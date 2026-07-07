Reseña de Forza Horizon 6: ¿el próximo rey de los juegos de carreras?

EstoForza Horizon 6 Esta reseña está dirigida tanto a los recién llegados a la franquicia como a todos los seguidores de toda la vida que han estado mendigandopara una entrega de la serie ambientada en el maravilloso país de Japón. Famoso por su escena JDM, de alcance mundial y llena de pasión, es prácticamente el escenario perfecto para todo lo relacionado con la personalización de coches, el drifting y las carreras callejeras.

Por fin, la espera ha llegado a su fin. El rey de los juegos de carreras arcade de mundo abierto ha vuelto como Juegos de parque infantil, con el apoyo de Turn 10 Studios, nos transporta a una impresionante recreación de Japón en Forza Horizon 6.

Publicado porXbox Game Studios, esta auténtica maravilla salió a la venta el19 de mayo de 2026, porqueXbox Series X/Sy PC enVapory elMicrosoft Store. Si eres suscriptor, podrás jugar desde el primer día con Xbox Game Pass or PC Game Pass.

Puedes descargar el Estándaredición para €69.99, De lujo for €99.99, oPremium for €119.99. Si utilizasGame Pass, el€59.99 Actualización a la versión Premium te permite empezar cuanto antes y conseguir la versión ya ajustada Bonificación por reserva anticipada del Ferrari J50.

Como puedes ver, Viene con un precio de gama alta y toda la expectación que eso conlleva, pero ¿será capaz de… de verdad¿Se considerará una compra que vale la pena y un auténtico sucesor de la querida franquicia? En esteForza Horizon 6 En esta reseña, repasaré todo lo que necesitas saber: la jugabilidad, el enorme mapa de Tokio, la gama de coches, el rendimiento y las opiniones generales de la comunidad, solo para ver si está a la altura de las enormes expectativas, tal y como lo hicieron en su día sus predecesores.

En resumen — Descripción general de Forza Horizon 6

Género Juego de carreras arcade de mundo abierto / juego de conducción tipo «sandbox» Bucle principal Empieza como turista → cumple los requisitos para el Festival Horizon → la trayectoria desde piloto novato hasta Pulseraequivale aLa leyenda de Horizon→ conducirMás de 550 coches en todo Japón via Festivalcarreras,Las batallas de Togue, Encuentros de coches, y exploración → desbloquearLa Isla de la Leyendafinal de partida Su mayor punto fuerte El mapa más bonito de la serie; Tokio como la mayor zona urbana jamás representada en Horizonte (5 veces más grande que cualquier otro anterior Horizonteciudad);Más de 550 coches,entre los que se incluye unUna gama con gran presencia de modelos JDM; EventLabactualizado aCoLab con modo multijugador de construcción; desde el primer día Game Pass Mayor punto débil Un comportamiento en carretera con tendencia al sobreviraje heredado de Forza Horizon 5 según las primeras impresiones tras probarlo antes del lanzamiento; PS5 la versión se retrasa hasta más adelante en 2026(sin fecha);Game Pass Essential los suscriptores se quedaron sin acceso en el momento del lanzamiento (Premium/Ultimate(solo) Veredicto claro Una apuesta segura para la ventana de lanzamiento de ¡Ánimo! aficionados, entusiastas del JDM y Game Pass suscriptores; los jugadores que quieran ahorrar deberían comparar las Game Pass opción frente a la compra directa antes de pagar 69,99 $ o más Fecha de lanzamiento 19 de mayo de 2026 (Xbox Series X|Smás el ordenador).Acceso anticipado a la Edición Premium: 15 de mayo de 2026. PS5: a finales de 2026Se anunciará más adelante Plataformas Xbox Series X|S, PC (Vapor + Microsoft Store), Xbox Cloud Gaming, PS5 (a finales de 2026) Precio Estándar €69.99 / De lujo €99.99 / Premium €119.99 / Xbox Game Pass Ultimate 22,99 $ al mes / PC Game Pass 13,99 $ al mes Ideal para Forza Horizon los seguidores de la serie, los aficionados al JDM y a la cultura automovilística japonesa, Game Pass Ultimate / PC Game Pass suscriptores, aficionados a los juegos de carreras de mundo abierto que busquen el título más pulido del género en la actualidad

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¿Qué tiene de interesante Forza Horizon 6, al fin y al cabo?

En este juego, tu aventura comienza como un turista ilusionado que aterriza en el destino más ambicioso hasta la fecha del Festival Horizon. Esta entrega nos lleva a Japón (el mapa más grande de la historia de la franquicia), donde podrás recorrer las densas calles de la ciudad iluminadas con luces de neón y deslizarte por empinadas serpentinas de montaña Initial D-o correr a toda velocidad entre los cerezos en flor y los paisajes invernales nevados.

Básicamente, tu objetivo principal en la campaña es asegurarte una plaza en el Torneo Horizon Invitational. Verás queEmpieza como un simple piloto novato y ve abriéndote camino hasta llegar a la Pulsera ascender para ganarse el título de La leyenda de Horizon. Al hacerlo, se desbloquea finalmente La Isla de la Leyenda, un paraíso especial para la recta final reservado a los pilotos más hábiles del juego.

A lo largo de toda mi partida, disfruté coleccionando impresionantes casas por todo Japón con garajes grandes para guardar mis coches favoritos. También pude diseñar mis propias maquetaciones en el Verano – un mundo abierto en un valle de montaña – o lanzarte a CoLab, la versión mejorada y centrada en el modo multijugador de EventLab, para crear eventos personalizados alucinantes con mis amigos. Es genial ver que los desarrolladores se atreven a innovar incluso con lo que ya ha demostrado su eficacia.

Ahora bien, para que quede claro, incluso con estas nuevas y alucinantes mecánicas, esto sigue siendo un juego de carreras de mundo abierto tipo arcade con formato «sandbox». Toma prestados algunos elementos de física realista de Torno 10, pero esno es un simulador de circuitos muy exigenteigualForza Motorsport or Gran Turismo. Tampoco tienes que preocuparte por un modo carrera rígido. El clásico FH El circuito está totalmente intacto: puedes conducir lo que quieras, cuando quieras.

Como decimocuarta entrega de la saga en general, Este título ocupa con orgullo el primer puesto en la Forza Horizonserie colección. Se basa directamente en los cimientos de sus predecesoras en México y el Reino Unido, siendo Tokio el principal punto de interés. Los desarrolladores construyeron un espacio urbano gigantesco, cinco veces más grande que cualquier ciudad de los juegos anteriores.

Me lo pasé genial explorando lugares legendarios como el cruce de Shibuya, la Torre de Tokio y la Avenida de los Ginkgos. Como gran Initial D Mark, mientras crecía, no se me borraba la sonrisa de la cara en ningún momento mientras derrapaba sin control por todo el monte Haruna, intentando imitar las habilidades de Takumi como repartidor de tofu con mi propio Panda Trueno AE86.

Para que quede claro, la verdad es que se me daba fatal hacer derrapes y tomar los vértices en Tokyo Xtreme Racer, Forza Horizon 5, Need for Speed: Heat – Joder, prácticamente todos y cada uno de los un juego de carreras increíble A la que más he jugado, pero aquí eso no importaba. Me lo estaba pasando tan bien disfrutando del paisaje y volviendo a familiarizarme con la mecánica del juego que ni siquiera me importaba.

Para asegurarse de que el juego resultara auténtico, el director artístico Don Arceta y la asesora cultural Kyoko Yamashita realizaron un viaje de investigación exhaustivo a Japón y, caramba, vaya si lo hicieron dar en el blanco. Se centraron sobre todo en plasmar el verdadero espíritu de la cultura automovilística local, mostrando auténticos Batallas en las carreteras de montaña y las quedadas de coches en Daikoku.

Se puede jugar toda la campaña en modo individual, pero el modo online la hace mucho más divertida. Eso sí, ten en cuenta que Para jugar en modo multijugador online en una consola se necesita un Xbox una suscripción que permite jugar en línea.

Si quieres jugar desde el primer día a través de la biblioteca de suscripción, echa un vistazo a las opciones para Forza Horizon 6 en Game Passacceso elXbox Game Pass Ultimate or PC Game Pass es tu mejor opción porque incluyen tanto el juego (Acceso a los nuevos juegos desde el primer día) y acceso al modo multijugador. Si quieres comprar el juego directamente, un Xbox Game Pass Essential La suscripción es más que suficiente para que puedas Carreras online con tus amigos.

Si quieres conseguir el juego completo a un precio más bajo, hazte con tu copia en Tejoa través de laForza Horizon 6 hub, o —si lo prefieres— pagar entre 10 y 15 dólares al mes en lugar de 69,99 dólares por adelantado– agárrateXbox Game Pass Ultimate keyen su lugar.

De Tokio a los touge a toda velocidad: cómo se juega a Forza Horizon 6

Hay algo muy importante que debo reconocerle al juego en mi Forza Horizon 6 Lo que destaca de esta reseña es que no oculta en absoluto su identidad. Ella se sitúa claramente en el ámbito de los juegos de carreras arcade y de la diversión pura, por encima de la física realista de los simuladores.

El nuevo escenario ofrece unas vistas increíbles Eventos específicos de Japón. ElTouge (Paso de montaña) Batallas introducen duelos técnicos y ajustados en puertos de montaña, en los que te deslizas por carreteras serpenteantes. Es el la novedad más emocionante de la franquicia desde «Weather Seasons». También me encantaDaikoku, un lugar de encuentro legendario donde puedes conocer a otros pilotos, presumir de tus últimas creaciones y retar a tus rivales en un ambiente más íntimo que el de los enormes recintos de los festivales.

Tokio es, en sí misma, un logro colosal. Los desarrolladores construyeron una zona urbana cinco veces más grande que cualquier ciudad de los juegos anteriores. Puedes atravesar a toda velocidad el cruce de Shibuya, pasar junto a la Torre de Tokio o recorrer a toda velocidad la Avenida de los Ginkgos.

Este enorme trazado urbano utiliza diseños de autopistas elevadas inspirados en el anterior Hot Wheelsexpansión, rodeado de luces de neón, barrios residenciales tranquilos y muelles industriales. Cuando conduces desde la vista de la cabina, el nueva rotación de las ruedas de 540 grados y animaciones de dirección mejoradas hacen que la cabina resulte extraordinariamente realista.

Y, por supuesto, el La selección de coches es enorme. Puedes coleccionar modelos clásicos emblemáticos del JDM como Horizontes, Lo entenderá, NSXyRX-7junto a hipercoches de gama alta y muscle cars. Puedes buscar modelos raros Coches de segunda mano a través de distribuidores especializados, o busca modelos modificados Edición «Forza» coches escondidos en plena naturaleza. Si compras elDe lujo or Premiumversión, laPase para el coche te deja 30 viajes extra en tu garaje, y un coche se salió de la pista cada semana a partir del 19 de mayo.

Para los creadores, el antiguo EventLabse ha convertido enCoLab. Ahora puedescrea circuitos personalizados en cualquier parte del mundo junto a tus amigos en tiempo real. También puedes personalizar tus casas y garajes personales por todo Japón, para que puedas presumir de tu colección. Los miembros VIP obtienen un Una casa enorme en Tokio gratis, mientras que otros pueden ahorrar créditos para comprarlo.

El manejo es estupendo, pero no perfecto. Los coches siguen sobrevirando con bastante facilidad, al igual que en Forza Horizon 5. Torno 10ayudó a ajustar la física, claro, pero fiel a sus raíces, Sigue siendo un juego de carreras arcade desenfadado y a gran velocidad.

Por motivos de accesibilidad, el Los desarrolladores han añadido un modo de alto contraste, un radar de proximidad y compatibilidad con el lenguaje de signos.. Estas características hacen que sea un juego de carreras muy accesible, lo cual siempre es una ventaja muy positiva. Si a esto le sumamos las magníficas estaciones dinámicas —como los cerezos en flor durante la temporada de sakura y la nieve profunda en invierno—, Japón se siente increíblemente vivo y acogedor.

El estilo de vida JDM: evolución, historia y ambiente

Esto no sería un relato completo y veraz Forza Horizon 6 Reseña, por si no lo he dicho desde el principio: Forza Horizon los videojuegos no se centran precisamente en la historia, y esta no es una excepción. Aquí no encontrarás tramas profundas y cinematográficas ni trayectorias de personajes que te hagan llorar. Si te acercas a esta obra buscando algo con una narrativa densa, como Need For Speed: Most Wanted, probablemente te parecería que la trama es bastante floja y un poco típica.

PERO si lo comparas con otros juegos de carreras arcade de mundo abierto, yo seguiría diciendo que el Festival Su estructura te transmite una fantástica sensación de progresión. Este juego es una animada celebración de los coches, la música y la cultura japonesa, no es un juego de rol con muchos diálogos.

Tu aventura personal comienza en el momento en que bajas del avión como un simple turista. Durante esta primera fase, te familiarizas con el impresionante paisaje, aprendes los controles básicos de conducción y recibes las llaves de tus primeros coches. Es todo sobre la alegría del descubrimiento. Al poco tiempo, entras en el Torneo Horizon Invitational. Esta es la prueba decisiva en la que tienes que demostrar tus habilidades. Una vez superada esta prueba, te incorporas oficialmente al Festival como piloto novato, y ahí es donde el real Empieza la diversión.

Desde allí, se sube por el Pulsera del festival sube de nivel participando en carreras, acrobacias y retos especiales. Cada nivel que desbloquees te dará acceso a vehículos más rápidos, casas geniales y zonas de festival exclusivas. En lo más alto de esta escala se encuentra el La leyenda de Horizon estatus. Al alcanzar este rango, se desbloquea La Isla de la Leyenda, que es una zona final de juego enorme diseñada específicamente para los mejores pilotos. Es sin duda, la estructura de la fase final más gratificante que hemos visto hasta ahora en la franquicia.

Por el camino,No solo compites contra una IA sin nombre. También te encuentras con el Festival «Leyendas del Horizonte». Se trata de arcos argumentales temáticos especiales centrados en pilotos ficticios. Cada piloto representa un aspecto único de la cultura automovilística japonesa. Conocerás a maestros del drift, entusiastas del tuning JDM, expertos en restauración de coches clásicos y pilotos de carreras de montaña. Actúan como tus guías y aportan al festival un toque mucho más personal.

El nuevoBatallas en las carreteras de montaña también tienen su propia trama interesante. Este modo de carreras por puertos de montaña es enmarcada en una historia sobre la subcultura real de las carreras callejeras en Japón, y tendrás que enfrentarte cara a cara con rivales NPC concretos que dominan estas sinuosas carreteras de montaña. Cuando quieras tomarte un respiro de las carreras, puedes dirigirte a la Daikoku encuentros de coches.

Estos espacios sociales son el lugar perfecto para pasar el rato. Puedes dejar allí tus construcciones favoritas, presumir de tus diseños personalizados y charlar con otros jugadores. Es recoge una faceta de la cultura automovilística japonesa que los juegos anteriores pasaban por alto por completo.

Este precioso escenario que probablemente ya he descrito demasiadas veces en este… Forza Horizon 6 La reseña hasta ahora es un homenaje estilizado a Japón en lugar de una copia literal del mapa, calle por calle. Como ya he mencionado, el director artístico Don Arceta y la asesora cultural Kyoko Yamashita dedicaron mucho tiempo a realizar viajes de investigación para asegurarse de captar el auténtico espíritu cultural del país, y eso se nota.

The El diseño de sonido desempeña un papel fundamental en esa atmósfera. La banda sonora es increíble y ofrece una mezcla de temas japoneses llenos de energía con rock y música electrónica (mi única pega es que no haya Eurobeat). Aparte de eso, el Los sonidos de los coches son uno de los grandes atractivos. Los desarrolladores dedicaron mucho tiempo a recrear fielmente los sonidos del motor, y cada acelerón, cada silbido del turbo y cada crepitar del escape suena increíblemente realista.

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¿Merece la pena comprar Forza Horizon 6? Ediciones, Game Pass y relación calidad-precio

Ahora bien, estoForza Horizon 6 Esta reseña por fin responde a la pregunta que probablemente se estén haciendo la mayoría de los que estáis aquí: ¿es Forza Horizon 6 ¿Merece la pena? Para ayudarte a decidir, tendrías que valorar cuánto rendimiento obtienes en cuanto a juegos por el dinero que tanto te ha costado ganar.

Este es uno de esos pocos lanzamientos de videojuegos a gran escala en los que el uso de un El servicio de suscripción es muchísimo más barato que comprar directamente una clave de juego, sobre todo durante tu primer mes de juego. Una caja estándar de venta al por menor te cuesta €69.99, pero puedes empezar desde el primer día con un Xbox Game Pass Ultimate key on Tejo por una pequeña fracción de ese coste.

Tienes cinco procesos de compra distintos dependiendo de tu presupuesto, tu equipo y hasta qué punto quieras profundizar:

Opción 1 – Edición Estándar (69,99 $): Con esto te llevas el juego básico y nada más. Si no te gustan los planes de suscripción y solo quieres el juego de carreras básico para siempre, sin coches adicionales ni acceso anticipado, esta es la mejor opción.

Con esto te llevas el juego básico y nada más. Si no te gustan los planes de suscripción y solo quieres el juego de carreras básico para siempre, sin coches adicionales ni acceso anticipado, esta es la mejor opción. Opción 2 – Edición Deluxe (99,99 $): Incluye el juego básico y el Pase para el coche, que baja 30 coches más en tu garaje con el paso del tiempo. También incluye el Paquete de bienvenida con cinco coches ya ajustados para que empieces tu carrera a toda velocidad.

Incluye el juego básico y el Pase para el coche, que baja en tu garaje con el paso del tiempo. También incluye el Paquete de bienvenida con cinco coches ya ajustados para que empieces tu carrera a toda velocidad. Opción 3 – Edición Premium (119,99 $): Este es el paquete definitivo para los pilotos más exigentes. Incluye De lujo contenido, cuatro días de acceso anticipado, dos expansiones futuras y un Suscripción VIP que duplica tus créditos en el juego y, además, te regala un precioso Tokyo City House gratis .

Este es el paquete definitivo para los pilotos más exigentes. Incluye De lujo contenido, cuatro días de acceso anticipado, dos expansiones futuras y un que duplica tus créditos en el juego y, además, te regala un precioso . Opción 4 – Xbox Game Pass Ultimate (22,99 $ al mes): La mejor opción para los jugadores que dan prioridad a las consolas. Ofrece acceso completo desde el primer día a la biblioteca de juegos básicos en 19 de mayo de 2026 , además de la transmisión nativa en la nube y la funcionalidad multijugador en línea en Xbox Series X|S.

La mejor opción para los jugadores que dan prioridad a las consolas. Ofrece acceso completo desde el primer día a la biblioteca de juegos básicos en , además de la transmisión nativa en la nube y la funcionalidad multijugador en línea en Xbox Series X|S. Opción 5 – PC Game Pass (13,99 $ al mes): La mejor gama económica de alta fidelidad diseñada exclusivamente para jugadores que utilizan ordenadores de sobremesa y portátiles. Incluye todo lo necesario: Forza Horizon 6 el primer día a través de la Microsoft Store y resulta muy eficaz para los jugadores de PC, aunque hay que tener en cuenta que no ofrece licencia de juego cruzado para jugar en una Xboxconsola.

Desglose de los costes de «Forza Horizon 6»: las formas más económicas de jugar

Si estás calculando tu Forza Horizon 6 Si quieres conocer el presupuesto antes de comprometerte, aquí tienes la versión resumida: no tienes que pagar 69,99 dólares por adelantado. PC Game Pass Por 13,99 $ al mes, es la opción más económica desde el primer día si juegas en un ordenador de sobremesa o portátil. Xbox Game Pass Ultimate por unos 10-15 dólares al mes en Tejopermite a los jugadores de consola disfrutar del juego también el día del lanzamiento. Ambas opciones incluyen el juego básico completo a partir del 19 de mayo y evitan por completo el precio de venta al público.

Para los más exigentes Forza Horizon 6 presupuesto posible, también está el Forza Horizon 5 ruta. La entrada sobre México está disponible en Tejopor una fracción del precio de un juego nuevo, ofrece más de 100 horas de carreras en un mundo abierto y está incluido en Game Pass también. Si no te sientes obligado a jugar al juego más nuevo de inmediato, es una oferta tan atractiva que resulta difícil rechazarla. Si decides esperar a FH6 concretamente, el Microsoft Store Históricamente, reduce los precios entre un 10 % y un 30 % en los tres primeros meses tras el lanzamiento.

Asegúrate de comprobar bien el nivel de suscripción activo antes del lanzamiento. En la sección Microsoft«La configuración actual, en concreto…» Forza Horizon 6 Game Pass requisitos para El acceso el primer día está estrictamente limitado a los Game Pass Ultimate and PC Game Passtercero. Imprescindible and Premium Los suscriptores de estos niveles tendrán que esperar hasta un año para poder jugar. Puedes comparar fácilmente estos niveles y encontrar la opción más adecuada para ti en la Xbox Game Pass hub.

En cuanto a la duración total del juego, tienes una cantidad ingente de contenido. Al revisar el campaña principalpara llegar aLa leyenda de Horizon «status» te llevará de un lado a otro De 25 a 40 horas. Si quieres Completa todas las misiones de la historia y domina todas las Batalla en las carreteras de montaña, y completa tu colección, puedes contar con que tendrás que dedicar De 50 a 80 horas.

For los que se lo quieren pasar todo, creando tus propias pistas en CoLab y descubrir cada rincón de La Isla de la Leyendase puede hacer fácilmentealarga tu tiempo de juego más allá de las 150 horas. Los desarrolladores tienen previsto mantener el juego siempre actualizado con actualizaciones estacionales durante años, lo que significa que podrás seguir conduciendo indefinidamente.

Ahora bien, si tienes un PlayStation 5, tendrás que decidir si esperar es la mejor opción. No hay ninguna versión oficial PS5 Aún no se conoce la fecha de lanzamiento, solo la promesa de que la versión para esta plataforma saldrá a finales de este año.

Si tienes un ordenador para videojuegos que valga la pena, Sinceramente, te conviene más hacerte con la versión para PC en Vapor o subirse al PC Game Passahora mismo en lugar de esperar seis meses o más. Si quieres esperar a que haya rebajas en el Microsoft Store, la historia nos enseña que los precios suelen disminuir entre un 10 % y un 30 % en un plazo de tres meses del lanzamiento, siendo la opción más modesta la que tiene más probabilidades de llevarse a cabo para ¡Ánimo, Horizo!n títulos.

Aun así, empezar tu viaje casi desde el primer día es una experiencia totalmente diferente. The ¡Ánimo!La comunidad está más activa durante la semana del lanzamiento, cuando todo el mundo participa en los eventos de temporada y lucha por un puesto en la clasificación.

Si quieres evitar por completo el precio de lanzamiento, pero aún así quieres disfrutar de una experiencia de carreras espectacular, puedes hacerte con Forza Horizon 5o unForza Horizon 5 Edición Premium (para disfrutar de una experiencia más completa) en Tejo. Ambas ediciones te ofrece cientos de horas de carreras increíbles en México por una fracción del precio de un juego recién salido al mercado.

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Análisis del rendimiento de «Forza Horizon 6» en las distintas plataformas (¿qué versión comprar?)

Hablemos del rendimiento en distintos tipos de hardware. Esto Forza Horizon 6 Esta reseña debería servirte de referencia sólida sobre la mejor configuración visual posible dentro de tu presupuesto. En primer lugar, Todas las versiones de lanzamiento confirmadas ofrecen la experiencia de carrera básica, pero el PC tiene una clara ventaja técnica en estos momentos.

The Xbox Series S se sitúa en el extremo inferior del espectro visual, y seguimos esperando el PS5 lanzamiento. Por eso, la plataforma que elijas determinará cómo vivas la experiencia del juego. He incluido una breve Forza Horizon 6 Xbox reseña, en la que os mostraré cómo se comportan las versiones para consola en comparación con la experiencia en un PC de gama alta. También hablo de la configuración del PC en mi Forza Horizon 6 Echa un vistazo a la sección de reseñas de PC que aparece a continuación y, después, comenta el próximo FOrza Horizon 6 PS5 lanzamiento para que puedas planificar tus compras.

Si solo juegas en PlayStation, tienes que saber que the PS5 Esta versión saldrá a la venta a finales de 2026. Microsoft inicia el juego en Xboxy PC en19 de mayo de 2026. Si tienes un un buen ordenador para videojuegos, mi consejo es que lo compres allí ahora mismo. Siempre podrás pasarte a una consola cuando salga esa versión.

Plataforma Modo gráfico Objetivo de resolución Objetivo de FPS Estado del trazado de rayos (RT) Compromisos visuales Xbox Series X Fidelidad 4K nativo Treinta fotogramas por segundo Activado (Juego) Incluye reflejos de coches en RT y oclusión ambiental Rendimiento 4K dinámico sesenta fotogramas por segundo Desactivado en el modo de juego Utiliza reflejos en el espacio de la pantalla (SSR) para mantener la frecuencia de fotogramas constante Xbox Series S Fidelidad Dinámico 1440p Treinta fotogramas por segundo Activado (limitado) Oclusión ambiental básica con RT; detalle de texturas ligeramente inferior Rendimiento 1080p dinámico sesenta fotogramas por segundo Discapacitado Reducción notable de la densidad del entorno y del follaje PC (Steam / MS) Totalmente desbloqueado Hasta 4K/8K nativo Sin límite (más de 120) RTGI completo + Reflexiones Incorpora la tecnología de vanguardia de iluminación global con trazado de rayos (RTGI) Xbox Cloud Gaming Streaming Hasta 1440p sesenta fotogramas por segundo Discapacitado Se aprecian artefactos de compresión; latencia de entrada mínima PlayStation 5 Previsto para finales de 2026 Objetivo: paridad con la XSX 30 / 60 FPS Será compatible con Fidelity RT No se puede reproducirdurante elMayo de 2026ventana de lanzamiento

Xbox Series X: Esta es la consola insignia. En Modo «Fidelity», obtienes4K nativo, con reflejos generados mediante trazado de rayos en la carrocería de tu coche durante la partida. Si quieres una conducción fluida como la mantequilla, Modo de rendimiento elimina el trazado de rayos para la resolución dinámica 4K a fijar a 60 FPS.

Xbox los jugadores pueden hacerse con Forza Horizon 6 en Eneba a través de la Forza Horizon 6 hub para empezar a jugar, pero la jugada más inteligente suele ser Game Pass Ultimateen condiciones normalesTejofijación de precios de10-15 dólares al mes, que esmucho más barato que los 69,99 dólares Edición estándar.

Xbox Series S: Esta versión se basa en la dinámica Escalado a 1440p a 30 FPS en Modo «Fidelity», y dinámicoEscalado a 1080p a 60 FPS en Modo de rendimiento.

Presenta reflejos y detalles de textura de menor calidad en comparación con su hermano mayor, pero el rendimiento sigue siendo increíblemente fluido porque el juego está optimizado únicamente para hardware de novena generación. Esto funciona porque los modelos más antiguos Xbox One El hardware no supone un obstáculo para la optimización.

Xbox Cloud Gaming: Hasta Transmisión en 1440p . Puedes jugar en streaming desde el móvil, la tableta o el navegador sin necesidad de tener una consola. Es una opción muy válida para cuando viajas, pero el retraso en la respuesta hace que los jugadores más exigentes sigan prefiriendo el hardware específico.

Hasta . Puedes jugar en streaming desde el móvil, la tableta o el navegador sin necesidad de tener una consola. Es una opción muy válida para cuando viajas, pero el retraso en la respuesta hace que los jugadores más exigentes sigan prefiriendo el hardware específico. PC (Steam y Microsoft Store): Máximo potencial gráfico con iluminación global y reflejos mediante trazado de rayos. Este es el la mejor versión con diferencia si dispones de un equipo de gama alta. Puedes pulsar Más de 120 FPS con tarjetas gráficas de gama media-alta. Es totalmente compatible con monitores ultraanchos y configuraciones con volante de carreras, lo que permite disfrutar al máximo de las nuevas animaciones del volante de 540 grados.

Los jugadores de PC tienen dos opciones de compra: Microsoft Store(en apoyo deXbox Play Anywhere«cross-buy» yPC Game Pass (requisitos de elegibilidad) o Vapor (sin «cross-buy»). Para la mayoría de los jugadores de PC, PC Game Passa través de laMicrosoft Storees ella opción más barata para el primer día.

PlayStation 5 (a finales de 2026): Se espera que iguale el Xbox Series X versión. No estará disponible en el momento del lanzamiento y aún no tenemos una fecha concreta. PS5-Solo los jugadores pueden añadir el juego a su PlayStation Storelista de deseos para recibir notificaciones sobre el lanzamiento.

Precio de «Forza Horizon 6» para PS5: qué deben esperar los jugadores de PlayStation

Microsoft no ha facilitado una cifra oficial sobre el Forza Horizon 6 para PS5 Aún no se conoce el precio, y tampoco hay una fecha concreta, solo se ha confirmado que será «a finales de 2026». Pero aún así puedes hacer planes con bastante confianza.

Microsoft ha ido lanzando sus grandes títulos propios en PS5últimamente (Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War), y todos ellos cerraron al mismo precio que el Xbox versión. Así que, a menos que haya algún cambio, cabe esperar una paridad total:

Edición Estándar – 69,99 $: solo el juego básico.

solo el juego básico. Edición Deluxe – 99,99 $: el juego básico más el Car Pass (30 coches adicionales).

el juego básico más el Car Pass (30 coches adicionales). Edición Premium – 119,99 $: Contenido de lujo, acceso anticipado, dos expansiones y ventajas VIP.

Esta es la parte que la mayoría de las guías se saltan: no hay ningún acceso directo a Game Pass en PlayStation. ElForza Horizon 6 para PS5 El precio es el que sea el PlayStation Hay que pagar en la tienda, ya que los títulos propios de Microsoft no se añaden a PS Plus de la misma forma que se incorporan a Game Pass desde el primer día. Xbox and PC Los jugadores pueden participar en las carreras por el precio de una suscripción de 13,99 dólares, pero PS5-Solo los jugadores pagan el precio completo de venta al público. Eso cambia por completo las cuentas.

Así que si estás en PlayStation, tienes tres opciones realistas:

Lista de deseos y espera: add Forza Horizon 6 Añádelo ya a tu lista de deseos de PlayStation Store para que te avisen en cuanto se publiquen la fecha y el precio.

add Forza Horizon 6 Añádelo ya a tu lista de deseos de PlayStation Store para que te avisen en cuanto se publiquen la fecha y el precio. Aprovecha las rebajas de lanzamiento: ¡Ánimo! Los precios en la Tienda de Microsoft suelen bajar a los pocos meses del lanzamiento, así que con un poco de paciencia puedes ahorrarte algo de dinero.

¡Ánimo! Los precios en la Tienda de Microsoft suelen bajar a los pocos meses del lanzamiento, así que con un poco de paciencia puedes ahorrarte algo de dinero. Prueba la versión para PC: Si tienes un ordenador para videojuegos, con PC Game Pass, por 13,99 $ al mes, podrás lanzarte a las pistas de Japón hoy mismo, sin tener que esperar a que se lance la versión para PC.

Recepción de la crítica y opinión de la comunidad

TempranoForza Horizon 6 Ya se han publicado oficialmente las reseñas, y el mundo de los videojuegos está en plena efervescencia. He echado un vistazo a las puntuaciones y la valoración general es increíblemente alta. Forza Horizon 6 actualmente tiene una espectacular puntuación de 92 en Metacritic for Xbox y 89 en PC, lo que lo sitúa a la par con el récord de la franquicia. OpenCritic responde a esa energía con una fuerte 91 puntos, lo que demuestra que casi el noventa y seis por ciento de los críticos animan a los jugadores a lanzarse directamente a la acción.

En el momento de escribir estas líneas, los principales medios de comunicación no paran de elogiarlo. IGN apostó todo con un 10 perfecto, calificando el juego de obra maestra. Eurogamer and VGC también redujeron su máximo Puntuaciones de 5/5, elogiando cómo el regreso del clásico sistema de pulseras te proporciona una sensación de progresión centrada e increíblemente gratificante. Por otro lado, algunos otros críticos se muestran un poco más cautelosos.

GameSpotle ha puesto un 8, calificándola de unas fantásticas vacaciones virtuales, aunque señala que las carreras no entrañan grandes riesgos. Gamereactor Reino Unido se situó como el principal valor atípico, con 70, argumentando que el conocido la fórmula se parece demasiado si ya has pasado cientos de horas en México.

Pero, ¿qué pasa con la comunidad? Bueno, aunque los primeros jugadores de Vapor Mientras algunos se quedan boquiabiertos ante el precioso paisaje montañoso, empiezan a aparecer algunas quejas en Internet.

Sigue charlandoReddit es más o menos lo mismo, con algunas quejas sobre o bien el caroEdición Premiumetiqueta de precioo elFuga importante de 155 GB de material sin cifrar antes de su lanzamiento que permitió a los piratas acceder a una versión pirateada días antes incluso de que se abriera el periodo oficial de acceso anticipado, además de que algunos aficionados veteranos de Drift consideran que el nuevo Batallas en las carreteras de montaña un poco más simplificado en comparación con los recorridos reales por puertos de montaña.

Hay quien también señala que las herramientas para construir garajes personalizados resultan un poco torpes, ya que alinear las piezas de las vías es un poco complicado. Aun así, si quieres una magnífica muestra del hardware de última generación, que supera con creces a sus rivales más recientes, como Need for Speed Unbound or El Crew Motorfest.

Mi veredicto general sobre Forza Horizon 6: la misma fórmula de siempre, pero mejor (si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?)

Puntuación de Enebameter: 9,5/10

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Puedo afirmar con total seguridad que llevar el festival a Japón es la mejor decisión Juegos de parque infantil ha hecho en años. Mi Forza Horizon 6 Las reseñas y la acogida general de la crítica lo confirman a la perfección. Así que, si quieres un Un juego de carreras de mundo abierto visualmente impresionante que lleva tu hardware moderno hasta sus límites absolutos, esta es la atracción que hay que probar.

La enorme extensión de Tokio, el reto técnico que suponen las subidas de montaña de Touge y la amplia selección de coches JDM hacen de este un escenario gigantesco y muy gratificante. Al tener Torno 10 Ajustar la física ayuda mucho, aunque el sobreviraje con mucho derrape sigue siendo una pequeña molestia heredada de los juegos anteriores.

Lo que hace que este paquete sea tan atractivo es su excelente relación calidad-precio. Porque puedes Apúntate desde el primer día con una suscripción, no tendrás que comprar el juego de setenta dólares por adelantado. Si tienes un ordenador de gama alta, disfrutarás de la máxima calidad visual con iluminación con trazado de rayos, mientras que Serie X Los usuarios disfrutan de una experiencia de consola magnífica y estable.

Para terminar miForza Horizon 6 En esta reseña, aquí tienes mi análisis detallado de los puntos fuertes y débiles de este juego:

PROS CONS ✅ El mapa más bonito de toda la historia de la serie ✅ Más de 550 coches con especial atención a los clásicos del JDM ✅ Cooperativo en tiempo real CoLabcreación ✅ FenomenalSoporte para ruedas ✅ Ray tracing durante el juego ✅ InmersivoCabina de 540 grados actividades ✅ Auténtica cultura automovilística JDM ❌ La fórmula se parece mucho a Forza Horizon 5 ❌ Peculiaridades del sobreviraje en una conducción delicada ❌ Precios elevados en el nivel «Premium» ❌ Historias de personajes predecibles y sin mucho en juego

En pocas palabras, creo que Forza Horizon 6 is…

Ideal para → ¡Ánimo! los aficionados que han dedicado cientos de horas a los juegos anteriores; cualquiera que esté obsesionado con la cultura automovilística japonesa y las leyendas del JDM; Game Pass Ultimate usuarios que buscan una experiencia de juego de gran calidad; jugadores de PC con hardware de gama alta; grupos de amigos a los que les encanta correr y diseñar circuitos personalizados juntos.

→ ¡Ánimo! los aficionados que han dedicado cientos de horas a los juegos anteriores; cualquiera que esté obsesionado con la cultura automovilística japonesa y las leyendas del JDM; Game Pass Ultimate usuarios que buscan una experiencia de juego de gran calidad; jugadores de PC con hardware de gama alta; grupos de amigos a los que les encanta correr y diseñar circuitos personalizados juntos. Menos adecuado para → PlayStation 5 jugadores que no quieren esperar meses a que se lance una versión adaptada; puristas de las pistas que buscan una física realista propia de un simulador; Game Pass Essential and Game Pass Premium miembros, ya que el juego no está incluido; jugadores que estén cansados de las carreras en mundo abierto y busquen un cambio radical en el género; y los recién llegados que cuiden su presupuesto (puedes comprar el mucho más barato Forza Horizon 5que ofreceMás de 100 horas (a una fracción del precio).

Juegos de parque infantil De hecho, nos escucharon, y lo hicieron muy bien. Tomaron nuestro mayor deseo y crearon un paraíso JDM bañado en luces de neón que es una auténtica pasada. Forza Horizon 6 No es que reinvente totalmente la rueda, pero cuando esa rueda forma parte de un RX-7 naranja y negro, con un acabado magnífico, que baja a toda velocidad por un puerto de montaña en Japón… créeme, no te importará.