9 giochi simili a Destiny 2 per la tua prossima avventura nel 2026

Hai voglia di altri giochi come Destiny 2 per alimentare la tua ossessione per gli sparatutto fantascientifici? Allacciati le cinture, Guardiano: questa guida è il tuo biglietto d’ingresso per avventure epiche che non hanno nulla da invidiare al capolavoro pieno di bottino di Bungie!

Che tu sia affascinato dal mix di Destiny 2 fatto di sparatorie frenetiche, raid cooperativi o bottino per cui vale la pena macinare ore di gioco , ho raccolto una selezione di giochi simili che regalano lo stesso brivido. Immaginati a fare squadra con gli amici, a falciare orde di alieni o a dare la caccia all’arma perfetta in mondi vastissimi e pieni di segreti.

Dagli sparatutto in stile MMO-lite ai giochi di ruolo d’azione, questi titoli catturano la magia del caos PvE e PvP di Destiny 2. Ho selezionato giochi che trovano il giusto equilibrio tra trama, combattimenti e progressione, affrontando problemi comuni come le missioni ripetitive o un endgame poco entusiasmante con meccaniche innovative e universi vivaci.

Giochi con gli amici o esplori da solo? In entrambi i casi, questi titoli ti regaleranno emozioni forti, dagli avvincenti scontri a squadre alle coinvolgenti missioni in single-player.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Destiny 2

Hai voglia di giochi simili a Destiny 2? Questi titoli eccezionali catturano perfettamente l’atmosfera degli sparatutto fantascientifici, mescolando sparatorie mozzafiato, missioni cooperative e cacce al bottino avvincenti che ti terranno incollato allo schermo. Con mondi ricchi, meccaniche RPG approfondite e un multiplayer elettrizzante, sono il meglio del meglio per gli appassionati di battaglie epiche e avventure basate sulla progressione su PS5 o PC.

Ogni gioco offre un tocco unico, dal lavoro di squadra tattico alle caotiche cacce al bottino, garantendoti ore infinite di divertimento.

1 Warframe 2013 Uno sparatutto cooperativo free-to-play con azione ninja, personalizzazione e epiche battaglie fantascientifiche. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Uno sparatutto-looter sfrenato con un umorismo stravagante, tantissime armi e cacce al caveau in modalità cooperativa. Buy now 3 Outriders: Worldslayer 2022 Uno sparatutto fantascientifico dal tono crudo, con combattimenti intensi e ricchi bottini per la modalità cooperativa. Buy now

Pronto per altro caos cosmico? Scorri verso il basso per vedere la lista completa! La mia guida approfondita analizza il gameplay, le caratteristiche e spiega perché questi titoli sono perfetti per chi va a caccia di bottino, sia che tu giochi da solo o in squadra. Non perdertela: trova subito la tua prossima ossessione!

9 giochi simili a Destiny 2 che ti terranno incollato allo schermo per ore

Sei ancora su di giri per Destiny 2? Queste proposte offrono un gameplay simile con nuovi mondi futuristici, configurazioni uniche e tantissimo bottino da raccogliere. Unisci le forze con altri giocatori – o gioca da solo – e dai un’occhiata a queste alternative stellari.

1. Warframe [Il miglior sparatutto free-to-play di fantascienza in stile parkour]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS (versione per Android in sviluppo) Anno di uscita 2013 Sviluppatore Digital Extremes Durata media di gioco 80+ ore Caratteristiche uniche Combattimenti in stile parkour, oltre 50 Warframe con abilità uniche, gioco multipiattaforma, armi Incarnon trasformabili

Pronto per il caos nell’iperspazio? Warframe è il tuo biglietto d’ingresso per una frenesia fantascientifica free-to-play che rivaleggia con il caos basato sul loot di Destiny 2. Fatti strada tra i nemici nei panni di un Tenno, brandendo oltre 50 Warframe personalizzabili: immagina tute in biometallo con poteri pazzeschi come esplosioni magnetiche o negromanzia.

L’azione in stile parkour è una vera bomba: ti permette di fare capriole e scatti nelle sfide cooperative con gli amici. Macina punti per ottenere armi, crea equipaggiamento pazzesco come archi esplosivi e personalizza il tuo equipaggiamento con le skin Voidshell per un look da urlo.

Anche se la trama può sembrare un po’ frammentaria e il grinding è impegnativo per i principianti, la community è accogliente e il gioco multipiattaforma mantiene le squadre affiatate. Se ti piace Destiny 2 e adori le meccaniche precise dei giochi di combattimento, l’universo in continua espansione di Warframe è il parco giochi perfetto per i cacciatori di bottino.

Perché l’abbiamo scelto Un gioco free-to-play all’insegna del grinding con ninja spaziali e oltre 50 Warframe dotati di poteri pazzeschi

Parkour che ti permette di saltare da un livello all’altro, correre sui muri e fare capriole per ottenere uccisioni in grande stile

Aggiornato costantemente con nuovi equipaggiamenti e azione online in squadra multipiattaforma

Perfetto per chi ama giochi simili a Destiny 2 ma desidera combattimenti ancora più veloci e folli

Il mio verdetto: Warframe è praticamente il sogno più sfrenato di ogni cacciatore di bottino – puro caos spaziale con movimenti così fluidi che ti dimenticherai persino di stare macinando livelli. Se vuoi esplorare un mondo in continua evoluzione senza spendere un centesimo, questo è il tuo biglietto per il caos nell’iperspazio.

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Cosa ne pensano i giocatori

DEClPHER ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco davvero piacevole per chi è alle prime armi: il gameplay è molto fluido e comunque molto divertente.

2. Borderlands 3 [Il miglior sparatutto caotico con bottino e quattro nuovi Vault Hunter]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, Stadia Anno di uscita 2019 Sviluppatore Gearbox Software Durata media di gioco 23 ore Caratteristiche uniche Armi generate proceduralmente, quattro classi uniche con diverse abilità, stile grafico cel-shaded

Cacciatori del Vault, radunatevi! Borderlands 3 è una festa all’insegna del bottino che soddisfa la tua voglia di Destiny 2, distinguendosi al contempo tra i migliori giochi sparatutto in prima persona.

Scegli tra quattro classi pazzesche – come i pugni eterei di Amara o gli amici bestiali di FL4K – e fatti strada nel caos di Pandora con miliardi di armi, dai fucili lanciafiamme a quelli che insultano i nemici!

La modalità cooperativa è fantastica: ti permette di affrontare insieme ai tuoi amici missioni stravaganti e boss per ottenere un bottino epico. La grafica in stile cel-shading è accattivante e l’umorismo è deliziosamente folle, anche se la trama è un po’ leggera. Con alberi delle abilità approfonditi e una modalità multigiocatore senza interruzioni, è una vera festa per i giocatori di Destiny 2 che adorano macinare punti per ottenere equipaggiamento e battaglie caotiche.

Perché l’abbiamo scelto Armi che sparano fiamme, laser o che semplicemente insultano i tuoi nemici

Quattro nuovi cacciatori del Vault con alberi delle abilità molto articolati

Perfetto se ami l’azione degli sparatutto in prima persona e vuoi giocare con gli amici in una pura follia cooperativa

La scelta giusta se cerchi un gameplay simile a quello di Destiny 2, ma con più risate e un bottino decisamente più stravagante

Il mio verdetto: Borderlands 3 è una carneficina senza sosta, battute a tutto volume e bottini che ti fanno venire voglia di spaccare il forziere prima del tuo amico. Se ti piace Destiny 2 ma hai bisogno di una dose di follia, non perderti questo circo a colpi di pistola.

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Cosa dicono i giocatori

bankerlmth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ne vale davvero la pena. Le scene di sparatorie e la varietà di armi sono incredibili, e i numerosi pianeti e ambienti sono bellissimi e variegati.

3. Outriders: Worldslayer [Il miglior sparatutto fantascientifico dark per bottino e configurazioni]

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Anno di uscita 2022 Sviluppatore People Can Fly Durata media di gioco 32 ore Caratteristiche uniche Alberi delle abilità approfonditi, equipaggiamento personalizzabile, crossplay, quattro classi con poteri unici

Per chi ama Destiny 2 ma vorrebbe che fosse un po’ più cupo, Outriders: Worldslayer è lo sparatutto fantascientifico crudo e realistico che stavi aspettando.

Tuffati su Enoch nei panni di un Altered personalizzabile, brandendo poteri come esplosioni vulcaniche o spaccature temporali, e unisciti ad altri giocatori per intense battaglie contro nemici mostruosi. Gli alberi delle abilità ampliati e l’equipaggiamento ricco di mod ti permettono di creare configurazioni pazzesche, come cecchini corazzati o maghi infuocati. I combattimenti frenetici e la ricerca del bottino creano dipendenza, anche se la storia è un po’ breve e la fase finale del gioco può sembrare ripetitiva.

Perfetta per i fan di Destiny 2 che vanno pazzi per i giochi di ruolo con meccaniche complesse e azione a squadre, questa espansione aggiunge nuove aree e sfide che ti terranno il dito sul grilletto. Il crossplay permette di giocare in gruppo su diverse piattaforme, rendendo questo sparatutto in terza persona una scelta eccellente per le avventure all’insegna del bottino.

Perché l’abbiamo scelto Combattimenti brutali in cui puoi fermare il tempo o sciogliere i nemici con proiettili all’acido

Importanti elementi RPG che ti permettono di ottimizzare le build per diventare cecchini corazzati o maghi piromani

Una modalità cooperativa che mantiene alta la tensione in ogni scontro, sia nella campagna che nelle sfide di fine gioco

Pensato per i giocatori che vogliono sopravvivere al crudele inferno spaziale post-apocalittico e uscirne più potenti che mai

Il mio verdetto: Worldslayer è un gioco crudo e pieno zeppo di eventi che spingono il tuo equipaggiamento al limite. Se sei alla ricerca del ciclo di loot di Destiny 2 ma vuoi un’atmosfera più cupa e combattimenti più letali, questo è il tuo punto di non ritorno.

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Cosa ne pensano i giocatori

AIDSGhost ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Per 20 dollari è davvero un ottimo affare: l'equipaggiamento aggiuntivo e gli alberi delle abilità danno un sacco di flessibilità alle configurazioni. La trama extra ha un sacco di elementi interessanti che però non sono stati sviluppati a fondo

4. Battlefield 6 [La migliore esperienza di guerra multigiocatore su larga scala]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore DICE Durata media di gioco Oltre 50 ore Caratteristiche uniche Battaglie su larga scala con 128 giocatori, ambienti distruttibili, gameplay basato sulle classi, combattimenti con veicoli

Cerchi una guerra totale su vasta scala? Battlefield 6 riporta l’iconica serie alle sue origini con combattimenti intensi a squadre che soddisferanno la tua voglia di azione in squadra, proprio come in Destiny 2.

Comanda carri armati, pilota elicotteri o scendi in campo come fante su mappe tentacolari progettate per scontri epici. Il sistema di classi premia il lavoro di squadra, permettendoti di supportare la tua squadra come medico, ingegnere o specialista d’assalto. Gli ambienti distruttibili fanno sì che nessuna partita sia uguale all’altra: rasi al suolo edifici, fai saltare ponti e rimodella il campo di battaglia a tuo vantaggio.

Sebbene si concentri maggiormente sul PvP rispetto all’approccio PvE di Destiny 2, le soddisfacenti meccaniche di combattimento, i sistemi di progressione e la sinergia di squadra lo rendono perfetto per i Guardiani assetati del caos competitivo del multiplayer.

Perché l'abbiamo scelto Battaglie gigantesche con 128 giocatori che fanno sembrare ogni partita un film di guerra epico

Ambienti distruttibili che ti permettono di rimodellare il campo di battaglia nel bel mezzo dello scontro

Lavoro di squadra basato sulle classi che premia il coordinamento e il gioco di squadra

Veicoli a non finire – dai carri armati ai jet – per chi cerca varietà nei combattimenti

Il mio verdetto: Battlefield 6 è puro caos multiplayer su scala cinematografica. Se ami le dinamiche di squadra di Destiny 2 ma vuoi una guerra realistica e su larga scala con carri armati ed esplosioni, questa sarà la tua prossima ossessione.

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Cosa ne pensano i giocatori

TacticalRecon47 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Finalmente sembra di nuovo il classico Battlefield. Le partite da 128 giocatori sono pazzesche e la distruzione non stanca mai. Il migliore dai tempi di BF4.

5. The Division 2 [Il miglior sparatutto tattico con loot in un’ambientazione realistica]

Il nostro voto 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Anno di uscita 2019 Sviluppatore Massive Entertainment Durata media di gioco 30 ore Caratteristiche uniche Combattimenti tattici basati sulla copertura, gadget tecnologici, mondo aperto dinamico, sistema di clan

Agenti, preparatevi! The Division 2 è un capolavoro tattico che riprende alla perfezione l’atmosfera cooperativa e il sistema di bottino di Destiny 2 in una Washington post-apocalittica. Nei panni di un agente della Division, imparerai a padroneggiare il combattimento basato sulle coperture, utilizzando gadget high-tech e armi per riconquistare la città.

I suoi ricchi sistemi RPG ti permettono di personalizzare le configurazioni per il tiro da cecchino, il ruolo di tank o il caos con i droni, con i bottini che alimentano la tua esperienza di gioco.

Il mondo aperto è mozzafiato, pieno di missioni e segreti, anche se giocare da solo può risultare impegnativo. Con clan solidi e una modalità multigiocatore, è un sogno per i giocatori di Destiny 2 che amano la strategia e il lavoro di squadra. Gli aggiornamenti regolari mantengono i contenuti sempre freschi, rendendolo un gioco imperdibile per gli appassionati di sparatutto in terza persona alla ricerca di profondità e immersione.

Perché l'abbiamo scelto Una Washington D.C. completamente ricostruita dopo il collasso, dove ogni angolo di strada nasconde bottino o pericolo

Crea il tuo agente per farti strada nelle missioni da cecchino, da tank o con attacchi dronati

Gioco online in clan e squadre che premia il lavoro di squadra tanto quanto l’abilità con le armi

L’alternativa realistica alla fantascienza: più strategia, ma la stessa gratificante caccia al bottino

Il mio verdetto: The Division 2 sostituisce i laser spaziali con tattiche del mondo reale, rendendo ogni scontro a fuoco ancora più intenso. Se vuoi sopravvivere alla guerra urbana con la tua squadra e giocare a un titolo che sia tanto teso quanto gratificante, questo gioco non lo dimenticherai.

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Cosa ne pensano i giocatori

Dwarkarn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uno dei miei giochi preferiti di sempre.

6. Halo Infinite [Il miglior sparatutto arena free-to-play con emozioni da film]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore 343 Industries Durata media di gioco 11 ore Caratteristiche uniche Campagna open-world, meccanica del rampino, multiplayer free-to-play, crossplay

Con il suo sistema di combattimento raffinato e il multiplayer esplosivo, Halo Infinite richiama le emozioni adrenaliniche di Destiny 2. Nei panni di Master Chief, sfreccerai attraverso il mondo aperto di Zeta Halo, facendo fuori i nemici dei Banished con armi iconiche come il fucile da battaglia o il rampino per una mobilità pazzesca.

La campagna è epica e il multiplayer free-to-play offre emozioni da arena e grandi battaglie a squadre, perfette per chi ama la modalità cooperativa.

Il loot è più scarso rispetto a Destiny 2 e la progressione può sembrare un po’ ripetitiva, ma il crossplay tiene unite le squadre. Con una grafica mozzafiato e meccaniche ben calibrate, è un must per i giocatori che desiderano scontri a fuoco cinematografici in stile FPS e un’atmosfera competitiva. Tuffati nell’azione e traccia la tua strada verso la gloria!

Perché l'abbiamo scelto Master Chief è tornato in azione, con quella classica atmosfera da FPS ma con un tocco moderno

Un multiplayer free-to-play che stravolge il caos delle arene con battaglie di squadra su vasta scala

La mobilità grazie al rampino che rende ogni salto un momento da highlight

Gioco online multipiattaforma, così puoi unirti alla squadra indipendentemente dalla tua console

Il mio verdetto: Halo Infinite unisce la nostalgia alla raffinatezza di nuova generazione; ti aspettano scontri a fuoco che non dimenticherai mai. Se cerchi un gioco che mescoli l’adrenalina della competizione con lo stile cinematografico, questo fa proprio al caso tuo.

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Cosa ne pensano i giocatori

AscendedViking7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Direi che Halo Infinite ha il gameplay di base migliore di tutta la serie. È davvero incredibile per la maggior parte del tempo

7. Remnant II [Il miglior sparatutto cooperativo con bottino e mondi procedurali cupi]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Gunfire Games Durata media di gioco 22 ore Caratteristiche uniche Mondi generati proceduralmente, archetipi variegati, combattimenti incentrati sui boss, crossplay

Questo titolo è uno sparatutto-RPG ricco di atmosfera che unisce la caccia al bottino in modalità cooperativa di Destiny 2 a mondi oscuri e generati proceduralmente.

Scegli tra personaggi unici come l’Handler con il suo fedele cane o l’esplosivo Firestorm Invoker, e affronta boss grotteschi per ottenere equipaggiamento epico. I dungeon casuali rendono ogni partita sempre nuova, perfetti per unirsi in squadra e superare battaglie difficili.

La profonda personalizzazione delle build e la ricerca del bottino creano dipendenza, anche se la trama è un po’ scarsa. Perfetto per chiunque sia appassionato della modalità cooperativa impegnativa e della rigiocabilità di Destiny 2: l’atmosfera cruda e il gunplay serrato di Remnant II rendono ogni vittoria ancora più dolce. Tuffati nel caos con il supporto al crossplay!

Perché l'abbiamo scelto Ha personaggi stravaganti come gli Handler che brandiscono cani o gli Invoker che scagliano elementi

Un'atmosfera da horror spaziale generata proceduralmente, così nessuna partita è mai uguale all’altra

Una ricerca di bottino avvincente con elementi RPG che ti permettono di far evolvere continuamente il tuo personaggio

Pensato per chi vuole sopravvivere a boss brutali insieme agli amici e dividersi il bottino

Il mio verdetto: Remnant II è come il cugino contorto di Destiny 2; più incubo post-apocalittico, più caos imprevedibile. Se vuoi un gioco che trasformi ogni scontro in una scommessa e ogni vittoria in una soddisfazione, non puoi perderti questo delirio da bullet hell.

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Cosa ne pensano i giocatori

kribmeister ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il gioco è fantastico, è divertente costruire le strutture e quasi tutte le armi e i bottini sono una gioia da trovare.

8. Anthem [Il miglior sparatutto a squadre con azioni acrobatiche in un mondo mozzafiato]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore BioWare Durata media di gioco 18 ore Caratteristiche uniche Volo con la tuta Javelin, combattimenti basati su combo, quattro classi distinte di esosuit

Se ti piace il gioco di squadra di Destiny 2, Anthem ti offre proprio questo, con in più un’azione mozzafiato in eleganti tute mech e una splendida ambientazione aliena.

Scegli tra quattro esotute – come il robusto Colossus o l’agile Interceptor – e scatena combo di esplosioni elementali e colpi corpo a corpo.

Le missioni di squadra e la raccolta di bottino sono il punto forte, anche se la trama non va molto in profondità e il gioco nel lungo periodo manca di spessore. Le meccaniche di volo sono fantastiche e rendono ogni battaglia epica, ma i problemi con i server possono essere fastidiosi. Perfetto per i fan di Destiny 2 che desiderano combattimenti dinamici e gioco di squadra, Anthem offre un’esperienza divertente e coinvolgente.

Perché l'abbiamo scelto Quattro tute da giavellotto, ognuna con personaggi e stili di gioco unici, da quelle super resistenti a quelle fulminee

Un combattimento che è un po’ Iron Man, un po’ Battlefield, ma tutto adrenalinico

Combo elementali e colpi corpo a corpo che ti fanno sentire invincibile nel senso migliore del termine

Missioni cooperative online e cacce al bottino per chi ama la pura sinergia di squadra

Il mio verdetto: Anthem si è guadagnato una reputazione un po’ altalenante, ma quando funziona, vola alto. Se vuoi giocare a un titolo in cui il cielo è la tua arena e il suolo è solo un posto dove ricaricare, questo è il tuo biglietto per un futuro ad alta quota.

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Cosa ne pensano i giocatori

wasptube1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Anthem è un gioco fantastico, con scenari bellissimi, e vale davvero la pena provarlo: gioca in cooperativa e divertiti!

9. Monster Hunter: World [Il miglior gioco cooperativo per macinare punti, bottino e cacce gigantesche]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Capcom Durata media di gioco 48 ore Caratteristiche uniche 14 tipi di armi, creazione di mostri, ecosistemi dinamici, caccia in cooperativa

Cacciatori, affilate le vostre lame! Monster Hunter: World offre un sistema di raccolta bottino in stile Destiny 2 con intense battaglie cooperative contro bestie gigantesche in ecosistemi vivaci.

Scegli tra 14 armi, come le doppie lame o i balestre pesanti, e crea equipaggiamento dalle parti dei mostri per affrontare cacce più impegnative. Unisciti agli altri per battaglie epiche contro i draghi, con una progressione approfondita e combattimenti appaganti.

La curva di apprendimento è ripida, ma la ricompensa è enorme. Ideale per i giocatori di Destiny 2 che amano le sfide cooperative e la creazione di equipaggiamento: il ricco mondo di World e l’atmosfera cross-play ti terranno incollato allo schermo. Uccidi, crea, ripeti: epico!

Perché l'abbiamo scelto 14 tipi di armi, così ogni caccia sembra un gioco nuovo

Crea l'equipaggiamento con le parti dei mostri e sopravvivi a combattimenti che mettono alla prova la tua pazienza e abilità

Ecosistemi vasti e vivaci che premiano le tattiche basate sull’esplorazione e il lavoro di squadra

Cacce cooperative online che regalano lo stesso brivido dei raid di Destiny 2, ma con artigli ancora più grandi

Il mio verdetto: Monster Hunter: World è la caccia al bottino riportata alle sue origini: pura sopravvivenza contro bestie che vogliono farti fuori. Se vuoi dedicare ore a una caccia e uscirne con il bottino, qui ti sentirai proprio a tuo agio.

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Cosa ne pensano i giocatori

Falcorn042 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È uno dei migliori giochi multiplayer, se riesci a convincere un amico a cacciare con te.

Il mio giudizio complessivo su giochi simili a Destiny 2

Scegliere l'alternativa giusta a Destiny 2 dipende dal tuo stile di gioco e dal fatto che tu giochi da solo o in squadra. Ecco come capire quale gioco fa al caso tuo:

Se cerchi un gioco d’azione fantascientifico free-to-play → Warframe o Halo Infinite . Entrambi offrono tantissime ore di gioco senza spendere un centesimo: Warframe per chi ama il grinding con un sacco di loot, Halo per chi cerca l’adrenalina delle arene competitive.



o . Entrambi offrono tantissime ore di gioco senza spendere un centesimo: Warframe per chi ama il grinding con un sacco di loot, Halo per chi cerca l’adrenalina delle arene competitive. Per una modalità cooperativa caotica con gli amici → Borderlands 3 o Outriders: Worldslayer . Miliardi di armi e umorismo stravagante in Borderlands, oppure atmosfere più cupe e creazione di build brutali in Outriders.



o . Miliardi di armi e umorismo stravagante in Borderlands, oppure atmosfere più cupe e creazione di build brutali in Outriders. Per un gameplay tattico a squadre → The Division 2 o Battlefield 6 . Combattimenti realistici e strategici che premiano il lavoro di squadra: guerra urbana a Washington D.C. o battaglie colossali con 128 giocatori.



o . Combattimenti realistici e strategici che premiano il lavoro di squadra: guerra urbana a Washington D.C. o battaglie colossali con 128 giocatori. Per una raccolta di bottino impegnativa → Remnant II o Monster Hunter: World. Boss brutali e dungeon generati proceduralmente in Remnant, oppure epiche battute di caccia alle bestie in Monster Hunter.

Qualunque sia la tua preferenza, questi giochi offrono le emozioni legate al bottino che i f an di Destiny 2 bramano. Scegline uno e tuffati nell’azione!

Domande frequenti