10 najlepszych gier grozy na Nintendo Switch w 2026 roku

Masz ochotę na najlepsze horrory na Switch, które sprawiają, że podskakujesz i czujesz dreszcze przebiegające po plecach? Trafiłeś we właściwe miejsce. Jeśli lubisz skradać się po ciemnych zakamarkach, nagłe przerażające sceny czy rozwiązywanie mrocznych i psychologicznych zagadek , na tej liście horrorów na Switch znajdzie się coś dla każdego fana tego gatunku.

Oto moja lista najlepszych gier horrorowych na Nintendo Switch, które zapewnią ci dreszcze i emocje, dzięki czemu podczas grania nigdy nie poczujesz się zbyt komfortowo.

Znajdziesz tu wszystko – od nawiedzonych domów i duchów, przez rozwiązywanie przerażających zagadek, aż po intensywne momenty walki o przetrwanie. Obiecuję, że te horrory sprawią, że twoje serce będzie biło jak szalone przez cały czas.

Chcesz sprawdzić niektóre z najstraszniejszych, najbardziej wciągających i najlepszych gier horrorowych na Nintendo Switch? Zaczynajmy więc od razu.

Nasze najlepsze propozycje gier grozy na Nintendo Switch

Przy tak dużej liczbie gier horrorowych na Nintendo Switch zawężenie wyboru do zaledwie trzech najlepszych pozycji nie jest łatwe. Każda gra z naszej listy zapewnia wyjątkowy rodzaj strachu, ale te trzy wyróżniają się tym, jak całkowicie wciągają cię w swoje światy i utrzymują w nich jeszcze długo po odłożeniu konsoli.



Oto nasze najlepsze propozycje gier horrorowych na Switch:

1 Fatal Frame: Maiden of Black Water 2021 Mrożąca krew w żyłach gra z gatunku survival horror, w której za pomocą mistycznej Camera Obscura uchwycasz i wypędzasz mściwe duchy, łącząc przerażenie z kinowym napięciem. Buy now 2 Little Nightmares II 2021 Mroczna, klimatyczna gra przygodowa, w której wcielasz się w postać Mono i wraz z Six przemierzasz pokręcony, ogromny świat pełen niesamowitych zagrożeń i nawiedzających wyobraźnię obrazów. Buy now 3 Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club 2024 Powieść wizualna w stylu retro, łącząca klasyczną zagadkę kryminalną z horrorem psychologicznym, w której badanie wskazówek i podejrzanych prowadzi do odkrycia mrocznej prawdy. Buy now

Te trzy horrory na Switch wyróżniają się spośród całej gamy gier tego gatunku dostępnych na tej konsoli. Krótko mówiąc, w grze spotkasz nadprzyrodzone istoty, przeżyjesz klimatyczne koszmary, a nawet weźmiesz udział w niepokojącej pracy detektywistycznej.

A to dopiero początek. Przewiń dalej, aby zapoznać się z pełną listą najlepszych gier horrorowych na Nintendo Switch i sprawdź, w ilu z nich odważyłeś się zagrać.

10 najlepszych gier grozy na Nintendo Switch, które zapewnią mrożącą krew w żyłach zabawę

Nintendo Switch oferuje mnóstwo najlepszych gier horrorowych, które dostarczą ci różnorodnych wrażeń – od przerażających zagadek, przez trzymające w napięciu pościgi, po historie, które pozostają w pamięci na długo po zakończeniu rozgrywki.

Na tej liście wybraliśmy najlepsze horrory na Nintendo Switch, z których każdy oferuje swój własny styl przerażenia. Niezależnie od tego, czy lubisz opowieści o duchach, pokręcone zagadki, czy czysty terror, znajdziesz tu coś, co sprawi, że będziesz siedzieć jak na szpilkach.

1. Fatal Frame: Dziewica z Czarnej Wody

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Horror przetrwania, akcja-przygoda Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Koei Tecmo, Nintendo Średni czas gry 12–15 godzin

Fatal Frame: Dziewica z Czarnej Wody to jedna z najlepszych gier z gatunku horroru dostępnych na Nintendo Switch. Wbija się pod skórę i tam pozostaje. Nie ma tu strzelb ani miotaczy ognia.

W tej grze otrzymujesz „Camera Obscura” – broń służącą do uchwycenia i ujawnienia duchów. Za każdym razem, gdy jej używasz, musisz patrzeć na to, co znajduje się przed obiektywem, a ta sytuacja sprawia, że całe doświadczenie jest stresujące i realistyczne.

Fani horrorów będą wędrować po mglistych lasach, opuszczonych budynkach i przerażających miejscach rodem z japońskiego folkloru. Czasami, gdy już jesteś przerażony, zobaczysz poruszające się cienie lub usłyszysz kroki, a dzięki temu, jak zaprojektowano system dźwiękowy tej gry, będziesz oglądać się przez ramię, gdy tylko je usłyszysz.

W każdym odwiedzanym obszarze znajdziesz wskazówki i zagadki, które wprowadzą cię w nawiedzoną opowieść o stracie i niespokojnych duchach.

Dlaczego to wybraliśmy „Camera Obscura” to nie tylko chwyt marketingowy, ale pomysłowa mechanika walki i eksploracji, która zmusza cię do bliskich spotkań z tym, czego się obawiasz.

Wielu graczy na Reddicie uznało tę grę za jedną z najbardziej klimatycznych gier horrorowych na Switchu, w jakie kiedykolwiek grali. Chwalona jest za to, jak nadprzyrodzony strach łączy się z emocjonującą narracją. Według krytyków, w przeciwieństwie do większości gier, jej oparta na folklorze fabuła wyróżnia ją spośród horrorów w stylu zachodnim.

Jeśli szukasz horrorów na Switchu, w których równie ważny jest klimat i tajemnica, co same przerażające momenty, to „Fatal Frame: „Dziewica z Czarnej Wody” jest pozycją obowiązkową na Switchu. Gra idealnie nadaje się do rozgrywki przenośnej, ale ostrzegamy – te duchy są równie przerażające na małym ekranie.

2. Little Nightmares II

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Platforma logiczna, horror, przygodówka Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Tarsier Studios, Bandai Namco Średni czas gry 8–10 godzin

Little Nightmares II przypomina nieco remake kultowej gry horrorowej Silent Hill na konsolę Nintendo Switch. Gra zanurza gracza w nawiedzonym, onirycznym świecie, z którego nie ma ucieczki.

Wcielasz się w rolę Mono, cichego chłopca z papierową torbą na głowie, przemierzającego ten niezwykły świat. U boku masz Six, tajemniczą dziewczynę w płaszczu przeciwdeszczowym z pierwszej części gry, i razem przemierzacie niszczejące miasta, straszne szkoły i lasy spowite mgłą, a także inne krajobrazy, w których niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.

Każda sceneria tworzy obraz za pomocą ciszy. Odgłosy skrzypiących desek podłogowych, odległych kroków i migoczących żarówek łączą się, wywołując napięcie. Potwory, z którymi się zmierzysz, nie są przerażające tylko dla samego przerażenia, ale są tak dziwacznymi i niepokojącymi stworzeniami, że nawiedzają twoją wyobraźnię jeszcze długo po zakończeniu gry.

Dlaczego to wybraliśmy Ta wciągająca gra płynnie łączy atmosferę, fabułę i rozgrywkę opartą na współpracy, dzięki czemu gracz czuje się zarówno bezbronny, jak i związany ze swoim towarzyszem.

W odróżnieniu od wielu innych epickich gier logicznych na Switchu, wyjątkowość tej gry polega na wzajemnym oddziaływaniu Mono i Six. Podobnie jak większość gier, jest to tytuł dla jednego gracza, ale ich współpraca przebiega płynnie – obserwujesz, jak przełączają przełączniki, pomagają sobie nawzajem pokonywać trudne odcinki, a czasami ratują się przed nieuchronną zagładą. Nie chodzi tu tylko o wytrzymałość; chodzi o przetrwanie jako para.

„Little Nightmares II”” to gra, o której mówi wiele osób, ponieważ angażuje graczy i równoważy napięcie z ciekawością. Każda rozwiązana zagadka prowadzi do nowego, jeszcze dziwniejszego miejsca, które po prostu trzeba zbadać.

Jeśli kochasz niepokojące horrory z łamigłówkami, takie jak „Silent Hill”, „Dark Souls”, „Resident Evil: Dark Descent” i inne – gry, które zmuszają do myślenia i wyobrażania sobie rzeczy, których nigdy nie zapomnisz – to „Little Nightmares II”” jest jednym z najbardziej niezapomnianych horrorów na Nintendo Switch.

3. Emio – Uśmiechnięty mężczyzna: Famicom Detective Club

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Powieść wizualna, kryminał, horror Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Nintendo, Mages Inc. Średni czas rozgrywki 6–8 godzin

Emio to powieść wizualna w stylu retro, która oferuje wszystkim fanom horrorów klasyczną zagadkę kryminalną z mrożącym krew w żyłach zwrotem akcji. Nic dziwnego, że znalazła się na szczycie listy horrorów na Switchu.

Gracze wcielają się w rolę detektywa, którego zadaniem jest prowadzenie śledztwa w niesamowitych sprawach na podstawie wskazówek tekstowych, przesłuchań podejrzanych oraz eksploracji nawiedzonych lokacji przedstawionych w nostalgicznej grafice pixel art.

Jako jedna z najlepszych gier w stylu retro, jej rozgrywka opiera się na zbieraniu informacji i podejmowaniu kluczowych decyzji, które wpływają na zakończenie historii.

Dlaczego to wybraliśmy Cechą wyróżniającą tę grę jest to, jak bardzo wciąga jej fabuła oraz w jaki sposób przekazuje ona oprawę wizualną i klimatyczną narrację fanom klasycznych opowieści grozy i kryminałów

Tempo narracji i klimatyczna ścieżka dźwiękowa wciągają graczy w trzymającą w napięciu tajemnicę, która przez cały czas utrzymuje wysokie napięcie. Dyskusje na Reddicie podkreślają, w jaki sposób nostalgiczna grafika i złożona fabuła tworzą wyjątkowe doświadczenie horroru, odmienne od typowych gier opartych na efektach zaskoczenia.

Gracze korzystający z konsoli Nintendo Switch, którzy lubią horrory o powolnej akcji i ciekawej fabule, uznają grę „Emio – Uśmiechnięty Człowiek” za wciągające i poruszające emocjonalnie doświadczenie.

4. Little Nightmares 1

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Platforma logiczna, horror Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Tarsier Studios, Bandai Namco Średni czas gry 6–8 godzin

Pierwsza część serii „Little Nightmares” to epicka gra platformowa, która w mistrzowski sposób łączy klimatyczny horror z prostymi łamigłówkami, tworząc prawdziwie surrealistyczne doświadczenie.

Gracze wcielają się w rolę Six, małej dziewczynki uwięzionej w groteskowym podwodnym statku znanym jako The Maw, wypełnionym po brzegi istotami o czysto potwornym wyglądzie. Scenki filmowe i grafika w grze przedstawiają ponury, niesamowity świat z mroczną paletą barw i przesadnym stylem postaci, co potęguje napięcie panujące w grze.

Dlaczego to wybraliśmy Jej przytłaczający i nawiedzający świat, w połączeniu z mechaniką skradania się i groteskowymi przeciwnikami, tworzy głęboko wciągającą przygodę z gatunku horroru.

Gra wykorzystuje unikalne połączenie skradania się i eksploracji w sadystycznej otchłani, oferując oparty na rytmie system rozwiązywania zagadek oraz subtelną narrację opartą na otoczeniu. Jak zauważyli użytkownicy Reddita, nieustanny strach przed byciem ściganym oraz przerażająca atmosfera, którą gra w pełni oddaje, sprawiają, że jest to prawdziwe arcydzieło.

Fani Nintendo poszukujący przerażającej, pięknie wykonanej platformówki logicznej z dużą dawką napięcia z pewnością pokochają „Little Nightmares 1”.

5. Detention

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Horror psychologiczny, gra typu „wskaż i kliknij” Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Red Candle Games Średni czas rozgrywki 5–6 godzin

„Detention” to poruszająca psychologiczna gra przygodowa typu „wskaż i kliknij”, której akcja rozgrywa się na Tajwanie w latach 60. XX wieku, w okresie obowiązywania stanu wojennego. W grze połączono tajwański folklor z historyczną traumą,

„Detention” to jedna z poruszających psychologicznych gier horrorowych typu „switch”, której akcja rozgrywa się na Tajwanie w latach 60. XX wieku, w okresie obowiązywania stanu wojennego. Łączy ona tajwański folklor z historyczną traumą, a wszystko to w formie nawiedzającej , dwuwymiarowej przygodówki typu „point-and-click” z tego samego uniwersum. Mroczna, minimalistyczna oprawa wizualna oraz niepokojąca oprawa dźwiękowa tworzą przytłaczający nastrój.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie kontekstu historycznego i horroru psychologicznego zapewnia wyjątkowe, bogate kulturowo doświadczenie narracyjne.

Rozgrywka polega na rozwiązywaniu zagadek, eksploracji i unikaniu nadprzyrodzonych zagrożeń, a wszystko to w trakcie odkrywania historii ucisku i walki o przetrwanie. Użytkownicy Reddita podkreślają poruszającą emocjonalnie fabułę gry oraz mrożącą krew w żyłach atmosferę.

Gracze na Switchu zainteresowani horrorami z bogatą fabułą i znaczącymi tematami uznają „Detention” za niezwykle wciągającą grę.

6. Obcy: Izolacja

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Horror przetrwania, gra skradankowa Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Creative Assembly, Sega Średni czas gry 15–20 godzin

Obcy: Izolacja oferuje przerażające wrażenia z gry typu stealth, w której nacisk kładziony jest na skradanie się i unikanie. Gracze są ścigani przez adaptacyjnego Xenomorfa wyposażonego w wysoce inteligentną sztuczną inteligencję, co tworzy nieustanne napięcie. Gra wiernie odtwarza klaustrofobiczną atmosferę science fiction z oryginalnego filmu „Obcy” dzięki szczegółowym środowiskom i dźwiękom.

Dlaczego to wybraliśmy Inteligentna sztuczna inteligencja Xenomorfa, która dynamicznie śledzi graczy, wyznacza nowy standard intensywności w gatunku survival horror.

Dostosowana do klasycznych gier horrorowych na Switchu rozgrywka wymaga ukrywania się, tworzenia narzędzi i strategicznego myślenia, aby przetrwać zarówno w starciu z obcymi, jak i wrogimi ludźmi. Opinie na Reddicie chwalą napięcie, lepszą grafikę i nieprzewidywalność sztucznej inteligencji.

Fani intensywnych, wyczerpujących nerwy horrorów typu stealth uznają „Obcy: Izolacja” za pozycję obowiązkową na Switchu.

7. Resident Evil 7: Biohazard

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Horror przetrwania, pierwszoosobowa Platformy Nintendo Switch (chmura), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iPad Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Capcom Średni czas gry 9–12 godzin

Gra „Resident Evil 7: Biohazard” zmieniła oblicze gatunku survival horror, umiejętnie wplatając go w wciągającą strzelankę FPS i tworząc jedną z najbardziej przerażających scenerii w historii gier.

Gracze wcielają się w Ethana Wintersa, który poszukuje swojej zaginionej żony w przerażającej posiadłości rodziny Bakerów. To, co zaczyna się jako prosta akcja ratunkowa, zamienia się w koszmar pełen potworów, ciemnych pomieszczeń i przerażających spotkań z członkami rodziny Bakerów.

Dlaczego to wybraliśmy Perspektywa pierwszej osoby sprawia, że horror wydaje się bliski i osobisty, wciągając cię prosto w sam środek strachu.

Gra łączy w sobie eksplorację, rozwiązywanie zagadek i zarządzanie ograniczonymi zapasami, podczas gdy wrogowie polują na gracza. Realistyczna grafika i mrożące krew w żyłach efekty dźwiękowe sprawiają, że każdy korytarz wydaje się niebezpieczny. Fani na Reddicie i Metacritic chwalą sposób, w jaki gra nawiązuje do klasycznego survival horroru, wprowadzając jednocześnie nowe pomysły dla współczesnych graczy.

Miłośnicy horrorów, którzy szukają pełnej napięcia gry z nowoczesną oprawą wizualną i oldschoolowymi elementami strachu, uznają „Resident Evil 7: Biohazard” za niezapomniane doświadczenie.

8. Outlast 2

Nasza ocena

7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Horror przetrwania Platformy Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Red Barrels Średni czas gry 8–10 godzin

Outlast 2 przenosi graczy na pustynię w Arizonie, gdzie wcielają się w dziennikarza Blake'a Langermanna, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa kobiety w ciąży. Poszukiwania szybko przeradzają się w przerażającą walkę o przetrwanie przeciwko brutalnej sekcie. Fabuła jest mroczna, pełna szokujących momentów i wywołuje u graczy ciągły strach.

Rozgrywka skupia się na ukrywaniu się, ucieczce oraz wykorzystywaniu aparatu fotograficznego do widzenia w ciemności. Nie dysponując bronią, musisz polegać na skradaniu się i szybkim myśleniu, aby uniknąć wrogów.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie bezradności, skradania się i wstrząsającej fabuły sprawia, że Outlast 2 jest jedną z najstraszniejszych gier z gatunku survival horror na Switchu.

Realistyczna grafika, niesamowita oprawa dźwiękowa i niepokojąca tematyka sprawiają, że świat gry wywołuje głębokie poczucie niepokoju. Gracze na Reddicie często wspominają o intensywnych momentach zaskoczenia oraz o tym, jak fabuła trzyma ich w napięciu od początku do końca.

Fani horrorów, którzy cenią sobie paraliżujące napięcie, mocną fabułę i brutalne przerażenie, uznają Outlast 2 za niezapomniane przeżycie.

9. Amnesia: Kolekcja

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Horror przetrwania, przygodówka Platformy Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 (wydanie zbiorcze) Twórca/twórcy Frictional Games Średni czas gry 20–25 godzin (wszystkie gry łącznie)

Zbiór „Amnesia: Kolekcja” obejmuje trzy klasyki gatunku horroru: „The Dark Descent”, „Justine” oraz „A Machine for Pigs””. Te kultowe gry typu survival są znane z tego, że ukształtowały współczesny gatunek horroru, kładąc nacisk na atmosferę i strach psychologiczny. Budzisz się w przerażających miejscach, nie pamiętając, jak się tam znalazłeś, i musisz stopniowo odkrywać prawdę.

Rozgrywka opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i próbach zachowania zdrowego rozsądku, podczas gdy w pobliżu czają się potwory. Bez broni przetrwanie oznacza ukrywanie się i wykorzystywanie sprytu.

Dlaczego to wybraliśmy Nacisk na strach przed nieznanym oraz wpływ na zdrowie psychiczne sprawia, że „Amnesia: Kolekcja” wyróżnia się jako arcydzieło horroru psychologicznego.

Mroczna oprawa wizualna, mrożące krew w żyłach efekty dźwiękowe i niesamowite wątki fabularne tworzą nieustanne poczucie grozy. Gracze na Reddicie często chwalą fakt, że strach w tej grze nie wynika wyłącznie z obecności potworów, ale także z poczucia bezsilności i zagubienia.

Gracze na Switchu, którzy szukają długich, przerażających przygód z głębokimi fabułami i ciągłym napięciem, uznają Amnesia: Kolekcja za pozycję obowiązkową.

10. Dead by Daylight

Nasz wynik 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Asymetryczny survival horror Platformy Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 (premiera na Switchu) Twórca/twórcy Behaviour Interactive Średni czas gry Nieograniczony (gra skupia się na trybie wieloosobowym)

Dead by Daylight to wieloosobowa gra horrorowa, w której czworo ocalałych próbuje uciec przed potężnym zabójcą. Każda rozgrywka przypomina śmiertelną zabawę w chowanego, podczas której ocalali naprawiają generatory, aby otworzyć drogi ucieczki, podczas gdy zabójca na nich poluje.

Rozgrywka łączy w sobie pracę zespołową, strategię i napięcie. Ocaleni muszą współpracować, zachowywać ciszę i myśleć sprytnie, podczas gdy zabójca wykorzystuje specjalne moce, by ich wyśledzić i uwięzić.

Dlaczego to wybraliśmy Konfiguracja 4 na 1 sprawia, że każdy mecz jest inny, utrzymując graczy w napięciu dzięki pościgom o wysoką stawkę i ciągłemu napięciu.

Grafika jest mroczna i niesamowita, a oprawa dźwiękowa sprawia, że każdy krok i bicie serca budzą strach. Gracze na Reddicie podkreślają, że żadne dwa mecze nie są takie same, co sprawia, że gra jest nieprzewidywalna i zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki.

Fani dynamicznych horrorów wieloosobowych z pewnością docenią „Dead by Daylight” za różnorodność, momenty zaskoczenia i niekończącą się wartość powtórkową na konsoli Switch.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra horrorowa na Nintendo Switch?

Za najlepszą grę horrorową na Nintendo Switch uważa się „Fatal Frame: Dziewica z Czarnej Wody””. Jest ona chwalona za unikalną mechanikę polowania na duchy oraz mrożącą krew w żyłach atmosferę, co sprawia, że wyróżnia się wśród graczy poszukujących prawdziwych wrażeń survival horroru na tej platformie.

Jakie są gry horrorowe dla dwóch graczy na Nintendo Switch?

Do godnych uwagi horrorów dla dwóch graczy na Switchu należą „Little Nightmares II””, w którym Mono i Six wspólnie przemierzają przerażający świat w trybie kooperacyjnym, oraz „Resident Evil Revelations 2””, oferujące tryb kooperacji na podzielonym ekranie.

Czy na Nintendo Switch są dostępne horrory w trybie wieloosobowym?

Tak, na Nintendo Switch dostępne są horrory wieloosobowe, takie jak „Dead by Daylight”, pozwalające graczom łączyć siły lub zmierzyć się ze sobą w pełnych napięcia, asymetrycznych rozgrywkach horrorowych.

Inne tytuły, takie jak „Piątek trzynastego: Gra”, oferują podobne emocje w trybie wieloosobowym, łącząc przerażenie z pracą zespołową lub rywalizacją.