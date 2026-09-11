6 echte Apps, mit denen man 2026 fürs Spazierengehen Geld verdienen kann

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Apps, die dich fürs Laufen bezahlen, gibt es wirklich, und WeWard ist dein schnellster und kostenloser Weg zu Geld, das direkt auf dein PayPal-Konto überwiesen wird. Die realistische Spanne reicht von fünfzig Cent im Monat bis zu ein paar hundert Dollar im Jahr – das funktioniert also am besten, wenn du ohnehin schon täglich zu Fuß unterwegs bist und dir dafür einen kleinen Bonus sichern möchtest.

Die besten Lauf-Apps, die echtes Geld auszahlen, wandeln die Schritte, die du ohnehin schon machst, in echtes Geld, Geschenkgutscheine oder Spenden für wohltätige Zwecke um – ganz ohne Vorabkosten. Sechs Apps stehen auf dieser Liste, sortiert nach Vergütung, Kosten und der Zeit bis zu deiner ersten Auszahlung.

Sind Apps, die dich fürs Laufen bezahlen, tatsächlich realistisch?

Ja, aber nur für Taschengeld. Echte Apps, die dich fürs Laufen bezahlen, reichen von 50 Cent im Monat bei Sweatcoin bis zu etwa 1.000 Dollar im Jahr für die aktivsten Nutzer von WeWard. StepBet und Evidation liegen dazwischen, und der Unterschied hängt davon ab, ob eine App echtes Bargeld oder Marktplatzguthaben auszahlt und ob du Geld riskierst, um einen größeren Preis zu gewinnen.

Betrachte diese „Geld-für-Schritte“-Apps als kleinen Bonus für Schritte, die du ohnehin machen würdest, nicht als Einkommen; die Erwartung, damit reich zu werden, führt nur zu Enttäuschung. Lauf-Apps, die echtes Geld auszahlen, sind Teil einer größeren Welt von Apps, mit denen man Geld verdienen kann. Dieser Weg eignet sich für jemanden, der bereits täglich 8.000 bis 10.000 Schritte zurücklegt und monatelang auf eine Auszahlung warten kann.

6 echte Apps, die dich fürs Laufen bezahlen

Hier sind die sechs Apps, gereiht von der besten Auszahlung in echtem Bargeld bis zur spekulativsten, basierend auf den Kosten für die Teilnahme, der Zeit, die ein typischer Nutzer bis zur ersten Auszahlung benötigt, und der Art der Belohnung (Bargeld, Guthaben oder Spende).

WeWard wandelt Ihre alltägliche körperliche Aktivität in eine digitale Währung innerhalb der App um, die „Wards“ genannt wird. Die App läuft passiv im Hintergrund, indem sie sich mit dem Schrittzähler Ihres Smartphones, wie beispielsweise Apple Health oder Google Fit, synchronisiert und Ihre Bewegungen aufzeichnet.

WeWard zahlt regelmäßigen Spaziergängern realistisch gesehen bis zu 1.000 US-Dollar pro Jahr, und ein solider Tag mit 10.000 Schritten bringt 8 bis 10 Wards ein, was etwa fünf bis sechs Cent entspricht. Um diese Obergrenze zu erreichen, sind tägliche Serienboni erforderlich, sodass Gelegenheitsnutzer weit darunter bleiben.

WeWard ist eine der meistgenutzten Apps, die dich fürs Gehen bezahlen, mit Auszahlungen von über 50 Millionen US-Dollar an etwa 30 Millionen Nutzer. Abgesehen von den finanziellen Anreizen motiviert WeWard die Nutzer mit Serien, XP-Levels und freundlichen Bestenlisten.

Beschwerden konzentrieren sich auf die Auszahlungsgeschwindigkeit. Nutzer lassen sich in der Regel etwa 2.050 Wards, das sind etwa 15 US-Dollar, nach bis zu 15 Werktagen der Überprüfung auszahlen. Eine vollständige Aufschlüsselung findest du in unserem Testbericht „Ist WeWard seriös?“.

Hier sind die wichtigsten Vorteile von WeWard:

Wandelt Stufen-Schwellenwerte direkt in Banküberweisungen um

Bietet eine optionale Kreditkarte, mit der Schritte als Prämienpunkte gesammelt werden können

Bietet standortbezogene Herausforderungen mit Schrittmultiplikatoren

WeWard ist perfekt für Gelegenheitsspaziergänger, die sich direkte Barauszahlungen und einfache Tagesziele wünschen.

Beste Barauszahlung insgesamt WeWard 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlt echtes Geld für Schritte über PayPal aus; die Teilnahme ist kostenlos, die Mindestauszahlungssumme liegt bei etwa 15 $. Melden Sie sich kostenlos bei WeWard an

Evidation, ehemals Achievement, wandelt 10.000 Punkte in 10 US-Dollar um – per PayPal, Visa, Geschenkkarte, Überweisung oder als Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation. Allein durch Schritte lassen sich täglich bis zu 100 Punkte verdienen. Man wird fürs Laufen bezahlt, aber es kann Monate dauern, bis man genug Punkte gesammelt hat; daher sorgen Umfragen für den eigentlichen Schub.

Evidation steht US-Bürgern ab 18 Jahren offen; sobald du 10.000 Punkte erreicht hast, erhältst du innerhalb von fünf Werktagen eine E-Mail, in der du eine Auszahlungsmethode auswählen kannst. Nutzer, die Schritte mit Umfragen kombinieren, erhalten ihre Auszahlung nach vier bis fünf Monaten; bei Nutzern, die ausschließlich Schritte sammeln, dauert es oft über ein Jahr. Für eine schnellere Auszahlung haben Sie vielleicht mehr Glück mit den besten Apps wie Freecash.

Einige nennenswerte Vorteile von Evidation:

Belohnt die Erfassung von Gesundheitsdaten wie Schlaf und Ernährung

Bietet bezahlte Möglichkeiten durch freiwillige Gesundheitsstudien

Liefert personalisierte Gesundheitserkenntnisse auf Basis der synchronisierten Daten

Evidation ist nicht nur eine der zuverlässigsten Apps, die dich fürs Gehen bezahlt, sondern ermöglicht es dir auch, durch die Erfassung von Schlaf und Nahrungsaufnahme Geld zu verdienen – ideal für gesundheitsbewusste Nutzer.

Der schnellste Weg über die 10-Dollar-Marke Evidation 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 10.000 Punkte entsprechen 10 US-Dollar in bar; kostenlos, nur in den USA, ab 18 Jahren, schneller, wenn Umfragen zu den Schritten hinzugefügt werden. Melden Sie sich kostenlos bei Evidation an

Obwohl Sweatcoin zu den besten Apps gehört, die dich fürs Gehen bezahlen, erfolgt die Auszahlung in Form von Marktplatz-Guthaben und nicht in bar. Ein Nutzer der kostenlosen Version, der täglich 10.000 Schritte zurücklegt, verdient etwa 50 Cent bis 2 Dollar pro Monat an einlösbarem Guthaben. Bezahlte Konten verdienen etwa 0,95 Sweatcoin pro 1.000 Schritte bis zu einer täglichen Obergrenze von 9,5. Die App als reine „Geld-für-Schritte“-App zu betrachten, ist die größte Fehlannahme unter diesen sechs Apps.

Die Coins können bei mehreren hundert Partnermarken gegen Geschenkgutscheine, jedoch nicht gegen Bargeld, eingelöst werden. Sweatcoin betreibt zudem den Krypto-Token SWEAT, der jedoch derzeit bei etwa 0,0006 US-Dollar gehandelt wird – ein Rückgang von über 99 Prozent gegenüber seinem Höchststand von 0,09148 US-Dollar im Jahr 2022, was in der Praxis einem Gewinn von ein oder zwei Dollar pro Jahr entspricht. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Sweatcoin seriös ist.

Sweatcoin bietet zudem kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufen an – „Sweatcoin Boost“ und „Sweatcoin Premium“ –, die den Multiplikator pro Schritt erhöhen und bessere Artikel im Marktplatz freischalten. Die kostenlose Mitgliedschaft bleibt jedoch der sinnvollere Einstieg, da sich nur sehr wenig in echte Kaufkraft umwandeln lässt.

Bedenken Sie diese Vorteile von Sweatcoin:

Beinhaltet einen digitalen Marktplatz für Produkte und Abonnements

Einen „Daily Boost“, um die Schritte während des Trainings zu verdoppeln

Wandelt Schritte automatisch in den eigenen Krypto-Token um

Wenn Sie Ihre Trainingseinheiten in Rabatte auf dem Marktplatz umwandeln möchten, ist Sweatcoin die beste Wahl.

Marktplatz für die größten Belohnungen Sweatcoin 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos; Schritte werden in Gutscheine und Produkte umgewandelt, nicht in direktes Bargeld. Melden Sie sich kostenlos bei Sweatcoin an

Bei StepBet musst du echtes Geld – in der Regel 40 Dollar – darauf setzen, dass du deine eigenen wöchentlichen Schrittziele über einen Zeitraum von sechs Wochen erreichst. Im Gegensatz zu anderen Apps, bei denen du für das Gehen bezahlt wirst, kannst du bei dieser App tatsächlich Geld verlieren.

Die Gewinner teilen sich den Pot und erhalten ihren Einsatz zurück sowie einen Anteil an dem, was die Teilnehmer, die das Ziel nicht erreicht haben, verloren haben. Bei kostenlosen Spielen wird eine Provision von 15 % erhoben. Zahlende Mitglieder teilen sich den Gewinn provisionsfrei, erzielen jedoch selten mehr als 10 bis 20 Dollar pro Monat. Der Reiz liegt hier in der Selbstverpflichtung, nicht in der Höhe des Gewinns. Für eine risikoärmere Alternative ohne Wetten sind die besten Online-Nebenjobs vielleicht die bessere Wahl.

Beachten Sie diese StepBet-Funktionen:

Setzen Sie Bargeld in Töpfe ein, wenn Sie Ihre festgelegten wöchentlichen Schrittziele erreichen

Verwendet algorithmisch berechnete, individuelle Schrittziele basierend auf früheren Aktivitäten

Bietet eine „No-Loss-Garantie“ zum Schutz gewinnender Pools

StepBet funktioniert am besten, wenn Sie zielorientiert sind und echtes Geld setzen möchten, um sich selbst zu motivieren, Ihr tägliches Schrittziel zu erreichen.

Höchster verifizierter Gesamtgewinn StepBet 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Setzen Sie etwa 40 Dollar darauf, dass Sie Ihre wöchentlichen Schrittziele erreichen; gewinnen Sie Ihren Anteil am Gewinnpool oder verlieren Sie Ihren Einsatz. Probieren Sie StepBet noch heute aus

Mit „Charity Miles“ verdienst du Geld beim Gehen, Laufen oder Radfahren. Du erhältst 0,25 Dollar pro Meile beim Gehen oder Laufen und 0,10 Dollar beim Radfahren – finanziert von Sponsoren wie Johnson & Johnson und Brooks Running bis zur jeweiligen Obergrenze des Sponsors. Das Geld geht an die von dir ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation, nicht an dich – technisch gesehen gehört die App also nicht zu denen, die DICH fürs Gehen bezahlen.

Charity Miles ist kostenlos und erfasst Spaziergänge, Läufe oder Radtouren per GPS. Nicht jede Meile wird umgewandelt, da die Auszahlungen davon abhängen, dass die Obergrenze eines Sponsors noch nicht erreicht ist.

Charity Miles listet Dutzende von gemeinnützigen Organisationen auf, die unterstützt werden können – von Krebsforschungsgruppen bis hin zu Umweltprojekten –, sodass die meisten Wanderer etwas Passendes finden. Es fallen keine Mitgliedsbeiträge oder Kaufverpflichtungen an, im Gegensatz zu STEPN ( siehe unten), was die App zu einer einfachen, kostenlosen Ergänzung für alle macht, die bereits beim Spazierengehen einen guten Zweck unterstützen möchten.

Hier sind einige Funktionen, die dir an Charity Miles gefallen könnten:

Wandeln Sie Ihre Fitnessaktivitäten in direkte, von Unternehmen gesponserte Spenden um

Wählen Sie vor Beginn einer Aktivität bestimmte unterstützte gemeinnützige Organisationen aus

Erfassen Sie auch andere Aktivitäten als das Gehen, wie Radfahren im Freien und Laufen

Wenn es dir in erster Linie darum geht, Spenden zu tätigen und nicht, Geld für dich selbst zu verdienen, ist Charity Miles eine zuverlässige Walking-App, die du ausprobieren solltest.

Ideal für Laufen für einen guten Zweck Charity Miles 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlos; pro gelaufener Meile werden 0,25 $ an eine von Ihnen ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation gespendet, nicht an Sie persönlich. Bei Charity Miles mitmachen

STEPN-Nutzer berichten, dass sie je nach Sneaker-Stufe und Token-Preisen täglich zwischen ein paar Dollar und 20 Dollar oder mehr verdienen. Man muss zunächst einen NFT-Sneaker kaufen, bevor man Geld verdienen kann.

Sneaker der Einstiegsklasse kosten derzeit zwischen 1 und 150 Dollar – deutlich weniger als zum Höhepunkt des Spiels im Jahr 2022, da die Werte der Sneaker-NFTs im Zuge des allgemeinen Krypto-Einbruchs eingebrochen sind. Damit ist STEPN die App mit dem höchsten Risiko und den höchsten Einstiegskosten unter den Apps, die das Gehen vergüten – für alle, die bei Null anfangen, ist sie daher die letzte Wahl.

STEPN zahlt GST- und GMT-Token für das Gehen, Joggen oder Laufen innerhalb des Geschwindigkeitsbereichs deines Sneakers. Am 1. Januar 2026 hat STEPN die GMT-Belohnungen um 50 Prozent gekürzt, sodass derselbe Spaziergang über Nacht nur noch die Hälfte einbrachte. Für einen Schrittzähler ohne Kaufverpflichtung siehe Enebas Testbericht „Ist Scrambly seriös?“.

Die Token-Preise schwanken stark mit dem allgemeinen Kryptomarkt, daher sollten Sie alle STEPN-Einnahmen eher als spekulativ denn als beständig betrachten.

Dennoch sind diese STEPN-Funktionen erwähnenswert:

Man muss digitale Sneaker-NFTs kaufen, um Belohnungen zu verdienen

Verbessere und repariere virtuelle Schuhe mithilfe der verdienten Krypto-Token

Dynamische Erträge werden über zwei native Krypto-Token (GST/GMT) ausgeschüttet

STEPN eignet sich besonders für diejenigen, die mit risikoreichen „Move-to-Earn“-Modellen mit hohem Gewinnpotenzial vertraut sind, die den Kauf von NFTs im Vorfeld und eine aktive Spielstrategie erfordern.

Höchstes Risiko, höchstes Gewinnpotenzial STEPN 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erfordert einen NFT-Sneaker, der derzeit in der Regel zwischen 1 und 150 US-Dollar kostet; die Auszahlung erfolgt in Krypto-Token, deren Wert den Marktschwankungen unterliegt. Entdecken Sie STEPN noch heute

Sechs Apps, die dich fürs Laufen bezahlen: Ein kurzer Vergleich

WeWard und Evidation führen diese Gruppe bei den Auszahlungen in echtem Bargeld an, während Sweatcoin, Charity Miles und STEPN stattdessen mit Guthaben, Spenden oder Kryptowährung bezahlen. Die folgende Tabelle zeigt, was der Einstieg in die jeweilige App kostet, wie viel sie realistisch gesehen auszahlt und wie passiv die Nutzung tatsächlich ist.

App Startkosten Realistische Auszahlung Auszahlungsform Passivitätsgrad WeWard Kostenlos 0,05 bis 0,12 $ pro Tag; bis zu 1.000 $ pro Jahr für Top-Nutzer Bargeld (PayPal/Venmo) Völlig passiv (einfach spazieren gehen) Evidation Kostenlos 10 $ pro 10.000 Punkte; 4 bis 5 Monate aktiv, 12+ Monate gelegentlich Bargeld, Geschenkgutschein oder Spende Passiv (schneller mit Umfragen) Sweatcoin Kostenlos 0,50 bis 2 $/Monat Marktwert Marktplatz-Guthaben oder SWEAT-Krypto Völlig passiv StepBet ~40 $ Einsatz (+ optional 59,99 $/Jahr) Ein paar Dollar bis 10 bis 20 $ pro Monat Aufteilung des Geldtopfes Aktiv (wöchentliches Ziel muss erreicht werden) Charity Miles Kostenlos 0,25 $ pro Meile (geht an einen wohltätigen Zweck, nicht an Sie) Nur Spende Vollständig passiv STEPN ~1 bis 150 $ (NFT-Sneaker) Ein paar Dollar bis über 20 $ pro Tag, sehr variabel Krypto-Token (GST/GMT) Aktiv (Verwaltung von Sneaker und Token)

Snakzy und andere Belohnungs-Apps, die sich mit Ihrer Schrittzahl kombinieren lassen

Wenn du eine Prämien-App mit Apps kombinierst, die dich fürs Laufen bezahlen, werden aus ein paar Dollar richtiges Geld. Apps wie Snakzy bezahlen dich fürs Spielen ausgewählter Handyspiele zusätzlich zu dem, was deine Schritt-App einbringt. Dafür musst du nicht laufen, sodass sie sich gut für Ruhetage oder Tage mit schlechtem Wetter eignen.

Snakzy, die hauseigene App von Eneba, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 $ aus und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash zahlt bereits ab einem Mindestbetrag von 1 $ aus und ist ebenfalls kostenlos. KashKick ist auf Nutzer in den USA ab 18 Jahren beschränkt. Wenn du nach weiteren Verdienstmöglichkeiten suchst, schau dir Enebas Empfehlungen für die besten Nebenjobs an.

App Mindestauszahlung Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA)

PLAY-TO-EARN Verdienen Sie noch heute Geld Die Anmeldung ist kostenlos; man erhält eine Vergütung für das Spielen ausgewählter Handyspiele, die Mindestauszahlung beträgt 35 $. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdienen Sie bis zu 15,29 $ pro Tag Lade Snakzy noch heute herunter Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was funktioniert nicht

In der Kategorie der Lauf-Apps gibt es eine lange Geschichte von Apps, die Geld versprochen und dieses dann nie ausgezahlt haben. Daher lohnt es sich, einige Muster zu nennen, bevor Sie Daten oder Geld preisgeben. Keine der sechs oben aufgeführten Apps, die Sie fürs Laufen bezahlen, entspricht diesen Mustern, aber Nachahmer tauchen regelmäßig auf.

Berechnet Ihnen ohne Ihre Zustimmung Gebühren, wenn Sie ein Ziel verfehlen: Die FTC hat 2017 Vorwürfe gegen die App „Pact“ (ehemals „GymPact“) beigelegt, bei denen es um Gebühren von 5 bis 50 Dollar pro verpasster Aktivität ging.

Die FTC hat 2017 Vorwürfe gegen die App „Pact“ (ehemals „GymPact“) beigelegt, bei denen es um Gebühren von 5 bis 50 Dollar pro verpasster Aktivität ging. Bezahlt Sie für die Anwerbung neuer Nutzer, nicht fürs Laufen: Die FTC warnt davor, dass Ketten-Empfehlungssysteme, die für geworbene Nutzer und nicht für Aktivitäten bezahlen, illegale Pyramidensysteme sind – unabhängig vom Fitness-Branding.

Die FTC warnt davor, dass Ketten-Empfehlungssysteme, die für geworbene Nutzer und nicht für Aktivitäten bezahlen, illegale Pyramidensysteme sind – unabhängig vom Fitness-Branding. Verlangt eine Aktivierungsgebühr im Voraus: Seriöse „Cash-for-Steps“-Apps verlangen niemals eine Gebühr, damit Sie anfangen können, Geld zu verdienen; betrachten Sie eine solche Aufforderung als absolutes No-Go.

Halten Sie sich von allen Apps fern, die diesen Mustern entsprechen, und bleiben Sie bei den sechs oben aufgeführten, wenn Sie Apps suchen, die Sie wie versprochen fürs Gehen bezahlen.

Abschließendes Urteil zu Apps, die dich fürs Laufen bezahlen

Für die meisten Menschen ist WeWard die beste Wahl unter diesen Apps, die Sie fürs Laufen bezahlen, da sie ohne Kosten echtes Geld auszahlt und den klarsten Weg zu einer Auszahlung von 15 $ bietet. Fügen Sie Evidation hinzu, wenn Sie bereits an Gesundheitsumfragen teilnehmen, und lassen Sie StepBet und STEPN links liegen, es sei denn, Sie möchten echtes Geld riskieren.

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Häufig gestellte Fragen