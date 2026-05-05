Les 12 meilleurs jeux de simulation : découvrez un nouvel univers de simulation idéal en 2026

Vous êtes ici parce que vous recherchez les meilleurs jeux de simulation . J’en suis certain, et je vous comprends parfaitement. Rien ne vaut un jeu qui vous permet de vous évader dans un autre univers aussi réaliste que celui dans lequel vous vivez actuellement. J’ai rédigé cet article pour vous satisfaire immédiatement : que vous soyez novice en matière de jeux de simulation, amateur d’un genre particulier ou passionné de réalisme à l’extrême, vous êtes tous les bienvenus ici.

Que vous souhaitiez vous envoler dans un cockpit, diriger une ferme en pleine effervescence ou gérer une ville chaotique, vous trouverez ici un jeu de simulation qui semble avoir été conçu spécialement pour vous. Et je ne fais aucune distinction. Je sais que certains d’entre vous souhaitent que leur temps de jeu ait un sens, tandis que d’autres veulent simplement oublier leurs problèmes et s’adonner à une séance thérapeutique bien méritée consistant à appuyer frénétiquement sur des boutons. J’ai joué à bon nombre de jeux de simulation, et j’ai dressé une liste qui regorge de diversité.

Et ne vous inquiétez pas, je ne me contente pas de vous proposer des jeux au hasard. Chaque titre de cette liste a quelque chose de magique, du réalisme époustouflant de Microsoft Flight Simulator au plaisir captivant de construire un zoo dans Planet Zoo. De plus, je vous fournirai des liens vers les meilleures offres si vous souhaitez vous plonger dès que possible dans un jeu qui a retenu votre attention. Sympa, non ? Parfait. C'est parti.

Nos coups de cœur en matière de jeux de simulation

Bon, passons aux meilleurs jeux de simulation. Les meilleurs jeux de simulation vous captiveront et ne vous lâcheront plus. Un bon jeu de simulation regorge de possibilités infinies et répond à tous les types de besoins des joueurs. Ma liste vous donnera l’occasion de voler et de régner en maître. Voici un petit aperçu de certains des meilleurs jeux de simulation qui méritent une place dans votre bibliothèque :

1 Microsoft Flight Simulator 2022 Décollez où vous le souhaitez dans le monde entier. Un ciel hyperréaliste et des détails incroyables vous attendent. Buy now 2 Cities: Skylines II 2023 Visez grand ou laissez-vous emporter par le chaos. Votre ville de rêve, vos règles. Buy now 3 Euro Truck Simulator 2 2012 Un simulateur de conduite de poids lourds immersif qui allie des mécanismes de conduite réalistes à la gestion d'entreprise. Buy now

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Faites défiler la page vers le bas pour découvrir la liste complète de tous les jeux. Découvrez pourquoi ils sont si bons, où vous pouvez y jouer, leurs dates de sortie et ce qui fait de chacun d'entre eux un jeu incontournable. Je vous donne toutes les informations dont vous aurez besoin pour faciliter votre prochain choix.

Les 12 meilleurs jeux de simulation

Maintenant que vous avez eu un aperçu des meilleurs jeux de simulation, il est temps de les explorer plus en détail et de découvrir d’autres titres passionnants. Ces géants de la simulation ne sont pas de simples options de divertissement. Ce sont des défis qui vous tiendront en haleine, stimuleront votre créativité et vous donneront l’occasion de conquérir des mondes. Très bien, c’est parti ! Sans plus attendre, voici notre liste présentant nos coups de cœur pour ce genre.

1. Microsoft Flight Simulator [Le meilleur en matière de réalisme et d’immersion]

Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Genre Simulateur de vol Caractéristiques uniques Graphismes hyperréalistes, conditions météorologiques en temps réel, trafic aérien en direct, carte mondiale détaillée, système de formation au pilotage et prise en charge des mods

Voici votre invitation à prendre votre envol. Imaginez-vous en train de survoler les sommets escarpés de l’Himalaya ou de planer au-dessus de la magnifique ligne d’horizon de Tokyo. Et pas n’importe quel Himalaya ni n’importe quelle ligne d’horizon de Tokyo, mais une réplique impressionnante des véritables ! Ce jeu élève le réalisme à un tout autre niveau. Il propose des changements météorologiques en temps réel, des paysages incroyablement détaillés, des commandes réalistes et des graphismes ultra-réalistes.

Le jeu s'adresse à TOUT LE MONDE. Que vous soyez un débutant curieux souhaitant vous familiariser avec des commandes simples ou un passionné d'aviation invétéré, ce jeu vous captivera dans tous les cas. Il propose des défis et des succès qui vous sembleront personnalisés. Voici pourquoi il faut absolument l’essayer : le jeu allie à la perfection immersion et exploration. Il propose également un mode multijoueur à la hauteur des meilleurs jeux coopératifs du marché.

Après y avoir joué un certain temps, vous pourriez finir par vous convaincre que vous êtes capable de piloter un avion pour de vrai. Dans ce cas, je vous conseille de ne pas le faire.

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2. Cities: Skylines II [Idéal pour les passionnés de jeux de construction de villes]

Plateformes PC, Xbox Series X/S, PS5 Année de sortie 2023 Genre Simulateur de construction de ville Caractéristiques uniques Simulation urbaine dynamique, habitants dotés d’une IA avancée, gestion réaliste du trafic et des infrastructures, zonage détaillé et prise en charge des mods

Cities: Skylines II place la barre très haut, pour mieux la faire tomber et construire à sa place quelque chose d’énorme. Ce jeu vous propose des cartes immenses, une IA repensée et une multitude d’outils pour façonner la ville de vos rêves. Quels que soient vos projets, que vous souhaitiez créer une ville immaculée ou chaotique, tout est possible. C’est une liberté créative enveloppée d’un chaos glorieux. C’est le paradis pour les joueurs obsédés par les détails.

Vous aurez l’occasion de perfectionner les schémas de circulation, de maîtriser les règles d’urbanisme et tout simplement de vous essayer à la construction urbaine. Le jeu vous permet de commencer modestement pour ensuite vous développer vers quelque chose de grandiose. Les débutants comme les vétérans resteront captivés par des mécanismes de jeu impressionnants et riches en nuances. Ce jeu brille par sa créativité, sa stratégie et son amour du chaos urbain.

Avec plus de 50 000 joueurs connectés quotidiennement dès son lancement, vous comprendrez facilement l’engouement dès que vous vous lancerez. Pour les fans de simulations, ce jeu pourrait bien devenir votre prochaine grande obsession.

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3. Euro Truck Simulator 2 [Idéal pour une conduite de camion et une gestion logistique en toute décontraction]

Plateformes PC, PlayStation, Xbox Series X/S Année de sortie 2012 Genre Simulation, Course automobile Caractéristiques uniques Conduite réaliste de camions, cartes européennes détaillées, système de livraison de marchandises, cycles météorologiques et horaires dynamiques, personnalisation des véhicules et prise en charge des mods

Imaginez l’une de ces scènes de film où un conducteur de poids lourd entre dans un bar et, à chaque pas, dégage une présence puissante et intimidante qui inspire le respect (et peut-être un peu de crainte). Vous commencez à imaginer ce que ce serait si vous étiez conducteur de poids lourd. Quel style de vie cela doit être ! Un magnifique mélange de décontraction et d’aventure. Dans Euro Truck Simulator 2, c’est exactement ce que vous allez vivre. Vous sillonnez les méandres des autoroutes européennes au cours de cette formidable mission, où le voyage compte autant que la destination.

C’est l’un de ces jeux où, même si votre activité reste la même – conduire d’un point A à un point B –, chaque trajet, chaque expérience, est très différent des autres. Vous transportez différents types de marchandises et gérez tout, de la planification de vos itinéraires à l’entretien de votre véhicule. Votre objectif est d’acheminer toutes vos marchandises à destination dans les délais impartis, tout en veillant à ce qu’elles restent en sécurité et en bon état.

Ce qui distingue Euro Truck Simulator 2 des autres jeux, c’est la façon dont il combine une simulation réaliste des mécanismes de conduite avec un système immersif de gestion d’entreprise. De plus, des facteurs externes tels que les conditions météorologiques, la circulation dense et les cycles jour/nuit renforcent encore le réalisme de l’expérience. Bien que le jeu soit classé dans la catégorie des simulations, les amateurs de jeux bourrés d’action adorent le frisson de devoir arriver à l’heure, en esquivant divers obstacles et en affrontant des conditions météorologiques imprévisibles.

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4. RimWorld [Idéal pour la gestion de colonie et la stratégie de survie]

Plateformes PC, macOS, Linux Année de sortie 2018 Genre Simulation, Stratégie Caractéristiques uniques Récit procédural, gestion de colonie pilotée par l’IA, interactions approfondies entre les personnages, événements aléatoires et prise en charge des mods

RimWorld est un jeu d’un genre à part. Il s’agit d’une simulation de colonie dans laquelle vous vous retrouvez échoué sur une planète lointaine et devez prendre en charge la gestion d’un groupe de personnes qui ont survécu jusqu’à présent à vos côtés. Votre mission consiste à construire quelque chose à partir de rien. Tout en vous employant à ériger des structures et à protéger votre « tribu » contre les catastrophes naturelles, vous devez rester constamment prêt à repousser toute menace susceptible de se présenter.

Le jeu offre une grande variété, ce qui vous donne l’impression de jouer à un jeu différent à chaque fois, en explorant de nouveaux terrains, de nouvelles ressources et les personnalités de vos survivants. C’est là que réside toute sa beauté. À chaque nouvelle aventure, vous commencez à assembler les pièces du puzzle et à découvrir la vérité.

Le jeu se distingue par sa polyvalence et sa profondeur, permettant aux joueurs de rechercher un équilibre parfait entre la gestion de leurs ressources et la prise en compte des dangers constants. Bien que RimWorld soit classé dans la catégorie des jeux de simulation, il propose également beaucoup d’action et de situations à haut risque. Vous devez repousser des pillards hostiles ou lutter contre des incendies dévastateurs, et gérer des situations difficiles, comme lorsque vos colons perdent pied sous le poids de la pression.

RimWorld est un jeu qui sait retenir votre attention tout au long de la partie grâce à ses événements imprévisibles. Il met à l’épreuve votre esprit critique, votre capacité à résoudre des problèmes de manière créative et votre sens de la planification stratégique.

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5. Planet Zoo [Idéal pour les amoureux des animaux]

Plateformes PC Année de sortie 2019 Genre Simulateur de construction/gestion Caractéristiques uniques Comportement réaliste des animaux, gestion détaillée du zoo, vaste choix d’animaux et d’enclos, météo et saisons dynamiques, et prise en charge étendue des mods

Planet Zoo vous permet de créer le parc animalier de vos rêves. Vous contrôlez tout dans les moindres détails : des parcours des visiteurs aux habitats des animaux. Vous gérez un écosystème vivant et dynamique, et répondez aux besoins spécifiques de vos animaux. C’est le jeu idéal pour les joueurs créatifs qui aiment les simulations de gestion. Étonnamment, le jeu offre une grande profondeur pour une simulation de zoo.

Passez votre temps à aménager des sanctuaires confortables ou à préparer des expositions. Pourquoi devriez-vous l’essayer ? Eh bien, les graphismes sont tout simplement époustouflants et le gameplay est addictif. Vous tisserez même des liens avec votre famille animale si vous vous ouvrez à elle. Si vous avez toujours rêvé d’essayer le métier de gardien de zoo, c’est le jeu qu’il vous faut. Avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde, essayez-le par vous-même. Vous pourriez bien être agréablement surpris.

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6. PowerWash Simulator [Idéal pour se détendre et jouer de manière décontractée]

Plateformes PC, Xbox, PlayStation Année de sortie 2021 Genre Simulation/Détente Caractéristiques uniques Des mécanismes de nettoyage apaisants, une grande variété de lieux et d’objets à nettoyer, un mode multijoueur coopératif, une expérience apaisante de type ASMR et des mises à jour fréquentes du contenu

Prenez un nettoyeur haute pression, visez, et regardez la saleté céder. PowerWash Simulator est étrangement hypnotique, transformant la crasse en une perfection étincelante en quelques secondes. Il y a un rythme dans les gestes simples que vous effectuez dans le jeu : une pulsation apaisante qui s'apparente presque à une thérapie, mais qui se dissimule sous la forme d'un jet d'eau dans un jeu. C'est l'un de ces rares jeux où l'objectif n'est pas seulement de gagner : il s'agit de nettoyer, de respirer et de satisfaire des pulsions cachées.

Ce jeu s’adresse aux joueurs en quête de tâches simples et gratifiantes qui permettent de se vider l’esprit. Plus de 5 millions de téléchargements témoignent de son attrait, prouvant que regarder la saleté se dissoudre est plus gratifiant qu’il n’y paraît. C’est à la fois un jeu et une rébellion silencieuse contre le désordre. Pas besoin d’y passer des heures. Cinq minutes suffisent pour ressentir ce calme zen, le murmure de l’eau dans vos oreilles, le chaos du monde étouffé.

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7. MLB The Show 23 [Idéal pour l’action au baseball]

Plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2023 Genre Simulateur de baseball Caractéristiques uniques Mode « Storylines », plus de 180 légendes de la MLB, cartes « Captain », mode Franchise amélioré et commentaires

MLB The Show 23 est un jeu qui plaira aussi bien aux passionnés de baseball qu’aux débutants. Les graphismes du jeu sont d’une grande netteté et le gameplay est plus fluide que jamais, vous donnant l’impression d’être réellement au stade. L’ajout du mode « Storylines » est un véritable atout, mettant en avant l’incroyable histoire des Negro Leagues grâce à des figures légendaires telles que Jackie Robinson.

« Diamond Dynasty » devient encore plus passionnant avec plus de 180 légendes de la MLB à collectionner, et les « Captain Cards » apportent une nouvelle dimension à la stratégie de constitution d’équipe. Le mode « Franchise » remanié est également un régal, avec une expérience de draft MLB actualisée et un format de séries éliminatoires plus réaliste. Si vous recherchez un jeu de baseball divertissant et impressionnant qui allie à la perfection réalisme et sensations fortes, MLB The Show 23 est le coup de circuit que vous attendiez.

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8. F1 24 [Idéal pour les fans de Formule 1]

Plateformes PC, PS5, Xbox Series X Année de sortie 2024 Genre Simulateur de course Caractéristiques uniques Mode Carrière repensé avec des pilotes réels, système de maniabilité dynamique, mode F1 World avec Fanzone, circuits mis à jour et objectifs en cours de course

F1 24 est le summum des simulateurs de course. Ressentez le rugissement du moteur tandis que vous vous attaquez à des circuits emblématiques, perfectionnez vos arrêts au stand et foncez vers le drapeau à damier. Avec un réalisme si saisissant que vous pouvez presque sentir l’odeur du caoutchouc brûlé, c’est le jeu incontournable pour les passionnés de vitesse et les mordus de stratégie. Conçu pour les fans des meilleurs jeux de course, il vous offre une action palpitante, que vous vous battiez en ligne ou que vous affiniez vos réglages en mode Carrière.

Anecdote amusante : le jeu a déjà enregistré plus d’un million de téléchargements dès son premier mois. Pourquoi le choisir ? Vous aurez vraiment l’impression d’être un véritable pilote. Il remplit donc parfaitement son rôle de « simulation de course », si vous voulez mon avis. Si vous vivez pour les sensations fortes que procurent la vitesse et la précision, F1 24 vous tiendra en haleine bien après la fin de la partie.

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9. Forza Motorsport 7 [Idéal pour les amateurs de simulation de course et les passionnés d’automobile]

Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2017 Genre Simulation de course Caractéristiques uniques Plus de 700 voitures, 30 circuits, des conditions météorologiques dynamiques, des cycles jour-nuit, de nombreuses options de personnalisation des voitures et un moteur physique réaliste

Forza Motorsport 7 est un simulateur de course avancé qui offre une expérience de conduite remarquablement réaliste, très appréciée des passionnés de course automobile. Il propose une vaste collection de plus de 700 voitures et 30 circuits, chacun conçu avec une incroyable attention portée aux détails. Courir dans différentes conditions météorologiques, des belles journées ensoleillées aux circuits détrempés par la pluie, rend l’expérience particulièrement réaliste.

Votre objectif principal dans Forza Motorsport 7 est de terminer différentes épreuves de course, de gagner des crédits, puis de personnaliser et d’améliorer en permanence votre véhicule pour en faire une véritable bête capable de relever les défis les plus difficiles. Le jeu propose toute une gamme d’options de jeu. Vous pouvez participer à des compétitions multijoueurs, à des courses sur circuit ou à des contre-la-montre. Les mécanismes de conduite sont si réalistes qu’ils vous donnent l’impression d’être réellement au volant, et le mode carrière du jeu vous offre une structure visuelle et un parcours à suivre.

Forza Motorsport 7 vous offre cette action incomparable, riche en adrénaline, tandis que vous roulez sur de grands circuits tels que le Nürburgring ou le Circuit de la Sarthe, et le simple fait de maîtriser votre véhicule vous procure une telle montée d’adrénaline que vous ne pourrez plus vous en passer !

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10. Derail Valley [Idéal pour les passionnés de simulation ferroviaire]

Plateformes PC (compatible avec la réalité virtuelle) Année de sortie 2019 Genre Simulateur de véhicules Caractéristiques uniques Conduite de train en monde ouvert, prise en charge immersive de la réalité virtuelle, physique détaillée des locomotives, conditions météorologiques dynamiques et cycles jour-nuit, progression de carrière avec obtention de permis, et mode bac à sable avec difficulté personnalisable

Des trains, mais en version déjantée. En quelques secondes, Derail Valley vous plonge dans un univers de métal grinçant et de moteurs rugissants. Conduire des locomotives n’est pas seulement un métier… c’est une passion. Vous avez le contrôle total, depuis les mécanismes ultra-détaillés jusqu’à l’immersion en réalité virtuelle qui vous fait transpirer les mains comme si vous y étiez pour de vrai. Chaque grondement, chaque cliquetis, chaque voie sans fin : tout réagit à vous, et à vous seul.

Ce n’est pas un jeu occasionnel. C’est la simulation ferroviaire qui fait référence, avec 93 % des joueurs Steam qui s’extasient devant ce chef-d’œuvre. Il y a quelque chose dans cette simulation simple qui les rend fous. Transportez des marchandises ou roulez simplement vers nulle part. Quoi qu’il en soit, c’est ça, Derail Valley. Et c’est génial.

11. Arma 3 [Idéal pour les combats tactiques réalistes]

Plateformes PC Année de sortie 2013 Genre Simulation de tir tactique Caractéristiques uniques Mécaniques de combat réalistes, immenses environnements en monde ouvert, prise en charge des mods, modes multijoueur dynamiques, arsenal complet de véhicules

Arma 3 est le jeu incontournable pour tous ceux qui recherchent une expérience militaire réaliste. De ses vastes mondes ouverts, comme les terrains tentaculaires d’Altis, à ses mécanismes de combat incroyablement détaillés, ce jeu de guerre intense offre une immersion sans pareille. Le réalisme est hors du commun, avec une balistique authentique, une maniabilité des véhicules et des effets environnementaux qui vous donnent l’impression d’être réellement sur le terrain.

Le jeu excelle en multijoueur, proposant des scénarios PvP et coopératifs dynamiques qui maintiennent le suspense, en particulier lors de batailles à grande échelle entre amis ou avec d’autres joueurs. Si vous aimez personnaliser votre expérience, la prise en charge des mods est exceptionnelle : une immense communauté de créateurs ajoute sans cesse du nouveau contenu. Avec plus de 20 véhicules et un immense arsenal d’armes, chaque mission est unique. Arma 3 n’est pas seulement un jeu ; c’est un champ de bataille virtuel où vous pouvez donner libre cours à vos fantasmes tactiques. Si vous aimez les simulations militaires, c’est un jeu incontournable !

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12. SnowRunner [Idéal pour les passionnés de routes accidentées]

Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Genre Simulation automobile Caractéristiques uniques Plus de 60 véhicules de marques telles que Ford et Chevrolet ; de vastes environnements en monde ouvert ; une simulation avancée du terrain ; des conditions météorologiques dynamiques et des cycles jour-nuit ; un mode multijoueur coopératif

SnowRunner est l’aventure tout-terrain ultime pour tous ceux qui aiment les défis. Le jeu vous met aux commandes de véhicules puissants tandis que vous parcourez certains des terrains les plus extrêmes et imprévisibles qui soient. Des marécages boueux aux montagnes enneigées, chaque environnement semble vivant et prêt à mettre vos talents de pilote à l'épreuve. La simulation réaliste du terrain rend chaque centimètre parcouru gratifiant, et se retrouver coincé dans un fossé n'a jamais été aussi satisfaisant à surmonter.

La variété des véhicules est impressionnante, avec plus de 60 modèles issus de marques légendaires telles que Ford et Chevrolet, chacun offrant des capacités uniques pour venir à bout d’obstacles variés. De plus, les conditions météorologiques dynamiques et les cycles jour-nuit apportent de la variété, vous obligeant à adapter vos stratégies à la volée. Le mode multijoueur coopératif ajoute encore plus de plaisir, vous permettant de faire équipe avec des amis pour venir à bout ensemble des parcours les plus difficiles.

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D'autres jeux aux accents de simulation

Soyons réalistes : certains jeux donnent l’impression d’être des simulations, mais ne sont pas techniquement de « véritables simulateurs ». Ils empruntent néanmoins juste ce qu’il faut d’éléments tirés de la vie réelle pour satisfaire cette envie de simulation, même s’ils y ajoutent une bonne dose de fantaisie, de chaos ou de créativité « pixélisée ». Voici quelques titres très appréciés qui apportent une touche de simulation, sans pour autant s’inscrire pleinement dans ce genre.

1. Minecraft : Éditions Java et Bedrock – Sandbox/Survie

Vous pouvez frapper des arbres, construire des maisons, garder des vaches, extraire des diamants et survivre à des nuits terrifiantes – ça ressemble pas mal à une simulation, n’est-ce pas ? Bien que Minecraft soit techniquement un jeu de survie de type « bac à sable », il regorge de mécanismes propres aux simulations. L’agriculture, l’artisanat, les cycles jour-nuit et la gestion des ressources ajoutent tous une touche de réalisme à son univers en blocs. Ajoutez-y quelques mods et le jeu se transforme en une véritable simulation de vie ou d’agriculture… si vous le souhaitez.

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2. Sea of Thieves – Action-aventure/Multijoueur

« Sea of Thieves » ne reproduit peut-être pas tous les détails de la vie de pirate, mais il vous donne assurément l’impression d’être un marin aguerri. Qu’il s’agisse de manœuvrer les voiles de votre navire ou de travailler en équipe pour écoper l’eau en pleine tempête, le jeu rend parfaitement compte du chaos collaboratif de la vie en mer. Les mécanismes du jeu misent sur un travail d’équipe et une navigation de type simulation, même s’ils s’inscrivent dans un univers caricatural de chasse au trésor.

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3. Les Sims 3 – Simulation de vie / Jeu en monde ouvert

D’accord, Les Sims 3 s’inscrit davantage dans la veine de la simulation que la plupart des autres jeux – mais il s’agit tout de même davantage d’un jeu de vie de type bac à sable que d’une simulation stricte. Vous n’avez pas à vous occuper des détails techniques de la plomberie de la salle de bains ni à remplir vos déclarations d’impôts (heureusement), mais vous façonnez la carrière, les relations et les drames personnels de vos Sims. Le jeu vous permet de simuler la vie humaine d’une manière à la fois charmante, dramatique et délicieusement imprévisible.

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FAQ

Quel est le meilleur simulateur de ville ?

Ce titre revient sans conteste à Cities: Skylines II. C’est le jeu « bac à sable » ultime pour créer et gérer des villes avec une profondeur incroyable, doté de systèmes détaillés de transport, de zonage et d’urbanisme.

Quel est le meilleur simulateur de construction ?

Planet Zoo arrive en tête de liste. Il offre un magnifique mélange de créativité et de gestion, vous permettant de prendre soin d’adorables animaux, de concevoir des zoos et de gérer l’expérience des visiteurs avec un réalisme incroyable.

Existe-t-il un jeu qui simule la guerre ?

Oui ! Arma 3 est un jeu de simulation militaire très réaliste axé sur la guerre tactique, avec des mécanismes de combat détaillés et de vastes terrains pour une expérience de guerre immersive.

Quelle est la simulation de baseball la plus réaliste ?

MLB The Show 23 frappe fort grâce à des mécanismes réalistes et des effectifs authentiques, ce qui en fait le jeu incontournable si vous êtes amateur de simulations de baseball.

Quelle est la meilleure simulation de vie ?

Les Sims 3 est sans égal en matière de simulation. Vous pourrez vous amuser à concevoir et à explorer une vie virtuelle qui reflète le monde réel, avec des possibilités infinies.