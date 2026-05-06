14 gier z serii Pokémon na konsolę Switch w porządku chronologicznym: wydanie z 2026 r.

Najlepsze gry z serii Pokémon na Switch pokazują, jak daleko zaszła ta seria od czasów pikselowych. To, co zaczęło się od pikselowych stworzeń na Nintendo DS, przekształciło się w wielkie przygody na Nintendo Switch, docierając do graczy w każdym wieku i o każdym poziomie umiejętności.

Przez dziesięciolecia seria rozwijała się wraz ze swoimi fanami, odkrywając nowe style i techniki narracji, nie tracąc przy tym swojego uroku.

Na konsoli Nintendo Switch ta formuła przekształciła się w coś znacznie bardziej ambitnego. Oczywiście nadal mamy tu turowe bitwy i Pokéballe, ale teraz są one osadzone w otwartych światach, kreatywnych spin-offach i wiernych remake'ach, które budzą w graczach prawdziwą nostalgię.

Firma Pokémon Company dokonała czegoś niezwykłego: zachowała ducha oryginałów, jednocześnie odważnie próbując nowych rozwiązań.

Co więcej, ta różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niektóre gry wracają do podstaw z uproszczonymi systemami łapania, podczas gdy inne rzucają cię w rozległe otwarte regiony, gdzie kluczowe znaczenie mają strategia i eksploracja. Nie ma już jednego sposobu na grę i właśnie to sprawia, że jest to tak ekscytujące.

I tu właśnie pojawia się ten przewodnik. Przygotowałem przejrzystą, chronologiczną listę wszystkich najważniejszych gier Pokémon wydanych na Switchu – zarówno gier RPG z głównej serii, jak i spin-offów, które pomogły ukształtować tę erę. Niezależnie od tego, czy jesteś z nami od czasów Nintendo DS, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, to jest twoja mapa po współczesnym świecie Pokémonów.

Przeanalizujmy pełną listę gier Pokémon na Nintendo Switch, od odrodzonych klasyków po szalone eksperymenty, i zobaczmy, jak na nowo zdefiniowały one serię dla nowego pokolenia.

14 najlepszych gier Pokémon na Switch w porządku chronologicznym

Aby uprościć sprawę, uporządkowałem wszystkie najważniejsze gry z serii Pokémon na konsolę Nintendo Switch według roku ich pierwotnej premiery. Dzięki temu można prześledzić chronologię rozwoju serii w całym okresie istnienia konsoli – od hitów z samego początku aż po śmiałe, nowatorskie odsłony.

Niektóre wersje mogą się różnić w zależności od regionu lub zawierać późniejsze dodatki DLC, ale dla zachowania spójności opieram się na datach premiery. Przyjrzyjmy się pełnej ofercie gier Pokémon od 2017 do 2026 roku.

1. Pokken Tournament DX [Najlepsza gra walki z Pokémonami, odrodzona na Switchu]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~8½ godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 79

„Pokkén Tournament DX” był pierwszą z serii świetnych gier o Pokémonach na Switchu i od razu wkroczył z impetem. Ta ulepszona wersja na Nintendo Switch, pierwotnie wydana na automaty do gier i konsolę Wii U, zawierała wszystkie dodatki DLC, nowych wojowników oraz dopracowaną grafikę. Wyobraź sobie „Tekken”, ale z legendarnymi Pokémonami i superatakami w stylu anime.

Zamiast wcielać się w trenera Pokémonów, gracz bezpośrednio steruje Pokémonem podczas walk na arenie w czasie rzeczywistym. Walka przebiega płynnie, a każdy wojownik ma swój niepowtarzalny styl. Spędziłem wiele godzin, przełączając się między przerażającymi atakami dystansowymi Gengara a potężnymi ciosami Machampa z bliska, a gra zawsze wydawała mi się świeża.

Porada od profesjonalisty Opanuj jednego głównego wojownika zamiast częstego przełączania się, aby nauczyć się idealnego wyczucia kombinacji i synergii wsparcia.

Mimo że jest to gra poboczna, pokazała ona, że gry z serii Pokémon mogą się sprawdzić również poza tradycyjnym formatem RPG. Nie ma tu pokemonów startowych ani zawartości po ukończeniu gry, ale mimo to stała się ulubioną grą fanów zarówno do swobodnych potyczek na kanapie, jak i do wyczerpujących rozgrywek rankingowych online.

Był to odważny krok ze strony Game Freak i The Pokémon Company, który zapoczątkował erę Switcha czymś zupełnie innym.

Pokkén DX otworzył drzwi dla późniejszych gier, takich jak Pokémon: Tajemnicza Jaskini i Pokémon Snap, pokazując, jak wszechstronne mogą być gry z serii Pokémon.

Gra ta zasługuje również na miejsce wśród najlepszych gier Pokémon na Switchu dla fanów akcji i walki w stylu anime. Jako gra walki z prawdziwym zacięciem i obsadą ulubionych Pokémonów, które wyglądają niesamowicie w rozdzielczości HD, jest to pozycja obowiązkowa.

Nasza ocena: Oszałamiające połączenie waleczności i uroku Pokémonów – szybka, efektowna i wciąż jedna z najlepszych gier typu arena brawler na Switchu.

2. Pokémon Quest [Najlepsza swobodna przygoda z Pokémonami w pikselowej grafice]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry bardzo zróżnicowany (gra darmowa) Ocena na Metacritic 64

Gdyby Minecraft połączył się z grami z serii Pokémon, prawdopodobnie powstałaby gra taka jak Pokémon Quest. Ta darmowa gra RPG akcji porzuciła tradycyjne łapanie pokemonów na rzecz gotowania – gracz przygotowuje posiłki, aby rekrutować pokemony na wyspie Tumblecube. To dziwne. To urocze. I w jakiś sposób to działa.

To nie jest typowy system walki; wszystko jest uproszczone, a do tego wplecione są elementy gier logicznych. Tworzysz drużynę, zarządzasz zestawami ruchów i obserwujesz, jak postacie automatycznie walczą w blokowych lochach. W grze wciąż jest wystarczająco dużo elementów strategicznych, by zapewnić wciągającą rozgrywkę, zwłaszcza jeśli optymalizujesz skład drużyny i ulepszenia.

To, co naprawdę wyróżniało Pokémon Quest, to wydanie na wiele platform – zarówno na urządzenia mobilne, jak i na Nintendo Switch. Wraz z Pokémon Café Remix stanowiło to krok w kierunku bardziej swobodnych, łatwych do rozpoczęcia gier od The Pokémon Company. Był to pierwszy sygnał, że nie każda gra z serii Pokémon musi być pełnoprawną grą RPG.

Porada od profesjonalisty Skup się na przygotowywaniu potraw, które przyciągają określone typy Pokémonów, aby szybciej zbudować zrównoważone drużyny.

Oczywiście nie jest to gra Pokémon z otwartym światem i nie ma takiej emocjonalnej głębi jak Pokémon: Tajemnicza Jaskini ani skali jak Pokémon Sword, ale wyrobiła sobie własną niszę. Jest lekka, zabawna i stanowi idealną przekąskę między większymi premierami.

Jeśli szukasz czegoś, przy czym można się zrelaksować, albo chcesz wprowadzić młodszych graczy w świat serii Pokémon, Quest to świetny punkt wyjścia. Dodatkowa zaleta: nie wymaga członkostwa w Nintendo Switch Online, by z niej korzystać. Co więcej, te kanciaste projekty postaci są o wiele bardziej urocze, niż powinny być.

Nasza ocena: Urocza, dziwaczna i zaskakująco wciągająca – niewielka przygoda z Pokémonami, idealna na szybką rozrywkę.

3. Pokémon Legends: Z-A [Najlepsza współczesna wersja Kalos]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~20–30 godzin (kampania główna) Ocena na Metacritic brak

Pokémon Legends: Z-A sprawia wrażenie, jakby firma Game Freak w końcu powiedziała: „No dobrze, w porządku – naprawdę się rozwijajmy”. Akcja tej prequelowej gry, będącej jednocześnie łagodnym restartem serii, rozgrywa się w mieście Lumiose, zanim stało się ono błyszczącym sercem regionu Kalos. Przenosi nas ona z powrotem do korzeni społeczności Pokémonów, a jest to wspaniały chaos. Pomyśl o Pokémon Legends: Arceus, ale o wiele bardziej dopracowanym, z lepszym tempem akcji i kamerą, która nie nienawidzi cię aż tak bardzo.

Jaki jest tym razem wielki zwrot akcji? Ekologia Pokémonów w środowisku miejskim. Zamiast przedzierać się przez niekończące się pola, skradasz się po zaułkach, dachach i placach budowy, próbując złapać Pokémony, które niekoniecznie doceniają miejskie życie. Mechanika skradania się jest dopracowana, walki przebiegają płynniej, a postacie niezależne wreszcie wydają się mieć prawdziwe osobowości, wykraczające poza stereotyp „trenera, który lubi szorty”.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj dachy i wzniesienia, aby dyskretnie łapać pokemony w mieście – dzikie pokemony są wyjątkowo czujne w obszarach miejskich.

Pod względem graficznym region Kalos nigdy nie wyglądał tak dobrze. Lumiose lśni neonowym blaskiem i europejskim szykiem, w końcu oddając sprawiedliwość swojej paryskiej inspiracji. I tak, megaewolucje powracają i są potężniejsze niż kiedykolwiek.

Oczywiście, liczba klatek na sekundę wciąż spada szybciej niż Magikarp wyskakujący z wody, gdy na ekranie dzieje się zbyt wiele, ale to niewielka cena za grę, która w końcu osiąga idealną równowagę między nostalgią a innowacją.

Nasza ocena: długo oczekiwany przełom Game Freak – stylowy, odważny i najśmielszy krok naprzód od czasów Arceusa.

4. Pokémon: Naprzód, Pikachu! [Najlepsza gra RPG z serii Pokémon na Switchu dla początkujących]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~20–25 godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 79

Gra „Pokémon: Naprzód, Pikachu!”” zgromadziła zarówno nowych, jak i długoletnich fanów Pokémonów. Jako remake gry „Pokémon Yellow”” ożywiła region Kanto dzięki wspaniałej grafice, uproszczonej mechanice rozgrywki oraz pełnej obsłudze kontrolerów Nintendo Switch.

Zamiast walczyć z dzikimi Pokémonami, łapiesz je za pomocą sterowania ruchem lub na konsoli przenośnej, tak jak w Pokémon GO. To ogromna zmiana w stosunku do oryginalnych gier, ale działa zaskakująco dobrze. Walki trenerów, wątki fabularne i liderzy sal gimnastycznych wciąż mają ten klasyczny urok z wersji czerwonej i niebieskiej.

Gra umożliwiła również graczom bezpośrednie połączenie z Pokémon GO, co po raz pierwszy pozwoliło przenieść ulubione pokemony z urządzeń mobilnych na konsolę. Ta integracja stanowiła ogromny krok w kierunku zacierania granicy między platformami, zwłaszcza dla nowych trenerów pokemonów.

Porada od profesjonalisty Łapanie tego samego gatunku pokemona w serii zwiększa szanse na pojawienie się pokemona w wersji shiny oraz na pojawienie się pokemonów o wyższych wartościach IV.

Game Freak doskonale wyważył tę równowagę. Gra jest nostalgiczna, ale nie przestarzała. Jest uproszczona, ale nie nudna. To najbardziej przystępny sposób na ponowne przeżycie jednej z pierwszych gier stworzonych na Game Boya, bez niewygodnego sterowania i wyblakłych ekranów.

Pomogło to również zbliżyć do siebie różne pokolenia; doświadczeni gracze mogli poprowadzić swoje dzieci lub rodzeństwo przez region Kanto w formacie, który wydawał się nowoczesny, ale jednocześnie znajomy – podobnie jak nasz przewodnik po grze karcianej Pokémon, który służy nowicjuszom w świecie gier karcianych.

Dostępna jest również wersja z Eevee, ale spójrzmy prawdzie w oczy – Pikachu to twarz tej serii. Jeśli chcesz wprowadzić kogoś w świat głównych gier Pokémon, „Let’s Go” to najlepszy wybór.

Nasza ocena: Wzruszający remake, który łączy pokolenia dzięki czystej nostalgii za regionem Kanto i nowoczesnemu komfortowi.

5. Pokémon: Tajemnicza Jaskini: Drużyna Ratunkowa DX [Najlepsza przygoda w lochach Pokémon – teraz w stylu akwarelowym]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Spike Chunsoft; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~20–25 godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 69

Niewiele gier z serii Pokémon wywiera tak silny wpływ emocjonalny jak Pokémon: Tajemnicza Jaskini: Drużyna Ratunkowa DX. Ta gra, będąca remake'iem oryginalnych tytułów na DS, pozwala wcielić się w postać (lub łapę) Pokémona, który budzi się ze dziwnego snu i tworzy drużynę ratowniczą, by pomagać innym uwięzionym w zmieniających się lochach.

Będziesz eksplorować generowane proceduralnie mapy, tocząc walki turową. Tempo jest wolniejsze, ale fabuła jest zaskakująco głęboka. To opowieść o przyjaźni, poświęceniu i rozwoju osobistym, opowiedziana za pomocą grafiki inspirowanej akwarelami, która sprawia, że czujesz się, jakbyś grał w żywą książkę z obrazkami.

Dla graczy powracających z ery Nintendo DS mile widziane są takie dodatki, jak tryb automatyczny i uproszczone menu. Dla nowicjuszy jest to jedna z najlepszych gier pobocznych w serii, oferująca inny sposób interakcji z pokemonami, wykraczający poza zwykłe „łapanie pokemonów i zdobywanie kolejnych poziomów”.

A jeśli lubisz kolekcjonowanie i poboczne historie skupione na postaciach, z pewnością spodoba ci się również odkrywanie najlepszych zestawów Pokémonów.

Rada od profesjonalisty Zawsze zabieraj ze sobą jabłka i jagody Oran przed wyprawami do głębokich lochów, aby zapewnić swojej drużynie pożywienie i zdrowie.

Gra „Rescue Team DX” przypomina nam, że gry z serii Pokémon nie muszą trzymać się utartych schematów, by być świetnymi. Jeśli przegapiłeś tę historię za pierwszym razem, nie przegap jej ponownie. To emocjonująca, bogata wizualnie przygoda i dowód na to, że seria Pokémon wciąż potrafi zaskakiwać.

Warto ją sprawdzić, jeśli lubisz tytuły takie jak „Pokémon Snap”, „Pokémon Café Remix”, a nawet gry logiczne z duszą.

Nasza ocena: Pełna emocji, urocza i pięknie narysowana – pozycja obowiązkowa dla każdego, kto kocha oparte na fabule przygody z Pokémonami.

6. Pokémon Miecz i tarcza [Najlepszy debiut współczesnej głównej serii RPG Pokémon]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~25–45 godz. (kampania główna/kampania główna + dodatki) Ocena na Metacritic 80

Kiedy pojawiły się gry „Pokémon Sword” i „Pokémon Shield”, nie była to tylko kolejna premiera – był to początek nowej ery dla głównej serii gier Pokémon. Jako pierwsze gry RPG w rozdzielczości Full HD stworzone przez Game Freak na konsolę Nintendo Switch, tytuły te wprowadziły inspirowany Wielką Brytanią region Galar, dzikie pokemony oraz potężną mechanikę Dynamax.

Chociaż pojawiły się głosy krytyczne dotyczące okrojonego National Dex, Sword i Shield i tak posunęły serię do przodu. Wprowadzono w nich Wild Areas z kontrolą kamery umożliwiającą swobodne poruszanie się oraz rajdy wieloosobowe inspirowane Światowe Mistrzostwa Pokémont. Dwa dodatki (Isle of Armor i Crown Tundra) wzbogaciły grę o jeszcze więcej treści po ukończeniu głównej fabuły i sprawiły, że stała się ona platformą, która nieustannie się rozwija.

Pod względem wizualnym była to prawdziwa rewolucja. Można było teraz łapać pokemony w otwartych strefach, wymieniać się nimi na całym świecie i eksplorować płynnie połączone środowiska. Położyło to również podwaliny pod przyszłe pomysły na gry Pokémon z otwartym światem, które później zobaczyliśmy w pełni zrealizowane w Pokémon Legends: Arceus oraz w nadchodzącej grze Pokémon Scarlet.

Porada od profesjonalisty Nie ignoruj na początku Strefy Dzikiej – zmiany pogody wpływają na pojawianie się pokemonów, więc zaglądaj tam często, aby znaleźć rzadkie pokemony.

Być może nie ma takiego samego uroku retro jak „Pokémon Red”, „Pokémon Diamond” czy „Pokémon Omega Ruby”, ale zrewolucjonizowała tę serię. To pierwszy krok w kierunku czegoś większego i znacznie bardziej wciągającego.

Niezależnie od tego, czy ją kochasz, czy nienawidzisz, gra „Pokémon Sword” na nowo zdefiniowała potencjał gier z serii Pokémon – i sprawiła, że era Nintendo Switch rozpoczęła się z przytupem.

Nasza ocena: Gra, która na nowo zdefiniowała współczesne doświadczenie Pokémon. Ambitna, barwna i pierwszy prawdziwy krok w nową erę eksploracji.

7. New Pokémon Snap [Najlepsze doświadczenie fotograficznego safari Pokémon]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Bandai Namco Studios; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~10½ godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 79

Ponad dwie dekady po premierze oryginalnej gry „Pokémon Snap” na konsoli Nintendo 64, tytuł „New Pokémon Snap” przywrócił fotograficzne safari i spełnił wszystkie oczekiwania fanów.

Ta kontynuacja, stworzona wyłącznie na konsolę Nintendo Switch, pozwala ci eksplorować region Lental i robić zdjęcia ponad 200 dzikich Pokémonów w ich naturalnym środowisku. Żadnych walk, żadnych sal gimnastycznych – tylko ty, aparat i unosząca się kapsuła sunąca przez pięknie zaprojektowane lokacje.

Każdy poziom przypomina interaktywną przejażdżkę – od rzucania owocami i odtwarzania muzyki po skanowanie otoczenia w celu odblokowania rozgałęzionych ścieżek i wywołania rzadkich zachowań pokemonów. Zrobione zdjęcia są oceniane i dodawane do twojego fotodeksu pokemonów, a dla każdego gatunku dostępnych jest wiele wersji w zależności od jego zachowania.

Porada od profesjonalisty Przechodź poziomy o różnych porach dnia, aby dostrzec nowe zachowania pokemonów i uzyskać wyższe wyniki za zdjęcia.

To, co wyróżnia tę grę spośród innych gier z serii Pokémon, to spokojna rozgrywka oparta na obserwacji. Nie ma potrzeby łapania pokemonów ani opracowywania strategii walki. Zamiast tego chodzi o odkrywanie oraz docenianie uroku i osobowości każdego stworzenia.

Chcesz zbierać pokemony również w prawdziwym życiu? Zapoznaj się z [najlepszymi kartami Pokémon], na których znajdują się niektóre z gwiazd gry Snap.

To odświeżająca odmiana od typowych gier z głównej serii Pokémon, pokazująca, jak wszechstronna może być ta seria. Pod względem wizualnym jest to rzeczywiście jedna z najlepiej wyglądających gier na Nintendo Switch.

Jeśli szukasz czegoś nietypowego na liście gier Pokémon na Switch, to jest to jedna z najbardziej relaksujących i satysfakcjonujących propozycji.

Nasza ocena: Piękna, relaksująca odskocznia dla każdego, kto woli robić zdjęcia niż rzucać Poké Ballami. Dowód na to, że Pokémon może zabłysnąć nawet bez walk.

8. Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl [Najlepszy nostalgiczny remake Pokémon na Switchu]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy ILCA; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~30–40 godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 73

Pokémon: Lśniący Diament i Lśniąca Perła to wierne remake'i uwielbianych gier z 2006 roku na konsolę Nintendo DS, które po raz pierwszy zaprezentowały region Sinnoh.

Te zaktualizowane wersje zachowują klasyczną rozgrywkę z widokiem z góry oraz strukturę liderów sal, wprowadzając jednocześnie dopracowaną grafikę 3D w stylu chibi. Chociaż wygląd ten wywołał dyskusję, oddaje on klimat oryginalnych gier na DS w sposób, który wydaje się przemyślany, a nie przestarzały.

W tych remake'ach zmodernizowano kilka kluczowych systemów – tempo rozgrywki jest szybsze, odświeżono Grand Underground oraz dodano obsługę bitew online i wymiany pokemonów. Chociaż nie jest to tak radykalne przełomowe podejście jak w przypadku Pokémon Legends: Arceus, gra doskonale oddaje atmosferę nostalgii, zwłaszcza dla tych, którzy dorastali z Pokémon Platinum i czwartą generacją.

Nie zawiera nowszych mechanik, takich jak Mega Ewolucja, ale uproszczona rozgrywka sprawia, że gra jest przystępna dla nowicjuszy i stanowi miłe wspomnienie dla długoletnich graczy.

Porada od profesjonalisty Spędź trochę czasu w Grand Underground, aby zdobywać skamieniałości, rzadkie pokemony i cenne kule służące do ulepszeń.

Dla wielu fanów była to okazja do powrotu do serii, zwłaszcza dla tych, którzy pominęli erę 3DS lub nie mieli okazji zagrać w inne tytuły, takie jak Pokémon Ultra Sun i Alpha Sapphire.

W historii gier Pokémon na Przełącznik „Brilliant Diamond”” i „Lśniąca perła”” to pozycje obowiązkowe dla miłośników wiernych RPG z walkami w salach gimnastycznych. Nie każda gra Pokémon musi odkrywać Amerykę na nowo – niektóre po prostu muszą przypomnieć ci, dlaczego w ogóle zakochałeś się w grach Pokémon.

Nasza ocena: Wierny hołd dla klasyków na DS. To gra zapewniająca prawdziwą przyjemność – prosta, nostalgiczna i pełna serca.

9. Pokémon Legends: Arceus [Najlepsza reinterpretacja historii Pokémonów w otwartym świecie]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo/The Pokémon Company Średni czas gry ~25–30 godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 83

Pokémon Legends: Arceus to niespodziewany zwrot akcji, który na nowo zdefiniował oczekiwania. Ta odważna prequelowa gra, której akcja toczy się w starożytnym regionie Hisui – dawnej wersji regionu Sinnoh – zerwała z tradycyjnymi schematami i stworzyła coś zupełnie nowego. Szczerze mówiąc, nie była to po prostu kolejna odsłona serii Pokémon; była to jej całkowita przemiana.

Ta gra z serii Pokémon o półotwartym świecie, opracowana przez Game Freak, zapewnia pełną kontrolę nad tym, jak poruszasz się w świecie Pokémonów. Możesz skradać się, biegać sprintem lub walczyć w czasie rzeczywistym bez konieczności przechodzenia do osobnego ekranu. Niezależnie od tego, czy rzucasz Poké Ballami z ukrycia, czy unikasz ataków, wszystko wydaje się wciągające i bezpośrednie.

Gra ta dogłębnie zgłębia również legendy Pokémonów, kładąc podwaliny pod tytuły „Pokémon Diamond” i „Pokémon Platinum”. Dla fanów czwartej generacji jest to jak odkrycie starej piosenki, którą kiedyś uwielbiali; a dla nowicjuszy – to świeże spojrzenie na historię Pokémonów.

Porada od profesjonalisty Podkradaj się do pokemonów i rzucaj w nich ciężkimi kulami z ukrycia, aby zwiększyć szansę na złapanie bez konieczności walki.

Spośród wszystkich gier Pokémon na Switch, Legends Arceus wyróżnia się na tle innych. Wprowadziła mechanikę, którą później zobaczyliśmy w udoskonalonej formie w Pokémon Scarlet i innych nadchodzących grach. Cykl rozgrywki – badaj, odkrywaj, powtarzaj – jest niezwykle wciągający i zaskakująco spokojny.

Być może nie jest zgodna ze strukturą głównych gier z serii Pokémon, ale Legends Arceus jest równie niezbędna.

A jeśli interesują Cię również karty z bogatą fabułą, sprawdź najlepsze karty z serii „Lost Origin” powiązane z legendami o Arceusie.

Jeśli w pierwszej grze Pokémon chodziło wyłącznie o walkę, to w tej chodzi o zrozumienie, a ta zmiana punktu ciężkości na nowo ukształtowała przyszłość serii.

Nasza ocena: Odważna przemiana, o której fani nawet nie wiedzieli, że jej potrzebują. Świeża, śmiała i stanowiąca dowód na to, że Pokémon może ewoluować bez utraty swojej duszy.

10. Pokémon UNITE [Najlepsza darmowa gra typu battle arena z motywem Pokémonów]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2021 Twórca/twórcy TiMi Studio Group; The Pokémon Company Średni czas gry tryb wieloosobowy – różny Ocena na Metacritic 69

Pokémon UNITE wniósł do serii Pokémon coś zupełnie nowego: darmową, drużynową grę typu MOBA , w której strategia ma równie duże znaczenie jak umiejętności. Na tej arenie bitewnej 5 na 5 gracz steruje jednym pokemonem, walczy o strefy, zbiera punkty i stara się zdobyć więcej punktów niż drużyna przeciwna w meczach trwających zaledwie 10 minut.

Dzięki pełnej kompatybilności między platformami mobilnymi a Nintendo Switch gra zyskała ogromną popularność. Gracze rekreacyjni mogą po prostu dołączyć do kilku meczów, podczas gdy gracze rywalizujący pną się w górę lig rankingowych, wykorzystując przedmioty bojowe i składy drużynowe. Różnorodność dostępnych pokemonów pomaga utrzymać świeżość meta.

Chociaż nie przypomina to wcale turowych bitew znanych z głównych gier z serii Pokémon, UNITE udowodniło, że gry poboczne mogą konkurować na współczesnej scenie gier wieloosobowych. Ponadto dzięki regularnym aktualizacjom wprowadzano do niej nowe pokemony, dzięki czemu gra sprawia wrażenie żywej i aktualnej nawet rok po premierze.

Porada od profesjonalisty Trzymaj się swoich kolegów z drużyny i zdobywaj często małe punkty zamiast gromadzić duże ilości i ryzykować nokaut.

UNITE może nie ma fabuły na miarę Pokémon Crystal ani elementów eksploracji znanych z Pokémon Legends, ale wyrobiło sobie własną niszę. A dzięki braku barier wejścia każdy – od nowicjuszy po weteranów serii Pokémon – może z łatwością spróbować swoich sił.

Jeśli przeglądasz listę gier Pokémon na Switch, ta pozycja to najlepszy wybór, jeśli szukasz szybkiej akcji i strategicznej głębi. Dodatkowo jest całkowicie darmowa, więc nie ma wymówki, by nie dołączyć do rozgrywki.

Nasza opinia: Szybka, strategiczna i zaskakująco wciągająca. Darmowa rozgrywka, która zapewnia mnóstwo zabawy, niezależnie od tego, czy grasz solo, czy w drużynie.

11. Pokémon Scarlet & Violet [Najlepsza jak dotąd ewolucja rozgrywki Pokémon]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo Średni czas gry ~25–30 godz. (kampania główna) Ocena na Metacritic 72

Gry „Pokémon Scarlet” i „Pokémon Violet” całkowicie zmieniły oblicze serii. Jako pierwsze gry z serii Pokémon z całkowicie otwartym światem w głównej linii serii, pozwoliły trenerom Pokémonów na swobodne odkrywanie regionu Paldea bez narzuconego postępu w grze i ograniczeń związanych z poziomami.

Od samego początku wybierasz swojego pokemona startowego i masz do wyboru trzy główne wątki fabularne: Victory Road, Starfall Street oraz Path of Legends. Możesz je ukończyć w dowolnej kolejności, odkrywając przy tym nowe biomy, miasta i rzadkie dzikie pokemony. Jest to również pierwsza gra z serii Pokémon, która umożliwia tryb współpracy dla czterech graczy, co sprawia, że jest to prawdziwe doświadczenie w wspólnym świecie.

Nowa mechanika „Terastallize” wprowadza do walk nową dynamikę: gracze mogą teraz zmieniać typ pokemona w trakcie walki. Pomimo początkowych błędów związanych z wydajnością, projekt i mechanika rozgrywki znacznie posunęły serię do przodu.

Porada od profesjonalisty Od samego początku odkrywaj wszystkie biomy – niektóre pokemony ewoluują tylko w określonych warunkach pogodowych lub w konkretnych lokalizacjach.

Opierając się na doświadczeniach z gier „Pokémon Legends: Arceus” oraz „Miecz i tarcza””, tytuły „Scarlet” i „Violet” oferują zarówno rozmach, jak i swobodę. Są to również jedne z najbogatszych w zawartość gier na konsolę Nintendo Switch, zwłaszcza dzięki dodatkom DLC rozszerzającym mapę, fabułę oraz oferującym ekskluzywne pokemony.

Chociaż nie przypomina to wcale turowych walk z głównych gier z serii Pokémon ani mechaniki [gry karcianej], Scarlet i Violet wyrobiły sobie własne miejsce w uniwersum Pokémon.

Jeśli śledzisz ewolucję gier Pokémon na Switch, ta pozycja stanowi przełomowy moment. To właśnie tutaj wszystko – od fabuły po systemy – w końcu ułożyło się w coś wielkiego i niezapomnianego.

Nasza ocena: chaotyczne arcydzieło, które w końcu pozwala Pokémonom wkroczyć do w pełni otwartego świata. Ambitne, niedoskonałe, ale absolutnie niezapomniane.

12. Pokémon Stadium 2 (Nintendo Switch Online) [Najlepszy klasyczny symulator walk Pokémonów]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 64 (oryginalna wersja); Nintendo Switch Online + pakiet rozszerzeń (wznowienie z 2023 r.) Rok wydania 2000/2001 (oryg.), 2023 (NSO) Twórca/twórcy Nintendo EAD; Nintendo Średni czas gry brak danych (symulator walki/minigry) Ocena na Metacritic 79

Pokémon Stadium 2 przywraca czasy świetności klasycznych walk turowych, dodając do nich elementy pełnego 3D. Ta gra, pierwotnie wydana na konsolę Nintendo 64, pominęła fabułę i skupiła się wyłącznie na strategii, stawiając trenerów Pokémonów i ich drużyny z generacji I i II przeciwko sobie na szczegółowo odwzorowanych arenach. Była to jedna z pierwszych gier Pokémon, w której każdy ruch był animowany w pełnym 3D, a wszystko to uzupełniał przesadny komentator, który dodawał chaotycznej zabawy do każdego pojedynku.

Możesz od razu wrócić do tych szalonych turniejów, korzystając z trybu wieloosobowego zarówno lokalnego, jak i online. Chociaż gra nie łączy się już z pakietem transferowym Game Boya, tak jak to miało miejsce w starej wersji, nadal stanowi wspaniałą nostalgiczną podróż w przeszłość.

Od ponownej wizyty w zamku przywódców sal gimnastycznych po zabawę w kultowe minigry – gra zapewnia mnóstwo frajdy, niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim fanem, czy nowicjuszem.

Rada od profesjonalisty Dokładnie przeanalizuj zestawienia typów i stwórz zrównoważone drużyny, aby przeciwdziałać strategii każdego lidera sali.

Wśród klasycznych gier Pokémon ta tytuł oddaje kluczowy moment w historii serii, kiedy to twórcy dopiero zaczynali odkrywać, jak mogą wyglądać walki poza formatem gier przenośnych.

Dla tych, którzy śledzą chronologię gier Pokémon na Switchu, Stadium 2 wyróżnia się jako miejsce, w którym można doświadczyć klasycznych rozgrywek i dynamicznych bitew wieloosobowych. A tak naprawdę, kto nie chciałby ponownie obejrzeć, jak legendarne pokemony wykonują absurdalne tańce zwycięstwa?

Nasza ocena: Podróż napędzana nostalgią do korzeni trójwymiarowych bitew Pokémon. Nadal tak samo zabawna – i chaotyczna – jak na N64.

13. Gra karciana Pokémon na żywo [Najlepsze cyfrowe doświadczenie z grą karcianą Pokémon]

Nasz wynik 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, macOS, iOS, Android Rok wydania 2023 Twórca/twórcy The Pokémon Company Średni czas gry brak danych (gra z ciągłą aktualizacją) Ocena na Metacritic brak

Gra karciana Pokémon na żywo to nowoczesny sposób na zanurzenie się w świecie gry karcianej – idealny zarówno dla graczy rywalizujących na co dzień, jak i kolekcjonerów posiadających stosy kart z kodami. Zastępuje ona starszą platformę TCG Online, oferując elegancki, nowy wygląd, szybsze dobieranie graczy oraz pełną obsługę zestawów takich jak karty ze serii „Scarlet” i „Violet” czy „Lost Origin”.

Możesz budować talie, wykonywać codzienne zadania, otwierać cyfrowe paczki i walczyć z przeciwnikami zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. I tak, prawdziwe karty z kodami z fizycznych boosterów nadal tu działają, więc możesz zsynchronizować swoją kolekcję na różnych platformach. To sprytne ulepszenie, które wydaje się dostosowane do tego, jak fani Pokémonów korzystają dziś z TCG.

To, co wyróżnia tę grę spośród innych cyfrowych gier Pokémon, to sposób, w jaki podtrzymuje ona ducha kolekcjonerstwa znanego ze świata rzeczywistego. Dzięki kolejnym rozszerzeniom scena online pozostaje świeża, a funkcje takie jak przepustka bojowa sprawiają, że gra pozostaje satysfakcjonująca przez długi czas.

Porada od profesjonalisty Wykonuj codzienne wyzwania, aby szybko zdobywać paczki i kryształy bez wydawania prawdziwych pieniędzy.

Niezależnie od tego, czy jesteś zagłębiony w strategie gier karcianych, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z nimi, ta platforma oferuje wystarczającą elastyczność i dopracowanie, by Cię wciągnąć.

Nie jest krzykliwa ani filmowa, ale jest skuteczna – i bez wątpienia stanowi jeden z najlepszych sposobów na bycie na bieżąco między fizycznymi wydarzeniami.

Ciekawi Cię, jaka jest obecnie [najrzadsza karta Pokémonów]? Mamy dla Ciebie odpowiedź.

Nasza ocena: Przejrzysta, nowoczesna platforma zarówno dla graczy, jak i kolekcjonerów. Nie jest efektowna, ale zapewnia niekończącą się satysfakcję każdemu, kto jest uzależniony od grindowania w grach karcianych.

14. Pokémon Scarlet / Violet: The Hidden Treasure of Area Zero (DLC) [Najlepsze rozszerzenie do przygód 9. generacji]

Nasz wynik 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch (dodatek do gry Scarlet/Violet) Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Game Freak; Nintendo Średni czas gry różni się w zależności od gracza (około kilkudziesięciu godzin, jeśli ukończy się obie części) Ocena na Metacritic brak

To dwuczęściowe rozszerzenie znacznie wzbogaca erę 9. generacji. „Ukryty skarb Strefy Zero” kontynuuje wątki fabularne z gier „Pokémon Scarlet” i „Violet”, które wysyłają graczy do dwóch zupełnie różnych zakątków świata.

W części 1, „The Teal Mask”, eksplorujesz wiejski region Kitakami podczas corocznego festiwalu. Akcja toczy się w wolniejszym tempie, jest nasycona folklorem i pełna nowych postaci oraz regionalnych legend.

Część 2, „Dysk Indigo””, całkowicie zmienia ton; znajdziesz się w futurystycznej akademii bojowej z rozległymi podziemnymi strefami pełnymi różnorodnych Pokémonów.

Obie części bezpośrednio wpisują się w świat Paldeii, dzięki czemu sprawiają wrażenie naturalnego rozszerzenia podstawowej wersji gry, a nie tylko dodanej na siłę zawartości.

To nie jest tylko wypełniacz; to zawartość po ukończeniu gry o prawdziwej wartości. Otrzymujesz więcej walk, więcej fabuły, więcej postaci oraz głębsze zrozumienie tajemnic Strefy Zero. A dla graczy rywalizujących DLC dodaje nawet nowe typy walk i przedmioty do odblokowania.

Rada od profesjonalisty Najpierw ukończ główną fabułę, aby odblokować pokemony wyższego poziomu i cieszyć się płynniejszym postępem w obu częściach DLC.

Jeśli przechodzisz przez całą gamę pokemonów, to DLC stanowi prawdziwy epilog do gier „Scarlet” i „Violet” – jest to okazja, by dopiąć wszystkie wątki, poznać nowe legendarne pokemony i przygotować swoją drużynę na kolejną grę z tej serii.

Jest to również jeden z najlepszych przykładów tego, jak firma Game Freak w znaczący sposób rozwija dodatki.

Nasza ocena: Solidne, bogate fabularnie rozszerzenie, które pogłębia świat 9. generacji. Więcej historii, więcej bitew i idealne zwieńczenie przygody w Paldeie.

Często zadawane pytania

Ile gier Pokémon jest dostępnych na Switchu?

Obecnie na konsoli Nintendo Switch dostępnych jest 13 gier z serii Pokémon. Należą do nich tytuły z głównej serii, takie jak „Miecz i tarcza”, „Legends: Arceus” oraz „Scarlet & Violet”, a także gry poboczne , takie jak „UNITE” i „Pokémon Quest”. Wliczają się tu również remake’i, takie jak „Błyskotliwy diament / Lśniąca perła””. Warto śledzić nowości i dodatki DLC, ponieważ liczba ta może wzrosnąć!

Jakie gry z serii Pokémon są dostępne na Switchu?

Gry z serii Pokémon na konsolę Nintendo Switch obejmują główne gry RPG (Miecz i Tarcza, Szkarłat i Fiolet, Legendy: Arceus), remake'i (Błyszczący diament, lśniąca perła) oraz gry poboczne, takie jak UNITE, Pokémon Quest i Pokémon: Tajemnicza Jaskini: Drużyna Ratunkowa DX. Klasyczne tytuły są również dostępne za pośrednictwem usługi Nintendo Switch Online.

Od której gry Pokémon na Switchu zacząć?

Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od Naprzód, Pikachu! – jest przyjazna dla początkujących i wykorzystuje znaną mechanikę z Pokémon GO. Jeśli szukasz większej głębi, wybierz Miecz i tarcza lub Legends: Arceus. Chcesz pełnej swobody w otwartym świecie? Wypróbuj Pokémon Scarlet & Violet.

Ile jest w sumie gier Pokémon?

Na wszystkich platformach, w tym na konsolach przenośnych, stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, dostępnych jest ponad 120 gier Pokémon. Obejmuje to główne gry RPG, spin-offy, remake'i oraz nowsze tytuły, takie jak Pokémon GO, Pokémon Café Remix oraz wydania na Switch, takie jak Scarlet & Violet.

W jakiej kolejności grać w gry Pokémon?

Zacznij od gry „Naprzód, Pikachu!”, która stanowi łagodne wprowadzenie, a następnie zapoznaj się z „Miecz i tarcza” lub „Legends: Arceus”, aby zgłębić bardziej zaawansowaną mechanikę. Następnie gry „Scarlet” i „Violet” oferują rozgrywkę w pełni otwartym świecie. Jeśli masz ochotę na odrobinę nostalgii, wypróbuj remake’i, takie jak „Błyskotliwy diament” / „Lśniąca perła””.