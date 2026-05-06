Les 14 jeux Pokémon pour la Switch par ordre chronologique : édition 2026

Les meilleurs jeux Pokémon sur Switch montrent tout le chemin parcouru par la série depuis l'époque des graphismes en pixels. Ce qui a commencé avec des créatures pixélisées sur la Nintendo DS s'est transformé en aventures grandioses sur la Nintendo Switch, touchant des joueurs de tous âges et de tous niveaux.

Au fil des décennies, la série a grandi avec ses fans, explorant de nouveaux styles et de nouvelles techniques narratives sans perdre de son charme.

Sur la Nintendo Switch, la formule a pris une ampleur bien plus ambitieuse. Certes, les combats au tour par tour et les Poké Balls sont toujours au rendez-vous, mais ils s’intègrent désormais dans des mondes ouverts, des spin-offs créatifs et des remakes fidèles qui vous plongent en plein cœur de la nostalgie.

La Pokémon Company a réussi un exploit rare : préserver l’esprit des jeux originaux tout en osant de nouvelles approches.

Mieux encore, cette diversité garantit qu’il y en a vraiment pour tous les goûts. Certains jeux reviennent aux fondamentaux avec des systèmes de capture simplifiés, tandis que d’autres vous plongent dans de vastes régions ouvertes où la stratégie et l’exploration sont essentielles. Il n’y a plus une seule façon de jouer, et c’est ce qui rend l’expérience passionnante.

C’est là que ce guide entre en jeu. J’ai établi une chronologie claire et détaillée de tous les jeux Pokémon majeurs sortis sur la Switch : les RPG de la série principale et les spin-offs qui ont contribué à façonner cette époque. Que vous soyez un vétéran depuis l’époque de la Nintendo DS ou que vous débutiez tout juste, voici votre guide à travers le paysage Pokémon moderne.

Passons en revue la liste complète des jeux Pokémon sur Nintendo Switch, des classiques revisités aux expériences audacieuses, et voyons comment ils ont redéfini la franchise pour une nouvelle génération.

Les 14 meilleurs jeux Pokémon pour la Switch, par ordre chronologique

Pour simplifier les choses, j’ai classé tous les principaux jeux Pokémon sur Nintendo Switch en fonction de leur année de sortie d’origine. Vous pourrez ainsi suivre la chronologie de l’évolution de la série tout au long de la durée de vie de la console, des succès dès le lancement aux réinventions audacieuses.

Certaines éditions peuvent varier selon les régions ou inclure des DLC publiés ultérieurement, mais je m’en tiens aux dates de lancement pour garantir la cohérence. Passons en revue la gamme complète des jeux Pokémon de 2017 à 2026 .

1. Pokken Tournament DX [Le meilleur jeu de combat Pokémon, réédité sur la Switch]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) Bandai Namco Studios ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu environ 8 h 30 (campagne principale) Note Metacritic 79

Pokkén Tournament DX a été le premier d’une série de superbes jeux Pokémon sur Switch, et il a fait une entrée fracassante. Initialement sorti sur les bornes d’arcade et sur Wii U, cette édition améliorée pour Nintendo Switch comprenait tous les contenus téléchargeables, de nouveaux combattants et des graphismes peaufinés. Imaginez Tekken, mais avec des Pokémon légendaires et des coups ultimes inspirés des anime.

Au lieu d’incarner un dresseur de Pokémon, vous contrôlez directement les Pokémon lors de combats en arène en temps réel. Les combats sont fluides et chaque combattant offre une expérience unique. J’ai passé des heures à alterner entre les attaques à distance inquiétantes de Gengar et les coups au corps à corps de Machamp, sans jamais me lasser.

Conseil de pro Maîtrisez un combattant principal plutôt que de changer souvent de personnage afin d’apprendre le timing parfait des combos et la synergie entre les personnages.

Même s’il s’agit d’un jeu dérivé, il a démontré que les jeux Pokémon pouvaient s’imposer en dehors du format RPG traditionnel. Pas de Pokémon de départ ni de contenu post-campagne, mais il est tout de même devenu un favori des fans, tant pour les combats décontractés entre amis que pour les parties classées en ligne qui font transpirer.

Ce fut un pari audacieux de la part de Game Freak et de la Pokémon Company, qui ont ainsi inauguré l’ère de la Switch avec un titre totalement différent.

Pokkén DX a ouvert la voie à d’autres jeux par la suite, tels que Pokémon Donjon Mystère et Pokémon Snap, démontrant ainsi toute la polyvalence des jeux Pokémon.

Il mérite également sa place parmi les meilleurs jeux Pokémon sur Switch pour les fans d’action et de combats de style anime. Avec un jeu de combat très intense et une sélection de Pokémon cultes qui sont superbes en HD, c’est un titre incontournable.

Mon verdict : un mélange renversant entre l’esprit des jeux de combat et le charme des Pokémon – rapide, spectaculaire, et toujours l’un des meilleurs jeux de combat en arène sur Switch.

2. Pokémon Quest [La meilleure aventure Pokémon décontractée en graphisme pixélisé]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2018 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu très variable (jeu gratuit) Note Metacritic 64

Si Minecraft avait un enfant avec les jeux Pokémon, il ressemblerait sans doute à Pokémon Quest. Ce RPG d’action gratuit a troqué la capture traditionnelle contre la cuisine : vous préparez des repas pour recruter des Pokémon sur l’île de Tumblecube. C’est bizarre. C’est adorable. Et pourtant, ça fonctionne.

Ce n’est pas un système de combat classique ; tout est simplifié, avec des éléments de jeux de réflexion intégrés. Vous formez une équipe, gérez ses combinaisons de coups et la regardez se battre automatiquement dans des donjons aux graphismes pixélisés. Il y a tout de même suffisamment de stratégie pour que le jeu reste captivant, surtout si vous optimisez la composition de votre équipe et ses améliorations.

Ce qui a vraiment permis à Pokémon Quest de se démarquer, c’est sa sortie multiplateforme à la fois sur mobile et sur Nintendo Switch. Aux côtés de Pokémon Café Remix, cela a marqué une orientation de la Pokémon Company vers des titres plus décontractés, faciles à prendre en main. C’était le premier signe indiquant que toutes les sorties Pokémon ne devaient pas nécessairement être des RPG à part entière.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la préparation de plats qui attirent des types de Pokémon spécifiques afin de constituer plus rapidement des équipes équilibrées.

Certes, ce n’est pas un jeu Pokémon en monde ouvert et il n’a ni la profondeur émotionnelle de Pokémon : Le Donjon Mystère ni l’ampleur de Pokémon Épée, mais il s’est taillé une place à part. C’est un jeu léger, amusant et le petit en-cas idéal entre deux sorties majeures.

Si vous cherchez un jeu pour vous détendre ou initier de jeunes joueurs à la série Pokémon, Quest est un excellent point de départ. Bonus : aucun abonnement Nintendo Switch Online n’est nécessaire pour y jouer. De plus, ces graphismes en blocs sont bien plus mignons qu’ils ne devraient l’être.

Mon verdict : mignon, décalé et étonnamment addictif – une petite aventure Pokémon idéale pour des sessions de jeu rapides.

3. Pokémon Legends : Z-A [La meilleure réinterprétation moderne de Kalos]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu environ 20 à 30 heures (campagne principale) Note Metacritic N/A

Pokémon Legends : Z-A donne l’impression que Game Freak s’est enfin dit : « Bon, d’accord, évoluons pour de bon. » Se déroulant à Lumiose City avant qu’elle ne devienne le cœur scintillant de la région de Kalos, cette préquelle/réinitialisation en douceur nous ramène aux sources de la société Pokémon, dans un chaos glorieux. Imaginez Pokémon Legends : Arceus, mais avec une finition bien plus soignée, un rythme mieux maîtrisé et une caméra qui ne vous prend pas ouvertement pour cible.

La grande nouveauté cette fois-ci ? L’écologie urbaine des Pokémon. Au lieu de parcourir péniblement des champs à perte de vue, vous vous faufilez dans les ruelles, sur les toits et sur les chantiers, en essayant de capturer des Pokémon qui n’apprécient pas vraiment la vie en ville. Les mécanismes de furtivité sont plus précis, les combats se déroulent plus fluidement et, pour une fois, les PNJ semblent avoir de véritables personnalités, au-delà du simple « dresseur qui aime les shorts ».

Conseil de pro Tirez parti des toits et des hauteurs pour capturer des Pokémon en toute discrétion en ville : les Pokémon sauvages sont particulièrement vigilants en milieu urbain.

Sur le plan graphique, la région de Kalos n’a jamais été aussi belle. Lumiose resplendit de lumières néon et d’un charme européen, rendant enfin justice à son inspiration parisienne. Et oui, les Méga-Évolutions sont de retour, et elles font plus d’effet que jamais.

Certes, le nombre d’images par seconde chute toujours plus vite qu’un Magikarp hors de l’eau quand il se passe trop de choses à l’écran, mais c’est un petit prix à payer pour un jeu qui parvient enfin à trouver le juste équilibre entre nostalgie et innovation.

Mon verdict : la transformation tant attendue de Game Freak – élégante, audacieuse, et le pas en avant le plus audacieux depuis Arceus.

4. Pokémon : C’est parti, Pikachu ! [Le meilleur RPG Pokémon pour débutants sur Switch]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu environ 20 à 25 heures (campagne principale) Note Metacritic 79

Pokémon : C’est parti, Pikachu ! a réuni les fans de Pokémon, anciens comme nouveaux. Ce remake de Pokémon Jaune a redonné vie à la région de Kanto grâce à de superbes graphismes, des mécanismes simplifiés et une prise en main optimale sur Nintendo Switch.

Au lieu d’affronter des Pokémon sauvages, vous capturez des Pokémon à l’aide de commandes de mouvement ou de la manette de la console portable, comme dans Pokémon GO. Il s’agit d’un changement radical par rapport aux jeux originaux, mais cela fonctionne étonnamment bien. Les combats entre dresseurs, les arcs narratifs et les chefs de gymnase conservent toujours ce charme classique des versions Rouge et Bleue.

Le jeu permettait également aux joueurs de se connecter directement à Pokémon GO, ce qui signifiait pouvoir transférer pour la première fois vos Pokémon préférés du mobile vers la console. Cette intégration a constitué une avancée majeure dans l’effacement des frontières entre les plateformes, en particulier pour les nouveaux dresseurs de Pokémon.

Conseil de pro Attraper plusieurs fois de suite la même espèce de Pokémon augmente vos chances d’obtenir des Pokémon chromatiques et des individus aux IV plus élevés.

Game Freak a parfaitement trouvé le juste équilibre. Le jeu est nostalgique sans être désuet. Il est simplifié sans être ennuyeux. Et c’est le moyen le plus accessible de revivre l’un des tout premiers jeux jamais créés pour la Game Boy, sans les commandes maladroites ni les écrans défraîchis.

Cela a également permis de faire le lien entre les générations ; les joueurs chevronnés pouvaient guider leurs enfants ou leurs frères et sœurs à travers la région de Kanto dans un format à la fois moderne et familier – tout comme notre guide du jeu de cartes Pokémon le fait pour les nouveaux venus dans l’univers des jeux de cartes à collectionner.

Il existe également une version Évoli, mais avouons-le : Pikachu est l’emblème de la franchise. Si vous cherchez à initier quelqu’un à l’univers des jeux Pokémon traditionnels, Let’s Go est le choix idéal.

Mon verdict : un remake réconfortant qui fait le lien entre les générations grâce à une pure nostalgie de Kanto et au confort de la modernité.

5. Pokémon : Le Donjon Mystère – L’Équipe de Sauvetage DX [La meilleure aventure de donjon Pokémon – désormais dans un style aquarelle]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Spike Chunsoft ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu environ 20 à 25 heures (campagne principale) Note Metacritic 69

Peu de jeux Pokémon vous touchent autant sur le plan émotionnel que Pokémon : Le Donjon Mystère – L’Équipe de Sauvetage DX. Remake des jeux originaux sur DS, celui-ci vous met dans la peau (ou les pattes) d’un Pokémon qui se réveille d’un rêve étrange et forme une équipe de sauvetage pour venir en aide à d’autres créatures piégées dans des donjons en constante évolution.

Vous explorerez des cartes générées de manière procédurale au cours de combats au tour par tour. Le rythme est plus lent, mais le récit est étonnamment profond. C’est une histoire d’amitié, de sacrifice et d’épanouissement personnel, racontée à travers des graphismes inspirés de l’aquarelle qui vous donnent l’impression de jouer dans un livre d’images animé.

Pour les joueurs de longue date de l’époque de la Nintendo DS, l’ajout de fonctionnalités telles que le mode automatique et des menus simplifiés est le bienvenu. Pour les nouveaux venus, il s’agit de l’un des meilleurs jeux dérivés de la franchise, offrant une manière différente d’interagir avec d’autres Pokémon, au-delà du simple « capturer des Pokémon et monter en niveau ».

Et si vous aimez collectionner les Pokémon et les histoires secondaires centrées sur les personnages, vous apprécierez sans doute également de découvrir les meilleures combinaisons de Pokémon.

Conseil de pro Emportez toujours des pommes et des baies d'Oran avant de vous lancer dans les donjons profonds afin de nourrir votre équipe et de la maintenir en bonne santé.

Rescue Team DX nous rappelle que les jeux Pokémon n’ont pas besoin de suivre le schéma habituel pour être excellents. Si vous avez manqué cette aventure la première fois, ne passez pas à côté une nouvelle fois. C’est une aventure riche en émotions et en effets visuels, qui prouve que la série Pokémon a encore de quoi vous surprendre.

À découvrir également si vous appréciez des titres comme Pokémon Snap, Pokémon Café Remix, ou même des jeux de réflexion qui ont du cœur.

Mon verdict : Émouvant, charmant et magnifiquement illustré – un jeu incontournable pour tous ceux qui aiment les aventures Pokémon axées sur l’histoire.

6. Pokémon Épée et Bouclier [Meilleur premier opus d’un RPG Pokémon moderne de la série principale]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu ~25 à 45 heures (campagne principale/campagne principale + contenu supplémentaire) Note Metacritic 80

Lorsque Pokémon Épée et Bouclier sont sortis, il ne s’agissait pas simplement d’une nouvelle sortie ; c’était le début d’une nouvelle ère pour les jeux Pokémon de la série principale. Premiers RPG en Full HD développés par Game Freak pour la Nintendo Switch, ces titres ont introduit la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni, les Pokémon sauvages et l’imposant système Dynamax.

Malgré les critiques concernant la réduction du Pokédex national, Épée et Bouclier ont tout de même fait avancer les choses. Ils ont introduit les Zones sauvages avec des commandes de caméra en liberté totale et des raids multijoueurs inspirés du Tournoi mondial Pokémon. Deux extensions (L’Île de l’Armure et La Toundra de la Couronne) ont ajouté encore plus de contenu post-campagne et ont donné l’impression d’une plateforme en constante évolution.

Sur le plan visuel, ce fut un véritable bond en avant. Il était désormais possible d’attraper des Pokémon dans des zones ouvertes, d’échanger des Pokémon à l’échelle mondiale et d’explorer des environnements sans coupure. Cela a également jeté les bases des futurs concepts de jeux Pokémon en monde ouvert, que nous verrons plus tard pleinement concrétisés dans Pokémon Legends : Arceus et le prochain jeu, Pokémon Scarlet.

Conseil de pro Ne négligez pas la Zone sauvage dès le début : les changements météorologiques influencent l’apparition des Pokémon, alors revenez-y souvent pour dénicher des Pokémon rares.

Il n'a peut-être pas le même charme rétro que *Pokémon Rouge*, *Pokémon Diamant* ou *Pokémon Rubis Oméga*, mais il a révolutionné le genre. C'est la première étape de l'évolution de la franchise vers quelque chose de plus ambitieux et de bien plus immersif.

Que vous l’aimiez ou non, Pokémon Épée a redéfini ce que pouvaient être les jeux Pokémon – et a permis à l’ère de la Nintendo Switch de démarrer en fanfare.

Mon verdict : le jeu qui a redéfini l’expérience Pokémon moderne. Ambitieux, haut en couleur, et le premier véritable pas vers une nouvelle ère d’exploration.

7. New Pokémon Snap [La meilleure expérience de safari photo Pokémon]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Bandai Namco Studios ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu environ 10 h 30 (campagne principale) Note Metacritic 79

Plus de deux décennies après la sortie du premier *Pokémon Snap* sur Nintendo 64, *New Pokémon Snap* a relancé le concept de safari photo, et ce jeu répond à toutes les attentes des fans.

Conçue exclusivement pour la Nintendo Switch, cette suite vous permet d’explorer la région de Lental et de photographier plus de 200 Pokémon sauvages dans leur habitat naturel. Pas de combats, pas de arènes ; juste vous, un appareil photo et une capsule flottante glissant à travers des environnements magnifiquement conçus.

Chaque niveau se déroule comme un manège interactif : vous pouvez lancer des fruits, jouer de la musique ou encore scanner les environs pour débloquer des chemins alternatifs et déclencher des comportements rares chez les Pokémon. Les photos que vous prenez sont notées et ajoutées à votre Photodex Pokémon, avec plusieurs versions par espèce en fonction de leurs actions.

Conseil de pro Rejouez les niveaux à différents moments de la journée pour repérer de nouveaux comportements chez les Pokémon et obtenir de meilleurs scores photographiques.

Ce qui distingue ce titre des autres jeux Pokémon, c’est son gameplay apaisant, axé sur l’observation. Pas besoin d’attraper des Pokémon ni d’élaborer des stratégies de combat. Il s’agit plutôt de découvrir et d’apprécier le charme et la personnalité de chaque créature.

Vous souhaitez également collectionner des Pokémon dans la vie réelle ? Découvrez les [meilleures cartes Pokémon] mettant en vedette certaines des stars de Snap.

Ce jeu offre une pause rafraîchissante par rapport aux jeux Pokémon traditionnels, démontrant à quel point la franchise peut être polyvalente. Et visuellement, c’est en effet l’un des plus beaux titres disponibles sur Nintendo Switch.

Si vous recherchez quelque chose qui sorte de l'ordinaire parmi les jeux Pokémon disponibles sur Switch, voici l'une des alternatives les plus apaisantes et les plus gratifiantes qui soient.

Mon verdict : une escapade magnifique et apaisante pour tous ceux qui préfèrent prendre des photos plutôt que de lancer des Poké Balls. La preuve que Pokémon peut briller sans combats.

8. Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante [Meilleur remake Pokémon nostalgique sur Switch]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) ILCA ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu environ 30 à 40 heures (campagne principale) Note Metacritic 73

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont des remakes fidèles des titres très appréciés sortis en 2006 sur Nintendo DS, qui avaient introduit la région de Sinnoh.

Ces versions remaniées conservent le système classique d’exploration vue de haut et la structure des chefs d’arène, tout en adoptant des graphismes 3D soignés de style « chibi ». Bien que ce style visuel ait suscité des débats, il restitue l’esprit des jeux originaux sur DS d’une manière qui semble délibérée, et non dépassée.

Ces remakes modernisent certains systèmes clés, avec un rythme plus soutenu, un Grand Underground remanié et la prise en charge des combats et des échanges en ligne. Bien qu’ils ne réinventent pas la formule comme Pokémon Legends : Arceus, i ls saisent parfaitement le côté nostalgique, en particulier pour ceux qui ont grandi avec Pokémon Platine et la quatrième génération.

Il ne propose pas de mécanismes plus récents comme la Méga-Évolution, mais cette expérience simplifiée le rend accessible aux nouveaux venus et constitue un clin d’œil chaleureux pour les joueurs de longue date.

Conseil de pro Passez du temps dans le Grand Underground pour collecter des fossiles, des Pokémon rares et des sphères précieuses permettant des améliorations.

Pour de nombreux fans, ce jeu a marqué leur retour à la franchise, en particulier pour ceux qui ont fait l’impasse sur l’ère 3DS ou qui sont passés à côté d’autres titres comme Pokémon Ultra Soleil et Alpha Saphir.

Dans la chronologie des jeux Pokémon sur Switch, Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont vos incontournables pour un RPG fidèle au principe des arènes. Tous les jeux Pokémon n’ont pas besoin de réinventer la roue ; certains se contentent de vous rappeler pourquoi vous êtes tombé amoureux des jeux Pokémon au départ.

Mon avis : Une véritable déclaration d’amour aux classiques de la DS. C’est le jeu réconfortant par excellence : simple, nostalgique et plein d’émotion.

9. Pokémon Legends : Arceus [Meilleure réinterprétation en monde ouvert de l’histoire de Pokémon]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo/The Pokémon Company Durée moyenne de jeu ~25 à 30 heures (campagne principale) Note Metacritic 83

Pokémon Legends : Arceus a été la surprise qui a redéfini les attentes. Préquelle audacieuse se déroulant dans l’ancienne région d’Hisui, l’ancienne version de la région de Sinnoh, ce jeu s’est affranchi des formules traditionnelles pour créer quelque chose de nouveau. Honnêtement, il ne s’agissait pas simplement d’un nouvel opus de la série Pokémon, mais d’une véritable réinvention.

Développé par Game Freak, ce jeu Pokémon en monde semi-ouvert vous offre un contrôle total sur la manière dont vous jouez. Vous pouvez vous faufiler, sprinter ou combattre en temps réel sans jamais passer par un écran distinct. Que vous lanciez des Poké Balls depuis un abri ou que vous esquiviez des attaques, tout semble immersif et immédiat.

Il explore également en profondeur les légendes Pokémon, posant ainsi les bases de Pokémon Diamant et Pokémon Platine. Pour les fans de la quatrième génération, c’est comme redécouvrir une vieille chanson que vous adoriez autrefois ; et pour les nouveaux venus, c’est une façon originale de découvrir l’histoire de Pokémon.

Conseil de pro Faufilez-vous derrière les Pokémon et lancez des balles lourdes en toute discrétion pour augmenter votre taux de capture sans avoir à combattre.

Parmi tous les jeux Pokémon sur Switch, Légendes Arceus se démarque. Il a introduit des mécanismes que l’on retrouvera plus tard, perfectionnés, dans Pokémon Écarlate et d’autres jeux à venir. La boucle de jeu – rechercher, explorer, recommencer – est extrêmement addictive et étonnamment apaisante.

Il ne suit peut-être pas la structure des jeux Pokémon traditionnels, mais Legends Arceus est tout aussi incontournable.

Et si vous aimez aussi les cartes riches en histoire, découvrez les meilleures cartes de Lost Origin liées aux légendes d’Arceus.

Si le premier jeu Pokémon était entièrement axé sur les combats, celui-ci est axé sur la compréhension, et ce changement d’orientation a redéfini l’avenir de la franchise.

Mon verdict : la réinvention audacieuse dont les fans ne soupçonnaient pas avoir besoin. Une œuvre originale, audacieuse, qui prouve que Pokémon peut évoluer sans perdre son âme.

10. Pokémon UNITE [Meilleure arène de combat Pokémon gratuite]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, iOS, Android Année de sortie 2021 Développeur(s) TiMi Studio Group ; The Pokémon Company Durée moyenne de jeu multijoueur – variable Note Metacritic 69

Pokémon UNITE a apporté une nouveauté absolue à l’univers Pokémon : un MOBA gratuit en équipe où la stratégie compte autant que l’habileté. Dans cette arène de combat à 5 contre 5, vous contrôlez un Pokémon, vous vous battez pour conquérir des zones, vous accumulez des points et vous devez marquer plus de points que l’équipe adverse au cours de parties qui ne durent que 10 minutes.

Grâce à une compatibilité totale entre mobile et Nintendo Switch, le jeu a connu un succès fulgurant. Les joueurs occasionnels peuvent se lancer après quelques parties, tandis que les joueurs compétitifs gravissent les échelons des ligues classées à l’aide d’objets de combat et de compositions d’équipe. La variété des Pokémon jouables contribue à renouveler sans cesse la méta.

Même si cela n’a rien à voir avec les combats au tour par tour des jeux Pokémon traditionnels, UNITE a prouvé que les jeux dérivés pouvaient rivaliser sur la scène multijoueur moderne. Il a également introduit régulièrement de nouveaux Pokémon via des mises à jour, ce qui lui permet de rester vivant et d’actualité, même un an après son lancement.

Conseil de pro Restez aux côtés de vos coéquipiers et marquez souvent de petits points plutôt que d’en accumuler beaucoup et de risquer d’être éliminé.

UNITE n’a peut-être pas l’histoire de Pokémon Crystal ni l’aspect exploration de Pokémon Legends, mais il s’est taillé une place à part entière. Et comme il n’y a aucune barrière à l’entrée, tout le monde – des débutants aux vétérans de la série Pokémon – peut facilement s’y essayer.

Si vous parcourez la liste des jeux Pokémon sur Switch, celui-ci est votre meilleur choix pour une action rapide et une profondeur stratégique. De plus, il est entièrement gratuit ; vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas vous lancer dans une partie.

Mon verdict : Rapide, stratégique et étonnamment addictif. Un affrontement gratuit qui procure un plaisir immense, que vous jouiez en solo ou en équipe.

11. Pokémon Scarlet & Violet [La meilleure évolution du gameplay Pokémon à ce jour]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo Durée moyenne de jeu environ 25 à 30 heures (campagne principale) Note Metacritic 72

Pokémon Scarlet et Violet ont bouleversé la franchise. Premier jeu Pokémon en monde ouvert de la série principale, il permet aux dresseurs de Pokémon d’explorer la région de Paldea comme bon leur semble, sans progression imposée ni barrières de niveau.

Dès le début, vous choisissez votre Pokémon de départ et vous avez le choix entre trois scénarios principaux : la Route de la Victoire, la Rue de la Chute des Étoiles et le Chemin des Légendes. Vous pouvez les terminer dans n’importe quel ordre tout en découvrant de nouveaux biomes, de nouvelles villes et des Pokémon sauvages rares. C’est également le premier jeu Pokémon à proposer un mode coopératif multijoueur à quatre, ce qui en fait une véritable expérience de monde partagé.

La nouvelle mécanique « Terastallisation » bouleverse les combats en y apportant une touche d’originalité : les joueurs peuvent désormais changer le type d’un Pokémon à la volée. Malgré quelques bugs de performance initiaux, la conception et la boucle de jeu ont fait considérablement progresser la série.

Conseil de pro Explorez chaque biome dès le début : certains Pokémon n’évoluent que dans des conditions météorologiques ou géographiques spécifiques.

S’inspirant des enseignements tirés de Pokémon Legends : Arceus et Épée et Bouclier, Écarlate et Violet offrent à la fois une grande ampleur et une grande liberté. Il s’agit également de l’un des jeux Nintendo Switch les plus riches en contenu, notamment grâce à des DLC qui élargissent la carte, les scénarios et proposent des Pokémon exclusifs.

Bien qu’ils ne ressemblent en rien aux combats au tour par tour des jeux Pokémon traditionnels ni aux mécanismes d’un [jeu de cartes à collectionner], Scarlet et Violet se sont taillé une place à part entière dans l’univers Pokémon.

Si vous avez suivi l’évolution des jeux Pokémon sur Switch, cet opus marque un véritable tournant. C’est là que tout, de l’univers narratif aux systèmes de jeu, a enfin pris toute son ampleur pour former une expérience grandiose et inoubliable.

Mon verdict : un chef-d’œuvre un peu brouillon qui permet enfin à Pokémon de s’aventurer pleinement dans un monde ouvert. Ambitieux, imparfait, mais absolument inoubliable.

12. Pokémon Stadium 2 (Nintendo Switch Online) [Meilleur simulateur de combat Pokémon classique]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 64 (version originale) ; Nintendo Switch Online + Expansion Pack (réédition de 2023) Année de sortie 2000/2001 (version originale), 2023 (NSO) Créateur(s) Nintendo EAD ; Nintendo Durée moyenne de jeu N/A (simulateur de combat/mini-jeux) Note Metacritic 79

Pokémon Stadium 2 fait revivre l’âge d’or des combats classiques au tour par tour avec une touche 3D. Initialement sorti sur Nintendo 64, ce titre a fait l’impasse sur les scénarios pour se concentrer exclusivement sur la stratégie, opposant les dresseurs de Pokémon et leurs équipes des générations I et II les uns aux autres dans des arènes très détaillées. Ce fut l’un des premiers jeux Pokémon à animer chaque attaque en 3D, le tout accompagné d’un commentateur exubérant qui ajoutait une touche de folie à chaque match.

Vous pouvez replonger sans attendre dans ces tournois endiablés grâce aux modes multijoueur local et en ligne. Bien qu’il ne soit plus compatible avec le Game Boy Transfer Pack comme l’était l’ancienne version, il reste un véritable classique nostalgique.

Que ce soit en revisitant le château des chefs de gymnase ou en profitant des mini-jeux emblématiques, ce titre offre une expérience des plus divertissantes, que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu.

Conseil de pro Étudiez attentivement les affinités de type et constituez des équipes de location équilibrées pour contrer n'importe quelle stratégie de Maître de Salle.

Parmi les jeux Pokémon rétro, celui-ci immortalise un moment charnière de la série Pokémon, à l’époque où la franchise commençait tout juste à explorer ce à quoi pourraient ressembler les combats en dehors du format portable.

Pour ceux qui suivent la chronologie des jeux Pokémon sur Switch, Stadium 2 s’impose comme le titre incontournable pour revivre les compétitions classiques et les combats multijoueurs endiablés. Et franchement, qui ne voudrait pas revoir les Pokémon légendaires exécuter leurs danses de victoire loufoques ?

Mon verdict : un voyage nostalgique vers les origines des combats en 3D de Pokémon. Toujours aussi divertissant – et chaotique – que sur la N64.

13. Jeu de cartes à collectionner Pokémon Live [Meilleure expérience numérique du jeu de cartes à collectionner Pokémon]

Notre note 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, macOS, iOS, Android Année de sortie 2023 Créateur(s) The Pokémon Company Durée moyenne de jeu N/A (jeu en ligne) Note Metacritic N/A

Jeu de cartes à collectionner Pokémon Live est la façon moderne de plonger dans l’univers du jeu de cartes à collectionner – idéal si vous êtes un joueur compétitif assidu ou un collectionneur disposant de piles de cartes à code qui traînent chez vous. Il remplace l’ancienne plateforme TCG Online avec un nouveau design épuré, un matchmaking plus rapide et une prise en charge complète des extensions telles que les cartes Écarlate et Violet ou Origine perdue.

Vous pouvez constituer des decks, accomplir des quêtes quotidiennes, ouvrir des paquets numériques et affronter des adversaires aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Et oui, les cartes à code réelles issues des boosters physiques fonctionnent toujours ici, ce qui vous permet de synchroniser votre collection sur toutes les plateformes. Il s’agit d’une mise à jour intelligente qui semble en phase avec la manière dont les fans de Pokémon interagissent aujourd’hui avec le jeu de cartes à collectionner.

Ce qui distingue ce jeu des autres jeux Pokémon numériques, c’est la façon dont il perpétue l’esprit de collection du monde réel. À chaque nouvelle extension, l’univers en ligne reste novateur et des fonctionnalités telles que le « battle pass » contribuent à maintenir l’intérêt du jeu au fil du temps.

Conseil de pro Relever les défis quotidiens pour gagner rapidement des paquets et des cristaux sans dépenser d’argent réel.

Que vous soyez un passionné de stratégies de jeux de cartes à collectionner ou que vous débutiez tout juste, cette plateforme offre la souplesse et le raffinement nécessaires pour vous captiver.

Elle n’est ni tape-à-l’œil ni spectaculaire, mais elle est efficace – et constitue sans conteste l’un des meilleurs moyens de rester à jour entre deux événements physiques.

Vous souhaitez connaître la [carte Pokémon la plus rare] du moment ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Mon verdict : un espace épuré et moderne destiné aussi bien aux joueurs qu’aux collectionneurs. Pas tape-à-l’œil, mais infiniment gratifiant pour tous ceux qui sont accros à l’univers des jeux de cartes à collectionner.

14. Pokémon Écarlate / Violet : Le Trésor caché de la Zone Zéro (DLC) [Meilleure extension des aventures de la 9e génération]

Notre note 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch (extension pour Scarlet/Violet) Année de sortie 2023 Développeur(s) Game Freak ; Nintendo Durée moyenne de jeu varie selon les joueurs (une dizaine d’heures si vous terminez les deux parties) Note Metacritic N/A

Cette extension en deux parties apporte un véritable poids à l’ère de la 9e génération. « Le Trésor caché de la Zone Zéro » poursuit les intrigues de Pokémon Scarlet et Violet, qui entraînent les joueurs dans deux coins du monde très différents.

Dans la première partie, « Le Masque bleu-vert », vous explorez la région rurale de Kitakami pendant son festiva l annuel. Le rythme y est plus lent, imprégné de folklore, et l’aventure regorge de nouveaux personnages et de légendes régionales.

La deuxième partie, « Le Disque Indigo », change complètement de registre : vous vous retrouverez dans une académie de combat futuriste comprenant de vastes zones souterraines peuplées d’une grande variété de Pokémon.

Ces deux parties s’intègrent directement à l’expérience de Paldea ; elles apparaissent ainsi comme des prolongements naturels du jeu de base plutôt que comme du contenu rajouté à la va-vite.

Il ne s’agit pas simplement de contenu de remplissage, mais d’un contenu post-campagne doté d’une réelle substance. Vous bénéficiez de davantage de combats, d’une histoire plus riche, de nouveaux personnages et d’une compréhension plus approfondie des secrets de la Zone Zéro. Et pour les joueurs compétitifs, le DLC ajoute même de nouveaux types de combats et des objets à débloquer.

Conseil de pro Terminez d’abord l’histoire principale pour débloquer des Pokémon de niveau supérieur et profiter d’une progression plus fluide dans les deux parties du DLC.

Si vous êtes en train de parcourir toute la gamme des Pokémon, ce DLC constitue le véritable épilogue de Scarlet et Violet ; c’est l’occasion de régler les derniers détails, de rencontrer de nouveaux Pokémon légendaires et de préparer votre équipe pour le prochain jeu, quel qu’il soit.

C’est également l’un des meilleurs exemples illustrant la manière dont Game Freak fait évoluer ses extensions de façon pertinente.

Mon verdict : une extension solide et riche en histoire qui approfondit l’univers de la 9e génération. Plus d’éléments de l’univers, plus de combats, et le parfait point d’orgue à l’aventure de Paldea.

FAQ

Combien y a-t-il de jeux Pokémon sur la Switch ?

À l'heure actuelle, 13 jeux Pokémon sont disponibles sur la Nintendo Switch. Cela inclut des titres de la série principale tels que « Épée et Bouclier », « Légendes : Arceus » et « Écarlate et Violet », ainsi que des spin-offs comme « UNITE » et « Pokémon Quest ». Les remakes tels que « Diamant brillant / Perle étincelante » en font également partie. Restez à l'affût des nouvelles sorties et des contenus téléchargeables, car ce nombre pourrait bien augmenter !

Quels types de jeux Pokémon trouve-t-on sur la Switch ?

Les jeux Pokémon sur Nintendo Switch comprennent des RPG de la série principale (Épée et Bouclier, Scarlet et Violet, Légendes : Arceus), des remakes (Diamant Brillant, Perle Éclatante) et des spin-offs tels que UNITE, Pokémon Quest et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de sauvetage DX. Des titres classiques sont également disponibles via Nintendo Switch Online.

Par quel jeu Pokémon sur Switch commencer ?

Si vous êtes novice, commencez par C’est parti, Pikachu ! : ce jeu est adapté aux débutants et reprend les mécanismes familiers de Pokémon GO. Pour une expérience plus approfondie, optez pour Épée et Bouclier ou Légendes : Arceus. Vous souhaitez profiter d’une liberté totale dans un monde ouvert ? Essayez Pokémon Scarlet et Violet.

Combien y a-t-il de jeux Pokémon au total ?

Il existe plus de 120 jeux Pokémon sur toutes les plateformes, qu’il s’agisse de consoles portables, de consoles de salon ou d’appareils mobiles. Cela inclut les RPG de la série principale, les spin-offs, les remakes et les titres plus récents comme Pokémon GO, Pokémon Café Remix, ainsi que les sorties sur Switch telles que Scarlet & Violet.

Dans quel ordre faut-il jouer aux jeux Pokémon ?

Commencez par « Allez, Pikachu ! » pour une initiation en douceur, puis découvrez « Épée et Bouclier » ou « Légendes : Arceus » pour explorer des mécanismes de jeu plus approfondis. Ensuite, « Scarlet » et « Violet » vous offrent une expérience de jeu en monde ouvert à part entière. Pour un peu de nostalgie, essayez des remakes comme « Diamant brillant / Perle étincelante ».