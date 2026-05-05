12 jogos envolventes parecidos com o RimWorld (sobrevivência e construção)
Se és fã de jogos como o RimWorld, sabes bem a emoção de gerir uma colónia, enfrentar ameaças ambientais e ver histórias únicas a desenrolarem-se a partir das decisões que tomas. Estes jogos desafiam os teus instintos de sobrevivência, testam a tua capacidade de construir e gerir um povoado próspero e oferecem horas de jogo em que cada escolha conta.
Desde a gestão de recursos ao comércio, ou a enfrentar os desafios do tempo e do clima, há um jogo nesta lista para cada tipo de jogador. Vamos mergulhar nas melhores alternativas que oferecem mais profundidade e experiências únicas.
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As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao RimWorld
Se estás à procura de um jogo que ofereça a mesma profundidade e gestão imersiva de uma colónia que o RimWorld, aqui estão as nossas principais escolhas, que se destacam pelas suas definições, mecânicas e narrativas únicas.
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Kenshi 2018Um jogo sandbox pós-apocalíptico de mundo aberto onde crias a tua própria história. Escolhe a tua vida como lutador, mercenário ou comerciante num mundo enorme com facções e biomas. Tal como no RimWorld, planeia e gere o teu próprio acampamento base, constrói uma fortificação e lidera um grupo de colonos no meio do caos emergente.
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Going Medieval 2021Um jogo medieval de construção de colónias com recolha de recursos, estabelecimento de colónias e defesa de fortalezas. Equilibra a agricultura, o comércio e a diplomacia para restaurar a civilização à beira do colapso.
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Clanfolk 2022Um jogo de sobrevivência medieval onde te pões a gerir uma família durante invernos rigorosos e ao longo de várias gerações. Equilibra a produção de recursos e a agricultura, à semelhança do RimWorld, enquanto guias a tua colónia pelos altos e baixos da vida.
Todos estes jogos semelhantes envolvem a construção de mundos, a gestão da colonização e ver como a tua colónia vai reagir aos desafios do seu ambiente. Todos estes jogos são excelentes recomendações se a combinação de simulação e sobrevivência do RimWorld for algo que te interessa. Continua a ler para descobrires mais sobre estas 5 escolhas de topo e outros títulos.
12 jogos como o RimWorld para explorar, construir e sobreviver
Se és fã do RimWorld, estes 12 jogos vão oferecer experiências semelhantes na construção de colónias, gestão de recursos e sobrevivência. Desde a sobrevivência pós-apocalíptica até à construção medieval e à exploração espacial, cada jogo oferece um desafio estratégico para os jogadores que procuram uma nova aventura.
1. Kenshi [O melhor jogo ao estilo RimWorld para liberdade pós-apocalíptica e caos emergente]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2018
|Desenvolvedor
|Lo-Fi Games
|Editora
|Lo-Fi Games
|Tempo médio de jogo
|Mais de 100 horas
|Pontuação no Metacritic
|75 / 8,4
O Kenshi é um RPG de mundo aberto do tipo sandbox, onde fazes o que bem entenderes durante o jogo. Com um cenário pós-apocalíptico, o jogo começa com nada mais do que um grupo de marginalizados e tem como objetivo construir um novo povoado próspero ou percorrer o deserto. Dá uma olhadela nesta lista para veres mais jogos do tipo sandbox.
O jogo centra-se mais nas táticas de esquadrão, na sobrevivência e nas bases. Os atributos individuais das personagens, como a força e as habilidades, vão determinar como estas vão reagir ao ambiente e às outras facções.
A jogabilidade é muito profunda, pois inclui uma narrativa emergente, através da qual todas as decisões — desde fazer compras aos comerciantes até defender a base de grupos hostis — influenciam o desenrolar do jogo. Tal como no RimWorld, o Kenshi tem uma excelente jogabilidade tipo sandbox, com recolha de recursos, desenvolvimento personalizado de personagens e construção de colónias.
Não tentes ganhar todas as lutas. No início do jogo, fugir e escolher lutas fáceis é a melhor maneira de te tornares mais forte. Joga com inteligência e a sobrevivência torna-se muito mais fácil.
O mundo aberto é vasto e cheio de perigos, onde os jogadores constroem a própria fortaleza, tomam decisões cruciais sobre a colónia e enfrentam ameaças que surgem do nada. Para jogos a um jogador, o Kenshi permite-te traçar o teu próprio caminho, seja a sobreviver no deserto ou a construir um novo povoado.
No que diz respeito aos gráficos, o jogo retrata um cenário sombrio e pós-apocalíptico com uma mistura de arte low-poly desgastada, o que cria uma atmosfera única em que a sobrevivência parece ser conquistada com muito esforço. Os fãs do caos emergente e da jogabilidade tipo sandbox do RimWorld vão descobrir que o Kenshi oferece um bom desafio, onde a liberdade e a sobrevivência andam de mãos dadas.
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2. Going Medieval [O melhor jogo ao estilo do RimWorld para construir castelos e sobreviver à Idade das Trevas]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2021
|Desenvolvedor
|Foxy Voxel
|Editora
|Mythwright
|Tempo médio de jogo
|Mais de 50 horas
|Pontuação no Metacritic
|A definir / A definir
Going Medieval é um simulador de colónia medieval em 3D, no qual tens a missão de construir e manter um povoado num mundo violento e pós-colapso. Ambientado na Idade das Trevas, vais concentrar-te na construção de castelos de vários andares, na realização de tarefas, na gestão dos teus recursos e na luta pela sobrevivência dos teus aldeões, enfrentando estações rigorosas e ataques frequentes.
Tal como no RimWorld, o jogo centra-se na gestão de recursos e na sobrevivência de uma colónia. A ênfase está na gestão das necessidades, competências e estados de espírito de cada aldeão. Para mais títulos com temática medieval, dá uma vista de olhos no nosso guia dos melhores jogos medievais.
O jogo oferece construção vertical, onde os jogadores podem projetar e construir fortalezas e castelos complexos. A colónia terá de ser expandida e defendida, com grande atenção à agricultura, ao artesanato e ao moral.
Constrói um armazém subterrâneo para manter os mantimentos seguros e frescos. Um abastecimento constante de comida é a chave para sobreviver a invernos rigorosos e a ataques inimigos.
À medida que as estações mudam, vais ter de reajustar constantemente a colónia, antecipando-te aos meses de inverno que se aproximam e aos ataques de grupos hostis. Necessidades individuais, como sono, comida e lazer, contribuem para a profundidade e complexidade da jogabilidade, o que torna este jogo uma opção fantástica para quem gostou da microgestão do RimWorld.
Visualmente, o jogo apresenta gráficos 3D estilizados, com um aspeto encantador mas realista que se adequa ao seu cenário medieval. A combinação de construção de bases, gestão de recursos e os aspetos de sobrevivência do jogo vão manter-te entretido durante horas.
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3. Clanfolk [O melhor jogo ao estilo de RimWorld para gerir a vida ao longo de gerações e invernos rigorosos]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2022
|Desenvolvedor
|MinMax Games Ltd.
|Editora
|MinMax Games Limited, Hooded Horse
|Tempo médio de jogo
|Mais de 50 horas
|Pontuação no Metacritic
|A definir / A definir
Clanfolk é uma simulação de sobrevivência de uma família das Terras Altas da Escócia que te atira de cabeça à gestão de uma dinastia familiar, enfrentando os desafios brutais de invernos rigorosos e mudanças de estações.
Neste jogo, vais guiar uma família de geração em geração, equilibrando a gestão de recursos, a sobrevivência e a dinâmica das relações individuais dentro da família. Tal como o RimWorld, o Clanfolk centra-se na gestão de colónias ao longo de várias gerações, onde as necessidades individuais, as competências e os laços familiares têm de ser cuidadosamente cultivados para que se consiga sobreviver.
A mecânica central do jogo gira em torno da produção de recursos, da criação de itens e da sobrevivência ao clima rigoroso das Terras Altas. Vais gerir tarefas como a caça, a agricultura e o comércio, tudo isto enquanto constróis um legado para a tua família.
Faz um stock de roupa e comida antes do inverno chegar. Um clã bem preparado consegue sobreviver aos meses frios, enquanto os outros congelam e passam fome.
É essencial gerires a construção da tua fortaleza e mantê-la protegida contra ameaças externas. A mudança das estações obriga-te a preparar-te para o inverno, a armazenar recursos e a manter toda a gente em segurança.
O estilo visual do Clanfolk apresenta uma estética 2D encantadora e estilizada que dá vida à beleza agreste das Terras Altas da Escócia, com foco na simplicidade e na funcionalidade. Para aproveitar ao máximo a experiência imersiva do Clanfolk, investir no melhor monitor de jogos vai melhorar os teus gráficos e a tua jogabilidade.
Os fãs de RimWorld vão apreciar a microgestão aprofundada, as histórias emergentes e os desafios de sobrevivência em Clanfolk, o que o torna o próximo passo ideal para quem gosta de gerir uma colónia em tempos difíceis.
4. Factorio [O melhor jogo ao estilo de RimWorld para construtores obsessivos e mentes eficientes]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2020
|Desenvolvedor
|Wube Software
|Editora
|Wube Software
|Tempo médio de jogo
|Mais de 100 horas
|Pontuação no Metacritic
|90 / 8,9
O Factorio é um jogo de simulação de automação industrial e logística, onde projetas e otimizas linhas de produção para construir fábricas gigantescas. Tens de gerir recursos, planear sistemas eficientes e equilibrar necessidades complexas, tal como no Rimworld, só que aqui o foco está na automação dos processos de produção, em vez de gerir uma colónia.
O planeamento urbano é fundamental à medida que otimizas a produção fabril e o fluxo de recursos. O jogo desafia-te a criar fábricas automatizadas, o que também garante que os teus sistemas funcionem sem problemas sob pressão constante, ao mesmo tempo que lidas com ameaças ocasionais que podem atrapalhar o teu progresso.
O Factorio também se destaca no modo multijogador, onde podes juntar-te a amigos para construírem fábricas em conjunto ou dividirem tarefas para obter a máxima eficiência. Coordenar correias transportadoras e defesas com os outros acrescenta uma dimensão totalmente nova de estratégia e trabalho em equipa.
A jogabilidade envolve construir e expandir a tua fábrica, ligar correias transportadoras complexas e otimizar o fluxo de recursos para aumentar a eficiência da produção. À medida que avanças, vais enfrentar uma procura cada vez maior de materiais, o que exige um planeamento estratégico e ajustes constantes ao teu projeto. A ameaça de inimigos a atacarem a tua fábrica acrescenta mais uma dimensão estratégica, já que também tens de defender a tua base.
Deixa bastante espaço entre as máquinas e as correias quando estiveres a planear a tua fábrica. Um layout limpo e organizado facilita muito as atualizações e expansões mais tarde.
Visualmente, o Factorio tem uma perspetiva de cima para baixo com gráficos em pixel art que privilegiam a função em detrimento da forma, focando-se nas complexidades dos sistemas de automação e no layout da fábrica.
Os fãs de RimWorld vão adorar a gestão aprofundada de recursos do Factorio e o desafio de conceber um sistema eficiente e autossustentável, tudo isto enquanto lidam com o stress da expansão constante. Se estiveres curioso para explorar mais o género de estratégia, dá uma vista de olhos nesta lista dos melhores jogos de estratégia.
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5. Judgment: Simulação de Sobrevivência no Apocalipse [O melhor jogo ao estilo RimWorld para combater demónios e construir esperança]
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2016
|Desenvolvedor
|Suncrash
|Editora
|Suncrash
|Tempo médio de jogo
|Mais de 40 horas
|Pontuação no Metacritic
|72 / 7,6
Judgment: Simulação de Sobrevivência ao Apocalipse é um jogo de sobrevivência apocalíptico onde os jogadores guiam um pequeno grupo de sobreviventes pelas consequências de uma invasão demoníaca. Basicamente, vais decidir como construir a tua colónia e protegê-la das ameaças demoníacas. Nesta experiência de sobrevivência, vais liderar os sobreviventes num mundo pós-apocalíptico enquanto te defendes contra ameaças sobrenaturais.
Este jogo inclui a construção de bases, a gestão de recursos e a sobrevivência da tua colónia, à semelhança do RimWorld. No entanto, este jogo traz uma reviravolta emocionante com elementos ocultos, em que não só defendes a tua base contra forças sobrenaturais, como também crias armas e magia para ripostar.
No jogo, vais recolher recursos, criar ferramentas e construir defesas, ao mesmo tempo que geres as características e necessidades de cada sobrevivente. O aspeto da sobrevivência é determinado pelos estados psicológicos das tuas personagens, à medida que estas lidam com os horrores do apocalipse.
Forma uma equipa equilibrada com lutadores e artesãos. Defesas sólidas e armas poderosas são a única forma de sobreviver às ondas de demónios.
O jogo também te desafia com combate dinâmico, onde as decisões táticas na defesa e no combate são cruciais para a sobrevivência. Se estás a pensar jogar o Judgment em viagem, não deixes de dar uma vista de olhos ao melhor portátil para jogos, para uma experiência de jogo sem interrupções.
Visualmente, o Judgment tem uma perspetiva isométrica de cima para baixo com gráficos de estilo cartoon, o que dá ao jogo uma atmosfera mais leve, mas ainda assim sinistra, em comparação com outros simuladores apocalípticos. Combina os desafios da construção de bases com a emoção das batalhas sobrenaturais.
6. Banished [O melhor jogo ao estilo RimWorld para a construção pura de aldeias e dificuldades pacíficas]
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2014
|Desenvolvedor
|Shining Rock Software
|Editora
|Shining Rock Software
|Duração média do jogo
|Mais de 30 horas
|Pontuação no Metacritic
|73 / 8,1
O Banished é um jogo de sobrevivência e construção de aldeias, onde geres um pequeno grupo de exilados que tentam estabelecer uma comunidade próspera. Não há combate, o que diria ser a maior diferença em relação ao Rimworld. O teu foco principal é a gestão de recursos, a produção de alimentos e garantir o bem-estar da tua população em crescimento.
A construção da cidade está no centro de Banished, onde geres recursos e o crescimento em condições adversas. Se adoras a vertente de construção de cidades deste jogo, aqui tens uma lista dos melhores jogos de construção de cidades. Vais ter de conciliar várias necessidades, como construir casas, recolher comida e manter os teus aldeões aquecidos durante os invernos rigorosos.
O jogo desafia-te a equilibrar o crescimento populacional, os recursos e as dificuldades ambientais, como doenças, fome e condições meteorológicas adversas. As crianças crescem e tornam-se membros produtivos da tua colónia, o que aumenta os desafios de sobrevivência a longo prazo.
Não aumentes a tua população demasiado depressa. Expandir-te aos poucos torna mais fácil alimentar e cuidar de toda a gente quando chegam os invernos rigorosos.
A estética visual do Banished é em 3D estilizado, com encantadoras aldeias medievais que oferecem uma atmosfera satisfatória e pacífica, apesar dos elementos de sobrevivência difíceis. A ênfase está no planeamento estratégico, já que cada decisão tem impacto no sucesso do teu povoado.
Basicamente, o teu objetivo é construir uma aldeia próspera a partir do zero, gerindo recursos e garantindo a sobrevivência. Embora não se concentre em traços de caráter individuais como o RimWorld, o desafio de sobrevivência é igualmente cativante.
Os fãs de RimWorld vão apreciar o foco de Banished na microgestão e na sobrevivência de forma semelhante, mas com uma abordagem mais pacífica e sem combate. A alegria de expandir e gerir uma comunidade em tempos difíceis vai parecer-te familiar e gratificante.
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7. Timberborn [O melhor jogo ao estilo RimWorld para engenheiros furries e progresso pós-humano]
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2021
|Desenvolvedor
|Mechanistry
|Editora
|Mechanistry
|Tempo médio de jogo
|Mais de 40 horas
|Pontuação no Metacritic
|A definir / 8,0
O Timberborn é um jogo de construção de colónias onde comandas uma civilização de castores encarregada de reconstruir o mundo após a queda da humanidade. Nesta simulação de sobrevivência única, vais gerir os castores, aproveitando a água para obter energia e garantir a sobrevivência.
A natureza é fundamental em Timberborn, que se concentra fortemente na física da água e na gestão de recursos. Vais construir sistemas hídricos complexos, edificar povoações com vários níveis e otimizar cadeias de produção, com o objetivo de fazer a tua colónia prosperar. Se curtes a gestão de recursos ao estilo RTS e a construção de sistemas complexos, o Timberborn vai certamente satisfazer-te. Para mais títulos ao estilo RTS, dá uma vista de olhos no nosso guia dos melhores jogos RTS.
A jogabilidade gira em torno de equilibrar a produção de alimentos, a recolha de recursos e a proteção da tua comunidade de castores contra desafios ambientais, incluindo secas e inundações.
Constrói um reservatório de água logo no início para te preparares para as secas. Um reservatório cheio pode ser a diferença entre sobreviver e ver a tua colónia secar.
Visualmente, o Timberborn tem uma estética encantadora, com um estilo colorido e caricatural que dá vida ao mundo dos castores. A atmosfera ecológica do jogo é uma mudança refrescante em relação aos jogos de sobrevivência habituais, mas continua a oferecer desafios estratégicos profundos que exigem um planeamento e uma gestão cuidadosos.
Os fãs do RimWorld vão gostar do foco semelhante na construção de colónias e na gestão de recursos, mas com um toque único: o controlo sobre os sistemas hídricos e os engenheiros castores excêntricos acrescentam uma camada divertida à estratégia. Se adoras construir sistemas complexos num mundo pós-apocalíptico, este jogo é a escolha perfeita.
GAMES LIKE TIMBERBORN
8. Valheim [O melhor jogo ao estilo do RimWorld para a construção de bases nórdicas e trabalho de equipa brutal]
|A nossa pontuação
7.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox Series X/S, Xbox One
|Ano de lançamento
|2021
|Desenvolvedor
|Iron Gate Studio
|Editora
|Editora Coffee Stain
|Duração média do jogo
|Mais de 50 horas
|Pontuação no Metacritic
|A determinar / A determinar
O Valheim é um jogo de sobrevivência viking que se passa num mundo lindíssimo gerado proceduralmente, onde tu e a tua equipa têm de construir, sobreviver e explorar. Tal como o RimWorld, inclui a construção de bases e a gestão de recursos, mas com foco na exploração e no combate num cenário inspirado na mitologia nórdica. Se gostas de RPGs de ação, o Valheim oferece uma excelente mistura de combate, exploração e sobrevivência.
Os jogadores recolhem recursos, criam armas e ferramentas e constroem abrigos para se protegerem das criaturas perigosas de cada bioma. O jogo também aposta no trabalho em equipa, à medida que enfrentas chefes cada vez mais difíceis e superas desafios ambientais.
Não te precipites nas lutas contra os chefes. Equipa-te e faz um stock de comida primeiro. Uma equipa bem alimentada e preparada consegue derrotar até os inimigos mais difíceis.
A estética visual do Valheim é estilizada, com um aspeto low-poly que capta a beleza agreste do mundo viking. Quer estejas a explorar florestas densas, planícies áridas ou montanhas geladas, o jogo incentiva-te a adaptar-te a cada bioma e a traçar estratégias com a tua equipa para sobreviver.
Embora o jogo seja jogado numa perspetiva em primeira ou terceira pessoa, os fãs de RimWorld vão continuar a apreciar as mecânicas de sobrevivência e os elementos de construção de bases, com o bónus adicional de combate intenso e exploração. Se gostas de jogos cooperativos onde o trabalho de equipa e as competências de sobrevivência são fundamentais, o Valheim é o próximo passo emocionante.
GAMES LIKE VALHEIM
9. First Feudal [O melhor jogo ao estilo de RimWorld para microgestão medieval prática]
|A nossa pontuação
7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2021
|Desenvolvedor
|Harpoon Games
|Editora
|Harpoon Games, Gamirror Games eu
|Tempo médio de jogo
|Mais de 30 horas
|Pontuação no Metacritic
|A definir / A definir
O First Feudal é um jogo medieval de simulação de construção e gestão de bases que te coloca no controlo direto de uma aldeia feudal. Geres todos os aspetos do teu povoado, desde atribuir tarefas aos camponeses até supervisionar a produção de recursos e defender-te contra ataques.
Tal como no RimWorld, o jogo dá ênfase à microgestão e à sobrevivência num mundo hostil, onde cada aldeão tem um conjunto único de competências e tarefas que contribuem para o crescimento da tua aldeia.
A jogabilidade gira em torno de gerir as necessidades da tua colónia, equilibrar a produção de alimentos, construir defesas e garantir que os teus aldeões estão bem equipados para sobreviver tanto aos desafios ambientais como aos ataques inimigos. Gerir a tua fortaleza e defendê-la dos ataques inimigos é uma parte essencial da tua sobrevivência.
Atribui aos camponeses tarefas que correspondam às suas competências. Os trabalhadores qualificados concluem as tarefas mais depressa, tornando a tua aldeia mais forte e eficiente.
A estética visual apresenta uma perspetiva de cima para baixo com gráficos 2D estilizados, o que dá ao jogo um aspeto encantador e envolvente. Vais precisar de pensar estrategicamente e usar os teus recursos com sabedoria para manter o teu povo vivo e a tua aldeia a crescer.
Os fãs do RimWorld vão apreciar o ciclo de progressão e o foco na microgestão, onde cada decisão conta para moldar o destino da tua aldeia. O controlo direto sobre as tarefas dos teus aldeões e a satisfação de os ver a desempenhar as suas funções vão fazer com que quem adora a gestão detalhada de colónias do RimWorld se sinta em casa.
GAMES LIKE FIRST FEUDAL
10. Space Haven [O melhor jogo ao estilo de RimWorld para sobrevivência no espaço profundo e drama entre a tripulação]
|A nossa pontuação
6.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, macOS
|Ano de lançamento
|2020
|Desenvolvedor
|Bugbyte Ltd.
|Editora
|Bugbyte Ltd.
|Tempo médio de jogo
|Mais de 50 horas
|Pontuação no Metacritic
|A definir / A definir
O Space Haven é um simulador de colónia espacial que combina a emoção da sobrevivência no espaço profundo com as complexidades da gestão da tripulação e da construção modular de naves. Vais supervisionar uma tripulação composta por indivíduos com personalidades, competências e necessidades únicas, ao mesmo tempo que constróis e geres uma nave espacial totalmente personalizável.
Para quem gosta de jogos espaciais, o Space Haven combina a emoção da exploração do espaço profundo com a gestão de colónias. Como bónus, aqui tens uma lista dos melhores jogos espaciais que existem.
O jogo desafia-te a manter a tua tripulação viva enquanto enfrentas os perigos do espaço: escassez de recursos, equipamento avariado e situações inesperadas que exigem decisões táticas. A dimensão da gestão da tua nave espacial e da tua tripulação vai aumentando à medida que expandes as tuas operações no espaço profundo.
Mantém os aposentos da tripulação e as estações de trabalho próximos uns dos outros. Uma nave compacta poupa tempo, permite que a tua tripulação responda mais rapidamente a emergências e reduz o stress durante as crises.
A jogabilidade centra-se na gestão de recursos, na manutenção da nave e na gestão dos membros da tripulação, tudo isto enquanto tentas sobreviver no ambiente hostil e adverso do espaço. Cada decisão que tomares afeta o bem-estar da tua tripulação, seja na distribuição de recursos ou na atribuição de tarefas. O jogo também apresenta um sistema modular de construção de naves, onde podes personalizar a tua nave espacial de acordo com as tuas necessidades, à medida que exploras e descobres novos setores do espaço.
Visualmente, o Space Haven usa pixel art com um design simples e funcional que destaca a disposição da nave e as operações diárias da tua tripulação. Os fãs do RimWorld vão adorar a mesma microgestão, o drama da tripulação e os desafios de sobrevivência em uma definição completamente nova: o espaço.
11. Simulador de Cultivo Incrível [O melhor jogo ao estilo RimWorld para gestão mística e iluminação marcial]
|A nossa pontuação
6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2021
|Desenvolvedor
|GSQ Games
|Editora
|Gamera Games
|Tempo médio de jogo
|Mais de 50 horas
|Pontuação no Metacritic
|73 / 6,9
O Incrível Simulador de Cultivo é um jogo de simulação místico que se passa num mundo de fantasia oriental, onde geres uma seita de cultivadores na sua jornada rumo à iluminação espiritual. Tal como no RimWorld, concentras-te na construção de uma base, na gestão de recursos e em guiar as tuas personagens ao longo da sua evolução espiritual, enquanto lidas com eventos inesperados.
O jogo combina elementos de fantasia, artes marciais e misticismo, o que te permite fazer crescer a tua seita, treinar os teus discípulos e envolver-te numa variedade de práticas místicas para libertar o potencial deles.
Concentra-te primeiro em treinar alguns discípulos fortes, em vez de espalhares demasiado os recursos. Cultivadores poderosos podem defender a tua seita e desbloquear técnicas avançadas mais rapidamente.
Basicamente, vais ter de gerir cultivadores com características e habilidades únicas, criar poções, construir estruturas complexas e trabalhar para a prosperidade da tua seita. Também vais enfrentar o desafio de lidar com intrigas políticas, forças hostis e desastres naturais que ameaçam o equilíbrio do crescimento da tua seita.
Visualmente, o Simulador de Cultivo Incrível usa pixel art que capta o mundo rico e mítico com definições lindas e de inspiração tradicional asiática. Os fãs do RimWorld vão curtir a microgestão aprofundada, a progressão espiritual e os sistemas complexos, tudo num mundo de fantasia cheio de vida.
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12. Surviving Mars [O melhor jogo ao estilo de RimWorld para gerir uma utopia marciana]
|A nossa pontuação
6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2018
|Desenvolvedor
|Haemimont Games
|Editora
|Paradox Interactive
|Tempo médio de jogo
|Mais de 50 horas
|Pontuação no Metacritic
|76 / 7,0
Sobre o «Surviving Mars» é um jogo de construção de colónias de ficção científica que se passa no Planeta Vermelho, onde geres um grupo de colonos encarregados de criar uma colónia sustentável e próspera em Marte. Tal como o RimWorld, centra-se na gestão da colónia, na recolha de recursos e numa luta constante pela sobrevivência dos teus colonos num ambiente hostil.
A ação passa por desafios de sobrevivência e pela manutenção da tua colónia num ambiente marciano hostil. Vais ter de gerir necessidades essenciais, como comida, água e oxigénio, ao mesmo tempo que expandes a tua base e lidares com as complexidades da terraformação e das árvores tecnológicas. Explora esta lista dos melhores jogos de sobrevivência para descobrires títulos com a mesma vibe que o «Sobreviver em Marte»».
Constrói sistemas de oxigénio e água de reserva logo no início. Ter reservas pode salvar os teus colonos quando os desastres surgem de improviso.
A jogabilidade gira em torno da construção de infraestruturas, da gestão de recursos e de manter os teus colonos vivos enquanto enfrentas desafios como tempestades de poeira, temperaturas glaciais e falhas técnicas. As árvores tecnológicas permitem-te desbloquear sistemas avançados e melhorar a sustentabilidade do teu assentamento marciano ao longo do tempo. À medida que a tua colónia cresce, vais ter de equilibrar as necessidades de cada colono com a sobrevivência a longo prazo de toda a colónia.
Visualmente, o «Sobreviver em Marte»» apresenta um estilo artístico simples e estilizado, combinando uma paisagem marciana futurista com designs complexos das bases. Os fãs do «RimWorld» vão adorar o desafio de gerir uma colónia num ambiente implacável, usando o seu raciocínio estratégico para superar obstáculos e fazer crescer a sua utopia marciana.
GAMES LIKE SURVIVING MARS
Perguntas frequentes
Qual é o melhor jogo parecido com o RimWorld?
O Kenshi é o melhor jogo parecido com o RimWorld. Oferece uma gestão aprofundada da colónia, sobrevivência e recolha de recursos, com uma experiência de mundo aberto e estilo sandbox.
Que tipo de jogo é o RimWorld?
O RimWorld é um jogo do género de simulação de gestão de colónias com elementos de sobrevivência, gestão de recursos e narrativa emergente, frequentemente comparado a jogos de sobrevivência do tipo «sandbox» com tomada de decisões estratégicas.