta. La ricerca si trasforma presto in una terrificante lotta per la sopravvivenza contro una setta violenta. La storia è cupa, piena di momenti scioccanti, e tiene i giocatori in uno stato di paura costante.

Il gameplay si concentra sul nascondersi, sul correre e sull’uso della fotocamera per vedere al buio. Senza armi, dovrai affidarti alla furtività e alla prontezza di spirito per sfuggire ai nemici.

Perché l'abbiamo scelto Il mix di impotenza, azione furtiva e una trama scioccante rende Outlast 2 uno dei giochi survival horror più spaventosi su Switch.

La grafica realistica, il sound design inquietante e i temi disturbanti rendono l’atmosfera del gioco profondamente angosciante. I giocatori su Reddit parlano spesso dei momenti di paura improvvisa e di come la storia li tenga con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Gli appassionati di horror che amano la tensione da cardiopalma, una trama avvincente e spaventi brutali troveranno in Outlast 2 un’esperienza indimenticabile.

9. Amnesia: Collection

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror, avventura Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 (raccolta) Sviluppatore/i Frictional Games Durata media di gioco 20–25 ore (tutti i giochi insieme)

Amnesia: Collection riunisce tre classici dell’horror: La discesa nell’oscurità, Justine e A Machine for Pigs. Questi iconici giochi di sopravvivenza sono famosi per aver plasmato il genere horror moderno, grazie alla loro attenzione all’atmosfera e alla paura psicologica. Ti svegli in luoghi terrificanti senza ricordare come ci sei arrivato e devi scoprire pian piano la verità.

Il gameplay ruota tutto intorno all’esplorazione, alla risoluzione di enigmi e al tentativo di mantenere la lucidità mentale mentre i mostri si aggirano nelle vicinanze. Senza armi, sopravvivere significa nascondersi e usare l’astuzia.

Perché l’abbiamo scelto L’attenzione alla paura dell’ignoto e agli effetti sulla sanità mentale fa di Amnesia: Collection un capolavoro dell’horror psicologico.

Le immagini cupe, gli effetti sonori agghiaccianti e le trame inquietanti creano un senso costante di terrore. I giocatori su Reddit spesso lodano il fatto che la paura nel gioco non derivi solo dai mostri, ma anche dalla sensazione di impotenza e smarrimento.

I giocatori su Switch che cercano avventure lunghe e spaventose con trame profonde e tensione costante troveranno in Amnesia: Collection un titolo imperdibile.

10. Dead by Daylight

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror asimmetrico Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 (uscita su Switch) Sviluppatore/i Behaviour Interactive Durata media di gioco Illimitata (incentrata sul multiplayer)

Dead by Daylight è un gioco horror multiplayer in cui quattro sopravvissuti cercano di sfuggire a un killer potentissimo. Ogni partita si svolge come un gioco di nascondino mortale : i sopravvissuti riparano i generatori per aprire vie di fuga mentre il killer li dà la caccia.

Il gameplay unisce lavoro di squadra, strategia e tensione. I sopravvissuti devono collaborare, stare in silenzio e agire con intelligenza, mentre gli assassini usano poteri speciali per rintracciarli e intrappolarli.

Perché l’abbiamo scelto La sua formula 4 contro 1 rende ogni partita diversa, tenendo i giocatori con il fiato sospeso grazie a inseguimenti ad alto rischio e tensione costante.

La grafica è cupa e inquietante, e il sound design rende spaventosi ogni passo e ogni battito del cuore. I giocatori su Reddit sottolineano come non ci siano due partite uguali, rendendo il gioco imprevedibile e altamente rigiocabile.

Se ti piacciono gli horror multiplayer dal ritmo serrato, Dead by Daylight ti conquisterà per la sua varietà, i momenti da brivido e la rigiocabilità infinita su Switch.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco horror per Nintendo Switch?

Fatal Frame: La fanciulla delle acque nere è considerato il miglior gioco horror per Nintendo Switch. È apprezzato per le sue meccaniche uniche di caccia ai fantasmi e per l'atmosfera da brividi, che lo rendono un titolo imperdibile per chi cerca una vera esperienza survival horror su questa piattaforma.

Quali sono alcuni giochi horror per 2 giocatori su Nintendo Switch?

Tra i giochi horror per due giocatori più degni di nota su Switch ci sono Little Nightmares II, che offre una modalità cooperativa in cui Mono e Six esplorano insieme un mondo inquietante, e Resident Evil Revelations 2, che propone una modalità cooperativa a schermo diviso.

Ci sono giochi horror multiplayer su Nintendo Switch?

Sì, su Nintendo Switch sono disponibili giochi horror multiplayer come Dead by Daylight, che permettono ai giocatori di allearsi o sfidarsi in partite horror asimmetriche e ricche di tensione.

Altri titoli come “Venerdì 13: The Game” offrono emozioni simili in modalità multigiocatore, unendo momenti di paura al lavoro di squadra o alla competizione.