12 jeux captivants dans le style de RimWorld (survie et construction)

Si vous êtes amateur de jeux comme RimWorld, vous connaissez le frisson que procure la gestion d’une colonie, la lutte contre les menaces environnementales et le fait de voir des histoires uniques se dérouler en fonction des décisions que vous prenez. Ces jeux mettent à l’épreuve vos instincts de survie, testent votre capacité à construire et à gérer une colonie florissante, et offrent des heures de jeu où chaque choix compte.

De la gestion des ressources au commerce, en passant par la gestion des défis liés à la météo et au climat, il y a dans cette liste un jeu pour chaque type de joueur. Découvrons ensemble les meilleures alternatives qui offrent davantage de profondeur et des expériences uniques.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à RimWorld

Si vous recherchez un jeu offrant la même profondeur et la même gestion immersive d’une colonie que RimWorld, voici nos meilleurs choix qui se distinguent par leurs univers, leurs mécanismes et leur narration uniques.

1 Kenshi 2018 Un jeu de type « bac à sable » en monde ouvert et post-apocalyptique dans lequel vous composez votre propre histoire. Choisissez votre voie : devenez combattant, mercenaire ou commerçant dans un monde immense peuplé de factions et de biomes. À l’instar de RimWorld, planifiez et gérez votre propre camp de base, construisez des fortifications et menez un groupe de colons à travers un chaos émergent. Buy now 2 Going Medieval 2021 Un jeu de construction de colonies médiévales mêlant collecte de ressources, implantation dans des colonies et défense de forteresses. Trouvez le juste équilibre entre agriculture, commerce et diplomatie pour redonner vie à une civilisation au bord de l'effondrement. Buy now 3 Clanfolk 2022 Un jeu de survie médiéval dans lequel vous incarnez le chef d’une famille que vous devez faire passer à travers des hivers rigoureux et le passage d’une génération à l’autre. Trouvez le juste équilibre entre la production de ressources et l’agriculture, à l’instar de RimWorld, tout en guidant votre colonie à travers les aléas de la vie. Buy now

Ces jeux similaires impliquent tous la création d’un univers, la gestion d’une colonie et l’observation de la manière dont celle-ci réagira aux défis de son environnement. Tous ces jeux constituent d’excellentes recommandations si vous êtes intéressé par la part de simulation et de survie présente dans RimWorld. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces 5 meilleurs choix et d’autres titres.

12 jeux similaires à RimWorld pour explorer, construire et survivre

Si vous êtes fan de RimWorld, ces 12 jeux vous offriront des expériences similaires en matière de construction de colonies, de gestion des ressources et de survie. De la survie post-apocalyptique à la construction médiévale en passant par l’exploration spatiale, chaque jeu propose un défi stratégique aux joueurs en quête d’une nouvelle aventure.

1. Kenshi [Le meilleur jeu dans l'esprit de RimWorld pour une liberté post-apocalyptique et un chaos émergent]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 Développeur Lo-Fi Games Éditeur Lo-Fi Games Durée de jeu moyenne Plus de 100 heures Note Metacritic 75 / 8,4

Kenshi est un RPG en monde ouvert de type « bac à sable » où vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Dans un décor post-apocalyptique, le jeu commence avec pour seule ressource un groupe de parias et vous propose de bâtir une nouvelle colonie prospère ou de parcourir le désert. Consultez cette liste pour découvrir d’autres jeux de type « bac à sable ».

Le jeu met davantage l’accent sur les tactiques d’escouade, la survie et les bases. Les caractéristiques individuelles des personnages, telles que leur force et leurs compétences, détermineront la manière dont ils réagiront à l’environnement et aux autres factions.

Le gameplay est très riche, car il intègre une narration émergente, grâce à laquelle toutes les décisions, qu’il s’agisse d’acheter auprès de marchands ou de défendre la base contre des groupes hostiles, influencent le déroulement du jeu. À l’instar de RimWorld, Kenshi propose un excellent gameplay de type « bac à sable » avec la collecte de ressources, le développement personnalisé des personnages et la construction de colonies.

Conseil de pro N’essayez pas de remporter tous les combats. En début de partie, prendre la fuite et ne choisir que des combats faciles est le meilleur moyen de devenir plus fort. Jouez intelligemment, et la survie deviendra bien plus facile.

Le monde ouvert est vaste et regorge de dangers : les joueurs y construisent eux-mêmes leur forteresse, prennent des décisions cruciales concernant la colonie et font face à des menaces surgissant de nulle part. En mode solo, Kenshi vous permet de tracer votre propre chemin, que ce soit en survivant dans le désert ou en bâtissant une nouvelle colonie.

Côté graphisme, le jeu plonge le joueur dans un univers sombre et post-apocalyptique grâce à un mélange de graphismes « low-poly » aux teintes sombres, créant ainsi une ambiance unique où la survie semble être le fruit d’un combat acharné. Les amateurs du chaos émergent et du gameplay de type « bac à sable » de RimWorld trouveront en Kenshi un défi de taille où liberté et survie vont de pair.

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2. Going Medieval [Le meilleur jeu dans le style de RimWorld pour construire des châteaux et survivre au Moyen Âge]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur Foxy Voxel Éditeur Mythwright Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic À déterminer / À déterminer

Going Medieval est un jeu de simulation de colonie médiévale en 3D dans lequel vous devez construire et faire prospérer une colonie dans un monde violent et post-apocalyptique. Dans ce jeu se déroulant au Moyen Âge, vous devrez vous concentrer sur la construction de châteaux à plusieurs étages, accomplir des missions, gérer vos ressources et œuvrer à la survie de vos villageois face à des saisons rigoureuses et à des raids réguliers.

Tout comme RimWorld, ce jeu met l’accent sur la gestion des ressources et la survie d’une colonie. L’accent est mis sur la gestion des besoins, des compétences et de l’humeur de chaque villageois. Pour découvrir d’autres titres sur le thème du Moyen Âge, consultez notre guide des meilleurs jeux médiévaux.

Le jeu propose une construction verticale permettant aux joueurs de concevoir et de bâtir des forteresses et des châteaux complexes. La colonie devra être agrandie et défendue, en accordant une grande attention à l'agriculture, à l'artisanat et au moral.

Conseil de pro Construisez des réserves alimentaires souterraines pour conserver vos provisions en sécurité et en bon état. Un approvisionnement alimentaire régulier est essentiel pour survivre aux hivers rigoureux et aux raids ennemis.

Au fil des saisons, vous devrez constamment réorganiser la colonie en prévision des mois d’hiver à venir et des raids menés par des groupes hostiles. Les besoins individuels, tels que le sommeil, la nourriture et les loisirs, contribuent à la profondeur et à la complexité du gameplay, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs ayant apprécié la microgestion dans RimWorld.

Sur le plan visuel, le jeu propose des graphismes 3D stylisés, avec un aspect à la fois charmant et brut qui correspond parfaitement à son cadre médiéval. La combinaison entre la construction de base, la gestion des ressources et les aspects de survie du jeu vous tiendra en haleine pendant des heures.

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3. Clanfolk [Le meilleur jeu dans l'esprit de RimWorld pour gérer la vie au fil des générations et les hivers rigoureux]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2022 Développeur MinMax Games Ltd. Éditeur MinMax Games Limited, Hooded Horse Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic À déterminer / À déterminer

Clanfolk est une simulation de survie familiale se déroulant dans les Highlands écossais, qui vous plonge tête la première dans la gestion d’une dynastie familiale confrontée aux défis brutaux d’hivers rigoureux et au changement des saisons.

Dans ce jeu, vous guiderez une famille de génération en génération, en jonglant entre la gestion des ressources, la survie et la dynamique des relations individuelles au sein de la famille. À l’instar de RimWorld, Clanfolk met l’accent sur la gestion générationnelle d’une colonie, où les besoins individuels, les compétences et les liens familiaux doivent être soigneusement entretenus pour assurer la survie.

Les mécanismes principaux du jeu s’articulent autour de la production de ressources, de l’artisanat et de la survie dans le climat rude des hautes terres. Vous devrez mener à bien des tâches telles que la chasse, l’agriculture et le commerce, tout en bâtissant un héritage pour votre famille.

Conseil de pro Faites des réserves de vêtements et de nourriture avant l’arrivée de l’hiver. Un clan bien préparé peut survivre aux mois froids tandis que d’autres meurent de froid et de faim.

Il est essentiel de gérer la construction de votre forteresse et de la protéger contre les menaces extérieures. Le changement des saisons vous oblige à vous préparer pour l’hiver, à stocker des ressources et à assurer la sécurité de tous.

Le style visuel de Clanfolk se caractérise par une esthétique 2D charmante et stylisée qui donne vie à la beauté sauvage des Highlands écossais, en mettant l’accent sur la simplicité et la fonctionnalité. Pour profiter pleinement de l’expérience immersive de Clanfolk, investir dans le meilleur écran de jeu améliorera vos graphismes et votre expérience de jeu.

Les fans de RimWorld apprécieront la microgestion approfondie, les histoires qui émergent spontanément et les défis de survie proposés par Clanfolk, ce qui en fait une suite idéale pour tous ceux qui aiment diriger une colonie dans des conditions difficiles.

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4. Factorio [Le meilleur jeu dans la veine de RimWorld pour les constructeurs passionnés et les esprits pragmatiques]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur Wube Software Éditeur Wube Software Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Note Metacritic 90 / 8,9

Factorio est un jeu de simulation d’automatisation industrielle et de logistique dans lequel vous concevez et optimisez des chaînes de production afin de construire des usines gigantesques. Vous devez gérer des ressources, planifier des systèmes efficaces et trouver un équilibre entre des besoins complexes, comme dans Rimworld, sauf qu’ici, vous vous concentrez sur l’automatisation des processus de production plutôt que sur la gestion d’une colonie.

L'aménagement urbain est essentiel pour optimiser la production industrielle et la circulation des ressources. Le jeu vous met au défi de créer des usines automatisées, ce qui garantit également le bon fonctionnement de vos systèmes sous une pression constante, tout en faisant face aux menaces occasionnelles susceptibles de perturber votre progression.

Factorio se distingue également en mode multijoueur, où vous pouvez faire équipe avec des amis pour construire ensemble des usines ou vous répartir les tâches afin d’optimiser l’efficacité. La coordination des tapis roulants et des défenses avec les autres joueurs ajoute une toute nouvelle dimension en matière de stratégie et de travail d’équipe.

Le gameplay consiste à construire et à agrandir votre usine, à relier des convoyeurs complexes et à optimiser le flux des ressources afin d’accroître l’efficacité de la production. Au fur et à mesure de votre progression, vous devrez faire face à des besoins croissants en matériaux, ce qui exigera une planification stratégique et des ajustements constants de votre conception. La menace d’attaques ennemies contre votre usine ajoute une dimension stratégique supplémentaire, car vous devrez également défendre votre base.

Conseil de pro Prévoyez suffisamment d’espace entre les machines et les tapis roulants lorsque vous planifiez votre usine. Un agencement clair et organisé facilitera grandement les améliorations et les extensions ultérieures.

Sur le plan visuel, Factorio propose une vue de dessus avec des graphismes en pixel art qui privilégient la fonctionnalité à l’esthétique, en mettant l’accent sur la complexité des systèmes d’automatisation et l’agencement de l’usine.

Les fans de RimWorld apprécieront la gestion approfondie des ressources proposée par Factorio ainsi que le défi que représente la conception d’un système efficace et autosuffisant, tout en gérant le stress lié à une expansion constante. Si vous souhaitez explorer davantage le genre stratégique, consultez cette liste des meilleurs jeux de stratégie.

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5. Judgment : Simulation de survie en temps d'apocalypse [Le meilleur jeu dans l'esprit de RimWorld pour combattre des démons et faire naître l'espoir]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2016 Développeur Suncrash Éditeur Suncrash Durée moyenne de jeu Plus de 40 heures Note Metacritic 72 / 7,6

Judgment : Simulation de survie en cas d’apocalypse est un jeu de survie apocalyptique dans lequel les joueurs guident un petit groupe de survivants au lendemain d’une invasion démoniaque. Concrètement, vous devrez décider comment construire votre colonie et la protéger contre les menaces démoniaques. Dans cette expérience de survie, vous dirigerez des survivants dans un monde post-apocalyptique tout en vous défendant contre des menaces surnaturelles.

Ce jeu mêle construction de base, gestion des ressources et survie de votre colonie, à l’instar de RimWorld. Cependant, il apporte une touche originale grâce à des éléments occultes : vous devrez non seulement défendre votre base contre des forces surnaturelles, mais aussi fabriquer des armes et recourir à la magie pour riposter.

Dans le jeu, vous devrez collecter des ressources, fabriquer des outils et ériger des défenses tout en gérant les traits de caractère et les besoins de chaque survivant. L’aspect « survie » repose sur l’état psychologique de vos personnages, qui doivent faire face aux horreurs de l’apocalypse.

Conseil de pro Constituez une équipe équilibrée composée à la fois de combattants et d’artisans. Des défenses solides et des armes puissantes sont le seul moyen de survivre aux vagues de démons.

Le jeu vous met également au défi avec des combats dynamiques, où les décisions tactiques en matière de défense et de combat sont cruciales pour votre survie. Si vous envisagez de jouer à Judgment lors de vos déplacements, n’hésitez pas à découvrir le meilleur ordinateur portable de jeu pour une expérience de jeu fluide.

Sur le plan visuel, Judgment propose une perspective isométrique vue du haut avec des graphismes de style bande dessinée, ce qui confère au jeu une atmosphère plus légère, mais néanmoins inquiétante, par rapport à d'autres simulations apocalyptiques. Il allie les défis de la construction de base au frisson des combats surnaturels.

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6. Banished [Le meilleur jeu dans l'esprit de RimWorld pour la construction de villages à l'état pur et les épreuves paisibles]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2014 Développeur Shining Rock Software Éditeur Shining Rock Software Durée moyenne de jeu Plus de 30 heures Note Metacritic 73 / 8,1

Banished est un jeu de survie et de construction de village dans lequel vous gérez un petit groupe d’exilés qui tentent de fonder une communauté prospère. Il n’y a pas de combat, ce qui, selon moi, constitue la principale différence par rapport à Rimworld. Votre priorité réside dans la gestion des ressources, la production alimentaire et le bien-être de votre population grandissante.

La construction de la ville est au cœur de Banished : vous devez gérer les ressources et la croissance dans des conditions difficiles. Si vous appréciez cet aspect de gestion urbaine, voici une liste des meilleurs jeux de construction de ville. Vous devrez jongler entre différents besoins, tels que la construction de logements, la collecte de nourriture et le maintien de la chaleur de vos villageois pendant les hivers rigoureux.

Le jeu vous met au défi de trouver un équilibre entre la croissance démographique, les ressources et les difficultés environnementales telles que les maladies, la famine et les intempéries. Les enfants grandissent et deviennent des membres productifs de votre colonie, ce qui ajoute à la difficulté de la survie à long terme.

Conseil de pro Ne faites pas croître votre population trop rapidement. Une expansion progressive vous permettra de nourrir et de prendre soin plus facilement de tout le monde lorsque les hivers rigoureux s'abattront.

L’esthétique visuelle de Banished repose sur un style 3D stylisé, avec de charmants villages médiévaux qui offrent une atmosphère apaisante et satisfaisante malgré les conditions de survie difficiles. L’accent est mis sur la planification stratégique, car chaque décision a un impact sur la réussite de votre colonie.

En résumé, votre objectif est de bâtir un village prospère à partir de zéro, en gérant les ressources et la survie. Bien que le jeu ne se concentre pas sur les traits de caractère individuels comme RimWorld, le défi de survie n’en est pas moins captivant.

Les fans de RimWorld apprécieront l’accent mis par Banished sur la microgestion et la survie, dans un esprit similaire, mais avec une approche plus paisible et axée sur la non-combativité. Le plaisir de développer et de gérer une communauté en traversant des périodes difficiles vous semblera familier et gratifiant.

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7. Timberborn [Le meilleur jeu dans l'esprit de RimWorld pour les ingénieurs « furries » et le progrès post-humain]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur Mechanistry Éditeur Mechanistry Durée moyenne de jeu Plus de 40 heures Note Metacritic À déterminer / 8,0

Timberborn est un jeu de construction de colonie dans lequel vous incarnez une civilisation de castors chargée de reconstruire le monde après la chute de l’humanité. Dans cette simulation de survie unique en son genre, vous gérerez des castors et exploiterez l’eau pour produire de l’énergie et assurer votre survie.

La nature occupe une place centrale dans Timberborn, un jeu qui met fortement l’accent sur la physique de l’eau et la gestion des ressources. Vous concevez des réseaux hydrauliques complexes, construisez des colonies à plusieurs niveaux et optimisez les chaînes de production, dans le but de faire prospérer votre colonie. Si vous aimez la gestion des ressources à la manière des jeux de stratégie en temps réel (RTS) et la conception de systèmes complexes, Timberborn est fait pour vous. Pour découvrir d’autres titres de ce genre, consultez notre guide des meilleurs jeux RTS.

Le gameplay s’articule autour de l’équilibre entre la production alimentaire, la collecte de ressources et la protection de votre communauté de castors face aux défis environnementaux, notamment les sécheresses et les inondations.

Conseil de pro Construisez dès le début des réservoirs d’eau pour vous préparer aux sécheresses. Un réservoir plein peut faire la différence entre la survie et le déclin de votre colonie.

Sur le plan visuel, Timberborn présente une esthétique charmante, avec un style coloré et cartoon qui donne vie à l’univers des castors. L’ambiance écologique du jeu apporte un changement rafraîchissant par rapport aux jeux de survie habituels, tout en proposant des défis stratégiques profonds qui exigent une planification et une gestion minutieuses.

Les fans de RimWorld apprécieront l’accent similaire mis sur la construction de colonies et la gestion des ressources, mais avec une touche unique : le contrôle des réseaux d’eau et les ingénieurs castors excentriques ajoutent une dimension ludique à la stratégie. Si vous aimez construire des systèmes complexes dans un monde post-apocalyptique, ce jeu est fait pour vous.

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8. Valheim [Le meilleur jeu dans la veine de RimWorld pour la construction de bases dans l'univers nordique et le travail d'équipe intense]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox Series X/S, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur Iron Gate Studio Éditeur Éditions Coffee Stain Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic À déterminer / À déterminer

Valheim est un jeu de survie viking se déroulant dans un monde magnifiquement généré de manière procédurale, où vous et votre équipe devez construire, survivre et explorer. À l’instar de RimWorld, il propose la construction de bases et la gestion des ressources, mais met l’accent sur l’exploration et le combat dans un univers d’inspiration nordique. Si vous aimez les RPG d'action, Valheim vous offre un excellent mélange de combat, d'exploration et de survie.

Les joueurs collectent des ressources, fabriquent des armes et des outils, et construisent des abris pour se protéger des créatures dangereuses de chaque biome. Le jeu met également l'accent sur le travail d'équipe, alors que vous affrontez des boss de plus en plus difficiles et que vous relevez des défis liés à l'environnement.

Conseil de pro Ne vous précipitez pas dans les combats contre les boss. Équipez-vous et faites d’abord des réserves de nourriture. Une équipe bien nourrie et bien préparée peut venir à bout même des ennemis les plus coriaces.

L’esthétique visuelle de Valheim est stylisée, avec un rendu « low-poly » qui rend bien la beauté sauvage de l’univers viking. Que vous exploriez des forêts denses, des plaines arides ou des montagnes gelées, le jeu vous encourage à vous adapter à chaque biome et à élaborer des stratégies avec votre équipe pour survivre.

Bien que le jeu se joue en vue à la première ou à la troisième personne, les fans de RimWorld apprécieront tout de même les mécanismes de survie et les éléments de construction de base, avec en prime des combats intenses et de l’exploration. Si vous aimez les jeux en coopération où le travail d’équipe et les compétences de survie sont essentiels, Valheim est une nouvelle étape passionnante.

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9. First Feudal [Le meilleur jeu dans l'esprit de RimWorld pour une microgestion médiévale très détaillée]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur Harpoon Games Éditeur Harpoon Games, Gamirror Games Durée moyenne de jeu Plus de 30 heures Note Metacritic À déterminer / À déterminer

First Feudal est une simulation médiévale de construction et de gestion de base qui vous place aux commandes d’un village féodal. Vous gérez tous les aspects de votre colonie, de l’attribution des tâches aux paysans à la supervision de la production de ressources, en passant par la défense contre les raids.

Tout comme RimWorld, le jeu met l’accent sur la microgestion et la survie dans un monde hostile, où chaque villageois possède un ensemble unique de compétences et de tâches qui contribuent à la croissance de votre village.

Le gameplay s'articule autour de la gestion des besoins de votre colonie : il s'agit de trouver le juste équilibre entre la production alimentaire et la construction de défenses, tout en veillant à ce que vos villageois soient bien équipés pour survivre tant aux aléas environnementaux qu'aux raids ennemis. La gestion de votre forteresse et sa défense contre les raids ennemis constituent un élément essentiel de votre survie.

Conseil de pro Affectez les paysans à des tâches correspondant à leurs compétences. Les travailleurs qualifiés accomplissent les tâches plus rapidement, ce qui rend votre village plus fort et plus efficace.

L’esthétique visuelle se caractérise par une vue de dessus avec des graphismes 2D stylisés, ce qui confère au jeu un aspect à la fois charmant et immersif. Vous devrez réfléchir de manière stratégique et utiliser vos ressources à bon escient pour assurer la survie de votre peuple et la croissance de votre village.

Les fans de RimWorld apprécieront la boucle de progression et l’accent mis sur la microgestion, où chaque décision compte pour façonner le destin de votre village. Le contrôle direct sur les tâches de vos villageois et la satisfaction de les voir accomplir leur travail plairont particulièrement à tous ceux qui aiment la gestion détaillée des colonies proposée par RimWorld.

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10. Space Haven [Meilleur jeu dans l’esprit de RimWorld pour la survie dans l’espace lointain et les drames au sein de l’équipage]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS Année de sortie 2020 Développeur Bugbyte Ltd. Éditeur Bugbyte Ltd. Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic À déterminer / À déterminer

Space Haven est un simulateur de colonie spatiale qui allie le frisson de la survie dans l’espace lointain aux subtilités de la gestion d’équipage et de la construction modulaire de vaisseaux. Vous supervisez un équipage composé d’individus dotés de personnalités, de compétences et de besoins uniques, tout en construisant et en gérant un vaisseau spatial entièrement personnalisable.

Pour les amateurs de jeux spatiaux, Space Haven allie les sensations fortes de l’exploration de l’espace lointain à la gestion d’une colonie. En prime, voici une liste des meilleurs jeux spatiaux du moment.

Le jeu vous met au défi de maintenir votre équipage en vie tout en affrontant les dangers de l’espace : pénurie de ressources, équipements défaillants et événements imprévus nécessitant des décisions tactiques. L’ampleur de la gestion de votre vaisseau spatial et de votre équipage s’accroîtra à mesure que vous étendrez vos opérations dans l’espace lointain.

Conseil de pro Veillez à ce que les quartiers de l'équipage et les postes de travail soient proches les uns des autres. Un vaisseau compact vous fait gagner du temps, permet à votre équipage de réagir plus rapidement aux situations d'urgence et réduit le stress en cas de crise.

Le gameplay met l’accent sur la gestion des ressources, l’entretien du vaisseau et la gestion des membres d’équipage, tout en essayant de survivre dans l’environnement hostile et hostile de l’espace. Chaque décision que vous prenez a une incidence sur le bien-être de votre équipage, qu’il s’agisse d’allouer des ressources ou d’attribuer des tâches. Le jeu propose également un système modulaire de construction de vaisseaux, grâce auquel vous pouvez personnaliser votre vaisseau spatial en fonction de vos besoins à mesure que vous explorez et découvrez de nouveaux secteurs de l’espace.

Sur le plan visuel, Space Haven utilise le pixel art avec un design épuré et fonctionnel qui met en valeur l’agencement du vaisseau et les opérations quotidiennes de votre équipage. Les fans de RimWorld apprécieront cette microgestion, ces drames au sein de l’équipage et ces défis de survie dans un cadre totalement nouveau : l’espace.

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11. Amazing Cultivation Simulator [Meilleur jeu dans l’esprit de RimWorld pour la gestion mystique et l’éveil martial]

Notre note 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur GSQ Games Éditeur Gamera Games Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic 73 / 6,9

Amazing Cultivation Simulator est un jeu de simulation mystique se déroulant dans un univers fantastique oriental, où vous dirigez une secte de cultivateurs dans leur quête d’éveil spirituel. À l’instar de RimWorld, vous vous concentrez sur la construction d’une base, la gestion des ressources et l’accompagnement de vos personnages dans leur progression spirituelle, tout en faisant face à des événements imprévus.

Le jeu mêle des éléments de fantasy, d’arts martiaux et de mysticisme, ce qui vous permet de développer votre secte, de former vos disciples et de vous adonner à diverses pratiques mystiques afin de libérer leur potentiel.

Conseil de pro Concentrez-vous d’abord sur la formation de quelques disciples puissants plutôt que de disperser vos ressources. Des cultivateurs puissants peuvent défendre votre secte et débloquer plus rapidement des techniques avancées.

Concrètement, vous devrez gérer des cultivateurs dotés de traits de caractère et de compétences uniques, fabriquer des potions, construire des structures complexes et œuvrer à la prospérité de votre secte. Vous devrez également relever le défi de naviguer au milieu des intrigues politiques, d’affronter des forces hostiles et de faire face à des catastrophes naturelles qui menacent l’équilibre de la croissance de votre secte.

Sur le plan visuel, Amazing Cultivation Simulator utilise un style « pixel art » qui rend parfaitement compte de la richesse de cet univers mythique, avec de magnifiques décors d’inspiration traditionnelle asiatique. Les fans de RimWorld apprécieront la microgestion approfondie, la progression spirituelle et les systèmes complexes, le tout dans un univers fantastique et dynamique.

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12. Surviving Mars [Meilleur jeu dans l’esprit de RimWorld pour gérer une utopie martienne]

Notre note 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 Développeur Haemimont Games Éditeur Paradox Interactive Durée de jeu moyenne Plus de 50 heures Note Metacritic 76 / 7,0

Surviving Mars est un jeu de gestion de colonie de science-fiction se déroulant sur la Planète Rouge, dans lequel vous dirigez un groupe de colons chargés de créer une colonie durable et prospère sur Mars. À l’instar de RimWorld, il met l’accent sur la gestion de la colonie, la collecte de ressources et la lutte constante pour la survie de vos colons dans un environnement hostile.

L’action se traduit par des défis de survie et la gestion de votre colonie dans un environnement martien hostile. Vous devrez gérer les besoins essentiels, tels que la nourriture, l’eau et l’oxygène, tout en développant votre base et en maîtrisant les subtilités de la terraformation et des arbres technologiques. Parcourez cette liste des meilleurs jeux de survie pour découvrir des titres offrant la même ambiance que Surviving Mars.

Conseil de pro Construisez dès le début des systèmes d’oxygène et d’eau de secours. Disposer de réserves peut sauver vos colons lorsque des catastrophes surviennent de manière inattendue.

Le gameplay s’articule autour de la construction d’infrastructures, de la gestion des ressources et de la survie de vos colons, tout en faisant face à des défis tels que les tempêtes de poussière, les températures glaciales et les pannes techniques. Les arbres technologiques vous permettent de débloquer des systèmes avancés et d’améliorer la durabilité de votre colonie martienne au fil du temps. À mesure que votre colonie se développe, vous devrez trouver un équilibre entre les besoins individuels des colons et la survie à long terme de l’ensemble de la colonie.

Sur le plan visuel, « Surviving Mars » se distingue par un style graphique épuré et stylisé, alliant un paysage martien futuriste à des conceptions de bases très élaborées. Les fans de « RimWorld » apprécieront le défi que représente la gestion d’une colonie dans un environnement impitoyable, en mettant à profit leur esprit stratégique pour surmonter les obstacles et faire prospérer leur utopie martienne.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à RimWorld ?

Kenshi est le meilleur jeu similaire à RimWorld. Il propose une gestion approfondie de la colonie, des mécanismes de survie et de collecte de ressources, le tout dans une expérience de type « bac à sable » en monde ouvert.

À quel genre de jeu appartient RimWorld ?

RimWorld est un jeu de simulation de gestion de colonie mêlant survie, gestion des ressources et éléments narratifs émergents ; il est souvent comparé aux jeux de survie de type « bac à sable » impliquant des prises de décision stratégiques.