Les 10 meilleurs jeux fantastiques pour créer votre propre légende épique

Les meilleurs jeux fantastiques sont comme des portails vers toutes sortes de mondes magiques que vous rêvez de découvrir. Là-bas, les règles sont différentes, et tout semble possible.

Vous vivrez les aventures les plus grandioses, empreintes de magie et de merveilles, où vous rencontrerez des amis fidèles et des monstres redoutables. Chaque quête est une pierre qui contribue à bâtir votre légende, et tout est tout simplement fantastique.

Ces jeux ont quelque chose qui vous captive, vous donnant l’impression de faire partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même. Du frisson de l’exploration de terres inconnues à l’adrénaline des combats contre les plus grands ennemis, chaque instant est l’occasion de vivre votre propre histoire épique.

Alors si vous avez envie de vous évader un moment, voici une liste de jeux qui vous feront vivre une aventure folle et inoubliable.

Notre sélection des meilleurs jeux fantastiques

Le genre fantastique est très apprécié par un large public. Grâce à cela, nous disposons désormais d’un vaste choix d’univers fantastiques incroyables, tous plus captivants les uns que les autres.

Bon nombre de ces aventures méritent largement que vous y consacriez votre temps et votre attention. Toutefois, si vous souhaitez savoir quels sont les meilleurs parmi les meilleurs, voici notre sélection :

1 Dragon Age: Origins 2009 Une aventure sombre et palpitante dans un univers fantastique brutal et inoubliable. Lancez-vous dans une quête épique au cours de laquelle vous mènerez de grandes batailles, prendrez des décisions cruciales et deviendrez la clé du salut ou de la perte du monde. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Explorez des contrées immenses, livrez des batailles épiques et écrivez vos propres légendes dans un univers aux possibilités infinies. Chaque chemin mène à une nouvelle histoire à raconter, et chaque choix façonne le monde qui vous entoure. Buy now 3 Final Fantasy VI 1994 Une histoire d’espoir, de perte et de rébellion dans un monde déchiré, au bord de la destruction. Embarquez pour une aventure inoubliable, chaotique et magique qui a redéfini le genre du jeu vidéo fantastique pour des générations. Buy now

Compte tenu du nombre impressionnant de titres exceptionnels que compte ce genre, classer les meilleurs jeux fantastiques n’est pas une mince affaire.

Mais que vous soyez d’accord ou non avec notre sélection, je vous invite à découvrir la liste complète ci-dessous, où je vous donnerai beaucoup plus de détails, et où vous trouverez à coup sûr votre prochaine aventure préférée.

Les 10 meilleurs jeux fantastiques dans lesquels se plonger

Êtes-vous prêt à plonger dans des univers peuplés de magie, de monstres et d’aventures sans fin ? Que vous soyez ici pour terrasser des dragons ou pour forger votre destin, ces meilleurs jeux fantastiques vous transporteront dans des royaumes où tout est possible.

Préparez-vous donc à vivre des quêtes épiques, à rencontrer des personnages inoubliables et à vivre des expériences dont vous ne voudrez plus jamais vous éloigner. Votre aventure commence dès maintenant !

1. Dragon Age : Origins

Plateformes Windows, Mac OS X, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2009 Développeur BioWare Durée moyenne de jeu 58 heures

La fin des années 2000 a été un âge d’or pour BioWare, qui régnait alors en maître sur l’univers des jeux de rôle. Après avoir surpris tout le monde avec le chef-d’œuvre de science-fiction Mass Effect quelques années auparavant, le studio est revenu pour s’emparer également de l’univers fantastique.

Le résultat, Dragon Age : Origins, s’est rapidement hissé parmi les meilleurs jeux fantastiques. Il vous plongeait dans un univers de fantasy sombre à nulle autre pareil, empreint de magie, d’intrigues politiques, de batailles épiques et d’un scénario sans égal.

Toute la première partie du jeu dépend de la race et de la classe de votre personnage, ce qui rend chaque aventure unique. Cependant, le véritable plaisir commence lorsque vous endossez enfin le rôle de Gardien gris et que, aux côtés de vos fidèles compagnons, vous vous lancez dans une quête épique pour mettre fin au mal qui pourrait bien anéantir le monde entier.

Outre l'histoire, le combat est également un véritable atout. Il est tactique, exigeant et gratifiant. Il existe toutes sortes de compétences et de sorts pour rendre le jeu passionnant, mais son aspect stratégique ne vous permettra jamais de vous relâcher trop longtemps.

En bref, Dragon Age : Origins est l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, qui vous invite à vous perdre dans un monde de merveilles et d’horreurs, où vos décisions ont des répercussions longtemps après que vous les ayez prises. C’est un classique inégalé, et pour cause.

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2. The Elder Scrolls V : Skyrim

Plateformes Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2011 Développeur Bethesda Game Studios Durée moyenne de jeu 110 heures

The Elder Scrolls V : Skyrim est sans conteste l’un des meilleurs jeux fantastiques jamais créés, et dès l’instant où vous vous réveillez, prisonnier dans un chariot au milieu de ces vastes terres enneigées, vous savez qu’une aventure vous attend. Ici, les possibilités sont pratiquement illimitées.

Dans Skyrim, vous forgez votre propre destin. Devenez un guerrier redoutable, un voleur furtif, un mage puissant, ou tout autre personnage entre ces deux extrêmes ! Les quêtes sont infinies, et chaque recoin du monde recèle quelque chose de nouveau à découvrir, qu’il s’agisse d’un donjon caché, d’un groupe d’ennemis ou d’une nouvelle ville regorgeant de personnages intéressants.

Les combats sont très amusants, l’écriture est excellente, les options de dialogue sont variées, et vous pouvez faire des choix qui influencent votre monde de manière surprenante. Cependant, ce qui fait sans doute la plus grande force de ce titre, c’est cette liberté qui en fait non seulement un excellent jeu de rôle et un jeu de fantasy de haut vol, mais aussi l’un des meilleurs jeux « bac à sable » jamais créés.

Ainsi, quels que soient vos goûts, Skyrim a de quoi vous satisfaire. Et si cela ne semble pas être le cas, n’oubliez pas qu’il s’agit également du jeu le plus moddé de tous les temps, ce qui signifie que pratiquement tous vos souhaits ne sont qu’à quelques clics de vous.

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3. Final Fantasy VI

Plateformes Windows, PS, PS4, Xbox Series X/S, Switch, Android, iOS Année de sortie 1994 Développeur Square Durée moyenne de jeu 41 heures

Si vous recherchez l'expérience de fantasy « à l'ancienne » par excellence, vous aurez du mal à trouver un titre plus abouti que *Final Fantasy VI**. Ce jeu est l'un des meilleurs opus de la série *Final Fantasy* jamais créés, et en matière de jeux de fantasy, on ne peut guère faire mieux.

Dès que vous pénétrez dans ce monde déchiré, au bord de la destruction, vous êtes plongé dans une épopée fantastique sans pareille. Terra et chacun de ses compagnons apportent leurs propres forces et histoires, créant ainsi une riche mosaïque de personnalités qui font avancer le jeu.

La profondeur émotionnelle de ce jeu est tout simplement saisissante. Vous tisserez des liens avec chaque compagnon, ressentant leurs combats, leurs victoires et leurs défaites au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Chaque quête semble importante, vous entraînant toujours plus au cœur du conflit, tandis que les options de dialogue vous permettent d’explorer l’évolution de chaque personnage.

Parallèlement, les combats sont à la fois très stratégiques et extrêmement divertissants, et les batailles épiques ne sont pas de celles que l’on oublie de sitôt.

L’univers lui-même regorge de donjons, de trésors cachés et de vastes cités à explorer, ce qui, combiné à une écriture magistrale et à une bande-son parfaite, procure un sentiment d’aventure que peu d’autres grands jeux fantastiques sont capables d’offrir.

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4. World of Warcraft

Plateformes Windows, Mac OS X Année de sortie 2004 Éditeur Blizzard Entertainment Durée moyenne de jeu 20 heures par semaine

Pour ceux qui recherchent l’aventure fantastique en ligne ultime, je n’ai que trois mots à vous dire : World of Warcraft. Certes, ce jeu existe depuis 2004, mais il reste à ce jour l’un des meilleurs MMORPG du marché, et il le mérite amplement.

La richesse et l’immensité de cet univers fantastique sont tout simplement incroyables. Que vous exploriez les vastes contrées d’Azeroth, que vous combattiez des monstres ou que vous unissiez vos forces à celles de vos amis pour vaincre de puissants adversaires, le jeu vous plonge dans une aventure épique à chaque fois que vous vous connectez.

Les quêtes sont innombrables, chacune dotée de sa propre histoire qui vous donne l’impression de faire partie d’un tout bien plus vaste. Cependant, c’est véritablement son aspect en ligne qui fait toute sa force.

Des membres de votre guilde aux joueurs aléatoires, en passant par les PNJ, chaque personnage apporte quelque chose de spécial à votre périple. Que ce soit à travers le contenu JcE, les donjons ou les batailles JcJ à grande échelle, vous êtes libre de façonner votre personnage et votre parcours comme bon vous semble.

Il est vrai que pour un nouveau joueur, il y a beaucoup à assimiler, et le jeu peut devenir assez répétitif dans les niveaux avancés. Mais dans l’ensemble, si vous recherchez une expérience de fantasy épique à partager avec d’autres, World of Warcraft est l’un des meilleurs jeux de fantasy que vous puissiez trouver.

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5. Elden Ring

Plateformes Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur FromSoftware Durée moyenne de jeu 101 heures

Êtes-vous à la recherche des meilleurs jeux fantastiques qui mettront véritablement vos compétences à l'épreuve ? Eh bien, si vous n'avez pas peur d'un petit défi, Elden Ring devrait figurer en tête de votre liste.

Plongez dans un univers de fantasy sombre et post-apocalyptique envoûtant, unique en son genre, coécrit par George R.R. Martin lui-même. Le vaste monde ouvert et immersif de « The Lands Between » regorge de dangers et de mystères, proposant des quêtes infinies qui vous encouragent à sortir des sentiers battus et à découvrir des secrets à votre rythme.

Le combat est un mélange gratifiant de combat à l’épée et de magie, qui vous récompense lorsque vous maîtrisez les subtilités de chaque arme et de chaque capacité. Les combats contre les boss comptent parmi les plus passionnants et les plus intenses de l’histoire récente du jeu vidéo, et cela suffit à lui seul à en faire l’un des meilleurs jeux de rôle d’action du moment.

Même si le jeu peut parfois s’avérer exigeant, notamment en raison de boss difficiles et d’un accompagnement minimal pour les débutants, cela ne fait qu’ajouter au frisson de l’aventure et rend la victoire face à ces défis d’autant plus gratifiante. Croyez-moi, une fois que vous serez lancé, rien ne pourra vous arrêter.

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6. The Witcher 3 : La Chasse sauvage

Plateformes Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2015 Développeur CD Projekt Red Durée moyenne de jeu 103 heures

Largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de rôle jamais créés, avec certains des DLC les mieux notés de l’histoire du jeu vidéo, The Witcher 3 : La Chasse sauvage est une aventure de fantasy sombre que tout amateur du genre se doit de découvrir au moins une fois.

Vous incarnez Geralt de Riv, un chasseur de monstres, qui tente de retrouver sa fille adoptive dans un monde fantastique dangereux, empreint de magie, d’intrigues et de personnages inoubliables. La beauté du jeu réside dans sa profondeur : chaque série de quêtes est unique et porteuse de sens, et l’histoire vous captive du début à la fin.

Les combats sont passionnants, surtout lorsque vous apprenez à maîtriser les épées, la magie et l’alchimie de Geralt. Les options de dialogue vous permettent de façonner vos relations et le déroulement de l’histoire, et l’univers lui-même semble prendre vie. Le jeu comporte même une bonne part de travail d’enquête de qualité, puisque vous traquez des monstres et menez l’enquête sur divers mystères, ce qui vous mène à des révélations encore plus étranges.

Peu de jeux proposent des univers aussi détaillés et évocateurs que celui-ci. Si vous souhaitez vraiment profiter pleinement de ce que les meilleurs jeux de fantasy ont à offrir, vous ne pouvez pas passer à côté de celui-ci.

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7. Baldur's Gate 3

Plateformes Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Larian Studios Durée moyenne de jeu 114 heures

Baldur's Gate 3 est un véritable joyau dans l'univers des jeux fantastiques, comme en témoignent sans conteste les cinq prix majeurs du « Jeu de l'année » qu'il a remportés en 2023.

Se déroulant dans un univers fantastique épique à couper le souffle, il offre tout ce dont un amateur de jeux de rôle peut rêver : des quêtes épiques, un développement approfondi des personnages et une magie immersive. L’histoire est riche, avec des options de dialogue captivantes qui vous permettent de façonner votre personnage et son parcours. Avec des possibilités quasi illimitées, aucune partie ne se ressemble.

Ce qui vous captive véritablement, ce sont les combats tactiques du jeu. Grâce à ses mécanismes inspirés de Donjons et Dragons, que Larian Studios a perfectionnés avec sa série Divinity : Original Sin, il allie la stratégie au tour par tour à la liberté du jeu de rôle. Cela vous permet d’aborder les combats comme bon vous semble.

Les compagnons sont inoubliables : chacun possède sa propre personnalité et son histoire, ce qui rend chaque conversation unique. L'exploration est tout aussi passionnante, puisque vous parcourez un monde regorgeant de secrets cachés, de contrées mystérieuses et de monstres redoutables.

Parmi les meilleurs jeux fantastiques, nombreux sont ceux qui excellent dans l’art de raconter des histoires. Pourtant, aucun ne le fait de manière aussi immersive que Baldur's Gate 3. Ne passez pas à côté.

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8. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Plateformes Switch, Switch 2 Année de sortie 2017 Développeur Nintendo EPD Durée moyenne de jeu 99 heures

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un titre incontournable de tout classement des meilleurs jeux fantastiques. L’univers de haute fantaisie qu’il propose est unique en son genre et tout simplement magnifique.

Dans ce jeu, l’exploration et l’aventure sont au cœur de tout. Se déroulant dans le magnifique royaume d’Hyrule, c’est un monde plein de mystère, de magie et de monstres, et la liberté de l’explorer dans son intégralité est exaltante.

Dans la peau de Link, vous pouvez aller où bon vous semble, combattre des dragons, escalader des montagnes et découvrir des secrets cachés à votre rythme. Vous êtes libre de choisir votre chemin et de décider comment vous souhaitez relever les défis qui se présenteront à vous. On ne vous tient pas la main, ce qui rend chaque aventure incroyablement mémorable.

Les combats sont amusants, gratifiants et pleins de surprises. Vous pouvez utiliser des arcs, des épées ou de la magie, ce qui rend chaque affrontement dynamique. Tout cela, combiné aux énigmes fascinantes que vous rencontrerez un peu partout dans le monde, fait de ce jeu une véritable expérience de plaisir.

Si vous aimez les jeux de rôle et les univers immersifs, Breath of the Wild est l’un des meilleurs jeux jamais créés pour la Switch 2, et c’est un incontournable absolu pour tous les amateurs de fantasy.

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9. Final Fantasy VII Remake Intergrade

Plateformes Windows, PS5 Année de sortie 2021 Développeur Division commerciale n° 1 de Square Enix Durée moyenne de jeu 48 heures

Véritable modèle en matière de remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade est un RPG moderne de très haut niveau et, sans conteste, l’un des meilleurs jeux fantastiques de ces dernières années.

Dès que vous pénétrez dans les rues redynamisées de Midgar, vous êtes plongé dans un univers fantastique épique, débordant de magie, de personnages inoubliables et de rebondissements haletants. Dans la peau de Cloud Strife, vous êtes entraîné dans une aventure aussi émouvante que palpitante, aux côtés d’un groupe de rebelles qui tentent de renverser une entreprise corrompue.

Alors que le jeu original s’apparentait davantage à un jeu au tour par tour, cette fois-ci, les combats constituent un mélange fantastique d’action trépidante et de stratégie. Chaque personnage apporte quelque chose d’unique, et trouver la combinaison parfaite pour le combat procure une immense satisfaction.

De plus, les graphismes époustouflants et le souci du détail qui caractérisent cet univers font de son exploration un pur plaisir. Quant au scénario, il est tout simplement impeccable.

Les fans du jeu original pourraient, à juste titre, hésiter à se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais croyez-moi, c’est une expérience à la fois très similaire et très différente, qui mérite absolument votre attention. Tous les éloges dont il fait l’objet ne sont vraiment pas immérités.

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10. Mortal Kombat 11

Plateformes Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2019 Développeur NetherRealm Studios Durée moyenne de jeu 20 heures

Si vous recherchez un titre fantastique qui pourrait également figurer sans peine parmi les meilleurs jeux de combat du marché, ne cherchez pas plus loin que Mortal Kombat 11. Il s’agit d’une expérience de combat fantastique sombre et absolument brutale qui vous tiendra en haleine à chaque instant.

Imprégné de magie noire et peuplé de créatures mythiques, il vous captive d’emblée. L’action est rapide, féroce et regorge de « fatalities » à couper le souffle qui donnent à chaque victoire toute sa valeur. Chaque personnage, qu’il soit emblématique ou nouveau, dispose d’une histoire riche et de coups uniques, ce qui rend le système de combat dynamique et extrêmement divertissant.

Les graphismes sont époustouflants, avec des modèles de personnages détaillés et des animations de très haut niveau. Les mécanismes de combat sont précis et gratifiants, permettant aussi bien aux débutants qu’aux vétérans de trouver leur rythme.

L’histoire est elle aussi étonnamment immersive, surtout pour un jeu de combat. Le récit qui joue avec le temps apporte de la fraîcheur et du suspense, donnant à chaque chapitre l’impression d’un nouveau rebondissement dans un conte de fantasy sombre.

En bref, pour les amateurs de fantasy et de jeux de combat, aucun titre ne combine mieux ces genres que Mortal Kombat 11. C’est une aventure riche, sanglante et palpitante dont il est difficile de se détacher.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu de fantasy ?

Dragon Age : Origins est largement considéré comme le meilleur jeu fantastique grâce à son scénario profond, ses personnages complexes et ses choix déterminants qui façonnent profondément l'univers du jeu. Il offre un univers riche et immersif, empreint de magie, d'intrigues politiques et de quêtes épiques.

Qu'est-ce qui caractérise un jeu fantastique ?

Un jeu fantastique met en scène un univers fictif comportant des éléments magiques, des créatures mythiques et, souvent, des décors médiévaux ou surnaturels. Ces jeux proposent généralement de grandes aventures, des quêtes et des personnages dotés de capacités surnaturelles ou de pouvoirs magiques.

Pourquoi les jeux fantastiques sont-ils si populaires ?

Les jeux fantastiques sont populaires car ils offrent des univers immersifs remplis de magie, d’aventure et permettant de s’évader de la réalité. Ils permettent aux joueurs de vivre des quêtes épiques, de rencontrer des créatures mythiques et de ressentir le frisson de façonner leur propre histoire dans des décors imaginatifs.