Os 10 melhores jogos de terror para a Nintendo Switch em 2026

Estás à procura dos melhores jogos de terror para a Switch que te façam dar um salto e te dêem arrepios na espinha? Estás no sítio certo. Se gostas de te esgueirar por recantos escuros, de sustos repentinos ou de resolver mistérios sombrios e psicológicos , esta lista de jogos de terror para a Switch tem um jogo para todos os fãs do género.

Esta é a minha lista dos melhores jogos de terror para a Nintendo Switch que te vão trazer arrepios e emoções fortes, para que nunca te sintas demasiado à vontade enquanto jogas.

Tem de tudo, desde casas assombradas, espíritos e quebra-cabeças assustadores até momentos intensos de sobrevivência. Prometo-te que estes jogos de terror vão manter o teu coração a bater forte o tempo todo.

Queres conhecer alguns dos jogos de terror mais assustadores, cativantes e melhores para a Nintendo Switch? Vamos lá então.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de terror para uma Nintendo Switch

Com tantos jogos de terror para uma Nintendo Switch, não é fácil reduzir a lista a apenas três escolhas de topo. Cada jogo da nossa lista oferece um tipo único de medo, mas estes três destacam-se pela forma como te transportam completamente para os seus mundos e te mantêm lá muito tempo depois de teres pousado a consola.



Aqui estão as nossas escolhas de topo para jogos de terror numa Nintendo Switch:

1 Fatal Frame: Maiden of Black Water 2021 Um jogo de terror de sobrevivência arrepiante, onde usas a mística Camera Obscura para capturar e exorcizar espíritos vingativos, combinando o medo com a tensão cinematográfica. Buy now 2 Little Nightmares II 2021 Uma aventura sombria e atmosférica onde jogas na pele do Mono ao lado da Six, percorrendo um mundo distorcido e gigantesco, cheio de perigos sinistros e imagens narrativas assustadoras. Buy now 3 Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club 2024 Um romance visual de estilo retro que mistura o clássico mistério de homicídio com o terror psicológico, onde a investigação de pistas e suspeitos revela uma verdade sinistra. Buy now

Estes três jogos de terror para a Switch destacam-se entre a variedade de jogos de terror disponíveis para a consola. Resumindo, vais enfrentar entidades sobrenaturais, pesadelos atmosféricos e até mesmo investigações perturbadoras.

E estes são só o começo. Continua a descer para veres a nossa lista completa dos melhores jogos de terror para uma Nintendo Switch e descobre quantos já te atreveste a jogar.

Os 10 melhores jogos de terror para uma Nintendo Switch para te dares a divertir com arrepios

A Nintendo Switch está repleta dos melhores jogos de terror que te podem dar sustos de todos os tipos, com quebra-cabeças assustadores, perseguições de cortar a respiração e histórias que ficam na tua cabeça muito tempo depois de parares de jogar.

Nesta lista, escolhemos os melhores jogos de terror para uma Nintendo Switch, cada um com o seu próprio estilo de sustos. Quer gostes de histórias de fantasmas, mistérios sinuosos ou puro terror, há aqui algo que te vai manter em suspense.

1. Fatal Frame: A Donzela da Água Negra

A nossa classificação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogos de terror de sobrevivência, ação e aventura Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Koei Tecmo, Nintendo Tempo médio de jogo 12-15 horas

Fatal Frame: A Donzela das Águas Negras é um dos melhores jogos de terror para a Nintendo Switch que há por aí. Vai-te meter debaixo da pele e lá fica. Não há espingardas nem lança-chamas.

Nisto, tens a Camera Obscura, que é a tua arma para capturar e revelar espíritos. Sempre que a usas, és obrigado a olhar para o que estiver à sua frente, e essa situação torna toda a experiência angustiante e realista.

Os fãs de terror vão vaguear por florestas enevoadas, edifícios abandonados e locais assustadores que parecem saídos diretamente do folclore japonês. Às vezes, vais ver sombras a moverem-se ou ouvir passos quando já estiveres assustado e, pela forma como o sistema de som deste jogo foi concebido, vais olhar por cima do ombro assim que ouvires algo.

Cada área que visitares terá pistas e quebra-cabeças que te vão apresentar uma história assustadora de perda e espíritos inquietos.

Por que é que o escolhemos? A Camera Obscura não é apenas um artifício, mas sim uma mecânica de combate e exploração criativa que te obriga a confrontos diretos com aquilo de que mais tens medo.

Muitos jogadores consideraram este jogo, no Reddit, um dos jogos de terror para a Switch com mais atmosfera que já jogaram. É elogiado pela forma como o medo sobrenatural se mistura com uma narrativa emocional. Segundo os críticos, ao contrário da maioria dos jogos, a sua narrativa folclórica faz com que se destaque do terror ao estilo ocidental.

Se procuras jogos de terror para a Switch que se centrem tanto no ambiente e no mistério como nos sustos, o Fatal Frame: Donzela das Águas Negras é um jogo imperdível para a Switch. É perfeito para jogares em modo portátil, mas fica avisado: aqueles espíritos são igualmente assustadores num ecrã pequeno.

2. Little Nightmares II

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de quebra-cabeças e plataformas, terror, aventura Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Tarsier Studios, Bandai Namco Tempo médio de jogo 8-10 horas

O Little Nightmares II é tipo uma versão de terror ao estilo do Silent Hill para uma Nintendo Switch. Mergulha-te num mundo assustador e onírico do qual não consegues escapar.

Assumes o papel de Mono, um rapaz calado que tem um saco de papel na cabeça, a percorrer um mundo dos mais estranhos. Ao teu lado está a Six, a rapariga enigmática de impermeável do primeiro jogo, e juntos vão atravessar cidades em ruínas, escolas assustadoras e florestas enevoadas, além de outras paisagens onde o perigo espreita a cada passo.

Cada cenário cria uma imagem através do silêncio. Os sons de tábuas a ranger, passos distantes e lâmpadas a piscar misturam-se para te deixar nervoso. As monstruosidades que enfrentas não são assustadoras apenas por serem, mas são criaturas tão bizarras e perturbadoras que assombram a tua imaginação muito depois de o jogo ter acabado.

Porque é que o escolhemos Este jogo cativante combina na perfeição a atmosfera, a narrativa e a jogabilidade cooperativa, fazendo-te sentir vulnerável e, ao mesmo tempo, ligado ao teu companheiro.

Ao contrário de muitos outros jogos de quebra-cabeças épicos para a Switch, a singularidade deste jogo reside na interação entre o Mono e o Six. Tal como a maioria dos jogos, é um jogo para um único jogador, mas a cooperação entre eles é perfeita enquanto os vês a acionar interruptores, a ajudarem-se mutuamente a escalar locais difíceis e, por vezes, a salvarem-se um ao outro de um destino inevitável. Não se trata apenas de resistência; trata-se de resistir em conjunto.

Little Nightmares II é um jogo de que muita gente fala porque mantém os jogadores envolvidos e equilibra a tensão com a curiosidade. Cada quebra-cabeças resolvido leva a um lugar novo e ainda mais estranho que não podes deixar de explorar.

Se adoras terror perturbador com quebra-cabeças como o de Silent Hill, Dark Souls, Resident Evil: Dark Descent e outros, algo que te faz pensar e visualizar coisas que nunca vais esquecer, o Little Nightmares II é uma das experiências de terror mais inesquecíveis da Nintendo Switch.

3. Emio – O Homem Sorridente: Famicom Detective Club

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Novela visual, mistério, terror Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Nintendo, Mages Inc. Tempo médio de jogo 6-8 horas

O Emio é um romance visual de estilo retro que traz um clássico mistério de homicídio com um toque arrepiante de jogo de história para todos os fãs de terror. Não é de admirar que esteja no topo da lista dos melhores jogos de terror para a Switch.

Os jogadores assumem o papel de um detetive encarregado de investigar casos sinistros através de pistas em texto, interrogatórios a suspeitos e exploração de ambientes assustadores, representados num estilo nostálgico de pixel art.

Sendo um dos melhores jogos retro, a jogabilidade gira em torno de juntar informações e tomar decisões cruciais que influenciam o desfecho da história.

Por que é que o escolhemos O que distingue este jogo é o quão envolvente é a sua história e a forma como apresenta os seus visuais e narrativa atmosférica aos fãs de contos clássicos de terror e de detetives

O ritmo narrativo e a banda sonora atmosférica levam os jogadores a um mistério cheio de suspense que mantém a tensão alta do início ao fim. As discussões no Reddit destacam como os gráficos nostálgicos e a narrativa complexa criam uma experiência de terror única, diferente dos típicos jogos de «jump scare».

Os jogadores de jogos de terror para uma Nintendo Switch que adoram jogos com um ritmo lento e uma história interessante vão achar que o «Emio – O Homem Sorridente» é uma experiência envolvente e emocionalmente cativante.

4. Little Nightmares 1

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de quebra-cabeças e plataformas, terror Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Tarsier Studios, Bandai Namco Tempo médio de jogo 6-8 horas

O primeiro capítulo de Little Nightmares é um jogo de plataformas épico que combina na perfeição o horror atmosférico com a resolução de quebra-cabeças simples, criando uma experiência verdadeiramente surreal.

Os jogadores controlam a Six, uma menina que se vê presa numa nave subaquática grotesca conhecida como «The Maw», repleta de seres verdadeiramente monstruosos. As cinemáticas e os gráficos do jogo retratam um mundo sombrio e assustador, com uma paleta de cores sombria e um estilo de personagens exagerado, o que realça a tensão subjacente ao jogo.

Porque é que o escolhemos O seu mundo opressivo e assustador, combinado com mecânicas de furtividade e inimigos grotescos, resulta numa aventura de terror profundamente envolvente.

O jogo apresenta uma mistura única de furtividade e exploração, ambientada numa garganta sádica, que inclui um sistema de resolução de quebra-cabeças baseado no ritmo e uma narrativa ambiental subtil. Como referiram os utilizadores do Reddit, o medo constante de estares a ser caçado e a atmosfera aterradora que o jogo cria tornam-no numa verdadeira obra-prima.

Os fãs da Nintendo que procuram um jogo de plataformas e quebra-cabeças assustador e muito bem feito, com muito suspense, vão adorar o Little Nightmares 1.

5. Detention

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Terror psicológico, apontar e clicar Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Red Candle Games Tempo médio de jogo 5-6 horas

O «Detention» é um jogo de aventura psicológico intenso do tipo «apontar e clicar», que se passa na Taiwan dos anos 60, sob a lei marcial. Combina o folclore taiwanês com o trauma histórico,

Detention é um dos jogos de terror psicológico mais impactantes, ambientado na Taiwan dos anos 60, sob a lei marcial. Mistura o folclore taiwanês com traumas históricos, tudo envolto numa assombrosa aventura 2D de deslocamento lateral do tipo «apontar e clicar», no mesmo universo. Os visuais sombrios e minimalistas e o design de som inquietante criam uma atmosfera opressiva.

Porque é que escolhemos isto A sua mistura de contexto histórico e terror psicológico oferece uma experiência narrativa única e culturalmente rica.

A jogabilidade envolve resolver quebra-cabeças, explorar e escapar a ameaças sobrenaturais enquanto desvendas a história de opressão e sobrevivência. Os utilizadores do Reddit destacam a narrativa emocionalmente comovente do jogo e a sua atmosfera arrepiante.

Os fãs de jogos de terror na Switch que gostam de jogos com histórias profundas e temas significativos vão achar o Detention profundamente cativante.

6. Alien: Isolation

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência, furtividade Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Creative Assembly, Sega Tempo médio de jogo 15-20 horas

O Alien: Isolation oferece uma experiência de jogo de furtividade a dar arrepios, com foco na discrição e na evasão. Os jogadores são perseguidos por um Xenomorfo adaptável com uma IA super inteligente, o que cria uma tensão implacável. O jogo recria fielmente a atmosfera claustrofóbica de ficção científica do filme Alien original, com ambientes e som super detalhados.

Porque é que o escolhemos? A IA inteligente do Xenomorfo, que persegue os jogadores de forma dinâmica, estabelece um novo padrão de intensidade no género de terror de sobrevivência.

Adaptando-se aos clássicos jogos de terror da Switch, a sua jogabilidade exige que te escondas, criejas ferramentas e penses estrategicamente para sobreviver tanto aos alienígenas como aos humanos hostis. Os comentários no Reddit elogiam o suspense, os gráficos melhorados e a imprevisibilidade da IA.

Os fãs de jogos de terror furtivo intensos e angustiantes vão achar que o Alien: Isolation é um jogo imperdível na Switch.

7. Resident Evil 7: Biohazard

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência, na primeira pessoa Plataformas Nintendo Switch (na nuvem), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iPad Ano de lançamento 2017 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 9–12 horas

O Resident Evil 7: Biohazard revolucionou o género de survival horror ao aplicá-lo com mestria a um jogo FPS imersivo e ao criar um dos cenários mais assustadores da história dos jogos.

Os jogadores metem-se na pele de Ethan Winters, à procura da sua mulher desaparecida na assustadora mansão da família Baker. O que começa por ser um simples resgate transforma-se num pesadelo cheio de monstros, quartos escuros e encontros aterrorizantes com os Baker.

Por que é que o escolhemos A perspetiva na primeira pessoa faz com que o horror pareça próximo e pessoal, arrastando-te diretamente para o medo.

O jogo mistura exploração, resolução de quebra-cabeças e gestão de recursos limitados, enquanto os inimigos te perseguem. Os gráficos realistas e os efeitos sonoros arrepiante fazem com que cada corredor pareça perigoso. Os fãs no Reddit e no Metacritic elogiam a forma como o jogo recupera o estilo clássico do survival horror, ao mesmo tempo que acrescenta novas ideias para os jogadores de hoje.

Os fãs de terror que procuram um jogo cheio de tensão, com visuais modernos e sustos à moda antiga, vão achar o Resident Evil 7: Biohazard inesquecível.

8. Outlast 2

A nossa pontuação

7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Red Barrels Tempo médio de jogo 8–10 horas

O Outlast 2 leva-te ao deserto do Arizona, onde acompanhas o jornalista Blake Langermann enquanto ele investiga o homicídio de uma mulher grávida. A investigação transforma-se rapidamente numa luta aterradora pela sobrevivência contra uma seita violenta. A história é sombria, cheia de momentos chocantes e mantém-te em constante medo.

A jogabilidade centra-se em esconder-te, correr e usar a tua câmara para veres no escuro. Sem armas, tens de contar com a discrição e o raciocínio rápido para escapar aos inimigos.

Porque é que o escolhemos A combinação de impotência, discrição e uma narrativa chocante faz do Outlast 2 um dos jogos de terror de sobrevivência mais assustadores da Switch.

Os gráficos realistas do jogo , o design de som assustador e os temas perturbadores fazem com que o mundo pareça profundamente inquietante. Os jogadores no Reddit falam frequentemente dos sustos intensos e de como a história os mantém em suspense do início ao fim.

Os fãs de terror que gostam de tensão de partir os nervos, narrativas fortes e sustos brutais vão achar que o Outlast 2 é uma experiência inesquecível.

9. Amnesia: Coleção

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência, aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 (lançamento da coleção) Criador(es) Frictional Games Tempo médio de jogo 20–25 horas (todos os jogos juntos)

Amnesia: Coleção reúne três clássicos do terror: A Descida das Trevas, Justine e A Máquina dos Porcos. Estes jogos icónicos de sobrevivência são famosos por terem moldado o género de terror moderno, com o seu foco na atmosfera e no medo psicológico. Acordas em locais aterrorizantes, sem te lembrares de como lá chegaste, e tens de descobrir a verdade aos poucos.

A jogabilidade gira em torno da exploração, da resolução de quebra-cabeças e da tentativa de manter a sanidade enquanto monstros espreitam nas proximidades. Sem armas, sobreviver significa esconder-te e usar a tua perspicácia.

Por que é que o escolhemos O seu foco no medo do desconhecido e nos efeitos sobre a sanidade mental faz com que o Amnesia: Coleção se destaque como uma obra-prima do terror psicológico.

Os visuais sombrios, os efeitos sonoros arrepiante e os enredos sinistros criam uma sensação constante de pavor. Os jogadores do Reddit elogiam frequentemente o facto de o medo do jogo não vir apenas dos monstros, mas também da sensação de impotência e de estar perdido.

Os jogadores da Switch que procuram aventuras longas e assustadoras, com histórias profundas e tensão constante, vão achar que o Amnesia: Coleção é um jogo imperdível.

10. Dead by Daylight

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência assimétrico Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 (lançamento na Switch) Criador(es) Behaviour Interactive Tempo médio de jogo Ilimitado (focado no modo multijogador)

O Dead by Daylight é um jogo de terror multijogador em que quatro sobreviventes tentam escapar de um assassino poderoso. Cada partida é como um jogo de escondidas mortal , com os sobreviventes a repararem geradores para abrir rotas de fuga enquanto o assassino os persegue.

A jogabilidade mistura trabalho de equipa, estratégia e tensão. Os sobreviventes precisam de cooperar, manter-se em silêncio e pensar com inteligência, enquanto os assassinos usam poderes especiais para os localizar e apanhar.

Porque é que o escolhemos? A sua configuração 4 contra 1 torna cada partida diferente, mantendo os jogadores em suspense com perseguições de alto risco e tensão constante.

Os visuais são sombrios e assustadores, e o design de som torna cada passo e cada batida do coração aterrorizantes. Os jogadores no Reddit destacam que não há duas partidas iguais, o que torna o jogo imprevisível e com uma grande capacidade de repetição.

Os fãs de jogos de terror multijogador de ritmo acelerado vão adorar o Dead by Daylight pela sua variedade, sustos repentinos e valor de rejogabilidade infinito na Switch.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de terror para uma Nintendo Switch?

O «Fatal Frame: A Donzela das Águas Negras» é considerado o melhor jogo de terror para uma Nintendo Switch. É elogiado pela sua mecânica única de caça aos fantasmas e pela atmosfera arrepiante, o que o torna uma escolha de destaque para quem procura uma verdadeira experiência de terror de sobrevivência nesta plataforma.

Quais são alguns jogos de terror para 2 jogadores numa Nintendo Switch?

Alguns jogos de terror notáveis para dois jogadores na Switch incluem o Little Nightmares II, que apresenta uma jogabilidade cooperativa com o Mono e a Six a explorarem juntos um mundo assustador, e o Resident Evil Revelations 2, que oferece modo cooperativo em ecrã dividido.

Existem jogos de terror multijogador numa Nintendo Switch?

Sim, há jogos de terror multijogador, como o Dead by Daylight, disponíveis na Nintendo Switch, que permitem aos jogadores unirem-se ou enfrentarem-se em partidas de terror tensas e assimétricas.

Outros jogos, como «Sexta-feira 13: The Game», oferecem emoções semelhantes no modo multijogador, combinando sustos com trabalho em equipa ou competição.