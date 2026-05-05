21 jeux sains dans la veine de Stardew Valley que vous allez adorer en 2026

L'ambiance chaleureuse ne dépend pas de la saison – et, honnêtement, il n'y a jamais de mauvais moment pour se détendre avec des jeux comme Stardew Valley.

Peut-être faites-vous déjà partie de nos rangs, totalement conquis par son esprit « bien-être ». De l’agriculture à l’exploitation minière, en passant par les rencontres avec des personnages attachants, l’objectif est de créer votre propre havre de paix bucolique. Il est tout à fait logique que ce jeu, débordant de personnalité et doté d’un gameplay captivant, ait su séduire un tel public. Mais que se passe-t-il une fois que vous avez récolté toutes vos cultures, exploré toutes les grottes et que vous êtes devenu le meilleur ami de tous les habitants du village ?

Même les plus petits détails, comme découvrir où pêcher le poisson-chat dans Stardew Valley, contribuent à ce sentiment de découverte qui captive les joueurs. Une fois que vous aurez maîtrisé tous ces petits secrets, cependant, vous commencerez à avoir envie de retrouver cette même étincelle, d’une nouvelle aventure pour assouvir votre envie de Stardew. Ce jeu a placé la barre très haut pour les autres titres du genre, et trouver quelque chose d’aussi passionnant revient pratiquement à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il existe néanmoins une multitude d’alternatives réconfortantes et hors des sentiers battus qui n’attendent que de titiller votre envie de jeux chaleureux.

Alors détendez-vous et plongez-vous-y : j’ai sélectionné pour vous certains des meilleurs jeux similaires à Stardew Valley pour vous réchauffer le cœur et vous permettre de passer agréablement votre temps libre.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Stardew Vall ey

Commençons par une petite liste de titres phares, chacun ayant de quoi satisfaire le fan de Stardew Valley qui sommeille en vous. Certains sont des simulations agricoles classiques, tandis que d’autres mettent l’accent sur la construction de relations, la gestion des ressources ou ce même charme décontracté.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Créez votre propre île de détente avec des voisins animaux originaux. Buy now 2 Core Keeper 2024 Cultivez, explorez et survivez dans une caverne mystérieuse. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Reconstruisez un charmant atelier dans un monde post-apocalyptique. Buy now

Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : consultez la liste complète ci-dessous pour trouver le jeu qui saura vous séduire.

Qu'est-ce qui rend Stardew Valley si captivant ?

Si vous avez déjà joué à un jeu de simulation agricole qui vous donne l’impression de vous blottir sous une couverture douillette un jour de pluie, il y a de fortes chances que ce soit Stardew Valley. Ce jeu possède quelque chose d’irrésistiblement magique qui incite les joueurs à y revenir sans cesse, qu’ils soient des inconditionnels du genre ou de parfaits novices.

Alors, quel est le secret ? C’est simple : Stardew Valley vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Vous souhaitez construire la ferme la plus performante de la vallée ? Lancez-vous. Vous préférez passer vos journées à pêcher au bord de la rivière, en négligeant vos cultures et en faisant des choix de vie pour le moins discutables ? C'est tout à fait légitime. Le jeu ne vous juge pas : il n'y a pas de bonne façon de jouer, et cette liberté lui confère un caractère rafraîchissant et personnel.

Et parlons des personnages. Ils ne sont pas simplement là pour faire de la figuration : ils sont pleins de vie, chacun avec son histoire et ses petites excentricités. Du grincheux mais adorable George à l’énigmatique Abigail, chaque interaction ajoute une nouvelle dimension à l’histoire de Stardew. Et puis il y a l’ambiance… et quelle ambiance ! Que vous l’aimiez ou non, le pixel art est le summum du confort. Ajoutez à cela une bande-son à la fois nostalgique et apaisante, et vous obtenez un jeu qui vous donne l’impression de rentrer chez vous chaque fois que vous cliquez sur « Jouer ».

Comment j’ai sélectionné les meilleurs jeux similaires à Stardew Valley

Pour dénicher des perles rares qui rappellent Stardew Valley, il faut vraiment comprendre ce qui rend ce jeu si génial et pourquoi tant de gens l’adorent. Quelques critères importants m’ont aidé à sélectionner les jeux de cette liste : ils possèdent tous ces qualités tout en apportant leur touche unique :

Richesse du gameplay : Que ce soit pour cultiver, fabriquer des objets, nouer des liens ou partir en voyage, chaque titre propose un cycle de jeu très gratifiant.

Que ce soit pour cultiver, fabriquer des objets, nouer des liens ou partir en voyage, chaque titre propose un cycle de jeu très gratifiant. Charme visuel : Qu’il s’agisse de pixel art de style rétro ou de graphismes 3D dynamiques, chaque jeu présente une esthétique chaleureuse et attrayante qui donne envie aux joueurs d’y revenir encore et encore.

Qu’il s’agisse de pixel art de style rétro ou de graphismes 3D dynamiques, chaque jeu présente une esthétique chaleureuse et attrayante qui donne envie aux joueurs d’y revenir encore et encore. Caractéristiques uniques : les jeux de cette liste ont peut-être un petit air de Stardew Valley, mais chacun propose une approche originale.

les jeux de cette liste ont peut-être un petit air de Stardew Valley, mais chacun propose une approche originale. Rejouabilité : ces jeux ont été conçus pour être rejoués à l’infini. Grâce à des systèmes de progression, des options multijoueur ou un large choix d’activités, ils entretiennent le plaisir de jouer.

ces jeux ont été conçus pour être rejoués à l’infini. Grâce à des systèmes de progression, des options multijoueur ou un large choix d’activités, ils entretiennent le plaisir de jouer. Esprit communautaire : Les jeux qui favorisent un sentiment de connexion – que ce soit en faisant équipe en mode multijoueur ou en interagissant avec des PNJ – se distinguent vraiment par leur capacité à recréer cette ambiance chaleureuse et axée sur la communauté.

Dans cette optique, j’ai dressé une liste de titres qui s’inspirent de la magie de Stardew Valley tout en conservant leur propre identité. Que vous soyez un fan de longue date ou un novice du genre, ces titres vous promettent des heures de plaisir, d’imagination et de sensations fortes.

Top 20 des jeux similaires à Stardew Valley

Imaginez Stardew Valley, mais avec des quêtes sous-marines, des maires animaux ou des concerts dans un cimetière. Ces simulations chaleureuses sont parfaites pour les fans prêts à s’ouvrir à de nouveaux horizons et à prendre un nouveau départ.

1. Animal Crossing : New Horizons

Année de sortie 2020 Plateformes disponibles Nintendo Switch Développeur Nintendo EPD Éditeur Nintendo Note sur Metacritic 90/100 Caractéristiques uniques Changement de saison en temps réel, personnalisation de l’île, mode coopératif multijoueur

Animal Crossing : New Horizons peut devenir votre havre de paix insulaire, où vous pourrez vous adonner à des activités ludiques : pêche, chasse aux insectes ou aménagement de votre île. À l’instar de la vie réelle, cette simulation agricole suit son propre rythme, avec des événements en jeu reflétant les heures et les saisons du monde réel : votre refuge virtuel est véritablement vivant !

New Horizons partage avec Stardew Valley cet esprit communautaire réconfortant et la collecte de ressources, mais propose une boucle de jeu plus libre et décontractée, sans la pression des limites de temps ni des objectifs stricts. Ce jeu fait de l’expérience sans stress sa priorité !

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2. Core Keeper

Année de sortie 2024 (sortie complète ; accès anticipé en 2022) Plateformes disponibles PC, Mac, Linux, PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch Développeur Pugstorm Éditeur Fireshine Games Note sur Metacritic 85/100 Caractéristiques uniques Jeu multijoueur de type « bac à sable » proposant des mécanismes d’exploitation minière, d’artisanat, d’agriculture et de survie

Le vaste monde souterrain de ce jeu regorge de ressources, de créatures attachantes et de secrets énigmatiques qui n’attendent qu’à être découverts. Vous deviendrez un maître mineur et artisan, construisant des bases, cultivant des récoltes et fabriquant des outils tout en vous enfonçant plus profondément dans les mystères de l’ancien Noyau. Jouez en solo ou invitez jusqu’à sept amis pour accomplir des quêtes ensemble.

De nombreux joueurs saluent le jeu pour son mélange unique d’exploitation minière, d’artisanat et de combat, qui stimule véritablement votre esprit stratégique et votre créativité. Associé à un graphisme en pixel art attachant et à une bande-son d’ambiance, c’est une aventure totalement immersive qui vous tiendra en haleine.

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3. Mon séjour à Portia

Année de sortie 2019 Plateformes disponibles PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Développeur Pathea Games Éditeur Team17 Note sur Metacritic 73/100 Caractéristiques uniques Reconstruisez un atelier dans un monde post-apocalyptique, mêlant artisanat, combat et interactions sociales

Mon séjour à Portia vous emmène dans une charmante ville post-apocalyptique. Vous y aurez l’occasion de redonner vie à l’atelier de votre père, autrefois florissant mais aujourd’hui délabré, et de le transformer en l’entreprise la plus respectée et la plus réputée de tout le royaume. L’univers 3D haut en couleur et les personnages uniques ne font qu’ajouter au charme du jeu – mais ne vous attendez pas à ce qu’ils soient aussi approfondis que les PNJ de Stardew.

Cette simulation agricole offre un riche éventail de mécanismes, mêlant artisanat, combat et développement de relations. Cependant, bien que le combat remplisse son rôle, les passionnés les plus chevronnés pourraient aspirer à un peu plus de complexité et de sensations fortes.

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4. Spiritfarer

Année de sortie 2020 Plateformes disponibles PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS Développeur Thunder Lotus Games Éditeur Thunder Lotus Games Note sur Metacritic 84/100 Caractéristiques uniques Accompagner les esprits vers l'au-delà, construction navale, gestion modérée des ressources

Si vous avez envie d’une aventure vidéoludique à la fois douce et amère, Spiritfarer est peut-être exactement ce qu’il vous faut. Incarnez Stella, une adorable capitaine de navire chargée de la délicate mission de conduire les âmes vers l’au-delà.

Vous allez adorer l’histoire captivante de Spiritfarer et ses mécanismes uniques, comme l’amélioration de votre bateau pour assurer le confort de vos passagers et la culture de vos propres légumes sur le pont (oui, une ferme flottante, ça existe vraiment ici !) Même si le rythme est un peu lent, pour ceux qui apprécient un voyage plus contemplatif, cela ne fait qu’ajouter au charme du jeu.

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5. Le gardien du cimetière

Année de sortie 2018 Plates-formes disponibles PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Développeur Lazy Bear Games Éditeur tinyBuild Note sur Metacritic 69/100 Caractéristiques uniques Une simulation sinistre se déroulant dans un cimetière médiéval, mêlant humour noir, alchimie et choix moraux

Imaginez le charme de Stardew Valley, mais avec une touche d’humour noir et un décor transposé dans un cimetière médiéval.

Dans cette simulation de gestion, vous incarnez un gardien de cimetière débutant – un métier qui englobe tout, de l’entretien des pierres tombales à l’agriculture, en passant même par une incursion dans l’alchimie. Préparez-vous à rencontrer des PNJ étrangement attachants et à faire face à des dilemmes éthiques (par exemple : est-il vraiment acceptable de vendre de la viande douteuse au boucher du village ?).

C’est par son système d’artisanat riche et complexe ainsi que par son vaste arbre technologique que Le gardien du cimetière se distingue, offrant une multitude d’options uniques pour gérer votre cimetière et développer votre entreprise macabre. À titre personnel, le système de progression peut sembler un peu répétitif, notamment lors de la collecte de ressources pour des projets d’envergure.

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6. L’île de Corail

Année de sortie 2023 Plateformes disponibles PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur Stairway Games Éditeur Humble Games Note sur Metacritic 82/100 Caractéristiques uniques Cadre tropical, exploration sous-marine, quêtes sur le thème de l'écologie

Plongez dans l’univers haut en couleur de Coral Island, qui regorge d’activités hors du commun ! Cultivez vos champs, liez-vous d’amitié avec d’adorables animaux et plongez même dans les profondeurs de l’océan pour sauver les récifs coralliens.

Ce qui distingue Coral Island au sein du genre des simulations agricoles, ce sont ses fonctionnalités uniques, telles que l’exploration sous-marine et les missions axées sur l’écologie. Le jeu rappellera Stardew Valley à tous ses fans, en conservant tout le plaisir des tâches captivantes et des amitiés, tout en apportant un regard neuf et moderne sur les enjeux environnementaux.

7. Dinkum

Année de sortie 2022 Plateformes disponibles PC Développeur James Bendon Éditeur James Bendon Note sur Metacritic À déterminer Caractéristiques uniques Jeu en monde ouvert sur le thème de l'Outback, pêche, artisanat, faune sauvage, mode coopératif

Dinkum est un jeu de simulation de vie de type « bac à sable » dans lequel vous avez la possibilité de bâtir une communauté animée sur votre île personnelle, au cœur du charme de l’Outback australien. Ce cadre met en scène une faune et des éléments environnementaux uniques, apportant ainsi un vent de fraîcheur au genre.

Le jeu propose des mécanismes variés qui vous permettent de tout faire, de l’agriculture à l’exploitation minière en passant par l’artisanat et même la chasse aux animaux sauvages. L’un des principaux atouts du jeu est son mode multijoueur coopératif, où vous pouvez partager les rires et les tâches ingrates avec vos amis.

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8. Rune Factory 4 Special

Année de sortie 2021 Plateformes disponibles PC, PS4, Xbox One, Switch Développeur Neverland Co. Éditeur Xseed Games / Marvelous Europe Note sur Metacritic 83/100 Caractéristiques uniques Simulation agricole + combats de type RPG, mariage, exploration de donjons

Si vous avez envie d’une touche d’originalité par rapport à vos simulateurs de ferme habituels, vous allez adorer Rune Factory 4 Special : un simulateur de ferme et de vie captivant mêlé à un RPG d’action. Si vous avez apprécié SV mais que vous souhaitiez davantage de combats et une intrigue fantastique plus passionnante, ce jeu est fait pour vous.

L’une des caractéristiques phares de Rune Factory réside dans son système complexe de développement des relations. Vous avez la possibilité de vous lier d’amitié avec les habitants, d’explorer différentes options amoureuses et même de vous marier. Outre la culture des champs et les combats, l’intrigue regorge de surprises, d’intrigues et d’humour : vous ne vous ennuierez pas.

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9. Harvest Moon : La Lumière de l’espoir – Édition spéciale

Année de sortie 2018 Plateformes disponibles PC, Switch, PS4, iOS Développeur Tabot, Inc. Éditeur Natsume / Marvelous Note sur Metacritic 62/100 Caractéristiques uniques Reconstruction de la ville après la tempête, soins apportés au bétail, développement de relations

Une violente tempête a réduit la ville en ruines, et c'est à vous qu'il revient de lui redonner vie. En tant que héros de la communauté, votre mission consiste à cultiver vos champs, à prendre soin d'adorables animaux d'élevage et à insuffler un nouveau souffle à la ville en reconstruisant les maisons et en tissant des liens avec ses habitants.

Fidèle à ses origines, Light of Hope met l’accent sur une agriculture simple et biologique ainsi que sur la création de liens. Cette simulation agricole se distingue par deux aspects essentiels : l’expérience gratifiante de la reconstruction d’une ville ravagée par la tempête et le sentiment de progression et d’accomplissement permanents à mesure que vous franchissez des étapes importantes.

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10. Slime Rancher 2

Année de sortie 2022 Plateformes disponibles PC, Switch, PS5, Xbox Développeur Monomi Park Éditeur Monomi Park Note sur Metacritic À déterminer Caractéristiques uniques Collecte de slimes, gestion des ressources, graphismes éclatants

Slime Rancher 2 vous emmènera pour une nouvelle aventure amusante aux côtés de Beatrix LeBeau. Cette fois-ci, elle part à la découverte de Rainbow Island, un terrain de jeu haut en couleur regorgeant de slimes uniques et de mystères cachés. Construisez votre ranch, élevez une multitude de slimes et gérez vos ressources.

Un système météorologique dynamique, l’une des nouvelles fonctionnalités du jeu, influence les types de slimes que vous rencontrerez à différents moments, ce qui rend l’expérience de jeu encore plus captivante. Sur le plan esthétique, *Slime Rancher 2* reste fidèle au style graphique éclatant du premier opus, avec des environnements aux couleurs vives et des personnages au design adorable.

Lancé en accès anticipé le 22 septembre 2022, le jeu continue de bénéficier de nouveaux contenus de la part des développeurs afin de maintenir l'intérêt des fans.

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11. Story of Seasons : Les pionniers d’Olive Town

Année de sortie 2021 Plateformes disponibles Switch, PC, PS4 Développeur Marvelous Éditeur XSEED Games Note sur Metacritic 76/100 Caractéristiques uniques Développement de la ferme, artisanat, personnalisation

Story of Seasons : Les Pionniers d’Olive Town est un jeu de ferme idéaliste qui vous met dans la peau d’un jeune agriculteur désireux de redonner vie à la ferme autrefois prospère de ses grands-parents. Créez votre propre ferme idéale en cultivant des récoltes, en vous occupant d’animaux adorables et en vous liant d’amitié avec des habitants excentriques qui ont toujours quelque chose à dire (ou à échanger !).

Les fans adorent les graphismes 3D éclatants de PoOT, son gameplay décontracté et ses innombrables options de personnalisation. Bien que Pioneers of Olive Town présente de nombreux points communs avec Stardew Valley, comme l’agriculture, les festivals et des personnages attachants, il offre une expérience plus simple et plus tranquille.

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12. Terraria

Année de sortie 2011 Plateformes disponibles PC, consoles, mobile Développeur Re-Logic Éditeur Re-Logic / 505 Games Note sur Metacritic 83/100 Caractéristiques uniques Jeu en monde ouvert en 2D, construction, combat, exploration

Terraria vous propose une expérience de jeu en 2D de type « bac à sable » riche en action. À mesure que vous vous enfoncez dans le sol, vous acquérez la capacité de construire des merveilles architecturales et de fabriquer une vaste gamme d’outils, d’armes et d’équipements pour évoluer dans cet univers dynamique.

Le système de combat du jeu est tout sauf ennuyeux. Sa galerie d’ennemis et ses combats de boss palpitants en font un mélange passionnant d’action et de stratégie que les joueurs adorent. Collaborez avec vos amis pour accomplir des missions difficiles, construire des bases communes ou découvrir les secrets des profondeurs.

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13. Littlewood

Année de sortie 2020 Plateformes disponibles PC, Switch Développeur Sean Young Éditeur SmashGames Note sur Metacritic 81/100 Caractéristiques uniques Construction d’une ville après l’aventure du héros, développement des relations

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe une fois que le héros a accompli sa mission de sauvetage du monde ? Ce jeu de construction de ville, calme et apaisant, vous confie la responsabilité de redonner vie à une communauté florissante, de façonner cette petite ville selon votre vision et de tisser des liens avec ses habitants singuliers.

Dans Littlewood, il s’agit de collecter des ressources précieuses, de fabriquer des produits de première nécessité et de débloquer des améliorations pour transformer votre petit village pittoresque en un havre de paix animé. Les graphismes pixel art uniques et colorés du jeu lui confèrent une ambiance chaleureuse et rétro qui s’accorde parfaitement avec son style de jeu décontracté.

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14. Moonlighter

Année de sortie 2018 Plateformes disponibles PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Développeur Digital Sun Éditeur 11 bit studios Note sur Metacritic 81/100 Caractéristiques uniques Gestion de boutique, exploration de donjons de type roguelite

Moonlighter est un mélange palpitant de RPG d'action et d'éléments de type « roguelite ». Vous incarnez Will, un humble marchand qui rêve de devenir un héros.

Le jour, vous êtes un gérant de boutique assidu dans la charmante ville de Rynoka. Mais dès la tombée de la nuit, vous troquez votre tablier contre une armure pour vous aventurer dans les profondeurs de donjons imprévisibles, combattre des ennemis et récupérer des trésors afin d’approvisionner votre boutique.

Si vous appréciez le mélange de tâches quotidiennes et d’aventure comme dans Stardew Valley, vous adorerez le double gameplay de Moonlighter. Mais là où Stardew met l’accent sur la vie villageoise et les interactions sociales, Moonlighter s’épanouit dans le combat et le commerce.

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15. Garden Paws

Année de sortie 2018 Plateformes disponibles PC, Switch Développeur Bitten Toast Games Éditeur Bitten Toast Games Note sur Metacritic À déterminer Caractéristiques uniques Personnages anthropomorphes, gestion de boutique, artisanat

Plongez dans l’univers charmant de Garden Paws, où vous vous lancerez dans une quête visant à redynamiser et à transformer la communauté voisine après avoir repris la maison de campagne de vos grands-parents. Vous pourrez cultiver, fabriquer des objets, pêcher, creuser, accomplir des missions ou gérer votre propre boutique pour vendre des marchandises aux habitants.

Ce jeu s'apparente à Stardew Valley dans la mesure où les deux impliquent de cultiver la terre, d'améliorer les villages et de nouer des relations avec les habitants. Cependant, Garden Paws se démarque grâce à l'importance accordée aux mécanismes de gestion de boutique et à ses graphismes éclatants mettant en scène d'adorables personnages animaux anthropomorphes.

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16. Sun Haven

Année de sortie 2021 Plateformes disponibles PC, Switch Développeur Pixel Sprout Studios Éditeur Pixel Sprout Studios Note sur Metacritic À déterminer Caractéristiques uniques Éléments de RPG fantastique, agriculture, magie, mode multijoueur

Sun Haven est une fusion envoûtante entre un simulateur vintage et des éléments de RPG fantastique, apportant une touche originale au genre. Dans ce cadre magique peuplé de personnages excentriques, vous pourrez vous adonner à des activités agricoles classiques, telles que la culture et l’élevage, mais aussi participer à des combats.

Sun Haven met fièrement en avant un système d’arbre de compétences unique qui permet aux joueurs d’améliorer leurs aptitudes dans de nombreux domaines, notamment la collecte de ressources, l’exploitation minière, la pêche et le combat. C’est un excellent choix pour les joueurs à la recherche de jeux alliant un gameplay agricole traditionnel à une touche de RPG fantastique.

17. Les origines du Pacha

Année de sortie 2023 Plateformes disponibles PC, Switch, PS4/5, Xbox Développeur Soda Den Éditeur Crytivo Note sur Metacritic 82/100 Caractéristiques uniques Cadre de l'âge de pierre, développement d'une communauté, mode multijoueur

Remontez le temps jusqu’à l’âge de pierre avec Les origines du Pacha. Bien plus qu’une simple culture de plantes, vous mènerez votre clan vers la prospérité en créant de nouveaux outils, en apprivoisant des bêtes sauvages et en faisant progresser la technologie.

Les origines du Pacha présente des similitudes avec le très apprécié Stardew Valley, en vous proposant toute une gamme d’activités agricoles, de pêche et de développement de relations. Mais sa particularité réside dans l’importance accordée au travail d’équipe et au progrès technologique. Que vous réfléchissiez en groupe avec votre tribu ou que vous fassiez équipe avec des amis en mode multijoueur, ce jeu captivant favorise en permanence un sentiment de solidarité.

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18. Les champs de Mistria

Année de sortie 2024 Plateformes disponibles PC Développeur NPC Studio Éditeur NPC Studio Note sur Metacritic À déterminer Caractéristiques uniques Simulation agricole + magie, graphismes rétro en pixel art, quêtes

Relevez le défi de redonner vie à un charmant village niché entre la forêt et l’océan. Vous pourrez nouer des liens avec les habitants tout en profitant des plaisirs de la campagne : cultivez, pêchez, prenez soin des animaux et accomplissez des quêtes.

Participez aux fêtes du village, décorez votre propre ferme et résolvez les énigmes du village à votre guise. En intégrant des éléments magiques et des quêtes passionnantes, le jeu apporte une dimension supplémentaire à l’expérience classique de la simulation agricole.

Fields of Mistria est en quelque sorte un jeu dans le style de Stardew, qui tire une grande fierté de son style pixel art coloré, qui rappelle l’âge d’or des jeux 16 bits et ravive des souvenirs chaleureux et réconfortants. Le jeu est disponible en accès anticipé depuis le 18 octobre 2024, avec une multitude de contenus passionnants pour le plus grand plaisir des joueurs.

19. Aventure dans la vie rurale japonaise

Année de sortie 2023 Plateformes disponibles iOS Développeur GAME START LLC Éditeur GAME START LLC Note sur Metacritic À déterminer Caractéristiques uniques Campagne japonaise, culture traditionnelle, gameplay « tranche de vie »

Avez-vous déjà rêvé d’une retraite rurale enchanteresse au Japon ? Eh bien, découvrez Japanese Rural Life Adventure ! Ici, la tranquillité règne grâce à des activités apaisantes telles que s’occuper de votre ferme, pêcher et même chasser les insectes. Vivez le frisson des rituels ancestraux et des bonnes vieilles fêtes de village tout en vous détendant et en vous relaxant.

Oubliez le style de jeu habituel consistant à « cocher des tâches » : ici, il s’agit de créer votre propre univers paisible et de raviver la flamme vacillante d’une communauté rurale. C’est le jeu vidéo dans ce qu’il a de plus serein !

Les graphismes chaleureux de ce jeu capturent l’esprit authentique de la campagne japonaise. Il dégage une ambiance à la « Stardew Valley », mais avec une touche d’originalité.

20. Ranch Wild Indigo

Année de sortie 2021 Plateformes disponibles PC, Switch, PS4 Développeur Fabulous Orbit Éditeur Fabulous Orbit Note sur Metacritic N/A Caractéristiques uniques Élevage, univers western, exploration et action

Ranch Wild Indigo vous invite à vivre le rêve de cow-boy en reprenant et en redonnant vie à un ranch à l'ancienne situé à la frontière de l'Ouest. Vous pouvez protéger votre propriété contre les voleurs et les bêtes dangereuses, récolter des ressources, améliorer vos bâtiments et élever des animaux.

À l’instar de Stardew Valley, ce jeu met l’accent sur la gestion des ressources et les interactions avec la communauté. Il se distingue toutefois par son gameplay riche en action, qui comprend des séquences de combat palpitantes et l’exploration de la frontière.

21. Harvest Moon : La Vallée perdue et le village de Skytree

Date de sortie 31 juillet 2025 Plateformes disponibles Switch (titre 3DS remasterisé) Développeur Natsume Éditeur Natsume (dans le monde entier), Numskull (en Europe) Note sur Metacritic N/A Caractéristiques uniques Modélisation du terrain en 3D, quêtes axées sur les relations, pack comprenant deux jeux

Si vous recherchez des jeux dans la veine de Stardew Valley, ce double programme est fait pour vous. Vous reconstruisez des villes en ruines, passez vos journées à cultiver la terre et nouez des liens d’amitié. De plus, vous pouvez remodeler le terrain en 3D. Creusez des tranchées, surélevez des collines et sculptez le paysage de vos rêves. C’est une approche originale qui offre une expérience plus interactive que le simple fait de planter des rangées de cultures.

L’intrigue est simple : rétablir le cycle des saisons dans La Vallée perdue, puis redonner vie au village sacré de Skytree. Vous rencontrerez de nombreux PNJ charmants, déclencherez des quêtes en tissant des liens et débloquerez de nouvelles cultures, de nouveaux animaux et de nouvelles tenues.

Ce pack vous offre ce cycle agricole classique et réconfortant : planter, cultiver, récolter, recommencer. Il y a également une touche de romance et suffisamment de progression pour maintenir l’intérêt. Imaginez l’esprit de Stardew dans l’univers de Harvest Moon : charmant, décontracté et dans lequel on se plonge facilement.

Harvest Moon n’atteint peut-être pas les sommets émotionnels de Stardew, mais il offre cette routine satisfaisante, cette terraformation ludique et ce rythme quotidien propres à une simulation agricole bien menée. Parfait pour se détendre et passer un après-midi d’été en toute tranquillité.

Comment choisir le jeu qui vous convient ?

Trop de choix et vous ne savez pas par où commencer ? Consultez le tableau ci-dessous : il met en avant les principaux éléments de chaque jeu, ce qui vous aidera à déterminer lequel mérite que vous y consacriez votre temps et votre argent.

Nom du jeu Éléments de RPG Simulation agricole Simulation de vie Quêtes Multijoueur L'Île de Corail ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Animal Crossing : New Horizons ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ Core Keeper ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ Mon séjour à Portia ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Spiritfarer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Le gardien du cimetière ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Dinkum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Rune Factory 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Harvest Moon : La Lumière de l'espoir ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Slime Rancher 2 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ Story of Seasons : Les Pionniers d'Olive Town ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Terraria ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ Littlewood ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Moonlighter ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ Garden Paws ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Sun Haven ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Les racines de Pacha ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Les champs de Mistria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Aventure dans la vie rurale japonaise ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ Ranch Wild Indigo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Harvest Moon : La Vallée perdue et le village de Skytree ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

Conclusion

Alors, qu’est-ce qui distingue Stardew Valley et les jeux du même genre ? Tout repose sur la recherche du juste équilibre entre une vie agricole paisible, des personnages adorables et juste ce qu’il faut d’aventure pour que le jeu reste captivant. Vous pouvez ralentir le rythme, créer votre propre univers et vous laisser emporter par tout ce charme.

Et honnêtement, nous avons besoin de plus de titres comme ceux-là ! Que ce soit pour se détendre après une longue journée ou pour plonger dans un pays des merveilles en pixels pendant le week-end, ils nous offrent une bouffée d’air frais bien nécessaire.

Oh, si je devais n’en choisir qu’un seul ? Je choisirais Coral Island ! Avec son ambiance tropicale et ses missions respectueuses de l’environnement, c’est comme si Stardew Valley s’était offert une cure de jouvence balnéaire. Le rêve de vacances par excellence !

FAQ

Quel jeu ressemble le plus à Stardew Valley ?

Animal Crossing : New Horizons est probablement ce qui se rapproche le plus de Stardew Valley en termes de gameplay apaisant. Vous cultivez toujours (en quelque sorte), décorez, nouez des relations et façonnez votre environnement à votre rythme.

Existe-t-il des jeux multijoueurs similaires à Stardew Valley ?

Absolument ! Pour une expérience agricole multijoueur conviviale, découvrez Coral Island, Animal Crossing, Core Keeper, Dinkum, Terraria, Garden Paws, Sun Haven ou Les origines du Pacha : chacun de ces jeux propose un mode coopératif et permet de partager vos progrès.

Puis-je jouer à des jeux comme Stardew Valley sur console ?

Oui ! De nombreux jeux similaires à Stardew Valley sont compatibles avec les consoles. Spiritfarer, Story of Seasons, Mon séjour à Portia et Le gardien du cimetière fonctionnent tous à merveille sur Switch, Xbox ou PlayStation.

Quels sont les jeux moins connus du genre de Stardew Valley ?

Si vous êtes à la recherche de pépites méconnues, essayez Dinkum, Littlewood, Garden Paws et Ranch Wild Indigo : ces titres indépendants moins connus proposent des variations charmantes autour de la ferme, de l'artisanat et de la vie en communauté.