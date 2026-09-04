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Wie man in Großbritannien schnell Geld verdient (2026): 8 echte Möglichkeiten, schnell an Geld zu kommen

Hier ist die Kurzfassung, wie man schnell Geld verdienen kann. Leser aus Großbritannien brauchen eigentlich Folgendes: acht Möglichkeiten, Freizeit oder nicht mehr benötigte Dinge in GBP umzuwandeln, sortiert nach der schnellsten Auszahlung an erster Stelle, wobei die Gebühren und Zeiträume bereits überprüft wurden, damit Sie das nicht tun müssen. Keine Dollarbeträge, keine Apps, die nur PayPal unterstützen und Großbritannien auslassen, keine „Verdiene heute Abend 500 £“-Maschen.

Hier kommt gleich zu Beginn die ehrliche Wahrheit: Am schnellsten verdienen Sie in der Regel Geld, indem Sie einfach Dinge verkaufen, die Sie bereits besitzen, und nicht, indem Sie sich für etwas Neues anmelden. Zu jeder der folgenden Methoden gibt es eine realistische Verdienstspanne und eine klare Antwort darauf, wie lange Sie tatsächlich auf die Auszahlung warten müssen – so können Sie die Methode wählen, die am besten zu dem passt, was Sie gerade zur Verfügung haben.

KURZURTEIL Schnellste und zuverlässigste Auszahlung Vinted-Wiederverkauf: Ein Verkauf wird in der Regel innerhalb von etwa 7 bis 10 Tagen ausgezahlt, ohne Verkäufergebühren – ein vorhersehbarerer Zeitrahmen als bei den meisten Freelancer-Plattformen, auch wenn eine davon gelegentlich in einem einzelnen, besonders schnellen Fall schneller sein kann. Am besten für eine Fähigkeit, die du bereits hast PeoplePerHour-Freelancer-Aufträge, die direkt in GBP bezahlt werden. Am langsamsten, aber dennoch wissenswert Alamy-Stock-Lizenzen: eine echte Geldquelle, nur keine „schnelle“.

Ist es tatsächlich realistisch, schnell Geld zu verdienen?

Ganz ehrlich? Ja, bei den meisten dieser Möglichkeiten – nur nicht so schnell, dass man das Geld noch am selben Tag in der Tasche hat. Wenn du googelst, wie man in ganz Großbritannien schnell Geld verdienen kann, bedeutet „schnell“ in der Regel 1 bis 3 Wochen bis zur ersten Auszahlung, sobald du Identitätsprüfungen, Genehmigungen oder eine übliche Auszahlungssperre hinter dir hast.

Wo du landest, hängt davon ab, womit du anfängst:

Eine nützliche Fähigkeit? (Schreiben, Nachhilfe, Verwaltung, Design) Sobald du deinen ersten Kunden oder deinen ersten Auftrag an Land gezogen hast, dauert es etwa 1–3 Wochen.

(Schreiben, Nachhilfe, Verwaltung, Design) Sobald du deinen ersten Kunden oder deinen ersten Auftrag an Land gezogen hast, dauert es etwa 1–3 Wochen. Dinge, die du nicht mehr brauchst? Kleidung, Technik, Möbel – das geht am schnellsten, da hier überhaupt kein Genehmigungsprozess erforderlich ist.

Kleidung, Technik, Möbel – das geht am schnellsten, da hier überhaupt kein Genehmigungsprozess erforderlich ist. Etwas Passiveres? Digitale Downloads, Stockfotos und ähnliche Online-Nebenjobs brauchen Wochen bis Monate, um sich aufzubauen. Ein langsamer Prozess, kein schneller Erfolg.

Kurze Selbstprüfung: Wenn dir jemand Bargeld noch am selben Tag verspricht, ohne dass du etwas dafür tun musst, dann funktioniert das schnelle Geldverdienen in Großbritannien in Wirklichkeit nicht so – das ist ein Betrug in schicker Verpackung.

Die folgende Liste ist danach sortiert, wie schnell du tatsächlich Geld siehst, nicht nach dem höchstmöglichen Verdienst – es lohnt sich also, ganz nach unten zu scrollen.

8 echte Möglichkeiten, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen

Jede der folgenden Methoden enthält eine realistische Verdienstspanne, ehrliche Angaben zu den Startkosten und eine klare Antwort darauf, wie lange du tatsächlich auf deine erste Auszahlung warten musst – alles sortiert von der schnellsten zur langsamsten Methode.

Ein kurzer Hinweis zu Methode acht, Alamy: Sie ist hier aufgeführt, weil es die Methode ist, nach der Leute, die nach Möglichkeiten suchen, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen, ohnehin immer wieder fragen, und es lohnt sich, sie neben den schnelleren Optionen zu betrachten, damit du selbst beurteilen kannst, ob sich der Kompromiss lohnt.

Möchtest du mehr als diese acht? Schau dir Enebas vollständige Übersicht der besten Nebenjobs an, um noch mehr Verdienstmöglichkeiten zu entdecken.

1. Verkaufe, was du bereits besitzt, auf Vinted

Vinted behält keine Provision von Verkäufern ein – stattdessen zahlt der Käufer eine Gebühr für den Käuferschutz, sodass du den gesamten Erlös aus deinen Angeboten behältst. Eine Verkäuferin aus Yorkshire erzählte Examiner Live, dass sie in einem einzigen Monat allein durch das Ausmisten 500 £ verdient habe, im Monat darauf dann 400 £.

Suchst du nach Möglichkeiten, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen? Dann lohnt es sich, Vinted als Erstes auszuprobieren – es gibt keinen Freigabeprozess und es wird nichts von deinem Verkauf abgezogen. Wie viel du tatsächlich verdienst, variiert stark: Gelegenheitsverkäufer können zwischen einigen Dutzend und einigen Hundert Pfund im Monat verdienen, wobei vierstellige Monatsumsätze eher selten sind. Der Betrag wird innerhalb von zwei Tagen nach Lieferung auf dein Guthaben gutgeschrieben, die Auszahlung dauert dann noch bis zu fünf weitere Werktage – ein schnell verkaufter Artikel kann also innerhalb von ein bis zwei Wochen Bargeld auf deinem Konto bedeuten.

Hier ist ein speziell für Großbritannien geltender Hinweis, den du bei deiner Suche nach „Wie kann man in Großbritannien schnell Geld verdienen?“ beachten solltest: Der Verkauf deiner eigenen Sachen gilt in der Regel nicht als steuerpflichtiges Geschäftseinkommen. Das ändert sich, wenn du anfängst, Waren speziell für den Weiterverkauf zu beschaffen oder herzustellen – in diesem Fall greift der Freibetrag von 1.000 Pfund der britischen Steuerbehörde HMRC. Die Meldung durch die Plattform erfolgt separat – du wirst gemeldet, sobald du 30 Verkäufe oder etwa 1.700 £ im Jahr erreichst, was jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Steuerpflicht ist.

Keine Verkäufergebühren Vinted 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 100 % Ihres Angebotspreises, da der Käufer die Gebühr übernimmt und Sie das Geld in etwa 7 bis 10 Tagen in bar erhalten. Beginnen Sie mit dem Verkauf auf Vinted

2. Vermarkte eine Fähigkeit, die du bereits besitzt, als Freiberufler auf PeoplePerHour

PeoplePerHour hält seine Gebühren auf dem Papier einfach – 20 % auf die ersten 250 £ eines neuen Kunden, dann sinkt der Satz auf 7,5 % bis zu 5.000 £ und danach auf 3,5 %. Eine Rechnung über 250 £ bringt also netto etwa 200 £ ein, nicht 250 £, und dieser Anfangssatz von 20 % setzt sich bei jedem neuen Kunden zurück.

Die Stundensätze für Verwaltung, Texterstellung, Design und Entwicklung liegen in der Regel zwischen 15 und 50 £, wobei Neulinge eher am unteren Ende der Skala angesiedelt sind. Wer in Großbritannien mit einer bereits vorhandenen Fähigkeit schnell Geld verdienen möchte, sollte 1 bis 3 Wochen einplanen, um einen ersten Auftrag zu erhalten, die Freigabe zu bekommen und das Geld auf sein Bankkonto oder PayPal gutgeschrieben zu bekommen.

Fiverr ist wegen des größeren Kundenpools einen Blick wert, aber die Preise sind in US-Dollar angegeben, und PayPal-Auszahlungen kosten britische Verkäufer zusätzliche 3 % bis 4 % an Umrechnungsgebühren, die bei der Abrechnung in GBP über PeoplePerHour entfallen. Die 14-tägige Abwicklungsfrist für Standard-Verkäufer, die für „Top Rated“-Verkäufer auf 7 Tage verkürzt wird, bedeutet, dass dies nicht immer der schnellste Weg ist, um in Großbritannien schnell Geld zu verdienen, aber es kann sich dennoch lohnen, wenn man schnell Aufträge an Land zieht.

Sitz in Großbritannien, Bezahlung in GBP PeoplePerHour 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei der Rechnungsstellung in GBP entfällt der Währungsumrechnungsverlust, allerdings wird die Provision von 20 % bei jedem neuen Kunden zurückgesetzt. Freelance-Jobs durchsuchen

3. Nehmen Sie Beratungs- oder Kreativaufträge über Upwork an

Upwork kann bei der Suche nach Möglichkeiten, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen, immer noch eine Überlegung wert sein, doch die Freiberufler-Gebühr beträgt nicht mehr pauschal 10 %. Seit Mai 2025 liegt sie je nach Faktoren wie Nachfrage, Projektart und Kundenhistorie zwischen 0 % und 15 % pro Auftrag.

Die Stundensätze für Beratungs- und Kreativarbeit liegen zwischen 15 und über 75 Pfund, doch die Auszahlungsdauer variiert stark: Ein Freiberufler erhielt innerhalb von vier Tagen nach der Bezahlung von „Connects“ einen Auftrag, ein anderer musste trotz bereits vorhandener Erfahrung fast zwei Wochen warten. Betrachten Sie den 4-Tage-Fall als Glücksfall und nicht als Standard – die meisten liegen eher bei zwei Wochen, was bedeutet, dass Upwork Vinteds beständigeren Zeitrahmen von 7 bis 10 Tagen nicht zuverlässig unterbieten kann.

Betrachten Sie dies als den Weg für höherpreisige Beratungs- und Kreativaufträge, unabhängig von den oben genannten, schnelleren Aufträgen bei PeoplePerHour. Eine kleine Überschneidung ist in Ordnung, da Personen, die nach „Wie kann man in Großbritannien schnell Geld verdienen“ suchen, in der Regel die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie mit den Fähigkeiten beginnen, die sie bereits besitzen.

Größter globaler Stellenpool Upwork 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der größte Kundenstamm auf dieser Liste, allerdings schwankt die Zeit bis zur ersten Auszahlung zwischen einigen Tagen und ein paar Wochen. Beratungsaufträge finden

4. Digitale Downloads auf Etsy verkaufen

Ein realistischer Einkommensbereich für Anfänger liegt in GBP bei 40 bis 400 £ pro Monat vor Abzug der Gebühren. Der oft zitierte Medianwert von 574 $ (450 £)? Wird durch eine kleine Anzahl größerer Shops verzerrt – das ist nicht das, was die meisten Anfänger tatsächlich verdienen – und die Behauptung, dass „die obersten 1 % 50.000 $ im Monat verdienen“, ist eher Wunschdenken als Realität. Behalte das im Hinterkopf, bevor du erwartest, dass Etsy allein die Antwort darauf liefert, wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann.

Die Gebühren belaufen sich insgesamt auf etwa 10,5–13,5 %: eine Transaktionsgebühr von 6,5 %, 4 % plus 0,20 £ für die Zahlungsabwicklung, eine britische Regulierungsgebühr, die ab dem 22. Juni 2026 auf 0,48 % steigt, sowie 0,15 £ pro Angebot – all dies trifft günstige Artikel stärker: etwa 29 % bei einem Download für 3 £ gegenüber 17 % bei einem Artikel über 10 £.

Es gibt noch eine weitere Kostenposition, die in den meisten Ratgebern übersehen wird: Etsy berechnet einigen neuen Shops bei der Anmeldung eine einmalige Einrichtungsgebühr – 15 bis 29 US-Dollar (12–23 £), die nicht erstattungsfähig ist, allerdings nicht für alle gilt.

Zum Vergleich: Ein „Medium“-Verkäufer gab an, mit einem einzigen Planer-Shop täglich etwa 26 US-Dollar (20 £) zu verdienen. Dieser Shop ist auf der Liste „Wie man in Großbritannien schnell Geld verdient“ eher ein Langzeitprojekt – man muss mit 7 bis 30 Tagen rechnen, bis ein neuer, gut optimierter Shop seinen ersten Verkauf verbuchen kann.

Einmal verkaufen, immer wieder verdienen Etsy 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie einen digitalen Download einmal ein und verkaufen Sie ihn wiederholt, auch wenn es bei einem neuen Shop bis zu einem Monat dauern kann, bis der erste Verkauf zustande kommt. Eröffne einen Etsy-Shop

5. Online-Nachhilfe mit MyTutor

MyTutor wirbt mit 13 bis 120 £ pro Stunde, doch die tatsächlichen Zahlen liegen niedriger – Indeed gibt den Durchschnitt mit 18,88 £ an, und Glassdoor nennt 12 bis 18 £. Nachhilfestunden für Anfänger im GCSE-Bereich liegen eher am unteren Ende der Skala, nicht an der Spitze. Dennoch hat es seinen Platz auf dieser Liste „Wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann“ verdient, denn sobald man dabei ist, übertreffen die Bezahlung und die Flexibilität die meisten frei zugänglichen Gig-Apps bei weitem.

Der Einstieg erfordert lediglich etwas mehr Aufwand im Vorfeld: Du musst derzeit Student oder Absolvent (innerhalb der letzten 3 Jahre) einer Partneruniversität sein, was durch eine E-Mail der Uni bestätigt werden muss, sowie ein Vorstellungsgespräch und eine erweiterte DBS-Prüfung absolvieren. Falls du noch kein gültiges DBS-Zertifikat hast, verlangen die aktuellen Bedingungen von MyTutor eine nicht erstattungsfähige DBS-Gebühr in Höhe von 55 £, um mit der Bewerbung fortzufahren; die Überprüfung muss alle drei Jahre erneuert werden.

Es ist einer der langsameren Wege hier: Die Überprüfung und die DBS-Freigabe dauern 1 bis 3 Wochen, und die Bezahlung erfolgt alle zwei Wochen, sobald du aufgenommen bist – aber speziell für Studierende ist es eine wirklich solide Antwort auf die Frage, wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann, und nicht nur ein Eintrag zur Platzfüllung. Wenn du Nachhilfe mit anderen Verdienstmöglichkeiten vergleichen möchtest, schau dir unseren Leitfaden zu Nebenjobs für Studierende an.

Höchster Stundensatz MyTutor 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Stundensätze liegen bei bis zu 120 £ für das richtige Fach, allerdings verlängert sich die Wartezeit bis zum Arbeitsbeginn um einige Wochen aufgrund der DBS-Prüfung. Als Tutor bewerben

6. Werden Sie virtueller Assistent bei Time Etc

Time Etc bezahlt Assistenten ab 13 £ pro Stunde, wobei der Stundenlohn mit zunehmender Betriebszugehörigkeit steigt – allerdings werden den Kunden für dieselbe Arbeit 28 bis 31 £ pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Diese Differenz ist bei der Arbeit als virtueller Assistent im Agenturmodell normal und kein versteckter Haken. Der Eintrag auf dieser Liste erklärt sich dadurch, dass der Kundenstamm, sobald man einmal dabei ist, sorgfältig geprüft wird und die Arbeit regelmäßig ist – es lohnt sich also, sich jetzt zu bewerben, auch wenn dies nicht der schnellste Weg ist, um in Großbritannien schnell Geld zu verdienen.

Der Haken ist die Eintrittsschwelle: 5 bis 8 Jahre bezahlte Berufserfahrung (muss nicht speziell im Bereich der virtuellen Assistenz sein), dazu Grammatiktests, psychometrische Tests und ein Vorstellungsgespräch, bevor man einem Kunden zugewiesen wird. Realistisch gesehen sind das mehrere Wochen der Überprüfung, bevor man einen Penny verdient – ein langsamer Start, wenn das Ziel darin besteht, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen und die Zeit drängt, aber wenn man bereits über die Erfahrung verfügt, ist es eine solide Option, die man im Hintergrund laufen lassen kann, während schnellere Methoden diese Woche abdecken.

Geprüfte Liste britischer Kunden Time Etc 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sobald Sie die Eignungsprüfung bestanden haben, werden Sie mit geprüften Kunden aus Großbritannien zusammengebracht; für eine Bewerbung sind jedoch 5 bis 8 Jahre Berufserfahrung erforderlich. Bewerben Sie sich als virtueller Assistent

7. Eröffne einen Print-on-Demand-Shop über Printify

Die Margen liegen hier bei 20 % bis 40 % pro Artikel, wenn man die Grundkosten, die Abwicklung und den Anteil Ihrer Online-Plattform berücksichtigt. Im kostenlosen Tarif von Printify bringt dir ein T-Shirt für 20 £ laut unabhängigen Kostenaufstellungen aus dem Jahr 2026 einen Gewinn von etwa 4 bis 7 £ – das sind etwa 27 %. Wechseln Sie zum Premium-Tarif für 39 $ pro Monat (oder 299 $ pro Jahr), und dieser Gewinn kann auf 8 bis 12 £ pro Artikel steigen, sobald das Verkaufsvolumen zunimmt.

Sie können über Printify auf Etsy, Shopify oder im eigenen Pop-up-Shop verkaufen – doch die Einrichtung geht viel schneller als der erste Verkauf. Bei einem brandneuen Shop kann es Wochen dauern, bis die ersten Verkäufe eingehen, daher steht diese Möglichkeit ganz unten auf der Liste der Möglichkeiten, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen.

Wenn Ihnen Geschwindigkeit wichtiger ist als die Gewinnspanne, ist dies wahrscheinlich nicht die richtige Antwort auf die Frage, wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann. Positiv ist jedoch, dass Printifys lokaler Fulfillment-Service in Großbritannien berechtigte Bestellungen in etwa 2 Tagen an die Kunden ausliefern kann – allerdings nicht das gesamte Sortiment.

Kostenloser Einstieg, kein Lagerbestand Printify 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es fallen keine Vorabkosten an und es besteht kein Lagerrisiko, allerdings dauert es in der Regel Wochen bis zu einigen Monaten, bis der erste Verkauf zustande kommt. Eröffnen Sie einen Print-on-Demand-Shop

8. Fotos oder Designs auf Alamy lizenzieren

Dies ist die einzige Methode hier, die eigentlich nicht schnell ist – sie hat es dennoch auf die Liste „Wie man in Großbritannien schnell Geld verdient“ geschafft, weil Leute, die sich mit der Lizenzierung von Bildmaterial beschäftigen, ohnehin danach fragen. Realitätscheck: Dies ist eine langfristige passive Einnahmequelle, nichts, womit man die Rechnungen dieser Woche bezahlen kann.

Laut der Ankündigung von Alamy vom 13. Juli 2026 gilt ab dem 1. September eine neue Bronze-Stufe mit einer Provision von 15 % für Mitwirkende, die weniger als 250 US-Dollar pro Jahr umsetzen (bisher 20 %), „Silber“ bleibt bei 20 % bis zu 2.999 $, und für den „Gold“-Satz von 40 % sind nun mindestens 3.000 $ pro Jahr erforderlich – eine Erhöhung gegenüber den bisherigen 250 $. Wer mehr verkauft, behält mehr: dieselbe Logik wie oben bei PeoplePerHour. Was sich tatsächlich geändert hat, ist die Schwelle: Um die oberste 40-%-Stufe zu erreichen, waren früher 250 $ pro Jahr nötig, jetzt sind es 3.000 $ – ein zwölffacher Sprung, der die meisten bestehenden Mitwirkenden still und leise in eine niedrigere Stufe zurückstuft, ohne dass ihre Umsätze überhaupt sinken.

Die Einnahmen pro Verkauf liegen zwischen 15 und über 100 $ (etwa 12 bis 80 £), und da die meisten neuen Mitwirkenden nur gelegentlich verkaufen, beläuft sich der realistische Nettoverdienst im ersten Jahr auf einige Dutzend Pfund. Die Verkäufe werden am 45. Tag freigegeben, und der Mindestauszahlungsbetrag steigt im Rahmen derselben Änderungen von 50 $ auf 75 $ (etwa 60 £) – daher sind 2 bis über 4 Monate zwischen Ihrem ersten Verkauf und Ihrer ersten Auszahlung normal. Genau deshalb belegt Alamy den letzten Platz in dieser Rangliste zum Thema „Wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann“.

Passive langfristige Auszahlung Alamy 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine echte Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen, auch wenn die Verkäufe erst 45 Tage nach Zahlungseingang des Kunden verbucht werden. Werden Sie Alamy-Mitwirkender

Schnellvergleich: Wie man in Großbritannien schnell Geld verdient

Wenn man recherchiert, wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann, ist es hilfreich, zunächst die Startkosten und Auszahlungsfristen zu vergleichen – hier sehen Sie die Methoden im direkten Vergleich.

Methode Realistische Verdienstspanne Zeit bis zur ersten Auszahlung Startkosten Vinted-Wiederverkauf 50–500 £/Monat (nebenberuflich); bis zu ca. 2.000 £/Monat (Top-Ebene) über mehrere Plattformen hinweg ca. 7–10 Tage Kostenlos (0 % Verkäufergebühr) PeoplePerHour (freiberuflich) 15–50 £/Stunde brutto 1–3 Wochen Kostenlose Ausschreibung Upwork – Beratung/Kreativdienstleistungen 15–75+ £/Stunde brutto 4 Tage bis ca. 2 Wochen (unregelmäßig) Kostenloses Profil; Connects erhebt geringe Gebühren Etsy – digitale Downloads Typischerweise ~40–400 £/Monat (der siteweite Median von ~450 £/Monat wird durch größere Shops verzerrt) Zeit bis zum ersten Verkauf variiert; bei neuen Verkäufern ca. 14+ Tage nach Verkaufsstart 0,15 £ pro Angebot MyTutor Online-Nachhilfe Durchschnittlich 18,88 £/Stunde (Indeed); Obergrenze bei bis zu 120 £/Stunde 1–3 Wochen (DBS + Überprüfung) 55 £ für DBS, falls erforderlich Virtueller Assistent bei Time Etc Ab 13 £/Stunde, steigend mit der Betriebszugehörigkeit Mehrere Wochen (Bewertungsverfahren) Kostenlos Printify – Druck auf Abruf ~4–12 £ Gewinn pro Artikel (20–40 % Marge) Wochen bis ~2 Monate Kostenloser Tarif; Premium optional für 39 $/Monat Alamy-Stock-Lizenzierung 15–100+ $ pro Verkauf (~12–80 £) 2–4+ Monate Kostenlos

Steigern Sie Ihren Verdienst mit Belohnungs-Apps und Snakzy

Prämien-Apps eignen sich am besten als zusätzliche Einnahmequelle – sie füllen die Lücken zwischen den oben genannten Methoden, sollten aber nicht den gesamten Plan allein tragen. Alle Preise sind hier in GBP angegeben, daher haben wir die ursprünglichen Auszahlungsbeträge in USD in einen ungefähren Gegenwert in GBP umgerechnet, der per Banküberweisung oder PayPal ausgezahlt wird.

Snakzy, BigCash und KashKick sind allesamt seriöse, aktiv betriebene Apps mit echten Mindestauszahlungsbeträgen. Für sich genommen gibt keine dieser Apps eine vollständige Antwort auf die Frage, wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann, aber in Kombination mit einer schnelleren Methode sind sie eine solide Ergänzung. Wenn du neben diesen drei noch weitere Optionen suchst, findest du in Enebas vollständiger Übersicht über Apps zum Geldverdienen alles, was du brauchst.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy ~28 £ (umgerechnet von 35 $) Kostenlos BigCash ca. 0,80 £ (umgerechnet aus 1 $) Kostenlos KashKick ~8 £ (umgerechnet von 10 $) Kostenlos

Belohnungs-App aus eigener Entwicklung Snakzy 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Ihre Freizeit in eine Auszahlung in GBP – die Mindestauszahlung beträgt etwa 28 £. Probieren Sie Snakzy aus

Was britische Leser über Steuern und Meldepflichten wissen müssen

Zwei steuerliche Aspekte, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich für eine Methode entscheiden:

1.000 £ steuerfrei, ohne Auflagen. Die Handelsfreigrenze der HMRC deckt gelegentliche Verkäufe und Einkünfte aus Nebentätigkeiten bis zu diesem Betrag ab. Wer diesen Betrag überschreitet, muss sich für die Selbstveranlagung registrieren lassen.

Die Handelsfreigrenze der HMRC deckt gelegentliche Verkäufe und Einkünfte aus Nebentätigkeiten bis zu diesem Betrag ab. Wer diesen Betrag überschreitet, muss sich für die Selbstveranlagung registrieren lassen. Plattformen melden Sie nun an die HMRC. Seit dem 1. Januar 2024 müssen Vinted, eBay, Etsy und ähnliche Websites Verkäufer melden, die mehr als 30 Verkäufe oder etwa 1.700 £ pro Jahr erzielen. Die HMRC erhielt ihre erste Meldung (Daten von 2024) bis zum 31. Januar 2025, die nächste Meldung ist bis zum 31. Januar 2026 fällig – es handelt sich also nicht um eine zukünftige Regelung, sondern sie ist bereits in Kraft. Egal, für welchen Weg Sie sich auf dieser Liste „Wie man in Großbritannien schnell Geld verdient“ entscheiden: Die Plattform meldet Sie wahrscheinlich, sobald Sie aktiv genug sind, um von Bedeutung zu sein.

Noch etwas: Deliveroo und andere Liefer-Apps tauchen häufig in Suchanfragen zum Thema „Schnell Geld verdienen in Großbritannien“ auf, werden hier jedoch nicht behandelt – sie erfordern Fahrzeug- und Arbeitsberechtigungsprüfungen, die in diesem Leitfaden nicht überprüft wurden. Möchten Sie diesen Weg einschlagen? Informieren Sie sich direkt bei der jeweiligen Plattform über die Anforderungen an Fahrer.

Was nicht funktioniert

Bei der Suche nach Möglichkeiten, in Großbritannien schnell Geld zu verdienen, tauchen immer wieder bestimmte Muster auf – und keines davon funktioniert tatsächlich.

SMS mit „Stellenangeboten“, bei denen im Voraus Gebühren verlangt werden und die sich als Gig-Plattformen ausgeben: Action Fraud UK hat wiederholt vor Betrugs-SMS gewarnt, in denen vorgegeben wird, dass ein freiberuflicher Auftrag oder eine Gelegenheitsarbeit bereitstehe, und anschließend im Voraus eine „Anmeldegebühr“ oder die Vorlage eines Ausweisdokuments verlangt wird. Keine seriöse Plattform – weder PeoplePerHour, Upwork, Time Etc noch MyTutor – erhebt jemals eine Gebühr allein für die Bewerbung.

Action Fraud UK hat wiederholt vor Betrugs-SMS gewarnt, in denen vorgegeben wird, dass ein freiberuflicher Auftrag oder eine Gelegenheitsarbeit bereitstehe, und anschließend im Voraus eine „Anmeldegebühr“ oder die Vorlage eines Ausweisdokuments verlangt wird. Keine seriöse Plattform – weder PeoplePerHour, Upwork, Time Etc noch MyTutor – erhebt jemals eine Gebühr allein für die Bewerbung. Weiterverkauf nicht lizenzierter Vorlagen als „digitale Produkte“: Das Kopieren fremder Designs oder der Weiterverkauf nicht lizenzierter PLR-Dateien auf Etsy verstößt gegen die Richtlinien der Plattform und kann dazu führen, dass ein Shop geschlossen wird, noch bevor ein einziger Verkauf abgeschlossen wurde.

Das Kopieren fremder Designs oder der Weiterverkauf nicht lizenzierter PLR-Dateien auf Etsy verstößt gegen die Richtlinien der Plattform und kann dazu führen, dass ein Shop geschlossen wird, noch bevor ein einziger Verkauf abgeschlossen wurde. Stock-Lizenzen als schnellen Gewinn betrachten: Alamys eigenes 45-tägiges Abrechnungsfenster und die Mindestauszahlung von 75 $ machen die Plattform zu einer schlechten Wahl für alle, die auf schnelles Geld aus sind – ganz gleich, wie ein Kurs oder ein Forenbeitrag dies auch darstellen mag.

Alamys eigenes 45-tägiges Abrechnungsfenster und die Mindestauszahlung von 75 $ machen die Plattform zu einer schlechten Wahl für alle, die auf schnelles Geld aus sind – ganz gleich, wie ein Kurs oder ein Forenbeitrag dies auch darstellen mag. Schulungskurse zum Thema „Werde virtueller Assistent“ mit Einkommensgarantie: Sowohl die Handelsaufsicht als auch die Werbeaufsichtsbehörde weisen regelmäßig auf kostenpflichtige Kurse hin, die garantierte Vermittlungen als virtueller Assistent oder Freiberufler versprechen. Seriöse Plattformen wie Time Etc erheben niemals Gebühren für die Vermittlung an Kunden.

Sowohl die Handelsaufsicht als auch die Werbeaufsichtsbehörde weisen regelmäßig auf kostenpflichtige Kurse hin, die garantierte Vermittlungen als virtueller Assistent oder Freiberufler versprechen. Seriöse Plattformen wie Time Etc erheben niemals Gebühren für die Vermittlung an Kunden. Empfehlung eingestellter Apps für den Wiederverkauf: Kidizen wurde am 29. Oktober 2024 geschlossen – jede Liste mit „Tipps zum Wiederverkauf“, die immer noch dorthin verweist, verschwendet Ihre Zeit auf einer toten Plattform und hilft Ihnen nicht dabei, herauszufinden, wie Sie in Großbritannien schnell Geld verdienen können.

Abschließendes Fazit zum Thema „Wie man in Großbritannien schnell Geld verdient“

Das Verkaufen von Dingen, die du bereits besitzt, auf Vinted ist der schnellste und realistischste Weg, um an Bargeld zu kommen. Du hast nichts mehr zu verkaufen? PeoplePerHour ist der beste Weg, um eine Fähigkeit, die du bereits besitzt, in Einkommen umzuwandeln. Alle anderen Methoden tauschen Schnelligkeit gegen ein höheres Einkommenspotenzial oder später mehr passives Einkommen ein. Von diesen beiden ist dies die schnellste und zuverlässigste Kombination, die dieser Leitfaden zum schnellen Geldverdienen in Großbritannien zu bieten hat.

Sobald die erste Auszahlung eingegangen ist, ist es ein guter nächster Schritt, sie über den Marktplatz von Eneba in eine Geschenkkarte umzuwandeln – nicht das Hauptziel, sondern nur ein Bonus. So oder so: Diese acht Methoden sind der unverfälschte Leitfaden dafür, wie man in Großbritannien schnell Geld verdienen kann2026.

Häufig gestellte Fragen