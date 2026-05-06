20 najlepszych gier z serii „Castlevania” w 2026 roku: ranking gotyckich przygód

Od 1986 roku w serii „Castlevania” ukazało się ponad 30 tytułów, dlatego wielu osobom trudno jest zdecydować, które z nich są najlepszymi grami z tej serii.

Mimo że seria rozrosła się na przestrzeni lat – od oryginalnego klasyka na konsolę NES po współczesne kolekcje pełne perełek gatunku Metroidvania – jej gotycka atmosfera i satysfakcjonująca walka wciąż dostarczają graczom dreszczyku emocji.

W tym przewodniku sporządziłem ranking najlepszych gier z serii „Castlevania”, w które można zagrać już dziś. Wskazuję, gdzie można je znaleźć na aktualnych platformach oraz co sprawia, że każda z nich jest wyjątkowa – zarówno dla nowicjuszy odkrywających serię po raz pierwszy, jak i weteranów powracających do zamku Draculi.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Castlevania”

Po zbadaniu każdego zakątka zamku Draculi na różnych platformach i przejrzeniu kilku forów poświęconych grom, te pięć tytułów wyróżnia się dla mnie spośród pozostałych:

Castlevania: Symfonia nocy (1997) – to arcydzieło zapoczątkowało gatunek Metroidvania i nadal zapewnia najbardziej satysfakcjonujące wrażenia z eksploracji w całej serii. Castlevania: Aria of Sorrow (2003) – Ta gra na GBA nawet po dziesięcioleciach wydaje się świeża, ponieważ system Tactical Soul pozwala wchłaniać moce wrogów i dostosowywać styl gry do własnych preferencji. Super Castlevania IV (1991) – Ta gra doprowadziła do perfekcji klasyczną formułę platformówki dzięki precyzyjnemu sterowaniu biczem i 16-bitowej grafice, zanim seria przeszła na rozgrywkę skupioną na eksploracji.

Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę najlepszych gier z serii „Castlevania” i dowiedzieć się, która z nich najlepiej pasuje do Twojego stylu gry.

20 najlepszych gier z serii Castlevania dla każdego gracza

Ta lista obejmuje najlepsze gry z serii „Castlevania” dostępne na współczesnych platformach, czy to gotyckie przygody w stylu „Metroidvania”, czy klasyczne platformówki oparte na poziomach. W ile z tych gier z serii „Castlevania” z tej listy grałeś?

1. Castlevania: Symfonia nocy [Najlepsze arcydzieło gatunku Metroidvania]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Metroidvania, gra walki, gra akcji-przygodowa, gra RPG akcji Platformy PlayStation, Android, PlayStation Portable, Sega Saturn, iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 1997 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 8–12 godzin

Kiedy po raz pierwszy zagrałem w „Castlevania: Symfonia nocy”, od razu zrozumiałem, dlaczego ludzie wciąż uważają tę grę za jedną z najlepszych gier z serii „Castlevania”, jakie kiedykolwiek powstały. Wcielasz się w Alucarda, syna Draculi, i eksplorujesz ogromny zamek, który stopniowo się otwiera w miarę zdobywania nowych umiejętności.

Gra pozwala ci wracać do wcześniejszych obszarów, wykorzystując nowe moce i odkrywając sekrety, do których wcześniej nie miałeś dostępu. Będziesz zbierać broń, zbroje i zaklęcia, walcząc z potworami rodem z gotyckiego horroru.

To jedna z najlepszych gier z serii „Castlevania”, która zmieniła sposób funkcjonowania gier side-scrollingowych. Przed pojawieniem się „Symfonia nocy” większość gier z serii „Castlevania” przebiegała w linii prostej od początku do końca. Jednak w tej grze masz swobodę odkrywania własnej ścieżki przez zamek Draculi.

Dlaczego to wybraliśmy „Symfonia nocy” zdefiniowała cały gatunek i pozostaje najbardziej wpływową grą z serii „Castlevania”, jaką kiedykolwiek stworzono, a jej oparta na eksploracji konstrukcja zainspirowała niezliczone gry, które pojawiły się później.

Zdałem sobie sprawę, że chcę zbadać każdy zakątek zamku, ponieważ gra nagradza ciekawość lepszym wyposażeniem i ukrytymi pomieszczeniami. Dla fanów gier typu „Metroidvania” ustanowiła ona standard, do którego inni wciąż próbują dorównać.

Nasza ocena: To właśnie ta gra sprawiła, że termin „Metroidvania” stał się powszechnie znany wśród graczy. Swoboda eksploracji we własnym tempie w połączeniu z satysfakcjonującą walką sprawia, że każda sesja gry jest satysfakcjonująca.

Co mówią gracze?

NovocaineAU ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jedna z najlepszych gier wszech czasów.

2. Castlevania: Aria of Sorrow [Szczyt ery GBA]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra walki, gra akcji-przygodowa, gra RPG akcji Platformy Game Boy Advance, Windows, Wii U, Java, platforma Java Micro Edition Rok wydania 2003 Twórcy Konami Średni czas gry 7–10 godzin

Kiedy myślę o grach z serii Castlevania uszeregowanych pod względem innowacyjności, ta pozycja zajmuje pierwsze miejsce na mojej liście. Akcja gry Castlevania: Aria of Sorrow rozgrywa się w 2035 roku, a gracz wciela się w Somę Cruza, licealistę uwięzionego w zamku Draculi. System Tactical Soul pozwala na przyswajanie mocy pokonanych przeciwników.

Każdy potwór pozostawia po sobie inną umiejętność, którą możesz wyposażyć i łączyć z innymi. Możesz wchłonąć moc nietoperza, by przywoływać latające stworzenia, lub zdolność szkieletu do rzucania kościami. Daje to nieograniczone możliwości dostosowywania stylu walki i eksploracji.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Aria smutku” wprowadziła najbardziej innowacyjny system umiejętności w całej serii dzięki mechanice Tactical Soul. Zapewnia on niezrównane możliwości personalizacji i sprawia, że każda potyczka z przeciwnikiem może przynieść satysfakcjonujące korzyści.

Nasza opinia: System „Tactical Soul” sprawia, że jest to gra z serii Castlevania, w którą najchętniej wraca się po raz kolejny. Będziesz nieustannie odkrywać nowe kombinacje umiejętności, które zmieniają sposób podejścia do walki i eksploracji.

Co mówią gracze?

IM_MT_ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Aria of Sorrow” jest pod wieloma względami lepsza.

3. Super Castlevania IV [Klasyczna platformówka doprowadzona do perfekcji na SNES]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra platformowa, gra akcji i przygodowa Platformy Super Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U Rok wydania 1991 Twórcy Konami Średni czas gry 5–8 godzin

W grze Super Castlevania IV gracz wciela się w Simona Belmonta i przemierza jedenaście etapów pełnych gotyckiego horroru. Sterowanie biczem jest niesamowite – można nim machać w ośmiu kierunkach, a nawet używać go do zawieszania się na hakach.

Każdy poziom wprowadza nowe pomysły, od zawalających się mostów po obracające się pomieszczenia, które dezorientują gracza. 16-bitowa grafika przedstawia szczegółowe tła z rozpadającymi się zamkami i burzowym niebem.

Ta gra pozwala zorientować się, jak wyglądała seria, zanim przeszła na format RPG akcji. Szczególnie podobała mi się ścieżka dźwiękowa tej gry, a wiele osób zgadza się, że jest to najbardziej kultowa ścieżka dźwiękowa w całej serii.

Dlaczego to wybraliśmy „Super Castlevania IV” to szczytowe osiągnięcie klasycznego, linearnego projektu serii „Castlevania”, z tak precyzyjnym i responsywnym sterowaniem, że gra nadal zapewnia wspaniałe wrażenia nawet po ponad 30 latach.

Nasza opinia: Jeśli chcesz przekonać się, dlaczego gracze pokochali serię „Castlevania” jeszcze przed dodaniem do niej elementów RPG, to jest to idealny punkt wyjścia. Sterowanie biczem jest niesamowite, a każdy poziom wprowadza nowe pomysły.

Co mówią gracze?

deinterlacing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Ogromną zaletą gry „Castlevania IV” jest jej niesamowita muzyka i grafika. Jeśli chodzi o rozgrywkę, jest to najłatwiejsza z klasycznych gier z serii „Castlevania”.

4. Castlevania: Rondo of Blood [Najlepsza przygoda w klasycznym stylu, łącząca styl i wyzwania]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra walki, gra akcji-przygodowa, survival horror Platformy TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD, PlayStation Portable, Wii, TurboDuo Rok wydania 1993 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 3–5 godzin

Wcielasz się w postać Richtera Belmonta , który ratuje porwanych mieszkańców wioski z rąk Draculi. Gra „Castlevania: Rondo of Blood” oferuje rozgałęzione ścieżki na poszczególnych poziomach, a alternatywne trasy odblokowują różne zakończenia. Możesz również wcielić się w Marię, młodą dziewczynę, która do ataków wykorzystuje gołębie i zwierzęce towarzysze.

Bardzo podobało mi się to, jak poziomy zmuszały mnie do szukania różnych dróg i nagradzały umiejętności oraz odkrywanie świata, nie sprawiając przy tym wrażenia niesprawiedliwych. To jedna z tych gier, które fani wysoko oceniają za doprowadzenie do perfekcji klasycznej formuły „Castlevanii”, zanim seria przeszła na otwartą eksplorację. Grafika w stylu 16-bitowym i gotycka ścieżka dźwiękowa sprawiają, że gra wyróżnia się nawet dzisiaj.

Dlaczego to wybraliśmy Rondo of Blood charakteryzuje się klasyczną, opartą na etapach strukturą Castlevanii, która wyniosła serię na wyżyny, zanim Symfonia nocy zrewolucjonizowała ją.

Nasza ocena: „Rondo krwi” zapewnia najlepsze wyzwanie w ramach klasycznej formuły „Castlevanii”. Rozgałęzione ścieżki zwiększają wartość powtórnego grania, nie przytłaczając jednocześnie nowicjuszy otwartą eksploracją.

Co mówią gracze?

Popo31477 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Myślę, że te pochwały wynikają z tego, że gra jest po prostu ogólnie bardzo fajna. Naprawdę ładna grafika i okładka, świetna muzyka, a do tego jest trochę trudna, co jest zaletą.

5. Castlevania: Kolekcja Advance [Trzy legendy gier przenośnych zachowane dla współczesnych graczy]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra RPG, gra przygodowa, gra walki Platformy Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows, Xbox Series X i Series S Rok wydania 2021 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 25–40 godzin

Zestaw Castlevania: Kolekcja Advance łączy trzy klasyki z konsoli Game Boy Advance w jednym pakiecie. Otrzymujesz gry Aria of Sorrow, Harmonia dysonansu oraz Krąg Księżyca. Każda z nich jest grą typu Metroidvania, w której eksplorujesz połączone ze sobą pomieszczenia zamku i odblokowujesz nowe obszary dzięki odkrywanym umiejętnościom.

Kolekcja oferuje funkcję zapisywania stanu gry, dzięki czemu możesz zapisać postęp w dowolnym miejscu, zamiast szukać punktów zapisu. Dostępna jest również funkcja cofania, jeśli nie uda ci się wykonać trudnego skoku lub przegrasz walkę z bossem. Galerie graficzne wydały mi się interesujące, ponieważ zawierają szkice koncepcyjne z oryginalnych gier. Wszystkie trzy gry działają płynnie na współczesnych platformach.

Dlaczego to wybraliśmy Ta kolekcja zapewnia najbogatszą ofertę gier na Game Boy Advance w ramach jednego zakupu, oferując nowoczesne udogodnienia, które szanują oryginalny poziom trudności, a jednocześnie zapewniają wygodę współczesnym graczom.

Nasza opinia: Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z przenośnymi grami z serii „Castlevania”, ta kolekcja oferuje trzy znakomite przygody w cenie jednej. Funkcja zapisywania stanu gry pozwala uniknąć frustracji związanej z utratą postępów, a jednocześnie sprawia, że walki z bossami pozostają wymagające.

Co mówią gracze?

dennis120 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 To świetne gry, dobre porty i bogaty wybór opcji. Obecnie jest to jedyny legalny sposób na ich zdobycie, więc stanowi to doskonałą okazję do wsparcia tej serii.

6. Castlevania: Bloodlines [gotycka perełka na Sega Genesis z dynamiczną walką]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra walki, gra akcji-przygodowa Platformy Nintendo Switch, Sega Genesis Rok wydania 1994 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 4–6 godzin

Możesz wybrać jednego z dwóch łowców wampirów: Johna Morrisa z biczem albo Erica Lecarde’a z włócznią. W grze „Castlevania: Bloodlines” przemierzasz całą Europę, a nie tylko jeden zamek. Walczysz w lokacjach wzorowanych na Krzywej Wieży w Pizie i niemieckich fabrykach.

Sprzęt Genesis pozwala twórcom na dodanie fajnych efektów wizualnych, takich jak wieże, które skręcają się i obracają, gdy się na nie wspinasz, czy woda odbijająca postać gracza. Podobało mi się, że włócznia Erica sięga dalej niż bicz Johna, ale wydaje się wolniejsza. Gra toczy się szybciej niż większość najlepszych gier z serii Castlevania z tamtej epoki, a bossowie zadają potężne ciosy.

Dlaczego to wybraliśmy Bloodlines udowodniło, że Genesis radzi sobie z serią Castlevania równie dobrze jak konsole Nintendo, oferując unikalne efekty wizualne oraz jedyną w serii europejską podróż po historycznych zabytkach.

Nasza ocena: „Bloodlines” udowadnia, że Genesis radzi sobie z serią „Castlevania” równie dobrze, co konsole Nintendo. Europejska sceneria zapewnia świeże wrażenia wizualne w porównaniu z typowymi zamkowymi lokacjami.

Co mówią gracze?

Langis360 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uważam, że gra „Bloodlines” ma lepszy projekt poziomów i jako pokaz możliwości konsoli Genesis jest po prostu niesamowita.

7. Castlevania Anniversary Collection [Niezbędny zestaw startowy dla nowych graczy]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra RPG, gra walki Platformy Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows Rok wydania 2019 Twórcy Konami Średni czas gry 30–50 godzin

Kolekcja rocznicowa Castlevania zawiera osiem klasycznych gier z epoki konsol NES, Super Nintendo i Genesis. Znajdziesz w niej oryginalną grę Castlevania, Castlevania III: Klątwa Draculi, Super Castlevania IV oraz Bloodlines. Kolekcja zawiera również trzy gry na Game Boya oraz tytuł z salonów gier.

Doceniam dołączoną książeczkę, która wyjaśnia historię serii. W niektórych tytułach występują niewielkie różnice w zależności od regionu, a gracz może przełączać się między wersjami japońską a amerykańską.

Dlaczego to wybraliśmy Dla wszystkich, których interesują korzenie serii Castlevania, ta kolekcja stanowi najtańszą możliwość zapoznania się z klasyczną erą serii, w tym z trudnymi do zdobycia tytułami na konsolę Genesis i na automaty.

Nasza opinia: Ta kolekcja pokazuje, gdzie zaczęła się seria „Castlevania” i jak się rozwijała. Wczesne gry wydają się przestarzałe w porównaniu z nowoczesnymi tytułami, ale pomagają zrozumieć, dlaczego seria stała się legendarna.

Co mówią gracze?

BelmontZiimon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wszystkie gry są świetne, a przy cenie poniżej dolara za sztukę naprawdę nie ma nic lepszego.

8. Castlevania: Władcy Cienia [Odważna, trójwymiarowa reinterpretacja mitu o Draculi]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Hideo Kojima, Jose Luis Vaello – gatunki: gra akcji-przygodowa, gra walki, strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, gra przygodowa Platformy Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Rok wydania 2010 Twórcy MercurySteam, Konami Średni czas rozgrywki 15–20 godzin

Wcielasz się w Gabriela Belmonta, który poszukuje sposobu na przywrócenie do życia swojej zmarłej żony. Rozgrywka w Castlevania: Władcy Cienia przypomina grę RPG typu hack-and-slash z elementami wspinaczki i walkami z gigantycznymi bossami. W walce używasz łańcuchowego bicz, którym wykonujesz kombinacje ciosów.

W miarę postępów w grze odblokowujesz nowe ruchy. Akcja gry toczy się w lasach, zamkach i górach, a nie w jednej lokacji. Patrick Stewart opowiada historię między rozdziałami. Ta gra stanowi reboot całej serii Castlevania z zupełnie nową fabułą. Oferuje współczesnym graczom dramatyczne i emocjonujące ponowne wprowadzenie do serii dzięki kinowej narracji, epickim walkom z bossami oraz rozbudowanej walce opartej na kombinacjach ciosów.

Dlaczego to wybraliśmy Władcy Cienia z powodzeniem przeniosło serię Castlevania do świata 3D, oferując fascynującą historię początków bohatera i satysfakcjonującą walkę, mimo że gra różni się od klasycznych części serii.

Nasza opinia: Ta gra sprawdza się najlepiej, jeśli potraktuje się ją jako samodzielną grę akcji, a nie jako tradycyjną pozycję z serii „Castlevania”. Wzruszająca fabuła i spektakularne walki z bossami rekompensują odejście od standardów serii.

Co mówią gracze?

TrustfulLoki1138 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Tak, to fajne gry. Wszystkie mają pewne wady, ale są świetne. Wiele osób narzeka, bo to tylko kolejna wersja tej historii, ale nie daj się wpłynąć na siebie krytykom.

9. Castlevania (oryginał) [Gra, która zdefiniowała gatunek platformówek akcji z elementami horroru]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Platforma akcji Platformy NES, Switch, PS4, Xbox One, PC (w ramach serii Anniversary Collection) Rok wydania 1986 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 2–4 godziny

Wcielasz się w Simona Belmonta, który wkracza do zamku Draculi, mając przy sobie jedynie bicz. Gra „Castlevania” (wersja oryginalna) składa się z sześciu poziomów pełnych potworów rodem z horrorów. Walczysz z Frankensteinem, Kostuchą i samym Draculą.

Jako że jest to pierwsza gra z serii, musisz pogodzić się z pewnymi elementami, które z czasem zostały ulepszone. Na przykład twoja postać porusza się powoli i nie może zmienić kierunku w trakcie skoku. To sprawia, że poruszanie się po platformach jest dość trudne.

Z świec zbierasz broń dodatkową: topory do rzucania, wodę święconą i krzyże-bumerangi. Każdy boss atakuje według schematów, które musisz zapamiętać. Ta gra w stylu retro wydaje się nieco sztywna w porównaniu z nowoczesnymi tytułami.

Dlaczego to wybraliśmy Oryginalna „Castlevania” położyła podwaliny pod całą serię. To właśnie ona ustanowiła gotycką atmosferę, precyzyjną rozgrywkę platformową oraz oparte na schematach walki z bossami, które przez dziesięciolecia definiowały gry z gatunku horrorów akcji.

Nasza ocena: Oryginalna „Castlevania” wydaje się sztywna i wymagająca według współczesnych standardów, ale warto w nią zagrać, aby zobaczyć, gdzie wszystko się zaczęło. Podstawowa rozgrywka pozostaje satysfakcjonująca, gdy już przyzwyczaisz się do ograniczonej mobilności.

Co mówią gracze?

sonicdv ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 „Castlevania 1” była niesamowita jak na tamte czasy. Poziom trudności jest niemal idealny.

10. Castlevania: Klątwa ciemności [Niedoceniona perełka 3D z głębią RPG]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra akcji-przygodowa, hack and slash, gra RPG akcji Platformy PlayStation 2, Xbox Rok wydania 2005 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 12–15 godzin

Wcielasz się w postać Hectora, byłego sojusznika Draculi, który pragnie zemsty. W grze „Castlevania: Klątwa ciemności” możesz tworzyć broń i zbroje z znalezionych materiałów. Możesz również przywoływać stworzenia zwane Niewinni diabły, które walczą u twojego boku.

Różne diabły dają ci różne umiejętności. Wróżka leczy cię, a wojownik atakuje wrogów. Walka wydaje się wolniejsza niż w nowoczesnych grach, ale kombinacje ciosów wyglądają efektownie, gdy uda ci się je wykonać.

W niektórych obszarach tekstury i układy poziomów zbyt często się powtarzają, a kamera czasami utrudnia walkę bardziej, niż powinna. Ogólnie jednak jest to jedna z najlepszych gier z serii Castlevania.

Dlaczego to wybraliśmy Klątwa ciemności jest często pomijane na rzecz Władcy Cienia, ale dzięki systemom rzemiosła i towarzyszy oferuje najbardziej zorientowaną na RPG rozgrywkę spośród wszystkich trójwymiarowych gier z serii Castlevania.

Nasza ocena: Jeśli nie przeszkadza ci nieco powtarzalny projekt poziomów i przestarzała grafika, „Klątwa ciemności” wynagrodzi cię satysfakcjonującymi systemami rozwoju postaci oraz towarzyszącymi ci stworzeniami, dzięki którym eksploracja nie wydaje się tak samotna.

Co mówią gracze?

cvplottwist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To dobra gra, jedna z najlepszych gier 3D

11. „Castlevania: Grimoire dusz” [Nowoczesne odrodzenie na urządzenia mobilne z klasyczną obsadą]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra walki, gra RPG, gra przygodowa, strzelanka Platformy Systemy operacyjne iOS, Android, Mac Rok wydania 2019 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 2–3 godziny

Castlevania: Grimoire dusz to gra mobilna, w której spotykają się bohaterowie z całej serii. Możesz wcielić się w Alucarda, Simona Belmonta, Charlotte i innych. Gra wykorzystuje poziome przewijanie poziomów fabularnych podzielonych na krótkie etapy dostosowane do telefonów. Fabuła opiera się na magicznej księdze, która przenosi postacie z różnych linii czasowych.

Aby atakować i unikać ciosów, wystarczy dotknąć ekranu i przesuwać palcem. Każda postać gra inaczej, dysponując unikalną bronią i magią. Ekipowanie odbywa się poprzez system gacha, który czasami wydaje się nieco żmudny. Walki z bossami przypominają klasyczne pojedynki ze starszych gier.

Dlaczego to wybraliśmy „Grimoire dusz” ożywia serię „Castlevania” na urządzeniach mobilnych, oferując wielu grywalnych bohaterów z całej serii oraz ulepszenia wyposażenia w stylu gacha – wszystko to z myślą o nostalgicznych fanach, którzy chcą grać w podróży.

Nasza ocena: Grimoire dusz świetnie sprawdza się podczas krótkich sesji, gdy nie masz możliwości grania na konsoli. Elementy typu gacha mogą być frustrujące, ale różnorodność postaci sprawia, że walka pozostaje interesująca.

Co mówią gracze?

Melancholic84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Świetnie się przy tym bawiłem – szczerze mówiąc, na początku nie robiło to na mnie wielkiego wrażenia, ale po pewnym czasie gra zaczyna się podobać i staje się naprawdę fajna.

12. Castlevania: Krąg Księżyca [Gra na GBA, która na nowo zdefiniowała serię Castlevania na urządzenia przenośne]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra walki, gra akcji-przygodowa, gra RPG akcji Platformy Game Boy Advance, Wii U Rok wydania 2001 Twórcy Konami Średni czas gry 8–12 godzin

W grze „Castlevania: Krąg Księżyca”” wcielasz się w postać Nathana Gravesa , który po trzęsieniu ziemi zostaje uwięziony w zamku Draculi. System Dual Set-Up System (DSS) pozwala łączyć karty, aby wywoływać magiczne efekty. Karty zdobywasz, pokonując przeciwników. Łącząc różne karty, możesz stworzyć ponad 100 kombinacji zaklęć.

Możesz spotkać się z atakami płomiennymi lub przywoływanymi stworzeniami. Gra wygląda na ciemną na oryginalnych ekranach Game Boy Advance, ale gra się w nią lepiej na wyświetlaczach z podświetleniem. Walka wydaje się trudniejsza niż w innych grach z serii „Castlevania” na GBA, które znalazły się na tej liście. Labirynt zamku jest tak skonstruowany, że opłaca się go eksplorować i wracać do już odwiedzonych miejsc.

Dlaczego to wybraliśmy C Krąg Księżyca zapoczątkowało erę gier z serii Castlevania na GBA dzięki imponującej grafice oraz innowacyjnemu systemowi DSS, który dodał strategiczną głębię do walki i eksploracji.

Nasza ocena: Chociaż „Aria smutku” udoskonaliła formułę gier na konsole przenośne, to „Krąg Księżyca” zasługuje na uznanie za udane przeniesienie rozgrywki w stylu Metroidvania na systemy przenośne wraz z własnym, unikalnym systemem magii.

Co mówią gracze?

SubstantialWelcome22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra naprawdę mnie zaskoczyła i mogę powiedzieć, że mi się podobała

13. Castlevania: Harmonia dysonansu [Żywa grafika i płynna eksploracja na GBA]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra akcji i przygodowa, gra RPG akcji Platformy Game Boy Advance, Wii U Rok wydania 2002 Twórcy Konami Średni czas gry 6–8 godzin

Wcielasz się w postać Juste'a Belmonta, który poszukuje swojego przyjaciela w zamku, w którym nakładają się na siebie dwa wymiary. W grze Castlevania: Harmonia dysonansu możesz przełączać się między tymi wymiarami, aby uzyskać dostęp do różnych obszarów.

Kiedy po raz pierwszy zagrałem w tę grę, od razu rzuciły mi się w oczy kolory. Były jasne, wyraziste i pełne życia w porównaniu z typową dla serii Castlevania mroczną tonacją. Gra wydaje się też szybsza, z płynniejszym sterowaniem i przejrzystym systemem map, który pomaga w eksploracji bez ryzyka zgubienia się.

Podobało mi się, że zamek ma dwie nakładające się na siebie wersje, co sprawiało, że nieustannie zastanawiałem się, dokąd pójść dalej. Gra jest łatwiejsza niż niektóre inne tytuły z serii, ale właśnie to sprawia, że jest idealna dla graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z serią. Niektórzy nie lubią skompresowanej ścieżki dźwiękowej, ale mnie wydawała się chwytliwa.

Dlaczego to wybraliśmy W grze „Harmonia dysonansu” postawiono na płynność ruchu i kolorową oprawę graficzną, tworząc najbardziej przystępną grę z serii Castlevania na GBA dla graczy, którzy chcą eksplorować świat bez nadmiernych trudności.

Nasza ocena: W tej grze szybkość i przystępność przeważają nad wyzwaniem, co sprawia, że jest to najłatwiejszy punkt wejścia do serii „Castlevania” na GBA. Kolorowa grafika i płynne ruchy sprawiają, że eksploracja wydaje się mniej przytłaczająca niż w mroczniejszych częściach serii.

Co mówią gracze?

NerevarineKing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Wcale bym tego nie nazwał przeciętnym. To naprawdę dobra gra, w której poruszanie się jest lepsze niż w „CotM”.

14. Castlevania III: Dracula’s Curse [8-bitowa epopeja, która wyznaczyła standardy narracyjne serii]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra platformowa, gra przygodowa Platformy Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U, Nintendo 3DS Rok wydania 1989 Twórcy Konami, Ultra Games Średni czas gry 5–8 godzin

Wcielasz się w Trevora Belmonta, przodka Simona. Castlevania III: Klątwa Draculi pozwala wybierać różne ścieżki przechodzenia poziomów. Do swojej drużyny rekrutujesz trzech partnerów: Granta , który wspina się po ścianach, Syphę , która rzuca zaklęcia, oraz Alucarda , który strzela kulami ognia. W danym momencie możesz korzystać tylko z jednego partnera.

Każda postać zmienia sposób, w jaki podchodzisz do poziomów. Grant ułatwia poruszanie się po platformach, a magia Syphy niszczy grupy wrogów. Poziom trudności wydaje się brutalny, a wrogowie zrzucają cię do przepaści. Łatwo zrozumieć, dlaczego wielu graczy uważa tę grę za jedną z najlepszych w serii Castlevania.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Klątwa Draculi” poszerzyła możliwości serii „Castlevania” na konsoli NES, wprowadzając wielu bohaterów i rozgałęzione ścieżki. Wyznaczyła tym samym standardy narracyjne, które miały wpływ na całą serię.

Nasza ocena: Ta ambitna gra na NES zwiększyła wartość powtórnego grania dzięki rozgałęzionej strukturze i systemowi partnerów. Poziom trudności wydaje się brutalny według współczesnych standardów, ale różnorodność tras i postaci sprawia, że gra pozostaje interesująca.

Co mówią gracze?

K-MartX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 To moja ulubiona gra wszech czasów. Jest trudna i zdarzają się w niej dość podłe zgony typowe dla NES, ale ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo sprawiedliwa. Różnorodne ścieżki i wiele postaci zwiększają jej powtórkowość.

15. Castlevania II: Belmont's Revenge [Klasyk na Game Boya, który doprowadził do perfekcji formułę gier przenośnych]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra platformowa, gra akcji-przygodowa Platformy Game Boy, Game Boy Color Rok wydania 1991 Twórcy Konami Średni czas gry 2 godziny

Wcielasz się w Christophera Belmonta, który próbuje uratować swojego syna przed Draculą. Kiedy grałem w Castlevania II: Belmont's Revenge, od razu zauważyłem, o ile płynniejsza jest ta gra w porównaniu z pierwszą częścią Castlevanii na Game Boya. Naprawiono w niej problemy występujące w Przygoda z Castlevanią. Mechanika posługiwania się biczem jest dopracowana, a projekt poziomów bardziej kreatywny. Każdy obszar ma swój własny motyw przewodni i muzykę, która idealnie pasuje do nastroju.

Gra pozwala również na wybór kolejności pierwszych kilku poziomów, co zapewnia większą swobodę niż w większości wczesnych platformówek. Jest krótka, ale fajnie się w nią gra ponownie i świetnie nadaje się dla każdego, kto ma ochotę na szybką akcję. Jak na grę na konsolę przenośną z początku lat 90., nadal jest to jedna z najlepszych gier z serii „Castlevania” dla fanów klasyki.

Dlaczego to wybraliśmy „Belmont's Revenge” doprowadziło do perfekcji formułę serii „Castlevania” na Game Boya dzięki dopracowanemu sterowaniu i nieliniowemu przebiegowi rozgrywki. Zapewniło najlepsze wrażenia z gry na konsoli przenośnej na początku lat 90., zanim era GBA zrewolucjonizowała rynek gier przenośnych.

Nasza ocena: „Belmont's Revenge” to najlepsza gra z serii „Castlevania” na Game Boya, charakteryzująca się dopracowanym sterowaniem i zapadającą w pamięć muzyką. Jest krótka, ale zapewnia satysfakcję podczas szybkich sesji retro.

Co mówią gracze?

epicgordan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Naprawdę nie ma ani jednej rzeczy, w której ta gra wypadłaby gorzej niż „Castlevania Adventure”, i zdecydowanie jest to solidna pozycja, w którą koniecznie trzeba zagrać na Game Boyu, jeśli tylko uda ci się ją zdobyć.

16. Castlevania: Władcy Cienia 2 [Mroczna, ambitna kontynuacja z bardziej rozbudowanym systemem walki]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra akcji i przygodowa, przygodowa Platformy Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Rok wydania 2014 Twórcy Mercury Steam, Konami Średni czas rozgrywki 18–22 godziny

Wcielasz się w Gabriela, który teraz w pełni przemienił się w Draculę. Akcja gra „Castlevania: Władcy Cienia 2” toczy się na przemian we współczesności i w retrospekcjach z zamku. Walczysz trzema rodzajami broni: biczem cienia, mieczem pustki i pazurami chaosu.

Kiedy grałem w Władcy Cienia 2, spodobało mi się, że mogłem wcielić się w samego Draculę. Fabuła wydaje się mroczniejsza i bardziej osobista, a świat jest znacznie większy niż w pierwszej części. Walka również jest bogatsza, pozwalając mi przełączać się między potężnymi broniami w czasie rzeczywistym, zamiast polegać tylko na jednym stylu.

Są fragmenty, w których tempo nieco zwalnia, ale walki z bossami i kluczowe momenty fabularne to rekompensują. Obserwowanie zmagań Draculi między potęgą a wyrzutami sumienia nadaje grze więcej głębi, niż się spodziewałem.

Dlaczego to wybraliśmy Władcy Cienia 2 odważnie przedstawia Draculę jako tragicznego bohatera i oferuje najbardziej ambitną fabułę oraz największą głębię rozgrywki spośród wszystkich gier z serii Castlevania w 3D , pomimo kontrowersyjnej, współczesnej scenerii.

Nasza ocena: Ta kontynuacja poprawia system walki, ale zawodzi pod względem tempa rozgrywki i wymuszonych fragmentów skradanki. Jeśli podobała ci się pierwsza część i chcesz zobaczyć całkowitą przemianę Gabriela w Draculę, rozbudowany system walki sprawia, że gra jest warta uwagi.

Co mówią gracze?

Wolf873 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 LoS 2 to bez wątpienia świetna gra, jednak nie jest pozbawiona wad.

17. Castlevania Dominus Collection [Ostateczna trylogia na DS, doskonale odrodzona na współczesnych platformach]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra RPG, gra przygodowa, gra walki Platformy PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X i Series S Rok wydania 2024 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 30–45 godzin

Kolekcja Castlevania Dominus zawiera trzy gry JRPG na konsolę Nintendo: Dawn of Sorrow, Portret ruiny oraz Zakon Ecclesia. Możesz zmieniać układ ekranu, przewijać rozgrywkę do tyłu i zapisywać stan gry w dowolnym momencie, co sprawia, że rozgrywka przebiega płynniej.

Dostępna jest pełna galeria grafiki oraz odtwarzacz ścieżki dźwiękowej. Dawn of Sorrow kontynuuje historię Somy z gry Aria of Sorrow. Portret ruiny pozwala na przełączanie się między dwiema postaciami. Zakon Ecclesia stanowi najtrudniejsze wyzwanie spośród całej trójki.

Dlaczego to wybraliśmy Kolekcja „Dominus Collection” w końcu udostępnia trzy znakomite gry na DS na współczesnych platformach, oferując przemyślane funkcje, takie jak konfigurowalne układy ekranu i ulepszone tłumaczenia, które poprawiają wrażenia z gry w porównaniu z oryginałem.

Nasza ocena: Ta kolekcja to jeden z najlepszych zakupów z serii Castlevania, jakie można dziś dokonać. Trzy pełne gry typu Metroidvania z nowoczesnymi udogodnieniami i bez żadnych kompromisów; każdy fan powinien ją mieć.

Co mówią gracze?

erkhyllo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Wszystkie gry są świetne. Znajdują się tam jedne z najlepszych gier z serii „Castlevania” – przynajmniej jeśli chodzi o tytuły typu metroidvania.

18. Dead Cells: Powrót do Castlevanii [Nowoczesny hołd, który ożywia ducha zamku Draculi]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Platforma akcji, roguelite Platformy Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android Rok wydania 2023 Twórcy Motion Twin i Evil Empire, Motion Twin Średni czas rozgrywki 15–25 godzin

Dodatek DLC „Dead Cells: Powrót do Castlevanii” wprowadza nową zawartość inspirowaną serią Castlevania. Gracz eksploruje trzy nowe biomy oparte na klasycznych lokacjach zamkowych. Gra zawiera broń znaną z serii, taką jak bicz Vampire Killer, wodę święconą i topory do rzucania. Gracz walczy z bossami z historii serii Castlevania. Ścieżka dźwiękowa zawiera remiksy klasycznych utworów z oryginalnych gier.

Połączenie rozgrywki w stylu roguelite z gotycką oprawą graficzną sprawdza się lepiej, niż się spodziewałem. Łączy te dwa światy w sposób, który szanuje oba z nich. Wielu graczy zgadza się, że jest to jedna z najlepszych gier z serii „Castlevania” wydanych w ostatnich latach, mimo że technicznie rzecz biorąc jest to gra crossoverowa.

Dlaczego to wybraliśmy „Powrót do Castlevanii” udowadnia, że zasady projektowania serii doskonale przekładają się na współczesne formaty roguelite. Zapewnia najlepsze współczesne wrażenia z gry w „Castlevanię” dzięki autentycznej broni, muzyce i bossom, które zostały na nowo wyobrażone w ramach dynamicznej walki znanej z „Dead Cells”.

Nasza ocena: Ten crossover udowadnia, że zasady projektowania serii „Castlevania” doskonale sprawdzają się w formatach roguelite. Jeśli kochasz „Dead Cells” lub chcesz zobaczyć „Castlevanię” w nowej odsłonie dzięki nowoczesnemu projektowi gry, to DLC zapewnia zarówno gratkę dla fanów, jak i doskonałą rozgrywkę.

Co mówią gracze?

GhoulHunter9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Broń jest naprawdę fajna i daje mnóstwo frajdy, nowe lokacje są naprawdę świetne, a muzyka jest po prostu niesamowita.

19. Castlevania Requiem: Symfonia nocy i Rondo of Blood [Dwie kultowe przygody, doskonale zaadaptowane na współczesne konsole]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki gra platformowa, gra przygodowa, gra walki, gra RPG Platformy PlayStation 4 Rok wydania 2018 Twórcy Konami Średni czas rozgrywki 15–20 godzin

Castlevania Requiem: Symfonia nocy i Rondo of Blood to gra dostępna wyłącznie na PlayStation, zawierająca dwa najlepsze tytuły z serii Castlevania: Symfonia nocy i Rondo of Blood. Przed wydaniem tej gry gracze z Zachodu mieli trudności z dostępem do Rondo of Blood.

W tej wersji można zapisywać stan gry w dowolnym miejscu, zamiast polegać na specjalnych pokojach zapisu. Zbiór oferuje filtry wizualne, pozwalające na wyświetlanie linii skanowania lub wygładzanie obrazu.

Pakiet zawiera również Marię jako grywalną postać w gra „Symfonia nocy”. Gra się nią zupełnie inaczej niż Alucardem – charakteryzuje się szybszym poruszaniem się i atakami przypominającymi ruchy zwierząt.

Dlaczego to wybraliśmy Requiem łączy dwie najważniejsze gry z serii Castlevania z przemyślanymi, nowoczesnymi funkcjami; idealne rozwiązanie dla posiadaczy PlayStation, którzy chcą doświadczyć szczytowych osiągnięć tej serii.

Nasza opinia: Jeśli masz PlayStation i chcesz doświadczyć absolutnie najlepszej rozrywki z serii „Castlevania”, ta kolekcja oferuje dwie fenomenalne gry z doskonałymi ulepszeniami zwiększającymi komfort rozgrywki.

Co mówią gracze?

Neidron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jest w porządku, na wyprzedaży kosztuje grosze, a i tak jest wart swojej ceny. To bardziej dostępna z tych dwóch wersji (legalnie) i zawiera kilka całkiem fajnych dodatków, takich jak tryb Marii czy przezabawnie łatwy błąd pozwalający pominąć scenę śmierci.

20. Castlevania Requiem + Dead Cells: Pakiet „Powrót do Castlevanii” [Najlepszy sposób na wspólne przeżycie starej i nowej Castlevanii]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunki Gra akcji, gra przygodowa, roguelite akcji Platformy PlayStation 4, PlayStation 5 Rok wydania 2023 Twórcy Konami, Motion Twin, Evil Empire Średni czas gry 40–60 godzin

Pakiet „Castlevania Requiem + Dead Cells: Powrót do Castlevanii”” łączy grę „Castlevania Requiem” z dodatkiem DLC „Dead Cells: Powrót do Castlevanii””. Otrzymujesz klasyczną platformówkę z gry „Rondo krwi””, eksplorację w stylu Metroidvania z gry „Symfonia nocy”” oraz nowoczesną akcję typu roguelite z gry „Dead Cells”.

Pakiet ten pokazuje, jak seria „Castlevania” wpływała na projektowanie gier na przestrzeni dziesięcioleci. Jest to również świetna okazja, ponieważ obejmuje zarówno tradycyjną, jak i nowoczesną stronę serii. Możesz zacząć od przystępnej zawartości z „Dead Cells”, a następnie przejść do starszych gier. Pakiet kosztuje mniej niż zakup obu części osobno.

Dlaczego to wybraliśmy Ten pakiet zapewnia posiadaczom PlayStation pełnię wrażeń związanych z serią „Castlevania” – od klasycznej platformówki, przez eksplorację w stylu „Metroidvania”, aż po nowoczesną akcję typu roguelite.

Nasza ocena: Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego seria „Castlevania” ma znaczenie dla historii gier, jednocześnie ciesząc się zarówno klasycznymi, jak i nowoczesnymi interpretacjami, ten pakiet zapewni Ci wszystko.

Co mówią gracze?

YourAverageDrawer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jako ktoś, kto pokonał Draculę, uważam, że to fajny boss – wystarczy tylko zapamiętać schematy ataków w pierwszej fazie; druga faza też nie jest zbyt trudna, szczerze mówiąc, moim zdaniem

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Castlevania

Najlepsze gry z serii Castlevania mają coś do zaoferowania każdemu graczowi – od fanów klasyki po miłośników nowoczesnej akcji.

Najlepszy punkt wyjścia do gier z serii „Castlevania” w dzisiejszych czasach?

Dla początkujących → Castlevania Dominus Collection – Trzy pełne gry typu „Metroidvania” na DS z nowoczesnymi udogodnieniami i funkcjami poprawiającymi komfort gry, które ułatwiają eksplorację, nie zmniejszając przy tym poziomu trudności.

→ – Trzy pełne gry typu „Metroidvania” na DS z nowoczesnymi udogodnieniami i funkcjami poprawiającymi komfort gry, które ułatwiają eksplorację, nie zmniejszając przy tym poziomu trudności. Dla fanów gier typu Metroidvania → Castlevania: Symfonia nocy – gra, która zapoczątkowała ten gatunek, pozostaje najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem eksploracyjnym w gatunku RPG akcji dzięki ogromnemu, połączonemu labiryntowi zamku i satysfakcjonującemu postępowi w grze.

– gra, która zapoczątkowała ten gatunek, pozostaje najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem eksploracyjnym w gatunku RPG akcji dzięki ogromnemu, połączonemu labiryntowi zamku i satysfakcjonującemu postępowi w grze. Dla fanów klasycznych platformówek → Super Castlevania IV – Precyzyjne sterowanie biczem i klimatyczna grafika 16-bitowa wyjaśniają, dlaczego seria stała się legendarna, zanim przeszła na rozgrywkę skupioną na eksploracji.

– Precyzyjne sterowanie biczem i klimatyczna grafika 16-bitowa wyjaśniają, dlaczego seria stała się legendarna, zanim przeszła na rozgrywkę skupioną na eksploracji. Dla graczy dbających o budżet → Kolekcja rocznicowa Castlevania – Otrzymujesz osiem klasycznych gier, od NES po Genesis, w jednej przystępnej cenie.

– Otrzymujesz osiem klasycznych gier, od NES po Genesis, w jednej przystępnej cenie. Dla fanów gier akcji → Dead Cells: Powrót do Castlevanii – Nowoczesna mechanika roguelite w połączeniu z autentyczną bronią, muzyką i bossami z serii Castlevania tworzy najlepszą współczesną odsłonę tej serii.

Często zadawane pytania