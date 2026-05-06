9 jogos parecidos com o Destiny 2 para a tua próxima aventura em 2026

Estás ansioso por mais jogos como o Destiny 2 para alimentar a tua obsessão por jogos de tiro de ficção científica? Prepara-te, Guardião – este guia é o teu bilhete para aventuras épicas que rivalizam com a obra-prima repleta de itens da Bungie!

Quer sejas viciado na mistura de tiroteios frenéticos, raids cooperativas ou saques que valem a pena a dedicação do Destiny 2, reuni jogos semelhantes que proporcionam a mesma emoção. Imagina-te a juntar-te aos teus amigos, a dizimar hordas de alienígenas ou a perseguir aquela arma perfeita em mundos imensos repletos de segredos.

Desde jogos de tiro com elementos de MMO a RPGs de ação, estes jogos captam a magia do caos PvE e PvP do Destiny 2. Selecionei jogos que acertam em cheio no equilíbrio entre história, combate e progressão, resolvendo problemas comuns como missões repetitivas ou um final de jogo sem graça com mecânicas inovadoras e universos vibrantes.

Jogas com amigos ou exploras sozinho? Seja como for, estes títulos são de arrasar, desde emocionantes confrontos em equipa até missões imersivas para um jogador.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Destiny 2

Apetece-te jogar jogos como o Destiny 2? Estes títulos de destaque captam na perfeição a essência dos jogos de tiro de ficção científica, combinando tiroteios de cortar a respiração, missões cooperativas e a busca viciante por itens que te mantêm preso ao jogo. Com mundos ricos, mecânicas de RPG profundas e um modo multijogador emocionante, são a nata da nata para os fãs de batalhas épicas e aventuras orientadas para a progressão na PS5 ou no PC.

Cada jogo traz um toque único, desde trabalho de equipa tático até festas caóticas de saques, garantindo horas infinitas de diversão.

1 Warframe 2013 Um jogo de tiro cooperativo gratuito com ação ninja, personalização e batalhas épicas de ficção científica. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Um jogo de tiro e saque louco, com humor excêntrico, montes de armas e caça aos cofres em modo cooperativo. Buy now 3 Outriders: Worldslayer 2022 Um jogo de tiro de ficção científica com um estilo cru, combates intensos e muitos itens para o modo cooperativo. Buy now

Pronto para mais caos cósmico? Desce a página para veres a lista completa! O meu guia detalhado aborda a jogabilidade, as funcionalidades e explica porque é que estes jogos são perfeitos para quem adora recolher itens, quer jogues sozinho ou com uma equipa. Não percas esta oportunidade – descobre já a tua próxima obsessão!

9 jogos parecidos com o Destiny 2 que te vão manter a jogar durante horas

Ainda estás empolgado com o Destiny 2? Estas sugestões oferecem uma jogabilidade semelhante, com novos mundos futuristas, definições únicas e montes de itens para colecionar. Junta forças com outros jogadores – ou joga sozinho – e dá uma vista de olhos nestas alternativas fantásticas.

1. Warframe [O melhor jogo de tiro de ficção científica com parkour gratuito]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS (Android em desenvolvimento) Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Digital Extremes Duração média do jogo Mais de 80 horas Características únicas Combate de parkour, mais de 50 Warframes com habilidades únicas, jogo multiplataforma, armas Incarnon transformáveis

Pronto para a loucura no hiperespaço? O Warframe é o teu bilhete para uma aventura de ficção científica gratuita que rivaliza com o caos baseado em saques do Destiny 2. Derrota os inimigos como um Tenno, empunhando mais de 50 Warframes personalizáveis – imagina fatos de bio-metal com poderes alucinantes, como rajadas magnéticas ou necromancia.

A ação cheia de parkour é incrível, permitindo-te dar saltos mortais e correr por desafios cooperativos com os teus amigos. Esforça-te para conseguir armas, cria equipamento louco como arcos explosivos e personaliza o teu equipamento com skins Voidshell para teres o máximo de estilo.

Embora a história possa parecer um pouco irregular e a rotina de jogo seja exigente para os novatos, a comunidade é acolhedora e o jogo multiplataforma mantém as equipas unidas. Se gostas do Destiny 2 e adoras a mecânica precisa dos jogos de luta, o universo em constante crescimento do Warframe é o paraíso dos caçadores de itens.

Por que é que o escolhemos Um jogo gratuito de ninjas espaciais cheio de desafio, com mais de 50 Warframes com poderes de loucos

Parkour que te permite saltar pelos níveis, correr pelas paredes e dar cambalhotas para conseguir abates cheios de estilo

Sempre atualizado com novos equipamentos e ação online em equipas entre plataformas

Perfeito para fãs de jogos semelhantes ao Destiny 2, mas que anseiam por combates ainda mais rápidos e loucos

O meu veredicto: O Warframe é, basicamente, o sonho de qualquer caçador de itens – puro caos espacial com movimentos tão fluidos que te esqueces que estás a farmar. Se queres explorar um mundo em constante evolução sem pagar um cêntimo, este é o teu bilhete para a confusão no hiperespaço.

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O que dizem os jogadores

DEClPHER ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É algo que dá mesmo para curtir quando se é principiante; a jogabilidade é muito agradável e, mesmo assim, é super divertida.

2. Borderlands 3 [O melhor jogo caótico de loot e tiroteio com quatro novos Caçadores do Cofre]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, Stadia Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Gearbox Software Tempo médio de jogo 23 horas Características únicas Armas geradas proceduralmente, quatro classes únicas com várias habilidades, estilo artístico «cel-shaded»

Caçadores do Cofre, juntem-se! O Borderlands 3 é uma festa de saques que satisfaz a tua vontade de jogar Destiny 2, ao mesmo tempo que se destaca entre os melhores jogos de FPS.

Escolhe entre quatro classes alucinantes – como os punhos etéreos da Amara ou os amigos-fera do FL4K – e abre caminho pelo caos de Pandora com um zilhão de armas, desde espingardas que cospem fogo até aquelas que insultam os inimigos!

O modo cooperativo é fantástico, permitindo que tu e os teus amigos enfrentem missões excêntricas e chefes para ganharem saques épicos. A arte com estilo «cel-shaded» é impressionante e o humor é deliciosamente louco, embora a história pareça um pouco mais leve. Com árvores de habilidades profundas e um modo multijogador sem interrupções, é uma loucura para os jogadores de Destiny 2 que adoram farmar equipamento e batalhas caóticas.

Por que é que o escolhemos Armas que disparam chamas, lasers ou que simplesmente provocam os teus inimigos

Quatro novos caçadores do cofre com árvores de habilidades bem elaboradas

Perfeito se adoras ação FPS e queres jogar com amigos numa loucura cooperativa pura

A escolha certa se quiseres uma jogabilidade semelhante à do Destiny 2, mas com mais risos e itens muito mais estranhos

O meu veredicto: O Borderlands 3 é uma carnificina sem fim, piadas barulhentas e itens que te dão vontade de abrir o baú antes do teu amigo. Se curtes o Destiny 2 mas precisas de uma dose de loucura, não percas este circo de armas.

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O que dizem os jogadores

bankerlmth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Vale mesmo a pena. As cenas de tiroteio e a variedade de armas são incríveis, e os vários planetas e ambientes são lindos e variados.

3. Outriders: Worldslayer [O melhor jogo de tiroteio de ficção científica sombria para saques e definições]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Ano de lançamento 2022 Desenvolvedora People Can Fly Tempo médio de jogo 32 horas Características únicas Árvores de habilidades detalhadas, equipamento personalizável, crossplay, quatro classes com poderes únicos

Para quem adora o Destiny 2, mas gostaria que fosse um pouco mais sombrio, o Outriders: Worldslayer é o jogo de tiro de ficção científica cru e realista pelo qual tens estado à espera.

Mergulha em Enoch na pele de um «Altered» personalizável, empunhando poderes como explosões vulcânicas ou fendas temporais, e junta-te a outros jogadores para batalhas intensas contra inimigos monstruosos. As árvores de habilidades expandidas e o equipamento repleto de mods permitem-te criar definições loucas, como tanques-atiradores ou magos de fogo. O combate acelerado e a busca por itens são viciantes, embora a história seja um pouco curta e a fase final do jogo possa parecer repetitiva.

Perfeito para os fãs do Destiny 2 que adoram jogos de RPG com mecânicas complexas e ação em equipa, esta expansão traz novas áreas e desafios para te manter com o dedo no gatilho. O crossplay permite que a diversão continue em todas as plataformas, tornando este jogo de tiro na terceira pessoa uma escolha fantástica para aventuras em busca de saques.

Porque é que o escolhemos Combate brutal onde podes congelar o tempo ou derreter caras com balas de ácido

Elementos de RPG robustos para que possas otimizar as tuas definições, desde atiradores de elite a magos piromaníacos

Modo cooperativo que mantém a adrenalina em alta em todas as lutas, seja na campanha ou nas missões finais

Feito para jogadores que querem sobreviver ao inferno espacial pós-apocalíptico e sair de lá com um poder esmagador

O meu veredicto: O Worldslayer é cru e repleto de eventos que levam o teu equipamento ao limite. Se estás à procura da dinâmica de loot do Destiny 2, mas queres um ambiente mais sombrio e combates mais mortíferos, este é o teu ponto sem retorno.

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O que dizem os jogadores

AIDSGhost ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É ótimo por 20 dólares; o equipamento adicional e as árvores de habilidades dão muita flexibilidade às configurações. A história extra tem imensos elementos fixes que, no entanto, não estão bem desenvolvidos

4. Battlefield 6 [A melhor experiência de guerra multijogador em grande escala]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Características únicas Batalhas em grande escala com 128 jogadores, ambientes destrutíveis, jogabilidade baseada em classes, combate com veículos

À procura de uma guerra total em grande escala? O Battlefield 6 traz a icónica franquia de volta às suas raízes com combates intensos em esquadrões, que vão satisfazer aquela tua vontade de ação em equipa ao estilo do Destiny 2.

Comanda tanques, pilota helicópteros ou entra em ação como infantaria em mapas imensos concebidos para confrontos épicos. O sistema de classes recompensa o trabalho de equipa, permitindo-te apoiar o teu esquadrão como médico, engenheiro ou especialista em assalto. Os ambientes destrutíveis garantem que não há duas partidas iguais – destrói edifícios, explode pontes e remodela o campo de batalha a teu favor.

Embora se incline mais para o PvP do que para o foco em PvE do Destiny 2, a jogabilidade de tiro satisfatória, os sistemas de progressão e a sinergia do esquadrão tornam-no a escolha perfeita para os Guardiões que anseiam pelo caos competitivo do multijogador.

Porque é que o escolhemos Batalhas gigantescas com 128 jogadores que fazem com que cada partida pareça um filme de guerra épico

Ambientes destrutíveis que te permitem remodelar o campo de batalha a meio do combate

Trabalho de equipa baseado em classes que recompensa a coordenação e o jogo em equipa

Veículos em abundância – desde tanques a jatos – para jogadores que procuram variedade no combate

O meu veredicto: O Battlefield 6 é puro caos multijogador à escala cinematográfica. Se adoras a dinâmica de esquadra do Destiny 2, mas queres uma guerra realista e em grande escala com tanques e explosões, esta vai ser a tua próxima obsessão.

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O que dizem os jogadores

TacticalRecon47 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Finalmente parece que voltámos ao Battlefield clássico. As partidas com 128 jogadores são de loucos e a destruição nunca se torna enfadonha. O melhor desde o BF4.

5. The Division 2 [O melhor jogo tático de loot e tiroteio num cenário realista]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Massive Entertainment Tempo médio de jogo 30 horas Características únicas Combate tático com cobertura, dispositivos tecnológicos, mundo aberto dinâmico, sistema de clãs

Agentes, preparem-se! The Division 2 é uma obra-prima tática que capta na perfeição a atmosfera cooperativa e de saques do Destiny 2 numa Washington D.C. pós-apocalíptica. Como agente da Divisão, vais dominar o combate com cobertura, usando dispositivos de alta tecnologia e armas para reconquistar a cidade.

Os seus sistemas de RPG ricos permitem-te ajustar as tuas definições para atirar à distância, aguentar o impacto ou causar o caos com drones, com os itens de saque a alimentar a tua progressão.

O mundo aberto é deslumbrante, repleto de missões e segredos, embora jogar sozinho possa ser um pouco difícil. Com clãs robustos e modo multijogador, é um sonho para os jogadores de Destiny 2 que adoram estratégia e trabalho de equipa. As atualizações regulares mantêm o conteúdo sempre fresco, tornando-o um jogo obrigatório para os fãs de jogos de tiro na terceira pessoa que procuram profundidade e imersão.

Porque é que o escolhemos Uma versão totalmente desenvolvida de Washington D.C. após o colapso, onde cada esquina esconde saques ou perigo

Cria o teu agente para avançares pelas missões com tiros de precisão, resistência ou ataques com drones

Jogo online em clãs e esquadrões que valoriza tanto o trabalho de equipa como a destreza com as armas

A alternativa realista à ficção científica: mais estratégia, a mesma satisfação em acumular saques

O meu veredicto: O The Division 2 troca os lasers espaciais por táticas do mundo real, por isso cada tiroteio é mais intenso. Se queres sobreviver à guerra urbana com a tua equipa e jogar um jogo que seja tão tenso quanto gratificante, não vais esquecer este.

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O que dizem os jogadores

Dwarkarn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um dos meus jogos favoritos de sempre.

6. Halo Infinite [O melhor jogo de tiro em arena gratuito com emoções cinematográficas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor 343 Industries Tempo médio de jogo 11 horas Características únicas Campanha em mundo aberto, mecânica de gancho, multijogador gratuito, crossplay

Com a sua ação de tiro aperfeiçoada e o modo multijogador explosivo, o Halo Infinite lembra as emoções cheias de energia do Destiny 2. Na pele do Master Chief, vais voar pelo mundo aberto de Zeta Halo, a destruir inimigos dos Banished com armas icónicas como a Battle Rifle ou a gancho de escalada para uma mobilidade alucinante.

A campanha é épica e o modo multijogador gratuito oferece emoções de arena e grandes batalhas em equipa, perfeitas para quem gosta de jogar em cooperação.

O loot é mais escasso do que no Destiny 2 e a progressão pode parecer um pouco repetitiva, mas o crossplay mantém as equipas unidas. Com gráficos deslumbrantes e mecânicas bem trabalhadas, é um jogo obrigatório para quem adora tiroteios cinematográficos de FPS e um ambiente competitivo. Entra na ação e traça o teu próprio caminho para a grandeza!

Porque é que o escolhemos O Master Chief está de volta à ação, a trazer aquela sensação clássica dos FPS com um toque moderno

Um jogo multijogador gratuito que leva o caos das arenas a outro nível com batalhas em equipa gigantescas

A mobilidade com o gancho de agarre que faz com que cada salto pareça um momento digno de um vídeo de melhores momentos

Jogo online multiplataforma para que possas formar uma equipa independentemente do teu sistema

O meu veredicto: O Halo Infinite mistura nostalgia com o requinte da próxima geração; vais ter tiroteios que nunca vais esquecer. Se queres um jogo que misture a adrenalina da competição com um estilo cinematográfico, este está pronto para seres explorado.

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O que dizem os jogadores

AscendedViking7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Eu diria que o Halo Infinite tem a melhor jogabilidade de base da série. É uma sensação incrível na maior parte do tempo

7. Remnant II [O melhor jogo de tiro cooperativo com saques e mundos proceduais sombrios]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Gunfire Games Tempo médio de jogo 22 horas Características únicas Mundos gerados proceduralmente, arquétipos variados, combate centrado em chefes, jogo multiplataforma

Este jogo é um RPG de tiroteio cheio de alma que combina a caça ao saque cooperativa do Destiny 2 com mundos sombrios e gerados proceduralmente.

Escolhe entre personagens únicos, como o Handler com o seu cão leal ou o explosivo Firestorm Invoker, e enfrenta chefes grotescos para ganhares equipamento épico. As suas masmorras aleatórias mantêm cada jogada fresca, perfeitas para te juntares a outros jogadores e conquistares combates difíceis.

A profundidade na criação de personagens e a busca por itens são viciantes, embora a história seja um pouco escassa. Perfeito para quem é fã do modo cooperativo desafiante e da rejogabilidade do Destiny 2, a atmosfera crua e a jogabilidade de tiro precisa do Remnant II tornam cada vitória ainda mais gratificante. Mergulha no caos com o suporte ao crossplay!

Porque é que o escolhemos? Tem personagens loucas, como os Handlers que controlam cães ou os Invokers que lançam elementos

Tem uma atmosfera de terror espacial gerada proceduralmente, por isso nenhuma jogada é igual à outra

Uma busca por itens viciante com elementos de RPG que mantêm a tua personagem em constante evolução

Feito para jogadores que querem sobreviver a chefes brutais com amigos e partilhar os espólios

O meu veredicto: O Remnant II é como o primo excêntrico do Destiny 2; mais um pesadelo pós-apocalíptico, mais caos imprevisível. Se queres um jogo que transforme cada combate numa aposta e cada vitória numa satisfação, não podes perder este sonho febril de balas a chover.

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O que dizem os jogadores

kribmeister ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O jogo é excelente, é divertido construir as estruturas e é quase sempre divertido encontrar todas as armas e itens.

8. Anthem [O melhor jogo de tiro em equipa com ação aérea num mundo espetacular]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor BioWare Tempo médio de jogo 18 horas Características únicas Voo com o fato Javelin, combate baseado em combos, quatro classes distintas de exofatos

Se adoras o jogo em equipa do Destiny 2, o Anthem oferece-te isso com uma pitada de ação em altitudes elevadas, em trajes mecânicos elegantes e num cenário alienígena deslumbrante.

Escolhe entre quatro exotrajes — como o robusto Colossus ou o ágil Interceptor — e solta combos de explosões elementais e golpes corpo a corpo.

As missões em equipa e a caça ao loot são fantásticas, embora a história não vá muito longe e o final do jogo careça de profundidade. A mecânica de voo é incrível, tornando cada batalha épica, mas os problemas com os servidores podem ser irritantes. Perfeito para os fãs de Destiny 2 que anseiam por combate dinâmico e jogo em equipa, o Anthem oferece uma experiência divertida e vibrante.

Porque é que escolhemos isto Quatro fatos de dardo, cada um com personagens e estilos de jogo únicos, desde os mais resistentes aos mais velozes

Combate que é um pouco «Iron Man», um pouco «Battlefield» e totalmente cheio de adrenalina

Combos elementais e golpes corpo a corpo que te fazem sentir imbatível da melhor maneira possível

Missões cooperativas online e caçadas a saques para quem adora a sinergia pura de uma equipa

O meu veredicto: o Anthem pode ter ficado com uma reputação um pouco manchada, mas quando funciona, é de arrasar. Se queres jogar um jogo onde o céu é a tua arena e o chão é só um sítio para recarregar, esta é a tua passagem para um futuro de voos altos.

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O que dizem os jogadores

wasptube1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O Anthem é um jogo fantástico, com cenários lindos, e vale mesmo a pena jogares; junta-te a um amigo e divirtam-se!

9. Monster Hunter: World [A melhor experiência cooperativa de grind para saques e caçadas gigantescas]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Capcom Tempo médio de jogo 48 horas Características únicas 14 tipos de armas, criação de monstros, ecossistemas dinâmicos, caça cooperativa

Caçadores, afiem as vossas lâminas! O Monster Hunter: World traz uma experiência de recolha de itens ao estilo do Destiny 2, com ação cooperativa de caça a monstros gigantes em ecossistemas vibrantes.

Escolhe entre 14 armas, como lâminas duplas ou arcos pesados, e cria equipamento a partir de partes de monstros para enfrentares caçadas mais difíceis. Junta-te a outros jogadores para batalhas épicas contra dragões, com uma progressão profunda e combate gratificante.

A curva de aprendizagem é íngreme, mas a recompensa é enorme. Ideal para jogadores de Destiny 2 que adoram desafios cooperativos e a criação de equipamento, o mundo rico do World e a sua atmosfera de crossplay vão manter-te viciado. Mata, cria, repete – épico!

Porque é que o escolhemos 14 tipos de armas para que cada caçada pareça um jogo novo

Cria equipamento com partes de monstros e sobrevive a lutas que põem à prova a tua paciência e habilidade

Ecossistemas vastos e vivos que recompensam táticas que dão prioridade à exploração e ao trabalho em equipa

Caçadas cooperativas online que proporcionam a mesma emoção que as raids do Destiny 2, só que com garras ainda maiores

O meu veredicto: Monster Hunter: World é a busca por saques levada ao seu estado mais primitivo: pura sobrevivência contra feras que só querem ver-te morto. Se queres passar horas numa caçada e sair com o espólio, vais sentir-te em casa aqui.

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O que dizem os jogadores

Falcorn042 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um dos melhores jogos multijogador, se conseguires convencer um amigo a caçar contigo.

O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes ao Destiny 2

Escolher a alternativa certa ao Destiny 2 depende do teu estilo de jogo e se jogas sozinho ou com uma equipa. Eis como decidir qual o jogo que melhor se adequa a ti:

Para jogos de ação de ficção científica gratuitos → Warframe ou Halo Infinite . Ambos oferecem horas e horas de conteúdo sem gastares um cêntimo – o Warframe para sessões de grind repletas de loot, o Halo para emoções competitivas na arena.



ou . Ambos oferecem horas e horas de conteúdo sem gastares um cêntimo – o Warframe para sessões de grind repletas de loot, o Halo para emoções competitivas na arena. Para um modo cooperativo caótico com amigos → Borderlands 3 ou Outriders: Worldslayer . Milhões de armas e humor excêntrico no Borderlands, ou um ambiente mais sombrio e personalização brutal de personagens no Outriders.



ou . Milhões de armas e humor excêntrico no Borderlands, ou um ambiente mais sombrio e personalização brutal de personagens no Outriders. Para jogabilidade tática em equipa → The Division 2 ou Battlefield 6 . Combate realista e estratégico que recompensa o trabalho em equipa – guerra urbana em Washington, D.C. ou batalhas gigantescas com 128 jogadores.



ou . Combate realista e estratégico que recompensa o trabalho em equipa – guerra urbana em Washington, D.C. ou batalhas gigantescas com 128 jogadores. Para caçadas a itens desafiantes → Remnant II ou Monster Hunter: World. Chefes brutais e masmorras geradas aleatoriamente no Remnant, ou caçadas épicas para abater bestas no Monster Hunter.

Seja qual for a tua preferência, estes jogos oferecem as emoções ligadas aos itens que os fãs do Destiny 2 tanto adoram. Escolhe um e mergulha na ação!

Perguntas frequentes