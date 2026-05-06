14 jogos Pokémon para a Switch por ordem: Edição de 2026

Os melhores jogos Pokémon para a Switch mostram o quanto a série evoluiu desde os tempos dos pixels. O que começou com criaturinhas pixelizadas na Nintendo DS evoluiu para aventuras grandiosas na Nintendo Switch, atraindo jogadores de todas as idades e níveis de habilidade.

Ao longo das décadas, a série cresceu com os teus fãs, explorando novos estilos e técnicas narrativas sem perder o seu encanto.

No Nintendo Switch, a fórmula transformou-se em algo muito mais ambicioso. Claro, ainda tens batalhas por turnos e Poké Balls, mas agora estão integradas em mundos abertos, spin-offs criativos e remakes fiéis que te deixam com uma onda de nostalgia.

A The Pokémon Company conseguiu algo raro: manter o espírito dos jogos originais enquanto ousa experimentar coisas novas.

Melhor ainda, a variedade significa que há mesmo algo para todos os gostos. Alguns jogos voltam ao básico com sistemas de captura simplificados, enquanto outros atiram-te para vastas regiões abertas onde a estratégia e a exploração são fundamentais. Já não há uma única forma de jogar, e é isso que torna tudo tão emocionante.

É aí que este guia entra. Elaborei uma linha temporal clara e cronológica de todos os jogos importantes da série Pokémon lançados para a Switch – desde os RPGs da série principal até aos spin-offs que ajudaram a moldar esta era. Quer estejas aqui desde os tempos da Nintendo DS ou estejas apenas a começar, este é o teu mapa pelo panorama moderno do Pokémon.

Vamos analisar a lista completa de jogos Pokémon para a Nintendo Switch, desde clássicos renascidos a experiências ousadas, e ver como redefiniram a franquia para uma nova geração.

Os 14 melhores jogos Pokémon para a Switch, por ordem

Para simplificar, organizei todos os jogos principais da série Pokémon para a Nintendo Switch por ano de lançamento original. Assim, podes acompanhar a evolução da série ao longo da vida útil da consola, desde os sucessos imediatos até às reinvenções ousadas.

Algumas edições podem variar consoante a região ou incluir DLCs posteriores, mas vou manter as datas de lançamento para garantir a consistência. Vamos dar uma vista de olhos à linha completa de jogos Pokémon de 2017 a 2026 .

1. Pokken Tournament DX [O melhor jogo de luta Pokémon, renascido para a Switch]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~8½ horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic 79

O Pokkén Tournament DX foi o primeiro da série de jogos fantásticos de Pokémon para a Switch, e chegou em grande estilo. Lançado originalmente para salões de jogos e para a Wii U, esta edição melhorada para uma Nintendo Switch inclui todos os DLCs, novos lutadores e gráficos aperfeiçoados. Pensa no Tekken, mas com Pokémon Lendários e golpes finais ao estilo anime.

Em vez de jogares como um treinador de Pokémon, controlas diretamente o Pokémon em combates em tempo real na arena. O combate é fluido e cada lutador tem uma personalidade única. Passei horas a alternar entre os movimentos à distância assustadores do Gengar e os golpes corpo a corpo do Machamp, e nunca me cansava.

Dica de profissional Domina um lutador principal em vez de estares sempre a mudar, para aprenderes o timing perfeito dos combos e a sinergia de apoio.

Apesar de ser um jogo derivado, mostrou que os jogos Pokémon se conseguem afirmar fora do formato tradicional de RPG. Sem Pokémon iniciais e sem conteúdo pós-jogo, mas mesmo assim tornou-se um favorito dos fãs, tanto para lutas casuais no sofá como para partidas online intensas e suadas no modo classificado.

Foi uma jogada ousada da Game Freak e da The Pokémon Company, que deram início à era da Switch com algo completamente diferente.

O Pokkén DX abriu caminho para outros jogos que se seguiram, como o Pokémon Mystery Dungeon e o Pokémon Snap, mostrando o quão versáteis os jogos Pokémon podem ser.

Também merece um lugar entre os melhores jogos de Pokémon para a Switch para os fãs de ação e de combate ao estilo anime. Por ser um jogo de luta com muita garra e um elenco de Pokémon favoritos que ficam fantásticos em HD, é um jogo imperdível.

O meu veredicto: Uma mistura arrasadora de ação e charme Pokémon – rápido, espetacular e continua a ser um dos melhores jogos de luta em arena na Switch.

2. Pokémon Quest [A melhor aventura casual de Pokémon em estilo pixelizado]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo muito variável (jogo gratuito) Pontuação no Metacritic 64

Se Minecraft tivesse um filho com os jogos Pokémon, provavelmente seria parecido com o Pokémon Quest. Este RPG de ação gratuito trocou a tradicional captura por cozinha, onde preparas refeições para recrutar Pokémon na Ilha Tumblecube. É estranho. É adorável. E, de alguma forma, funciona.

Não é o típico sistema de combate; está tudo simplificado, com elementos de jogos de quebra-cabeças integrados. Formas uma equipa, geres os conjuntos de movimentos e vês os teus personagens lutarem automaticamente em masmorras com um estilo pixelizado. Ainda há estratégia suficiente para manter o jogo envolvente, especialmente se estiveres a otimizar a composição da equipa e as melhorias.

O que realmente fez o Pokémon Quest destacar-se foi o seu lançamento multiplataforma, tanto para dispositivos móveis como para uma Nintendo Switch. Juntamente com o Pokémon Café Remix, marcou um passo em direção a títulos mais casuais e fáceis de jogar da The Pokémon Company. Foi o primeiro sinal de que nem todos os lançamentos de Pokémon tinham de ser RPGs em grande escala.

Dica de profissional Concentra-te em cozinhar pratos que atraiam tipos específicos de Pokémon para montares equipas equilibradas mais depressa.

Claro, não é um jogo Pokémon de mundo aberto e não tem a profundidade emocional do Pokémon Mystery Dungeon nem a escala do Pokémon Sword, mas conseguiu criar o seu próprio espaço. É leve, divertido e o petisco perfeito entre lançamentos maiores.

Se queres algo para relaxar ou para apresentar a série Pokémon a jogadores mais novos, o Quest é um ótimo ponto de partida. Bónus: não precisas de uma subscrição jogar numa Nintendo Switch Online para o jogares. Além disso, esses designs em blocos são muito mais giros do que deviam ser.

O meu veredicto: giro, estranho e surpreendentemente viciante – uma pequena aventura Pokémon perfeita para sessões rápidas de jogo.

3. Pokémon Legends: Z-A [A melhor versão moderna de Kalos]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~20–30 horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic N/A

O Pokémon Legends: Z-A dá a sensação de que foi o momento em que a Game Freak finalmente disse: «Está bem, tudo bem – vamos mesmo evoluir.» Passado na Cidade de Lumiose antes de esta se tornar o coração cintilante de Kalos, esta prequela/reboot suave leva-nos de volta às raízes da sociedade Pokémon, e é um caos glorioso. Pensa no Pokémon Legends: Arceus, mas com muito mais acabamento, um ritmo melhor e uma câmara que não te odeia ativamente.

A grande reviravolta desta vez? A ecologia urbana dos Pokémon. Em vez de te arrastares por campos intermináveis, andas a esgueirar-te por becos, telhados e estaleiros de construção, a tentar capturar Pokémon que não gostam propriamente da vida na cidade. A mecânica de furtividade está mais aperfeiçoada, as batalhas decorrem com mais fluidez e, pela primeira vez, os NPCs parecem ter personalidades reais para além de «treinador que gosta de calções».

Dica de profissional Aproveita os telhados e as elevações para capturas furtivas na cidade – os Pokémon selvagens estão ainda mais alertas nas zonas urbanas.

Em termos gráficos, Kalos nunca esteve tão bem. Lumiose brilha com um brilho de néon e um toque europeu, fazendo finalmente jus à sua inspiração parisiense. E sim, as Megaevoluções estão de volta e são mais impressionantes do que nunca.

Claro, a taxa de fotogramas ainda cai mais depressa do que um Magikarp fora de água quando há muita ação no ecrã, mas é um pequeno preço a pagar por um jogo que finalmente acerta no equilíbrio entre nostalgia e inovação.

O meu veredicto: a tão esperada renovação da Game Freak – elegante, ousada e o passo mais arrojado desde o Arceus.

4. Pokémon: Vamos lá, Pikachu! [O melhor RPG de Pokémon para principiantes na Switch]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~20–25 horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic 79

Pokémon: Vamos lá, Pikachu! foi onde os fãs de Pokémon, novos e antigos, se juntaram. Um remake do Pokémon Yellow, trouxe a região de Kanto de volta à vida com ótimos gráficos, mecânicas simplificadas e controlos completos duma Nintendo Switch.

Em vez de lutar contra Pokémon selvagens, apanhas Pokémon usando controlos de movimento ou comandos na versão portátil, tal como no Pokémon GO. É uma mudança enorme em relação aos jogos originais, mas funciona surpreendentemente bem. As lutas entre treinadores, os arcos narrativos e os líderes de ginásio continuam a ter aquele charme clássico do vermelho e do azul.

Também permitiu aos jogadores ligarem-se diretamente ao Pokémon GO, o que significou trazer o teu Pokémon favorito do telemóvel para a consola pela primeira vez. Essa integração foi um grande passo para esbater a linha entre plataformas, especialmente para os treinadores de Pokémon mais recentes.

Dica de profissional Apanhar várias vezes a mesma espécie de Pokémon aumenta as hipóteses de encontrares Pokémon brilhantes e de aparecerem com IV mais altos.

A Game Freak acertou em cheio no equilíbrio. É nostálgico sem ser antiquado. É simplificado sem ser aborrecido. E é a forma mais acessível de reviver um dos primeiros jogos alguma vez criados para a Game Boy, sem os controlos desajeitados nem os ecrãs desbotados.

Também ajudou a fazer a ponte entre gerações; os jogadores mais experientes podiam guiar os seus filhos ou irmãos por Kanto num formato que parecia moderno, mas familiar – tal como o nosso guia do jogo de cartas Pokémon faz para quem está a dar os primeiros passos no mundo das cartas colecionáveis.

Também há uma versão com o Eevee, mas sejamos sinceros – o Pikachu é o rosto da franquia. Se queres ajudar alguém a dar os primeiros passos no mundo dos jogos principais do Pokémon, o Let’s Go é a escolha certa.

O meu veredicto: Um remake comovente que une gerações com pura nostalgia de Kanto e conforto moderno.

5. Pokémon Mystery Dungeon: Equipa de Resgate DX [A melhor aventura de masmorras Pokémon – agora em estilo aquarela]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Spike Chunsoft; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~20–25 horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic 69

Poucos jogos de Pokémon te marcam tanto emocionalmente como o Pokémon Mystery Dungeon: Equipa de Resgate DX. Um remake dos jogos originais da DS, este jogo coloca-te na pele (ou patas) de um Pokémon que acorda de um sonho estranho e forma uma equipa de resgate para ajudar outros que estão presos em masmorras em constante mudança.

Vais explorar mapas gerados proceduralmente em combates por turnos. O ritmo é mais lento, mas a narrativa é surpreendentemente profunda. É uma história de amizade, sacrifício e crescimento pessoal, contada com visuais inspirados em aguarelas que dão a sensação de estares a jogar num livro ilustrado que ganha vida.

Para os jogadores que já jogavam na era da Nintendo DS, a adição de funcionalidades como o modo automático e menus simplificados é bem-vinda. Para os novatos, este é um dos melhores jogos derivados da franquia, oferecendo uma forma diferente de interagir com outros Pokémon, para além do simples «capturar Pokémon e subir de nível».

E se adoras colecionar e histórias paralelas centradas nas personagens, provavelmente também vais gostar de explorar os melhores conjuntos de Pokémon.

Dica de profissional Leva sempre maçãs e bagas de Oran antes de te aventurares em masmorras profundas, para manter a tua equipa bem alimentada e saudável.

O Rescue Team DX lembra-nos que os jogos Pokémon não precisam de seguir o modelo habitual para serem fantásticos. Se perdeste esta história da primeira vez, não deixes escapar outra vez. É uma aventura emocionante e visualmente rica, e uma prova de que a série Pokémon ainda tem novas formas de te surpreender.

Também vale a pena dar uma olhadela se gostas de jogos como o Pokémon Snap, o Pokémon Café Remix ou até jogos de puzzles com alma.

O meu veredicto: Emocionante, encantador e com um visual deslumbrante – um jogo obrigatório para quem adora aventuras Pokémon centradas na história.

6. Pokémon Espada e Escudo [Melhor estreia de um RPG principal moderno da série Pokémon]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~25–45 horas (campanha principal/campanha principal + extra) Pontuação no Metacritic 80

Quando o Pokémon Sword and Shield saiu, não foi só mais um lançamento; foi o início de uma nova era para os jogos principais da série Pokémon. Como os primeiros RPGs em Full HD criados pela Game Freak para a Nintendo Switch, estes títulos apresentaram a região de Galar, inspirada no Reino Unido, os Pokémon Selvagens e a enorme mecânica Dynamax.

Apesar de ter havido alguma controvérsia em relação à redução da National Dex, o Espada e Escudo continuou a fazer avançar as coisas. Introduziu as Wild Areas com controlos de câmara de movimento livre e raids multijogador inspiradas no Torneio Mundial de Pokémont. Duas expansões (Isle of Armor e Crown Tundra) adicionaram ainda mais conteúdo pós-jogo e fizeram com que parecesse uma plataforma viva.

Visualmente, foi um salto em frente. Agora podias apanhar Pokémon em zonas abertas, trocar Pokémon a nível global e explorar ambientes sem cortes. Também lançou as bases para futuras ideias de jogos Pokémon de mundo aberto, que mais tarde veríamos concretizadas em Pokémon Legends Arceus e no próximo jogo, Pokémon Scarlet.

Dica de profissional Não ignores a Área Selvagem logo no início – as mudanças meteorológicas afetam o aparecimento de Pokémon, por isso volta lá frequentemente para encontrares Pokémon raros.

Pode não ter o mesmo encanto retro que o Pokémon Red, o Pokémon Diamond ou o Pokémon Omega Ruby, mas mudou completamente o jogo. É o primeiro passo na evolução da franquia para algo maior e muito mais envolvente.

Quer gostes ou não, o Pokémon Sword reinventou o que os jogos Pokémon podiam ser – e garantiu que a era da Nintendo Switch começasse em grande.

O meu veredicto: O jogo que redefiniu a experiência moderna do Pokémon. Ambicioso, colorido e o primeiro passo a sério para uma nova era de exploração.

7. New Pokémon Snap [A melhor experiência de safari fotográfico Pokémon]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~10 horas e meia (campanha principal) Pontuação no Metacritic 79

Mais de duas décadas depois do Pokémon Snap original para a Nintendo 64, o New Pokémon Snap trouxe de volta o safari fotográfico, e é tudo o que os fãs esperavam.

Desenvolvido exclusivamente para a Nintendo Switch, esta sequela permite-te explorar a região de Lental e tirar fotos de mais de 200 Pokémon selvagens nos seus habitats naturais. Sem batalhas, sem ginásios; só tu, uma câmara e uma cápsula flutuante a deslizar por ambientes lindamente criados.

Cada nível funciona como uma atração interativa, desde atirar fruta e tocar música até explorar a área para desbloquear caminhos alternativos e provocar comportamentos raros nos Pokémon. As fotos que tirares são avaliadas e adicionadas ao teu fotodex de Pokémon, com várias versões por espécie, dependendo das suas ações.

Dica de profissional Joga os níveis novamente em diferentes alturas do dia para descobrir novos comportamentos dos Pokémon e obter pontuações mais altas nas fotos.

O que faz com que este jogo se destaque entre os jogos Pokémon é a sua jogabilidade tranquila e baseada na observação. Não há necessidade de apanhar Pokémon nem de traçar estratégias de combate. Em vez disso, trata-se de descobrir e apreciar o charme e a personalidade de cada criatura.

Também queres colecionar Pokémon na vida real? Dá uma vista de olhos nas [melhores cartas de Pokémon] com algumas das estrelas do Snap.

É uma pausa revigorante em relação aos jogos principais típicos da série Pokémon, mostrando o quão flexível a franquia pode ser. E, visualmente, é de facto um dos títulos mais bonitos que existem para uma Nintendo Switch.

Se estás à procura de algo diferente na lista de jogos Pokémon para a Switch, esta é uma das alternativas mais relaxantes e gratificantes que há.

O meu veredicto: Uma escapadela linda e relaxante para quem prefere tirar fotos a atirar Poké Balls. A prova de que os Pokémon podem brilhar mesmo sem batalhas.

8. Pokémon Diamante Brilhante / Pérola Resplandecente [O melhor remake nostálgico de Pokémon para a Switch]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) ILCA; Nintendo/The Pokémon Company eu informo Tempo médio de jogo ~30–40 horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic 73

O Pokémon Brilliant Diamond e o Shining Pearl são remakes fiéis dos adorados jogos de 2006 para a Nintendo DS que apresentaram a região de Sinnoh.

Estas versões atualizadas mantêm a clássica exploração de cima para baixo e a estrutura dos líderes de ginásio, ao mesmo tempo que apresentam gráficos 3D refinados ao estilo chibi. Embora o visual tenha suscitado debate, capta a essência dos jogos originais da DS de uma forma que parece deliberada, e não antiquada.

Os remakes modernizam alguns sistemas-chave, com um ritmo mais rápido, um Grand Underground renovado e suporte para batalhas e trocas online. Embora não reimagine a fórmula como o Pokémon Legends: Arceus, acerta em cheio no fator nostalgia, especialmente para quem cresceu com o Pokémon Platinum e a quarta geração.

Não inclui mecânicas mais recentes, como a Megaevolução, mas a experiência simplificada torna-o acessível para os novatos e uma viagem nostálgica para os jogadores de longa data.

Dica de profissional Passa algum tempo no Grand Underground para recolher fósseis, Pokémon raros e esferas valiosas para melhorias.

Para muitos fãs, este foi o caminho de regresso à franquia, especialmente para quem saltou a era do 3DS ou não jogou outros jogos como Pokémon Ultra Sun e Alpha Sapphire.

Na cronologia dos jogos Pokémon para a Switch, o Brilliant Diamond e o Shining Pearl são a tua escolha certa para um RPG fiel ao estilo de corrida pelos ginásios. Nem todos os jogos Pokémon precisam de reinventar a roda; alguns só precisam de te lembrar porque é que te apaixonaste pelos jogos Pokémon desde o início.

O meu veredicto: Uma carta de amor fiel aos clássicos da DS. É o que há de melhor em jogos reconfortantes – simples, nostálgicos e cheios de emoção.

9. Pokémon Legends: Arceus [A melhor reinterpretação em mundo aberto da história do Pokémon]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company eu Tempo médio de jogo ~25–30 horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic 83

Pokémon Legends: Arceus foi a surpresa que redefiniu as expectativas. Uma prequela ousada ambientada na antiga região de Hisui, a versão antiga da região de Sinnoh, que se afastou das fórmulas tradicionais e criou algo novo. Sinceramente, isto não foi só mais um título da série Pokémon; foi uma reinvenção.

Desenvolvido pela Game Freak, este jogo Pokémon de mundo semiaberto dá-te controlo total sobre a forma como jogas. Podes esgueirar-te, correr a toda a velocidade ou lutar em tempo real sem nunca teres de entrar num ecrã separado. Quer estejas a atirar Poké Balls a partir de um esconderijo ou a esquivar-te de ataques, tudo parece imersivo e imediato.

Além disso, mergulha a fundo nas lendas dos Pokémon, lançando as bases para o Pokémon Diamond e o Pokémon Platinum. Para os fãs da quarta geração, é como descobrir uma música antiga de que costumavas gostar; e para os novatos, é uma forma nova de conhecer a história dos Pokémon.

Dica de profissional Aproxima-te sorrateiramente dos Pokémon e atira bolas pesadas sem te fazeres notar, para teres uma taxa de captura mais alta sem precisares de lutar.

Entre todos os jogos Pokémon para a Switch, o Legends Arceus destaca-se. Introduziu mecânicas que mais tarde veríamos aperfeiçoadas no Pokémon Scarlet e noutros jogos que estão para sair. O ciclo de jogo – investigar, explorar, repetir – é super viciante e surpreendentemente tranquilo.

Pode não seguir a estrutura dos jogos principais da série Pokémon, mas o Legends Arceus é igualmente essencial.

E se também curtes cartas com muita história, dá uma olhadela nas melhores cartas de Lost Origin com ligações às lendas de Arceus.

Se o primeiro jogo Pokémon girava à volta das batalhas, este centra-se na compreensão, e essa mudança de foco remodelou o futuro da franquia.

O meu veredicto: A reinvenção ousada de que os fãs nem sabiam que precisavam. Original, arrojada e a prova de que o Pokémon pode evoluir sem perder a sua essência.

10. Pokémon UNITE [A melhor arena de batalha Pokémon gratuita]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2021 Criador(es) TiMi Studio Group; The Pokémon Company, informo-te Tempo médio de jogo multijogador – varia Pontuação no Metacritic 69

O Pokémon UNITE trouxe algo totalmente novo à linha Pokémon: um MOBA gratuito e baseado em equipas, onde a estratégia é tão importante quanto a habilidade. Nesta arena de batalha 5 contra 5, controlas um Pokémon, lutas por zonas, acumulas pontos e tentas superar a pontuação da outra equipa em partidas que duram apenas 10 minutos.

Com cross-play total entre dispositivos móveis e uma Nintendo Switch, o jogo tornou-se um sucesso estrondoso. Os jogadores casuais podem entrar na ação com apenas algumas partidas, enquanto os jogadores competitivos sobem nas ligas classificadas com itens de batalha e composições de equipa. A variedade de Pokémon jogáveis ajuda a manter a meta sempre atualizada.

Embora não tenha nada a ver com as batalhas por turnos dos jogos principais da série Pokémon, o UNITE provou que os jogos derivados podem competir no panorama multijogador atual. Além disso, foi introduzindo novos Pokémon regularmente através de atualizações, o que faz com que pareça vivo e relevante mesmo um ano depois do lançamento.

Dica de profissional Fica junto dos teus colegas de equipa e vai somando pequenos pontos com frequência, em vez de acumular grandes quantidades e arriscares um nocaute.

O UNITE pode não ter a história do Pokémon Crystal nem a exploração do Pokémon Legends, mas abriu o seu próprio espaço. E sem qualquer barreira à entrada, é fácil para qualquer pessoa — desde novatos a veteranos da série Pokémon — experimentar.

Se estás a dar uma vista de olhos pela lista de jogos Pokémon para a Switch, este é a tua melhor aposta para ação rápida e profundidade estratégica. Além disso, é totalmente grátis; por isso, não há desculpa para não entrares numa partida.

O meu veredicto: Rápido, estratégico e surpreendentemente viciante. Um confronto gratuito que proporciona muita diversão, quer jogues sozinho ou em equipa.

11. Pokémon Scarlet & Violet [A melhor evolução da jogabilidade Pokémon até agora]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Game Freak; Nintendo Tempo médio de jogo ~25–30 horas (campanha principal) Pontuação no Metacritic 72

O Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet deram uma reviravolta na franquia. Sendo o primeiro jogo Pokémon de mundo totalmente aberto da linha principal da série, permitiu aos treinadores de Pokémon explorar a região de Paldea como bem entendessem, sem progressão forçada nem limites de nível.

Desde o início, escolhes o teu Pokémon inicial e tens à disposição três enredos principais: Victory Road, Starfall Street e Path of Legends. Podes completá-los em qualquer ordem, enquanto descobres novos biomas, cidades e Pokémon selvagens raros. É também o primeiro jogo da série Pokémon a permitir um modo cooperativo multijogador para quatro jogadores, o que o torna uma verdadeira experiência de mundo partilhado.

A nova mecânica «Terastallize» revoluciona as batalhas com uma novidade: agora os jogadores podem alterar o tipo de um Pokémon em tempo real. Apesar de alguns bugs de desempenho iniciais, o design e a dinâmica de jogo impulsionaram a série de forma significativa.

Dica de profissional Explora todos os biomas logo no início – alguns Pokémon só evoluem em condições meteorológicas ou locais específicos.

Com base nas lições aprendidas com o Pokémon Legends: Arceus e o Espada e Escudo, o Scarlet e o Violet oferecem tanto amplitude como liberdade. É também um dos jogos para uma Nintendo Switch com mais conteúdo, especialmente com os DLC que expandem o mapa, as histórias e os Pokémon exclusivos.

Embora não se pareça em nada com as batalhas por turnos dos jogos principais da série Pokémon nem com a mecânica de um [jogo de cartas colecionáveis], o Scarlet e o Violet conquistaram o seu próprio lugar no universo Pokémon.

Se tens acompanhado a evolução dos jogos Pokémon para a Switch, esta entrada é o momento decisivo. É aqui que tudo, desde a história até aos sistemas, finalmente se encaixou num algo grandioso e inesquecível.

O meu veredicto: Uma obra-prima desorganizada que finalmente permite que o Pokémon entre de vez no mundo aberto. Ambicioso, imperfeito, mas absolutamente inesquecível.

12. Pokémon Stadium 2 (Nintendo Switch Online) [Melhor simulador clássico de batalhas Pokémon]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 64 (original); Nintendo Switch Online + Expansion Pack (relançamento de 2023) Ano de lançamento 2000/2001 (orig.), 2023 (NSO) Criador(es) Nintendo EAD; Nintendo Tempo médio de jogo N/A (simulador de batalha/minijogos) Pontuação no Metacritic 79

O Pokémon Stadium 2 traz de volta os dias de glória das clássicas batalhas por turnos com um toque totalmente em 3D. Lançado originalmente para a Nintendo 64, este jogo deixou de lado as histórias e focou-se exclusivamente na estratégia, colocando treinadores de Pokémon e as suas equipas das Gerações I e II uns contra os outros em arenas detalhadas. Foi um dos primeiros jogos Pokémon a animar cada movimento em 3D, com um comentador exagerado que acrescentava diversão caótica a cada combate.

Podes voltar logo a esses torneios loucos com o modo multijogador local e online. Embora já não se ligue ao Game Boy Transfer Pack como a versão antiga, continua a ser uma referência nostálgica.

Desde revisitar o castelo do líder de ginásio até desfrutar dos minijogos icónicos, isto oferece uma experiência super divertida, quer sejas um fã de longa data ou um novato.

Dica de profissional Estuda bem os confrontos e monta equipas equilibradas de aluguer para contrariar qualquer estratégia dos Líderes de Ginásio.

Entre os jogos retro de Pokémon, este capta um momento crucial da série, quando a franquia estava a começar a explorar como seriam as batalhas fora do formato portátil.

Para quem acompanha a cronologia jogar Pokémon no Switch, o Stadium 2 destaca-se como o local ideal para vivenciar competições clássicas e batalhas multijogador animadas. E, sinceramente, quem é que não quer ver os Pokémon Lendários a fazerem aquelas danças de vitória ridículas outra vez?

O meu veredicto: Uma viagem cheia de nostalgia de volta às origens das batalhas em 3D do Pokémon. Continua tão divertido – e caótico – como era na N64.

13. Pokémon Trading Card Game Live [A melhor experiência digital do TCG Pokémon]

A nossa pontuação 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, iOS, Android Ano de lançamento 2023 Criador(es) The Pokémon Company Tempo médio de jogo N/A (serviço online) Pontuação no Metacritic N/A

O Jogo de Cartas de Pokémon ao Vivo é a forma moderna de mergulhares no mundo do jogo de cartas colecionáveis – perfeito se fores um jogador competitivo ou um colecionador com pilhas de cartas de código espalhadas por aí. Substitui a antiga plataforma TCG Online com um visual novo e elegante, emparelhamento mais rápido e suporte total para conjuntos como as cartas Scarlet e Violet ou Lost Origin.

Podes construir baralhos, completar missões diárias, abrir pacotes digitais e enfrentar adversários tanto no computador como no telemóvel. E sim, os cartões com código dos pacotes físicos continuam a funcionar aqui, por isso podes sincronizar a tua coleção entre plataformas. É uma atualização inteligente que parece estar em sintonia com a forma como os fãs de Pokémon interagem com o TCG hoje em dia.

O que distingue este jogo de outros jogos digitais de Pokémon é a forma como mantém vivo o espírito de colecionismo do mundo real. Com cada expansão, o cenário online mantém-se atualizado e funcionalidades como o passe de batalha ajudam a manter a experiência gratificante ao longo do tempo.

Dica de profissional Completa os desafios diários para ganhar pacotes e cristais rapidamente sem gastares dinheiro real.

Quer estejas a mergulhar fundo nas estratégias dos jogos de cartas colecionáveis ou estejas apenas a começar, esta plataforma tem a flexibilidade e o acabamento necessários para te manter viciado.

Não é chamativa nem tem efeitos cinematográficos, mas é eficaz – e é facilmente uma das melhores formas de te manteres a par das novidades entre eventos presenciais.

Estás curioso sobre a [cartela de Pokémon mais rara] do momento? Nós tratamos disso por ti.

O meu veredicto: Um espaço simples e moderno tanto para quem gosta de batalhas com cartas como para colecionadores. Não é espalhafatoso, mas é infinitamente gratificante para quem está viciado na rotina dos jogos de cartas colecionáveis.

14. Pokémon Scarlet / Violet: The Hidden Treasure of Area Zero (DLC) [A melhor expansão para as aventuras da 9.ª geração]

A nossa pontuação 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch (expansão para Scarlet/Violet) Ano de lançamento 2023 Criador(es) Game Freak; Nintendo Tempo médio de jogo varia consoante o jogador (~dezenas de horas se terminares ambas as partes) Pontuação no Metacritic N/A

Esta expansão em duas partes dá um peso considerável à era da 9.ª geração. «O Tesouro Escondido da Área Zero» dá continuidade às histórias de «Pokémon Scarlet» e «Violet», que levam os jogadores a dois cantos do mundo muito diferentes.

Na Parte 1, «The Teal Mask», exploras a região rural de Kitakami durante o seu festiva l anual. Tem um ritmo mais calmo, é rica em folclore e está repleta de novos personagens e lendas regionais.

A Parte 2, «The Indigo Disk», muda completamente de tom; vais dar por ti numa academia de batalha futurista com vastas zonas subterrâneas repletas de uma grande variedade de Pokémon.

Ambas as partes se integram diretamente na experiência de Paldea, pelo que parecem extensões naturais do jogo base, em vez de conteúdo acrescentado à pressa.

Isto não é só preenchimento; é conteúdo pós-jogo com verdadeira substância. Tens mais batalhas, mais história, mais personagens e uma compreensão mais profunda dos segredos da Área Zero. E para os jogadores competitivos, o DLC até adiciona novos tipos de batalha e itens desbloqueáveis.

Dica de profissional Termina primeiro a história principal para desbloquear Pokémon de nível mais elevado e desfrutar de uma progressão mais suave em ambas as partes do DLC.

Se estás a avançar pela lista de Pokémon, este DLC é o verdadeiro epílogo de Scarlet e Violet; uma oportunidade para resolver as pontas soltas, conhecer novos Pokémon Lendários e preparar a tua equipa para o próximo jogo que vier a seguir.

É também um dos melhores exemplos de como a Game Freak está a impulsionar as expansões de forma significativa.

O meu veredicto: Uma expansão forte e rica em história que aprofunda o mundo da 9.ª Geração. Mais história, mais batalhas e o final perfeito para a aventura em Paldea.

Perguntas frequentes

Quantos jogos Pokémon existem para a Switch?

Neste momento, há 13 jogos Pokémon disponíveis para a Nintendo Switch. Isso inclui títulos da série principal , como Espada e Escudo, Legends: Arceus e Scarlet & Violet, além de spin-offs como UNITE e Pokémon Quest. Os remakes, como Diamante Brilhante / Pérola Resplandecente, também contam. Fica atento aos novos lançamentos e DLCs, pois o número pode aumentar!

Que tipo de jogos Pokémon há na Switch?

Os jogos Pokémon na Nintendo Switch incluem RPGs da série principal (Espada e Escudo, Escarlate e Violeta, Lendas: Arceus), remakes (Diamante brilhante, pérola resplandecente) e spin-offs como UNITE, Pokémon Quest e Pokémon Mystery Dungeon: Equipa de Resgate DX. Também há títulos clássicos disponíveis através do Nintendo Switch Online.

Por que jogo Pokémon para a Switch deves começar?

Se és novo nisto, começa com Vamos lá, Pikachu! – é ideal para principiantes e usa a mecânica familiar do Pokémon GO. Para uma experiência mais profunda, opta por Espada e Escudo ou Legends: Arceus. Queres liberdade total num mundo aberto? Experimenta o Pokémon Scarlet & Violet.

Quantos jogos Pokémon existem no total?

Existem mais de 120 jogos Pokémon em todas as plataformas, incluindo consolas portáteis, de salão e dispositivos móveis. Isto inclui RPGs da série principal, spin-offs, remakes e títulos mais recentes como o Pokémon GO, o Pokémon Café Remix e lançamentos para a Switch como o Scarlet & Violet.

Em que ordem deves jogar os jogos Pokémon?

Começa pelo «Vamos lá, Pikachu!» para uma introdução suave e, depois, explora o «Espada e Escudo» ou o «Legends: Arceus» para conheceres mecânicas mais complexas. Depois disso, o «Scarlet» e o «Violet» oferecem uma experiência de jogo totalmente em mundo aberto. Se quiseres sentir um pouco de nostalgia, experimenta remakes como o «Diamante Brilhante / Pérola Resplandecente»».