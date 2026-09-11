6 aplicaciones reales que te pagan por caminar en 2026

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Las aplicaciones que te pagan por caminar son reales, y WeWard es la forma más rápida y gratuita de recibir dinero directamente en tu cuenta de PayPal. La cantidad real oscila entre cincuenta céntimos al mes y unos pocos cientos de dólares al año, por lo que esta opción funciona mejor si ya caminas a diario y quieres obtener una pequeña recompensa por ello.

Las mejores aplicaciones para caminar que pagan dinero real convierten los pasos que ya das en dinero en efectivo, tarjetas regalo o donaciones benéficas, sin ningún coste inicial. En esta lista figuran seis aplicaciones, clasificadas según la remuneración, el coste y la rapidez con la que se recibe el primer pago.

¿Son realmente viables las aplicaciones que te pagan por caminar?

Sí, pero solo para ganar un poco de dinero extra. Las aplicaciones reales que te pagan por caminar oscilan entre los cincuenta céntimos al mes con Sweatcoin y unos 1.000 dólares al año para los usuarios más asiduos de WeWard. StepBet y Evidation se sitúan en un término medio, y la diferencia radica en si una aplicación paga dinero real o crédito para la tienda de la aplicación, y en si arriesgas dinero para conseguir un premio mayor.

Considera estas aplicaciones que pagan por los pasos como un pequeño extra por los pasos que darías de todos modos, no como un ingreso; esperar hacerte rico solo te traerá decepción. Las aplicaciones para caminar que pagan dinero real forman parte de un mundo más amplio de aplicaciones para ganar dinero. Esta opción es adecuada para alguien que ya alcanza entre 8.000 y 10.000 pasos diarios y puede esperar meses para recibir un pago.

6 aplicaciones reales que te pagan por caminar

Aquí tienes las seis, clasificadas desde las que ofrecen mejores pagos en efectivo real hasta las más especulativas, en función del coste de inscripción, la rapidez con la que un usuario típico alcanza el primer pago y si la recompensa es dinero en efectivo, crédito o una donación.

WeWard convierte tu actividad física diaria en una moneda digital dentro de la aplicación llamada «Wards». La aplicación funciona de forma pasiva en segundo plano sincronizándose con el contador de pasos de tu móvil, como Apple Health o Google Fit, y registrando tus movimientos.

WeWard paga de forma realista a quienes caminan con constancia hasta 1.000 dólares al año, y un día en el que se den 10.000 pasos se ganan entre 8 y 10 Wards, lo que equivale aproximadamente a entre cinco y seis céntimos. Para alcanzar ese límite máximo se necesitan bonificaciones por rachas diarias, por lo que los usuarios ocasionales se quedan muy por debajo.

WeWard es una de las aplicaciones más utilizadas que te pagan por caminar, con un pago total de más de 50 millones de dólares a unos 30 millones de usuarios. Aparte de los incentivos económicos, WeWard mantiene a los usuarios motivados con rachas, niveles de XP y clasificaciones amistosas.

Las quejas se centran en la rapidez de los pagos. Los usuarios suelen cobrar alrededor de 2.050 Wards, unos 15 dólares, tras un plazo de revisión de hasta 15 días laborables. Consulta nuestra reseña «¿Es WeWard de fiar?» para ver el desglose completo.

Estas son las ventajas más destacadas de WeWard:

Convierte los umbrales por objetivos directamente en transferencias bancarias

Ofrece una tarjeta de crédito opcional con la que se ganan pasos

Incluye retos con multiplicadores de pasos basados en la ubicación

WeWard es perfecta para quienes caminan de forma ocasional y quieren pagos en efectivo directos y objetivos diarios sencillos.

Mejor pago en efectivo en general WeWard 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga dinero real por los pasos a través de PayPal; registrarse es gratis y el importe mínimo para cobrar es de unos 15 dólares. Únete gratis a WeWard

Evidation, antes conocida como Achievement, convierte 10 000 puntos en 10 dólares a través de PayPal, Visa, tarjetas regalo, ingreso bancario o donación a una organización benéfica. Solo con los pasos se ganan hasta 100 puntos al día. Te pagan por caminar, pero podría llevar meses, por lo que las encuestas son las que realmente impulsan las ganancias.

Evidation está disponible para residentes en EE. UU. mayores de 18 años; una vez que superes los 10 000 puntos, recibirás un correo electrónico en un plazo de cinco días laborables para elegir un método de pago. Los usuarios que combinan los pasos con las encuestas cobran en cuatro o cinco meses; a los que solo caminan para sumar pasos, a menudo les lleva más de un año. Si quieres cobrar antes, quizá tengas más suerte con las mejores aplicaciones, como Freecash.

Algunas ventajas destacadas de Evidation:

Recompensa datos de salud no relacionados con el ejercicio, como el sueño y el seguimiento de la alimentación

Ofrece oportunidades remuneradas a través de estudios de investigación sanitaria voluntarios

Proporciona información personalizada sobre la salud basada en los datos sincronizados

Además de ser una de las aplicaciones más fiables que te pagan por caminar, Evidation te permite ganar dinero registrando el sueño y la ingesta de alimentos, lo que resulta perfecto para los usuarios preocupados por su salud.

La forma más rápida de superar los 10 dólares Evidation 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 10 000 puntos equivalen a 10 dólares en efectivo; gratis, solo en EE. UU., mayores de 18 años, más rápido si se añaden encuestas a los pasos. Únete gratis a Evidation

Aunque Sweatcoin se encuentra entre las mejores aplicaciones que te pagan por caminar, el pago se realiza en crédito del mercado, no en efectivo. Un usuario del plan gratuito que camine 10.000 pasos al día gana entre unos cincuenta céntimos y 2 dólares al mes en valor canjeable. Las cuentas de pago ganan aproximadamente 0,95 Sweatcoin por cada 1.000 pasos, hasta un límite diario de 9,5. Considerarla una aplicación que paga en efectivo por los pasos es el mayor error que se puede cometer al analizar estas seis aplicaciones.

Las monedas se pueden canjear por tarjetas regalo —no por dinero en efectivo— en varios cientos de marcas asociadas. Sweatcoin también gestiona el token criptográfico SWEAT, pero este cotiza en torno a los 0,0006 dólares, lo que supone una caída de más del 99 % respecto a su máximo de 2022, de 0,09148 dólares, lo que en la práctica supone ganar uno o dos dólares al año. Sin embargo, no hay duda de que Sweatcoin es una plataforma legítima.

Sweatcoin también ofrece planes de pago, Sweatcoin Boost y Sweatcoin Premium, que aumentan el multiplicador por paso y desbloquean mejores artículos en el mercado. El plan gratuito sigue siendo la opción de entrada más sensata, teniendo en cuenta lo poco que se puede convertir en poder adquisitivo real.

Ten en cuenta estas ventajas de Sweatcoin:

Incluye un mercado digital de productos y suscripciones

Un «Daily Boost» para duplicar los pasos durante los entrenamientos

Convierte automáticamente los pasos en su cripto-token nativo

Si quieres convertir tus entrenamientos en descuentos en el mercado, Sweatcoin es tu mejor opción.

El mayor mercado de recompensas Sweatcoin 3.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; convierte los pasos en tarjetas regalo y productos, no en dinero en efectivo directamente. Únete gratis a Sweatcoin

Con StepBet, tienes que apostar dinero real —normalmente 40 dólares— a que alcanzarás tus propios objetivos semanales de pasos durante seis semanas. A diferencia de otras aplicaciones que te pagan por caminar, en esta puedes llegar a perder dinero directamente.

Los ganadores se reparten el bote, recuperando su apuesta inicial más una parte de lo que han perdido los que no han completado el reto. Los juegos gratuitos se llevan una comisión del 15 %. Los miembros de pago se reparten el bote sin comisiones, pero rara vez ganan entre 10 y 20 dólares al mes. El atractivo aquí es la responsabilidad, no la cuantía. Si buscas una opción de menor riesgo sin apostar, quizá te vaya mejor con los mejores trabajos extra online.

Toma nota de estas características de StepBet:

Apuesta dinero en botes por cumplir tus objetivos semanales de pasos

Utiliza objetivos de pasos personalizados mediante algoritmos basados en la actividad previa

Ofrece una «garantía sin pérdidas» para proteger los botes ganadores

StepBet funciona mejor si eres una persona orientada a objetivos y quieres apostar dinero real para motivarte a alcanzar tu objetivo diario de pasos.

Pago total verificado más alto StepBet 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Apuesta unos 40 dólares a alcanzar los objetivos semanales de pasos; gana tu parte del bote o pierde tu apuesta. Prueba StepBet hoy mismo

Charity Miles es una aplicación con la que ganas dinero caminando, corriendo o montando en bicicleta. Te paga 0,25 dólares por milla al caminar o correr y 0,10 dólares al montar en bicicleta, gracias a la financiación de patrocinadores como Johnson & Johnson y Brooks Running, hasta el límite establecido por cada patrocinador. El dinero se destina a la organización benéfica que elijas, no a ti, así que, técnicamente, no es una de esas aplicaciones que te pagan a TI por caminar.

Charity Miles es gratuita y registra tus recorridos a pie, corriendo o en bicicleta mediante GPS. No todas las millas se convierten en donaciones, ya que los pagos dependen de que no se haya alcanzado el límite máximo de cada patrocinador.

Charity Miles incluye una lista de docenas de organizaciones sin ánimo de lucro a las que apoyar, desde grupos de investigación contra el cáncer hasta causas medioambientales, por lo que la mayoría de los caminantes encuentran una que les interese. No hay cuota de suscripción ni compras obligatorias, a diferencia de STEPN (que se menciona más abajo), lo que la convierte en un complemento gratuito y sencillo para cualquiera que ya quiera apoyar una causa mientras camina.

Estas son algunas de las características que te pueden gustar de Charity Miles:

Convierte tus actividades físicas en donaciones benéficas directas patrocinadas por empresas

Selecciona organizaciones sin ánimo de lucro específicas a las que apoyar antes de comenzar cualquier actividad

Realiza un seguimiento de actividades que no sean caminar, como el ciclismo al aire libre y el running

Si tu prioridad es hacer donaciones y no ganar dinero para ti, Charity Miles es una aplicación de caminata fiable que vale la pena probar.

Ideal para caminar por una buena causa Charity Miles 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito; dona 0,25 dólares por milla recorrida a pie a la organización benéfica que elijas, no a ti personalmente. Únete a Charity Miles

Los usuarios de STEPN afirman ganar desde unos pocos dólares hasta 20 dólares o más al día, dependiendo del nivel de las zapatillas y de los precios de los tokens. Para poder ganar algo, es necesario comprar unas zapatillas NFT.

Las zapatillas de nivel básico tienen un precio que oscila entre 1 y 150 dólares, muy por debajo del máximo alcanzado por el juego en 2022, ya que el valor de los NFT de zapatillas se desplomó con la caída generalizada del mercado de las criptomonedas. Esto convierte a STEPN en la aplicación con mayor riesgo y mayor coste de entrada entre las que pagan por caminar, por lo que es la última opción recomendada para cualquiera que empiece desde cero.

STEPN paga tokens GST y GMT por caminar, trotar o correr dentro del rango de velocidad de tus zapatillas. El 1 de enero de 2026, STEPN recortó las recompensas de GMT en un 50 %, por lo que el mismo paseo pasó a valer la mitad de la noche a la mañana. Si buscas un contador de pasos que no requiera compra, consulta la reseña de Eneba sobre «¿Es fiable Scrambly?».

Los precios de los tokens fluctúan mucho al ritmo del mercado de las criptomonedas en general, así que considera cualquier ingreso de STEPN como especulativo en lugar de estable.

Aun así, vale la pena destacar estas características de STEPN:

Debes comprar zapatillas digitales NFT para ganar recompensas

Mejora y repara las zapatillas virtuales utilizando los tokens criptográficos ganados

Distribuye las ganancias dinámicas a través de dos tokens nativos (GST/GMT)

STEPN es ideal para quienes se sienten cómodos con los modelos «move-to-earn» (gana moviéndote), de alto riesgo y alta rentabilidad, que requieren la compra previa de NFT y una estrategia de juego activa.

Máximo riesgo, máximo potencial de ganancia STEPN 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Requiere unas zapatillas NFT, cuyo precio oscila actualmente entre 1 y 150 dólares; paga tokens criptográficos cuyo valor varía según el mercado. Descubre STEPN hoy mismo

Seis aplicaciones que te pagan por caminar: una breve comparación

WeWard y Evidation lideran este grupo en cuanto a pagos en dinero real, mientras que Sweatcoin, Charity Miles y STEPN pagan en créditos, donaciones o criptomonedas. La tabla siguiente recoge cuánto cuesta empezar a usar cada aplicación, cuánto paga realmente y hasta qué punto es pasiva cada una.

Aplicación Coste inicial Pago realista Paga en Nivel de pasividad WeWard Gratis De 0,05 $ a 0,12 $ al día; hasta 1.000 $ al año para los usuarios más activos Efectivo (PayPal/Venmo) Totalmente pasivo (solo hay que caminar) Evidation Gratis 10 $ por cada 10 000 puntos; de 4 a 5 meses de uso activo, más de 12 meses de uso ocasional Efectivo, tarjeta regalo o donación Pasivo (más rápido con encuestas) Sweatcoin Gratis De 0,50 a 2 dólares al mes en valor de mercado Crédito en el mercado o criptomoneda SWEAT Totalmente pasivo StepBet ~40 $ de apuesta (+ 59,99 $ al año opcional) De unos pocos dólares a entre 10 y 20 $ al mes Reparto del bote en efectivo Activo (hay que alcanzar el objetivo semanal) Charity Miles Gratis 0,25 dólares por milla (se destina a la organización benéfica, no a ti) Solo donación benéfica Totalmente pasivo STEPN Entre ~1 y 150 dólares (zapatillas NFT) De unos pocos dólares a más de 20 $ al día, muy variable Tokens criptográficos (GST/GMT) Activo (gestión de las zapatillas y los tokens)

Snakzy y otras aplicaciones de recompensas que vale la pena combinar con tus pasos

Combinar una aplicación de recompensas con otras que te pagan por caminar convierte unos pocos dólares en dinero de verdad. Aplicaciones como Snakzy te pagan por jugar a determinados juegos para móvil, además de lo que ganes con tu aplicación de pasos. Estas no requieren caminar, por lo que son ideales para los días de descanso o de mal tiempo.

Snakzy, la propia aplicación de Eneba, paga un mínimo de 35 dólares y registrarse es gratis. BigCash paga con un mínimo de solo 1 dólar, y también es gratis. KashKick está restringida a usuarios de EE. UU. mayores de 18 años. Si quieres conocer más formas de ganar dinero, echa un vistazo a las recomendaciones de Eneba sobre los mejores trabajos extra.

App Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 Gratis (mayores de 18 años, solo en EE. UU.)

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Lo que no funciona

La categoría de aplicaciones para caminar tiene un historial real de aplicaciones que prometían dinero en efectivo y nunca lo entregaban, por lo que conviene señalar algunos patrones antes de facilitar datos o dinero. Ninguna de las seis aplicaciones que te pagan por caminar y que aparecen en la clasificación anterior se ajusta a estos patrones, pero surgen imitaciones con frecuencia.

Te cobra por no alcanzar un objetivo sin tu consentimiento: La FTC llegó a un acuerdo en 2017 por las denuncias presentadas contra la aplicación Pact, anteriormente conocida como GymPact, por cobrar entre 5 y 50 dólares por cada actividad no completada.

La FTC llegó a un acuerdo en 2017 por las denuncias presentadas contra la aplicación Pact, anteriormente conocida como GymPact, por cobrar entre 5 y 50 dólares por cada actividad no completada. Te paga por captar usuarios, no por caminar: La FTC advierte de que los esquemas de captación en cadena que pagan por los usuarios captados, y no por la actividad, son pirámides ilegales, independientemente de la marca de fitness que utilicen.

La FTC advierte de que los esquemas de captación en cadena que pagan por los usuarios captados, y no por la actividad, son pirámides ilegales, independientemente de la marca de fitness que utilicen. Exige una cuota de activación por adelantado: las aplicaciones legítimas que pagan por los pasos nunca te cobran para empezar a ganar dinero; considera esta solicitud como una señal de alerta.

Mantente alejado de cualquier aplicación que encaje en estos patrones y quédate con las seis clasificadas anteriormente si quieres aplicaciones que te paguen por caminar tal y como prometen.

Veredicto final sobre las aplicaciones que te pagan por caminar

Para la mayoría de la gente, WeWard es la mejor opción entre estas aplicaciones que te pagan por caminar, ya que ofrece dinero real sin ningún coste y con el camino más claro para alcanzar un pago de 15 dólares. Añade Evidation si ya participas en encuestas de salud, y descarta StepBet y STEPN a menos que te guste arriesgar dinero real.

Combina Snakzy con la aplicación para caminar que elijas para los días de descanso o de mal tiempo, ya que te paga por jugar a determinados juegos para móvil y no requiere dar ningún paso.

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