14 giochi Pokémon per Switch in ordine cronologico: edizione 2026

I migliori giochi Pokémon per Switch dimostrano quanto la serie si sia evoluta dai tempi dei pixel. Quella che era iniziata con creature pixelate su Nintendo DS si è trasformata in avventure epiche su Nintendo Switch, coinvolgendo giocatori di ogni età e livello di abilità.

Nel corso dei decenni, la serie è cresciuta insieme ai suoi fan, esplorando nuovi stili e tecniche narrative senza perdere il suo fascino.

Su Nintendo Switch, la formula si è trasformata in qualcosa di molto più ambizioso. Certo, ci sono ancora le battaglie a turni e le Poké Ball, ma ora sono inserite in mondi aperti, spin-off creativi e remake fedeli che ti colpiscono dritto al cuore con la nostalgia.

The Pokémon Company è riuscita in un’impresa rara: mantenere lo spirito degli originali mentre prova con coraggio cose nuove.

E, cosa ancora migliore, grazie a questa varietà ce n’è davvero per tutti i gusti. Alcuni giochi tornano alle origini con sistemi di cattura semplificati, mentre altri ti catapultano in vaste regioni aperte dove strategia ed esplorazione sono fondamentali. Non c’è più un unico modo di giocare, ed è proprio questo che rende il tutto così emozionante.

È qui che entra in gioco questa guida. Ho creato una chiara cronologia di tutti i principali giochi Pokémon usciti su Switch : dai giochi di ruolo della serie principale agli spin-off che hanno contribuito a plasmare questa era. Che tu sia qui fin dai tempi del Nintendo DS o che tu abbia appena iniziato, questa è la tua mappa per orientarti nel panorama Pokémon moderno.

Analizziamo l’elenco completo dei giochi Pokémon per Nintendo Switch, dai classici rivisitati agli esperimenti più audaci, e vediamo come hanno ridefinito il franchise per una nuova generazione.

I 14 migliori giochi Pokémon per Switch in ordine cronologico

Per semplificare le cose, ho organizzato tutti i principali giochi Pokémon per Nintendo Switch in base all’anno di uscita originale. In questo modo, puoi seguire la cronologia dell’evoluzione della serie nel corso della vita della console, dai successi del giorno del lancio alle audaci reinvenzioni.

Alcune edizioni potrebbero variare a seconda della regione o includere DLC successivi, ma mi attengo alle date di lancio per mantenere la coerenza. Diamo un’occhiata alla line-up completa dei giochi Pokémon dal 2017 al 2026 .

1. Pokken Tournament DX [Il miglior gioco di combattimento Pokémon, rinato per Switch]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco circa 8 ore e mezza (campagna principale) Punteggio Metacritic 79

Pokkén Tournament DX è stato il primo della serie di fantastici giochi Pokémon per Switch, ed è arrivato con grande slancio. Originariamente pubblicato per le sale giochi e per Wii U, questa edizione migliorata per Nintendo Switch includeva tutti i DLC, nuovi combattenti e una grafica perfezionata. Immagina Tekken, ma con Pokémon leggendari e mosse definitive in stile anime.

Invece di giocare nei panni di un allenatore di Pokémon, controlli direttamente i Pokémon nelle battaglie in tempo reale nell’arena. Il combattimento è fluido e ogni personaggio ha un’identità unica. Ho passato ore a passare dalle inquietanti mosse a distanza di Gengar alle potenti mosse ravvicinate di Machamp, e mi è sempre sembrato qualcosa di nuovo.

Consiglio dell’esperto Padroneggia un solo personaggio principale invece di cambiare spesso, così imparerai i tempi perfetti delle combo e la sinergia di supporto.

Anche se è uno spin-off, ha dimostrato che i giochi Pokémon possono reggere il confronto anche al di fuori del tradizionale formato RPG. Niente Pokémon iniziali e niente contenuti post-gioco, ma è comunque diventato uno dei preferiti dai fan sia per le battaglie casuali sul divano che per le faticose scalate in classifica online.

È stata una mossa audace da parte di Game Freak e The Pokémon Company, che hanno dato il via all’era Switch con qualcosa di completamente diverso.

Pokkén DX ha aperto la strada ad altri giochi successivi come Pokémon Mystery Dungeon e Pokémon Snap, dimostrando quanto possano essere versatili i giochi Pokémon.

Merita anche un posto tra i migliori giochi Pokémon per Switch per gli appassionati di azione e combattimenti in stile anime. Se cerchi un picchiaduro davvero grintoso con una rosa di Pokémon preferiti che in HD sono semplicemente fantastici, questo è un gioco da non perdere.

Il mio verdetto: un mix strepitoso di azione da combattimento e fascino Pokémon: veloce, spettacolare e ancora uno dei migliori picchiaduro su Switch.

2. Pokémon Quest [La migliore avventura Pokémon casual in stile pixel art]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco molto variabile (free-to-play) Punteggio Metacritic 64

Se Minecraft avesse un figlio con i giochi Pokémon, probabilmente assomiglierebbe a Pokémon Quest. Questo RPG d’azione free-to-play ha abbandonato la tradizionale cattura a favore della cucina: qui prepari pasti per reclutare Pokémon sull’Isola di Tumblecube. È strano. È adorabile. E, in qualche modo, funziona.

Non è il solito sistema di combattimento: è tutto semplificato, con elementi tipici dei puzzle game integrati. Metti insieme una squadra, gestisci le mosse e li guardi combattere in automatico attraverso dungeon a blocchi. C’è comunque abbastanza strategia da renderlo coinvolgente, soprattutto se ottimizzi la composizione della squadra e i potenziamenti.

Ciò che ha davvero fatto risaltare Pokémon Quest è stato il suo lancio multipiattaforma sia su dispositivi mobili che su Nintendo Switch. Insieme a Pokémon Café Remix, ha segnato una svolta verso titoli più casual e facili da giocare da parte della Pokémon Company. È stato il primo segnale che non tutte le uscite Pokémon dovevano per forza essere dei veri e propri giochi di ruolo.

Consiglio dell’esperto Concentrati sulla preparazione di piatti che attirino tipi specifici di Pokémon per creare squadre equilibrate più velocemente.

Certo, non è un gioco Pokémon open-world e non ha la profondità emotiva di Pokémon Mystery Dungeon né la portata di Pokémon Spada, ma si è ritagliato il suo spazio. È leggero, divertente e lo spuntino perfetto tra un’uscita e l’altra.

Se cerchi qualcosa con cui rilassarti o per avvicinare i giocatori più giovani alla serie Pokémon, Quest è un ottimo punto di partenza. Bonus: non serve un abbonamento una Nintendo Switch Online per giocarci. Inoltre, quei design squadrati sono molto più carini di quanto dovrebbero essere.

Il mio verdetto: carino, strano e sorprendentemente coinvolgente – un’avventura Pokémon in pillole, perfetta per qualche partita veloce.

3. Pokémon Legends: Z-A [La migliore rivisitazione moderna di Kalos]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco ~20–30 ore (campagna principale) Punteggio Metacritic N/A

Pokémon Legends: Z-A sembra proprio il momento in cui Game Freak ha finalmente detto: «Va bene, d’accordo… evolviamoci davvero». Ambientato a Lumiose City prima che diventasse il cuore scintillante di Kalos, questo prequel-slash-soft reboot ci riporta alle radici della società Pokémon, ed è un caos glorioso. Pensa a Pokémon Legends: Arceus, ma con una finitura molto più curata, un ritmo migliore e una telecamera che non ti odia a morte.

La grande novità questa volta? L’ecologia urbana dei Pokémon. Invece di arrancare attraverso campi infiniti, ti muovi furtivamente tra vicoli, tetti e cantieri, cercando di catturare Pokémon che non apprezzano proprio la vita di città. Le meccaniche di furtività sono più precise, le battaglie scorrono più fluide e, per una volta, gli NPC sembrano avere vere e proprie personalità che vanno oltre il semplice “Allenatore a cui piacciono i pantaloncini”.

Consiglio dell’esperto Sfrutta i tetti e le alture per catturare i Pokémon in città senza farti notare: quelli selvatici sono particolarmente vigili nelle zone urbane.

Dal punto di vista grafico, Kalos non è mai stata così bella. Lumiose risplende con luci al neon e un tocco europeo, rendendo finalmente giustizia alla sua ispirazione parigina. E sì, le Megaevoluzioni sono tornate, e fanno ancora più paura che mai.

Certo, il frame rate crolla ancora più in fretta di un Magikarp fuori dall’acqua quando succedono troppe cose sullo schermo, ma è un piccolo prezzo da pagare per un gioco che finalmente trova il giusto equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Il mio verdetto: il tanto atteso salto di qualità di Game Freak – elegante, audace e il passo in avanti più coraggioso dai tempi di Arceus.

4. Pokémon: Forza, Pikachu! [Il miglior RPG Pokémon per principianti su Switch]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco circa 20–25 ore (campagna principale) Punteggio Metacritic 79

Pokémon: Forza, Pikachu! è il gioco che ha riunito i fan di Pokémon, sia quelli di vecchia data che i nuovi arrivati. Si tratta di un remake di Pokémon Giallo che ha riportato in vita la regione di Kanto con una grafica fantastica, meccaniche semplificate e comandi ottimizzati per Nintendo Switch.

Invece di combattere contro Pokémon selvatici, catturi i Pokémon usando i comandi di movimento o quelli della modalità portatile, proprio come in Pokémon GO. È un cambiamento enorme rispetto ai giochi originali, ma funziona sorprendentemente bene. Le battaglie tra Allenatori, gli archi narrativi e i Capipalestra conservano ancora quel fascino classico di Rosso e Blu.

Inoltre, permette ai giocatori di collegarsi direttamente a Pokémon GO, il che significa portare per la prima volta i tuoi Pokémon preferiti dal cellulare alla console. Questa integrazione ha rappresentato un passo da gigante nel rendere meno netta la linea di demarcazione tra le piattaforme, soprattutto per i nuovi allenatori di Pokémon.

Consiglio dell’esperto Catturare in serie la stessa specie di Pokémon aumenta le possibilità di trovare Pokémon cromatici e di ottenere esemplari con IV più alti.

Game Freak ha centrato in pieno l’equilibrio. È nostalgico senza essere antiquato. È semplificato senza essere noioso. Ed è il modo più accessibile per rivivere uno dei primi giochi mai realizzati per il Game Boy, senza i comandi macchinosi o gli schermi sbiaditi.

Ha anche contribuito a colmare il divario tra le generazioni; i giocatori di vecchia data potevano guidare i propri figli o fratelli alla scoperta di Kanto in un formato che sembrava moderno ma familiare – proprio come fa la nostra guida al gioco di carte Pokémon per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle carte collezionabili.

C’è anche una versione con Eevee, ma diciamocelo: Pikachu è il volto del franchise. Se vuoi avvicinare qualcuno al mondo dei giochi Pokémon tradizionali, Let’s Go è la scelta giusta.

Il mio verdetto: un remake che scalda il cuore e unisce le generazioni con la pura nostalgia di Kanto e il comfort moderno.

5. Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX [La migliore avventura nei dungeon Pokémon – Ora in stile acquerello]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Spike Chunsoft; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco circa 20–25 ore (campagna principale) Punteggio Metacritic 69

Pochi giochi di Pokémon ti colpiscono emotivamente come “Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX”. Si tratta di un remake dei giochi originali per DS, in cui ti ritrovi nei panni (o nelle zampe) di un Pokémon che si sveglia da uno strano sogno e mette insieme una squadra di soccorso per aiutare chi è intrappolato in dungeon mutevoli.

Esplorerai mappe generate proceduralmente in combattimenti a turni. Il ritmo è più lento, ma la trama è sorprendentemente profonda. È una storia di amicizia, sacrificio e crescita personale, raccontata con una grafica ispirata agli acquerelli che ti fa sentire come se stessi giocando in un libro illustrato che prende vita.

Per chi torna a giocare dall’era del Nintendo DS, l’aggiunta di funzioni come la modalità automatica e i menu semplificati è una gradita novità. Per i nuovi giocatori, questo è uno dei migliori spin-off della serie, che offre un modo diverso di interagire con gli altri Pokémon, andando oltre il semplice “cattura Pokémon e sali di livello”.

E se ti piacciono le collezioni e le storie secondarie incentrate sui personaggi, probabilmente ti piacerà anche esplorare i migliori set di Pokémon.

Consiglio dell’esperto Porta sempre con te mele e Bacche Oran prima di avventurarti nei dungeon più profondi, per mantenere la tua squadra ben nutrita e in salute.

Rescue Team DX ci ricorda che i giochi Pokémon non devono per forza seguire lo schema di sempre per essere fantastici. Se ti sei perso questa storia la prima volta, non lasciartela sfuggire di nuovo. È un’avventura emozionante e ricca dal punto di vista visivo, e la prova che la serie Pokémon ha ancora nuovi modi per sorprenderti.

Da provare anche se ti piacciono titoli come Pokémon Snap, Pokémon Café Remix o anche i puzzle game che ti toccano il cuore.

Il mio verdetto: emozionante, affascinante e con una grafica stupenda – un gioco imperdibile per chiunque ami le avventure Pokémon incentrate sulla trama.

6. Pokémon Spada e Scudo [Miglior debutto di un RPG Pokémon della serie principale moderna]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco ~25–45 ore (campagna principale/campagna principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 80

Quando sono usciti Pokémon Spada e Scudo, non è stata solo l’ennesima uscita: è stato l’inizio di una nuova era per i giochi principali della serie Pokémon. Essendo i primi giochi di ruolo in full HD realizzati da Game Freak per Nintendo Switch, questi titoli hanno introdotto la regione di Galar, ispirata al Regno Unito, i Pokémon selvatici e l’imponente meccanica Dynamax.

Nonostante le polemiche sul Pokédex ridotto, “Spada e Scudo” ha comunque fatto un passo avanti. Ha introdotto le Aree Selvagge con comandi di movimento liberi e i raid multigiocatore ispirati al Torneo mondiale di Pokémont. Due espansioni (“L’Isola dell’Armatura” e “La Tundra della Corona”) hanno aggiunto ancora più contenuti post-gioco, rendendolo una piattaforma in continua evoluzione.

Dal punto di vista visivo, è stato un vero salto di qualità. Ora potevi catturare Pokémon in zone aperte, scambiarli in tutto il mondo ed esplorare ambienti senza interruzioni. Ha anche gettato le basi per future idee di giochi Pokémon open-world, che avremmo poi visto realizzate appieno in Pokémon Legends Arceus e nel prossimo gioco, Pokémon Scarlet.

Consiglio dell’esperto Non ignorare l’Area Selvaggia all’inizio: i cambiamenti meteorologici influenzano la comparsa dei Pokémon, quindi torna spesso a controllare se ci sono esemplari rari.

Forse non ha lo stesso fascino retrò di Pokémon Rosso, Pokémon Diamante o Pokémon Omega Rubino, ma ha cambiato le regole del gioco. È il primo passo verso una svolta della serie verso qualcosa di più grande e molto più coinvolgente.

Che lo ami o lo odi, Pokémon Spada ha ridefinito ciò che i giochi Pokémon potevano essere – e ha fatto sì che l’era di Nintendo Switch iniziasse con il botto.

Il mio verdetto: il gioco che ha ridefinito l’esperienza moderna dei Pokémon. Ambizioso, colorato e il primo vero passo verso una nuova era di esplorazione.

7. New Pokémon Snap [La migliore esperienza di safari fotografico Pokémon]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco circa 10 ore e mezza (campagna principale) Punteggio Metacritic 79

A oltre due decenni dall’uscita dell’originale Pokémon Snap su Nintendo 64, New Pokémon Snap ha riportato in auge il safari fotografico, ed è proprio tutto ciò che i fan speravano.

Realizzato in esclusiva per Nintendo Switch, questo sequel ti permette di esplorare la regione di Lental e scattare foto a oltre 200 Pokémon selvatici nei loro habitat naturali. Niente battaglie, niente palestre; solo tu, una macchina fotografica e una capsula fluttuante che scivola attraverso ambienti realizzati con cura.

Ogni livello è come un’attrazione interattiva: dal lanciare frutta e riprodurre musica allo scansionare l’area per sbloccare percorsi alternativi e innescare comportamenti rari dei Pokémon. Le foto che scatti vengono valutate e aggiunte al tuo Pokédex fotografico, con diverse versioni per ogni specie a seconda delle loro azioni.

Consiglio dell’esperto Rigioca i livelli in diversi momenti della giornata per scoprire nuovi comportamenti dei Pokémon e ottenere punteggi più alti nelle foto.

Ciò che distingue questo titolo dagli altri giochi Pokémon è il suo gameplay tranquillo e basato sull’osservazione. Non c’è bisogno di catturare Pokémon né di elaborare strategie di combattimento. Si tratta invece di scoprire e apprezzare il fascino e la personalità di ogni creatura.

Vuoi collezionare Pokémon anche nella vita reale? Dai un’occhiata alle [migliori carte Pokémon] con alcune delle star di Snap.

È una pausa rinfrescante rispetto ai tipici giochi Pokémon della serie principale, che dimostra quanto possa essere flessibile questo franchise. E dal punto di vista visivo, è davvero uno dei titoli per Nintendo Switch più belli in circolazione.

Se cerchi qualcosa di diverso tra i giochi Pokémon per Switch, questa è una delle deviazioni più rilassanti e gratificanti che ci siano.

Il mio verdetto: una bellissima e rilassante evasione per chiunque preferisca scattare foto piuttosto che lanciare Poké Ball. La prova che i Pokémon possono brillare anche senza battaglie.

8. Pokémon Diamante Brillante / Perla Splendente [Il miglior remake nostalgico di Pokémon su Switch]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i ILCA; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco circa 30–40 ore (campagna principale) Punteggio Metacritic 73

Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente sono fedeli remake degli amati titoli per Nintendo DS del 2006 che hanno introdotto la regione di Sinnoh.

Queste versioni aggiornate mantengono la classica esplorazione dall’alto e la struttura dei capipalestra, sostituendo però la grafica con immagini 3D in stile chibi ben rifinite. Anche se l’aspetto ha suscitato qualche polemica, riesce a catturare l’atmosfera dei giochi originali per DS in modo che sembri una scelta voluta, non superata.

I remake modernizzano alcuni sistemi chiave, con un ritmo più veloce, un Grand Underground rinnovato e il supporto per le battaglie online e gli scambi. Anche se non reinventano la formula come Pokémon Legends: Arceus, centrano i n pieno il fattore nostalgia, soprattutto per chi è cresciuto con Pokémon Platino e la quarta generazione.

Non include meccaniche più recenti come la Megaevoluzione, ma l’esperienza semplificata lo rende accessibile ai nuovi giocatori e rappresenta un piacevole ritorno al passato per i veterani.

Consiglio dell’esperto Passa un po’ di tempo nel Grand Underground per raccogliere fossili, Pokémon rari e sfere preziose per i potenziamenti.

Per molti fan, questo è stato il modo per tornare a giocare alla serie, specialmente per chi si è perso l’era del 3DS o altri titoli come Pokémon Ultra Sole e Alpha Zaffiro.

Nella cronologia dei giochi Pokémon per Switch, Diamante Brillante e Perla Splendente sono la scelta giusta per un fedele RPG incentrato sulle palestre. Non tutti i giochi Pokémon devono reinventare la ruota, alcuni devono solo ricordarti perché ti sei innamorato dei Pokémon in primo luogo.

Il mio verdetto: una fedele dichiarazione d’amore ai classici del DS. È il gioco “comfort” al suo meglio: semplice, nostalgico e pieno di cuore.

9. Pokémon Legends: Arceus [La migliore rivisitazione open-world della storia dei Pokémon]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Durata media di gioco circa 25–30 ore (campagna principale) Punteggio Metacritic 83

Pokémon Legends: Arceus è stata la mossa a sorpresa che ha ridefinito le aspettative. Un audace prequel ambientato nell’antica regione di Hisui, la versione precedente della regione di Sinnoh, che ha abbandonato le formule tradizionali per creare qualcosa di nuovo. Onestamente, questo non era solo l’ennesimo titolo della serie Pokémon; era una vera e propria reinvenzione.

Sviluppato da Game Freak, questo gioco Pokémon in un mondo semi-aperto ti dà il pieno controllo su come gestisci i tuoi Pokémon. Puoi muoverti furtivamente, correre o combattere in tempo reale senza mai passare a una schermata separata. Che tu stia lanciando Poké Ball da un riparo o schivando attacchi, tutto sembra coinvolgente e immediato.

Inoltre, approfondisce le leggende dei Pokémon, gettando le basi per Pokémon Diamante e Pokémon Platino. Per i fan della quarta generazione, è come riscoprire una vecchia canzone che amavi un tempo; mentre per i nuovi giocatori, è un modo tutto nuovo di vivere la storia dei Pokémon.

Consiglio dell’esperto Avvicinati di soppiatto ai Pokémon e lancia palle pesanti di nascosto per aumentare la probabilità di cattura senza combattere.

Tra tutti i giochi Pokémon per Switch, Legends Arceus si distingue dagli altri. Ha introdotto meccaniche che poi abbiamo visto perfezionate in Pokémon Scarlet e in altri giochi in uscita. Il ciclo di gioco – ricerca, esplorazione, ripetizione – è super coinvolgente e sorprendentemente tranquillo.

Forse non segue la struttura dei giochi Pokémon tradizionali, ma Legends Arceus è altrettanto imperdibile.

E se ti piacciono anche le carte ricche di storia, dai un’occhiata alle migliori carte di Lost Origin con riferimenti alle leggende di Arceus.

Se il primo gioco Pokémon era incentrato esclusivamente sui combattimenti, questo punta sulla comprensione, e questo cambio di prospettiva ha ridefinito il futuro del franchise.

Il mio verdetto: l’audace reinvenzione di cui i fan non sapevano di aver bisogno. Fresco, audace e la prova che Pokémon può evolversi senza perdere la sua anima.

10. Pokémon UNITE [La migliore arena di battaglia Pokémon free-to-play]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, iOS, Android Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i TiMi Studio Group; The Pokémon Company Durata media di gioco multigiocatore – varia Punteggio Metacritic 69

Pokémon UNITE ha portato una novità assoluta nella serie Pokémon: un MOBA gratuito a squadre in cui la strategia conta tanto quanto l’abilità. In questa arena di battaglia 5 contro 5, controlli un Pokémon, combatti per conquistare zone, raccogli punti e cerchi di superare il punteggio della squadra avversaria in partite che durano solo 10 minuti.

Grazie al cross-play completo tra dispositivi mobili e Nintendo Switch, il gioco ha avuto un successo pazzesco. I giocatori occasionali possono divertirsi con qualche partita, mentre quelli più competitivi possono scalare le classifiche grazie a oggetti da battaglia e composizioni di squadra. La varietà di Pokémon giocabili aiuta a mantenere il meta sempre fresco.

Anche se non ha nulla a che vedere con le battaglie a turni dei giochi Pokémon principali, UNITE ha dimostrato che gli spin-off possono competere nel panorama multiplayer moderno. Inoltre, ha introdotto regolarmente nuovi Pokémon tramite aggiornamenti, il che lo rende vivace e attuale anche a un anno dal lancio.

Consiglio dell’esperto Resta con i tuoi compagni di squadra e accumula piccoli punti spesso, invece di puntare su grandi somme e rischiare di essere eliminato.

UNITE forse non ha la trama di Pokémon Cristallo né l’esplorazione di Pokémon Legends, ma si è ritagliato un proprio spazio. E senza alcuna barriera d’ingresso, è facile per chiunque – dai principianti ai veterani della serie Pokémon – provarlo.

Se stai dando un’occhiata alla lista dei giochi Pokémon per Switch, questo è il titolo migliore per chi cerca azione veloce e profondità strategica. Inoltre, è completamente gratuito; quindi non hai scuse per non partecipare a una partita.

Il mio verdetto: veloce, strategico e sorprendentemente coinvolgente. Uno scontro free-to-play che regala un divertimento pazzesco, sia che tu giochi da solo o in squadra.

11. Pokémon Scarlet & Violet [La migliore evoluzione del gameplay Pokémon mai vista]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo Durata media di gioco circa 25–30 ore (campagna principale) Punteggio Metacritic 72

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno rivoluzionato la serie. Essendo il primo gioco Pokémon con un mondo completamente aperto nella linea principale della serie, permette agli allenatori di esplorare la regione di Paldea come vogliono, senza progressione forzata né limiti di livello.

Fin dall’inizio, scegli il tuo Pokémon iniziale e ti vengono proposte tre trame principali: Victory Road, Starfall Street e Path of Legends. Puoi completarle in qualsiasi ordine, scoprendo nuovi biomi, città e rari Pokémon selvatici. È anche il primo gioco della serie a supportare la modalità cooperativa in quattro giocatori, rendendolo una vera e propria esperienza in un mondo condiviso.

La nuova meccanica “Terastallize” rivoluziona i combattimenti con una novità: ora i giocatori possono cambiare il tipo di un Pokémon al volo. Nonostante alcuni bug iniziali legati alle prestazioni, il design e il gameplay hanno fatto fare un enorme balzo in avanti alla serie.

Consiglio dell’esperto Esplora ogni bioma fin dall’inizio: alcuni Pokémon si evolvono solo in determinate condizioni meteorologiche o in luoghi specifici.

Basati sull’esperienza acquisita con *Pokémon Legends: Arceus* e *Spada e scudo*, *Scarlet* e *Violet* offrono sia vastità che libertà. È anche uno dei giochi per Nintendo Switch più ricchi di contenuti, soprattutto grazie ai DLC che ampliano la mappa, le trame e i Pokémon esclusivi.

Anche se non ha nulla a che vedere con le battaglie a turni dei giochi Pokémon tradizionali o con le meccaniche di un [gioco di carte collezionabili], Scarlet e Violet si sono ritagliati un posto tutto loro nell’universo Pokémon.

Se hai seguito l’evoluzione dei giochi Pokémon per Switch, questo titolo rappresenta il momento di svolta. È qui che tutto, dalla trama ai sistemi di gioco, ha finalmente trovato la giusta sintonia, dando vita a qualcosa di grandioso e indimenticabile.

Il mio verdetto: un capolavoro un po’ caotico che finalmente porta i Pokémon in un mondo completamente aperto. Ambizioso, imperfetto, ma assolutamente indimenticabile.

12. Pokémon Stadium 2 (Nintendo Switch Online) [Il miglior simulatore di battaglie Pokémon classico]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 64 (versione originale); Nintendo Switch Online + Expansion Pack (riedizione del 2023) Anno di uscita 2000/2001 (orig.), 2023 (NSO) Creatore/i Nintendo EAD; Nintendo Durata media di gioco N/A (simulatore di battaglia/minigiochi) Punteggio Metacritic 79

Pokémon Stadium 2 riporta in auge i tempi d’oro dei classici combattimenti a turni con un tocco in pieno 3D. Lanciato originariamente su Nintendo 64, questo titolo ha tralasciato le trame narrative per concentrarsi esclusivamente sulla strategia, mettendo a confronto gli allenatori di Pokémon e le loro squadre della Prima e Seconda Generazione in arene ricche di dettagli. È stato uno dei primi giochi Pokémon ad animare ogni mossa in 3D, con tanto di commentatore esagerato che aggiungeva un tocco di caos e divertimento a ogni incontro.

Puoi rituffarti subito in quei tornei sfrenati grazie alla modalità multigiocatore sia locale che online. Anche se non si collega più al Transfer Pack del Game Boy come faceva la versione precedente, rimane comunque un grande classico nostalgico.

Dal rivisitare il castello del capopalestra al divertirti con gli iconici minigiochi, questo titolo offre un’esperienza davvero divertente, che tu sia un fan di lunga data o un nuovo giocatore.

Consiglio dell’esperto Studia attentamente gli abbinamenti di tipo e crea squadre equilibrate per contrastare qualsiasi strategia dei Capipalestra.

Tra i giochi Pokémon retrò, questo cattura un momento cruciale della serie Pokémon, quando il franchise stava appena iniziando a esplorare come potessero essere le battaglie al di fuori del formato portatile.

Per chi segue la cronologia dei Pokémon su Switch, Stadium 2 spicca come il titolo perfetto per rivivere le classiche competizioni e le vivaci battaglie multigiocatore. E poi, chi non vorrebbe rivedere i Pokémon leggendari fare quelle ridicole danze di vittoria?

Il mio verdetto: un viaggio all’insegna della nostalgia che ti riporta alle origini delle battaglie 3D dei Pokémon. Divertente – e caotico – proprio come lo era su N64.

13. Pokémon: Gioco di Carte Collezionabili Live [La migliore esperienza digitale del GCC Pokémon]

Il nostro punteggio 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, macOS, iOS, Android Anno di uscita 2023 Creatore/i The Pokémon Company Durata media di gioco N/A (gioco online) Punteggio Metacritic N/A

Pokémon: Gioco di Carte Collezionabili Live è il modo moderno per immergerti nel mondo del gioco di carte collezionabili: perfetto sia che tu sia un giocatore competitivo che ci mette tutta l’anima, sia che tu sia un collezionista con pile di carte con codice sparse in giro. Sostituisce la vecchia piattaforma TCG Online con un nuovo look accattivante, un matchmaking più veloce e il supporto completo per espansioni come le carte di Scarlet e Violet o Lost Origin.

Puoi costruire mazzi, completare missioni giornaliere, aprire buste digitali e sfidare gli avversari sia su PC che su dispositivi mobili. E sì, le carte con codice delle buste fisiche funzionano ancora qui, così puoi sincronizzare la tua collezione su tutte le piattaforme. È un aggiornamento intelligente che sembra in linea con il modo in cui i fan dei Pokémon interagiscono oggi con il GCC.

Ciò che distingue questo gioco dagli altri giochi digitali di Pokémon è il modo in cui mantiene vivo lo spirito del collezionismo del mondo reale. Con ogni espansione, l’ambiente online rimane sempre fresco e funzionalità come il Battle Pass contribuiscono a rendere l’esperienza gratificante nel tempo.

Consiglio dell’esperto Completa le sfide giornaliere per guadagnare buste e cristalli velocemente senza spendere soldi veri.

Che tu sia un esperto di strategie dei giochi di carte collezionabili o che tu abbia appena iniziato, questa piattaforma ha la flessibilità e la cura dei dettagli necessarie per tenerti incollato allo schermo.

Non è appariscente né spettacolare, ma è efficace – ed è senza dubbio uno dei modi migliori per restare aggiornato tra un evento dal vivo e l’altro.

Sei curioso di sapere qual è la [carta Pokémon più rara] del momento? Ci pensiamo noi.

Il mio verdetto: un sito pulito e moderno, perfetto sia per chi gioca che per i collezionisti. Non è appariscente, ma offre soddisfazioni infinite a chiunque sia appassionato del mondo dei giochi di carte collezionabili.

14. Pokémon Scarlatto / Viola: Il tesoro nascosto dell’Area Zero (DLC) [La migliore espansione delle avventure della 9ª generazione]

Il nostro punteggio 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch (espansione per Scarlet/Violet) Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Game Freak; Nintendo Durata media di gioco varia a seconda del giocatore (~decine di ore se completi entrambe le parti) Punteggio Metacritic N/A

Questa espansione in due parti aggiunge un peso notevole all’era della 9ª generazione. “Il tesoro nascosto dell’Area Zero” prosegue le trame di Pokémon Scarlatto e Viola, che portano i giocatori in due angoli del mondo molto diversi tra loro.

Nella Parte 1, “La maschera turchese”, esplorerai la regione rurale di Kitakami durante la sua festa annuale. È un’esperienza dal ritmo più tranquillo, ricca di folklore e piena di volti nuovi e leggende locali.

La Parte 2, "Il disco indaco", cambia completamente registro: ti ritroverai in un'accademia di combattimento futuristica con vaste zone sotterranee piene di una grande varietà di Pokémon.

Entrambe le parti si integrano perfettamente nell’esperienza di Paldea, quindi sembrano delle estensioni naturali del gioco base invece che dei contenuti aggiunti alla bell’e meglio.

Non si tratta solo di riempitivo; è un contenuto post-gioco con una vera sostanza. Avrai più battaglie, più storia, più personaggi e una comprensione più profonda dei segreti dell’Area Zero. E per i giocatori competitivi, il DLC aggiunge persino nuovi tipi di battaglia e oggetti sbloccabili.

Consiglio dell’esperto Completa prima la storia principale per sbloccare Pokémon di livello più alto e goderti una progressione più fluida in entrambe le parti del DLC.

Se stai completando la rosa dei Pokémon, questo DLC è il vero epilogo di Scarlet e Violet; un’occasione per risolvere le questioni in sospeso, incontrare nuovi Pokémon leggendari e preparare la tua squadra per qualunque gioco ci sia in arrivo.

È anche uno degli esempi più lampanti di come Game Freak stia portando avanti le espansioni in modo davvero significativo.

Il mio verdetto: un’espansione solida e ricca di trama che approfondisce il mondo della 9ª generazione. Più retroscena, più battaglie e il perfetto bis dell’avventura a Paldea.

Domande frequenti

Quanti giochi Pokémon ci sono su Switch?

Al momento, su Nintendo Switch ci sono 13 giochi Pokémon disponibili. Tra questi ci sono titoli della serie principale come Spada e Scudo, Leggende: Arceus e Scarlatto e Viola, oltre a spin-off come UNITE e Pokémon Quest. Contano anche i remake come Diamante Brillante / Perla Splendente. Tieni d’occhio le nuove uscite e i DLC, perché il numero potrebbe aumentare!

Che tipo di giochi Pokémon ci sono su Switch?

I giochi Pokémon su Nintendo Switch includono RPG della serie principale (Spada e Scudo, Scarlatto e Viola, Legends: Arceus), remake (Diamante Brillante, Perla Splendente) e spin-off come UNITE, Pokémon Quest e Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. I titoli classici sono disponibili anche tramite Nintendo Switch Online.

Da quale gioco Pokémon per Switch iniziare?

Se sei alle prime armi, inizia con “Forza, Pikachu!”: è perfetto per i principianti e utilizza le meccaniche a cui sei già abituato da Pokémon GO. Se cerchi un’esperienza più approfondita, scegli “Spada e Scudo”” o “Legends: Arceus”. Vuoi la massima libertà in un mondo aperto? Prova “Pokémon Scarlet & Violet”.

Quanti giochi Pokémon ci sono in totale?

Ci sono oltre 120 giochi Pokémon su tutte le piattaforme, tra cui console portatili, console fisse e dispositivi mobili. Questo numero comprende i giochi di ruolo della serie principale, gli spin-off, i remake e i titoli più recenti come Pokémon GO, Pokémon Café Remix e le uscite per Switch come Scarlet & Violet.

In che ordine giocare ai giochi Pokémon?

Inizia con Forza, Pikachu! per un’introduzione graduale, poi esplora Spada e Scudo o Legends: Arceus per meccaniche di gioco più approfondite. Dopodiché, Scarlatto e Violetto offrono un’esperienza di gioco in un mondo completamente aperto. Se sei in vena di nostalgia, prova i remake come Diamante Brillante / Perla Splendente.