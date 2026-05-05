Les 10 meilleurs jeux d’horreur sur Nintendo Switch en 2026

Vous rêvez des meilleurs jeux d'horreur sur Switch, ceux qui vous font sursauter et vous donnent des frissons dans le dos ? Vous êtes au bon endroit. Que vous aimiez vous faufiler dans les recoins sombres, les sursauts de frayeur ou résoudre des mystères sombres et psychologiques , cette liste de jeux d'horreur sur Switch propose un titre pour chaque amateur du genre.

Voici ma sélection des meilleurs jeux d’horreur sur Nintendo Switch qui vous procureront frissons et sensations fortes, pour que vous ne vous sentiez jamais trop à l’aise pendant que vous jouez.

On y trouve de tout : des maisons hantées, des esprits, des énigmes effrayantes à résoudre, ainsi que des moments de survie intenses. Je vous promets que ces jeux d’horreur feront battre votre cœur à tout rompre à chaque instant.

Envie de découvrir certains des jeux d’horreur les plus effrayants, les plus captivants et les meilleurs sur Nintendo Switch ? C’est parti !

Notre sélection des meilleurs jeux d’horreur sur Nintendo Switch

Avec autant de jeux d’horreur sur Nintendo Switch, il n’est pas facile de se limiter à seulement trois coups de cœur. Chaque jeu de notre liste offre une expérience unique de la peur, mais ces trois-là se distinguent par leur capacité à vous plonger totalement dans leur univers et à vous y retenir longtemps après avoir posé la console.



Voici nos coups de cœur parmi les jeux d’horreur sur Nintendo Switch :

1 Fatal Frame: Maiden of Black Water 2021 Un jeu d'horreur et de survie glaçant dans lequel vous utilisez la mystique Camera Obscura pour capturer et exorciser des esprits vengeurs, mêlant terreur et tension cinématographique. Buy now 2 Little Nightmares II 2021 Une aventure sombre et envoûtante dans laquelle vous incarnez Mono aux côtés de Six, évoluant dans un monde déformé et surdimensionné, regorgeant de dangers inquiétants et d’images narratives envoûtantes. Buy now 3 Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club 2024 Un roman visuel de style rétro qui mêle le roman policier classique à l'horreur psychologique, où l'enquête sur les indices et les suspects permet de découvrir une sinistre vérité. Buy now

Ces trois jeux d’horreur sur Switch se démarquent de l’ensemble des titres du genre disponibles sur cette console. En bref, vous y découvrirez des entités surnaturelles, des cauchemars à l’atmosphère envoûtante et même des enquêtes policières troublantes.

Et ce n'est qu'un début. Continuez à faire défiler la page pour découvrir notre liste complète des meilleurs jeux d'horreur sur Nintendo Switch et voyez combien d'entre eux vous avez osé affronter.

Les 10 meilleurs jeux d'horreur sur Nintendo Switch pour des frissons garantis

La Nintendo Switch regorge des meilleurs jeux d’horreur, capables de vous faire vivre toutes sortes de frayeurs, avec des énigmes inquiétantes, des poursuites haletantes et des histoires qui vous hanteront longtemps après avoir arrêté de jouer.

Dans cette liste, nous avons sélectionné les meilleurs jeux d’horreur sur Nintendo Switch, chacun proposant son propre style de frayeurs. Que vous aimiez les histoires de fantômes, les mystères tordus ou la terreur à l’état pur, vous trouverez ici de quoi vous tenir en haleine.

1. Fatal Frame : La Jeune Fille de l’Eau Noire

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeux d’horreur et de survie, action-aventure Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Koei Tecmo, Nintendo Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures

Fatal Frame : La jeune fille des eaux noires est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch du genre horreur actuellement disponibles. Il vous prend aux tripes et ne vous lâche plus. Pas de fusils à pompe ni de lance-flammes à l’horizon.

Dans ce jeu, vous disposez de la « Camera Obscura », votre arme pour capturer et révéler les esprits. Chaque fois que vous l’utilisez, vous êtes obligé de regarder ce qui se trouve devant l’objectif, ce qui rend l’expérience particulièrement stressante et réaliste.

Les amateurs d’horreur arpenteront des forêts brumeuses, des bâtiments abandonnés et des lieux inquiétants tout droit sortis du folklore japonais. Il vous arrivera parfois d’apercevoir des ombres bouger ou d’entendre des bruits de pas alors que vous êtes déjà effrayé, et grâce à la conception du système sonore de ce jeu, vous ne pourrez vous empêcher de regarder par-dessus votre épaule dès que vous les entendrez.

Chaque zone que vous visiterez recèlera des indices et des énigmes qui vous plongeront dans une histoire envoûtante mêlant perte et esprits errants.

Pourquoi nous l’avons choisi La Camera Obscura n’est pas seulement un gadget, mais un mécanisme inventif de combat et d’exploration qui vous oblige à affronter de près les choses mêmes dont vous avez peur.

De nombreux joueurs ont qualifié ce jeu, sur Reddit, de l’un des jeux d’horreur sur Switch les plus immersifs auxquels ils aient jamais joué. Il est salué pour la façon dont la peur surnaturelle se mêle à une narration émouvante. Selon les critiques, contrairement à la plupart des jeux, son récit ancré dans le folklore le distingue de l’horreur à l’occidentale.

Si vous recherchez des jeux d’horreur sur Switch qui misent autant sur l’ambiance et le mystère que sur les frayeurs, Fatal Frame : La Jeune Fille des Eaux Noires est un incontournable sur la Switch. Il est parfait pour le jeu nomade, mais attention : ces esprits sont tout aussi terrifiants sur un petit écran.

2. Little Nightmares II

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de plateforme et de réflexion, horreur, aventure Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Tarsier Studios, Bandai Namco Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures

Little Nightmares II s'apparente beaucoup à un remake du célèbre jeu d'horreur Silent Hill sur Nintendo Switch. Il vous plonge dans un univers envoûtant et onirique dont vous ne pouvez vous échapper.

Vous incarnez Mono, un garçon taciturne qui porte un sac en papier sur la tête, et vous évoluez dans un univers des plus étranges. À vos côtés se trouve Six, la mystérieuse jeune fille en imperméable du premier opus, et ensemble, vous traverserez des villes en ruines, des écoles sinistres et des forêts envahies par le brouillard, ainsi que d’autres paysages où le danger guette à chaque pas.

Chaque décor compose une atmosphère à travers le silence. Les craquements des planchers, les bruits de pas lointains et les ampoules qui clignotent se mêlent pour vous tenir en haleine. Les monstres auxquels vous faites face ne sont pas terrifiants pour le simple plaisir de l’être, mais ce sont des créatures si étranges et si dérangeantes qu’elles hantent votre imagination longtemps après la fin du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu envoûtant allie avec brio ambiance, narration et gameplay coopératif, vous permettant de vous sentir à la fois vulnérable et en lien étroit avec votre compagnon.

Contrairement à de nombreux autres jeux de réflexion épiques sur Switch, la singularité de ce titre réside dans l’interaction entre Mono et Six. Comme la plupart des jeux, il s’agit d’un jeu solo, mais leur coopération est fluide : vous les voyez actionner des leviers, s’entraider pour franchir des passages difficiles et, parfois, se sauver mutuellement d’un destin inéluctable. Ce n’est pas seulement une question d’endurance ; il s’agit de tenir bon en tant que duo.

Little Nightmares II est un jeu dont tout le monde parle, car il captive les joueurs et trouve le juste équilibre entre tension et curiosité. Chaque énigme résolue mène à un nouvel endroit, encore plus étrange, que vous ne pouvez vous empêcher d’explorer.

Si vous aimez les jeux d’horreur dérangeants mêlant énigmes, à l’image de Silent Hill, Dark Souls, Resident Evil : Dark Descent et bien d’autres, ceux qui vous font réfléchir et visualiser des scènes que vous n’oublierez jamais, Little Nightmares II est l’une des expériences d’horreur les plus inoubliables sur Nintendo Switch.

3. Emio – L’homme souriant : Famicom Detective Club

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Roman visuel, mystère, horreur Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Nintendo, Mages Inc. Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Emio propose un roman visuel de style rétro qui offre aux amateurs d’horreur une enquête policière classique agrémentée d’une intrigue effrayante. Pas étonnant qu’il figure en tête de liste des jeux d’horreur sur Switch.

Les joueurs se glissent dans la peau d’un détective chargé d’enquêter sur des affaires inquiétantes à l’aide d’indices textuels, d’interrogatoires de suspects et d’explorations d’environnements envoûtants, le tout rendu dans un style pixel art nostalgique.

Comptant parmi les meilleurs jeux rétro, le gameplay repose essentiellement sur la collecte d’informations et la prise de décisions cruciales qui influencent le dénouement de l’histoire.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce qui distingue ce jeu, c’est l’immersion totale qu’offre son histoire, ainsi que la manière dont il propose ses graphismes et sa narration atmosphérique aux amateurs de récits d’horreur classiques et policiers.

Le rythme narratif et la bande-son atmosphérique plongent les joueurs dans un mystère plein de suspense qui maintient une tension constante tout au long du jeu. Les discussions sur Reddit soulignent comment ses graphismes nostalgiques et sa narration complexe créent une expérience d’horreur unique, différente des jeux typiques basés sur les « jump scares ».

Les joueurs de jeux d'horreur sur Nintendo Switch qui apprécient les jeux au rythme lent et à l'intrigue captivante trouveront dans « Emio – L’homme souriant » une expérience captivante et émouvante.

4. Little Nightmares 1

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de plateforme et de réflexion, horreur Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) Tarsier Studios, Bandai Namco Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Le premier volet de Little Nightmares est un jeu de plateforme épique qui mêle magistralement une ambiance d’horreur à des énigmes légères pour créer une expérience véritablement surréaliste.

Les joueurs incarnent Six, une petite fille qui se retrouve emprisonnée dans un vaisseau sous-marin grotesque appelé « The Maw », rempli à ras bord de créatures d’une monstruosité absolue. Les cinématiques et les graphismes du jeu dépeignent un univers sinistre et inquiétant, avec une palette de couleurs sombre et un style de personnages exagéré, ce qui renforce la tension sous-jacente du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Son univers oppressant et envoûtant, associé à des mécanismes de furtivité et à des ennemis grotesques, en fait une aventure d’horreur profondément immersive.

Le jeu propose un mélange unique de furtivité et d’exploration au cœur d’une gueule sadique, intégrant un système de résolution d’énigmes basé sur le rythme et une narration environnementale subtile. Comme l’ont souligné les utilisateurs de Reddit, la peur constante d’être traqué et l’atmosphère terrifiante que le jeu parvient à créer en font un véritable chef-d’œuvre.

Les fans de Nintendo à la recherche d’un jeu de plateforme et de réflexion à la fois effrayant et magnifiquement conçu, avec beaucoup de suspense, adoreront Little Nightmares 1.

5. Detention

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur psychologique, jeu d'aventure « pointer-cliquer » Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) Red Candle Games Durée moyenne de jeu 5 à 6 heures

« Detention » est un jeu d’aventure psychologique intense de type « pointer-cliquer », dont l’action se déroule dans les années 1960 à Taïwan, sous la loi martiale. Il mêle le folklore taïwanais à un traumatisme historique,

Detention est l’un des jeux d’horreur psychologique les plus marquants, dont l’action se déroule dans le Taïwan des années 1960, sous la loi martiale. Il mêle le folklore taïwanais à des traumatismes historiques, le tout dans une aventure en 2D à défilement horizontal de type « pointer-cliquer » envoûtante, issue du même univers. Les graphismes sombres et minimalistes ainsi que la conception sonore inquiétante créent une atmosphère oppressante.

Pourquoi nous l’avons choisi Son mélange de contexte historique et d’horreur psychologique offre une expérience narrative unique et riche sur le plan culturel.

Le gameplay consiste à résoudre des énigmes, à explorer les lieux et à échapper à des menaces surnaturelles tout en dévoilant l’histoire d’oppression et de survie. Les utilisateurs de Reddit soulignent le récit émouvant et l’atmosphère glaçante du jeu.

Les joueurs de jeux d’horreur sur Switch intéressés par des titres riches en histoire et abordant des thèmes profonds trouveront Detention profondément captivant.

6. Alien : Isolation

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie, furtivité Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2014 Développeur(s) Creative Assembly, Sega Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Alien : Isolation propose une expérience de jeu d'infiltration terrifiante, axée sur la discrétion et l'esquive. Les joueurs sont pourchassés par un Xenomorphe adaptatif doté d'une IA extrêmement intelligente, ce qui crée une tension incessante. Le jeu recrée fidèlement l'atmosphère de science-fiction oppressante du film Alien original grâce à des environnements et une bande-son très détaillés.

Pourquoi nous l’avons choisi L’IA intelligente du Xenomorph, qui traque les joueurs de manière dynamique, établit une nouvelle référence en matière d’intensité dans le genre survival horror.

S'inscrivant dans la lignée des jeux d'horreur classiques sur Switch, son gameplay nécessite de se cacher, de fabriquer des outils et de faire preuve de réflexion stratégique pour survivre face aux extraterrestres et aux humains hostiles. Les commentaires sur Reddit saluent le suspense, les graphismes améliorés et l'imprévisibilité de l'IA.

Les amateurs d’horreur furtive intense et angoissante trouveront en Alien: Isolation un jeu incontournable sur la Switch.

7. Resident Evil 7 : Biohazard

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie, vue à la première personne Plateformes Nintendo Switch (Cloud), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iPad Année de sortie 2017 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 9 à 12 heures

Resident Evil 7 : Biohazard a révolutionné le genre du survival horror en l’intégrant avec brio dans un jeu de tir à la première personne immersif et en créant l’un des univers les plus effrayants du monde du jeu vidéo.

Les joueurs incarnent Ethan Winters, parti à la recherche de sa femme disparue dans le sinistre domaine de la famille Baker. Ce qui commence comme une simple opération de sauvetage se transforme en un cauchemar peuplé de monstres, de pièces sombres et de rencontres terrifiantes avec les Baker.

Pourquoi nous l’avons choisi La vue à la première personne rend l’horreur très intense et personnelle, vous plongeant directement au cœur de la peur.

Le jeu mêle exploration, résolution d’énigmes et gestion de ressources limitées, tandis que des ennemis vous traquent. Ses graphismes réalistes et ses effets sonores glaçants font de chaque couloir un lieu dangereux. Les fans sur Reddit et Metacritic saluent la manière dont il fait revivre le survival horror classique tout en y ajoutant de nouvelles idées destinées aux joueurs d’aujourd’hui.

Les amateurs d’horreur à la recherche d’un jeu haletant, alliant graphismes modernes et frayeurs à l’ancienne, trouveront en Resident Evil 7 : Biohazard une expérience inoubliable.

8. Outlast 2

Notre note

7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Année de sortie 2017 Développeur(s) Red Barrels Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures

Outlast 2 emmène les joueurs dans le désert de l’Arizona, où vous incarnez le journaliste Blake Langermann alors qu’il enquête sur le meurtre d’une femme enceinte. Cette enquête se transforme rapidement en une lutte terrifiante pour la survie face à une secte violente. L’histoire est sombre, ponctuée de moments choquants, et plonge les joueurs dans une peur constante.

Le gameplay repose principalement sur la dissimulation, la fuite et l’utilisation de votre appareil photo pour voir dans l’obscurité. Sans aucune arme, vous devez compter sur la discrétion et votre vivacité d’esprit pour échapper à vos ennemis.

Pourquoi nous l'avons choisi Le mélange entre sentiment d’impuissance, action furtive et scénario saisissant fait d’Outlast 2 l’un des jeux d’horreur et de survie les plus effrayants sur Switch.

Les graphismes réalistes du jeu , sa bande-son inquiétante et ses thèmes dérangeants créent une atmosphère profondément angoissante. Les joueurs sur Reddit évoquent souvent les sursauts intenses et la façon dont l’histoire les tient en haleine du début à la fin.

Les amateurs d’horreur qui apprécient les tensions à vous glacer le sang, une narration puissante et des sursauts brutaux trouveront en Outlast 2 une expérience inoubliable.

9. Amnesia : Collection

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie, aventure Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 (sortie du recueil) Créateur(s) Frictional Games Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures (tous les jeux confondus)

Amnesia : Collection rassemble trois classiques du genre horreur : La Descente dans les ténèbres, Justine et Une machine à cochons. Ces jeux de survie emblématiques sont réputés pour avoir façonné le genre de l’horreur moderne grâce à l’importance qu’ils accordent à l’atmosphère et à la peur psychologique. Vous vous réveillez dans des lieux terrifiants sans aucun souvenir de la manière dont vous y êtes arrivé et devez progressivement découvrir la vérité.

Le gameplay repose entièrement sur l'exploration, la résolution d'énigmes et la lutte pour conserver votre santé mentale alors que des monstres rôdent à proximité. Sans armes, survivre signifie se cacher et faire preuve d'ingéniosité.

Pourquoi nous l’avons choisi L’accent mis sur la peur de l’inconnu et les effets sur la santé mentale fait d’Amnesia : Collection un chef-d’œuvre de l’horreur psychologique.

Les graphismes sombres, les effets sonores glaçants et les intrigues inquiétantes créent un sentiment constant d’angoisse. Les joueurs de Reddit soulignent souvent que la peur suscitée par le jeu ne provient pas uniquement des monstres, mais aussi du sentiment d’impuissance et de désorientation.

Les joueurs Switch à la recherche d’aventures longues et effrayantes, dotées d’histoires riches et d’une tension constante, trouveront en Amnesia : Collection un jeu incontournable.

10. Dead by Daylight

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie asymétrique Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, mobile Année de sortie 2019 (sortie sur Switch) Développeur(s) Behaviour Interactive Durée moyenne de jeu Illimité (axé sur le multijoueur)

Dead by Daylight est un jeu d’horreur multijoueur dans lequel quatre survivants tentent d’échapper à un tueur redoutable. Chaque partie se déroule comme une partie de cache-cache mortelle : les survivants doivent réparer des générateurs pour ouvrir des voies d’évacuation tandis que le tueur les traque.

Le gameplay allie travail d'équipe, stratégie et suspense. Les survivants doivent coopérer, rester discrets et faire preuve d'intelligence, tandis que les tueurs utilisent des pouvoirs spéciaux pour les traquer et les piéger.

Pourquoi nous l'avons choisi Sa configuration 4 contre 1 rend chaque partie unique, tenant les joueurs en haleine grâce à des poursuites à haut risque et à une tension constante.

Les graphismes sont sombres et inquiétants, et la conception sonore rend chaque pas et chaque battement de cœur effrayants. Les joueurs sur Reddit soulignent qu’aucune partie ne se ressemble, ce qui rend le jeu imprévisible et offre une grande rejouabilité.

Les amateurs d’horreur multijoueur au rythme effréné apprécieront Dead by Daylight pour sa variété, ses sursauts et sa rejouabilité infinie sur la Switch.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu d'horreur sur Nintendo Switch ?

Fatal Frame : La jeune fille des eaux noires est considéré comme le meilleur jeu d’horreur sur Nintendo Switch. Il est salué pour ses mécanismes uniques de chasse aux fantômes et son atmosphère glaçante, ce qui en fait un titre incontournable pour les joueurs à la recherche d’une véritable expérience de survival horror sur cette plateforme.

Quels sont les jeux d’horreur à deux joueurs disponibles sur Nintendo Switch ?

Parmi les jeux d’horreur à deux joueurs notables sur Switch, on peut citer Little Nightmares II, qui propose un mode coopératif où Mono et Six explorent ensemble un monde effrayant, et Resident Evil Revelations 2, qui offre un mode coopératif en écran partagé.

Existe-t-il des jeux d’horreur multijoueurs sur Nintendo Switch ?

Oui, des jeux d’horreur multijoueurs tels que Dead by Daylight sont disponibles sur Nintendo Switch, permettant aux joueurs de faire équipe ou de s’affronter dans des parties d’horreur asymétriques et pleines de suspense.

D'autres titres, comme « Vendredi 13 : Le Jeu », offrent des sensations multijoueurs similaires, alliant frayeurs, travail d'équipe et compétition.