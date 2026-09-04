Cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido (2026): 8 formas reales de cobrar rápido

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Aquí tienes una versión resumida de cómo ganar dinero rápidamente. Lo que los lectores del Reino Unido realmente necesitan son: ocho formas de convertir el tiempo libre o las cosas que ya no usas en libras esterlinas, ordenadas de mayor a menor rapidez de pago, con las tarifas y los plazos ya comprobados para que tú no tengas que hacerlo. Sin cifras en dólares, sin aplicaciones que solo acepten PayPal y que excluyan al Reino Unido, sin estafas del tipo «gana 500 libras esta noche».

Te lo digo con toda sinceridad desde el principio: la forma más rápida de ganar dinero suele ser simplemente vender cosas que ya tienes, no registrarte en nada nuevo. Cada método que aparece a continuación incluye un rango de ganancias real y una respuesta clara sobre cuánto tiempo tendrás que esperar realmente para recibir el pago, para que puedas elegir el que mejor se adapte a lo que tienes ahora mismo.

VEREDICTO RÁPIDO El pago más rápido y constante Reventa en Vinted: una venta suele convertirse en dinero en efectivo en unos 7 a 10 días, sin comisiones para el vendedor, un plazo más predecible que el de la mayoría de las plataformas para autónomos, incluso aunque alguna de ellas pueda superarlo ocasionalmente en un caso concreto. Lo mejor para una habilidad que ya tienes Trabajos freelance en PeoplePerHour, pagados directamente en libras esterlinas. La opción más lenta, pero que vale la pena conocer Licencias de imágenes de archivo de Alamy: una fuente de ingresos real, aunque no «rápida».

¿Es realmente factible ganar dinero rápidamente?

¿Sinceramente? Sí, en la mayoría de estos casos, aunque no con la rapidez de «recibir el dinero en el bolsillo el mismo día». Si buscas en Google cómo ganar dinero rápidamente en todo el Reino Unido, «rápidamente» suele significar de 1 a 3 semanas para recibir el primer pago, una vez superados los controles de identidad, las aprobaciones o la retención habitual del pago.

El resultado dependerá de por dónde empieces:

¿Alguna habilidad útil? (redacción, clases particulares, tareas administrativas, diseño) Tardarás entre 1 y 3 semanas una vez que hayas conseguido tu primer cliente o reserva.

(redacción, clases particulares, tareas administrativas, diseño) Tardarás entre 1 y 3 semanas una vez que hayas conseguido tu primer cliente o reserva. ¿Cosas que ya no necesitas? Ropa, dispositivos tecnológicos, muebles… Es la opción más rápida, ya que no hay ningún proceso de aprobación.

Ropa, dispositivos tecnológicos, muebles… Es la opción más rápida, ya que no hay ningún proceso de aprobación. ¿Algo más pasivo? Las descargas digitales, las fotos de archivo y otros ingresos extra similares en línea tardan semanas o meses en dar sus frutos. Es un proceso lento, no una ganancia rápida.

Prueba rápida: si algo promete dinero en efectivo el mismo día sin hacer nada, así no es como se gana dinero rápido en el Reino Unido; se trata de una estafa disfrazada de algo atractivo.

La lista que aparece a continuación está ordenada según la rapidez con la que recibirás el dinero, no según la mayor ganancia posible, así que merece la pena desplazarte hasta el final.

8 formas reales de ganar dinero rápido en el Reino Unido

Cada método que aparece a continuación incluye un rango de ingresos reales, un coste inicial realista y una respuesta clara sobre cuánto tiempo tendrás que esperar realmente para recibir tu primer pago, todo ello ordenado de más rápido a más lento.

Un aviso rápido sobre el método número ocho, Alamy: está aquí porque es el método por el que la gente que busca «cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido» sigue preguntando de todos modos, y merece la pena verlo junto a las opciones más rápidas para que puedas juzgar por ti mismo si la compensación merece la pena.

¿Quieres más opciones además de estas ocho? Echa un vistazo al resumen completo de Eneba sobre los mejores trabajos extra para descubrir aún más formas de ganar dinero.

1. Vende lo que ya tienes en Vinted

Vinted no se lleva ninguna comisión de los vendedores; en su lugar, el comprador abona una tarifa de «Protección al comprador», por lo que todo lo que pongas a la venta te lo quedas íntegramente. Una vendedora de Yorkshire contó a Examiner Live que ganó 500 libras en un solo mes simplemente deshaciéndose de cosas que ya no necesitaba, y 400 libras al mes siguiente.

¿Buscas cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido? Vale la pena probar primero con Vinted: no hay que pasar por ningún proceso de aprobación y no te quitan nada de lo que vendes. Lo que ganes realmente varía mucho: los vendedores ocasionales pueden llegar a ganar desde unas pocas decenas hasta unos pocos cientos de libras al mes, aunque los meses en los que se alcanzan cifras de cuatro dígitos son muy poco frecuentes. El pago se abona en tu saldo en un plazo de dos días tras la entrega, y la retirada de fondos tarda hasta cinco días laborables más; así que un artículo que se venda rápido puede suponer dinero en tu cuenta en una o dos semanas.

Aquí hay un detalle específico del Reino Unido que vale la pena destacar en tu búsqueda sobre «cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido»: vender tus propias cosas no suele considerarse una renta comercial sujeta a impuestos. Esto cambia si empiezas a adquirir o fabricar artículos específicamente para revenderlos, en cuyo caso se aplica la exención de 1.000 libras de la HMRC. La declaración a la plataforma funciona por separado: se te notificará una vez que alcances las 30 ventas o aproximadamente 1.700 libras al año, aunque eso no equivale a tener que pagar impuestos.

Sin comisiones para el vendedor Vinted 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Conserva el 100 % del precio de venta, ya que el comprador se hace cargo de la comisión y recibirás el dinero en efectivo en un plazo de entre 7 y 10 días aproximadamente. Empieza a vender en Vinted

2. Ofrece como autónomo una habilidad que ya tienes en PeoplePerHour

PeoplePerHour mantiene unas comisiones sencillas sobre el papel: un 20 % sobre las primeras 250 £ de un nuevo cliente, que se reduce al 7,5 % hasta las 5.000 £ y, a partir de ahí, al 3,5 %. Así pues, una factura de 250 £ supone en realidad unos 200 £ netos, no 250 £, y ese porcentaje inicial del 20 % se reinicia con cada nuevo cliente.

Las tarifas por tareas administrativas, redacción, diseño y desarrollo suelen oscilar entre 15 y 50 libras por hora, situándose los recién llegados en el extremo inferior de ese rango. Cualquiera que esté buscando cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido con una habilidad que ya posee debería prever entre 1 y 3 semanas para conseguir su primer trabajo, obtener la aprobación y ver cómo el dinero llega a su cuenta bancaria o a PayPal.

Merece la pena echar un vistazo a Fiverr por su mayor cartera de clientes, pero los precios están en dólares estadounidenses y las retiradas a través de PayPal suponen a los vendedores del Reino Unido un coste adicional del 3 % al 4 % en comisiones de conversión, algo que se evita con la facturación en libras esterlinas de PeoplePerHour. El plazo de liquidación de 14 días para los vendedores estándar, que se reduce a 7 días para los vendedores «Top Rated», significa que no siempre es la vía más rápida para ganar dinero rápidamente en el Reino Unido, pero puede merecer la pena si consigues trabajo rápidamente.

Con sede en el Reino Unido, pagos en libras esterlinas PeoplePerHour 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La facturación directa en libras esterlinas evita la pérdida derivada de la conversión de divisas, aunque la comisión del 20 % se restablece con cada nuevo cliente. Explora ofertas de trabajo para autónomos

3. Acepta trabajos de consultoría o creativos a través de Upwork

Upwork sigue mereciendo la pena tenerlo en cuenta a la hora de buscar cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido, pero su comisión para autónomos ya no es un 10 % fijo. Desde mayo de 2025, oscila entre el 0 % y el 15 % por contrato, dependiendo de factores como la demanda, el tipo de proyecto y el historial del cliente.

Las tarifas por hora para trabajos de consultoría y creativos oscilan entre las 15 y las 75 libras esterlinas o más, pero la rapidez en el pago varía enormemente: un autónomo consiguió un contrato a los 4 días de pagar por Connects, mientras que otro tuvo que esperar casi dos semanas a pesar de contar ya con experiencia previa. Considera el caso de los 4 días como un golpe de suerte, no como la norma: la mayoría tarda más cerca de dos semanas, lo que significa que Upwork no puede superar de forma fiable el plazo más estable de Vinted, de entre 7 y 10 días.

Piensa en esto como la vía de mayor valor para la consultoría y el trabajo creativo, distinta de los trabajos más rápidos de PeoplePerHour mencionados anteriormente. Un pequeño solapamiento no supone ningún problema, ya que las personas que buscan «cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido» suelen obtener los mejores resultados empezando por las habilidades que ya poseen.

La mayor bolsa de empleo a nivel mundial Upwork 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuenta con la mayor base de clientes de esta lista, aunque el tiempo que transcurre hasta el primer pago oscila entre unos días y un par de semanas. Buscar trabajos de consultoría

4. Vende descargas digitales en Etsy

Un rango realista para principiantes, en libras esterlinas, es de 40 a 400 £ al mes antes de comisiones. ¿Esa mediana de 574 $ (450 £) que se cita a menudo? Está sesgada por un pequeño número de tiendas más grandes —no es lo que ganan realmente la mayoría de los principiantes— y la afirmación de que «el 1 % más rico gana 50 000 dólares al mes» es más una aspiración que una realidad. Tenlo en cuenta antes de esperar que Etsy por sí solo te dé la respuesta a cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido.

El conjunto de comisiones asciende aproximadamente al 10,5–13,5 %: una comisión por transacción del 6,5 %, un 4 % más 0,20 £ por el procesamiento de pagos, una tasa reguladora del Reino Unido que subirá al 0,48 % a partir del 22 de junio de 2026, y 0,15 £ por anuncio; todo ello afecta más a los artículos baratos, representando alrededor del 29 % en una descarga de 3 £ frente al 17 % en algo que supere las 10 £.

También hay un coste que la mayoría de las guías pasan por alto: Etsy cobra a algunas tiendas nuevas una cuota única de alta durante el proceso de incorporación —entre 15 y 29 dólares (12–23 libras esterlinas)—, no reembolsable, aunque no se aplica a todo el mundo.

A modo de referencia, un vendedor de nivel «Medio» declaró haber ingresado aproximadamente 26 dólares al día (20 libras) con una sola tienda de agendas. Esta opción es una de las que más tardan en dar resultados en la lista de «cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido»: hay que contar entre 7 y 30 días antes de que una tienda nueva y bien optimizada consiga su primera venta.

Vende una vez, gana una y otra vez Etsy 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica un producto de descarga digital una sola vez y véndelo tantas veces como quieras, aunque una tienda nueva puede tardar hasta un mes en realizar su primera venta. Abrir una tienda en Etsy

5. Dar clases particulares online con MyTutor

MyTutor anuncia entre 13 y 120 libras por hora, pero las cifras reales son más bajas: Indeed sitúa la media en 18,88 libras, y Glassdoor habla de entre 12 y 18 libras. Las sesiones para principiantes de GCSE se sitúan cerca de la parte baja de la escala, no de la alta. Aun así, se gana un puesto en esta lista de cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido porque, una vez que entras, la remuneración y la flexibilidad superan con creces a la mayoría de las aplicaciones de trabajos esporádicos de inscripción abierta.

Entrar requiere un poco más de esfuerzo inicial: tendrás que ser estudiante en activo o recién graduado (en los últimos tres años) en una universidad asociada, lo cual se verifica mediante el correo electrónico de la universidad, además de una entrevista y una verificación DBS ampliada. Si aún no dispones de una verificación reciente válida, las condiciones actuales de MyTutor exigen el pago de una tasa no reembolsable de 55 £ para el DBS a fin de continuar con la solicitud, y la verificación debe renovarse cada tres años.

Es una de las opciones más lentas de esta lista, ya que el proceso de verificación y la autorización del DBS tardan entre 1 y 3 semanas, y el pago se realiza cada dos semanas una vez que te aceptan; pero, específicamente para los estudiantes, es una opción realmente sólida para ganar dinero rápidamente en el Reino Unido, no solo una entrada de relleno. Si quieres comparar las clases particulares con otras formas de ganar dinero, echa un vistazo a nuestra guía de trabajos extra para estudiantes.

Límite máximo por hora MyTutor 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las tarifas pueden llegar hasta las 120 libras por hora para la asignatura adecuada, aunque la verificación del certificado DBS añade un par de semanas antes de empezar. Solicitar puesto de tutor

6. Conviértete en asistente virtual con Time Etc

Time Etc paga a los asistentes a partir de 13 £ por hora, y la remuneración aumenta con la antigüedad; sin embargo, a los clientes se les factura entre 28 y 31 £ por hora, más IVA, por el mismo trabajo. Esa diferencia es habitual en el modelo de agencia de asistentes virtuales, no es ninguna trampa oculta. Aparece en esta lista porque, una vez que entras, la cartera de clientes está cuidadosamente seleccionada y el trabajo es constante; merece la pena solicitarlo ahora, aunque no sea la respuesta más rápida a la pregunta de cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido.

El inconveniente es el requisito de acceso: entre 5 y 8 años de experiencia laboral remunerada (no tiene por qué ser específica de asistente virtual), además de pruebas de gramática, pruebas psicométricas y una entrevista antes de que te asignen un cliente. Siendo realistas, eso supone varias semanas de proceso de selección antes de ganar ni un céntimo: un comienzo lento si el objetivo es ganar dinero rápidamente en el Reino Unido en un plazo breve, pero si ya tienes la experiencia, es una opción sólida para tener en marcha en segundo plano mientras otros métodos más rápidos cubren esta semana.

Lista de clientes del Reino Unido verificados Time Etc 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se te pondrá en contacto con clientes británicos previamente seleccionados una vez que superes la evaluación, aunque se requieren entre 5 y 8 años de experiencia laboral para presentar la solicitud. Solicita un puesto de asistente virtual

7. Abre una tienda de impresión bajo demanda a través de Printify

Los márgenes en este caso oscilan entre el 20 % y el 40 % por artículo, una vez que se tienen en cuenta el coste base, los gastos de gestión y la comisión de tu tienda online. Con el plan gratuito de Printify, una camiseta de 20 £ te reporta entre 4 y 7 £ aproximadamente —alrededor del 27 %—, según desgloses de costes independientes de 2026. Si te pasas al plan Premium por 39 $ al mes (o 299 $ al año), ese beneficio puede aumentar hasta entre 8 y 12 £ por artículo una vez que el volumen de ventas crezca.

Puedes vender a través de Printify utilizando Etsy, Shopify o su propia tienda pop-up, pero la configuración es mucho más rápida que conseguir esa primera venta. En el caso de una tienda recién creada, las ventas pueden tardar semanas en llegar, por lo que esta opción se sitúa casi al final de la lista de cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido.

Si la rapidez te importa más que el margen, probablemente esta no sea tu respuesta a la pregunta de cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido. Por el lado positivo, el servicio de distribución local de Printify en el Reino Unido puede hacer llegar los pedidos que cumplan los requisitos a los clientes en unos 2 días, aunque no todo el catálogo.

Gratis al principio, sin necesidad de tener stock Printify 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No hay costes iniciales ni riesgo de inventario, aunque suele tardar entre unas semanas y un par de meses en conseguir la primera venta. Crea una tienda de impresión bajo demanda

8. Conceder licencias de fotos o diseños en Alamy

Este es el único método de la lista que, en realidad, no es rápido; se ha incluido en la lista de «cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido» porque quienes buscan información sobre licencias de imágenes de archivo suelen preguntar por él de todos modos. Veamos la realidad: se trata de una estrategia pasiva a largo plazo, no de algo con lo que pagar las facturas de esta semana.

Según el comunicado de Alamy del 13 de julio de 2026, con efecto a partir del 1 de septiembre, hay un nuevo nivel «Bronce» con una comisión del 15 % para los colaboradores que vendan menos de 250 dólares al año (frente al 20 % anterior), el nivel «Plata» se mantiene en el 20 % hasta los 2.999 dólares, y el nivel «Oro», con una comisión del 40 %, ahora requiere más de 3.000 dólares al año —frente a los apenas 250 dólares anteriores—. Vende más, quédate con más: la misma lógica que en PeoplePerHour, como se ha mencionado anteriormente. Lo que realmente ha cambiado es el umbral: antes bastaban 250 dólares al año para alcanzar ese 40 % superior; ahora se necesitan 3.000 dólares —un aumento de doce veces que, de forma discreta, hace que la mayoría de los colaboradores actuales bajen un nivel sin que sus ventas hayan disminuido en absoluto—.

Las ganancias por venta oscilan entre 15 y más de 100 dólares (aproximadamente entre 12 y 80 libras esterlinas), y dado que la mayoría de los nuevos colaboradores solo venden de forma ocasional, lo realista es que lo que se lleve a casa el primer año sean unas pocas decenas de libras. Las ventas se liquidan el día 45, y el importe mínimo de retirada está aumentando de 50 a 75 dólares (unas 60 libras) como parte de los mismos cambios; por lo tanto, es normal que transcurran entre 2 y más de 4 meses entre tu primera venta y tu primer pago. Esa es precisamente la razón por la que Alamy ocupa el último puesto en esta clasificación sobre cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido.

Ingresos pasivos a largo plazo Alamy 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una auténtica opción de ingresos pasivos, aunque las ventas solo se liquidan 45 días después de que el cliente haya pagado. Conviértete en colaborador de Alamy

Comparación rápida: cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido

A la hora de investigar cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido, resulta útil comparar primero los costes iniciales y los plazos de pago; a continuación te mostramos una comparación de los distintos métodos.

Método Rango realista de ingresos Tiempo hasta el primer pago Coste inicial Reventa en Vinted 50-500 £ al mes de forma ocasional; hasta unas 2.000 £ al mes en el nivel superior en varias plataformas Entre 7 y 10 días Gratis (0 % de comisión para el vendedor) Freelance en PeoplePerHour 15–50 £/hora brutas De 1 a 3 semanas Publicación gratuita Upwork: consultoría/creatividad 15–75+ libras esterlinas/hora (brutas) De 4 días a unas 2 semanas (variable) Perfil gratuito; Connects cobra pequeñas comisiones Descargas digitales en Etsy Entre ~40 y 400 £ al mes de media (la mediana de toda la plataforma, de ~450 £ al mes, está sesgada por las tiendas más grandes) La primera venta varía; unos 14 días o más tras la venta para los nuevos vendedores 0,15 £ por anuncio Clases particulares online en MyTutor 18,88 £/hora de media (Indeed); hasta un máximo de 120 £/hora De 1 a 3 semanas (DBS + verificación) 55 £ por el certificado DBS, si es necesario Asistente virtual de Time Etc Desde 13 £/hora, con aumento según la antigüedad Varias semanas (proceso de evaluación) Gratis Printify: impresión bajo demanda ~4-12 £ de beneficio por artículo (margen del 20-40 %) De unas semanas a unos 2 meses Plan gratuito; opción Premium a 39 $ al mes Licencias de imágenes de archivo de Alamy Entre 15 y más de 100 dólares por venta (entre 12 y 80 libras esterlinas aproximadamente) De 2 a 4 meses o más Gratis

Poténcialo con aplicaciones de recompensas y Snakzy

Las aplicaciones de recompensas se utilizan mejor como complemento: algo para cubrir las lagunas entre los métodos anteriores, no para que sostengan todo el plan por sí solas. Aquí todos los precios están en libras esterlinas, por lo que hemos convertido las cifras originales de pago en dólares estadounidenses a un equivalente aproximado en libras esterlinas, que se abonan mediante transferencia bancaria o PayPal.

Snakzy, BigCash y KashKick son aplicaciones auténticas y en funcionamiento que ofrecen pagos mínimos reales. Por sí solas, ninguna de ellas te dará una respuesta completa a la pregunta de cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido, pero, combinadas con un método más rápido, son un buen complemento. Si buscas más opciones además de estas tres, el resumen completo de Eneba sobre aplicaciones para ganar dinero te ofrece todo lo que necesitas.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy ~28 £ (convertidas de 35 $) Gratis BigCash ~0,80 £ (convertido de 1 $) Gratis KashKick ~8 £ (convertido de 10 $) Gratis

Aplicación de recompensas de desarrollo propio Snakzy 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte tu tiempo libre en ganancias en libras esterlinas, con un importe mínimo de retirada de aproximadamente 28 £. Prueba Snakzy

Lo que los lectores del Reino Unido deben saber sobre impuestos y declaración de ingresos

Dos aspectos fiscales que conviene conocer antes de elegir un método:

1.000 £ libres de impuestos, sin condiciones. La exención fiscal de la HMRC cubre las ventas ocasionales y los ingresos por actividades complementarias hasta ese importe. Si lo superas, tendrás que registrarte en el sistema de autoliquidación.

La exención fiscal de la HMRC cubre las ventas ocasionales y los ingresos por actividades complementarias hasta ese importe. Si lo superas, tendrás que registrarte en el sistema de autoliquidación. Las plataformas ahora informan a la HMRC sobre ti. Desde el 1 de enero de 2024, Vinted, eBay, Etsy y sitios similares tienen la obligación de comunicar a los vendedores que superen las 30 ventas o unos 1.700 £ al año. La HMRC recibió su primer lote (datos de 2024) antes del 31 de enero de 2025, y la siguiente ronda está prevista para el 31 de enero de 2026; por lo tanto, no se trata de una norma futura, sino que ya está en vigor. Sea cual sea la opción que elijas de esta lista de formas de ganar dinero rápido en el Reino Unido, es probable que la plataforma te denuncie en cuanto tu actividad sea lo suficientemente importante como para llamar la atención.

Una cosa más: Deliveroo y otras aplicaciones de reparto suelen aparecer en las búsquedas del tipo «ganar dinero rápido en el Reino Unido», pero no se tratan aquí, ya que requieren comprobaciones de vehículos y de permiso de trabajo que esta guía no ha verificado. ¿Te interesa esa opción? Consulta directamente los requisitos para conductores de la propia plataforma.

Lo que no funciona

Hay algunos patrones que aparecen una y otra vez cuando la gente busca «cómo ganar dinero rápido en el Reino Unido», y ninguno de ellos funciona realmente.

Mensajes de texto con «ofertas de trabajo» que exigen el pago por adelantado y se hacen pasar por plataformas de trabajos esporádicos: Action Fraud UK ha advertido en repetidas ocasiones sobre mensajes fraudulentos en los que se afirma que hay un trabajo como autónomo o una tarea disponible y, a continuación, se solicita el pago por adelantado de una «cuota de inscripción» o un documento de identidad. Ninguna plataforma auténtica —ni PeoplePerHour, ni Upwork, ni Time Etc, ni MyTutor— cobra jamás una cuota solo por presentar una solicitud.

Action Fraud UK ha advertido en repetidas ocasiones sobre mensajes fraudulentos en los que se afirma que hay un trabajo como autónomo o una tarea disponible y, a continuación, se solicita el pago por adelantado de una «cuota de inscripción» o un documento de identidad. Ninguna plataforma auténtica —ni PeoplePerHour, ni Upwork, ni Time Etc, ni MyTutor— cobra jamás una cuota solo por presentar una solicitud. Revender plantillas sin licencia como «productos digitales»: copiar el diseño de otra persona o revender archivos PLR sin licencia en Etsy incumple su política y puede provocar que se cierre la tienda antes de que se haya completado una sola venta.

copiar el diseño de otra persona o revender archivos PLR sin licencia en Etsy incumple su política y puede provocar que se cierre la tienda antes de que se haya completado una sola venta. Considerar las licencias de imágenes de archivo como una forma rápida de ganar dinero: el plazo de 45 días de Alamy para la liquidación de ventas y el pago mínimo de 75 dólares hacen que no sea una buena opción para quien busque dinero rápido, por mucho que lo vendan así en un curso o en un foro.

el plazo de 45 días de Alamy para la liquidación de ventas y el pago mínimo de 75 dólares hacen que no sea una buena opción para quien busque dinero rápido, por mucho que lo vendan así en un curso o en un foro. Cursos de formación de «conviértete en asistente virtual» con ingresos garantizados: tanto Trading Standards como la Advertising Standards Authority señalan regularmente cursos de pago que prometen colocaciones garantizadas como asistente virtual o autónomo. Las plataformas auténticas, como Time Etc, nunca te cobran por ponerte en contacto con clientes.

tanto Trading Standards como la Advertising Standards Authority señalan regularmente cursos de pago que prometen colocaciones garantizadas como asistente virtual o autónomo. Las plataformas auténticas, como Time Etc, nunca te cobran por ponerte en contacto con clientes. Recomendación de aplicaciones de reventa ya fuera de servicio : Kidizen cerró el 29 de octubre de 2024; cualquier lista de «dónde revender» que siga remitiéndote allí te hace perder el tiempo en una plataforma inactiva, en lugar de ayudarte a descubrir cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido

Vender lo que ya tienes en Vinted es la forma más rápida y realista de conseguir dinero en efectivo. ¿No te queda nada que vender? PeoplePerHour es la mejor forma de convertir una habilidad que ya tienes en ingresos. El resto de métodos sacrifican la rapidez a cambio de un mayor potencial de ingresos o de ingresos más pasivos a largo plazo. De entre todas estas opciones, esta es la combinación más rápida y fiable que ofrece esta guía sobre cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido.

Una vez recibido el primer pago, un buen siguiente paso es destinarlo a una tarjeta regalo a través del mercado de Eneba; no es lo principal, solo un extra. En cualquier caso, estos ocho métodos constituyen la guía definitiva, sin relleno, sobre cómo ganar dinero rápidamente en el Reino Unido2026.

Preguntas frecuentes