9 gier podobnych do „Destiny 2” na Twoją kolejną przygodę w 2026 roku

Masz ochotę na więcej gier takich jak „Destiny 2”, które podsycą Twoją obsesję na punkcie strzelanek science fiction? Zapnij pasy, Strażniku – ten przewodnik to Twoja przepustka do epickich przygód, które mogą konkurować z pełnym łupów arcydziełem studia Bungie!

Niezależnie od tego, czy wciągnęło cię w „Destiny 2” połączenie dynamicznej strzelaniny, kooperacyjnych rajdów, czy łupów , o które warto walczyć , zebrałem podobne gry, które dostarczają takich samych emocji. Wyobraź sobie, jak łączysz siły z kumplami, miażdżysz hordy obcych lub polujesz na idealną broń z boskim zestawem statystyk w rozległych światach pełnych tajemnic.

Od strzelanek typu MMO-lite po RPG akcji – te gry oddają magię chaosu trybów PvE i PvP z „Destiny 2”. Wybrałem tytuły, które doskonale balansują fabułę, walkę i postępy w grze, rozwiązując typowe problemy, takie jak powtarzalne misje czy nudna końcówka gry, dzięki świeżym mechanikom i barwnym światom.

Grasz ze znajomymi czy eksplorujesz świat w pojedynkę? Tak czy inaczej, te tytuły dostarczają mnóstwo emocji – od ekscytujących drużynowych starć po wciągające zadania dla jednego gracza.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Destiny 2”

Masz ochotę na gry podobne do „Destiny 2”? Te wyjątkowe tytuły doskonale oddają klimat strzelanek science fiction, łącząc zapierające dech w piersiach strzelaniny, misje kooperacyjne i wciągające zbieranie łupów, które sprawiają, że nie możesz się od nich oderwać. Dzięki bogatym światom, rozbudowanej mechanice RPG i ekscytującemu trybowi wieloosobowemu są one prawdziwą perełką dla fanów epickich bitew i przygód opartych na postępach w grze na PS5 lub PC.

Każda z tych gier ma swój niepowtarzalny charakter – od taktycznej pracy zespołowej po chaotyczne polowania na łupy – gwarantując niekończące się godziny zabawy.

1 Warframe 2013 Darmowa strzelanka kooperacyjna z akcją w stylu ninja, możliwością personalizacji postaci i epickimi bitwami w klimacie science fiction. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Szalona strzelanka typu looter-shooter z niecodziennym humorem, mnóstwem broni i trybem kooperacyjnym polegającym na poszukiwaniu skarbów. Buy now 3 Outriders: Worldslayer 2022 Surowa strzelanka science fiction z intensywną walką i bogatymi łupami w trybie kooperacyjnym. Buy now

Gotowi na więcej kosmicznego chaosu? Przewińcie w dół, aby zobaczyć pełną listę! W moim szczegółowym przewodniku omówiłem rozgrywkę, funkcje oraz powody, dla których te tytuły są idealne dla łowców łupów – niezależnie od tego, czy gracie solo, czy w drużynie. Nie przegapcie tego – już teraz znajdźcie swoją kolejną obsesję!

9 gier podobnych do Destiny 2, które sprawią, że będziesz grać godzinami

Wciąż jesteś pod wrażeniem „Destiny 2”? Te propozycje oferują podobną rozgrywkę z nowymi futurystycznymi światami, unikalnymi konfiguracjami postaci i mnóstwem łupów do zebrania. Połącz siły z innymi graczami – lub graj solo – i sprawdź te znakomite alternatywy.

1. Warframe [Najlepsza darmowa strzelanka science fiction z elementami parkour]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS (wersja na Androida w przygotowaniu) Rok wydania 2013 Twórca Digital Extremes Średni czas rozgrywki ponad 80 godzin Unikalne cechy Walka w stylu parkour, ponad 50 Warframe'ów z unikalnymi umiejętnościami, rozgrywka międzyplatformowa, transformujące się bronie Incarnon

Gotowi na szaleństwo w nadprzestrzeni? Warframe to wasza przepustka do darmowej, pełnej akcji gry science fiction, która dorównuje chaosowi opartemu na łupach w Destiny 2. Przedzierajcie się przez hordy wrogów jako Tenno, posługując się ponad 50 konfigurowalnymi Warframe’ami – wyobraźcie sobie bio-metalowe kombinezony z niesamowitymi mocami, takimi jak wybuchy magnetyczne czy nekromancja.

Akcja oparta na parkourze to świetna zabawa, pozwalająca na wykonywanie salt i szybkich szarż podczas wspólnych wyzwań z przyjaciółmi. Zbieraj broń, twórz szalone wyposażenie, takie jak łuki wybuchowe, i stylizuj swój ekwipunek za pomocą skórek Voidshell, aby wyglądać jak najbardziej efektownie.

Chociaż fabuła może wydawać się niejednolita, a grind jest wymagający dla nowicjuszy, społeczność jest przyjazna, a rozgrywka międzyplatformowa sprawia, że drużyny trzymają się razem. Jeśli lubisz „Destiny 2” i cenisz dopracowaną mechanikę gier walki, stale rozwijający się świat „Warframe” to raj dla łowców łupów.

Dlaczego to wybraliśmy Darmowa gra o kosmicznych ninja, w której trzeba ciężko pracować, z ponad 50 Warframe’ami o niesamowitych mocach

Parkour, który pozwala skakać po poziomach, biegać po ścianach i wykonywać akrobacje, by stylowo eliminować przeciwników

Gra stale rozbudowywana o nowe elementy wyposażenia i międzyplatformową rozgrywkę online w drużynach

Idealna dla fanów gier podobnych do „Destiny 2”, którzy pragną jeszcze szybszych i bardziej szalonych walk

Nasza opinia: Warframe to w zasadzie spełnienie marzeń łowcy łupów – czysty kosmiczny chaos z tak płynną rozgrywką, że zapomnisz, że grindujesz. Jeśli chcesz odkrywać ewoluujący świat bez wydawania ani grosza, to właśnie ta gra jest twoim biletem do chaosu w hiperprzestrzeni.

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Opinie graczy

DEClPHER ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To gra, która naprawdę sprawia przyjemność początkującym – rozgrywka jest bardzo przyjemna i mimo wszystko daje mnóstwo frajdy.

2. Borderlands 3 [Najlepsza chaotyczna strzelanka z łupami i czterema nowymi Łowcami Skarbów]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, Stadia Rok wydania 2019 Twórca Gearbox Software Średni czas gry 23 godziny Unikalne cechy Broń generowana proceduralnie, cztery unikalne klasy z wieloma umiejętnościami, styl graficzny cel-shading

Łowcy skarbów, zbierzcie się! Borderlands 3 to prawdziwa eksplozja łupów, która zaspokoi waszą tęsknotę za Destiny 2, a jednocześnie plasuje się wśród najlepszych gier FPS.

Wybierz jedną z czterech szalonych klas – na przykład eteryczne pięści Amary lub bestie-towarzysze FL4K-a – i przedzieraj się przez chaos na Pandorze, korzystając z niezliczonej ilości broni, od karabinów miotających ogień po te, które obrażają wrogów!

Tryb kooperacji błyszczy, pozwalając tobie i twoim znajomym zmierzyć się z dziwacznymi misjami i bossami w poszukiwaniu epickich łupów. Grafika w stylu cel-shadingu przyciąga wzrok, a humor jest uroczo szalony, choć fabuła wydaje się nieco zbyt lekka. Dzięki rozbudowanym drzewkom umiejętności i płynnej rozgrywce wieloosobowej to prawdziwa gratka dla graczy „Destiny 2”, którzy uwielbiają grindowanie w poszukiwaniu ekwipunku i chaotyczne bitwy.

Dlaczego to wybraliśmy Broń, która strzela płomieniami, laserami lub po prostu obraża przeciwników

Czterech nowych łowców skarbów z rozbudowanymi drzewkami umiejętności

Idealna gra, jeśli kochasz akcję FPS i chcesz grać ze znajomymi w czystym, kooperacyjnym szaleństwie

Idealny wybór, jeśli szukasz rozgrywki podobnej do „Destiny 2”, ale z większą dawką śmiechu i o wiele dziwniejszym łupem

Nasza ocena: „Borderlands 3” to niekończąca się rzeź, głośne żarty i łupy, które sprawiają, że chcesz rozbić skrzynię z łupami przed swoim kumplem. Jeśli lubisz „Destiny 2”, ale potrzebujesz dawki szaleństwa, nie przegap tego cyrku z bronią.

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Co mówią gracze

bankerlmth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Naprawdę warto. Strzelaniny i różnorodność broni są niesamowite, a liczne planety i lokacje są piękne i zróżnicowane.

3. Outriders: Worldslayer [Najlepsza mroczna strzelanka science fiction pod względem łupów i konfiguracji postaci]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Rok wydania 2022 Twórca People Can Fly Średni czas rozgrywki 32 godziny Unikalne cechy Rozbudowane drzewka umiejętności, sprzęt z możliwością modyfikacji, crossplay, cztery klasy postaci z unikalnymi mocami

Dla tych, którzy kochają Destiny 2, ale woleliby, żeby gra miała mroczniejszy klimat, Outriders: Worldslayer to surowa strzelanka science fiction, na którą czekaliście.

Wciel się w postać „Altered” z możliwością personalizacji, dysponującą mocami takimi jak wybuchy wulkaniczne czy szczeliny czasowe, i dołącz do drużyny, by stoczyć zacięte bitwy z potwornymi przeciwnikami. Rozbudowane drzewka umiejętności i sprzęt z mnóstwem modyfikacji pozwalają tworzyć szalone konfiguracje postaci, takie jak snajperskie czołgi czy ognistych magów. Szybka walka i zbieranie łupów są wciągające, choć fabuła jest nieco krótka, a końcowa faza gry może wydawać się monotonna.

To idealna propozycja dla fanów „Destiny 2”, którzy pragną gier RPG z rozbudowaną mechaniką i akcją opartą na pracy zespołowej. To rozszerzenie wprowadza nowe obszary i wyzwania, które zapewnią ci mnóstwo zabawy. Funkcja crossplay pozwala na wspólną rozgrywkę na różnych platformach, dzięki czemu ta strzelanka z perspektywy trzeciej osoby jest doskonałym wyborem dla miłośników przygód opartych na zdobywaniu łupów.

Dlaczego to wybraliśmy Brutalna walka, w której zatrzymujesz czas lub topisz przeciwników pociskami z kwasem

Rozbudowane elementy RPG, dzięki którym możesz optymalizować buildy, tworząc snajperskie czołgi lub piromanckich magów

Tryb kooperacji, który podtrzymuje napięcie w każdej walce, czy to w kampanii, czy podczas grindowania w końcowej fazie gry

Stworzona dla graczy, którzy chcą przetrwać surowy, postapokaliptyczny kosmiczny piekielny krajobraz i wyjść z tego jako potęga

Nasza opinia: „Worldslayer” to surowa gra, pełna wydarzeń, które wystawiają twój ekwipunek na ciężką próbę. Jeśli szukasz pętli łupów znanej z „Destiny 2”, ale wolisz mroczniejszy klimat i bardziej śmiercionośne walki, to jest to punkt, z którego nie ma już powrotu.

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Co mówią gracze

AIDSGhost ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Za 20 dolarów to świetna gra – dodatkowe elementy wyposażenia i drzewka umiejętności zapewniają dużą elastyczność przy tworzeniu postaci. Dodatkowa fabuła zawiera mnóstwo fajnych elementów, które po prostu nie zostały w pełni rozwinięte

4. Battlefield 6 [Najlepsza gra wieloosobowa z walkami na dużą skalę]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca DICE Średni czas gry ponad 50 godzin Unikalne cechy Wielkoskalowe bitwy dla 128 graczy, zniszczalne otoczenie, rozgrywka oparta na klasach postaci, walka pojazdami

Szukasz totalnej wojny na ogromną skalę? Battlefield 6 przywraca kultową serię do jej korzeni dzięki intensywnej walce opartej na działaniach drużynowych, która zaspokoi Twoją tęsknotę za akcją zespołową znaną z Destiny 2.

Władaj czołgami, pilotuj helikoptery lub ruszaj do akcji jako żołnierz piechoty na rozległych mapach zaprojektowanych z myślą o epickich starciach. System klas nagradza pracę zespołową, pozwalając ci wspierać swój oddział jako medyk, inżynier lub specjalista od szturmu. Niszczalne otoczenie oznacza, że żadne dwa mecze nie przebiegają tak samo – burz budynki, wysadzaj mosty i przekształcaj pole bitwy na swoją korzyść.

Chociaż gra kładzie większy nacisk na tryb PvP niż na PvE, na którym skupia się „Destiny 2”, satysfakcjonująca rozgrywka strzelecka, systemy rozwoju postaci oraz synergia drużynowa sprawiają, że jest to idealna propozycja dla Strażników spragnionych konkurencyjnego chaosu w trybie wieloosobowym.

Dlaczego to wybraliśmy Ogromne bitwy dla 128 graczy, dzięki którym każdy mecz przypomina epicki film wojenny

Zniszczalne otoczenie, które pozwala zmieniać układ pola bitwy w trakcie walki

Praca zespołowa oparta na klasach postaci, która nagradza koordynację i grę w oddziale

Mnóstwo pojazdów – od czołgów po odrzutowce – dla graczy, którzy cenią sobie różnorodność w walce

Nasza opinia: „Battlefield 6” to czyste wieloosobowe szaleństwo na kinową skalę. Jeśli uwielbiasz dynamikę drużynową z „Destiny 2”, ale pragniesz realistycznej, wielkoskalowej wojny z czołgami i eksplozjami, to będzie to twoja kolejna obsesja.

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Co mówią gracze

TacticalRecon47 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 W końcu znów czuć klimat klasycznego „Battlefield”. Mecze dla 128 graczy są niesamowite, a zniszczenia nigdy się nie nudzą. Najlepsza część od czasów BF4.

5. The Division 2 [Najlepsza taktyczna strzelanka typu looter-shooter w realistycznej scenerii]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Rok wydania 2019 Twórca Massive Entertainment Średni czas rozgrywki 30 godzin Unikalne cechy Taktyczna walka z wykorzystaniem osłon, gadżety technologiczne, dynamiczny otwarty świat, system klanów

Agenci, przygotujcie się! The Division 2 to taktyczne arcydzieło, które doskonale oddaje klimat współpracy i łupów zn any z Destiny 2 w postapokaliptycznej Waszyngtonie. Jako agent Division opanujesz walkę z wykorzystaniem osłon, posługując się zaawansowanymi technologicznie gadżetami i bronią, aby odzyskać miasto.

Bogate systemy RPG pozwalają dostosować konfigurację postaci do snajperki, tankowania lub siania chaosu za pomocą dronów, a łupy motywują do dalszej gry.

Otwarty świat jest oszałamiający, pełen misji i tajemnic, choć gra w pojedynkę może wydawać się trudna. Dzięki silnym klanom i trybowi wieloosobowemu jest to marzenie dla graczy „Destiny 2”, którzy kochają strategię i pracę zespołową. Regularne aktualizacje zapewniają świeżość zawartości, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów strzelanek z perspektywy trzeciej osoby, pragnących głębi i immersji.

Dlaczego to wybraliśmy W pełni rozwinięty Waszyngton po katastrofie, gdzie na każdym rogu czai się łup lub niebezpieczeństwo

Stwórz swojego agenta, by jako snajper, „czołg” lub za pomocą dronów przedzierać się przez misje

Rozgrywka online w klanach i drużynach, w której praca zespołowa jest równie ważna jak umiejętności strzeleckie

Realistyczna alternatywa dla science fiction: więcej strategii, ta sama satysfakcja z zdobywania łupów

Nasza ocena: W grze „The Division 2” kosmiczne lasery zastąpiono taktyką opartą na realiach świata rzeczywistego, dzięki czemu każda strzelanina jest bardziej intensywna. Jeśli chcesz przetrwać walkę w terenie miejskim wraz ze swoją drużyną i zagrać w grę, która jest równie pełna napięcia, co satysfakcjonująca, ta pozycja na pewno pozostanie w Twojej pamięci.

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Co mówią gracze

Dwarkarn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jedna z moich ulubionych gier wszech czasów.

6. Halo Infinite [Najlepsza darmowa strzelanka arenowa z kinowymi emocjami]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Producent 343 Industries Średni czas gry 11 godzin Unikalne cechy Kampania w otwartym świecie, mechanika haka, tryb wieloosobowy typu free-to-play, crossplay

Dzięki dopracowanej rozgrywce strzeleckiej i dynamicznej rozgrywce wieloosobowej Halo Infinite przypomina pełną energii grę Destiny 2. Wcielając się w Master Chiefa, będziesz przemierzać otwarty świat Zeta Halo, niszcząc wrogów z frakcji Banished za pomocą kultowych broni, takich jak karabin bojowy, lub haka, który zapewnia niesamowitą mobilność.

Kampania jest epicka, a darmowy tryb wieloosobowy zapewnia emocje na arenach i wielkie bitwy drużynowe, idealne dla miłośników trybu kooperacyjnego.

System łupów jest mniej rozbudowany niż w „Destiny 2”, a postępy w grze mogą wydawać się nieco żmudne, ale crossplay pozwala drużynom pozostać zjednoczonymi. Dzięki oszałamiającej grafice i dopracowanej mechanice jest to pozycja obowiązkowa dla graczy spragnionych kinowych strzelanin w gatunku FPS i rywalizacji. Wskocz do gry i wytycz własną drogę do wielkości!

Dlaczego to wybraliśmy Master Chief wraca do akcji, łącząc klasyczny klimat strzelanek FPS z nowoczesnymi akcentami

Darmowa gra wieloosobowa, która wywołuje chaos na arenie dzięki ogromnym bitwom drużynowym

Mobilność dzięki hakowi, dzięki której każdy skok wydaje się momentem godnym najlepszych ujęć

Rozgrywka online na różnych platformach, dzięki czemu możesz tworzyć drużyny niezależnie od posiadanego sprzętu

Nasza ocena: „Halo Infinite” łączy nostalgię z dopracowaniem na miarę nowej generacji; czekają na ciebie strzelaniny, których nigdy nie zapomnisz. Jeśli szukasz gry, która łączy emocje rywalizacji z kinową rozmachą, ta pozycja jest gotowa, byś ją odkrył.

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Co mówią gracze

AscendedViking7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Powiedziałbym, że „Halo Infinite” ma najlepszą podstawową rozgrywkę w całej serii. Przez większość czasu gra sprawia niesamowite wrażenie

7. Remnant II [Najlepsza strzelanka kooperacyjna z łupami i mrocznymi, generowanymi proceduralnie światami]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca Gunfire Games Średni czas rozgrywki 22 godziny Unikalne cechy Światy generowane proceduralnie, różnorodne archetypy, walka skupiona na bossach, crossplay

Ta gra to pełna duszy strzelanka RPG, która łączy kooperacyjną pogoń za łupami znaną z Destiny 2 z mrocznymi, generowanymi proceduralnie światami.

Wybierz jedną z unikalnych postaci, takich jak Handler z wiernym psem czy wybuchowy Firestorm Invoker, i walcz z groteskowymi bossami o epicki ekwipunek. Losowo generowane lochy sprawiają, że każda rozgrywka jest nowa, co idealnie nadaje się do współpracy w pokonywaniu trudnych walk.

Głębokie systemy tworzenia postaci i zdobywania łupów są wciągające, choć fabuła jest nieco uboga. Idealna dla każdego, kto jest uzależniony od wymagającej rozgrywki kooperacyjnej i powtarzalności „Destiny 2” – surowy klimat i dopracowana strzelanina w „Remnant II” sprawiają, że każde zwycięstwo smakuje wyjątkowo. Zanurz się w chaosie dzięki obsłudze crossplayu!

Dlaczego to wybraliśmy Znajdziemy tu szalone postacie, takie jak Handlerzy posługujący się psami czy Invokerzy rzucający żywiołami

Proceduralnie generowana atmosfera kosmicznego horroru, dzięki czemu żadna rozgrywka nie jest taka sama

Wciągłe zdobywanie łupów z elementami RPG, które sprawiają, że twoja postać nieustannie ewoluuje

Stworzona dla graczy, którzy chcą przetrwać brutalne starcia z bossami wraz z przyjaciółmi i dzielić się łupami

Nasza opinia: Remnant II to jakby pokręcony kuzyn Destiny 2; więcej postapokaliptycznego koszmaru, więcej nieprzewidywalnego chaosu. Jeśli szukasz gry, w której każda walka to ryzyko, a każde zwycięstwo daje satysfakcję, nie możesz przegapić tego szalonego snu w stylu bullet hell.

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Co mówią gracze

kribmeister ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gra jest świetna, tworzenie zestawów sprawia frajdę, a znalezienie niemal każdej broni i każdego łupu jest przyjemnością.

8. Anthem [Najlepsza strzelanka drużynowa z akcją w powietrzu, osadzona w oszałamiającym świecie]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca BioWare Średni czas gry 18 godzin Unikalne cechy Lot w kombinezonie Javelin, walka oparta na kombinacjach ciosów, cztery różne klasy egzoszkieletów

Jeśli podoba Ci się rozgrywka zespołowa w Destiny 2, Anthem oferuje to samo, dodając do tego dynamiczną akcję w eleganckich kombinezonach mechowych oraz przepiękne, obcowświatowe otoczenie.

Wybierz jeden z czterech egzoszkieletów – na przykład wytrzymały Colossus lub zwinny Interceptor – i wykorzystaj kombinacje ataków żywiołowych oraz ciosów w walce wręcz.

Misje zespołowe i zdobywanie łupów są świetne, choć fabuła nie jest zbyt rozbudowana, a końcowa faza gry brakuje głębi. Mechanika lotu jest niesamowita, dzięki czemu każda bitwa wydaje się epicka, ale problemy z serwerami mogą być irytujące. Idealna dla fanów „Destiny 2”, którzy pragną dynamicznej walki i gry zespołowej, gra „Anthem” oferuje zabawną i pełną energii rozgrywkę.

Dlaczego to wybraliśmy Cztery kombinezony do rzucania oszczepem, z których każdy ma unikalną postać i styl gry – od wytrzymałych po błyskawicznie szybkie

Walka będąca połączeniem „Iron Mana” i „Battlefielda” – czysta adrenalina

Kombinacje żywiołów i potężne ciosy w walce wręcz, które sprawiają, że czujesz się niezwykle potężny w najlepszym tego słowa znaczeniu

Wspólne misje online i polowania na łupy dla graczy, którzy cenią sobie czystą synergię drużynową

Nasza ocena: „Anthem” może i zyskał burzliwą reputację, ale kiedy gra działa, osiąga niesamowite wyżyny. Jeśli chcesz zagrać w grę, w której niebo jest twoją areną, a ziemia jedynie miejscem do przeładowania broni, to jest to twój bilet do przyszłości pełnej lotów.

★ Best High-Flying Squad Shooter in a Stunning World Anthem Zrób zakupy w serwisie Eneba

Co mówią gracze

wasptube1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 „Anthem” to świetna gra z pięknymi krajobrazami, w którą naprawdę warto zagrać – grajcie razem w trybie kooperacyjnym i bawcie się dobrze

9. Monster Hunter: World [Najlepsza kooperacyjna gra typu „grindfest” z łupami i gigantycznymi polowaniami]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Producent Capcom Średni czas gry 48 godzin Unikalne cechy 14 rodzajów broni, tworzenie potworów, dynamiczne ekosystemy, polowania w trybie kooperacyjnym

Łowcy, naostrzcie swoje ostrza! Monster Hunter: World oferuje grindowanie łupów w stylu Destiny 2 oraz ogromną kooperacyjną akcję polegającą na zabijaniu bestii w tętniących życiem ekosystemach.

Wybieraj spośród 14 rodzajów broni, takich jak podwójne ostrza czy ciężkie łuki, i twórz ekwipunek z części potworów, aby zmierzyć się z trudniejszymi polowaniami. Połącz siły w epickich bitwach przeciwko smokom, ciesząc się rozbudowanym systemem rozwoju postaci i satysfakcjonującą walką.

Krzywa nauki jest stroma, ale nagroda ogromna. Idealna pozycja dla graczy „Destiny 2”, którzy uwielbiają wyzwania kooperacyjne i tworzenie ekwipunku – bogaty świat „World” i atmosfera crossplayu sprawią, że nie będziesz mógł się oderwać. Zabijaj, twórz, powtarzaj – to jest epickie!

Dlaczego to wybraliśmy 14 rodzajów broni, dzięki czemu każde polowanie jest jak nowa gra

Tworzenie ekwipunku z części potworów i przetrwanie walk, które sprawdzają cierpliwość i umiejętności

Rozległe, tętniące życiem ekosystemy, które nagradzają taktykę opartą na eksploracji i pracę zespołową

Wspólne polowania online, które dostarczają takich samych emocji jak rajdy w Destiny 2, tyle że z potężniejszymi szponami

Nasza ocena: „Monster Hunter: World”” to powrót do pierwotnej formy grindowania łupów: po prostu surowe przetrwanie w starciu z bestiami, które chcą cię zabić. Jeśli chcesz poświęcić wiele godzin na polowanie i wrócić z łupami, poczujesz się tu jak w domu.

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Co mówią gracze

Falcorn042 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To jedna z najlepszych gier wieloosobowych, o ile uda ci się namówić znajomego, żeby polował razem z tobą.

Moja ogólna opinia na temat gier podobnych do „Destiny 2”

Wybór odpowiedniej alternatywy dla gry „Destiny 2” zależy od Twojego stylu gry oraz od tego, czy grasz samodzielnie, czy w drużynie. Oto jak zdecydować, która gra najbardziej Ci odpowiada:

Jeśli szukasz darmowej gry akcji z gatunku science fiction → „Warframe” lub „Halo Infinite ”. Obie oferują niekończące się godziny rozgrywki bez wydawania ani grosza – „Warframe” dla miłośników grindowania w poszukiwaniu łupów, a „Halo” dla fanów emocji związanych z rywalizacją na arenie.



lub ”. Obie oferują niekończące się godziny rozgrywki bez wydawania ani grosza – „Warframe” dla miłośników grindowania w poszukiwaniu łupów, a „Halo” dla fanów emocji związanych z rywalizacją na arenie. Jeśli szukasz chaotycznej rozgrywki kooperacyjnej ze znajomymi → Borderlands 3 lub Outriders: Worldslayer . Miliardy broni i zwariowany humor w Borderlands albo mroczniejszy klimat i brutalne tworzenie postaci w Outriders.



lub . Miliardy broni i zwariowany humor w Borderlands albo mroczniejszy klimat i brutalne tworzenie postaci w Outriders. Jeśli szukasz taktycznej rozgrywki opartej na drużynach → The Division 2 lub Battlefield 6 . Realistyczna, strategiczna walka, która nagradza pracę zespołową – walka w terenie miejskim w Waszyngtonie lub ogromne bitwy dla 128 graczy.



lub . Realistyczna, strategiczna walka, która nagradza pracę zespołową – walka w terenie miejskim w Waszyngtonie lub ogromne bitwy dla 128 graczy. Jeśli szukasz wymagających wypraw po łupy → „Remnant II” lub „Monster Hunter: World””. Brutalni bossowie i generowane losowo lochy w „Remnant”, albo epickie polowania na bestie w „Monster Hunter”.

Niezależnie od tego, co wolisz, te gry zapewniają emocje związane z zdobywaniem łupów, których pragną fani „Destiny 2”. Wybierz jedną z nich i ruszaj do akcji!

Często zadawane pytania