I 20 migliori giochi di Castlevania del 2026: classifica delle avventure gotiche

La serie Castlevania ha visto l'uscita di oltre 30 titoli dal 1986, ed è per questo che per molti è difficile decidere quali siano i migliori giochi di Castlevania.

Anche se la serie si è evoluta nel corso degli anni, passando dal classico originale per NES alle moderne raccolte piene di perle in stile Metroidvania, la sua atmosfera gotica e i combattimenti appaganti continuano a regalare brividi ai giocatori.

In questa guida ho stilato una classifica dei migliori giochi di Castlevania a cui puoi giocare oggi. Ti spiego dove trovarli sulle piattaforme attuali e cosa rende speciale ciascuno di essi, sia per i neofiti che scoprono la serie per la prima volta, sia per i veterani che tornano al castello di Dracula.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Castlevania

Dopo aver esplorato ogni angolo del castello di Dracula su diverse piattaforme e aver dato un’occhiata a vari forum di videogiochi, questi cinque titoli per me spiccano su tutti gli altri:

Castlevania: Sinfonia della notte (1997) – Questo capolavoro ha dato vita al genere Metroidvania e offre ancora oggi l’esperienza di esplorazione più appagante della serie. Castlevania: Aria del dolore (2003) – Questo titolo per GBA sembra ancora fresco anche a distanza di decenni, perché il sistema Tactical Soul ti permette di assorbire i poteri dei nemici e personalizzare il tuo stile di gioco. Super Castlevania IV (1991) – Questo gioco ha perfezionato la classica formula platform con comandi precisi della frusta e un design a 16 bit, prima che la serie passasse a un gameplay incentrato sull’esplorazione.

Continua a scorrere per vedere l'elenco completo dei migliori giochi di Castlevania e scoprire quale si adatta meglio al tuo stile di gioco.

I 20 migliori giochi di Castlevania per ogni tipo di giocatore

Questa lista raccoglie le migliori esperienze di Castlevania disponibili sulle piattaforme moderne, che si tratti di avventure gotiche in stile Metroidvania o di classici platform a livelli. Quanti di questi giochi di Castlevania in classifica hai giocato?

1. Castlevania: Sinfonia della notte [Il capolavoro definitivo del genere Metroidvania]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Metroidvania, picchiaduro, gioco d’azione-avventura, gioco di ruolo d’azione Piattaforme PlayStation, Android, PlayStation Portable, Sega Saturn, iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 1997 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 8-12 ore

Quando ho giocato per la prima volta a Castlevania: Sinfonia della notte, ho capito subito perché la gente lo considera ancora uno dei migliori giochi di Castlevania mai realizzati. Vesti i panni di Alucard, il figlio di Dracula, ed esplori un enorme castello che si svela man mano che acquisisci nuove abilità.

Il gioco ti permette di tornare indietro nelle aree precedenti sfruttando i tuoi nuovi poteri e scoprendo segreti che prima non potevi raggiungere. Raccoglierai armi, armature e incantesimi mentre combatti creature da incubo in stile horror gotico.

Questo è uno dei migliori giochi della serie Castlevania che ha rivoluzionato il modo di giocare ai titoli a scorrimento laterale. Prima di Sinfonia della notte, la maggior parte dei giochi di Castlevania si svolgeva in linea retta dall’inizio alla fine. Ma con questo gioco, sei libero di scoprire il tuo percorso attraverso il castello di Dracula.

Perché l’abbiamo scelto Sinfonia della notte ha definito un intero genere e rimane il gioco di Castlevania più influente mai realizzato, con il suo design incentrato sull’esplorazione che ha ispirato innumerevoli giochi successivi.

Mi sono ritrovato a voler esplorare ogni angolo del castello perché il gioco premia la curiosità con equipaggiamento migliore e stanze nascoste. Per gli appassionati dei giochi Metroidvania, questo titolo ha fissato lo standard che gli altri cercano ancora di eguagliare.

Il mio verdetto: questo è il gioco che ha reso "Metroidvania" un termine familiare tra i giocatori. La libertà di esplorare al tuo ritmo, unita a combattimenti appaganti, rende ogni sessione davvero gratificante.

Cosa ne pensano i giocatori?

NovocaineAU ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uno dei migliori giochi di sempre.

2. Castlevania: Aria del dolore [Il capolavoro dell'era GBA]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma, picchiaduro, azione-avventura, gioco di ruolo d'azione Piattaforme Game Boy Advance, Windows, Wii U, Java, piattaforma Java, Micro Edition Anno di uscita 2003 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 7-10 ore

Se penso ai giochi di Castlevania in ordine di innovazione, questo è in cima alla mia lista. Castlevania: Aria del dolore è ambientato nel 2035 e tu controlli Soma Cruz, uno studente delle superiori intrappolato nel castello di Dracula. Il sistema Tactical Soul ti permette di assorbire i poteri dei nemici dopo averli sconfitti.

Ogni mostro rilascia un'abilità diversa che puoi equipaggiare e combinare. Potresti assorbire il potere di un pipistrello per evocare creature volanti o l'abilità di uno scheletro di lanciare ossa. Questo crea infinite opzioni di personalizzazione per il combattimento e l'esplorazione.

Perché l'abbiamo scelto Aria del dolore ha introdotto il sistema di abilità più innovativo della serie grazie alla meccanica Tactical Soul. Offre una personalizzazione senza pari e rende ogni incontro con i nemici potenzialmente gratificante.

Il mio verdetto: il sistema Tactical Soul rende questo gioco il Castlevania con la maggiore rigiocabilità. Continuerai a scoprire nuove combinazioni di abilità che cambiano il tuo approccio al combattimento e all’esplorazione.

Cosa ne pensano i giocatori?

IM_MT_ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 'Aria of Sorrow' è migliore sotto molti aspetti.

3. Super Castlevania IV [Un classico platform perfezionato su SNES]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco platform, gioco d'azione e avventura Piattaforme Super Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U Anno di uscita 1991 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 5-8 ore

In Super Castlevania IV, guidi Simon Belmont attraverso undici livelli all’insegna dell’horror gotico. Il controllo della frusta è incredibile: puoi brandirla in otto direzioni e persino usarla per aggrapparti ai ganci.

Ogni livello introduce nuove idee, dai ponti che crollano alle stanze rotanti che ti confondono il senso dell’orientamento. La grafica a 16 bit mostra sfondi dettagliati con castelli fatiscenti e cieli tempestosi.

Questo gioco ti dà un’idea di com’era la serie prima che si trasformasse in un gioco di ruolo d’azione. Ho apprezzato particolarmente la colonna sonora di questo titolo, e molti concordano sul fatto che sia la più iconica dell’intera serie.

Perché l’abbiamo scelto Super Castlevania IV rappresenta l’apice del design classico e lineare di Castlevania, con comandi così precisi e reattivi che il gioco è ancora un vero piacere da giocare a distanza di oltre 30 anni.

Il mio verdetto: se vuoi capire perché la gente si è innamorata di Castlevania prima che la serie aggiungesse elementi RPG, questo è il punto di partenza giusto. I comandi della frusta sono incredibili e ogni livello introduce nuove idee.

Cosa ne pensano i giocatori?

deinterlacing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Castlevania IV si distingue per la sua fantastica colonna sonora e la grafica mozzafiato. Per quanto riguarda il gameplay, è il più facile tra i 'classicvania'.

4. Castlevania: Rondo of Blood [L'avventura classica per eccellenza, ricca di stile e sfide]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma, picchiaduro, azione-avventura, survival horror Piattaforme TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD, PlayStation Portable, Wii, TurboDuo Anno di uscita 1993 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 3-5 ore

Vesti i panni di Richter Belmont , con l'obiettivo di salvare gli abitanti del villaggio rapiti da Dracula. Castlevania: Rondo of Blood offre percorsi ramificati all'interno dei livelli, con percorsi alternativi che sbloccano finali diversi. Puoi anche giocare nei panni di Maria, una ragazzina che usa colombe e animali da compagnia per attaccare.

Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui i livelli mi sfidavano a trovare percorsi diversi e premiavano l’abilità e l’esplorazione senza sembrare ingiusti. È uno di quei giochi molto apprezzati dai fan perché ha perfezionato la classica formula di Castlevania prima che la serie passasse all’esplorazione libera. La grafica a 16 bit e la colonna sonora gotica lo rendono unico anche oggi.

Perché l’abbiamo scelto Rondo of Blood presenta il classico design a livelli di Castlevania che ha reso grande la serie prima che Sinfonia della notte la rivoluzionasse.

Il mio verdetto: Rondo of Blood offre la sfida migliore nella formula classica di Castlevania. I percorsi ramificati aumentano la rigiocabilità senza sopraffare i principianti con un’esplorazione senza limiti.

Cosa ne pensano i giocatori?

Popo31477 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Credo che tutti questi elogi derivino dal fatto che il gioco è semplicemente fantastico sotto ogni punto di vista. Grafica e copertina davvero belle, musica eccellente, ed è un po’ difficile, il che è un bene.

5. Castlevania Advance Collection [Tre leggende per console portatili conservate per i giocatori di oggi]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco platform, gioco di ruolo, gioco d'avventura, gioco di combattimento Piattaforme Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows, Xbox Series X e Series S Anno di uscita 2021 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 25-40 ore

Questa Castlevania Advance Collection riunisce tre classici per Game Boy Advance in un unico pacchetto. Troverai Aria del dolore, Armonia della dissonanza e Il cerchio della luna. Ogni gioco è in stile Metroidvania: esplorerai stanze collegate all’interno di un castello e sbloccherai nuove aree grazie alle abilità che scoprirai.

La raccolta include la funzione "save state", così puoi salvare ovunque senza dover cercare i punti di salvataggio. Hai anche la possibilità di riavvolgere il gioco se sbagli un salto difficile o un combattimento contro un boss. Ho trovato interessanti le gallerie d’arte perché mostrano gli schizzi preparatori dei giochi originali. Tutti e tre i giochi funzionano alla grande sulle piattaforme moderne.

Perché l'abbiamo scelto Questa raccolta offre il maggior numero di contenuti per Game Boy Advance in un unico acquisto, con moderne funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco, rispettando la difficoltà originale ma aggiungendo comodità per i giocatori di oggi.

Il mio verdetto: se non hai mai giocato ai titoli portatili di Castlevania, questa raccolta ti offre tre avventure fantastiche al prezzo di una sola. I salvataggi ti evitano la frustrazione di perdere i progressi, mantenendo comunque impegnativi i combattimenti contro i boss.

Cosa ne pensano i giocatori?

dennis120 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Sono giochi fantastici, con ottimi porting e tante opzioni. Adesso è l'unico modo per averli legalmente, quindi è un ottimo modo per sostenere la serie.

6. Castlevania: Bloodlines [Il gioiellino gotico per Sega Genesis con combattimenti frenetici]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma, picchiaduro, azione-avventura Piattaforme Nintendo Switch, Sega Genesis Anno di uscita 1994 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 4-6 ore

Puoi scegliere tra due cacciatori di vampiri: John Morris con la sua frusta o Eric Lecarde con la sua lancia. Castlevania: Bloodlines ti porta in giro per l’Europa invece che in un solo castello. Ti fai strada combattendo in ambientazioni ispirate alla Torre Pendente di Pisa e alle fabbriche tedesche.

L’hardware del Genesis permette agli sviluppatori di aggiungere effetti visivi fantastici, come torri che si torcono e si girano mentre le scali, o l’acqua che riflette il tuo personaggio. Mi è piaciuto il fatto che la lancia di Eric abbia una gittata maggiore rispetto alla frusta di John, ma sembri più lenta. Il gioco è più veloce rispetto alla maggior parte dei migliori titoli di Castlevania di quell’epoca, e i boss colpiscono duro.

Perché l’abbiamo scelto Bloodlines ha dimostrato che il Genesis era in grado di gestire Castlevania proprio come le console Nintendo, offrendo effetti visivi unici e l’unico viaggio europeo della serie attraverso luoghi storici.

Il mio verdetto: Bloodlines dimostra che il Genesis era in grado di gestire Castlevania proprio come le console Nintendo. L’ambientazione europea offre una grafica fresca rispetto ai soliti scenari da castello.

Cosa ne pensano i giocatori?

Langis360 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Secondo me, “Bloodlines” ha un design dei livelli migliore e, come dimostrazione delle potenzialità del Genesis, è incredibile.

7. Castlevania Anniversary Collection [Il pacchetto base indispensabile per chi si avvicina alla serie per la prima volta]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma, gioco di ruolo, picchiaduro Piattaforme Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows Anno di uscita 2019 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 30-50 ore

Castlevania Anniversary Collection include otto giochi classici delle epoche NES, Super Nintendo e Genesis. Troverai l'originale Castlevania, Castlevania III: La maledizione di Dracula, Super Castlevania IV e Bloodlines. La collezione include anche tre giochi per Game Boy e un titolo arcade.

Ho apprezzato molto il libretto bonus che spiega la storia della serie. Ci sono piccole differenze in alcuni titoli, a seconda della regione, e puoi passare dalla versione giapponese a quella americana e viceversa.

Perché l'abbiamo scelto Per chiunque sia curioso di scoprire le origini di Castlevania, questa raccolta offre l’opzione più economica per dare un’occhiata all’era classica, compresi titoli per Genesis e arcade ormai introvabili.

Il mio verdetto: questa raccolta ti mostra da dove è partito Castlevania e come si è evoluto. I primi giochi sembrano un po’ datati rispetto ai titoli moderni, ma possono aiutarti a capire perché la serie è diventata leggendaria.

Cosa ne pensano i giocatori?

BelmontZiimon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tutti i giochi sono belli e, a meno di un dollaro l'uno, non c'è davvero niente di meglio.

8. Castlevania: I Signori dell’Ombra [Una audace rivisitazione in 3D del mito di Dracula]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Hideo Kojima, Jose Luis Vaello generi: gioco d'azione-avventura, gioco di combattimento, sparatutto in terza persona, avventura Piattaforme Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Anno di uscita 2010 Sviluppatori MercurySteam, Konami Durata media di gioco 15-20 ore

Vesti i panni di Gabriel Belmont, alla ricerca di un modo per riportare in vita la sua defunta moglie. Il gameplay di Castlevania: I Signori dell’Ombra è simile a quello di un gioco di ruolo d'azione hack-and-slash, con sezioni di arrampicata e combattimenti contro boss giganteschi. Nei combattimenti usi una frusta a catena che brandisci con delle combo.

Man mano che vai avanti, sblocchi nuove mosse. Il gioco si svolge tra foreste, castelli e montagne, invece che in un unico luogo. Patrick Stewart narra la storia tra un capitolo e l’altro. Questo gioco rilancia l’intera cronologia di Castlevania con una storia diversa. Offre una reintroduzione drammatica ed emozionante per i giocatori di oggi, grazie a una narrazione cinematografica, epiche battaglie contro i boss e un combattimento profondo basato sulle combo.

Perché l’abbiamo scelto I Signori dell’Ombra ha portato con successo Castlevania nel 3D con una storia delle origini avvincente e combattimenti appaganti, anche se sembra diverso dai titoli classici della serie.

Il mio verdetto: questo gioco dà il meglio di sé se lo affronti come un gioco d’azione a sé stante, piuttosto che come un titolo tradizionale della serie Castlevania. La storia coinvolgente e le epiche battaglie contro i boss compensano l’allontanamento dagli standard della serie.

Cosa ne pensano i giocatori?

TrustfulLoki1138 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sì, sono giochi divertenti. Hanno tutti qualche difetto, ma sono fantastici. Molti si lamentano perché si tratta di una rivisitazione della trama, ma non lasciarti influenzare dai pessimisti.

9. Castlevania (Originale) [Il gioco che ha definito il genere horror-platform d'azione]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Piattaforma d'azione Piattaforme NES, Switch, PS4, Xbox One, PC (tramite Anniversary Collection) Anno di uscita 1986 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 2-4 ore

Vesti i panni di Simon Belmont mentre entra nel castello di Dracula armato solo di una frusta. Castlevania (versione originale) si snoda attraverso sei livelli pieni di mostri da film horror. Affronterai Frankenstein, il Tristo Mietitore e lo stesso Dracula.

Essendo il primissimo gioco della serie, devi fare i conti con alcune caratteristiche che col tempo sono state migliorate. Ad esempio, il tuo personaggio cammina lentamente e non può cambiare direzione mentre è in volo. Questo rende le sezioni platform piuttosto impegnative.

Raccogli armi secondarie dalle candele: asce da lancio, acqua santa e croci boomerang. Ogni boss segue schemi di attacco che devi memorizzare. Questo gioco retrò sembra un po’ rigido rispetto ai titoli moderni.

Perché l’abbiamo scelto Il Castlevania originale ha gettato le basi per l’intera serie. Ha definito l’atmosfera gotica, il platforming preciso e le battaglie contro i boss basate su schemi ricorrenti che avrebbero caratterizzato i giochi d’azione-horror per decenni.

Il mio verdetto: il Castlevania originale sembra un po’ rigido e impegnativo per gli standard moderni, ma vale la pena giocarci per capire da dove è partito tutto. Il gameplay di base rimane soddisfacente una volta che ti sei abituato alla mobilità limitata.

Cosa ne pensano i giocatori?

sonicdv ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Castlevania 1 era fantastico per l'epoca. La difficoltà è quasi perfetta

10. Castlevania: La maledizione delle tenebre [Un gioiellino 3D sottovalutato con la profondità di un RPG]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco d'azione-avventura, hack and slash, gioco di ruolo d'azione Piattaforme PlayStation 2, Xbox Anno di uscita 2005 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 12-15 ore

Vesti i panni di Hector, un ex alleato di Dracula in cerca di vendetta. Castlevania: La maledizione delle tenebre ti permette di creare armi e armature con i materiali che trovi. Puoi anche evocare creature chiamate Diavoli innocenti che combattono al tuo fianco.

Ogni diavoletto ti offre abilità diverse. Una fata ti cura, mentre un guerriero attacca i nemici. Il combattimento sembra più lento rispetto ai giochi moderni, ma le combo sono davvero spettacolari quando riesci a metterle a segno.

In alcune aree le texture e la struttura si ripetono un po’ troppo, e a volte la telecamera rende i combattimenti più difficili di quanto dovrebbero essere. Ma nel complesso, è uno dei migliori giochi di Castlevania in circolazione.

Perché l'abbiamo scelto La maledizione delle tenebre viene spesso trascurato a favore di I Signori dell’Ombra, ma offre il gameplay più orientato al genere RPG tra tutti i titoli 3D della serie Castlevania, grazie ai suoi sistemi di crafting e di compagni.

Il mio verdetto: se riesci a sopportare un design dei livelli un po’ ripetitivo e una grafica datata, La maledizione delle tenebre ti ricompensa con sistemi di progressione soddisfacenti e creature compagne che rendono l’esplorazione meno solitaria.

Cosa ne pensano i giocatori?

cvplottwist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un bel gioco, uno dei migliori in 3D

11. Castlevania: Il grimorio delle anime [Una rinascita moderna su dispositivi mobili con un cast classico]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco platform, gioco di combattimento, gioco di ruolo, gioco d'avventura, sparatutto Piattaforme iOS, Android, sistemi operativi Mac Anno di uscita 2019 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 2-3 ore

Castlevania: Il grimorio delle anime è un gioco per dispositivi mobili che riunisce gli eroi di tutta la serie. Puoi giocare nei panni di Alucard, Simon Belmont, Charlotte e altri. Il gioco presenta livelli a scorrimento laterale suddivisi in brevi fasi, pensati appositamente per i cellulari. La trama ruota attorno a un libro magico che attira personaggi provenienti da diverse linee temporali.

Tocchi e scorri con il dito per attaccare e schivare. Ogni personaggio ha uno stile di gioco diverso, con armi e magie uniche. Raccogli l’equipaggiamento tramite un sistema gacha che a volte può risultare un po’ ripetitivo. I combattimenti contro i boss sono simili a quelli classici dei giochi più vecchi.

Perché l’abbiamo scelto Il grimorio delle anime fa rivivere Castlevania sui dispositivi mobili con tanti eroi giocabili provenienti da tutta la serie e potenziamenti dell’equipaggiamento in stile gacha, pensati per i fan nostalgici sempre in movimento.

Il mio verdetto: Il grimorio delle anime è perfetto per sessioni veloci quando non puoi giocare su console. Gli elementi gacha potrebbero darti un po’ fastidio, ma la varietà dei personaggi rende i combattimenti sempre interessanti.

Cosa ne pensano i giocatori?

Melancholic84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mi sono divertito un sacco con questo gioco; all’inizio, a dire il vero, non mi ha colpito più di tanto, ma dopo un po’ ti prende e diventa davvero divertente.

12. Castlevania: Il cerchio della luna [Il titolo per GBA che ha ridefinito la serie Castlevania per console portatili]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma, picchiaduro, azione-avventura, gioco di ruolo d’azione Piattaforme Game Boy Advance, Wii U Anno di uscita 2001 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 8-12 ore

In Castlevania: Il cerchio della luna vesti i panni di Nathan Graves , intrappolato nel castello di Dracula dopo un terremoto. Il Dual Set-Up System (DSS) ti permette di combinare le carte per creare effetti magici. Raccogli le carte sconfiggendo i nemici. Abbinando carte diverse puoi creare oltre 100 combinazioni di incantesimi.

Potresti trovarti ad affrontare attacchi con fruste di fuoco o creature evocate. Il gioco appare scuro sugli schermi originali del Game Boy Advance, ma si gioca meglio su schermi retroilluminati. Il combattimento risulta più impegnativo rispetto ad altri giochi della serie Castlevania per GBA presenti in questa classifica. Il castello è strutturato in modo da premiare l’esplorazione e il tornare sui propri passi.

Perché l'abbiamo scelto C Il cerchio della Luna ha dato il via all’era dei Castlevania per GBA con una grafica impressionante e l’innovativo sistema DSS, che ha aggiunto profondità strategica al combattimento e all’esplorazione.

Il mio verdetto: mentre Aria del dolore ha perfezionato la formula per console portatili, Il cerchio della luna merita un riconoscimento per aver saputo trasporre con successo il gameplay Metroidvania sulle console portatili grazie al suo sistema magico unico.

Cosa ne pensano i giocatori?

SubstantialWelcome22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il gioco mi ha davvero sorpreso e posso dire che mi è piaciuto

13. Castlevania: Armonia della dissonanza [Grafica vivace ed esplorazione fluida su GBA]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco d'azione e avventura, gioco di ruolo d'azione Piattaforme Game Boy Advance, Wii U Anno di uscita 2002 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 6-8 ore

Vesti i panni di Juste Belmont, alla ricerca del suo amico in un castello con due dimensioni sovrapposte. Puoi passare da una dimensione all’altra per accedere a diverse aree in Castlevania: Armonia della dissonanza.

Quando ci ho giocato per la prima volta, i colori mi hanno colpito subito. Erano vivaci, intensi e pieni di vita rispetto al solito tono cupo di Castlevania. Sembra anche più veloce, con comandi più fluidi e un sistema di mappe chiaro che ti aiuta a esplorare senza perderti.

Mi è piaciuto il fatto che il castello abbia due versioni che si sovrappongono, il che mi ha tenuto sulle spine su dove andare dopo. È più facile rispetto ad altri titoli della serie, ma è proprio questo che lo rende perfetto per chi si avvicina alla serie per la prima volta. Ad alcuni non piace la colonna sonora compressa, ma io l’ho trovata orecchiabile.

Perché l'abbiamo scelto Armonia della dissonanza ha puntato su movimenti fluidi e una grafica colorata, creando il Castlevania per GBA più accessibile per chi vuole esplorare senza dover affrontare una difficoltà eccessiva.

Il mio verdetto: questo gioco ha privilegiato la velocità e l’accessibilità rispetto alla sfida, rendendolo il punto di ingresso più facile per i Castlevania su GBA. La grafica colorata e i movimenti fluidi rendono l’esplorazione meno opprimente rispetto ai titoli più cupi della serie.

Cosa ne pensano i giocatori?

NerevarineKing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non lo definirei affatto mediocre. È un gioco davvero ben fatto, con una giocabilità migliore rispetto a CotM.

14. Castlevania III: La maledizione di Dracula [Un'epopea a 8 bit che ha definito lo standard narrativo della serie]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco platform, gioco d'avventura Piattaforme Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U, Nintendo 3DS Anno di uscita 1989 Sviluppatori Konami, Ultra Games Durata media di gioco 5-8 ore

Vesti i panni di Trevor Belmont, un antenato di Simon. Castlevania III: La maledizione di Dracula ti permette di scegliere percorsi diversi all’interno dei livelli. Recluti tre compagni: Grant , che si arrampica sui muri, Sypha , che lancia incantesimi, e Alucard , che spara palle di fuoco. Puoi usare solo un compagno alla volta.

Ogni personaggio cambia il modo in cui affronti i livelli. Grant rende più facile il platform, mentre la magia di Sypha distrugge gruppi di nemici. La difficoltà è davvero tosta, con nemici che ti spingono giù nelle fosse. È facile capire perché molti giocatori lo considerino uno dei migliori giochi di Castlevania.

Perché l’abbiamo scelto Dracula's Curse ha ampliato le possibilità di Castlevania per NES con personaggi multipli e percorsi ramificati. Questo ha stabilito degli standard narrativi che avrebbero influenzato l’intera serie.

Il mio verdetto: questo ambizioso gioco per NES ha aumentato la rigiocabilità grazie alla sua struttura ramificata e al sistema di compagni. La difficoltà sembra brutale per gli standard odierni, ma la varietà di percorsi e personaggi lo rende sempre interessante.

Cosa ne pensano i giocatori?

K-MartX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 È il mio gioco preferito in assoluto. È difficile e ci sono un bel po’ di morti “a tradimento” tipiche del NES, ma nel complesso è molto equo. I percorsi alternativi e i vari personaggi aumentano la rigiocabilità.

15. Castlevania II: La vendetta di Belmont [Il classico per Game Boy che ha perfezionato la formula del gioco portatile]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco platform, gioco d'azione-avventura Piattaforme Game Boy, Game Boy Color Anno di uscita 1991 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 2 ore

Vesti i panni di Christopher Belmont, che cerca di salvare suo figlio da Dracula. Quando ho giocato a Castlevania II: La vendetta di Belmont, ho notato subito quanto fosse più fluido rispetto al primo Castlevania per Game Boy. Risolve i problemi presenti in L’avventura di Castlevania. Le meccaniche della frusta sono più precise e il design dei livelli è più creativo. Ogni area ha un tema e una colonna sonora propri che si adattano perfettamente all’atmosfera.

Il gioco ti permette anche di scegliere l’ordine dei primi livelli, il che gli conferisce più libertà rispetto alla maggior parte dei platform di quella epoca. È breve, ma è divertente da rigiocare ed è perfetto per chiunque cerchi un po’ di azione veloce. Per essere un gioco per console portatile dei primi anni ’90, è ancora uno dei migliori titoli di Castlevania per gli appassionati del genere classico.

Perché l’abbiamo scelto Belmont's Revenge ha perfezionato la formula di Castlevania per Game Boy con comandi raffinati e una progressione non lineare. Ha offerto la migliore esperienza portatile dei primi anni '90, prima che l'era del GBA rivoluzionasse il mondo dei giochi portatili.

Il mio verdetto: Belmont's Revenge è il migliore dei Castlevania per Game Boy, con comandi perfezionati e una colonna sonora memorabile. È breve ma appagante per brevi sessioni di gioco retrò.

Cosa ne pensano i giocatori?

epicgordan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non c’è davvero nulla in cui questo gioco sia inferiore a *Castlevania Adventure*, ed è sicuramente un titolo imperdibile per il Game Boy, se riesci a procurartelo.

16. Castlevania: I Signori dell’Ombra 2 [Un sequel cupo e ambizioso con sistemi di combattimento più articolati]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco d'azione-avventura, avventura Piattaforme Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Anno di uscita 2014 Sviluppatori Mercury Steam, Konami Durata media di gioco 18-22 ore

Vesti i panni di Gabriel, ormai completamente trasformato in Dracula. Castlevania: I Signori dell’Ombra 2 si divide tra l’epoca moderna e i flashback ambientati nel castello. Combatti con tre armi: la frusta dell’ombra, la spada del vuoto e gli artigli del caos.

Quando ho giocato a I Signori dell’Ombra 2, mi è piaciuto il fatto di poter controllare Dracula in persona. La storia sembra più cupa e personale, e il mondo è molto più vasto rispetto al primo gioco. Anche il combattimento risulta più ricco, permettendomi di passare da un’arma potente all’altra in tempo reale invece di affidarmi a un unico stile.

Ci sono parti in cui il ritmo rallenta, ma le battaglie contro i boss e i momenti salienti della trama compensano questo aspetto. Vedere Dracula alle prese con il conflitto tra potere e rimpianto conferisce al gioco più profondità di quanto mi aspettassi.

Perché l'abbiamo scelto I Signori dell’Ombra 2 ha reinterpretato con coraggio Dracula come protagonista tragico e offre la trama più ambiziosa e la maggiore profondità di gioco di qualsiasi Castlevania in 3D , nonostante la sua controversa ambientazione moderna.

Il mio verdetto: questo sequel migliora il sistema di combattimento, ma pecca per problemi di ritmo e segmenti di stealth forzati. Se ti è piaciuto il primo gioco e vuoi vedere la trasformazione completa di Gabriel in Dracula, il sistema di combattimento ampliato ne vale la pena.

Cosa ne pensano i giocatori?

Wolf873 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 LoS 2 è senza dubbio un gioco fantastico, ma non è certo privo di difetti.

17. Castlevania Dominus Collection [La trilogia definitiva per DS, perfettamente riproposta per le piattaforme moderne]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco platform, gioco di ruolo, gioco d'avventura, gioco di combattimento Piattaforme PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X e Series S Anno di uscita 2024 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 30-45 ore

La Castlevania Dominus Collection raccoglie tre giochi JRPG per Nintendo: Dawn of Sorrow, Ritratto di rovina e Ordine dell’Ecclesia. Puoi modificare la disposizione dello schermo, riavvolgere il gameplay e salvare in qualsiasi momento, il che rende l’esperienza di gioco più fluida.

Hai a disposizione una galleria d’arte completa e un lettore per la colonna sonora. Dawn of Sorrow continua la storia di Soma iniziata in Aria del dolore. Ritratto di rovina ti permette di passare da un personaggio all’altro. Ordine dell’Ecclesia offre la sfida più difficile tra i tre.

Perché l’abbiamo scelto La Dominus Collection rende finalmente accessibili su piattaforme moderne tre eccellenti giochi per DS, con funzionalità ben studiate come layout personalizzabili e traduzioni migliorate che ottimizzano l’esperienza originale.

Il mio verdetto: questa collezione è uno dei migliori acquisti di Castlevania che puoi fare oggi. Tre giochi Metroidvania completi con tutte le comodità moderne e senza compromessi; ogni fan dovrebbe averla.

Cosa ne pensano i giocatori?

erkhyllo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Tutti i giochi sono fantastici. Ci sono alcuni dei migliori titoli di Castlevania, almeno per quanto riguarda quelli in stile Metroidvania.

18. Dead Cells: Ritorno a Castlevania [Un omaggio moderno che fa rivivere lo spirito del Castello di Dracula]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma d'azione, roguelite Piattaforme Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android Anno di uscita 2023 Sviluppatori Motion Twin & Evil Empire, Motion Twin Durata media di gioco 15-25 ore

Il DLC "Dead Cells: Ritorno a Castlevania" aggiunge nuovi contenuti ispirati a Castlevania. Esplorerai tre nuovi biomi basati sulle classiche aree del castello. Il gioco include armi della serie, come la frusta Vampire Killer, l'acqua santa e le asce da lancio. Affronterai i boss della storia di Castlevania. La colonna sonora propone remix di brani classici dei giochi originali.

Il mix tra il gameplay roguelite e lo stile gotico funziona meglio di quanto mi aspettassi. Unisce i due mondi in un modo che rispetta entrambi. Molti giocatori concordano sul fatto che sia uno dei migliori giochi di Castlevania usciti negli ultimi tempi, anche se tecnicamente si tratta di un crossover.

Perché l’abbiamo scelto Ritorno a Castlevania dimostra che i principi di design della serie si adattano perfettamente ai moderni formati roguelite. Offre la migliore esperienza Castlevania contemporanea con armi, musica e boss autentici, rivisitati attraverso il combattimento frenetico di Dead Cells.

Il mio verdetto: questo crossover dimostra che i principi di design di Castlevania funzionano alla perfezione nei formati roguelite. Se ami Dead Cells o vuoi vedere Castlevania rivisitato attraverso un game design moderno, questo DLC offre sia un fan service che un gameplay eccellente.

Cosa ne pensano i giocatori?

GhoulHunter9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le armi sono davvero fantastiche e divertenti, le nuove aree sono davvero fantastiche e la musica è assolutamente incredibile.

19. Castlevania Requiem: Sinfonia della notte e Rondo of Blood [Due avventure iconiche, perfettamente conservate per le console moderne]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Piattaforma, avventura, picchiaduro, gioco di ruolo Piattaforme PlayStation 4 Anno di uscita 2018 Sviluppatori Konami Durata media di gioco 15-20 ore

Castlevania Requiem: Sinfonia della notte e Rondo of Blood è un'esclusiva per PlayStation che riunisce due dei migliori giochi della serie Castlevania: Sinfonia della notte e Rondo of Blood. Prima di questa uscita, per i giocatori occidentali era difficile giocare a Rondo of Blood.

Con questa versione puoi salvare ovunque, senza dover ricorrere alle stanze di salvataggio. La raccolta include filtri visivi se vuoi le scanline o la levigatura.

Il pacchetto include anche Maria come personaggio giocabile in Sinfonia della notte. Il suo stile di gioco è completamente diverso da quello di Alucard , con movimenti più rapidi e attacchi basati su animali.

Perché l'abbiamo scelto Requiem riunisce i due giochi più importanti della serie Castlevania con funzionalità moderne ben pensate; perfetto per chi ha una PlayStation e vuole vivere il meglio della serie.

Il mio verdetto: se hai una PlayStation e vuoi vivere l’esperienza Castlevania per eccellenza, questa raccolta ti offre due giochi fenomenali con miglioramenti perfetti per rendere il gioco più piacevole.

Cosa ne pensano i giocatori?

Neidron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Va bene, in offerta costa pochissimo e offre comunque un buon rapporto qualità-prezzo. È la versione più facile da trovare tra le due (legalmente) e ha alcuni extra piuttosto carini, come la modalità Maria o il bug 'Death skip', che rende il gioco ridicolmente facile.

20. Castlevania Requiem + Dead Cells: Pacchetto Ritorno a Castlevania [Il modo migliore per vivere insieme il vecchio e il nuovo Castlevania]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Generi Gioco d'azione, gioco d'avventura, roguelite d'azione Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5 Anno di uscita 2023 Sviluppatori Konami, Motion Twin, Evil Empire Durata media del gioco 40-60 ore

Il pacchetto Castlevania Requiem + Dead Cells: Ritorno a Castlevania unisce Castlevania Requiem al DLC Dead Cells: Ritorno a Castlevania. Troverai il classico platform di Rondo of Blood, l’esplorazione in stile Metroidvania di Sinfonia della notte e l’azione roguelite moderna di Dead Cells.

Questo pacchetto mostra come Castlevania abbia influenzato il design dei videogiochi nel corso dei decenni. È anche un ottimo affare, dato che copre sia il lato tradizionale che quello moderno della serie. Puoi iniziare con i contenuti più accessibili di Dead Cells prima di passare ai giochi più vecchi. Il pacchetto costa meno rispetto all’acquisto separato di entrambe le parti.

Perché l’abbiamo scelto Questo pacchetto offre ai possessori di PlayStation l’esperienza completa di Castlevania: dai classici platform all’esplorazione in stile Metroidvania, fino all’azione roguelite moderna.

Il mio verdetto: se vuoi capire perché Castlevania è importante per la storia dei videogiochi e allo stesso tempo goderti sia le interpretazioni classiche che quelle moderne, questo pacchetto fa proprio al caso tuo.

Cosa ne pensano i giocatori?

YourAverageDrawer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Da uno che ha battuto Dracula, ti dico che è un boss divertente: devi solo ricordarti come vanno gli schemi di attacco nella prima fase; la seconda fase non è poi così difficile, a dire il vero, secondo me.

Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi di Castlevania

I migliori giochi di Castlevania offrono qualcosa per ogni tipo di giocatore, dagli appassionati del retrò ai fan dell'azione moderna.

Il miglior punto di partenza per i giochi di Castlevania oggi?

Per i nuovi giocatori → Castlevania Dominus Collection – Tre giochi Metroidvania completi per DS con comode funzionalità moderne e miglioramenti che rendono l’esplorazione più accessibile senza togliere nulla alla sfida.

→ – Tre giochi Metroidvania completi per DS con comode funzionalità moderne e miglioramenti che rendono l’esplorazione più accessibile senza togliere nulla alla sfida. Per gli appassionati di Metroidvania → Castlevania: Sinfonia della notte – Il gioco che ha dato vita al genere rimane l’esperienza di esplorazione più appagante tra i giochi di ruolo d’azione, grazie al suo enorme castello interconnesso e alla progressione davvero soddisfacente.

– Il gioco che ha dato vita al genere rimane l’esperienza di esplorazione più appagante tra i giochi di ruolo d’azione, grazie al suo enorme castello interconnesso e alla progressione davvero soddisfacente. Per gli appassionati dei platform classici → Super Castlevania IV – I comandi precisi della frusta e l’atmosfera del design a 16 bit di questo gioco spiegano perché la serie è diventata leggendaria prima di passare a un gameplay incentrato sull’esplorazione.

– I comandi precisi della frusta e l’atmosfera del design a 16 bit di questo gioco spiegano perché la serie è diventata leggendaria prima di passare a un gameplay incentrato sull’esplorazione. Per i giocatori attenti al budget → Castlevania Anniversary Collection – Ottieni otto giochi classici, dal NES al Genesis, a un prezzo conveniente.

– Ottieni otto giochi classici, dal NES al Genesis, a un prezzo conveniente. Per gli appassionati di giochi d’azione → Dead Cells: Ritorno a Castlevania – Le moderne meccaniche roguelite, unite alle autentiche armi, alla musica e ai boss di Castlevania, danno vita alla migliore interpretazione contemporanea del franchise.

Domande frequenti