9 jeux similaires à Destiny 2 pour votre prochaine aventure en 2026

Vous avez envie de découvrir d’autres jeux comme Destiny 2 pour assouvir votre passion pour les jeux de tir de science-fiction ? Accrochez-vous bien, Gardien : ce guide est votre sésame vers des aventures épiques qui n’ont rien à envier au chef-d’œuvre de Bungie, riche en butin !

Que vous soyez accro au mélange de combats rapides, de raids coopératifs ou de butin qui vaut la peine d’être chassé proposé par Destiny 2, j’ai sélectionné pour vous des jeux similaires qui vous procureront les mêmes sensations fortes. Imaginez-vous en train de faire équipe avec des amis, de faucher des hordes d’extraterrestres ou de partir à la recherche de l’arme parfaite aux statistiques idéales dans des mondes immenses regorgeant de secrets.

Des jeux de tir de type MMO « allégé » aux RPG d’action, ces titres capturent toute la magie du chaos PvE et PvP de Destiny 2. J’ai sélectionné des jeux qui trouvent le juste équilibre entre histoire, combat et progression, et qui remédient aux critiques courantes telles que les missions répétitives ou un endgame terne grâce à des mécanismes innovants et des univers captivants.

Que ce soit entre amis ou en solo, ces titres vous tiendront en haleine, qu’il s’agisse d’affrontements en équipe palpitants ou de quêtes solo immersives.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Destiny 2

Envie de jeux comme Destiny 2 ? Ces titres exceptionnels reproduisent à la perfection l’ambiance des jeux de tir de science-fiction, en mêlant des combats palpitants, des missions coopératives et une quête de butin addictive qui vous tiendra en haleine. Avec des univers riches, des mécanismes de RPG approfondis et un mode multijoueur palpitant, ils constituent la crème de la crème pour les fans de batailles épiques et d’aventures axées sur la progression sur PS5 ou PC.

Chaque jeu apporte une touche unique, du travail d’équipe tactique aux festins de butin chaotiques, vous garantissant des heures de divertissement sans fin.

1 Warframe 2013 Un jeu de tir coopératif gratuit proposant des actions de ninja, des options de personnalisation et des combats de science-fiction épiques. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Un jeu de tir et de pillage déjanté, mêlant humour décalé, une multitude d'armes et des parties en coopération à la recherche de coffres. Buy now 3 Outriders: Worldslayer 2022 Un jeu de tir de science-fiction réaliste proposant des combats intenses et de nombreux butins pour le mode coopératif. Buy now

Prêts pour encore plus de chaos cosmique ? Faites défiler la page vers le bas pour découvrir la liste complète ! Mon guide détaillé vous plonge au cœur du gameplay et des fonctionnalités, et vous explique pourquoi ces titres sont parfaits pour les chasseurs de butin, que vous jouiez en solo ou en équipe. Ne passez pas à côté : trouvez dès maintenant votre prochaine obsession !

9 jeux similaires à Destiny 2 qui vous tiendront en haleine pendant des heures

Vous êtes toujours sous le charme de Destiny 2 ? Ces sélections proposent un gameplay similaire avec de nouveaux mondes futuristes, des configurations uniques et des tonnes de butin à collecter. Faites équipe avec d’autres joueurs – ou jouez en solo – et découvrez ces alternatives exceptionnelles.

1. Warframe [Le meilleur jeu de tir de science-fiction en parkour gratuit]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS (version Android en cours de développement) Année de sortie 2013 Développeur Digital Extremes Durée moyenne de jeu Plus de 80 heures Caractéristiques uniques Combats de parkour, plus de 50 Warframes dotés de capacités uniques, jeu multiplateforme, armes Incarnon transformables

Prêts pour le chaos de l’hyperespace ? Warframe est votre sésame pour une aventure de science-fiction gratuite qui n’a rien à envier au chaos axé sur le butin de Destiny 2. Tailladez vos ennemis en incarnant un Tenno, en maniant plus de 50 Warframes personnalisables – imaginez des armures biométalliques dotées de pouvoirs déments tels que des explosions magnétiques ou la nécromancie.

L’action inspirée du parkour est un vrai régal, vous permettant de faire des sauts périlleux et de foncer à travers des défis en coopération avec vos amis. Farm des armes, fabriquez des équipements délirants comme des arcs explosifs, et personnalisez votre équipement avec des skins Voidshell pour un style au top.

Même si l’histoire peut sembler inégale et que la progression est ardue pour les débutants, la communauté est accueillante et le jeu multiplateforme permet de souder les escouades. Si vous êtes fan de Destiny 2 et que vous adorez les mécanismes précis des jeux de combat, l’univers en constante expansion de Warframe est un véritable terrain de jeu pour les chasseurs de butin.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jeu gratuit de ninjas de l’espace où l’on enchaîne les combats, avec plus de 50 Warframes dotés de pouvoirs déments

Du parkour qui vous permet de sauter à travers les niveaux, de courir sur les murs et d’enchaîner les figures pour réaliser des éliminations stylées

Constamment enrichi de nouveaux équipements et proposant des parties en équipe en ligne multiplateformes

Parfait pour les fans de jeux similaires à Destiny 2, mais qui recherchent des combats encore plus rapides et déjantés

Mon verdict : Warframe est en somme le rêve le plus fou de tout chasseur de butin : un pur chaos spatial avec des mouvements si fluides que vous en oublierez que vous êtes en train de farmer. Si vous souhaitez explorer un univers en constante évolution sans débourser un centime, ce jeu est votre billet pour le chaos de l’hyperespace.

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Ce qu’en disent les joueurs

DEClPHER ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un jeu vraiment agréable pour les débutants : le gameplay est très fluide et reste néanmoins très amusant.

2. Borderlands 3 [Meilleur jeu de tir chaotique avec butin et quatre nouveaux chasseurs du Coffre]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, Stadia Année de sortie 2019 Développeur Gearbox Software Durée moyenne de jeu 23 heures Caractéristiques uniques Armes générées de manière procédurale, quatre classes uniques dotées de multiples compétences, style graphique « cel-shading »

Chasseurs du Vault, rassemblez-vous ! Borderlands 3 est une véritable explosion de butin qui comblera votre envie de Destiny 2 tout en figurant parmi les meilleurs jeux de tir à la première personne.

Choisissez parmi quatre classes déjantées – comme les poings éthérés d’Amara ou les compagnons bestiaux de FL4K – et foncez à travers le chaos de Pandora avec des milliards d’armes, des fusils cracheurs de flammes à ceux qui insultent les ennemis !

Le mode coopératif est exceptionnel : il vous permet, à vous et à vos amis, de vous attaquer à des missions farfelues et à des boss pour remporter un butin épique. Son style graphique « cel-shading » est saisissant, et l’humour est délicieusement déjanté, même si l’histoire semble un peu légère. Avec ses arbres de compétences approfondis et son mode multijoueur fluide, c’est un véritable régal pour les joueurs de Destiny 2 qui adorent farmer de l’équipement et les combats chaotiques.

Pourquoi nous l’avons choisi Des armes qui crachent des flammes, des lasers ou qui n'hésitent pas à insulter vos ennemis

Quatre nouveaux chasseurs du Coffre dotés d’arbres de compétences très complets

Idéal si vous adorez l’action des FPS et que vous souhaitez jouer avec vos amis dans une pure folie coopérative

Le jeu incontournable si vous recherchez un gameplay similaire à celui de Destiny 2, mais avec plus de rigolade et un butin bien plus farfelu

Mon verdict : Borderlands 3, c’est un carnage non-stop, des blagues déjantées et des butins qui vous donnent envie d’ouvrir le coffre avant votre pote. Si vous aimez Destiny 2 mais que vous avez besoin d’une dose de folie, ne manquez pas ce cirque à coups de flingue.

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Ce qu'en disent les joueurs

bankerlmth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Cela en vaut vraiment la peine. Les séquences de tir et la variété des armes sont incroyables, et les différentes planètes et environnements sont magnifiques et variés.

3. Outriders : Worldslayer [Le meilleur jeu de tir de science-fiction sombre pour le butin et les configurations]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Année de sortie 2022 Développeur People Can Fly Durée moyenne de jeu 32 heures Caractéristiques uniques Des arbres de compétences approfondis, de l'équipement personnalisable, le cross-play, quatre classes dotées de pouvoirs uniques

Pour ceux qui aiment Destiny 2 mais qui aimeraient qu’il soit un peu plus sombre, Outriders : Worldslayer est le jeu de tir de science-fiction brut et réaliste que vous attendiez.

Plongez dans Enoch en incarnant un « Altered » personnalisable, doté de pouvoirs tels que des éruptions volcaniques ou des failles temporelles, et faites équipe pour livrer des combats intenses contre des ennemis monstrueux. Les arbres de compétences étendus et l’équipement riche en mods vous permettent de créer des configurations originales, comme des « snipers-tanks » ou des mages de feu. Ses combats au rythme effréné et la quête de butin sont addictifs, même si l’histoire est un peu courte et que la fin du jeu peut sembler répétitive.

Idéale pour les fans de Destiny 2 en quête de jeux de rôle proposant des mécanismes complexes et de l'action en équipe, cette extension ajoute de nouvelles zones et de nouveaux défis qui ne vous laisseront pas le temps de vous ennuyer. Le cross-play permet de continuer à jouer entre différentes plateformes, faisant de ce jeu de tir à la troisième personne un choix incontournable pour les aventures axées sur le butin.

Pourquoi nous l’avons choisi Des combats brutaux où vous pouvez figer le temps ou faire fondre vos adversaires à coups de balles acides

Des éléments de RPG importants qui vous permettent d’optimiser vos configurations pour devenir des snipers invincibles ou des mages pyromanes

Un mode coopératif qui maintient la tension à chaque combat, que ce soit en campagne ou lors des phases de grind de fin de jeu

Conçu pour les joueurs qui souhaitent survivre à l’enfer spatial post-apocalyptique et en ressortir surpuissants

Mon verdict : Worldslayer est un jeu brut, regorgeant d’événements qui poussent votre équipement à ses limites. Si vous recherchez la boucle de butin de Destiny 2 mais que vous préférez une ambiance plus sombre et des combats plus meurtriers, vous avez atteint le point de non-retour.

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Ce qu’en disent les joueurs

AIDSGhost ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est une excellente affaire pour 20 $ : les nouveaux équipements et les arbres de compétences apportent beaucoup de flexibilité aux configurations de personnage. Le scénario supplémentaire comporte de nombreux éléments intéressants qui ne sont toutefois pas suffisamment développés.

4. Battlefield 6 [Meilleure expérience de combat multijoueur à grande échelle]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur DICE Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Caractéristiques uniques Batailles à grande échelle pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs, environnements destructibles, gameplay basé sur les classes, combats en véhicules

Envie d’une guerre totale à très grande échelle ? Battlefield 6 ramène cette franchise emblématique à ses racines avec des combats intenses en escouade qui combleront votre envie d’action en équipe, à l’image de Destiny 2.

Prenez les commandes de chars, pilotez des hélicoptères ou lancez-vous au combat en tant qu’infanterie sur des cartes immenses conçues pour des affrontements épiques. Le système de classes récompense le travail d’équipe, vous permettant de soutenir votre escouade en tant que médecin, ingénieur ou spécialiste d’assaut. Grâce aux environnements destructibles, aucune partie ne se déroule de la même manière : raser des bâtiments, faire sauter des ponts et remodeler le champ de bataille à votre avantage.

Bien qu’il mette davantage l’accent sur le JcJ que sur le JcE, comme c’est le cas dans Destiny 2, ses combats à l’arme à feu très satisfaisants, ses systèmes de progression et la synergie au sein de l’escouade en font un jeu idéal pour les Gardiens avides du chaos compétitif du multijoueur.

Pourquoi nous l'avons choisi Des batailles gigantesques à 128 joueurs qui donnent à chaque partie l’allure d’un film de guerre épique

Des environnements destructibles qui vous permettent de remodeler le champ de bataille en plein combat

Un jeu d'équipe basé sur les classes qui récompense la coordination et le jeu en escouade

Une multitude de véhicules – des chars aux avions de chasse – pour les joueurs en quête de variété dans leurs combats

Mon verdict : Battlefield 6, c’est le chaos multijoueur à l’état pur, à une échelle cinématographique. Si vous aimez la dynamique d’escouade de Destiny 2 mais que vous recherchez des combats réalistes et à grande échelle, avec des chars et des explosions, ce jeu va devenir votre nouvelle obsession.

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Ce qu’en disent les joueurs

TacticalRecon47 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 On a enfin l'impression de retrouver le Battlefield d'antan. Les parties à 128 joueurs sont complètement dingues, et la destruction ne lasse jamais. C'est le meilleur depuis BF4.

5. The Division 2 [Le meilleur jeu de tir tactique avec butin dans un univers réaliste]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Année de sortie 2019 Développeur Massive Entertainment Durée moyenne de jeu 30 heures Caractéristiques uniques Combats tactiques basés sur les couvertures, gadgets high-tech, monde ouvert dynamique, système de clans

Agents, préparez-vous ! The Division 2 est un chef-d’œuvre tactique qui reprend à la perfection l’esprit coopératif et le système de butin de Destiny 2 dans un Washington post-apocalyptique. En tant qu’agent de la Division, vous maîtriserez le combat à couvert, en utilisant des gadgets high-tech et des armes à feu pour reprendre le contrôle de la ville.

Ses systèmes RPG riches vous permettent de personnaliser vos configurations pour le tir de précision, le rôle de tank ou le chaos provoqué par les drones, tandis que les butins récoltés alimentent la progression.

Le monde ouvert est époustouflant, regorgeant de missions et de secrets, même si le jeu en solo peut s’avérer difficile. Avec ses clans solides et son mode multijoueur, c’est un véritable rêve pour les joueurs de Destiny 2 qui aiment la stratégie et le travail d’équipe. Des mises à jour régulières renouvellent le contenu, ce qui en fait un jeu incontournable pour les fans de jeux de tir à la troisième personne en quête de profondeur et d’immersion.

Pourquoi nous l'avons choisi Un Washington D.C. entièrement mis en scène après l’effondrement, où chaque coin de rue recèle un butin ou un danger

Créez votre agent pour vous frayer un chemin à travers les missions en tirant à la carabine de précision, en jouant les tanks ou en lançant des frappes de drones

Un mode multijoueur en ligne par clan et par escouade qui récompense autant le travail d’équipe que l’habileté au tir

Une alternative réaliste à la science-fiction : plus de stratégie, mais toujours autant de satisfaction à accumuler du butin

Mon verdict : The Division 2 troque les lasers spatiaux contre des tactiques du monde réel, ce qui rend chaque échange de tirs encore plus intense. Si vous souhaitez survivre à la guerre urbaine avec votre équipe et vivre une expérience aussi tendue que gratifiante, vous n’oublierez pas ce jeu.

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Ce qu’en disent les joueurs

Dwarkarn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'un de mes jeux préférés de tous les temps.

6. Halo Infinite [Le meilleur jeu de tir en arène gratuit offrant des sensations cinématographiques]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur 343 Industries Durée moyenne de jeu 11 heures Caractéristiques uniques Campagne en monde ouvert, mécanisme de grappin, multijoueur gratuit, cross-play

Avec ses combats à l'arme à feu soignés et son mode multijoueur explosif, Halo Infinite fait écho aux sensations fortes et à l'énergie débordante de Destiny 2. Dans la peau du Master Chief, vous sillonnerez le monde ouvert de Zeta Halo, éliminant les ennemis des Banished à l'aide d'armes emblématiques telles que le fusil d'assaut ou le grappin, qui vous offre une mobilité exceptionnelle.

La campagne est épique, et le mode multijoueur gratuit offre des sensations fortes en arène ainsi que de grandes batailles en équipe, idéales pour les amateurs de coopération.

Le butin est moins abondant que dans Destiny 2, et la progression peut parfois sembler répétitive, mais le cross-play permet aux escouades de rester unies. Avec des graphismes époustouflants et des mécanismes bien rodés, c’est un incontournable pour les joueurs en quête de fusillades cinématiques en FPS et d’une ambiance compétitive. Lancez-vous et tracez votre propre chemin vers la gloire !

Pourquoi nous l'avons choisi Master Chief est de retour en action, offrant toute l’ambiance classique des FPS avec une touche de modernité

Un jeu multijoueur gratuit qui bouscule le chaos des arènes avec des batailles d'équipe gigantesques

Une mobilité grâce au grappin qui fait de chaque saut un moment digne d’un best-of

Un mode en ligne multiplateforme pour que vous puissiez former une équipe quelle que soit votre console

Mon verdict : Halo Infinite allie nostalgie et finition de nouvelle génération ; vous vivrez des affrontements que vous n’oublierez jamais. Si vous recherchez un jeu mêlant l’intensité de la compétition à une mise en scène cinématographique, celui-ci n’attend que vous.

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Ce qu’en disent les joueurs

AscendedViking7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je dirais que Halo Infinite offre le meilleur gameplay de base de toute la série. C'est une expérience incroyable la plupart du temps.

7. Remnant II [Meilleur jeu de tir coopératif avec butin et univers procéduraux sombres]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Gunfire Games Durée moyenne de jeu 22 heures Caractéristiques uniques Monde généré de manière procédurale, archétypes variés, combats axés sur les boss, cross-play

Ce titre est un jeu de tir-RPG émouvant qui allie la chasse au butin en coopération de Destiny 2 à des mondes sombres et générés de manière procédurale.

Choisissez parmi des personnages uniques, tels que le Handler accompagné de son fidèle chien ou l’explosif Firestorm Invoker, et affrontez des boss grotesques pour obtenir un équipement épique. Ses donjons générés aléatoirement garantissent une expérience toujours renouvelée, idéale pour faire équipe et venir à bout de combats difficiles.

La personnalisation approfondie des personnages et la quête de butin sont addictives, même si l’histoire est un peu maigre. Idéal pour tous ceux qui ont été séduits par le mode coopératif exigeant et la rejouabilité de Destiny 2, l’ambiance crue et les combats au tir précis de Remnant II rendent chaque victoire d’autant plus savoureuse. Plongez dans le chaos grâce à la prise en charge du cross-play !

Pourquoi nous l'avons choisi Il propose des personnages farfelus, comme les « Handlers » qui manient des chiens ou les « Invokers » qui lancent des éléments

Une ambiance d’horreur spatiale générée de manière procédurale, pour que chaque partie soit unique

Une quête de butin addictive, agrémentée d’éléments de RPG qui vous permettent de faire évoluer votre personnage en permanence

Conçu pour les joueurs qui souhaitent survivre à des boss redoutables avec des amis et partager le butin

Mon verdict : Remnant II est en quelque sorte le cousin tordu de Destiny 2 ; davantage de cauchemar post-apocalyptique, davantage de chaos imprévisible. Si vous recherchez un jeu où chaque combat est un pari et chaque victoire une source de satisfaction, vous ne pouvez pas passer à côté de ce rêve fiévreux aux innombrables balles.

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Ce qu’en disent les joueurs

kribmeister ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le jeu est excellent, les configurations sont amusantes à créer, et on prend plaisir à découvrir presque toutes les armes et tous les butins.

8. Anthem [Le meilleur jeu de tir en équipe avec des déplacements aériens dans un univers époustouflant]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur BioWare Durée moyenne de jeu 18 heures Caractéristiques uniques Vol en combinaison Javelin, combats basés sur des enchaînements, quatre classes d’exosquelettes distinctes

Si vous appréciez le jeu en équipe de Destiny 2, Anthem vous offre cette expérience, agrémentée d’une action vertigineuse dans des exosquelettes ultramodernes et un magnifique univers extraterrestre.

Choisissez parmi quatre exosuites – comme le Colossus, très résistant, ou l’Interceptor, très agile – et déchaînez des combos d’attaques élémentaires et de coups au corps à corps.

Les missions en équipe et la chasse au butin sont remarquables, même si l’histoire manque de profondeur et que le contenu de fin de jeu n’est pas très riche. Ses mécanismes de vol sont un véritable régal, conférant à chaque combat une dimension épique, mais les problèmes de serveur peuvent s’avérer agaçants. Parfait pour les fans de Destiny 2 en quête de combats dynamiques et de jeu en équipe, Anthem offre une expérience de jeu amusante et trépidante.

Pourquoi nous l'avons choisi Quatre combinaisons de javelot, chacune dotée de personnages et de styles de jeu uniques, allant du plus résistant au plus rapide

Des combats qui tiennent à la fois d’Iron Man et de Battlefield, pour une expérience purement adrénaline

Des combos élémentaires et des coups au corps à corps qui vous donnent le sentiment d’être surpuissant, dans le bon sens du terme

Des missions coopératives en ligne et des chasses au butin pour les joueurs qui aiment la synergie d’équipe à l’état pur

Mon verdict : Anthem s’est peut-être forgé une réputation mitigée, mais quand il fonctionne, il atteint des sommets. Si vous souhaitez jouer à un jeu où le ciel est votre arène et où le sol n’est qu’un endroit où recharger vos armes, voici votre billet pour un avenir qui prend de la hauteur.

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Ce qu’en disent les joueurs

wasptube1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Anthem est un jeu génial, avec de superbes décors, qui vaut vraiment le détour. Jouez en coopération et amusez-vous bien !

9. Monster Hunter : World [Le meilleur jeu coopératif pour accumuler du butin et participer à des chasses gigantesques]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur Capcom Durée moyenne de jeu 48 heures Caractéristiques uniques 14 types d'armes, fabrication de monstres, écosystèmes dynamiques, chasse en coopération

Chasseurs, affûtez vos lames ! Monster Hunter : World propose une quête de butin à la manière de Destiny 2, avec des parties coopératives endiablées où vous devrez terrasser des bêtes gigantesques au sein d’écosystèmes foisonnants de vie.

Choisissez parmi 14 armes, telles que les lames jumelées ou les arbalètes lourdes, et fabriquez de l’équipement à partir de parties de monstres pour vous attaquer à des chasses plus difficiles. Faites équipe pour des combats épiques contre des dragons, avec une progression approfondie et des affrontements gratifiants.

La courbe d’apprentissage est raide, mais la récompense est immense. Idéal pour les joueurs de Destiny 2 qui adorent les défis coopératifs et la fabrication d’équipement, l’univers riche de World et son esprit « crossplay » vous tiendront en haleine. Tuez, fabriquez, recommencez… C’est épique !

Pourquoi nous l'avons choisi 14 types d'armes pour que chaque chasse soit une expérience inédite

Fabriquez de l’équipement à partir de parties de monstres et survivez à des combats qui mettent votre patience et votre habileté à l’épreuve

Des écosystèmes vastes et vivants qui récompensent les tactiques axées sur l’exploration et le travail d’équipe

Des chasses coopératives en ligne qui procurent les mêmes sensations fortes que les raids de Destiny 2, mais avec des griffes encore plus imposantes

Mon verdict : Monster Hunter : World, c’est la quête de butin ramenée à l’essentiel : une simple lutte pour la survie face à des bêtes qui ne demandent qu’à vous tuer. Si vous souhaitez passer des heures à chasser pour en revenir avec le butin, vous vous sentirez ici comme un poisson dans l’eau.

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Ce qu’en disent les joueurs

Falcorn042 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est l'un des meilleurs jeux multijoueurs si vous parvenez à convaincre un ami de partir à la chasse avec vous.

Mon verdict global sur les jeux similaires à Destiny 2

Le choix de la meilleure alternative à Destiny 2 dépend de votre style de jeu et du fait que vous jouiez en solo ou en équipe. Voici comment déterminer quel jeu vous convient le mieux :

Pour des jeux d’action de science-fiction gratuits → Warframe ou Halo Infinite . Les deux proposent des heures et des heures de contenu sans débourser un centime : Warframe pour ses sessions de grind riches en butin, Halo pour les sensations fortes des arènes compétitives.



ou . Les deux proposent des heures et des heures de contenu sans débourser un centime : Warframe pour ses sessions de grind riches en butin, Halo pour les sensations fortes des arènes compétitives. Pour un mode coop chaotique entre amis → Borderlands 3 ou Outriders: Worldslayer . Des milliards d’armes et un humour décalé dans Borderlands, ou une ambiance plus sombre et une personnalisation brutale des personnages dans Outriders.



ou . Des milliards d’armes et un humour décalé dans Borderlands, ou une ambiance plus sombre et une personnalisation brutale des personnages dans Outriders. Pour un gameplay tactique en équipe → The Division 2 ou Battlefield 6 . Des combats réalistes et stratégiques qui récompensent le travail d’équipe : guerre urbaine à Washington ou batailles gigantesques à 128 joueurs.



ou . Des combats réalistes et stratégiques qui récompensent le travail d’équipe : guerre urbaine à Washington ou batailles gigantesques à 128 joueurs. Pour des quêtes de butin exigeantes → Remnant II ou Monster Hunter : World. Des boss redoutables et des donjons générés aléatoirement dans Remnant, ou des chasses épiques à la poursuite de bêtes monstrueuses dans Monster Hunter.

Quelles que soient vos préférences, ces jeux vous offriront les sensations fortes liées à la chasse au butin dont rêvent les f ans de Destiny 2. Choisissez-en un et lancez-vous !

Foire aux questions